Parhaat interaktiiviset julkaisut sosiaaliseen mediaan

Sitoutuminen on sosiaalisen median hallinnan ydin. Ensinnäkin, sitoutuminen on varma merkki siitä, että muut ovat nähneet ja ymmärtäneet sisältösi. Vielä pidemmälle vietynä kaikki tykkäykset, klikkaukset, jakamiset ja sosiaalisen median kommentit antavat markkinoijille enemmän tietoa siitä, kuka heidän yleisönsä on ja mihin he reagoivat.

Kaikki sosiaalisen median sisältö ei kuitenkaan ole samanlaista. Jotkut viestit saattavat saada sinut hymyilemään, kun taas toiset pysäyttävät selaamisen ja saavat sinut ajattelemaan. Ja sitten on vuorovaikutteista sisältöä, joka on suunniteltu sitouttamaan.

Jos tavoitteesi on saada yleisöltä todellista palautetta tai reaktioita, tarvitset sosiaalisen median strategiaasi vuorovaikutteista sisältöä. Tässä blogissa kerromme, miten vuorovaikutteisia sosiaalisen median sisältöjä luodaan, ja annamme myös esimerkkejä muista brändeistä, joista voit ottaa mallia.

Sisällysluettelo

Mitä on interaktiivinen sisältö?

Vuorovaikutteinen eli interaktiivinen sisältö on kaiken kattava termi sisällölle, jota käyttäjät voivat klikata, pelata, vastata tai muuten osallistua.

Tämän määritelmän perusteella saatat miettiä: "Mutta eikö se tee kaikesta sosiaalisen median sisällöstä vuorovaikutteista, koska siitä voi tykätä, kommentoida ja jakaa?".

Ei aivan. Nämä ominaisuudet kuuluvat luonnostaan kaikkeen sosiaalisen median sisältöön riippumatta sisällön tarkoituksesta. Interaktiiviset sosiaalisen median julkaisut on kuitenkin tarkoituksellisesti suunniteltu sitouttamaan yleisösi. Tämä voi olla niinkin yksinkertaista kuin kyselyn tekeminen tai niinkin monimutkaista kuin interaktiivinen kokemus esimerkiksi järjestetyn tapahtuman yhteydessä.

Tavoitteena on antaa ihmisille syy olla vuorovaikutuksessa mediasi kanssa muutenkin kuin vain tykkäämällä ja jakamalla.

Miksi sinun pitäisi luoda interaktiivisia sosiaalisen median julkaisuja?

Yleisösi odottaa sinulta laadukkaita sisältöideoita. Siksi he ylipäätään seuraavat sinua. Mutta luovien ja kiinnostavien sosiaalisen median postausten keksiminen säännöllisesti voi olla haastavaa. Silloin monet markkinoijat sortuvat luomaan sisältöä vain sisällön vuoksi ja ihmettelevät sitten, miksi he eivät näe hyviä tuloksia.

"Interaktiivinen ensin" -ajattelutapa on hyvä tapa auttaa sinua pitämään sosiaalisen median sitouttaminen etusijalla sisällöntuotannossasi. Kun keskityt vuorovaikutteisiin julkaisuihin, mietit tarkoituksella tapoja, joilla saat yleisösi osallistumaan.

Paras vinkkimme: Mieti vielä kerran, miksi julkaiset juuri tämän sisällön.

Miksi ylipäätään haluat julkaista sisältöä? Monille brändeille lopullinen vastaus on myynnin kasvattaminen. Tätä varten brändien on kuitenkin ensin keskityttävä tuottamaan sosiaalisen median markkinoinnin sisältöä, jonka ihmiset huomaavat ja josta he pitävät. Kun yhä useammat ihmiset sitoutuvat sisältöösi, voit oppia tuntemaan heidän mieltymyksensä, ja muut keskeiset yksityiskohdat.

Mitä paremmin tunnet yleisösi, sitä paremmin voit vastata heidän odotuksiinsa. Interaktiivinen media rohkaisee sitoutumiseen, jotta voit saada selville enemmän niistä ihmisistä, jotka seuraavat sinua sosiaalisessa mediassa. Näiden oivallusten käyttäminen sosiaalisen median kalenterin laatimisessa on hyvä tapa varmistaa, että sinulla on aina jotain jaettavaa.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda vuorovaikutteisia postauksia Facebookiin. Päätät rakentaa sisältösi suosittujen sosiaalisten juhlapäivien, kuten kansallisen lemmikkieläinpäivän tai popcornin ystävien päivän, ympärille. Vuorovaikutteiset Facebook-postauksesi voivat olla esimerkiksi äänestyksiä parhaista popcornin mauista tai parhaasta lemmikkikuvasta, jonka sisäinen henkilökuntasi on lähettänyt.

Voit myös käyttää vuorovaikutteisia meemejä yhteyden luomiseen yleisöösi. Yksi suosittu esimerkki, joka saa ihmiset kuumenemaan, on vessapaperirullan "oikean" puolen päättäminen. Voit julkaista meemikuvan, jossa näkyvät molemmat vaihtoehdot, ja antaa yleisön punnita mielipiteensä.

Interaktiivisen sisällön tekeminen voi merkitä pienen riskin ottamista, jos todella haluat erottua muista. Älä kuitenkaan uskalla olla niin erilainen, että sabotoit pyrkimyksesi kokonaan. Katso lisätietoa oppaastamme asioista, joita sinun ei pitäisi koskaan jakaa sosiaalisessa mediassa.

Kuinka luoda loistavia interaktiivisia julkaisuja

Vaikka ei ole olemassa mitään "salaista kaavaa", joka tekisi interaktiivisesta sisällöstä tehokasta, on joitakin asioita, joilla voit lisätä mahdollisuuksiasi saada yhteys yleisöösi.

Tarkastellaan muutamia sitouttamisstrategioita, joita voit käyttää tehostaaksesi vuorovaikutteisia kokemuksiasi:

Järjestä kilpailu tai arvonta

Jotkut sosiaalisen median käyttäjät osallistuvat mielellään sisältöihisi kysymyksiä esittämättä. Toiset taas saattavat rohkaistua tekemään niin, jos he saavat jotain vastineeksi.

Siksi kilpailut ja lahjakortit ovat suosituimpia interaktiivisen sisällön muotoja. Osallistuminen voi tehdä heistä voittajia, eikä se maksa heille muuta kuin hetken tietokoneella!

Esimerkiksi ravintolat järjestävät usein "tykkää ja jaa" -kilpailuja, joissa voittaja saa ilmaista ruokaa. Tykkäykset antavat tuotemerkille käsityksen siitä, kuinka moni ihminen osallistuu heidän postauksiinsa, ja jakaminen auttaa heitä pääsemään suuremman yleisön tietoisuuteen.

Kannusta muita " tägäämään ystävä"

Toinen tapa kasvattaa yleisöäsi on pyytää heitä " tägäämään sellainen ystävä", joka liittyy heidän postaukseensa. Tag a friend -postaukset ovat erittäin helposti jaettavissa mobiililaitteilla, ja ne voivat vaikuttaa yleisön tunteisiin ja innostaa heitä ryhtymään toimiin.

Esimerkiksi ravintola- tai hotellialan brändi voisi pyytää seuraajiaan merkitsemään ystävän, joka tarvitsee lomaa. Vaatekaupat voivat käyttää kaverin merkitsemistä saadakseen uuden kauden trendit muiden nähtäville. Teknologiayritykset, digitaaliset virastot ja muut tuotepohjaiset yritykset voivat käyttää tätä muotoa vastaaviin tarkoituksiin.

Kysy yleisöltä

Haluatko suoraa tietoa siitä, mitä yleisösi ajattelee tai tuntee? Kysely voi olla suora tapa ymmärtää heitä paremmin.

Voit käyttää kyselyä mittaamaan kiinnostusta uutta tuotetta tai palvelua kohtaan, löytämään piilossa olevia ongelmia tai kipupisteitä, lisäämään opiskelijoiden sitoutumista tai löytämään aiheita, joita voit käsitellä tulevassa sisällössä.

Käytä hashtageja

Hashtagit voivat olla erinomaisia välineitä, joiden avulla voit hyödyntää ajankohtaisia aiheita ja saada enemmän ihmisiä mukaan keskusteluun. Jaa hashtag postauksessasi ja kannusta muita jakamaan aiheeseen liittyvää sisältöä käyttämällä samaa hashtagia.

Coca-Cola teki näin Instagramissa erittäin onnistuneella #ShareACoke-kampanjallaan. Henkilökohtaisten Coca-Cola-etikettien lisäksi tuotemerkki kannusti asiakkaitaan jakamaan kuvan itsestään nauttimassa nimikkolimua hashtagin avulla. Kampanja keräsi lukemattomia käyttäjien tuottamia sisältöjä sekä useita julkkisten, kuten Selena Gomezin ja Ryan Seacrestin, esiintymisiä.

Lisää näyttökortteja YouTube-videoihin

YouTube-videokortit voivat tehdä passiivisesta katselusta täysin mukaansatempaavan kokemuksen. Ne ovat erittäin hyödyllisiä viestintävälineitä, jotka toimivat yhdessä videon kanssa häiritsemättä sitä.

Kortit näkyvät määritellyissä kohdissa videon aikana, ja niillä on useita tarkoituksia. Esimerkiksi tavarakortit voivat viedä katsojat suoraan verkkosivuston linkkiin, josta he voivat ostaa videolla näkemiään tuotteita. Jotkin YouTube-kanavat käyttävät videokortteja, jotta katsojien on helppo tilata kanava suoraan videolta.

Loppunäytöillä on samanlainen tarkoitus, mutta ne näytetään videon lopussa eikä sen aikana. Loppuruudussa on yleensä useita vaihtoehtoja katsojille, kuten suosituksia muista videoista, jakaminen muiden kanssa tai kanavan tilaaminen.

Parhaat interaktiiviset somejulkaisut tänä vuonna

Tarvitsetko inspiraatiota? Löysimme joitakin parhaita interaktiivisia sosiaalisia viestejä, jotka voivat inspiroida strategiaasi:

1. Snapchat: kerrokset ja suodattimet

Okei, ehkä Snapchat on hieman itsestäänselvä sovellus interaktiivisen postailun kannalta, koska sovellus pohjimmiltaan perustuu vuorovaikutteisiin viesteihin – aina hauskoista suodattimista kehittyneempiin tekoälyominaisuuksiin ja brändikumppanuuksiin. Mielestämme se kuitenkin kuuluu tähän listaan inspiraation lähteenä.

Yllä on esimerkki siitä, miten Snapchat tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa helpottaakseen käyttäjien vuorovaikutusta. Ihmiset voivat käyttää Ticketmasterin karttataso-ominaisuutta löytääkseen lähellä olevia tapahtumia, ostaakseen lippuja ja jakaakseen niitä ystävilleen.

2. Rauhoittuminen: älä tee mitään 30 sekuntiin

Mielenterveys- ja meditaatiosovellus Calm kannustaa seuraajiaan sitoutumaan... olemalla sitoutumatta. Se on voimakas viesti, jota niin yksityishenkilöt kuin bränditkin alkavat jakaa yhä useammin, kun yhä useammat ihmiset ymmärtävät loputtoman selaamisen haitallisuuden.

Calm tekee sen kuitenkin useimpia paremmin yksinkertaisilla animaatioilla, jotka laskevat 30 sekuntia taaksepäin ja antavat yksinkertaisia tapoja hidastaa hengitystä. Tämän postauksen kommentit kertovat kaiken – ihmiset jakavat kokemuksiaan, kamppailujaan ja paljastuksiaan siitä, että he hidastavat hengitystään vain 30 sekunniksi.

3. Royal Opera House: Maailman balettipäivän 2022 seuraajamainokset

Lontoossa sijaitseva Royal Opera House on tehnyt erinomaista työtä sosiaalisen median läsnäolonsa kehittämisessä ja tuonut oopperan ja baletin kaltaiset stereotyyppisesti tunkkaiset tai vanhanaikaiset taidemuodot tuoreeseen ja nykyaikaiseen mediaan.

Maailman balettipäivänä vuonna 2022 he menivät askeleen pidemmälle ja kutsuivat seuraajiaan osallistumaan hauskanpitoon lähettämällä videoita, joissa he esittävät oman näkemyksensä koreografiasta. Oopperatalo jakoi sitten lähetetyt videot, joissa esiteltiin eri-ikäisiä, erilaisia vartalotyyppejä, etnisiä ryhmiä ja sukupuolia. Se oli loistava tapa saada paljon ihmisiä osallistumaan, rohkaista UGC:tä ja kehittää yleisönsä brändiuskollisuutta entisestään.

4. LinkedIn: kyselyt

LinkedIn osoittaa hyvin, miten omaa alustaansa voi käyttää, ja tarjoaa oivaltavia viestejä työ- ja yksityiselämän tasapainosta, työpaikalla kohdattavista päivittäisistä ongelmista ja työelämän ammattilaisverkostolle esitetyistä kiinnostavista kysymyksistä.

Heidän kyselytutkimuksensa ovat erittäin suosittuja, ja ne herättävät usein vilkasta keskustelua kommenteissa.

Sosiaalisen median sisällön kehittämisen ja vuorovaikutteisuuden taitojen hallitseminen voi vaatia hiukan hienosäätöä, mutta saamasi sitoutuminen voi auttaa ohjaamaan strategiaasi.

Tarvitsetko apua vuorovaikutteisen sisältöstrategian laatimisessa? Ota yhteyttä Meltwaterin tiimiin jo tänään, niin keskustellaan tavoitteistasi!