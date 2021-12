Monilla meistä on viha-rakkaus-suhde Twitteriin. Twitter on loistava viestintäkanava, mutta sen käyttäjien viestintätaidoissa on usein parantamisen varaa. Tässä listattuna ärsyttävimmät Twitter-tavat, joita kaikkien tulisi välttää.

1. Turhat suosikit ja seuraajat

Kirjaudut Twitteriin ja huomaat iloksesi, että olet saanut yli 20 ilmoitusta. Innostus laantuu nopeasti, kun huomaat, että yli puolet ilmoituksista tulee ulkomaisilta tileiltä, jotka ovat lisänneet twiittejäsi suosikiksi eivätkä todennäköisesti edes tiedä mistä puhut. Näillä käyttäjillä ei ole aikomusta edes lukea tai jakaa päivityksiäsi. He vain haluavat kiinnittää huomiosi saadakseen seuraajia. Tähän temppuun ei kannata haksahtaa.

Miten välttää: Blokkaa käyttäjä, kun huomaat kalastelua. Valitettavasti tällaisia käyttäjiä tulee aina vain lisää.

2. Listamania

Listojen käyttö näyttää olevan nousussa tällä hetkellä. Kun käytät tiettyä hashtagia, sinut saatetaan lisätä listalle. Listalle pääseminen voi olla kunnia, jos sen syynä on esimerkiksi asiantuntemus ja tärkeä sisältö, mutta mahdollista on myös listalle lisäämisen automatisointi, mikä puolestaan ei ole hyödyllistä kenellekään.

Miten välttää: Blokkaa listan luoja, jos haluat pois listalta. Tarkempia ohjeita listalta poistumisesta löytyy täältä.

3. Liika on aina liikaa

Twitterin perusnäkymä on jatkuva twiittien virta, joka koostuu eri seurattavien twiiteistä. Joskus kuitenkin virta tukkeutuu yhden seurattavan twiiteistä, koska hän näyttää twiittaavan samassa tahdissa kuin hengittää. Paljon puhetta tyhjästä käy nopeasti hermoille. Twitterin ideana on toki tehdä päivityksiä säännöllisesti, mutta tyhjä sisältö ei palvele ketään.

Miten välttää: Valitse tarkkaan, ketä seuraat.

4. ”Kiitos seuraamisesta”

Uuden seuraajan kiittämisessä ei sinällään ole mitään vikaa, jos se tehdään vilpittömästi, mutta automaattinen yksityisviesti, jossa on linkki omille sivuille tai LinkedIn-profiiliin ei ole hyvän etiketin mukaista. Miten tiedät, ketkä on ne käyttäjät, joille kiitos-viesti olisi hyvä lähettää? Sosiaalisen median työkaluilla, kuten Meltwater Engagella voit tarkastella uusia seuraajia ja arvioida, kuinka tärkeitä he ovat mielipidevaikuttajina. Voit priorisoida tärkeimmät mielipidevaikuttajat ja lähettää heille kiitokset henkilökohtaisesti.

Miten välttää: Lähetä toki viestejä uusille seuraajillesi, mutta varmista, että viestisi on henkilökohtainen eikä automaattisen kuuloinen.

5. #Älä #Puhu #Näin

Hashtagit eli tunnisteet ovat tyypillisiä Twitterille, ja oikein käytettynä ne ovat hyvä tapa löytää uusia asioita ja ohjata yksittäisten käyttäjien kommentteja osaksi suurta keskustelua. Ne käyttäjät, jotka #puhutte #koko #ajan #näin, olkaa kilttejä ja lopettakaa. Se antaa hashtagien käyttämiselle huonon kaiun.

Miten välttää: Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että tunnisteita tulisi olla yhdessä twiitissä enintään kolme. Liian monen tunnisteen käyttäminen tekee tekstistä vaikealukuista ja saa kirjoittajan näyttämään hölmöltä.