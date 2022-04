Opas Instagram-tarinoiden sujuvampaan käyttöön

Instagramin tuntevat brändit tietävät epäilemättä myös Instagramin Stories eli tarinajulkaisut (tunnetaan myös nimellä IG Stories).

Snapchat-buumin jälkeen videomarkkinoinnista on hitaasti mutta varmasti tullut olennainen osa sosiaalisen median markkinointia ja hallintastrategiaa. Lisäksi tarinoiden ja vertikaalivideoiden käyttö sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt nopeasti brändien pyrkiessä luomaan kiinnostavaa ja vuorovaikutteista sisältöä. Tämä näkyy YouTuben ja Facebookin Stories-formaatin käyttöönottona sekä TikTokin suosiona, vaikka nämä eivät markkinoinnillisesti yllä Instagram-tarinoiden mittakaavaan. IG-tarinat ovat kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä videomarkkinoinnin väline.

Sisällysluettelo

Miksi tarinoita kannattaa julkaista Instagramissa?

Instagramissa on yli miljardi aktiivista käyttäjää kuukaudessa, joista 86,6 % julkaisee tarinoita päivittäin. Tämä tarjoaa valtavan potentiaalin brändeille, jotka haluavat saada sisältönsä laajemmalle yleisölle. Instagramin tekemän tutkimuksen mukaan 39 % vastaajista on kiinnostuneempia brändistä/tuotteesta katsottuaan Instagram-tarinan, jossa tuote on esillä. Lisäksi kolmannes katsotuimmista tarinoista on yritysten tekemiä. Kuluttajat eivät pelkästään katso tarinoita; vaan joka viides yritysten julkaisema tarina saa katsojat lähettämään suoria viestejä yritykselle.

Tämä osoittaa, että Instagram-tarinat voivat olla tehokas myyntityökalu brändeille, jotka haluavat laajentaa näkyvyyttään sovelluksessa.

Maailmanlaajuisesti päivittäin aktiiviset käyttäjät eri alustoilla: Instagram Stories, Whatsapp Status, Facebook Stories ja Snapchat vuodesta 2015 vuoteen 2019.

Mitä ovat Instagram-tarinat?

Instagram-tarinat ovat Instagramissa olevien tilien julkaisemia kuvia ja videoita, jotka katoavat 24 tunnin kuluttua. Nämä postaukset elävät tilin arkistossa niiden vanhentumisen jälkeen. Niitä voidaan myös julkaista käyttäjän profiilisivulla Highlightina eli kohokohtana, jossa on muokattavissa oleva pikkukuva. Lyhyen elinkaarensa ja ominaisuuteen sisältyvien lisätoimintojen (esim. tarrat, gallupit, GIF:t jne.) ansiosta ne voivat vaikuttaa aidommilta ja mielenkiintoisemmilta katsojien silmissä.

Tarinat näkyvät Instagram-feedin yläosassa olevassa palkissa, ja uudet julkaisut on merkitty värikkäällä renkaalla käyttäjän profiilikuvan ympärillä. Sisältö näkyy koko näytön kokoisena, kun sitä napsautetaan, ja se toistetaan automaattisesti aikajärjestyksessä. Toisin kuin Instagram-postaukset, käyttäjät eivät voi tykätä tai kommentoida tarinaa julkisesti, vaikka yksityisiä kommentteja ja reaktioita voi tehdä Instagram Directin kautta. Toiminnolla tehdyt vuorovaikutukset, kuten vastaukset kysymyksiin ja kyselyihin, voidaan kuitenkin jakaa julkisesti. Itse tarinoita voivat jakaa tilin seuraajat, jos käyttäjä on sallinut sen asetuksissaan. Näytön vasemmasta alakulmasta voi tarkistaa, kuka on katsonut Instagram-tarinan.

Miten Instagram-tarinoita luodaan?

Nyt kun ymmärrät, mitä Instagram-tarinat ovat, käydään läpi, miten niitä voi käyttää:

Perustiedot:

Instagram tarinan resoluutio: vähintään 1080 x 1080 pikseliä.

vähintään 1080 x 1080 pikseliä. Instagram tarinan koko: videotiedostojen tulisi olla alle 4 Gt, kuvatiedostojen tulisi olla enintään 30 Mt.

videotiedostojen tulisi olla alle 4 Gt, kuvatiedostojen tulisi olla enintään 30 Mt. Instagram tarinan kesto: Enintään 5 sekuntia kuvien osalta ja enintään 60 sekuntia videoiden osalta.

Kuinka Instagram-tarina tehdään:

Lataa valokuva tai video puhelimestasi - voit lisätä useita valokuvia yhteen Instagram-tarinaan lisäämällä ne tarraksi. Muussa tapauksessa useiden valokuvien valitseminen kamerarullasta johtaa siihen, että ne lähetetään peräkkäin.

Valokuvan tai videon ottaminen Instagram-tarinoissa - voit tallentaa videon tai ottaa valokuvan napsauttamalla näytön alareunassa olevaa valkoista ympyrää. Voit vaihtaa eri suodattimien ja toimintojen (kuten hands-free tai bumerangi) välillä näytön alareunassa.

Toisen tarinan tai syötteen postauksen uudelleenjulkaiseminen - voit uudelleenjulkaista tarinoita ja postauksia muilta tileiltä, jotka ovat sallineet tämän asetuksissaan. Repostatut tarinat ja postaukset näkyvät tarrana tarinassasi.

Tarra-toiminto mahdollistaa useamman kuvan julkaisemisen samassa tarinassa. Oikeanpuoleisen tarinan ominaisuudet yläreunassa vasemmalta oikealle: lataa tarina, tarinan filtterit, linkit, tarrat, piirrokset ja teksti.

Riippumatta siitä, mitä julkaiset tarinoissa, voit lisätä niihin tekstiä, piirroksia, tarroja, gif-kuvia, suodattimia, linkkejä ja jopa musiikkia (sijainnista riippuen). Vaihda vaihtoehtojen välillä näytön vasemmassa yläkulmassa.

Miten brändit voivat käyttää Instagramin tarinoita?

Instagram-tarinat ovat brändeille loistava tapa sitouttaa yleisöä ja vahvistaa brändikuvaa. Niiden avulla brändit voivat tehdä yhteistyötä vaikuttajien ja muiden keskeisten avainhenkilöiden kanssa, tuoda esiin yrityskulttuuriaan ja työntekijöitään helposti lähestyttävällä tavalla tai mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan.

Instagram-tarinoiden ainutlaatuiset ominaisuudet

Useimmat Instagram-tarinoiden ominaisuudet ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan lukien:

Valokuvien ja videoiden julkaisu

Videon suoratoisto

Instagram-tarinoiden Highlights -kohokohdat profiilisivulla, jotka ovat tarinakokoelmia ja ovat käytettävissä myös vanhentumisen jälkeen

Tarrat, gifit, gallupit, live-keskustelut, kysymykset, emoji-sliderit ja muut interaktiiviset toiminnot

AR-suodattimet

Tilin maininnat ja sijaintitunnisteet

Jos sinulla on yritystili, voit hyödyntää lisäominaisuuksia:

Ostettavissa olevat tuotetarrat

Linkit tarinoissa, joka on nyt kaikkien tilien käytettävissä - ei vain niiden, joilla on yli 10 000 seuraajaa!

Mainokset Instagram-tarinoissa - käytettävissä Facebookin Ads Managerin kautta.

Instagram-tarinoiden tehokas hyödyntäminen

Jos mietit, miten brändit saavat aikaan kauniita ja yhdenmukaisia Instagram-tarinoita kerta toisensa jälkeen, etsi Instagram tarina -pohjia. Brändit käyttävät usein pohjia tehdäkseen Instagram-tarinoiden taustoja kauniimmiksi ja ottaakseen käyttöön brändielementtejä ja fontteja. Haluatko luoda omia pohjia tarinoille? Tässä on muutamia hyödyllisiä sovelluksia:

Unfold

Storyluxe

Canva

Mojo (videoille)

Storeo (videoille)

Over (kuvia ja Instagram-tarinoiden Highlights -kannen kuvakkeita varten!))

Yritykset voivat myös yksinkertaistaa Instagram-markkinointiaan työkaluilla, jotka auttavat heitä aikatauluttamaan Instagram-tarinoita. Työkaluja ovat mm:

Esimerkkejä siitä, mitä brändit voivat julkaista Instagramin tarinoissa

Kuvamateriaalia kulissien takaa

Tämä on yksi parhaista keinoista, joilla brändit voivat esitellä tuotteitaan ja henkilökuntaansa ilman, että tämä vaikuttaa liian väkinäiseltä. Kulissien takaisessa materiaalissa voidaan näyttää esimerkiksi:

Miten tuotteet valmistetaan ja miten sitä käytetään epävirallisessa tai aidossa ympäristössä.

Vinkkien ja niksien jakaminen brändin asiantuntemukseen kuuluvista aiheista (esim. stailausneuvoja, markkinointiohjeita tai jopa yleisesti kysyttyihin kysymyksiin vastaaminen Kysymykset- tai Kyselyt-tarran kautta).

Kuvia tapahtumista ja niiden kohokohdista

Pidä toimistokierros tai ota henkilökuntasi mukaan Instagram-takeoverin avulla.

Sinusta kertovien tarinoiden hyödyntäminen: Kun "Lisää tarinaan" -painike on nyt käytettävissä, voit julkaista uudelleen seuraajiesi tarinoita, joissa mainitaan tai esitellään brändiäsi ja tuotteitasi.

@amazonthedrop’s Q&A Instagram-tarinassa

Mainokset ja kampanjat

Yksi selkeimmistä tavoista käyttää Instagram-tarinoita on julkaista mainoksia tai kampanjoita alustalla. Keskeinen osa mainosten julkaisemista on mainoksen luovan osan eli itse kuvan tai videon luominen. Jos julkaiset tavallista Instagram-syötteen sisältöä tarinoissa, mainokset näyttävät todennäköisesti vääränlaisilta. Kannattaa siis luoda postauksia, jotka on muotoiltu pystysuoraa näyttöä silmällä pitäen. Tämä saa sisältösi näyttämään hyvältä sovelluksen yleisöille.

Starbucksin ja Spotifyn yhteistyö korostaa useita merkittäviä artisteja ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, joita he tukevat.

Instagram-tarinoiden kohdalla lyhyempi on itse asiassa parempi. Parhaiten toimivat tarinamainokset ovat yleensä 1,3 sekuntia lyhyempiä kuin heikosti toimivat mainokset. Näin ollen kannattaa välttää mainoksen tukkimista täyteen tietoa - pitäydy sen sijaan lyhyissä lauseissa, huomiota herättävässä visuaalisessa ilmeessä ja vahvassa toimintakehotuksessa.

Vaikuttajat

Vaikuttajamarkkinoinnin ei pitäisi rajoittua vain sponsoroituihin postauksiin. Vaikuttajat voivat julkaista lyhyitä arvosteluja puolestasi, vastata kysymyksiin, näyttää kulissien takaista kuvamateriaalia, ottaa tilisi haltuun, käynnistää ainutlaatuisia yhteistyökuvioita tai esiintyä mainoksissasi. Kaikki tämä on mahdollista Instagramin tarinoissa.

Vaikuttajakampanjat voivat myös auttaa johdattamaan kiinnostuneita käyttäjiä suoraan tuotesivulle. Esimerkiksi tunnettu muotibrändi Michael Kors hyödynsi New Yorkin muotiviikkoa kutsuessaan erilaisia vaikuttajia kokeilemaan vaatteitaan. Nämä vaikuttajat kuvattiin kiertelemässä New Yorkin kaduilla asuissaan, jotka brändi sitten lisäsi tarinoihinsa.

Michael Korsin mainokset Instagramin tarinoissa, joissa on tunnettuja vaikuttajia

Luotu linkki ohjasi tilaajat brändin verkkosivustolle, josta he saattoivat ostaa kunkin vaikuttajan käyttämän asun.

Kuluttajien sitoutuminen

Brändien tulisi hyödyntää Instagramin ominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti sitoutumisen edistämiseksi. Tarina eroaa muista sosiaalisen median mahdollisuuksista yhdestä tärkeästä syystä - se tarjoaa tilaisuuden reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen. Tarinat antavat brändeille mahdollisuuden olla yhteydessä Instagram-käyttäjiin päivittäin aina yhteydenotoista kysymyksiin.

Emoji-sliderit, kysymystarrat, gallupit, tietokilpailut ja live-chat-huone tarjoavat Instagram-käyttäjille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja oppia sisällöstäsi. Brändit päättävät itse, mitä kysymyksiä ne haluavat esittää tai antaa käyttäjien äänestää siitä. Tämä tarkoittaa, että brändit voivat käyttää tarinoita luomaan entistä suurempaa odotusta tulevan tapahtuman tai tuotteen lanseerauksen ympärille.

Lisäksi brändien ei tulisi unohtaa merkitä postauksiaan maantieteellisellä tunnisteilla (esimerkiksi esitellessään tapahtumaa), jotta heidän julkaisunsa ovat löydettävissä kyseisen paikan syötteestä. Yrityksen tulee myös lisätä postauksiinsa olennaisia hashtageja samasta syystä. Brändien tulisi kuitenkin varoa kuormittamasta sisältöään liikaa hashtageilla, jotta niiden luokittelu pysyy tehokkaana.

Lush Cosmetics käyttää kysely-ominaisuutta kertoakseen käyttäjille lisää tuotteidensa koostumuksesta.

Nämä ovat Instagram-tarinoiden tuttuja ominaisuuksia. Instagram-sovellus sisällyttää usein uusia toimintoja vastaamaan ajankohtaisia liikkeitä ja aloitteita. Esimerkkinä tästä on Stay Home -tarra, joka kannustaa käyttäjiä noudattamaan sosiaalista etäisyyttä. Sateenkaarirengas tarinoiden ympärillä tukee taas Pride-kuukautta.

Sovellukseen lisättiin myös monia ominaisuuksia, jotka auttavat tukemaan yrityksiä COVID-19:n jälkeen. Näihin kuuluivat tarrat ja profiiliominaisuudet, joiden avulla käyttäjät voivat ostaa lahjakortteja tai tilata ruokaa valituista yrityksistä, sekä tarrat, joiden avulla käyttäjät voivat tuoda esiin tukensa pienyrityksille.

Hyvän sisällön mainostaminen

Instagram-tarinat ovat loistava väline brändeille, jotka haluavat hyödyntää parhaiten toimivaa sisältöään uudelleen. Tarinoiden selattava luonne tarkoittaa, että ne toimivat välineenä sivukohtaiselle sisällölle, aivan kuten Instagramin karusellijulkaisut. Blogipostaukset, infografiikat, videot, usein kysytyt kysymykset ja muut opettavaiset postaukset sopivat erinomaisesti kyseiseen muotoon. Brändien on varottava lisäämästä liikaa tarinoita kerralla - käyttäjät saattavat hukkua ja ohittaa ne sen sijaan!

Hyvä esimerkki tästä on se, miten uutistoimistot hyödyntävät Instagram-tarinoita. New York Times käyttää usein tarinoita uutisten esittelyyn visuaalisemmalla tavalla.

Myös Harvard Business Review käyttää Instagram-tarinoita esitelläkseen artikkeliensa parhaita ideoita ja yhteenvetoja. Heidän Instagram-sivunsa biossa oleva linkki yhdistää postauksen ja tarinan suoraan heidän sivustonsa vastaaviin artikkeleihin.

Mitä seuraavaksi?

Tähän mennessä olemme kertoneet, miksi Instagram-tarinat ovat brändeille loistava tapa hyödyntää nykyistä yleisöään ja olla yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin. Sisällön julkaiseminen on kuitenkin vain yksi keino. Brändien on osoitettava, että niiden panostukset johtavat konkreettisiin tuloksiin. Tämä on erityisen tärkeää vaikuttajakampanjoissa, jotka voivat kestää pidemmän aikaa ja joissa on mukana useita vaikuttajia ja tilejä.

Miten yritykset voivat laskea onnistumisen tavoittavuus- ja sitoutumislukujen lisäksi? Eivätkö Instagram-tarinat sitä paitsi vanhene 24 tunnin kuluttua?

Yhä useammat tiedot muuttuvat yksityisiksi ja lyhytkestoinen sisältö kestää korkeintaan päivän. Tarina-kampanjoiden mittaaminen merkitsee sitä, että brändien on tarkistettava vaikuttajiensa tarinat manuaalisesti. Tämä vie aikaa ja voi olla lähes mahdotonta, jos seurattavia vaikuttajia on enemmän kuin kourallinen. Lisäksi markkinoijien on oltava ajan tasalla seuraajien keskusteluista vaikuttajien kanssa, jotta he voivat seurata heidän työtään ja tavoitteitaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin työkalut integroivat tarinanseurannan, joka auttaa markkinoijia kampanja- ja raportointitarpeissa. Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alusta Klear tarjoaa kokonaiskuvan yhteistöiden onnistumisen tarkastelemiseksi.

👉 Jos vaikuttaja, jonka kanssa teet yhteistyötä, mainitsee brändisi tai hashtagisi tarinassaan, työkalun avulla voit tarkastella kyseisen tarinan sisältöä myös 24 tunnin rajoituksen jälkeen ja analysoida sen suorituskykyä yksittäisten katselukertojen ja vastaanotettujen viestien kaltaisilla mittareilla.

👉 Vaikuttajien julkaisemien tarinoiden suorituskyvyn mittaaminen edellyttää, että heillä on Instagram Business -tili. Suurimmalla osalla vaikuttajista on jo sellainen. Muussa tapauksessa he voivat helposti muuntaa Instagram-tilinsä Business-tiliksi noudattamalla näitä yksinkertaisia ohjeita.

Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla voit:

Löytää vaikuttajat , jotka jo puhuvat sinusta - vaikuttajahakutoimintomme sisältää 500 miljoonaa profiilia, joiden joukosta löydät helposti brändillesi sopivat vaikuttajat. Etsi vaikuttajia heidän vaikuttavuutensa, markkinasektorinsa ja muiden tietojen perusteella.

, jotka jo puhuvat sinusta - vaikuttajahakutoimintomme sisältää 500 miljoonaa profiilia, joiden joukosta löydät helposti brändillesi sopivat vaikuttajat. Etsi vaikuttajia heidän vaikuttavuutensa, markkinasektorinsa ja muiden tietojen perusteella. Optimoida kampanjasi: Suunnittele selkeä prosessi valitsemiesi vaikuttajien aktivoimiseksi. Hanki heidän yhteystietonsa, hallitse yhteydenottoja ja vie dataa.

Suunnittele selkeä prosessi valitsemiesi vaikuttajien aktivoimiseksi. Hanki heidän yhteystietonsa, hallitse yhteydenottoja ja vie dataa. Mitata tuloksia: Analysoi kampanjoiden vaikutusta, seuraa vaikuttajien päivityksiä ja mittaa ROI:ta reaaliajassa.

Tiivistelmä

Nyt kun olet tutustunut Instagram-tarinoiden oppaaseemme, olet valmis käynnistämään markkinointikampanjan.

Muista – Instagram-tarinoiden ei tarvitse olla pelkkää toistoa postauksistasi. Kokeile eri työkaluja ja toimintoja löytääksesi sisältötyypin, joka resonoi parhaiten yleisösi kanssa. Älä pelkää kokeilla ja erehtyä - löydät menestyksen avaimen varmasti! Haluatko lisää vinkkejä markkinointiin Instagramissa. Katso blogimme aiheesta: Kuinka Instagramin mainokset toimivat - Markkinoijan opas vuodelle 2022