Sosiaalinen media on aina muuttanut digitaalisen markkinoinnin maisemaa. Kun uusia alustoja tulee saataville, markkinoijien on oltava valmiita kohdistamaan huomionsa seuraavaan suureen asiaan, jos he haluavat jatkaa kohdemarkkinoidensa saavuttamista. Juuri nyt TikTok on suuressa suosiossa.

Tämä kiinalainen videonjakosovellus on millenniaalien ja Z-sukupolven käyttäjien suosikki – kaksi suurimmista kuluttajaryhmistä, joihin markkinoijat haluavat sisältönsä kohdistaa. TikTokin käytön oppiminen on avainasemassa näiden kuluttajien kohtaamisessa siellä missä he jo ovat, sekä aitojen yhteyksien luomisessa heidän kanssaan.

Tässä on oppaasi TikTok-markkinointiin yrityksille. Hyödynnä tätä räjähdysmäistä alustaa aloittamalla TikTok-yritystilin luomisen tasoittamaan sosiaalisen median markkinointiponnistelujasi.

Vinkki: Lue tämä blogi saadaksesi lisätietoja kaikista TikTokin perusteista, jotka sinun on tiedettävä.

Kuinka TikTok toimii yrityksille

TikTokin hyödyntäminen yrityksen markkinointiviestinnässä on oikeastaan melko yksinkertaista. Kuten millä tahansa sosiaalisen median alustalla, sinun on ensin luotava TikTok-tili. Sieltä voit alkaa julkaista omaa sisältöäsi, näyttää maksettuja mainoksia ja olla yhteydessä muihin käyttäjiin tai brändeihin.

Tämä oli se “helppo” osa. Tietääksesi paremmin, mikä todella toimii yrityksellesi, on noudatettava “trial and error” metodia.

Toisin kuin muut sosiaalisen median alustat, TikTokin käyttäjät kaipaavat aitoutta. Kyky inspiroida on se, mikä houkuttelee käyttäjiä alustalle. He haluavat olla tekemisissä brändien ja sisällön kanssa ainutlaatuisilla ja vaikuttavilla tavoilla.

Paras tapa oppia, miten TikTok toimii, on viettää aikaa TikTokin parissa. Opit paljon katsomalla, mitä muut julkaisevat ja miten he sitoutuvat julkaisuihin. Katso, kuinka muut yritykset hyödyntävät TikTokin ominaisuuksia, kuten TikTok-videoita, in-feed-mainoksia, hashtag-haasteita, käyttäjien luomia videoita ja vaikuttajamarkkinointia.

Tarkkaile erityisesti tehokasta sisältöä ja kohdeyleisösi sitoutumista nähdäksesi, mistä he pitävät ja mihin he reagoivat. Sinun on paljon helpompi kehittää omaa strategiaasi.

Miksi yritysten pitäisi käyttää TikTokia?

TikTokin valtava maailmanlaajuinen yleisö riittää piristämään mieltä. Jos kohdeasiakkaasi on Yhdysvalloissa tai esimerkiksi Suomessa ja on 16–34-vuotias, löydät hänet todennäköisesti TikTokista.

Jos olet huolissasi siitä, ettei sinua löydy niin suurelta alustalta, älä ole. TikTok:in ainutlaatuinen algoritmi ei ole muiden sosiaalisen median verkkosivustojen kaltainen. Sen sijaan voit päästä käyttäjien eteen, vaikka he eivät seuraisi brändisi profiilia. Se on osa hauskuutta – et koskaan tiedä, mitä näet TikTok-syötteessä!

Sovellus tarjoaa myös uusia tapoja luoda ja jakaa sisältöä. Monet sen ominaisuuksista ovat erityisiä TikTok-alustalle; et löydä niitä mistään muualta. Kaikki sisältösi on luotu erityisesti TikTokia varten, mikä antaa sinulle uusia tapoja olla luova ja jakaa brändisi maailman kanssa.

Tämä sosiaalinen verkosto on erityisen hyödyllinen verkkokaupan brändeille. Kasvava teema "TikTok sai minut ostamaan sen", jossa käyttäjät löytävät ja ostavat uusia tuotteita, koska ne ovat nähneet ne alustalla.

Käyttäjillä on monia tapoja löytää sisältöä ja olla yhteydessä siihen, mukaan lukien oma Discover-sivu, joka näyttää loputtoman videosyötteen.

Kuinka yritykset voivat käyttää TikTokia tavoittaakseen kohdeyleisönsä?

Haluatko tietää, kuinka muut TikTokia hyödyntävät yritykset toimivat? Mahdollisuudet (ja niiden hyödyt) ovat kauaskantoisia. Katsotaanpa tapoja, joita voit käyttää yrityksen sosiaalisen median markkinointiin TikTokissa.

Sijoita TikTok-mainontaan

Kuten muutkin sosiaaliset alustat, TikTok-mainokset tarjoavat useita tapoja mainostaa yritystäsi. Suosittuja mainosmuotoja ovat:

Brändin haltuunotot eli “takeover”: Brändien haltuunotot on rajoitettu yhteen brändiluokkaan päivässä, ja ne ovat näkyvästi esillä, kun käyttäjä avaa sovelluksensa.

TopView-mainokset : TopView-mainos sijoitetaan käyttäjän syötteen yläosaan, joten se on yksi ensimmäisistä asioista, joita he näkevät. Nämä TikTok-mainokset voivat olla jopa 60 sekuntia pitkiä – huomattavasti pidempiä kuin keskimääräinen video.

: TopView-mainos sijoitetaan käyttäjän syötteen yläosaan, joten se on yksi ensimmäisistä asioista, joita he näkevät. Nämä TikTok-mainokset voivat olla jopa 60 sekuntia pitkiä – huomattavasti pidempiä kuin keskimääräinen video. Videomainokset : Upeat videot ovat onnistuneen TikTok-strategian tunnusmerkki. Brändätyn videon luominen paljastaa brändisi useammille ihmisille tavalla, joka on natiivi alustalle

: Upeat videot ovat onnistuneen TikTok-strategian tunnusmerkki. Brändätyn videon luominen paljastaa brändisi useammille ihmisille tavalla, joka on natiivi alustalle Bränditehosteet: Bränditehosteet voivat olla tarroja, suodattimia, pelejä tai muita ominaisuuksia, joita muut käyttäjät voivat lisätä videoihinsa.

Löydä trendit ydinyleisösi keskuudesta

Tämä on yksi alusta, jossa kannattaa olla trendikäs. Opi lisää siitä, mistä kohdeyleisösi on kiinnostunut, mistä he pitävät ja minkä kanssa he ovat tekemisissä.

Jos kohdeyleisösi esimerkiksi reagoi meemeihin tai suosittuun TV-ohjelmaan liittyvään sisältöön, voit luoda omia videoita samasta aiheesta ja liittyä keskusteluun.

Vinkki: Trendien seuraaminen voi auttaa sinua luomaan aitoa sisältöä, joka todella yhdistää kohdeyleisösi.

Vaihda bisnespuhe rentoon sisältöön

TikTok-yhteisö ei ole oikea paikka yritysslangille ja muodollisille sävyille. (Säästä ne LinkedInille). Sen sijaan nuoret TikTokerit etsivät hauskaa, humoristista, yllätyksellistä, sekä vau-efektin tuottavaa sisältöä.

He tulevat tänne etsimään inspiraatiota ja löytämään uusia tuotteita. He haluavat olla tekemisissä brändien kanssa epävirallisella, spontaanilla tavalla.

Yritysten omistajat voivat silti säilyttää tuotekuvansa ja pitää asiat rentona. Se on loistava tapa murtaa yrityksesi muurit ja näyttää pienyrityksesi inhimillisempi puoli.

Osallistu TikTok-hashtag-haasteeseen

Kuten Instagram, TikTok käyttää hashtageja yhdistääkseen asiaankuuluvan sisällön ja lisätäkseen näkyvyyttäsi. Yksi alustan kruunaava ominaisuus on sen hashtag-haasteet (HTC:t).

Nämä sosiaalisen median haasteet ovat videoita, joissa on yhteinen hashtag ja jotka vaativat TikTok:in käyttäjiä lataamaan oman videonsa haasteen suorittamisesta.

Cue Chipotlen Guac Dance -brändätty hashtag-haaste. Yli 1,1 miljardia katselukertaa kerännyt #GuacDanceChallenge rohkaisi käyttäjiä luomaan oman tanssinsa saadakseen ilmaista guacamolea kansallisena avokadopäivänä.

Esimerkkejä siitä, kuinka yritykset käyttävät TikTok:ia

Chipotle on edelläkävijä TikTok:ia käyttävien brändien joukossa, ja niitä on paljon muitakin. Tässä on muutamia esimerkkejä niistä, jotka tekevät sen oikein. (Voit jopa sanoa, että he ovat TikTok-vaikuttajayrityksiä!).

Duolingo

Vieraiden kielten oppimisalusta Duolingo herättää pöllö-maskottinsa henkiin TikTok-videoissaan. Brändi yhdistää huumoria ja popkulttuuria videosisällössään käyttämällä kaikkea OnlyFansista Taylor Swiftiin lausunnon antamiseen.

Iso vihreä pöllöasu auttaa brändin videoita erottumaan joukosta. Se on erinomainen tapa levittää bränditietoisuutta ilman myyntiponnistuksia.

Vessi

Yksi TikTokin varhaisista käyttäjistä, jalkinemerkki Vessi, hyödyntää TikTokin vaikuttajia täyden hyödyn kasvattaakseen brändiään. Brändi asettaa tuotteensa äärimmäisiin testeihin videoissaan tukeakseen vedenpitävyysvaatimuksiaan.

TikTok-tapaustutkimuksessa todettiin, että brändin markkinointistrategia vaikuttajien kanssa johti 2 kertaa korkeampaan ROAS:iin, 38 % alhaisempaan klikkauskohtaiseen hintaan (ja 59 % pienempään ostohintaan).

Gymshark

Brittiläinen urheiluvaatemerkki Gymshark esittelee TikTok-videoissaan erilaisia ​​yksilöitä ja vaikuttajia, jotka kaikki keskittyvät kuntosalielämään ja kuntoiluun.

Yli 3,4 miljoonalla tilaajalla ja 44 miljardilla katselukerralla TikTokissa, heillä on valtava määrä katselukertoja joka päivä. Tämä saa heidät luomaan luokkansa hauskinta, rehellisintä ja inspiroivinta sisältöä.

Suuri osa heidän seuraajiensa kasvusta on suoraa seurausta vaikuttajien käyttämisestä saadakseen lisää näkyvyyttä ilman tunnettujen tuotemerkkien, kuten Niken ja Adidaksen, suurempia budjetteja.

Kuinka mitata TikTok-kampanjasi menestystä

Oletko valmis rakentamaan TikTok-liiketoimintastrategiaasi? Meltwater voi auttaa sinua loistamaan.

Sosiaalisen median alustamme antaa sosiaalisen median markkinoinnillesi siivet analysoimalla trendejä, sekä tuottamalla oivalluksia ja kuluttajaymmärrystä. Luo resonoivaa sisältöä, löydä trendejä niiden tapahtuessa ja liity keskusteluihin aidosti. Seuraa sitten edistymistäsi nähdäksesi, kuinka muut puhuvat brändistäsi sekä TikTokissa että muilla alustoilla.

