Miten saada Verified eli vahvistettu -merkki Instagrammissa?

Vahvistettu-merkin saaminen Instagramissa on suosittu aihe sosiaalisen median hallinnassa, ja se ansaitsee vastauksia.

Jos seuraat julkkista, vaikuttajaa tai suurta brändiä Instagramissa, olet saattanut huomata sinisen Check-merkin käyttäjänimen vieressä. Symboli ei ole emoji, vaan Instagramin vahvistettu-tunnus, joka on status-symboli monille käyttäjille.

Vahvistettu-merkki ei lisää mahdollisuuksiasi tulla paremmin nähdyksi Instagramin syötteessä, vaan auttaa seuraajia erottamaan tilit kloonatuista tai väärennetyistä tileistä. Siinä on koko tunnuksen idea: Se on merkki Instagramin käyttäjille, että tili on brändin, julkkiksen, tai vaikuttajan aito tili.

Kaikki voivat hakea vahvistettu-merkkiä, ja tässä blogissa kerrommekin, miten voit vahvistaa tilisi Instagramissa, kauan prosessi kestää ja tarjoamme myös vinkkejä miten optimoida tilisi ennen merkin hakemista.

Sisällysluettelo

Mikä on vahvistettu-merkki Instagramissa?

Instagramin mukaan vahvistettu-tunnus profiileissa tarkoittaa, että yhtiö on vahvistanut tilisi olevan aito ja edustavan julkisuuden henkilöä, kuuluisuutta tai globaalia brändiä.

Vahvistetut brändit vakuuttavat brändin tai käyttäjän aitouden. Instagram-tilin vahvistettu-merkki auttaa rakentamaan brändin luotettavuutta ja ennalta ehkäisemään petoksia. Lisäksi tietyt ominaisuudet sosiaalisessa mediassa ovat saatavilla ainoastaan vahvistetuille tileille tai yritystileille, joilla on yli 10 000 seuraajaa.

Kuka voi hakea vahvistettu-merkkiä?

Kuka tahansa voi hakea vahvistettu-merkkiä — mutta se ei tarkoita, että jokainen sen saa. Yleisesti vahvistetut Instagram-tilit myönnetään julkisuuden henkilöille kuten:

urheilijoille,

näyttelijöille,

toimitusjohtajille,

poliitikoille,

ja brändeille.

Näistä edellä mainituista tehdään todennäköisimmin esimerkiksi väärennettyjä käyttäjiä.

Voitko maksaa saadaksesi vahvistettu-merkin?

Moni luultavasti miettii, voiko vahvistettu-merkin saada maksua vastaan.

➡️ Vastaus: Ei, vahvistetun tilin saa ilmaiseksi.

Instagramin mukaan vahvistetun tilin saamiseksi tilin täytyy olla tunnetun henkilön tai brändin aito käyttäjä. Yksinkertaisesti sanottuna: Instagramissa on vaikeaa saada vahvistettu-merkki.

Instagram linjaa myös, että yleisesti kiinnostavat tilit kuten meemi- tai fanitilit eivät ole päteviä vahvistettavaksi.

Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta haetko merkkiä omalle tai yritystilille. On muutama muu kriteeri, joilla Instagram selittää arvioivansa hakemukset. Instagramin nettisivun mukaan, tilisi tulee olla:

Aito : Tilin tulee varmasti olla globaalin brändin, julkkiksen tai vaikuttajan omistuksessa. Muussa tapauksessa se olisi rikkomus sovelluksen yhteisön sääntöihin. Hakijan täytyy myös olla oikea henkilö tai brändi, eikä kuvitteellinen.

: Tilin tulee varmasti olla globaalin brändin, julkkiksen tai vaikuttajan omistuksessa. Muussa tapauksessa se olisi rikkomus sovelluksen yhteisön sääntöihin. Hakijan täytyy myös olla oikea henkilö tai brändi, eikä kuvitteellinen. Uniikki : Vain yksi globaalin brändin, julkkiksen tai vaikuttajan tili voi saada vahvistuksen Instagramissa, poikkeuksena kielikohtaiset tilit. Jos brändisi hallitsee montaa eri tiliä, valitse harkiten, mille tilille haet vahvistusta.

: Vain yksi globaalin brändin, julkkiksen tai vaikuttajan tili voi saada vahvistuksen Instagramissa, poikkeuksena kielikohtaiset tilit. Jos brändisi hallitsee montaa eri tiliä, valitse harkiten, mille tilille haet vahvistusta. Julkinen : Tilisi tulee olla julkinen, ei yksityinen.

: Tilisi tulee olla julkinen, ei yksityinen. Valmis : Onko Instagram-biosi valmis? Sinun täytyy varmistaa, että biosi ja profiilikuvasi ovat valmiita ja koko nimesi on näkyvillä. Profiilissasi täytyy myös olla julkaistuna vähintään yksi postaus.

: Onko Instagram-biosi valmis? Sinun täytyy varmistaa, että biosi ja profiilikuvasi ovat valmiita ja koko nimesi on näkyvillä. Profiilissasi täytyy myös olla julkaistuna vähintään yksi postaus. Merkittävä: Jos tilisi ei edusta “tunnettua, paljon etsittyä henkilöä, brändiä tai kokonaisuutta” sinun voi olla vaikeaa saada vahvistusta.

Yksi mielenkiintoinen ehto on, että sovelluksen vahvistus-prosessi ilmoittaa, että biossasi ei voi olla linkitettynä muita sosiaalisen median tilejäsi, kuten Twitteriä tai TikTokia.

Miten saada vahvistettu-merkki Instagramissa? (6 vaihetta)

Miten saada sininen Check-merkki ja kuinka kauan Instagramin vahvistusprosessi kestää? Katsotaan seuraavaksi suhteellisen yksinkertaisen hakuprosessin eri vaiheet.

Vaihe 1: Mene Menu-kuvakkeeseen profiilisi oikeasta yläkulmasta

Vaihe 2: Klikkaa Asetukset-kuvaketta

Vaihe 3: Klikkaa Tili

Vaihe 4: Valitse Pyydä vahvistusta

Vaihe 5: Täytä hakemus ja liitä mukaan valtion myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus tai virallinen liikeasiakirja

Vaihe 6: Klikkaa lähetä

Kaipaatko vielä selvennystä prosessiin? Tässä lyhyt opetusvideo Tech Insiderilta, joka vastaa kysymykseen: Miten saada Instagramin vahvistettu-merkki?

Siinä se! Seuraa vaihe vaiheelta opastusta hakeaksesi Instagramin vahvistusta.

Saat ilmoituksen vahvistuksesta muutaman päivän jälkeen (joissain tapauksissa saattaa kestää viikko tai enemmän). Saatat tarvita useamman yrityksen saadaksesi sinisen Check-merkin, mutta voit hakea sitä useammin kuin kerran. Joten älä luovuta!

Miten voit kasvattaa tiliäsi ja saada vahvistuksen Instagramissa? (5 vinkkiä)

Käytä alapuolella olevaa ohjetta kasvattaaksesi seuraajamäärääsi, jotta saat profiilillesi vahvistuksen!

Tuota laadukasta sisältöä

Jaa sisältöä, joka tuottaa arvoa kohdeyleisöllesi. Sisältö voi olla informatiivista, humoristista, musikaalista tai mitä vain, mikä on hyödyllistä kohdeyleisöllesi. Postatessamme jatkuvasti laadukasta sisältöä, säilytämme todennäköisesti seuraajamme.

Ole aktiivinen

Mitä aktiivisempi olet sitä enemmän mahdollisuuksia sinulla on luoda uusia yhteyksiä ja sen seurauksena saada vahvistus Instagramissa. Kyse ei kuitenkaan ole vain sisällön luomisesta, sillä viimeaikaisten sosiaalisen median algoritmien muutosten takia emme voi myöskään vain luottaa, että näkyvyys tulee itsestään.

Yleisön kanssa vuorovaikutuksessa oleminen, potentiaalinen yleisö ja vaikuttajat voivat boostata seuraajamäärääsi. Näiden avulla postauksillasi on parempi tavoittavuus ja näin myös mahdollisuutesi saada lisää seuraajia kasvaa.

Käytä hashtageja

Toinen tapa laajentaa tavoittavuutta Instagramissa on hashtagien käyttö. Instagramin Seuraa hashtageja -ominaisuuden avulla, voit tavoittaa uutta yleisöä, lisätä seuraajiasi ja kasvattaa mahdollisuuttasi saada sininen Check-merkki profiiliisi.

Tiesitkö, että postaukset, joissa on vähintään yksi hashtag saa keskimäärin 12.6% enemmän sitoutumisia, kuin ilman hashtagia?

Luomalla brändätyn hashtagin voit edistää käyttäjien tuottamaa sisältöä. Käyttämällä yleisiä hashtageja kuten ‘like for like’, saatat lisätä tykkäyksiä, mutta ne eivät houkuttele oikeaa yleisöä.

Julkaise kuvia, jotka kertovat tarinan

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Koska Instagram on kuvien julkaisemiseen keskittynyt alusta, se mahdollistaa myös tarinoiden kertomisen yleisölle. . Monet B2B-yritykset julkaisevat sisältöä, joissa he kertovat tarinaa profiloimalla työntekijöitään, yleisöään tai eri aiheita. Tämän vaivan näkeminen voi helpottaa huomattavasti Instagram vahvistuksen saamista.

National Geographic on tunnettu tarinoita kertovien kuvien julkaisemisesta.

Vältä väärennettyjen seuraajien ostamista

Älä osta seuraajia Instagramissa. Niin yksinkertaista se on . Oikea kasvu ja tavoitettavuus tulevat merkityksellisestä sitoutumisesta, mitä et tule saamaan boteilta.

Saatat miettiä, että seuraajien määrän kasvu voi auttaa sinua saamaan Instagram vahvistuksen, mutta näin ei ole. Seuraajat, joita saat maksua vastaan ovat todennäköisesti botteja. Instagram yrittää tuhota botteja ja epäeettistä toimintaa, joten on mahdollisuus, että seuraajamääräsi laskevat pian oston jälkeen. Monet brändit yrittävät myös ilmiantaa vaikuttajapetoksia. Älä lankea tähän ansaan, vaan opi tunnistamaan väärennetyt botti-tilit.

Vaikka et siltikään saisi vahvistusta Instagramissa, voit luoda sitoutuneen seuraajakunnan. Käytä blogimme vinkkejä luodaksesi toimiva sosiaalisen median strategia.

Kaipaatko tukea Instagram-markkinointiin? Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan kuinka voimme auttaa! 👇