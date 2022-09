Huhtikuussa 2017 Major League Baseball (MLB) julkisti uuden sosiaalisen median sovelluksen nimeltä Infield Chatter. Uutta sosiaalisen verkostoitumisen sovellusta on kuvailtu "Twitteriksi, mutta baseballille" tai "Instagramiksi, jos seuraisit vain baseball-tilejä".

Nykyään on olemassa kuusi suurta sosiaalisen median alustaa: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, TikTok ja LinkedIn. Muita ehdokkaita listalle ovat Snapchat ja YouTube. Kaikilla näillä alustoilla on yksi yhteinen piirre: niillä voi keskustella lähes mistä tahansa aiheesta; poikkeuksena LinkedIn, joka pyrkii pitämään yllä vain ammatillisia ja liike-elämään liittyviä viestejä koskevaa kulttuuria. Siksi ihmiset kokoontuvat yhteen ja muodostavat omia klikkejään tai markkinarakojaan.

Mutta miksi erikoistuneita sivustoja ilmestyy yhä enemmän, ja mitä markkinoijien on hyödynnettävä? Käsittelemme tätä tämänpäiväisessä blogissa:

Edellä mainituilla sivustoilla ihmiset, jotka jakavat samat kiinnostuksen kohteet, voivat saada yhteyden toisiinsa. Urheilufaneja löytyy jokaiselta alustalta, mutta pelkästään urheilua harrastavaa sosiaalisen median alustaa oli vaikea löytää.

MLB muutti kaiken tämän. (On syytä huomata, että sovellus ei näytä olevan enää saatavilla vuodesta 2022 alkaen).

Infield Chatterin tarkoituksena oli saada paikka, jossa MLB:n pelaajat voivat keskustella ja olla yhteydessä faneihinsa. Vaikka on totta, että he voivat tehdä tätä muillakin yhteisöpohjaisilla alustoilla, tämä on tarkoitettu tiukasti baseball-faneille. Se tarkoittaa, että tämä paikka voi olla turvasatama erityisesti ihmisille, jotka käyttävät aikaa sosiaaliseen mediaan vain puhuakseen baseballista.

Yksi asia, jonka vuoksi sovellus oli ainutlaatuinen, on se, ettei trollausta tapahdu. Sovelluksen tekijöillä on tiimi, jossa on oikeita ihmisiä, jotka todella selaavat sivustoa ja vastaavat raportteihin. Se ei ole automatisoitua, kuten Facebookissa, tai huomiotta jätettyä, kuten Twitterissä. Ehkä he ottivat mallia IMDB:n pelikirjasta, joka sulki kuuluisan ilmoitustaulunsa vuonna 2017 - liiallisen trollauksen ja tehokkaiden moderaattoreiden puutteen vuoksi. MLB välittää pelaajiensa ja faniensa hyvinvoinnista siinä mielessä, että se ei siedä tällaista käytöstä. Jos jäät kiinni trollaamisesta, tilisi suljetaan.

Tämä tarkoittaa, että käyttäjät eivät voi enää selailla sanomassa halventavia asioita joukkueesta, pelaajasta, stadionista, valmentajasta, henkilökunnan jäsenestä tai mistään tai kenestäkään, joka liittyy MLB:hen. Kunnioita muita ihmisiä sovelluksessa tai lähde.

Miksi erikoistuneet somesivustot ovat tärkeitä markkinoijille?

Vaikka MLB-sovellus näyttääkin olevan pois toiminnasta tällä hetkellä, sen alkuperäinen julkaisu kertoo sosiaalisen median erikoistuneiden alustojen laajasta maailmasta. Markkinoijien on tärkeää ymmärtää tätä ympäristöä, koska näiden yleisöjen tavoittaminen voi olla ratkaisevan tärkeää asiakasuskollisuuden vaalimisessa ja brändin arvon rakentamisessa.

Nykyään sosiaalisen median uudet tulokkaat eivät yritä olla uusi Facebook. Sen sijaan ne muuttavat peliä tarjoamalla jotain, joka voi olla paljon hyödyllisempää ja merkityksellisempää sekä kuluttajan että markkinoijan kannalta. Tämä voi tarkoittaa pienempää kokonaiskäyttäjäkuntaa, joka on kuitenkin luultavasti paljon säännöllisesti sitoutuneempi.

Niche-somealustat tarjoavat verkkoyhteisölle tilan, jossa voi keskustella samanhenkisten käyttäjien kanssa tietystä aiheesta tai toimialasta. Seuraavassa kerrotaan, mihin on kiinnitettävä huomiota:

Yhteys

Sosiaalisen median kauneus on sen kyky yhdistää ihmisiä – maantieteellisestä sijainnista, taustasta tai jopa kielestä riippumatta. Niche-somealustat tekevät tästä yhteydestä entistä vahvemman – yhdistämällä käyttäjät muihin, jotka ovat yhtä kiinnostuneita tai innostuneita tietystä aiheesta kuin he itse. Näin syntyy tiivis käyttäjäkunta, joka osallistuu todennäköisemmin keskusteluun ja suosittelee sovellusta ystävilleen tai kollegoilleen, jotka ovat yhtä kiinnostuneita kyseisestä aiheesta.

Tietenkin tämän tyyppisellä yhteydellä on myös pimeä puolensa.

Juuri tämänkaltainen eristäytynyt lähestymistapa on syy, miksi Donald Trumpin "Truth Social’’- kaltaiset alustat voivat menestyä. Se luo vahvistetun version “echo chamber"-ilmiöstä, joka on johtanut siihen, että Facebookin ja Twitterin kaltaiset vakiintuneet sosiaalisen median sivustot ovat joutuneet viime vuosina tulituksen kohteeksi.

Suurimmaksi osaksi tällä suuntauksella on kuitenkin paljon myönteisiä puolia, ja markkinoijille se tarjoaa loistavia mahdollisuuksia luoda yhteyksiä jo kohdennettuun, erittäin tarkkaavaisuuteen pyrkivään, kapeaan yleisöön. Vaikka Facebookissa on miljoonia aktiivisia käyttäjiä, jos sinulla on ainutlaatuinen tuote, tämä ei ehkä ole paras kanava sinulle. Kevin Kellyn "Tarvitset vain 1 000 todellista fania" -teoria on osoittautumassa paikkansapitäväksi - jos pystyt todella luomaan yhteyden harvempiin ihmisiin ja vaikuttamaan heihin, ei tarvitse käyttää turhaa vaivaa ja rahaa miljoonien pirstaloituneeseen yleisöön.

Konversio

Sosiaalisissa verkostoissa, joissa on valtava määrä käyttäjiä, on luonnollisesti valtava määrä dataa ja paljon tapahtumia millä tahansa hetkellä. Tämä johtaa markkinoijien mielellään kutsumaan "meluun", jonka läpi on haastavaa päästä ja tulla kuulluksi. Hyvänä puolena on se, että Facebook- ja LinkedIn-ryhmät luotiin juuri tätä tarkoitusta varten - yhdistämään kapeaa ihmisryhmää - ja me kaikki kuulumme ainakin johonkin näistä sosiaalisista ryhmistä.

Mutta kun kyse on brändimarkkinoinnista näissä sosiaalisen median jättiläisissä on vaarana, että ärsytät jopa kaikkein täydellisimmän potentiaalisen asiakkaan pelkästään siksi, että hän ei ehkä ole sillä tuulella. Käyttäjät kirjautuvat Facebookiin useista eri syistä: seuratakseen ihastustaan, keskustellakseen, ladatakseen loma-albuminsa tai ilmoittautuakseen johonkin tapahtumaan. Käyttäjät kirjautuvat sosiaalisen median erikoistuneille alustoille yhdestä syystä: saadakseen lisää tietoa tietystä aiheesta ja voidakseen keskustella muiden kanssa.

Mitä kapeampi ja kohdennetumpi yleisösi on, sitä todennäköisemmin voit saada heidät kiinnostumaan.

Sosiaalisen median niche-alustat nykyään

Tutustu näihin sosiaalisen median niche-alustoihin saadaksesi inspiraatiota markkinointiin ja pysyäksesi ajan tasalla siitä, mitä sosiaalisen median maailmassa tapahtuu tänään.

Athlinks on hieno alusta, johon kannattaa tutustua, jos olet kuntoilualalla, sillä se on sovellus, joka tallentaa kaikki kilpailuaikasi. Juoksijat, pyöräilijät ja uimarit liittyvät muiden urheilijoiden yhteisöön, jossa tuloksia voi nähdä, jakaa ja "hurrata", käyttäjät voivat asettaa uusia tavoitteita ja haastaa ystäviä.

2. Dribble

"Show and tell for designers" antaa kuvittajien, web- ja graafisten suunnittelijoiden, typografien ja muunlaisten luovien tekijöiden esitellä työtään, prosessiaan ja projektejaan. Yhteisö esittelee suunnitelmiaan, inspiroi ja saa inspiraatiota, esittää kysymyksiä ja mikä tärkeintä, saa palkkaa. Se on paikka, jossa kannattaa olla, jos olet muotoilualalla.

3. Dpadd

Pelaaminen on yksi maailman suosituimmista toimialoista. Dpaddissa pelaajat voivat kokoontua yhteen, pitää pelipäiväkirjaa, "to-play"-listaa, seurata ystäviään, alan ammattilaisia ja paljon muuta.

4. Snooth

Tuntuuko, että olet viiniharrastuksesi kanssa yksin? Tämän viininystävän sosiaalisen verkoston avulla pääset osaksi viiniharrastajien verkostoa. Yhteisö on viininystävän unelma, sillä se tarjoaa sinulle viimeisimmät ja parhaat ajankohtaiset viiniuutiset ja -valikoimat.

5. The Flipping Pad

Kiinteistöalan ammattilaisten yhteisö. Jos haluat aloittaa jostain kiinteistönvälityksen, asuntojen myynnin, koulutuksen, älä etsi kauempaa kuin Flipping Padin foorumeilta ja verkostosta.

6. Stachepassions

Enemmän elämän hauskemmalla puolella, Stachepassions on sivusto maailman viiksien ystäville. Se on myös deittisivusto. Tunnetko vetovoimaa viiksiin? Tämä sivusto on sinua varten.

7. Discord

Discord on vielä marginaalinen sosiaalisen median alusta, jota markkinoijat ovat vasta alkaneet hyödyntää. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat luoda "palvelimia", joissa on erilaisia teemakeskusteluhuoneita. Se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä ja olla osa yhteisöä.

Jos haluat lisätä yleisön sitoutumista, asemoida itsesi asiantuntijana, lisätä sosiaalisen median läsnäoloasi ja parantaa konversiolukuja ja myyntiä, kapeat sosiaalisen median alustat voivat olla sinua varten. Jos omistat suuren yrityksen, harkitse oman alustan luomista (kuten Tumblr on tehnyt). Muussa tapauksessa voit hypätä joihinkin olemassa oleviin alustoihin, jotka ovat toimialakohtaisia.

Jos haluat lisätietoja kaikesta sosiaaliseen mediaan liittyvästä – ota yhteyttä Meltwaterin tiimiin jo tänään tai täytä alla oleva lomake ja pyydä esittelyä sosiaalisen median kuuntelun ja hallinnan työkaluistamme.