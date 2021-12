Tiedätkö kuinka paljon dataa syntyy päivässä? Vastausta ei tarvitse alkaa etsiä, koska se tulee tässä:

Paljon.

On arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä dataa syntyy 463 eksatavua päivässä, eli 463 miljardia gigaa yhdessä vuorokaudessa. Luku on niin käsittämättömän suuri, että on vaikea edes hahmottaa, kuinka paljon tietoa tuollainen määrä pitää sisällään.

Toisin sanoen, koska päivässä syntyy niin valtava määrä dataa, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten voi olla hankala poimia kaiken sen melun keskeltä oikeasti tärkeät asiat.

Lyhyestä virsi kaunis: paljon tapahtuu yrityksesi ulkopuolella, ja et voi mitenkään pysyä kaikesta perillä, ainakaan ilman kehittynyttä teknologiaa.

Mutta onneksi mediaseuranta on keksitty.

Tässä blogiartikkelissa käymme läpi seuraavat asiat:

Mitä on mediaseuranta?

Sopiiko mediaseuranta kaikille brändeille?

8 tapaa hyödyntää mediaseurantaa yrityksessäsi

1. Ymmärrä ja hallitse mainettasi verkossa

2. Analysoi kilpailijoitasi

3. Älä missaa alan tärkeitä aiheita—ja turvaa samalla brändisi ulkoisilta uhilta

4. Mittaa työsi tuloksellisuutta

5. Paranna palveluasi kokonaisuutena

6. Tee töitä oikeiden vaikuttajien ja journalistien kanssa

7. Paranna kuratointistrategiaasi

8. Tunnista mahdollisuudet ja liidit

Meltwaterin oma API

Jatketaan keskustelua

Mitä on mediaseuranta?

Mediaseuranta on teknologiaa, jonka avulla yritykset voivat seurata keskusteluja sekä verkossa että sen ulkopuolella.

Ennen vanhaan (eli ennen internetiä), mediaseuranta oli puuduttavaa hommaa. Piti käydä läpi esimerkiksi sanomalehtiä ja televisio- ja radiolähetyksiä, ja tarkkailla korvat höröllä, mainittiinko juuri sinun yrityksesi vai ei. Tähän meni ihan kohtuuttomasti aikaa, ja lisäksi ROI:ta oli lähes mahdoton laskea.

Nykypäivänä ihmisillä ei ole aikaa eikä energiaa tällaiseen, varsinkaan kun manuaalisen monitoroinnin tuottoa on niin hankala mitata.

Hyvä uutinen on, että nykymaailmassa mitään ei tapahdu ilman, että siitä jää jokin jälki verkkoon. Mediaseurannassa hyödynnetty teknologia on kehittynyt huimasti vuosien mittaan, ja Meltwaterin kaltaiset ratkaisut auttavat miljoonia markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia tarkkailemaan brändiään ja siihen liittyviä keskusteluja helposti.

Kehittyneet mediaseurantatyökalut auttavat sinua seuraamaan esimerkiksi seuraavia asioita:

– Mainintojen määrä: Kuinka monta kertaa sinun brändisi mainittiin tietyn ajanjakson aikana esimerkiksi digitaalisissa uutismedioissa, blogeissa, somessa, keskustelupalstoilla ja arviontisivustoilla.

– Millä alustalla yrityksesi mainitaan useimmin? Mihin sinun pitäisi panostaa enemmän?

– Kuinka suurelle yleisölle brändisi maininnat tietyissä medioissa näkyivät tiettynä ajanjaksona.

– Kuinka brändistäsi keskustellaan verkossa?

– Mitkä aiheet liitetään yleensä brändiisi siitä keskustellessa?

– Mitkä julkaisut puhuvat brändistäsi eniten?

– Mistä maantieteellisestä sijainnista brändisi maininnat ovat peräisin?

Meltwaterin kaltaiset kehittyneet työkalut mahdollistavat alueellisen datan tutkimisen.

Sopiiko mediaseuranta kaikille brändeille?

Kyllä.

Mediaseuranta oli ehkä joskus kallis luksustuote vain suurille korporaatioille ja valtaville markkinointi- ja PR-budjeteille, mutta ei enää.

Nykyisin mediaseuranta on mahdollista ja hyödyllistä kaikenkokoisille brändeille ja yrityksille.

Suuret yritykset kuten vaikka Coca-Cola tai Google voivat hyödyntää mediamoditorointia päästäkseen eroon turhasta metelistä ja keskittyäkseen niihin pienemmän piirin keskusteluihin, jotka auttavat niitä ymmärtämään tuotteensa ja palvelunsa toimivuutta. Toisaalta taas pienemmät yritykset, joilla ei ole niin suurta medianäkyvyyttä, voivat hyödyntää mediaseurantaa oman kilpailukykynsä parantamiseen.

Kuuntele markkinasi tarpeita

Edes paras asiantuntija ei pysty seuraamaan kaikkea verkkokeskustelua koko aikaa. Lisäksi ihmisaivot eivät edes kykene spottaamaan trendejä valtavasta tietovirrasta.

Mediaseuranta voi auttaa markkinoinnin ja viestin ammattilaisia löytämään uusia nousevia trendejä ennen kuin niistä tulee valtavirtaa—ja edesauttaa siinä sivussa yrityksen kilpailukyvyn kasvattamisessa.

Näin yritykset voivat jopa muokata tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin heidän kohdeyleisönsä tarpeita.

Vertaile suoritustasi

Kuinka voi arvioida omaa menestystään, jos ei ole mitään, mihin sitä verrata?

Riippumatta yrityksesi koosta ja menestyksestä, on aina hyvä ajatus pitää kilpailijoita silmällä. Seuraamalla kilpailijoita reaaliajassa voit saada seuraavia hyödyllisiä tietoja:

Kuinka paljon huomiota kilpailijasi saa?

Miten heidän brändinsä esitetään verkossa?

Missä heidän brändinsä mainitaan? Kuka heistä puhuu?

Ja, ennen kaikkea, kuinka voit tehdä asiat kilpailijoitasi paremmin?

Yksi parhaista asioista verkkomedian monitoroinnissa on kilpailijoiden silmällä pitäminen.

Tee parempia päätöksiä

Mediaseurantastrategia on osoittautunut hyödylliseksi monille yrityksille. Pitkälle kehitetty strategia mahdollistaa enemmän dataan pohjaavien päätösten tekemisen, mikä taas osaltaan antaa yritykselle merkittävän kilpailuedun.

Säästä aikaa

Onko sinulla aikaa käydä läpi kaikki uutismediat, keskustelupalstat ja sosiaalisen median ryhmät tarkkaillaksesi sitä, miten yrityksestäsi puhutaan? Useimmilla markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisilla ei todellakaan ole.

Lisäksi, ympäriinsä leijailevan tiedon määrä tekee relevantin informaation tunnistamisesta mahdotonta. Toisin sanoen, mediaseuranta säästää aikaasi merkittävästi. Tämän ajan voit käyttää johonkin tärkeämpään, kuten vaikkapa seuraavan markkinointikampanjasi suunnitteluun.

8 tapaa hyödyntää mediaseurantaa yrityksessäsi

Mediaseuranta on uusi liiketoiminnan työkalu, joka auttaa markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia ymmärtämään brändiään, kilpailijoitaan, markkinaansa ja asiakkaitaan.

Jokaisen yrityksen tulee tietää mitä heidän alallaan kulloinkin tapahtuu.

Kaivelimme hieman dataamme nähdäksemme, mihin asiakkaamme Meltwateria hyödyntävät. Löysimme kahdeksan eri tapaa käyttää mediaseurantaa. Ensimmäisenä esiin nousi tietysti yleisin: brändin seuranta.

1. Ymmärrä ja hallitse mainettasi verkossa

Päivittäisten tekemisten ja yksittäisten kampanjoiden seuraamisen lisäksi brändin- ja maineenhallinta ovat tärkeimpiä mediaseurannan muotoja.

Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset voivat niiden avulla keskittyä muuhunkin kuin volyymien mittailemiseen. Mediaseuranta tarjoaa myös laadullista dataa liiketoiminnasta, kuten vaikkapa erilaisista trendeistä.

Ja mikä tärkeintä, teknologia johon meillä (viestinnän ammattilaisilla) on nyt pääsy, vähentää seurantaan kuluvia työtunteja merkittävästi. Voit selata muutamalla klikkauksella läpi kaikki artikkelit, joissa brändisi mainitaan, selvittää helposti mainintojen kokonaismäärän, hahmottaa brändisi näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa, tai ymmärtää missä päin maailmaa yrityksestäsi keskustellaan. Tällainen data tarjoaa myös aivan uudenlaisia tapoja analysoida markkinointi- ja viestintätoimien tehoa.

The Economist -lehdessä hyödynnetään Meltwateria esimerkiksi tällaiseen dataan.

“Tutkimalla teemoja, joista puhutaan Economistin ja muiden brändiemme yhteydessä, voimme suunnitella paremmin ja tehdä parempia päätöksiä.”

– Lauren Hackett, Senior Vice President Global Communications, The Economist

2. Analysoi kilpailijoitasi

Seuraavaksi yleisin syy mediaseurannan käyttämiseen on kilpailijoiden tutkiskelu. Koska työympäristömme kehittyy valtavalla vauhdilla ja uudistuu jatkuvasti, markkinointi- ja viestintäihmisten täytyy välillä pohjustaa toimiaan mututuntumaan.

Älä tee niin.

Yksi ratkaisu tähän on nimittäin suorien kilpailijoiden tarkkailu.

Missä he ovat hyviä?

Missä he epäonnistuvat?

Vaikka jokainen yritys on uniikki, ja toisen yrityksen bisnesstrategian vohkiminen ei luultavasti johda mihinkään hyvään, voit silti oppia paljon tarkkailemalla sitä, mikä kilpailijoillesi toimii hyvin.

Hyödyntämällä mediaseurannan dataa kilpailuanalyysissa saat helposti selville, mitä kilpailijasi touhuaa. Systeemisi kertoo heti, kun jokin media mainitsee kilpailijasi sijoituksista, yhteistöistä tai uusista tuotteista. Sinun ei tarvitse etsiä tätä tietoa itse.

Javier Ruiz, digitaalisen markkinoinnin strategi H&M Mexicosta hyödyntää Meltwateria juuri tässä tarkoituksessa.

”Kampanjamme perustuvat alan trendeihin. Arvioimme Meltwaterin avulla, mitä muut johtavat brändit tekevät, ennen kuin päätämme kuinka reagoida globaaleihin trendeihin ja pysytellä alan edelläkävijöinä.”

–Javier Ruiz, Digital Marketing Strategist, H&M Mexico

Muotiala, kuten muutkin alat, on täynnä kilpailua. Crayon.co’n tutkimus vuodelta 2020 paljasti, että 90% yrityksistä kokee, että heidän toimialastaan on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana entistä kilpailullisempi (3 pistettä enemmän kuin edeltävänä vuonna).

3. Älä missaa alan tärkeitä aiheita—ja turvaa samalla brändisi ulkoisilta uhilta

Kilpailijoiden seuraaminen on tärkeää, mutta niin on myös koko markkinan tarkkailu, hyvien mahdollisuuksien ja ulkoisten uhkien varalta.

Markkinan tarkkailu auttaa yrityksiä ymmärtämään heidän oman brändinsä positiointia, ja samalla he pysyvät hyvin kärryillä tuotekehityksestä, mediakampanjoista, rekrytoinneista, raha-asioista, lakiuudistuksista, tai muista mahdollisesti kohdalle osuvista kriiseistä.

Esimerkiksi monet voittoa tavoittelemattomat järjestöt hyödyntävät mediaseurantaa pysyäkseen ajan hermolla kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Näin on helpompi ennustaa tulevia kriisitilanteita ennen kuin ne karkaavat käsistä.

“Meltwater tekee uutisten seuraamisesta tehokkaampaa. Pysymme helpommin kärryillä maailmanlaajuisista kriiseistä, ja voimme tehokkaasti seurata tärkeitä uutisaiheita. ”

– Adit i Sonrexa, Media Manager, MSF

Suojele brändisi mainetta

Koskaan aiemmin ei brändeillä ole ollut yhtä monta kanavaa, joissa viestiä, mutta toisaalta ne eivät myöskään koskaan aiemmin ole olleet yhtä haavoittuvaisia.

Totuus on, että brändin maineen rakentamiseen menee vuosia, mutta se voidaan tuhota minuuteissa.

Tarkkailemalla sitä, mitä yrityksestäsi, sen sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista puhutaan, ostat itsellesi kallisarvoista aikaa viestiä uusista asioista heti ennen kuin kilpailijat ehtivät asialle.

Tällainen strategia on erityisen tärkeä tässä valeuutisten ja vaihtoehtoisten faktojen maailmassa, jossa elämme.

”Meltwater on tärkeä menestyksemme mahdollistaja. Sen avulla voimme reagoida epätoteen tai osittaiseen tietoon ennen kuin se pääsee leviämään.”

– Guido Matijas, Corporate Communications Analyst, Santander Río

Murphyn lain mukaan “jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen”. Tässä kontekstissa se voi tarkoittaa myös, että kaikkia PR-kriisejä ei voi välttää edes markkinaa tarkkailemalla.

Mediaseurannasta voi silti olla apua kriisinhallinnassa, jos olet valmiina ottamaan kantaa tilanteeseen heti kun se nousee esiin.

Vinkki: Mikäli media-, ja somekohuihin varautuminen kiinnostaa, suosittelemme kurkkaamaan webinaaritallenteemme aiheesta. Webinaarissa puhumassa Suomen tunnetuin kriisiviestinnän konsultti Katleena Kortesuo. Webinaaritallenne: Miten valmistaudut kohuun, johon ei voi valmistautua?

4. Mittaa työsi tuloksellisuutta

Ennen internetiä markkinointi- ja viestintäihmisten työn tuloksia oli lähes mahdoton mitata.

Nykypäivänä kehittyneet markkinointi- ja PR-työkalut mahdollistavat työn tulosten ja seurausten mittaamisen ja analysoinnin. Mediaseuranta on yksi tällaisista työkaluista.

Se auttaa tuhansia markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia:

Tekemään työnsä paremmin : Pystymällä näkemään ja mittaamaan kampanjan vaikutuksia on myös helpompi arvioida työtä: mikä toimii, mikä ei, ja mitä tulisi parantaa.

: Pystymällä näkemään ja mittaamaan kampanjan vaikutuksia on myös helpompi arvioida työtä: mikä toimii, mikä ei, ja mitä tulisi parantaa. Todistamaan työnsä arvon: Markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten on liian pitkään täytynyt taistella todistaakseen, että heidän työllään on arvoa. Mediaseurannan avulla taistelu on jo voitettu: tulokset voi jakaa suoraan esimiehille, ja ne puhuvat omasta puolestaan.

"Tänä vuonna raportti näytti, että ohitimme kaikki ne mediatavoitteet, joita olimme asettaneet ennen tapahtumaa. Oli todella palkitsevaa jakaa tämä raportti johtoryhmän kanssa.”

– Jessica Lowe-Betts, VP of Marketing and Branding, Tulsa Convention & Visitors Bureau

5. Paranna palveluasi kokonaisuutena

Voit oppia paljon kuuntelemalla, mitä ympärilläsi puhutaan.

Kehittyneet mediaseurantatyökalut voivat hakea tietoa arvostelusivustoilta. Näin saat helposti tietoosi myös trendejä, jotka liittyvät tarjoamasi palvelun laatuun.

Saatat esimerkiksi havaita, että moni asiakas nostaa arviossaan esiin sen, kuinka kauan sosiaalisen median tiimilläsi kestää vastata kommentteihin. Silloin voi olla hyvä ajatus palkata lisää apukäsiä sometiimiisi.

“Brändisi on olemassa asiakkaitasi varten. Jos haluat menestyä, sinun täytyy kuunnella.”

-Angela Wiesenmüller, Marketing Director EMEA, Meltwater

6. Tee töitä oikeiden vaikuttajien ja journalistien kanssa

Oletko koskaan kokeillut lähettää lehdistötiedotetta sekalaiselle sähköpostilistalliselle journalisteja? Jos olet, tiedät varmaan, että tämä taktiikka ei toimi.

Mediaseurannan avulla voit onkia tietoosi niiden journalistien nimet, joiden tiedät jo etukäteen olevan kiinnostuneita alaasi liittyvistä uutisista.

Meltwaterin kaltainen työkalu voi tarjota sinulle relevantin mediatietokannan, jotta löydät oikeat ihmiset kuuntelemaan sinua.

“Meltwater mahdollistaa kansainvälisen PR-toimintamme kehittämisen, sillä sen mediatietokanta mahdollistaa kansainvälisten yhteystietojen etsimisen. Lisäksi heidän mediaseurantatyökalunsa toimii maailmanlaajuisesti.”

– Mads Jensen, CCO - Head of Marketing, Communication & PR, Søstrene Grene

Tämä prosessi toimii myös, kun etsit vaikuttajia, jotka kirjoittavat brändiisi ja toimialaasi sopivista aiheista.

Tutkimusten mukaan 92 % kuluttajista luottaa enemmän vaikuttajamarkkinoinnin kautta tehtyihin suosituksiin kuin mainoksiin tai perinteisiin julkkisten suosituksiin.

“Muotiala perustuu trendeihin, ja tukeutuu usein bloggareihin ja vaikuttajiin, jotka ohjaavat kuluttajaa kohti ostoaikeita. Meltwaterin tietokanta auttaa meitä olemaan yhteydessä sellaisiin vaikuttajiin ja media-alan ammattilaisiin, joiden avulla voimme tuottaa hyvää ja kohdennettua sisältöä, joka tukee PR-toimiamme sekä liidimäärien ja tunnettuuden kasvattamista.”

– Warren Talbot, Marketing Manager, VANS

7. Paranna kuratointistrategiaasi

Sisällön kuratointi tarkoittaa yksinkertaistettuna relevanttien sisältöjen etsimistä muilta tekijöiltä, ja sen jakamista sinun omalle yleisöllesi.

Mihin kuratointia tarvitaan?

Jos puhut vain itsestäsi, yleisösi kyllästyy sisältöihisi ennemmin tai myöhemmin.

Kun löydät hyvää ja relevanttia sisältöä, näytät samalla yleisöllesi, että välität heidän ongelmiensa ratkaisemisesta.

Kuinka usein sinun pitäisi ryhtyä kuratointihommiin?

Tätä asiakkaamme kysyvät usein. Valitettavasti kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Oikeastaan kaikki riippuu siitä, kuinka hyvin osaat etsiä ja löytää juuri sinun yleisöllesi relevanttia sisältöä. Mediaseurantatyökalun avulla voit hakea uutisartikkeleita ja blogipostauksia, jotka käsittelevät seuraajillesi tärkeitä aiheita.

“Vaikka mediaseuranta tekee relevantin sisällön löytämisestä helpompaa, sinun täytyy lukea kaikki, ennen kuin jaat mitään. Jos jakamasi blogipostaus mainostaa kilpailijaasi, sen relevanttiudella ei ole väliä. Se voi olla haitallista brändisi maineelle.”

– Perri Robinson, EMEA Enterprise Marketing Manager at Meltwater

Toinen merkittävä seuraus kuratoinnista on se, että pysyt automaattisesti ajan tasalla alasi trendeistä. Näin tiedät myös, mitä sisältöä kannattaa tuottaa itse.

8. Tunnista mahdollisuudet ja liidit

Riippumatta alastasi, kohdeyleisösi todennäköisesti kyselee paljon blogeissa, sosiaalisen median kanavissa ja keskustelupalstoilla. Sinä voisit hyvinkin vastata näihin kysymyksiin, jos vain tietäisit niistä.

Jälleen kerran mediaseuranta tarjoaa ratkaisun.

Osallistu keskusteluun

Löytääksesi oikeat keskustelut, assosioi brändillesi relevantit hakusanat (kuten brändisi nimi, tuotteesi tai palvelusi) sellaisiin hakusanoihin kuin “suosittelu” tai “tarve”.

Ole vaihtoehto kilpailijoillesi

Usein kohdeyleisösi tulee maininneeksi jonkun suorista kilpailijoistasi tutkiessaan vaihtoehtojaan.

Tässä tosielämän esimerkki Twitteristä:

Twiittaaja etsii, lyhyesti sanottuna, verkkopalvelua jonne siirtää nettisivunsa WordPressistä. Hän etsii halpaa, mutta luotettavaa vaihtoehtoa.

Joku tällaista tuotetta tai palvelua voisi tuottaa haun, jossa kilpailijan nimeen yhdistetään esimerkiksi sanat “vaihtoehto” tai “halvempi”.

Tällöin halvempaa vaihtoehtoa etsivä löytäisi sinut.

Alla pari esimerkkiä Skystra Cloudilta ja Snappy Hostilta.

Vältä datasiilojen syntymistä

Mediaseuranta auttaa myös tiimien välille syntyvien datasiilojen välttämisessä.

Datasiilot ovat ongelmallisia, sillä aineistojen tarkastelu erillään voi haitata tavoitteisiin pääsemistä.

Markkinointia saatetaan mitata esimerkiksi liidien määrän kautta, myyntiä onnistuneiden myyntikeissien perusteella, ja viestintää ansaitun median määrän perusteella.

Vaikka nämä kaikki ovat järkeviä mittareita mikrotasolla, kokonaisuutta tarkastellessa niissä ei ole järkeä. Millä voit ymmärtää ansaitun median ja liidien määrän välistä korrelaatiota?

Ohjelmointirajapinnan eli APIn avulla.

Kiitos APIen, voimme yhdistää erilaisia aineistoja, kuten vaikkapa myyntiä, liidien määrää tai bränditunnettuutta.

Meltwaterin oma API

Oma APImme antaa asiakkaiden yhdistää uutismediadataa Meltwaterista muihin sovelluksiin ja työkaluihin, kuten vaikkapa Tableauun, Google Data Studioon tai Microsoft PowerBI:n, jotta ne voivat etsiä korrelaatioita mediadatasta ja muista data-aineistoista reaaliajassa.

Voit myös lukea englanninkielisen blogipostauksemme Meltwaterin API-rajapinnan hyödyntämisestä datasiilojen estossa.

Jatketaan keskustelua

Nyt tiedät kaiken tarvittavan paitsi mediaseurannasta, myös sen hyödyntämisestä.

