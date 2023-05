Mitä brändit voivat oppia "vihreiden" avainsanojen vuodesta

Joka huhtikuun 22. päivä maailma juhlii Earth Day -päivää, tilaisuutta kokoontua yhteen ja lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisesta ympäristöliikkeestä. Vaikka ensimmäistä Earth Day -päivää vietettiin vuonna 1970, "vihreät" tuotteet - eli erityisesti ympäristöystävällisiksi markkinoidut tuotteet - löysivät tiensä kauppojen hyllyille vasta yli vuosikymmenen kuluttua. Fast Companyn mukaan uusien vihreiden kotitaloustuotteiden määrä kaksinkertaistui vuosina 1989-1990.

Nykyään ympäristöystävällisiä tuotteita on kaikkialla kaikissa muodoissa, sillä niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Käytimme Explorea, sosiaalisen kuuntelun alustaamme, saadaksemme lisätietoa siitä, miten kuluttajat ovat puhuneet "vihreistä" tuotteista viime vuoden aikana. Huom. haut on tehty englanniksi.

Somemainintojen määrä: Joulupäivän pudotus

Huhtikuun 1. päivän 2022 ja maaliskuun 31. päivän 2023 välisenä aikana sosiaalisessa mediassa mainittiin 31,3 miljoonaa kertaa " vihreisiin" tuotteisiin liittyviä avainsanoja, kuten "kestävä", "kompostoituva", "ympäristöystävällinen" ja "jätteetön". Tämä merkitsee 356 % kasvua edelliseen 12 kuukauteen verrattuna.

Earth Day 2022 oli ymmärrettävästi "vihreiden" avainsanamainintojen huippupäivä, mutta maininnat laskivat dramaattisesti 25. joulukuuta 2022, mikä tekee joulusta erityisen harvinaisen päivän ympäristöystävällisiä tuotteita koskeville verkkokeskusteluille.

Suosituin hashtag: #Sustainable

#Sustainable oli maailmanlaajuisen ympäristöystävällisen keskustelun ykköshashtag. Sitä seurasi #savesoil, joka viittaa maailmanlaajuiseen liikkeeseen maaperän köyhtymisen torjumiseksi.

Muita suosituimpia hashtageja olivat #organic, #ecofriendly ja #plantbased.

Kiinnostavin somesisältö: Biohajoavat maapähkinät

Eniten sitoutumista herättänyt sisältö oli kodin ja siivouksen vaikuttajan @homewithchloe julkaisema TikTok Earth Day 2022:n jälkeisenä päivänä. Siinä hän esittelee, kuinka biohajoavat maapähkinät hajoavat helposti juoksevan veden alla hänen lavuaarissaan.

Eniten jaettu linkki oli Save Soil -liikkeen kotisivu. Siitä seurasi Global Newsin muovijätettä käsittelevä artikkeli "How plastic pollution is choking the planet, and what's being made against it". Jokainen näistä sisällöistä osoittaa, miten innokkaasti keskusteluun osallistujat haluavat löytää mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

Top Reddit: r/Vegan

r/Vegan, vegaaninen Reddit-foorumi, jolla on yli 1,2 miljoonaa jäsentä, keräsi 49 300 mainintaa "vihreiden" avainsanojen listalta. Sitä seurasivat r/AskReddit, sivuston neuvontafoorumi, ja r/ZeroWaste, vähäjätteinen ja nollajätteinen elämäntapafoorumi.

Vihreiden tuotteiden arvostelut

Huhtikuun 1. päivän 2022 ja maaliskuun 31. päivän 2023 välisenä aikana tuotearvosteluissa oli 130 000 mainintaa "vihreistä" avainsanoista, keskimäärin 357 mainintaa päivässä. Jos ei oteta huomioon arvosteluja, jotka on merkitty osaksi kampanjaa, mainintoja oli jälleen vähiten joulupäivänä 2022. Huhtikuun 11. päivänä 2022 maininnat kuitenkin lisääntyivät, ja “food" ja “plant" olivat suosituimpia avainsanoja.

Ruoka- ja juomatuotteet olivat näiden arvostelujen ykkösaiheita. Myös kodin ja puutarhan tuotteet sekä kauneudenhoito- ja kuntoilutuotteet olivat vahvasti esillä.

Asiakaspolut

Käytimme Explore-vertailuhakua ja mukautettuja kategoriasuodattimia analysoidaksemme tuloksiamme asiakaspolun eri vaiheista:

Halukkuus , mukaan lukien lauseet, joita ihmiset käyttävät tuotteiden löytämiseen, kuten "mistä löydän" ja "etsin suosituksia".

, mukaan lukien lauseet, joita ihmiset käyttävät tuotteiden löytämiseen, kuten "mistä löydän" ja "etsin suosituksia". Saatavuus , mukaan lukien lauseet ja avainsanat, joita ihmiset käyttävät puhuessaan ostoksista, kuten "tilasin" tai "ostin".

, mukaan lukien lauseet ja avainsanat, joita ihmiset käyttävät puhuessaan ostoksista, kuten "tilasin" tai "ostin". Käyttö , mukaan lukien lauseet, joita ihmiset käyttävät puhuessaan tuotteista, joita heillä on, kuten "käytin" tai "käytämme”.

, mukaan lukien lauseet, joita ihmiset käyttävät puhuessaan tuotteista, joita heillä on, kuten "käytin" tai "käytämme”. Mainonta, mukaan lukien lauseet, joilla ihmiset mainostavat tuotteita, kuten "kannattaa hankkia" tai "suosittelen".

Käytimme näitä suodattimia nähdäksemme, millä asiakaspolun vaiheella on korkein ääniosuus viidessä tärkeimmässä sosiaalisen median kanavassa: Twitter, Reddit, Pinterest, Wechat ja TikTok.

Tuloksemme osoittavat, että TikTok, Pinterest ja Reddit ovat suosituimpia kanavia ympäristöystävällisten tuotteiden mainostamisessa ja suositusten löytämisessä. Kuluttajat suuntaavat Twitteriin puhumaan juuri ostamistaan tuotteista. Samaan aikaan Wechatissa on eniten mainintoja, joissa kuluttajat puhuvat käyttämistään tuotteista.

Ympäristöystävälliset avainsanat

Tuotearvosteluista sosiaalisen median avainsanoihin, kuten r/Vegan ja #sustainable, kuluttajat kääntyvät toistensa puoleen löytääkseen tehokkaita "vihreitä" tuotteita verkosta. Reddit saattaa liittyä TikTokin ja Pinterestin kaltaisten somealustojen joukkoon tärkeimpänä tuotteiden löytökohteena. Kun Earth Day tulee ja menee, niin tekee myös suuri määrä ekologista markkinointiviestintää. Ilmastokriisin torjuntaan ympäri vuoden sitoutuneilla tuotemerkeillä voi kuitenkin olla mahdollisuuksia erottautua joulusesongin aikana.

