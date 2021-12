Mikä on Reddit ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut?

Maailmalla on riittänyt uutisointia Covid-19-pandemian ympärillä ja näyttäisi valitettavasti siltä, että aiheesta riittää raportoitavaa vielä pitkälle vuotta 2021. Tästä huolimatta maailmassa riittää ilmiöitä ja tarinoita, jotka onneksemme ovat nousseet jossain määrin kilpailemaan palstatilasta pandemian rinnalle. Viime päivinä sosiaalisen median sivusto Reddit on ollut otsikoissa tavanomaista enemmän.

Mikä on Reddit?

Reddit ei varmastikaan ole kaikille vielä tuttu sosiaalisen median kanavana ja tästä syystä onkin hyvä ymmärtää sivuston taustat ja toimintalogiikka. Reddit perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2005 ja sen ideana on toimia sosiaalisena sivustona, jossa käyttäjät voivat jakaa linkkejä kiinnostaviin verkkosivustoihin. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja vuonna 2018 Redditillä oli yli 540 miljoonaa kuukausittaista kävijää. Suomessa Reddit oli samana vuonna viidenneksi suosituin sivusto. Viime vuosien aikana Reddit on myös kokenut laajasti kritiikkiä muun muassa käyttäjien maalittamiskampanjoiden takia, kuten niin moni muukin sosiaalisen median kanava.

Viime päivinä on erityisesti kohistu niin sanotusta Reddit-ilmiöstä, johon suomalaiset ovat varmasti törmänneet tavalla tai toisella Suomen suurimman yrityksen Nokian kohdalla. Tässä yhteydessä on nostettu esille, miten joukko ihmisiä on onnistunut hyödyntämään Redditin laajaa käyttäjäkuntaa omien agendojen edistämiseen ja vaikuttaneet yksittäisten yritysten pörssikurssien nousuun jopa sadoilla prosenteilla. Tämä sosiaalisten alustojen käyttäjien joukkovoima on nähtävissä milloin mellakoiden organisoimisessa, vaalivaikuttamisessa ja nyt viimeisimmässä esimerkissä jopa yritysten markkina-arvoon vaikuttamisessa.

Viimeisin Redditin käyttäjien tempaus nähtiin tätä kirjoittaessa, jossa sijoitusvälittäjä Robinhoodille annettiin yli 100 000 yhden tähden arviota Google Playsta, koska Robinhood kertoi rajoittavansa Gamestopin ja Nokian osakkeilla käytävää kauppaa. Tosin Google poisti nämä arviot jälkikäteen, mutta tässä on jälleen osoitus sosiaalisen median joukkovoimasta.

Seuraa Redditin keskusteluja Meltwaterin avulla

Olemme Meltwaterilla keskustelleet erikokoisten yritysten kanssa, miten Redditiin kanavana tulisi reagoida ja mitä mahdollisuuksia organisaatioille on tarjolla. Pörssiyhtiöille Reddit saattaa olla tutumpi kanava, mutta uskoisin monen muunkin organisaation havaitsevan Redditin merkittävyyden maineriskien hallinnassa ja ennakoinnissa. Jokaisessa organisaatiossa olisi varmastikin hyvä pohtia ”Onko meillä varaa olla huomioimatta näiden kanavien vaikutusta oma bisneksemme jatkumiseen?”

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut tutustumaan Redditin keskustelujen seurantaan, olethan yhteydessä, niin keskustellaan lisää.