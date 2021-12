Instagram Reels on Instagramin uusi toiminnallisuus, joka mahdollistaa useammasta lyhyestä videopätkästä koostettujen 15 sekunnin mittaisten videoiden julkaisemisen ja jakamisen. Videoissa voi olla mukana musiikkia ja erilaisia erikoistehosteita. Instagram Reelsiä on verrattu toiminnallisuuksiltaan TikTokiin, joka on samankaltainen valtavaan suosioon noussut sosiaalisen median sovellus.

Miten Instagram Reels toimii?

Mene Instagram-sovelluksen tarina-osioon ja valitse alhaalta “Reels”. Valitse halutessasi videon taustalle musiikkia, nopeuta tai hidasta videota tai lisää muita erikoistehosteita (Audio, AR Effects, Timer and Countdown, Align, Speed) ja aloita videon kuvaaminen painamalla kuvauspainiketta pohjaan. Videokuvauksen voi pysäyttää päästämällä irti kuvauspainikkeesta, jolloin videon voi koostaa useammasta lyhyestä klipistä. Voit myös katsoa kuvaamiasi pätkiä ja poistaa epäonnistuneita otoksia tai kuvata ne uudelleen. Kun 15 sekuntia on täynnä, Instagram Reels kokoaa lyhyet pätkät yhdeksi videoksi ja voit lisätä valmiiseen videoon tekstejä tai muita tehosteita. Videon ollessa valmis, voit jakaa sen joko profiilisi Reels-osiossa tai Instagram Stories -osiossa tarinana. Näiden isoimpana erona on se, että Stories-osiosta video katoaa 24 tunnin jälkeen ja Reels-osiossa se jatkaa näkyvyyttään.

Yksityinen ja julkinen profiili Instagramissa

Jos sinulla on julkinen Instagram-profiili, voit jakaa Instagram Reels-videon sille erikseen varatussa Explore-osiossa, jossa se voi tulla nähdyksi ympäri maailman. Mikäli käytössäsi on yksityinen Instagram-profiili, jakamasi Reels-videot näkyvät vain seuraajillesi, eikä Reels-videoitasi voi jakaa eteenpäin. Mikäli teet Reels-videon yksityisellä tililläsi ja käytät siinä alkuperäistä ääntä, sitä ei pysty käyttämään jatkossa muiden käyttäjien videoissa.

Hyvä tietää TikTokista ja Instagram Reelsistä

Instagram Reelsin esikuva TikTok on tällä hetkellä tukalassa paikassa Yhdysvalloissa. Presidentti Trump on määrännyt TikTokin täyskieltoon Yhdysvalloissa kansalliseen turvallisuuteen vedoten, mikäli TikTok ei suostu myymään Yhdysvaltojen toimintojaan Microsoftille ennen 15. syyskuuta. Tämä tieto asettaa Instagram Reelsin verrattaen hyvään asemaan, koska esimerkiksi monet yritykset miettivät tällä hetkellä TikTokin hyödyntämistä, mutta ovat epävarmoja sen tietosuojasta. Instagram Reelsin ollessa hyvin samankaltainen sovellus kuin TikTok, tämä saattaa vaikuttaa nopeasti TikTokin suosittuuteen.



Facebookin omistama Instagram on tullut myös aiemmin tutuksi nopeasti kasvavien somealustojen “matkimisesta”. Samankaltainen tilanne on käynyt aiemmin Snapchatin kohdalla, jonka käyttö on hiipunut merkittävästi Instagram Stories -julkaisun jälkeen.

Kuinka sinulle näytettävät Reelsit määräytyvät?

Reelsit toimivat samaan tapaan Explore-sivun kanssa, koska suurin osa sinulle näytettävistä julkaisuista on käyttäjiltä, joita et seuraa. Instagram arvioi kiinnostuksen kohteidesi perusteella, minkälaisista videoista saattaisit pitää, ja näyttää sinulle sisältöä sen mukaan. Yksi tärkeimmistä kiinnostuksesi indikaattorista on, kuinka todennäköisesti tulet katsomaan Reelsin loppuun asti, tykkäät siitä tai pidät sitä viihdyttävänä. Myös Reelsin ja sen julkaisijan yleinen suosio vaikuttaa videon näkyvyyteen.

Miten yritykset voivat hyödyntää Instagram Reelsiä

Yrityksille helpoimmat tavat ovat hyödyntää Instagram Reelsiä ovat joko oman tilinsä sisällöntuotannossa tai vaikuttajien kautta. Instagram Reels voi tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia varsinkin kansainvälisten brändien markkinointiin.

Instagram Reels -mainonta

Instagram on juuri esitellyt Reels-mainokset. Mainokset ovat samankaltaisia kuin tavalliset Reelsit - eli ne kestävät enintään 30 sekuntia ja video pyörii toistuvasti alusta loppuun, ellei katsoja vaihda uuteen videoon. Reels-mainoksia näytetään orgaanisten Reelsien välissä (Reels-välilehdellä, tarinoissa, Exploressa sekä feedillä) ja niiden yläkulmassa on teksti 'Sponsored', josta erotat maksetun mainoksen.

Video-ohjeet Instagram Reelsin käyttöön

Alta löydät vielä video-ohjeet Instagram Reelsin käyttöön:

