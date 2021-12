Mikä on Clubhouse – ja mitä siitä pitää tietää

Clubhouse on ääneen ja puheeseen perustuva sosiaalisen median sovellus, ns. drop-in-audio chat, jossa käyttäjät käyvät keskusteluja eri aiheille avatuissa huoneissa. Clubhousen kautta ihmiset ympäri maailmaa voivat keskustella keskenään, tutustua toisiinsa, kuunnella keskusteluja ja oppia asioita erilaisten keskustelujen merkeissä.

Mutta mikä Clubhouse on, miten sinne pääsee mukaan, miten sitä käytetään – ja voiko siitä olla hyötyä sinun yrityksellesi tai henkilöbrändillesi? Helpointa on aloittaa lyhyestä tietoiskusta, eli siitä, mistä Clubhousessa on kysymys.

Mikä Clubhouse on ja miten sinne pääsee?



👉 Clubhouse julkaistiin huhtikuussa 2020

👉 21. tammikuuta 2021 mennessä sovelluksen arvo oli jo n. miljardi dollaria

👉 Helmikuussa 2021 sillä arvioitiin olevan jo 10 mijoonaa käyttäjää. Esim. LinkedInillä oli vuonna 2020 n. 660 miljoona käyttäjää.

💡 Clubhouse on tällä hetkellä saatavilla vain Applen iOS-laitteelle

💡 Liittymään pääsee vain toisen henkilön kutsumana ja sen käyttö on maksutonta.

Clubhouseen liittyessä käyttäjälle ehdotetaan lukuisia eri teemoja, joiden pohjalta Clubhouse tarjoaa kiinnostavia käyttäjiä seurattavaksi ympäri maailman.

Mitä useampia aiheita käyttäjä seuraa, sitä enemmän hänelle tarjotaan kiinnostavia klubeja ja huoneita joita seurata ja joissa keskustella. Teemoja, joiden alta löytyy seurattavia kiinnostuksen kohteita ja alateemoja ova tällä hetkellä: knowledge, arts, hustle, tech, sports, faith, languages, world affairs, entertainment, identity, hanging out, places, wellness ja life. Käyttäjän profiiliin on myös mahdollista linkittää käyttäjän omat Instagram- sekä Twitter-tilit.

Clubhouse ei halua, että alustalla esiintyy trolleja. Tästä syystä Clubhousessa on tehty epäilyttävien käyttäjien ilmiannot helpoksi. Clubhouse on vielä beta-testausvaiheessa, eli se kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi 8.2.2021 Clubhousesta kerrottiin, että se on parantanut esteettömyyttä kehittämällä VoiceOver-tukeansa, jotta näkörajoitteisten on helpompi käyttää sovellusta.

Miten Clubhousea käytetään?

👉 Clubhouse perustuu ääneen ja puheeseen. Siellä ei pysty julkaisemaan teksti- tai kuvapäivityksiä. Keskusteluja voi kuunnella vain suorana lähetyksenä.

💡 Käyttäjät esiintyvät Clubhousessa lähtökohtaisesti omalla nimellään. Käyttäjän profiilin saa lisättyä kuvan, tekstiä sekä linkitettyä Twitter- ja Instagram-profiilin. Sovellus ei siis ole kasvoton, vaikka sen perusta on ääni.

Clubhousea voi käyttää käyttäjän parhaaksi näkemällään tavalla. Siellä voi pitää illanistujaiset pienelle porukalle, sparrailla muiden alan ammattilaisten kesken, kuunnella esim. Elon Muskin ja Kanye Westin yhteistä keskustelua, osallistua verkostoitumisvarttiin tai vaikkapa markkinoinnin ammattilaisten lounaalle.

Helpointa on aloittaa Clubhouseen tutustuminen eri huoneissa kuuntelemalla muiden keskusteluja. Jos käyttäjä haluaa itse liittyä mukaan keskusteluun, voi hän pyytää puheenvuoroa “nosta käsi” -toiminnolla.

Miten sinä tai yrityksesi voit hyötyä Clubhousesta?



👉 Clubhousessa esiinnytään omilla nimillä. Tämä antaa oivan väylän henkilöprofiilin kehittämiseen. Huoneet ja keskustelut antavat väylän sitoa keskustelun aihe myös yritykseen. Oman yrityksen ja työroolin voi nostaa taas omaan profiiliinsa.

💡 Mikset loisi itsellesi tai yrityksellesi viikoittain jatkuvan, esim. vartin kestävää keskustelualuetta, jossa oma henkilöbrändisi tai yrityksesi someaktiivit jakavat ajatuksiaan siitä, mitä teillä osataan parhaiten?

Sinä tiedät itse, missä yrityksesi tai sinä olet paras - uskalla käyttää se hyödyksi myös Clubhousessa: se on kustannustehokas kanava erilaisten asioiden kokeiluun. Esimerkiksi podcastin aloittaminen vaatii enemmän rahallista panostusta ja eri jakelukanavia, mutta Clubhousessa pääset testaamaan eri konsepteja ketterästi.

Clubhouse on kustannustehokas ja nouseva kanava henkilöbrändin ja osaamisen nostamiseen. Miltä kuulostaisi esimerkiksi viikottain samaan aikaan jatkuva vaikuttajamarkkinoinnin vartti, median kuumat puheenaiheet puolessa tunnissa, viikon siivousvinkit, viikon sijoitusvinkit vartissa?

Sisältö ja jatkuvuus on tekijästä kiinni. Nyt on hyvä aika hyödyntää Clubhousen kasvupotentiaali ja testata uusia mahdollisuuksia. Esim. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten sosiaalisen median käyttö nousi vuonna 2020 jopa 13 % edellisestä vuodesta. Poikkeusaikana sosiaalisen median rooli on vahvistunut ja vuorovaikutuksen muodot ovat muuttuneet. Siitä kannattaa ottaa kaikki irti.