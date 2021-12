Meltwaterin suomi–some–suomi-sanakirja

Mikä on sun SSI? Meillä on aika matala CPC! Klikkaa subscribe, niin saat tiedon uusista videoista ensimmäisten joukossa! Swaippaa ylös ja lue aiheesta lisää! Niin että mitä?

Sosiaalinen media elää ja kehittyy jatkuvasti ja uusia sanoja ponnahtaa somen syövereistä arkikieleen jatkuvasti. Tästä innostuneena kurkistimmekin dataan erilaisten sosiaalisessa mediassa käytettyjen sanojen takana ja keräsimme sosiaalisen median sanakirjan suosituista hashtageista, lyhenteistä, arkikieleen livahtaneista vierassanoista ja muista some-vinkeistä.

A

Algoritmi = joukko erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalisen median julkaisujen näkymiseen ja näkyvyyteen omassa feedissäsi.

ATM = at the moment, eli mitä teet tällä hetkellä. Mitä teet ATM?

Avatar = käyttäjän valitsema kuvallinen hahmo tai profiilikuva.

B

Bio = lyhenne sanasta “biography” eli elämäkerta. Yksinkertaisuudessaan bio on esittelyteksti, jonka voit kirjoittaa sosiaalisen median (esim. Instagram max 150 sanaa, Twitter max 160 sanaa) profiiliisi. Bion, eli esittelytekstin tarkoitus on kertoa sinusta tai yrityksestäsi lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta profiilisi näkijä tai seuraaja tietää, kuka olet ja mitä teet.

Blokata = estää. Toisen käyttäjän voi blokata, eli estää ja näin ollen hän ei näe julkaisujasi tai profiilia niin kauan, kunnes poistat eston.

Blooper = tai bloopers. Erehdys, virhe, kämmi, moka, haparointi, kömmähdys, hutilointi, möhläys, munaus. Pilalle menneet otokset. Esimerkiksi YouTube-video, johon on koottu mokia tietystä tilanteesta.

Brand Ambassador = yrityksen ulkopuolinen ja pitkäaikainen brändin puolestapuhuja. Brändilähettiläät voidaan jakaa kahteen ryhmään: maksettuihin brändilähettiläisiin ja uskollisiin asiakkaisiin. Maksetun brändilähettilään kanssa on solmittu sopimus brändin ja brändilähettilään välillä ja yhteistyöstä saa palkkaa. Uskollinen asiakas taas pitää brändistä niin paljon, että haluaa suositella sitä eteenpäin. Brändilähettiläs ei siis välttämättä tarkoita ainoastaan julkisuuden henkilöä.

C

Clickbait = klikkikalastelu. Clickbaitissa julkaisun otsikko tai johdanto on muotoiltu siten, että lukijat haluavat klikata siihen liittyvää linkkiä, mutta linkki johtaakin sisältöön, jonka arvo tai hyöty on epämääräinen.

CPC = Cost Per Click. Luku, joka tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa. Esimerkiksi: CPC on 0,5 € ja klikkauksia 100, tällöin mainonnan hinta on 100 * 0,5 = 50 €.

CPM = Cost Per Mile. Hinnoittelumalli, jossa maksetaan tietty summa tuhannesta mainoksen näyttökerrasta. CPM-mittaria käytetään erityisesti bannerimainonnassa.

CTR = Click Through Rate, eli klikkiprosentti tai klikkausprosentti. Laskukaavan esimerkki: jos mainospostaustasi näytetään 1000 kertaa ja sitä klikataan 100 kertaa, on klikkiprosentti 10 %.

D

DM = Direct Message. Yksityisviesti, josta voidaan käyttää myös lyhennettä PM, Private Message.

E

Emoji = animoitua merkkigrafiikkaa. Emojit ovat hymiö- ja kuvasymboleita, jotka ilmaisevat erilaisia tunteita, arkipäiväistä elämää, erilaisia ruokia, säätä, ihmisiä ja eläimiä. Emojit ovat lähtöisin japanilaisista matkapuhelinverkoista ja sana emoji (絵文字) tarkoittaakin kuvamerkkiä japaniksi.

Endorsement = LinkedIn-palvelussa käytettävä suosittelu ihmiseltä toiselle. Toimii ikään kuin CV:n suosittelija -kenttänä, eli kollega, esimies, asiakas tai muu sinulle tuttu henkilö voi suositella sinua vaikkapa työntekijänä, asiantuntijana, esiintyjänä omin sanoin ja tämä suosittelu näkyy LinkedIn-profiilissasi myös muille.

Engagement = sitoutuminen julkaisuun. Muiden sosiaalisen median käyttäjien reagointi julkaisuun, kuten esimerkiksi julkaisusta tykkääminen, kommentointi, jakaminen, tallentaminen ja linkin klikkaaminen lasketaan engagementiin.

Engagement Rate = julkaisun sitoutuneisuusaste. Laskukaavan esimerkki: Sitoutuneisuusaste lasketaan jakamalla julkaisuun sitoutuneiden henkilöiden (esim. tykkäyksien ja kommentointien kautta) määrä itse julkaisun nähneiden määrällä. Engagement raten avulla on helppo tutkia sitä, mitkä julkaisusi sitouttavat eniten seuraajiasi ja mitkä mikä vähiten.

F

F2F = Face to Face. “Pitäisikö tavata F2F?”, eli pitäisikö tavata kasvotusten, oikeassa elämässä, eikä sosiaalisessa mediassa.

F4F = Follow for Follow, seuraaminen seuraamisesta. Jotkut käyttäjät seuraavat toista käyttäjää vain saadakseen vastavuoroisesti seurattavasta seuraajan itselleen ja tämä ilmaistaan termillä Follow for Follow tai lyhyesti F4F.

Facebook = yhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystävien ja yritysten kanssa. Facebookia käyttää n. 2,7 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti.

Facebook Business Manager = ammattilaisille suunnattu ilmainen Facebook-työkalu Facebook-sivujen hallinnointiin ja mainosten luontiin.

Facebook Messenger = Facebookin kehittämä pikaviestin, joka on yhteydessä Facebookiin. Messengerissä voi keskustella eri käyttäjien kanssa yksityisviestein.

Facebook-pikseli = Yrityksen Facebook-sivulta on poimittavissa Facebook-pikseli, eli seurantakoodi, joka voidaan asettaa yrityksen verkkosivuille. Pikseli kerää tietoa yrityksen verkkosivun kävijöistä ja sen avulla sivulla kävijöille voidaan kohdentaa parempaa Facebook-mainontaa. Pikselin keräämää dataa voi tarkastella Facebook Business Managerissa.

Feedi = Feedi voi tarkoittaa kahta eri asiaa. Kun viitataan esimerkiksi Instagram-käyttäjän kauniiseen feediin, niin tarkoituksena on nostaa esiin sitä, miltä käyttäjän kuvat näyttävät yhdessä. Kun feediin viitataan esimerkiksi seuraavassa yhteydessä: “heräsin aamulla mun feedi oli täynnä lumikuvia”, tarkoitetaan feediä tai syötettä, joka näkyy käyttäjälle itselleen.

Follata = seurata. Voidaan käyttää myös muodossa follaajat (seuraajat). Katso myös sana unfollata.

G

Geotagging = sosiaalisen median päivityksen paikannus. Päivitykseen tai kuvaan merkitään paikka, jossa kuva on otettu tai päivitys tehty. Julkaisua katseleva henkilö voi paikkamerkintää klikkaamalla siirtyä katselemaan myös muita päivityksiä, jotka on merkitty kyseisessä kohteessa julkaistuiksi.

GIF = GIF-animaatio on lyhyt, yleensä 2–10 sekuntia pitkä animaatio, jostain valokuvan ja videon väliltä. GIF-animaatiossa on usein mukana myös hieman tekstiä. Michael Jackson syömässä popcornia, Cardi B puhkumassa “Okurrrrr”, White Guy Blinking.. ja monia muita.

Growth hacking = kasvuhakkerointi. Toimintaa, joka tähtää kasvuun (growth), mutta siihen pyritään pääsemään tavanomaisesta poikkeavin keinoin (hack). Verkkopalveluissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ennakkomarkkinointia ja hypen luontia jo ennen tuotteen julkaisua.

H

Handle = käyttäjänimi sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Meltwater Suomen käyttäjänimi, eli handle on Instagramissa ja Twitterissä @meltwaterFIN.

Hashtag = eli häsä on aihetunniste, joka muodostetaan #-ristikkomerkillä ja sitä seuraavalla sanalla tai merkkijonolla. Kuka tahansa voi käyttää hashtageja, eikä niitä voi omistaa. Hashtag kokoaa tiettyä aihetta koskevan keskustelun tai tiettyä aihetta koskevat kuvat samaan paikkaan, feediin. Esimerkiksi #lifeatmeltwater -hashtagin takaa löydät Meltwaterin henkilökunnan työhön liittyviä julkaisuja.

Hymiö = merkkigrafiikka, joka ilmaisee tunteita. Esimerkiksi nauru :-D, hymy :-), sekä suru :-(.

I

IDK = lyhenne sanoista I don’t know, en tiedä.

Impressions = julkaisun näyttökerrat. Tämä luku kertoo, kuinka monta kertaa mainostasi on näytetty. Sama henkilö on voinut nähdä julkaisun useamman kerran, impressions ei mittaa uniikkeja silmäpareja.

Influencer = vaikuttaja yhdellä tai useammalla sosiaalisen median alustalla.

Instagram = ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Instagram-käyttäjät voivat jakaa kuvia ja videoita sekä kommentoida ja tykätä toistensa jakamasta sisällöstä. Instagramilla on maailmanlaajuisesti n. 800 miljoonaa käyttäjää.

Instagram Business Account = Instagramin yritysprofiili, jonka tarkoitus on auttaa käyttäjää ymmärtämään paremmin seuraajiaan sekä kasvattamaan yritystoimintaansa. Yritysprofiiliin siirtyessä on mahdollista liittää Instagram-profiiliin enemmän tietoja, kuten yrityksen puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja käyntiosoitteen, helpottaen asiakkaiden yhteydenpitoa.

Instagram Creator Account = Instagramin sisällönjulkaisijatili, on nimensä mukaisesti suunnattu ensisijaisesti sisällön tuottajille, vaikuttajille ja julkisuuden henkilöille.

Instagram TV = eli IGTV. IGTV on Instagramin kehittämä sovellus, joka on luotu videosisältöjen jakamiseen ja katsomiseen. Videon pituus IGTV:ssä on vähintään 15 sekuntia ja maksimissaan 10 minuuttia. Vahvistetuilla tileillä on mahdollisuus julkaista jopa tunnin pituisia videoita.

Instagram Stories = Instagram Stories eli Instagram-tarinat “stoorit” on ominaisuus, jossa omaan Instagram-profiiliin voi lisätä kuvia sekä korkeintaan 15 sekunnin pituisia videoita, jotka katoavat profiilista 24 tunnin kuluessa.

Instagram Stories Highlights = Instagram-tarinoiden kohokohdat. Instagram-tarinat katoavat lähtökohtaisesti 24 tunnin kuluessa, mutta lisäämällä ne Instagram-profiilisi kohokohtiin ne pysyvät profiilissasi näkyvissä niin kauan kunnes poistat sisällön kohokohdista. Esimeriksi yrityksen on hyödyllistä lisätä kohokohtiin tietoa vaikkapa erilaisista tuotteistaan ja palveluistaan.

IRL = lyhenne sanoista In real life “oikeassa elämässä”, eikä sosiaalisessa mediassa.

J

Jodel = mobiilisovellus, joka perustuu GPS-tekniikkaan. Sovellus antaa käyttäjiensä lähettää anonyymisti viestijä, eli jodlauksia lähellä oleville käyttäjille. Viesti voi olla kuva tai 230 merkin pituinen teksti ja jokaista viestiä voi kommentoida sekä äänestää ylös tai alas, eli upwotettaa tai downwotettaa. Jodelissa käyttäjä seurata eri aiheisia kanavia, joita ovat esimerkiksi: alennuskoodit, tarjoustutka, blogijuorut ja työelämä. Myös useille sarjoille on oma Jodel-kanavansa, joissa sarjan seuraajat käyvät keskustelua. Tällaisia kanavia Jodelissa ovat esimerkiksi: loveisland, temptationisland ja bigbrother.

K

Karuselli = useamman kuin yhden kuvan julkaisu esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa, joissa kuvat näkyvät pyyhkäisemällä eteenpäin. Kyseessä on ns. kuvakaruselli.

Katseluryhmä = Facebook-katseluryhmän avulla voit kutsua Facebook-kaverisi yhteen katsella Facebookin kautta yhdessä mitä tahansa julkista videota Facebookissa reaaliajassa kaverijoukon kanssa. Voit luoda katseluryhmän uutisista, aikajanalta, ryhmässä, sivulla tai mistä tahansa katsomastasi videosta.

Klikinsäästäjä = henkilö, joka pelastaa muut käyttäjät clickbaitilta ja paljastaa julkaisun kommenteissa sen, mistä jutussa on oikein kyse. Klikinsäästäjä -termi on lähtenyt liikkeelle suomalaisesta Klikinsäästäjä -yhteisöstä.

Kommaa = kommentoida toisen päivitystä.

L

Lategram = myöhäinen kuva Instagramissa. Instagramin idea on ollut alun perin se, että kuvat jaetaan heti. Lategram on siis Instagramin ajatuksen “vastakohta”, eli kuva, jota ei jaeta Instagramiin välittömästi, vaan myöhemmin.

LinkedIn = sosiaalisen median palvelu, jossa verkostoidutaan ammatillisesti. LinkedInissä on sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä kaikilta aloilta. LinkedInillä on n. 280 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Linkki biossa = “lue lisää blogin puolelta, linkki biossa” ja sama englanniksi, eli link in bio. Biohan oli se esittelyteksti esimerkiksi Instagramissa tai Twitterissä. Bioon saa liitettyä tekstin lisäksi myös linkin, jota voi ohjata klikkaamaan muun julkaisun yhteydessä ilmaisemalla, että linkin löytää biosta.

Live (Stream) = livelähetys. Onnistuu esimerkiksi Instagramin tarinoissa sekä Facebookissa.

M

Makrovaikuttaja = vaikuttaja, jolla on n. 100 000 seuraajaa jossain somekanavassa. Vaikuttajista puhuessa on hyvä kuitenkin muistaa, että Suomessa sama luokittelu lukujen valossa ei välttämättä toimi samassa suhteessa kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, mikäli lukuja suhteuttaa väkimääräämme. Suomalaisella makrovaikuttajalla voi olla esimerkiksi realistisemmin n. 10 000–50 000 seuraajaa.

Megavaikuttaja = vaikuttaja, joka on julkisuudesta tuttu ja jolla on satojatuhansia tai miljoonia seuraajia.

Meme = eli meemi on sosiaalisessa mediassa jaettu hauskuuttava kuva, joka sisältää usein tekstiä. Meemit leviävät nopeasti käyttäjältä toiselle ja saavuttavat toisinaan suuren suosion. Esimerkiksi Grumpy Cat on hyvä esimerkki tästä.

Mikrovaikuttaja = vaikuttaja, jolla on n. 10 000 seuraajaa jossain somekanavassa. Suomen markkinoilla mikrovaikuttajaksi profiloituvat realistisemmin vaikuttajat, joilla on n. 1 000–10 000 seuraajaa.

MP = mielipide. Mikä on sun MP tästä? Alla olevan Grumpy Catin MP tästä ei taida olla kovin hyvä.

N

Nanovaikuttaja = vaikuttaja, jolla on n. 1 000 seuraajaa jossain somekanavassa.

O

OT = Off topic asian vierestä. “Tästä tulikin OT mieleen, että..”

P

Pingata = PING! Kuuleeko @meltwaterFIN? Jos haluat, että joku toinen sosiaalisen median käyttäjä varmasti näkee haluamasi päivityksen, voi toisen käyttäjän pingata. Pingata on oikeastaan sama asia kuin tägätä, eli toinen käyttäjä mainitaan hänen sosiaalisen median handleaan, eli nimimerkkiään ja @-merkkiä käyttämällä.

Pinterest = ilmoitustaulutyyppinen kuvien ja linkkien jakopalvelu. Pinterestissä voi luoda ja ylläpitää kokoelmia ja erilaisia sisältökoosteita.

PM = Private Message. Sama kuin DM, yksityisviesti.

Podcast = Podcastit ovat tavallisesti verkossa julkaistuja äänitallenteita. Yleensä podcastit ovat äänitiedostoja, mutta podcast voi olla myös video-podcast.

Postaus = sosiaalisen median päivitys tai julkaisu. Käytetään myös yhteydessä postata, eli päivittää.

Q

Quote = siteeraus. Käytetään sosiaalisessa mediassa usein kuvamuodossa, jossa on tekstiä.

Quora = kysymys–vastaus-sivusto, jonka käyttäjät esiintyvät palvelussa koko omalla nimellään. Quoran käyttäjät voivat esittää palvelussa kysymyksiä, saada vastauksia, kommentoida toisten kysymyksiä ja seurata erilaisia aiheita. Käyttäjien vastaukset arvioidaan niiden hyödyllisyyden perusteella annetuilla äänillä. Quoraan voi liittää myös muita muita sosiaalisen median alustoja, kuten Twitterin, Facebookin ja vaikkapa käyttäjän oman blogin.

R

Reach = kattavuus. Yksinkertaisuudessaan reach tarkoittaa sitä, kuinka monta uniikkia silmäparia julkaisusi on tavoittanut.

Regram = kuvan uudelleenjako, uudelleengrammaus. Käytetään pääasiassa Instagramissa siinä yhteydessä, kun toisen käyttäjän kuva jaetaan toiselle tilille. Joskus käytetään myös lyhennettä RG. Mikäli regrammaat toisen kuvan, niin muistathan merkitä kenen kuva alun perin on.

Repost = julkaisun, eli postauksen uudelleenjako.

Retweet = uudelleentwiittaus. Käytetään twitterissä siinä yhteydessä, kun jaetaan toisen käyttäjän twiitti omalla tilillään. Retweetin lyhenne on RT.

RTB = Real Time Bidding. Ohjelmallista ostamista, eli mainonnan ostamista ja myymistä automaatiota hyödyntäen.

S

S4S = shoutout for shoutout. Suosittelu suosittelusta. Tällä toinen sosiaalisen median käyttäjä kertoo toiselle käyttäjälle, että hän suosittelee toisen käyttäjän tiliä seurattavaksi omille seuraajilleen esimerkiksi Instagram-tarinassaan, mikäli toinenkin käyttäjä tekee niin.

Screenshot = kuvakaappaus toisen käyttäjän kuvasta tai päivityksestä tai vaikkapa verkkosivusta.

Selfie = itse otettu kuva itsestään.

Shout out = toisen sosiaalisen median käyttäjän profiilin mainostaminen toisille. Esimerkiksi Instagram-story tai kuva, jossa kehotetaan seuraamaan toisen käyttäjän Instagram-tiliä.

Sina Weibo = kiinalainen mikroblogipalvelu. Sina Weibo on yksi Kiinan suosituimmista verkkosivustoista ja sillä on n. 340 miljoonaa käyttäjää.

Snapchat = viestisovellus, jota käytetään valokuvien ja videoiden kuvaamiseen, muokkaamiseen ja lähettämiseen. “Snap”-sanalla viitataan lähetettävään kuvaan tai videoon ja sanalla “chat” taas sovelluksen chat-puoleen. Snapchatille tyypillistä on se, että kuva ja video katoaa välittömästi katselun jälkeen tai viimeistään 24 tunnin kuluessa riippuen siitä, miten videon tai kuvan Snapchatissa lähettää.

Social Influencers = Meltwaterin työkalu, jonka avulla löydät sopivat sosiaalisen median vaikuttajat, hallitset vaikuttajasuhteita ja mittaat vaikuttajakampanjoiden tuloksia.

Social Selling = sosiaalinen myynti teknologian ja ihmisyyden yhdistämistä. Social selling tapahtuu sosiaalisissa verkostoissa (esim. LinkedIn ja Twitter) ja perustuu suhteiden ja luottamuksen rakentamiseen myyntiprosessin eri vaiheiden välillä ja eri kanavien kautta.

SSI = Social Selling Index. LinkedInin-palvelun työkalu, joka mittaa aktiivisuuttasi LinkedInissä.

Subscribe = tilata. Esimerkiksi tilaa käyttäjän YouTube-videot, jolloin saat ilmoituksen heti, kun käyttäjä julkaisee uutta sisältöä kanavaansa. Tämän vastakohta on unsubscribe, jolla perutaan tilaus.

Stalkata = toisen käyttäjän seuraaminen niin, ettei oikeasti seuraa kyseistä käyttäjää, vaan ns. varjostaa tätä. Stalkkaaja ei esimerkiksi tykkää tai kommentoi kyseisen käyttäjän julkaisuja, mutta käy lukemassa niitä ilman reagointia.

Swaipata = pyyhkäistä, tässä tapauksessa ruutua. Swaipata-termiä käytetään esim. alla mainitun Swipe up-työkalun yhteydessä ja vaikkapa Tinder-sovelluksessa, jossa puhekielessä käytetään termejä swaippaa oikealle (mikäli toisen käyttäjän profiili miellyttää) tai swaippaa vasemmalle (mikäli toisen käyttäjän profiili ei miellytä)

Swipe up = Instagramin työkalu. Swipe up-työkalu on Instagram-tarinaan liitetty linkki, jota pyyhkäisemällä siirryt pois Instagramista Instagram-tarinan julkaisijan linkittämälle sivulle. Swipe up-työkalun käyttöönottoon Instagramissa tarvitsee tällä hetkellä vielä 10 000 seuraajaa.

T

TB = throwback, takaisinheitto, eli ns. muisto menneisyydestä. Käytetään esimerkiksi vanhojen kuvien jakamisen yhteydessä.

TBT = Throwback Thursday, eli takaisinheittotorstai on ihan tavallinen torstai viikon aikana. Silloin tosin jaetaan myös sosiaalisessa mediassa kuvia menneisyydestä. Näiden torstaisin jaettavien vanhojen kuvien jakamisen yhteydessä torstaina käytetään termiä TBT.

TikTok = lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu mobiilisovellus. Joku saattaa muistaa Musical.lyn muutaman vuoden takaa ja tämä sovellus onkin sulautettu yhteen TikTokin kanssa. TikTokilla on yli 500 miljoonaa käyttäjää.

Tinder = paikkatietoja hyödyntävä nettideittailun mobiilisovellus. Tinder on yksi maailman suurimmista deittisovelluksista ja sitä käyttää maailmanlaajuisesti noin 57 miljoonaa ihmistä. Olihan tämä nyt pakko lisätä, kun mainitsin tämän sovelluksen sanan “swaipata” yhteydessä, eikös?

Trolli = Trollin ensisijainen tarkoitus on ärsyttää muita sosiaalisen median käyttäjiä, aiheuttaa ristiriitoja ja provosoida muita. Trollaaminen on toisten sosiaalisen median käyttäjän tahallista provosoimista.

Tubettaja = henkilö, joka tekee videoita YouTubeen.

Twiitti = käyttäjän Twitterissä kirjoittama päivitys, joka voi olla enintään 280 merkin pituinen.

Twitch = reaaliaikaiseen suoratoistoon, eli striimaukseen keskittynyt palvelu.

Twitter = yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään, lukemaan ja uudelleenjakamaan 280 merkkiä pitkiä päivityksiä ja lisäämään niihin kuvia, videoita tai vaikkapa GIF-animaatioita. Twitterillä on n. 330 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

TweetDeck = Twitterin kehittämä sosiaalisen median sovellus Twitter-syötteiden hallintaan. TweetDeckillä voi selata eri syötteitä, twiittien, hashtagien, listojen yms. mukaisesti jaoteltuna.

Työntekijälähettilyys = yksinkertaisuudessaan yritysten promootiota ja yrityksen työntekijöiden henkilöbrändäystä sosiaalisessa mediassa. Työntekijälähettilyys ei kuitenkaan tarkoita työntekijöiden mahtipontista ylistyslaulua työnantajastaan ja se voi mennä pahimmassa tapauksessa monella tapaa pieleen. Lisää työntekijälähettilyydestä löydät Sennin julkaisusta: Työntekijälähettilyys käytännössä – 5 vinkkiä.

Tägätä = suomen versio sanasta tag, eli merkitä. Esimerkiksi: “Tägää alle kaveri, joka nauttisi hemmotteluviikonlopusta kylpylässämme!”

U

Unfollow = unfollata, lopettaa toisen käyttäjän seuraaminen.

V

Vaikuttajamarkkinointi = Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä. Sen voima perustuu perinteiseen puskaradioon: tutulta ihmiseltä saatu suositus, varoitus tai muu arvostelu vaikuttaa mielipiteisiimme huomattavasti enemmän kuin yritysten oma markkinointiviestintä. (Ping Helsinki).

Viraali = erittäin nopeasti suosituksi tuleva viesti tai ilmiö, joka kiertää käyttäjältä toiselle sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Ice Bucket Challenge.

Vlogi = blogi, joka on videomuodossa, eli videoblogi.

W

WeChat = WhatsAppin kaltainen viestintäsovellus, joka on kehitetty Kiinassa. WeChatilla on maailmanlaajuisesti n. 1,1 miljardia käyttäjää.

WhatsApp = maksuton pikaviestisovellus, jossa voi lähettää tekstiä, kuvaa, ääntä ja vaikka live-sijainnin. WhatsAppilla on maailmanlaajuisesti n. 1,5 miljardia käyttäjää.

X

X-sukupolvi = tähän sukupolveen kuuluu vuosina 1965-1979 syntyneet kuluttajat. X-sukupolven tavoittaa sosiaalisessa mediassa parhaiten Facebookin kautta. He ovat myös aktiivisia sähköpostin käyttäjiä, rakastavat kanta-asiakasohjelmia ja he luottavat kolmannen osapuolen arvosteluihin tuotevalintoja tehdessä.

Y

(Y) = thumbs up, peukku ylös! Useat sosiaalisen median alustat muuttavat tämän yhdistelmän peukalo ylös -emojiksi.

YouTube = videopalvelu, jonka käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan, sekä katsoa ja kommentoida muiden videoita. Kesällä 2018 YouTubella oli jo 1.8 miljardia käyttäjää ympäri maailman.

Y-sukupolvi = vuosina 1980-1994 syntyneet kuluttajat, joita myös milleniaaleiksi kutsutaan. Tämä sukupolvi tekee ostopäätöksiä kokemuksellisuuden kautta. Tutkimuksen mukaan jopa 97 % milleniaaleista lukee tuote- ja palveluarvosteluja ja 89 % milleniaaleista luottaa niihin.

Z

Z-sukupolvi = vuosina 1995-2015 syntyneet kuluttajat, jotka eivät välttämättä muista aikaa ennen internetiä ja sosiaalista mediaa. Tämän diginatiivin sukupolven keskimääräinen huomioaika on tutkitusti vain kahdeksan sekuntia, joten vaikutus Z-sukupolveen on tehtävä erittäin nopeasti. Sosiaalinen media vaikuttaa Z-sukupolven ostokäyttäytymiseen enemmän kuin minkään muun sukupolven. Z-sukupolven edustajat katsovat keskimäärin noin 68 videota päivässä.

Å, Ä, Ö

Hups! Meltwaterin some-tyypeiltä on Å, Ä ja Ö haussa! Meillä on kuitenkin vahva luotto sinuun, tämän blogipostauksen lukija: ilmianna meille sosiaalisen median sanakirjaan lisää sopivia sanoja merkitsemällä meidät somessa @MeltwaterFIN, niin lisäämme sanat mukaan sanakirjaan.

Kiitos lukuhetkestäsi Meltwaterin suomi–some–suomi-sanakirjan parissa! <3