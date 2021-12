Kehitä osaamistasi Meltwater Academyn avulla

Uskomme Meltwaterilla koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tärkeyteen. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme tukeaksemme heidän urakehitystään ja MEST-ohjelmamme kautta taas koulutamme uuden sukupolven teknologiayrittäjiä Afrikassa.

Nyt meillä on ilo julkistaa kaikille markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille suunnattu Meltwater Academy -verkkokoulutusohjelma, jonka kautta tarjoamme ilmaisia kursseja some-markkinoinnista ja data-analytiikasta. Meltwater Academyssä on erilaisia kursseja, joita suorittamalla saat LinkedIniin lisättäviä sertifikaatteja.

Tulossa on kaksi erillistä koulutuspolkua:

Kaikki markkinoinnin ammattilaiset , olivat he sitten Meltwaterin asiakkaita tai eivät, voivat kesäkuusta alkaen osallistua some-markkinoinnin verkkokursseille, joista ensimmäinen on “Social Media Management Certification”.

, olivat he sitten Meltwaterin asiakkaita tai eivät, voivat kesäkuusta alkaen osallistua some-markkinoinnin verkkokursseille, joista ensimmäinen on “Social Media Management Certification”. Meltwaterin asiakkaat saavat pääsyn kursseille, jotka on suunniteltu varmistamaan, että he saavat mahdollisimman paljon lisäarvoa Meltwaterin tarjoamista markkinoinnin ja viestinnän työkaluista. Asiakkaanamme pääset kirjautumaan Meltwater Academyyn Meltwaterin sovelluksen selainversion etusivulta. Ensimmäinen saatavilla oleva kurssi keskittyy sosiaalisen median hallinnoimisen työkaluumme, Engageen, ja se pitää sisällään seuraavat moduulit:

Engage-työkalun perusteet (Engage Basics)

Sisältöjen julkaisu (Content Publishing)

Yhteisömanagerointi (Community Management)

Tulosten mittaaminen (Measuring Performance)

Kaikkia sertifikaatteja hallinnoidaan johtavan digitaalisia sertifikaatteja tarjoavan alustan, Accrediblen, kautta. Jokaisen online-kurssin lisäksi tarjolla on kyseessä olevaan aiheeseen liittyviä lisäresursseja, kuten webinaaritallenteita ja e-kirjoja.

Uusia kursseja lisätään alustalle kuukausittain, ja tavoitteenamme on Meltwater Academyn avulla tarjota kattava koulutusmateriaalien kirjasto, joka mahdollistaa sertifioinnin markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille tärkeimpien taitojen ja aihepiirien osalta.

Markkinoinnin ja viestinnän toimiala on kehittynyt merkittävästi viimeisimpien vuosien aikana, ja alan ammattilaisten on tärkeä hallita laaja kirjo erilaisia työkaluja ja aihepiirejä. Valitettavasti liian usein oletetaan, että markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset hallitsevat kaikki työkalut ja aihepiirit ilman erillistä koulutusta. Usein myös alan ammattilaiset saattavat kokea haasteellisena pysyä ajan tasalla kaikista työssä tarvittavista uusista teknologioista.

Koska markkinointiala muuttuu jatkuvasti, enää ei voida olettaa, että markkinoinnin ammattilaiset ‘vain tietävät’, kuinka työkalut toimivat tai omaksuvat kaikki uudet teknologiat työn sivussa. Uskomme, että laadukkaat kurssit ja suoritettavat sertifikaatit ovat parhaat tavat tämän taitovajeen ratkaisemiseksi.

Tavoitteenamme on taata asiakkaillemme, että heillä on kaikki vaadittavat taidot menestyä työssään ja että he saavat myös Meltwaterin työkaluista täyden hyödyn irti. Haluamme auttaa viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia pitämään heidän ammattitaitonsa ajan tasalla kaikille saatavilla olevien laadukkaiden ja maksuttomien sertifiointiohjelmien avulla.

Tutustu ja rekisteröidy Meltwater Academyyn!