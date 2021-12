Suomessa julkaistaan yli 100 000 digitaalisen median artikkelia, kolumnia ja mielipidekirjoitusta kuukausittain. Tietoa on saatavilla paljon ja uutisaiheita on hurjasti, mutta vain osa niistä osuu verkkokalvoillemme. Yksi syy tähän on sosiaalinen media, jossa tietyt aiheet leviävät nopeammin kuin muut. Kurkistimme datan valossa siihen, miltä mediavuosi 2019 näytti sosiaalisen median silmin, eli mitä uutisia suomalaiset jakoivat eniten sosiaaliseen mediaan. Analyysi on tehty Meltwaterin mediaseurantatyökalulla.

Mikä oli vuoden 2019 jaetuin artikkeli? Mistä aiheista sosiaalisessa mediassa pöhistiin eri kuukausina? Mikä oli vuoden aktiivisin uutispäivä? Tästä julkaisusta löytyy vuoden 2019 jaetuimmat artikkelit kuukausittain. Lopusta löytyy vielä tieto vuoden jaetuimpien juttujen top 5. Antoisia lukuhetkiä!

Tammikuu – jääkiekkohuumaa, maahanmuuttokeskustelua ja talousahdinkoa

Vuosi 2019 alkoi tasaisesti erilaisilla uutisiaiheilla. Vuoden aktiivisin uutispäivä oli perjantai 11.1., jolloin useat eri mediat uutisoivat Oulun seksuaalirikosepäilyihin liittyen. Nämä uutiset olivat myös kyseisen päivän jaetuimmat artikkelit sosiaalisessa mediassa. 11.1. järjestettiin myös Kultainen Venla -gaala, johon liittyvä artikkeli: Eränkävijöiden Äijä-koira katsoi Venla-gaalaa kotisohvalla - kyljessä tyttöystävä Elsa nousi yhdeksi päivän jaetuimmista uutisista synkempien uutisaiheiden keskellä.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit tammikuussa 2019:

Näkökulma: Suomi maksaa nyt kallista laskua sinisilmäisyydestään

(Iltalehti.fi: 899 Twitter-jakoa, 64 045 Facebook-jakoa)

Se on siinä! Suomi on nuorten maalimanmestari, Kaapo Kakko Nuorten Leijonien sankari

(Yle.fi: 179 Twitter-jakoa, 59 362 Facebook-jakoa)

Tiukka elämä lyö maahan – 4 000 talousahdingossa elävää vastasi HS:n niukkuuskyselyyn

(Helsingin Sanomat: 697 Twitter-jakoa, 47 839 Facebook-jakoa).

Helmikuu – suru-uutisia, lähihoitajien soveltuvuuskokeita ja 1,5 litran Muumi-limsa

Helmikuu 2019 alkoi surullisilla uutisilla ja nämä menehtymiset näkyivät myös sosiaalisessa mediassa. Matti Nykäseen ja Olli Lindholmiin liittyviä uutisia jaettiin ahkerasti sosiaaliseen mediaan. Suru-uutisten keskellä sosiaaliseen mediaan jaettiin helmikuussa myös muita uutisia, joista suosituimmat olivat Yle.fi artikkeli: Kuka tahansa ei enää pääse lähihoitajaksi – uudet soveltuvuuskokeet karsivat alalle sopimattomat heti alussa sekä MTV.fi: 1,5 litran Muumi-limut vihdoin kauppoihin! Vuosien vinkuminen sai valmistajan taipumaan. Helmikuu oli todella tasainen uutispäivien suhteen, eikä huomattavia näkyvyyspiikkejä ollut.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit helmikuussa 2019:

Olli Lindholm on kuollut

(Ilta-Sanomat: 184 Twitter-jakoa, 110 395 Facebook-jakoa)

Olli Lindholm on kuollut

(Iltalehti.fi: 71 Twitter-jakoa, 67 333 Facebook-jakoa)

Matti Nykänen on kuollut

(Yle.fi: 386 Twitter-jakoa, 57 618 Facebook-jakoa)

Maaliskuu – kohtalonäänestyksiä ja kannatusmittauksia

Ilmastolakko, hallituksen eropyyntö: kaksi kohuttua aihetta maaliskuussa 2019 – vai oliko sittenkään näin? Nämäkin aiheet puhuttivat, mutta sosiaaliseen median jaettujen artikkelien top-listalle ne eivät suoranaisesti aivan yltäneet, paitsi kannatusmittauksen muodossa. Mitkä uutiset olivat sitten sosiaalisen median jakoihin perustuen suositumpia kuin nämä aiheet? Muun muassa maaliskuun neljänneksi jaetuin Ilta-Sanomien juttu: Antti Rinne Ylellä: On valmis harkitsemaan korkeampaa veroa myös maidolle.

Näitä artikkeleja jaettiin eniten sosiaaliseen mediaan maaliskuussa 2019:

Lapsen raiskannut selvisi ehdollisella - oikeus: ”Vankeus haittaisi sosiaalista selviytymistä”

(Iltalehti.fi: 1 154 Twitter-jakoa, 73 703 Facebook-jakoa)

Kohtalonäänestys tänään: Kellojen siirtely loppumassa vuonna 2021 - ”Menee läpi”

(Iltalehti.fi: 84 Twitter-jakoa, 43 860 Facebook-jakoa)

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue, SDP menetti kannatustaan

(Yle.fi: 756 Twitter-jakoa, 39 710 Facebook-jakoa)

Huhtikuu – eduskuntavaalit, mitäs muuta? No aika paljon muuta!

Huhtikuu oli eduskuntavaalien kuukausi – vaikka vaaleista julkaistiin useita uutisia, niin muitakin uutisaiheita mahtui suositumpien joukkoon. Muistatko lukeneesi Savon Sanomia huhtikuussa? Syynä saattaa olla se, että Savon Sanomien artikkeli on huhtikuun jaetuin juttu sosiaaliseen mediaan. Savon Sanomien Saamarista siivoushitti -artikkelia jaettiin sosiaalisessa mediassa huhtikuussa jopa kymmenen tuhatta kertaa enemmän kuin suosituinta eduskuntavaaleihin liittyvää yksittäistä uutista.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit huhtikuussa 2019:

Saamarista siivoushitti

(Savon Sanomat: 9 Twitter-jakoa, 54 223 Facebook-jakoa)

Notre Damessa tulipalo

(Yle.fi: 220 Twitter-jakoa, 51 436 Facebook-jakoa)

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset kiilasi kakkoseksi, SDP:n etumatka kutistunut

(Yle.fi: 892 Twitter-jakoa, 43 428 Facebook-jakoa)

Toukokuu – menikö joltain ohi, että Suomi on uusi maailmanmestari?

Toukokuu 2019 sai sosiaalisen median ja kisakatsomot villiytymään: Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa. Tämä ei jäänyt myöskään keltään huomaamatta sosiaalisen median jakojen perusteella, sillä kaikki toukokuun jaetuimmat uutiset liittyivät Leijonien kultamitaliin. Leijona-huuman keskellä toukokuussa näkyi jaetuimpien artikkelien listalla kuitenkin yksi poikkeava uutisaihe, jonka julkaisi MTV:fi: Kaverit hylkäsivät viime hetkellä – Teresan surullinen polttari-ilta sai epätavallisen käänteen tuntemattomien naisten ansiosta. Tämä uutinen oli viidenneksi jaetuin uutinen toukokuussa 2019 jääkiekkoon liittyvien artikkelien jälkeen.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit toukokuussa 2019:

Leijonat teki sen – Suomi on kolmatta kertaa jääkiekon maailmanmestari!

(Yle.fi: 296 Twitter-jakoa, 70 800 Facebook-jakoa)

Leijonat voitti maailmanmestaruuden! Tuhkimotarinalle täydellinen loppu - Mörkö-Marko iski Kanadan kumoon

(Iltalehti.fi: 39 Twitter-jakoa, 48 612 Facebook-jakoa)

1995, 2011 ja 2019 – Leijonat on maailmanmestari!

(MTV.fi: 9 Twitter-jakoa, 40 444 Facebook-jakoa)

Kesäkuu – jo joutui armas aika ja luonnonkukkatesti suloinen

Jatkuiko kiekkohuuma kesäkuussa, kohuttiinko eduskuntavaalien jälkimainingeista? No ei. Kesäkuu tarjosi meille ainakin yhden vuoden yllättäjän: Yle.fi artikkelin, jossa oli tunnistettavana 50 erilaista kasvia. Tämä artikkeli kipusi kesäkuussa vuoden toiseksi jaetuimmaksi artikkeliksi. Vuotta on kuitenkin vielä vähän jäljellä, joten katsotaan, mille sijalle Yle.fi luonnonkukkatesti sijoittuu vuoden vertailussa.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit kesäkuussa 2019:

Kesän kukkaloisto on parhaimmillaan: Kuinka hyvin sinä tunnet luonnonkukkia?

(Yle.fi 171 Twitter-jakoa, 108 445 Facebook-jakoa)

Puheenvuoro: Avoin kirje uudelle opetusministerille

(Uusi Suomi: 461 Twitter-jakoa, 60 372 Facebook-jakoa)

Vain yksi pysähtyi auttamaan kuolevia nuoria onnettomuuspaikalla – muut kuvasivat

(Yle.fi: 327 Twitter-jakoa, 41 583 Facebook-jakoa)

Heinäkuu – no, tuliko tehtyä se kohuttu testi?

Heinäkuu oli tasainen ja useiden eri aiheiden uutiskuukausi. Yksi asia heinäkuussa oli kuitenkin mielenkiintoinen: 10 jaetuimman artikkelin joukkoon mahtui kolme uutista Metallicasta. Metallica lahjoitti 55 000 euroa Suomen vähävaraisille lapsille, Enemmän suomalaisjulkkiksia kuin Flow-festivaalia katsomassa – Metallica kokosi tähdet yhteen Nylon Beatin Jonnasta Jaakko Saariluomaan ja Suomessa keikkaillut Metallica lahjoitti 55 000 euroa vähävaraisille lapsille – "Edullisia harrastuksia haastava löytää" olivat heinäkuun kärkikymmenikössä jaetuimpien juttujen listalla. Mutta: mikä sitten kiinnosti yksittäisenä artikkelina enemmän kuin Metallican hyväntekeminen? Muun muassa yksi kohuttu testi.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit heinäkuussa 2019:

Teitkö sosiaalisessa mediassa testin miltä näytät vanhana? Venäläisfirma omistaa nyt kuvasi ja tietosi

(Ilta-Sanomat: 113 Twitter-jakoa, 69 045 Facebook-jakoa)

Mullistava tutkimustulos: Puiden istuttaminen on tehokkaampi ja halvempi kuin mikään muu ilmastonmuutoksen torjuntakeino

(Yle.fi: 1001 Twitter-jakoa, 51 306 Facebook-jakoa)

Psykiatri Jari Sinkkonen muistuttaa: ”Vanhempien täytyy vaatia lapsiltaan myös epämiellyttäviä asioita”

(Me Naiset: 108 Twitter-jakoa, 35 362 Facebook-jakoa)

Elokuu – ilmastolakkohan sen täytyy olla, vai täytyykö?

Elokuussa artikkeleja jaettiin sosiaaliseen mediaan suhteellisen tasaisesti. Elokuussa sosiaalinen media täyttyi ilmastolakkoon liittyvästä keskustelusta, mutta jaetuimpien artikkelien osalta ilmastolakkoa ei näkynyt määrällisesti niin paljon kuin muita aiheita. Jakoihin perustuen suosituimpien aiheiden listalla oli muun muassa Amatsonin tulipalo sekä Färsaarien valasteurastus, sekä tietysti alla listatut jaetuimmat artikkelit.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit elokuussa 2019:

Kun viranomainen ei tehnyt pienten koulutiestä turvallista, maajussi-Arto ryhtyi toimeen - ”Tämä on lähinnä järjenkäyttöratkaisu”

(Iltalehti.fi: 14 Twitter-jakoa, 46 526 Facebook-jakoa)

Kolumni: Pimeä puoli vaanii vanhempaa, kun lapsi muuttaa pois kotoa

(Helsingin Sanomat: 20 Twitter-jakoa, 40 312 Facebook-jakoa)

Maistuisiko kouluruoka iltapäivällä uudelleen? Joroisissa maistuu, ja kouluruoan hävikki hipoo nollaa

(Yle.fi: 169 Twitter-jakoa, 38 815 Facebook-jakoa)

Syyskuu – mikä olikaan maailman paras luontomatkakohde?

No Suomi! Ilmastoon liittyvän keskustelun ympärillä uutisoitiin myös miellyttäviä matkailualan uutisia: Suomi valittiin Lonely Planetin listauksessa maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi. Kymmenen jaetuimman artikkelin listalle mahtui kolme juttua Suomen luontomatkailusijoitukseen liittyen. Syyskuussa jaetuimpien artikkelien listaukseen mahtui myös suru-uutisia.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit syyskuussa 2019:

Pekka Juntin kolumni: Minua ei kiinnosta, miten Greta Thunberg jaksaa

(Yle.fi: 417 Twitter-jakoa, 53 396 Facebook-jakoa)

Suomi valittiin maailman parhaaksi luontomatkakohteeksi

(Yle.fi: 502 Twitter-jakoa, 50 995 Facebook-jakoa)

Viihteen monitaituri Jukka Virtanen on kuollut

(Yle.fi: 221 Twitter-jakoa, 36 490 Facebook-jakoa)

Lokakuu – luitko sinäkin kirjeen suomalaisesta lihasta luopuvalle?

Lokakuussa puhuttiin naudanlihasta. Puhuttiin toki muistakin aiheista, mutta esimerkiksi kymmenen jaetuimman uutisen joukossa oli useampi artikkeli lihatuotannosta. Lokakuussa jaetuimpien juttujen listalle ylsi myös ensimmäistä kertaa Svenska Ylen uutinen.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit lokakuussa 2019:

Puheenvuoro: Avoin kirje suomalaisesta lihasta luopuville

(Uusi Suomi: 71 Twitter-jakoa, 53 681 Facebook-jakoa)

Finland stoppar all vapenexport till Turkiet och fördömer attacken mot Syrien

(Svenska Yle: 1 689 Twitter-jakoa, 48 975 Facebook-jakoa)

Suomalainen nautakarja­talous teki kaikessa hiljaisuudessa ilmasto­ystävällisen muutoksen, joka voi yllättää

(Ilta-Sanomat: 816 Twitter-jakoa, 45 121 Facebook-jakoa)

Marraskuu – maailman parhaiden blueskitaristien listaus ja taksiyö

Marraskuulta olisi odottanut, että EM-kisahuuma olisi vienyt myös yhden paikan jaetuimpien artikkelien listalta. Sosiaalinen media kuhisi Huuhkajiin liittyvistä päivityksiä. Vaikka Huuhkaja-uutisia ei top kolmeen mahtunutkaan, niin olihan se pakko tarkistaa: Yle.fi uutinen: Sinivalkoista jalkapallohistoriaa! Huuhkajat liiteli EM-kisoihin (53 Twitter-jakoa, 32 252 Facebook-jakoa) oli ainut Huuhkajiin liittyvä uutinen, joka ylsi kymmenen jaetuimman artikkelin joukkoon marraskuussa. Mitä sitten jaettiin enemmän kuin Huuhkajien voittoa? Esimerkiksi maailman parhaiden blueskitaristien listausta!

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit marraskuussa 2019:

Vanhoista tv-sarjoista on tehty poliisille useita tutkintapyyntöjä

(Ilta-Sanomat 376 Twitter-jakoa, 43 187 Facebook-jakoa)

Erja Lyytinen valittiin maailman parhaiden blueskitaristien listalla sijalle 14. – taakse jäi monta kuuluisaa ja pitkän uran tehnyttä kitaristia

(Helsingin Sanomat: 32 Twitter-jakoa, 43 384 Facebook-jakoa)

Kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Hussein myöntää valehdelleensa taksiyön tapahtumista: ”Olin vihainen”

(Helsingin Sanomat: 821 Twitter-jakoa, 34 108 Facebook-jakoa)

Joulukuu – muistatko mitä kuului joulupussukkaan?

Joulukuun 10. päivä sai Suomen näkymään maailmalla tuhansissa artikkeleissa: Sanna Marin oli valittu pääministeriksi ja hallitusta johtaa nyt viisi naista. Vaikka aiheesta kirjoitettiin paljon, niin ensimmäinen aiheeseen liittyvä artikkeli löytyi joulukuussa vasta neljänneltä sijalta sosiaalisen median jakoihin perustuen. Helsingin Sanomien Valta on nyt kolmikymppisillä naisilla: Hallitusta johtaa nelikko, jonka keski-ikä on 33 vuotta oli joulukuun neljänneksi jaetuin artikkeli sosiaaliseen mediaan (253 Twitter-jakoa, 35 961 Facebook-jakoa). Joulukuuhun mahtui siis paljon muutakin kuin Sanna Marin -uutisia, vaikka niitä olikin julkaistu hurjia määriä joulukuussa.

Nämä olivat jaetuimmat artikkelit joulukuussa 2019:

Muistatko? Vielä 1990-luvulla lapsille jaettiin koulusta "joulupussukka" – tätä se sisälsi

(MTV.fi: 13 Twitter-jakoa, 47 768 Facebook-jakoa)

Ylen kysely: Kansanedustajat haluavat erityisluokat takaisin kouluihin – "Niiden poistaminen oli valtava virhe"

(Yle.fi: 298 Twitter-jakoa, 40 514 Facebook-jakoa)

Mystinen operaatio: Pekka Haavisto yritti junailla ”Isis-lapset” salaa Suomeen – kiistää painostaneensa virkamiestä

(Ilta-Sanomat: 2030 Twitter-jakoa, 36 115 Facebook-jakoa)

Mediavuosi paketissa – nämä olivat jaetuimmat artikkelit vuonna 2019

Vuoden top 5 jaetuimmat artikkelit sosiaaliseen mediaan olivat:

Olli Lindholm on kuollut

(Ilta-Sanomat: 184 Twitter-jakoa, 110 395 Facebook-jakoa)

Kesän kukkaloisto on parhaimmillaan: Kuinka hyvin sinä tunnet luonnonkukkia?

(Yle.fi 171 Twitter-jakoa, 108 445 Facebook-jakoa)

Lapsen raiskannut selvisi ehdollisella - oikeus: ”Vankeus haittaisi sosiaalista selviytymistä”

(Iltalehti.fi: 1 154 Twitter-jakoa, 73 703 Facebook-jakoa)

Leijonat teki sen – Suomi on kolmatta kertaa jääkiekon maailmanmestari!

(Yle.fi: 296 Twitter-jakoa, 70 800 Facebook-jakoa)

Teitkö sosiaalisessa mediassa testin miltä näytät vanhana? Venäläisfirma omistaa nyt kuvasi ja tietosi

(Ilta-Sanomat: 113 Twitter-jakoa, 69 045 Facebook-jakoa)