Miten löytää oikeat vaikuttajat yhteistyöhön brändisi kanssa?

Tiesitkö, että vaikuttajamarkkinoinnin arvo oli 13,8 miljardia dollaria vuonna 2021? Näin kertoo Influencer Marketing Hub, jonka mukaan 59 prosentilla brändeistä on oma budjetti sisältömarkkinointiin. Koska 75 prosenttia kyselyyn vastanneista aikoi käyttää budjettia vaikuttajamarkkinointiin, sinunkin yrityksesi tai brändisi kannattaa tehdä niin.

Vaikuttajamarkkinointi hyödyntää sitoutuneita yleisöjä paremmin kuin mikään muu markkinointitaktiikka. Kun vaikuttajien määrä sosiaalisessa mediassa kasvaa, heidän löytämisensä markkinointikampanjoihin on yhä haastavampaa. Tässä postauksessa tarkastelemme askel askeleelta, miten löydät parhaat vaikuttajat brändillesi.

Ennen kuin aloitat vaikuttajien etsimisen

Ennen kuin suunnittelet, miten löydät vaikuttajia brändillesi, sinun on luotava perusta kampanjan onnistumiselle. Käytä apunasi brändin nykyisiä sosiaalisen median analyysitietoja ja tee seuraavat toimet, jotka auttavat sinua vaikuttajien etsimisessä:

1. Tunne kohdeyleisösi

Tee vaikuttajien etsinnästä tarkkaa hankkimalla selkeä käsitys siitä, ketä puhuttelet. Mitä yleisösi on tottunut odottamaan? Ja mihin tai keneen kohdeyleisösi on jo yhteydessä? Audience Insight raporttien avulla on helppo syventyä yleisösi demografisiin ja psykografisiin tietoihin (eli mielipiteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, arvoihin ja asenteisiin) sekä verkkokäyttäytymiseen. Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä tuotemerkeille, jotka palvelevat tiettyjä kohderyhmiä ja kiinnostuksen kohteita.

Kannattaa myös tutkia, ketkä jo puhuvat sinusta sosiaalisessa mediassa. Voit tehdä tämän manuaalisesti tai saada kattavamman katsauksen käyttämällä sosiaalisen median kuuntelun työkaluja, jotka seuraavat brändiäsi koskevia keskusteluja reaaliajassa ja auttavat sinua löytämään vaikuttajia, jotka mainitsevat sinut sosiaalisen median sisällöissään. Tämän alustavan tutkimuksen tekeminen säästää aikaa myöhemmin ja saattaa jopa johtaa sinut heti potentiaalisten vaikuttajien pariin.

2. Määrittele vaikuttajamarkkinointistrategiasi ja kampanjasi tavoitteet

Kun olet asettanut tavoitteet, pystyt valitsemaan vaikuttajia, jotka voivat auttaa sinua saavuttamaan ne. Näitä tavoitteita voivat olla mm:

Brändin tunnettuuden lisääminen

Sisällön luominen

Liidien tai myynnin luominen

Verkkosivuston liikenteen lisääminen

Sosiaalisen median seuraajien lisääminen

Tapahtuman tai uutiskirjeen tilausten lisääminen

Strategian määrittelyyn voi kuulua myös se, mihin sosiaalisen median kanaviin keskitytään. Jos tavoitteesi on esimerkiksi houkutella lisää asiakkaita Shopify-kauppaan, voit yrittää löytää Instagram-vaikuttajia, jotka hyödyntävät alustan integraatioita. Jos taas tavoitteenasi on vastata tuotteeseen tai palveluun liittyviin kysymyksiin, voit etsiä YouTube-vaikuttajia, jotka voivat luoda pidempää ja yksityiskohtaisempaa sisältöä. Kun kehität strategiaa, brändillesi sopiva vaikuttaja voi olla erilainen eri sosiaalisilla alustoilla.

Miten löytää vaikuttajia?

Sosiaalisen median vaikuttajien etsimiseen on monia strategioita, jotka riippuvat siitä, teetkö työlään etsimisen itse vai turvaudutko kolmannen osapuolen apuun. Äskeisen alustavan valmistelutyön ansiosta tiedät kuitenkin, mikä seuraavista vaikuttajien etsintämenetelmistä sopii sinulle.

Menetelmä 1: Sosiaalisen median vaikuttajien löytäminen hashtagien avulla

Vaikuttajat luottavat hashtageihin varmistaakseen, että heidän sisältönsä tavoittaa yleisön myös seuraajiensa ulkopuolella. Voit puolestaan käyttää samoja hashtageja löytääksesi vaikuttajia Instagramista, TikTokista ja muista alustoista. Kun etsit brändisi, kampanjasi tai kapean yleisösi kannalta merkityksellisiä hashtageja, saat lukemattomia vaikuttajia, joita voit tutkia. Tämä aikaa vievä menetelmä voi kuitenkin johtaa siihen, että saat pitkän listan potentiaalisia vaikuttajia, eikä sinulla ole keinoa niiden keskinäiseen lajitteluun.

Menetelmä 2: Vaikuttajatietokannan tai vaikuttajalistan käyttö

Monet netistä löytyvät ilmaiset vaikuttajamarkkinointityökalut tarjoavat tietokantoja, joiden avulla voit etsiä vaikuttajaprofiileja. Samaan aikaan joillakin maksullisilla alustoilla - kuten Followerwonk, Upfluence ja Buzzsumo - on vaikuttajatietokantoja niiden ohjelmistojen rajoitetuissa, ilmaisissa versioissa. Klear puolestaan tarjoaa premium-vaikuttajatietokannan, josta todella kannattaa maksaa. Vaikka tällä menetelmällä pääset eroon aikaa vievästä sosiaalisen median läpikäymisestä, sinun on silti arvioitava vaikuttajia manuaalisesti ja luotava yhteydenpito heidän kanssaan eri alustoilla.

Menetelmä 3: Vaikuttajamarkkinointialustan käyttäminen

Suhteiden hoitaminen useiden vaikuttajien kanssa tai useilla sosiaalisen median alustoilla voi käydä hankalaksi, jos yrität hallita keskusteluja DM-viestien kautta. Vaikuttajamarkkinointialustat, jotka tunnetaan myös vaikuttajamarkkinoinnin hubeina, antavat markkinoijien etsiä, arvioida, tavoittaa ja tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa yhdessä paikassa. Meltwaterin sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin alustan avulla käyttäjät voivat löytää täydelliset vaikuttajat kampanjoihinsa tekoälyllä toimivien hakujen avulla. Se mahdollistaa myös viestinnän ja kampanjan seurannan suoraan alustalla – molemmat ominaisuuksia, joita kannattaa etsiä kaikista harkitsemistasi vaikuttaja-alustoista.

Miten löytää Instagram-vaikuttajia?

TikTok ja YouTube ovat kasvussa, mutta Instagram on Influencer Marketing Hubin mukaan edelleen suosituin sosiaalisen median alusta vaikuttajille. Tässä on vinkkejä markkinoijille, jotka etsivät erityisesti Instagram-vaikuttajia.

Etsi Instagram-vaikuttajia käyttämällä sovelluksen sisäisiä ominaisuuksia

Kuten aiemmin mainitsimme, hashtagit ovat yksinkertainen tapa löytää vaikuttajia Instagramista. Voit kuitenkin tutustua myös sovelluksen Explore-sivuun. Tämä menetelmä toimii millä tahansa tilillä, jonka algoritmi on mukautettu brändiisi tai kohdeasiakkaaseesi. Jos sinulla ei ole tällaista tiliä, voi olla hyvä idea tehdä sellainen, jotta yleisön tutkiminen helpottuu. Luo uusi Instagram-tili ja käytä sitä niin kuin kuvittelet ihanneasiakkaasi käyttävän. Aloita vierailemalla brändisi sivulla ja seuraamalla sitä. Pian tilin Explore-sivu johdattaa sinut muihin sivuihin ja vaikuttajiin, joista saatat olla kiinnostunut.

Käytä Instagram-vaikuttajaluetteloa

Tee nopea Google-haku, ja saat kymmeniä ja taas kymmeniä valmiita listoja Instagramin parhaista vaikuttajista kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Nämä luettelot ovat loistavia, kun haluat saada yleiskuvan Instagram-vaikuttajista ja tarkastella nykyisiä vaikuttajatrendejä. Yksi tällaisten listojen huono puoli on, että ne vanhenevat nopeasti. Lisäksi ne eivät välttämättä näytä sinulle parhaita vaikuttajia kampanjasi kannalta, vaan vain suosituimmat vaikuttajat yleisesti.

Käytä vaikuttajamarkkinoinnin työkaluja

Vaikuttajamarkkinointityökalut ja Klearin kaltaiset alustat ovat kattavimpia vaihtoehtoja Instagram-vaikuttajien löytämiseen. Keskitä hakusi sosiaalisen median alustojen lisäksi myös yleisön ja mittareiden mukaan. Näiden työkalujen avulla voit käyttää säästämäsi ajan muuhun, kuten yhteiseen luomiseen valitsemasi vaikuttajan kanssa.

Miten valita oikea vaikuttaja brändillesi?

Ehkä sinulla on mielessäsi muutama vaikuttaja, jotka sopisivat mielestäsi täydellisesti brändillesi. Ollaksesi varma siitä, että he sopivat sinulle, on arvioitava heitä keskeisten mittareiden perusteella. Aloita Google-haulla, jotta voit arvioida heidän maineensa ja nähdä, millä alustoilla he ovat, mutta älä lopeta siihen. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joilla voit varmistaa, että valitset oikean vaikuttajan:

1. Mikä on heidän työnsä laatu?

Työskentely Instagram-vaikuttajien kanssa tarkoittaa, että annat heille luovan vapauden tehdä sisältöä brändillesi, joten haluat varmistaa, että jo heidän tekemänsä sisältö on laadukasta. Tutustu sisältöön, jota he jakavat alustalla. Tuntuuko se aidolta? Pyrkiikö se tarjoamaan todellista lisäarvoa yleisölle? Ovatko kuvatekstit harkittuja? Onko se vangitsevaa? Onko siinä, mitä vaikuttaja jakaa Instagramissa, tarinankerronnallinen elementti? Nämä ovat vain muutamia tapoja arvioida, sopiiko Instagram-vaikuttajan tyyli brändillesi.

2. Onko heillä sitoutunut yhteisö?

Tutki vaikuttajan sitoutumisastetta tykkäyksistä ja kommenteista repostaus- ja uudelleentwiittauksiin, jotta ymmärrät paremmin, onko hänen yleisönsä aktiivinen. Katso, mitä kommentteja seuraajat jättävät, mitä kysymyksiä he esittävät ja miten hyvin vaikuttaja vastaa niihin. Passiivinen yleisö ei ole hyväksi brändikumppanuudelle; haluat, että vaikuttajan yhteisö levittää viestiäsi muille ja laajentaa tavoittavuuttasi muihin sosiaalisiin verkostoihin ja verkkoyhteisöihin.

3. Kuinka suuri on niiden vaikutusalue?

Vaikuttajalla voi olla suuri seuraajamäärä, mutta pieni tavoittavuus, jossa tarkastellaan hänen sosiaalisen median julkaisunsa nähneiden käyttäjien yksilöllistä määrää. Sekä tunnetuille että uusille tuotemerkeille tämä mittari on tärkeä sen arvioimiseksi, kuinka monta silmää vaikuttaja todella vetää puoleensa. Saavutettavuus liittyy läheisesti brändin tunnettuuden ja vaikuttajakampanjoiden ROI:n mittaamiseen. Jopa pienemmän tavoittavuuden omaavat vaikuttajat voivat tuottaa hyviä tuloksia. Makrovaikuttajat, joilla on 100 000:sta miljoonaan seuraajaa, voivat saada kampanjaasi enemmän katsojia, kun taas mikrovaikuttajat, joilla on 1 000-100 000 seuraajaa, voivat tutustuttaa sinut kapeisiin yleisöihin ja markkinoihin. Jotkin vaikuttajamarkkinointialustat voivat myös auttaa sinua arvioimaan vaikuttajia tämän mittarin perusteella. Esimerkiksi Klearin tekoälypohjainen teknologia havaitsee botit ja väärennetyt seuraajat ja arvioi vaikuttajia heidän todellisen tavoittavuutensa perusteella.

4. Kenet he tavoittavat?

Sitoutunut yhteisö on yksi asia, mutta jos vaikuttajan yleisö ei välitä tuotteestasi, kumppanuuden tuotto on minimaalinen. Etsi vaikuttaja, jonka seuraajat ovat kiinnostuneita aiheista, jotka johtavat siihen, että he kääntyvät brändisi puoleen. Vaikuttajilla on myös erilaiset yleisöt eri sosiaalisen median alustoilla. Saatat joutua muokkaamaan strategiaasi sen mukaan, mihin kanavaan olet kohdistamassa.

5. Minkä muiden tuotemerkkien kanssa he ovat työskennelleet?

Vaikuttajien aiempien brändien tarkastelu voi auttaa sinua päättämään, kuuluuko heidän yleisönsä kohdemarkkinoihisi. Pidä kuitenkin mielessä, että jos vaikuttajalla on ollut pitkäaikainen kumppanuus kilpailijan kanssa, hänen yhteytensä kyseiseen tuotemerkkiin voi säilyä.

Aloita vaikuttajien kontaktointi

Nyt kun olet löytänyt ja arvioinut vaikuttajat, jotka haluat tulevaan vaikuttajamarkkinointikampanjaasi, mikä on seuraava askel?

1. Ole heihin yhteydessä

Ensimmäinen yhteydenottosi vaikuttajaan voi ratkaista mahdollisen kumppanuuden hänen kanssaan, joten ensivaikutelman on oltava vakuuttava ja osoitettava tarjoamasi arvo. Monet yritykset aloittavat lähettämällä PR-paketteja tai ilmaisia näytteitä vaikuttajille, joiden kanssa ne toivovat tekevänsä yhteistyötä.

Harkitse heidän seuraamistaan Instagramissa tai TikTokissa (tai millä tahansa sinulle sopivimmalla sosiaalisen median alustalla) ja ole vuorovaikutuksessa heidän sisältönsä kanssa. Jätä kommentti postaukseen, jossa he mainitsevat brändisi, ja ilmaise, kuinka paljon arvostat heidän tukeaan. Mitä enemmän osallistut mielekkäästi heidän sisältöönsä, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on saada myönteinen vastaus, kun tarjoat heille kampanjaa.

2. Laadi vakuuttava pitchaus

Seuraavaksi haluat laatia houkuttelevan pitchauksen tai ehdotuksen, jossa korostetaan, miksi olet ottamassa yhteyttä, yleiskatsaus suunnittelemastasi kampanjasta, tarvitut sisällöt, tarjoamasi korvaus sekä muita lisätietoja. Vaikka brändit ottavat yhteyttä vaikuttajiin ensin sosiaalisen median alustoilla, ohjaa liiketoiminta- ja pitchausmateriaalit heidän sähköpostiosoitteeseensa. Tämä on toinen aihe, jossa vaikuttajamarkkinointialustat voivat auttaa säästämään aikaa.

3. Seuraa ja pysy ajan tasalla

Kun olet pitchannut ihanteellista vaikuttajaa, pysy viestinnän tasalla ja seuraa tilannetta. Kysytyt vaikuttajat saavat päivittäin paljon viestejä, joten sinun viestisi saattaa kadota heidän postilaatikkoonsa. Usein ystävällinen muistutus tai kysymys voi kääntää radiohiljaisuuden myöntäväksi vastaukseksi. Kun kampanja etenee, pidä huoli siitä, että olet tarkkaavainen ja kiinnität huomiota yksityiskohtiin. Jopa pienimuotoisiin vaikuttajakampanjoihin liittyy paljon liikkuvia osia, joten suosittelemme niiden tuomista yhdelle alustalle niin paljon kuin mahdollista. Tämä helpottaa kampanjoiden hallinnan lisäksi myös brändin yhteydenpitoa vaikuttajiin.

