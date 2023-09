Mistä yleensä ensimmäisenä etsit vastauksia terveyteen liittyviin kysymyksiin? Monille kuluttajille internet on ensimmäinen pysäkki, josta he saavat tietoa sairauksien oireista ja niiden hoidosta. Kun flunssa- ja vilustumiskausi koittaa, ei ole ihme, että internetin käyttäjät etsivät toisiltaan neuvoja yleisten oireiden, kuten nuhan, tukkoisuuden ja yskän lievittämiseksi. Mutta mitä keinoja flunssa- ja vilustumisoireiden lieventämiseen on suositeltu eniten?

Käytimme sosiaalisen median kuuntelun ja analytiikan työkaluamme ymmärtääksemme paremmin, mitä keinoja kuluttajat suosittelevat toisilleen verkossa. Seuraava analyysi perustuu englanninkielisiin keskusteluihin, joissa tarkasteltiin asiaankuuluvia avainsanamainintoja blogeissa, foorumeilla ja 12 eri sosiaalisen median alustalla 1. syyskuuta 2022 ja 31. elokuuta 2023 välisenä aikana.

Tutustu terveydenhuollon toimialakatsaukseen, josta löydät paljon dataa toimialan nykyisistä kuluttajatrendeistä ja -mieltymyksistä.

Yleinen keskustelu flunssan ja vilustumisen oireiden lieventämisestä

Analysoimamme ajanjakson aikana keinoista lieventää vilustumis- ja flunssaoireita puhuttiin 45 600 kertaa, mikä on noin 440 % enemmän kuin edellisen 12 kuukauden aikana.

Kuten tämä graafi mainintojen ajallisesta jakautumisesta osoittaa, keskustelu kasvoi hieman syyskuun puolivälistä tammikuuhun, mikä vastaa pohjoisen pallonpuoliskon vilustumis- ja flunssakautta. Keskustelu kävi kuumimmillaan 13. huhtikuuta 2023, jolloin Reddit-käyttäjä jakoi videoleikkeen BBC:n vuoden 1959 raportista, jossa käsiteltiin flunssan kotilääkkeitä. Kyseinen viesti r/OldSchoolCool-alasivulla saavutti 17,7 miljoonaa ihmistä.

Toiseksi suurin piikki tapahtui 3. lokakuuta 2022, jolloin toinen Reddit-postaus otsikolla "Just a little suggestion before flu season really takes off" tavoitti 4,73 miljoonaa ihmistä. (Kyseinen julkaisu on sittemmin poistettu.)

Sanapilvi yleisestä flunssan ja vilustumisen torjuntakeskustelusta paljasti kolme puhutuinta kotikonstia:

Kanakeitto

Hunaja ja sitruuna

Valkosipuli

Käytimme työkalun vertailuhakutoimintoa mitataksemme näiden lääkkeiden mainintoja verrattuna kahteen muuhun yleiseen flunssan lievennyskeinoon, yskänlääkkeeseen ja kuumiin juomiin.

Puhutuin kotikonsti: Kuumat juomat

Onko kuppi kuumaa vettä tai teetä suosikkikonstisi flunssan lieventämiseksi? Se on juuri sitä monille ihmisille! Kuumat juomat saivat suurimman ääniosuuden viidestä analysoidusta kotikonstista.

Useiten mainittuja kuumia juomia olivat inkivääritee, musta tee, vihreä tee, kuuma vesi ja yrttitee.

Sosiaalisessa mediassa esiintyvien terveysvinkkien noudattaminen ei ole aina suositeltavaa, mutta tässä tapauksessa tiede tukee tätä somessa suositeltua kotikonstia. Cardiffin yliopiston Common Cold Centerin vuonna 2008 tekemä tutkimus vahvisti, että kuumat juomat todellakin auttavat lievittämään flunssan oireita.

Lue terveydenhuollon toimialakatsaus, josta löydät informatiivisen analyysin nykyisistä kuluttajatrendeistä ja -mieltymyksistä.

Pidetyin kotikonsti: Valkosipuli

Sentimentin mukaan jaoteltu ääniosuuskaavio paljastaa, että valkosipuli herätti kaikista keskusteluista eniten myönteisiä tunteita.

Vaikka valkosipulilla on joitakin terveyshyötyjä, mutta tieteellinen yksimielisyys sen käytöstä flunssan ja vilustumisen oireiden ehkäisyyn on edelleen ristiriitainen.

Toisaalta yskänlääkkeisiin liittyvissä keskusteluissa oli eniten kielteisiä mielipiteitä, joihin sisältyi mainintoja toimitusongelmista, kysymyksiä turvallisuudesta ja huolia sivuvaikutuksista.

Eniten sitoutumisia kerännyt kotikonsti: Flu bomb -resepti

Vaikka internet on loistava tiedonlähde kuluttajille, joilla on terveyteen liittyviä kysymyksiä, täytyy kuitenkin muistaa, että somessa myös kyseenalaiset suositukset ja väitteet leviävät helposti. Esimerkiksi flunssan ja vilustumisen hoitoon eniten sitoutumista saanut sisältö oli TikTok-video, jossa suositeltiin valkosipulista, inkivääristä, sitruunasta, hunajasta, eukalyptusöljystä, cayennepippurista ja kuumasta vedestä koostuvaa "flunssapommiksi" kutsuttua keitosta.

Yli 460 000 tykkäystä kerännyt video vaikuttaa päällisin puolin harmittomalta. Siinä esiintyy kuitenkin kiistelty vaihtoehtolääketieteen valmentaja Barbara O'Neill, joka tunnetaan vaarallisen väärän tiedon levittämisestä. Häneltä on kielletty terveyspalvelujen tarjoaminen Uudessa Etelä-Walesissa vuodesta 2019 lähtien.

Toiseksi eniten tykkäyksiä saanut sisältö oli TikTok-video, jossa vilustumisoireista kärsivät käyttäisivät sukkia, joiden sisällä on perunaviipaleita. Tämä suosittu TikTok-vinkki, jolla ei ole mitään tieteellistä pohjaa, innoitti useita terveydenhuollon ammattilaisia luomaan omaa sisältöä, jossa se kumottiin hoitomuotona.

Kaikkein suosituin sisältö ei kuitenkaan levitä pelkästään väärää tietoa, mutta esillä olevien kotikonstien valikoima osoittaa, kuinka innokkaita kuluttajat ovat kuulemaan erilaisista hoitovaihtoehdoista.

Loppujen lopuksi flunssaan ei ole lääkettä, vaan asiantuntijat suosittelevat lepoa ja runsasta nesteytystä flunssan ja lievien vilustumisoireiden hoitoon. Vaikka internet voi olla hyvä resurssi oireiden alkuvaiheen tutkimiseen, luotettavat terveydenhuollon laitokset ja ammattilaiset – erityisesti sellaiset, jotka tunnet myös oikeassa maailmassa, kuten yleislääkäri – ovat parhaita resursseja terveydenhuoltoon liittyvää neuvontaa varten.

Terveydenhuoltoalan markkinoijien kannalta kuluttajien tavoittaminen edellyttää heidän tiedonhakutottumustensa, mieltymystensä ja tarpeidensa ymmärtämistä. Lue terveydenhuoltoon keskittyvä toimialakatsauksemme, josta saat syväluotaavan analyysin alan suurimpiin trendeihin, haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Lue sitten lisää siitä, miten Meltwaterin alustalla kerätyn kuluttajaymmärryksen avulla voit tehostaa markkinointistrategioitasi, ja pyydä maksuton konsultaatio jo tänään.