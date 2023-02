Kuinka tunnistaa valevaikuttaja?

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio sosiaalisessa mediassa on kasvanut pilviin viime vuosina. Tämän nopean kasvun myötä on kuitenkin tullut selväksi suosion väistämätön pimeä puoli, valevaikuttajat. Yritysten, jotka haluavat tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, on oltava tietoisia tästä trendistä varmistaakseen että ihmiset, joiden kanssa he työskentelevät, ovat niitä, joita he sanovat olevansa ja että heidän seuraajansa ovat aitoja. Tässä blogissa tutkimme, mitä valevaikuttaja on ja kuinka välttää väärien vaikuttajien sudenkuopat.

Sisältö

Miksi vaikuttajat ovat niin vaikutusvaltaisia?

Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin toimialan ideana on pohjimmiltaan skaalata "word-of-mouth" -markkinointi sosiaalisen median henkilöiltä, ​​joilla on sitoutunut seuraajakunta, kooltaan mitä tahansa 500 henkilön ja yli miljoonan välillä. He mainostavat tuotteitasi tai yritystäsi verkostoissaan, jotka luottavat heidän suositukseensa ja luovat näin nopean tavan tavoittaa laajempia yleisöjä ja potentiaalisia uusia asiakkaita. Vastineeksi vaikuttajat saavat korvauksen joko rahallisesti tai brändin ilmaisilla tuotteilla ja eduilla.

Menestyneillä vaikuttajilla on muutamia keskeisiä ominaisuuksia, jotka tekevät heistä vahvan voimavaran brändisi mainostamisessa:

Samaistuttavuus

Se, mikä todella erottaa sosiaalisen median vaikuttajat muista suosittelijoista, on heidän samaistuttavuutensa. Usein suuresta seuraajamäärästään huolimatta vaikuttajat koetaan tyypillisesti "tavallisiksi ihmisiksi", joihin heidän seuraajansa voivat samaistua helposti. He kirjoittelevat arjesta, ovat helposti tavoitettavissa – jotkut vastaavat jokaiseen kommenttiin ja yksityisviesteihin – ja heillä on usein yhteistä ikäryhmää, kiinnostuksen kohteita ja väestötietoja kohdeyleisönsä kanssa.

Sosiaalinen uskottavuus

On osa ihmisluontoa, että piirimme vaikuttavat siihen, minkälaisia olemme. Kuluttajat luottavat ostopäätöksissään 92 % todennäköisemmin kollegoihinsa kuin perinteiseen mainontaan. Joten, kun näet kollegasi tai jonkun tuttavasi ylistävän tiettyä brändiä, se saa sinut todennäköisesti muistamaan sen ja hyväksymään sen. Suuri määrä seuraajia, tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja lisää sosiaalista uskottavuutta yhtälölle – tämä antaa yleisölle vaikutelman, että monet ovat jo vahvistaneet sen ja luottavat siihen.

Ketkä ovat valevaikuttajia?

Valevaikuttaja on henkilö tai robotti eli botti, joka on suunniteltu olemaan vuorovaikutuksessa ihmisen tavoin sosiaalisessa mediassa ja jonka seuraajakunta on täynnä muita epäaitoja tilejä. Tästä seuraa, että heillä ei ole aitoa suhdetta yhteisöönsä, mikä on olennainen ainesosa vaikuttajien vaikuttavuuteen. Nämä tilit ostavat yleensä seuraajia kasvattaakseen heidän määräänsä ja saadakseen vaikutelman siltä, ​​että heillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin heillä todellisuudessa on.

Joissakin tapauksissa valevaikuttaja voi olla joku, joka esiintyy jonakuna muuna ja käyttää väärennettyä biografiaa, väärennettyä profiilikuvaa jne. Tämä on "slippery slope", jota brändit joskus käyttävät luodakseen vaikutelman vaikuttajayhteistyöstä, vaikka "vaikuttajan" profiili on itse asiassa yrityksen itsensä luoma. Toinen esimerkki on osallistua foorumeihin tai kommenttiketjuihin fanina tai brändilähettiläänä, vaikka todellisuudessa työskenteleekin arvostelun kohteena olevassa yrityksessä. Väärennettyjä vaikuttajia tässä muodossa voitaisiin pitää eräänä sissimarkkinoinnin muotona, mutta riskit ovat suuret. Et halua vahingossa tuhota luottamusta, jonka olet rakentanut yleisöösi.

Miksi tämä on tärkeää?

Kannustaminen sitoutumiseen ja kyky kasvattaa uskollisten seuraajien yhteisöä on yksi suuren vaikuttajan tunnusmerkkejä. Jos heidän seuraajansa on vain numero ostettuja seuraajia, heillä ei ole todellista yhteyttä ihmisiin joille he puhuvat – eikä kyseessä siis ole sellainen yleisö, jolle haluat vaikuttajan mainostavan tuotteitasi tai palveluitasi. Seuraajien sitoutuneisuuden puute tarkoittaa myös sitä, että vaikuttajat mainostavat tyhjille boteille, joilla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä ostoksia.

Tämän takia on aina niin tärkeää tutkia vaikuttajat huolellisesti ennen mahdollista kumppanuutta.

Mikä on vaikuttajapetos?

Jos vaikuttaja väittää, että hänen seuraajansa ovat todellisia, vaikka itse asiassa huomattava osa heidän seuraajistaan ​​on ostettuja ja siksi väärennettyjä, se merkitsee vaikuttajapetosta. Vielä pahempaa on, että vaikuttajapetos voi tarkoittaa myös vaikuttajan tekemää väärennettyä ostoa, tapaa huijata kumppaninsa ajattelemaan, että he saavat positiivisen ROI:n suhteestaan ​​vaikuttajaan. Tätä kutsutaan joskus myös affiliate-petokseksi.

Se on todellinen ongelma, jonka monet yritykset kohtaavat, kun otetaan huomioon vaikuttajien valtava määrä. Itse asiassa huoli väärennetyistä vaikuttajista on kasvanut tasaisesti, ja 67 % brändeistä on sanonut olevansa huolissaan vaikuttajapetoksista (Influencer Marketing Hub, 2022).

Vaikuttajapetoksen havaitseminen

Helppo tapa havaita vaikuttajapetokset on, jos heillä on valtavasti seuraajia, mutta joko erittäin vähän sitoutumista tai enimmäkseen roskapostikommentteja. Tuhansia tykkäyksiä, mutta vain 3 kommenttia postauksessa? Ei luultavasti todellinen vaikuttaja. Ovatko kommentit samanlaisia? Tämä käyttäjä on todennäköisesti botti eikä todellinen seuraaja.

Voit myös seurata seuraajamäärän kasvua. Jos vaikuttaja saa 2 000 lisäseuraajaa yhdessä päivässä, se on merkki siitä, että hän ostaa seuraajia.

Ketkä ovat suurimpia valevaikuttajia sosiaalisessa mediassa?

Kardashian-nimeä käsitellään usein vaikuttajamarkkinointikeskustelussa. Mutta he itse asiassa kuuluvat "väärennettyjen vaikuttajien" luokkaan, kuten monet muut julkkikset ja julkisuuden henkilöt. Mikä ei ole täysin reilua; suosiostansa ​​johtuen ei ole epätavallista, että näillä profiileilla on todellisten fanien lisäksi paljon botteja seuraajiensa joukossa

Kun vaikuttajat tekevät vaikuttajapetoksia väittäen seuraajiaan aidoksi vaikuttajakaupan myyntivalttina, heidän todellisten lukujensa tutkimisesta tulee brändeille tärkeää.

Lue lisää siitä, miksi sinun pitäisi harkita yhteistyötä mikrovaikuttajien kanssa.

Oletko utelias tietämään, ketkä ovat suurimpia sosiaalisen median väärennettyjä vaikuttajia? Tämä luettelo on peräisin Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan fasthosts.com-yhtiön suorittamasta sosiaalisesta tutkimuksesta:

Nimi & nimimerkki Seuraajat Sitoutumisaste Valeseuraajien %-osuus Kylie Jenner (@kyliejenner) 223.5M 3.50% 40% Kendall Jenner (@kendalljenner) 157.6M 3.58% 37% Blake Lively (@blakelively) 28.3M 7.55% 37% Justin Bieber (@justinbieber) 168.7M 0.37% 37% Rihanna (@badgirlriri) 92.8M 1.75% 36% Zayn Malik (@zayn) 39.8M 6.56% 35% Kim Kardashian West (@kimkardashian) 212.3M 1.32% 34% LeBron James (@kingjames) 81.7M 1.70% 34% Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 115M 1.14% 34% Bad Bunny (@badbunnypr) 31.7M 8.90% 33%

Kumppanuuteen sopiva vaikuttaja

Minkä tahansa vaikuttajamarkkinointikampanjan menestys riippuu ensisijaisesti brändisi kyvystä tunnistaa oikeat vaikuttajat ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Kysy itseltäsi nämä kysymykset auttaaksesi optimoimaan hakusi.

Muista katsoa koko blogikirjoitus oikeiden vaikuttajien löytämisestä!

1. Ovatko he luotettavia?

Kuten olemme todenneet, väärennettyjen vaikuttajien ja vaikuttajapetosten lisääntyminen huolestuttaa markkinoijia nykyään ja hyvästä syystä. Joten valitessasi vaikuttajia sinun on varmistettava, että he ovat uskottavia ja fanit luottavat heihin.

Vinkki: Googlettamalla heidän nimensä näet, kuinka heidät tunnetaan sekä sosiaalisessa mediassa että sen ulkopuolella. Tarkista, onko häntä koskaan kutsuttu puhumaan johonkin tapahtumaan, onko hän saanut palkintoja tai onko joku alan toimija suositellut häntä, jotta voit arvioida heidän asiantuntemustaan ​​tietyistä aiheista.

2. Onko heillä sitoutunut yhteisö?

Ennen kuin valitset vaikuttajia, sinun tulee kiinnittää huomiota siihen, onko vaikuttaja vuorovaikutuksessa heidän yhteisönsä kanssa. Jos heillä on paljon seuraajia, mutta he puhuvat tyhjälle yleisölle, se on huono merkki.

Jos on kommentteja, muista tarkistaa ne. Muista, että jos sitoutumisluvut ovat korkeat, se ei aina tarkoita, että sitoumukset ovat arvokkaita tai aitoja. Vältä työskentelemästä väärennettyjen vaikuttajien kanssa tarkistamalla paikan päällä heidän postauskommenttinsa laita.

3. Ketä he tavoittavat?

On hyvä valita vaikuttajia joilla on sitoutunut yhteisö, mutta jos heidän yleisönsä ei välitä tuotteistamme, ei välttämättä kannata vaivautua tekemään yhteistyötä. Miksikö? Koska, tälläisen tilin ROI tulee olemaan minimaalinen. Sukella syvälle yhteisön demografiatietoihin varmistaaksesi, että brändisi on heille merkityksellinen.

4. Ovatko he työskennelleet muiden merkkien kanssa?

Muiden tuotemerkkien kanssa työskennelleiden vaikuttajien valitseminen ei ole ehdoton ei; itse asiassa se voi olla hyödyllistä muutamallakin eri tavalla. Heidän aiemman työskentelynsä tarkasteleminen on hyvä tapa arvioida, vetoavatko tuotteesi todennäköisesti heidän seuraajiinsa. Voit myös tarkkailla, kuinka he kohtelevat sponsoroituja segmenttejä ja sisältöä. Lopuksi, jos muut tuotemerkit ovat päättäneet työskennellä heidän kanssaan, erityisesti jos he ovat työskennelleet heidän kanssaan useammin kuin kerran, se on hyvä merkki siitä, että ne ovat laillisia.

5. Postaavatko he säännöllisesti?

Etsi joku, joka julkaisee useita kertoja viikossa. Toistuvuus vaikuttaa suoraan muihin mittareihin, kuten sitoutumisasteeseen, tavoittamiseen, uskollisuuteen jne.

Oletko valmis ottamaan vaikuttajiin yhteyttä? Tee hyvä ensivaikutelma vinkkiemme avulla!

Vaikuttajamarkkinointialusta, kuten Meltwaterin Klear, auttaa brändejä löytämään relevantteja vaikuttajia, luomaan suhteita ja hallitsemaan kampanjoita. Asiakkaamme voivat tehdä hakuja yli 500 miljoonasta profiilista 60 000 eri kategoriassa markkinaraosta riippumatta, mikä tekee vaikuttajien valintaprosessista paljon helpompaa! Työkalu analysoi ja paikantaa vaikutteita eri alustoilla, kuten Instagramissa, Twitterissä, ja YouTubessa yhdellä kertaa.

Oletko valmis aloittamaan? Varaa ilmainen esittely alla olevalla lomakkeella.