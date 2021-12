Facebookin maksettu mainonta on olennainen osa Facebook-markkinointia. Maksettu Facebook-mainonta on tehokas tapa laajemman yleisön saavuttamiseksi, koska mainosten avulla voit tavoittaa ihmisiä, jotka eivät vielä ole kuulleet yrityksestäsi tai eivät muuten vaan vielä tykkää tai seuraa organisaatiosi Facebook-sivua.

Facebook-mainokset toimivat eri tavalla kuin orgaaniset Facebook-postaukset. Facebook-mainonta vaatii Facebook Ads Managerin käyttöä mainosten julkaisemiseksi. Facebook Ads Managerilla voit samalla kertaa julkaista mainoksia Facebookissa, Instagramissa, Messengerissä ja Facebookin Audience Networkissä. Facebook-mainokset näkyvät mm. Facebookin ja Instagramin feedeissä tai tarinoissa ja Messengerissä. Facebook-mainoksen tunnistaa julkaisijan nimen alla olevasta ‘sponsored’ tekstistä, ja ihmiset voivat reagoida ja kommentoida mainokseen tavallisten julkaisujen tapaan.

Vaikka mainostaminen Facebookissa on tehokasta, kannattaa pitää mielessä, että organisaatiosi ei ole ainoa alustan mainostilasta kilpaileva. Esimerkiksi kilpailijasi pyrkivät todennäköisesti tavoittamaan samankaltaisia yleisöjä kuin oma yrityksesi. Käytetty budjetti ja mainoshuutokaupassa tarjottu summa vaikuttavat siihen, kenen mainoksia näytetään alustalla. Facebook-mainonnassa olet kuitenkin itse kontrollissa budjetista ja voit päättää, kuinka paljon rahaa laitat mainontaan ja kuinka se käytetään alustalla.

Facebook-mainonnan pikaoppaamme avulla opit Facebook-mainonnan perusteet ja pääset alkuun mainostamisessa.

Facebook Ads Manager - mainosten luominen

Mainostaminen Facebookissa on helppoa. Aloittaaksesi, sinun täytyy luoda yrityksellesi mainostili Facebook Ads Managerissa. Kun olet täyttänyt tarvittavat tiedot ja valinnut maksutavan, voit aloittaa mainosten luonnin.

Mainosten luonti tapahtuu kolmessa eri tasossa:

⭐️ Kampanja: kampanjatasolla valitset mm. koko mainoskampanjasi yleisen tavoitteen.

⭐️ Mainosjoukko: tällä tasolla määrittelet kohdeyleisön, valitset mainoksen näyttöpaikat, budjetin ja aikataulun.

⭐️ Mainos: tällä tasolla suunnittelet itse mainoksen. Voit mm. valita mainoksen formaatin, ladata mainoskuvat ja kirjoittaa mainostekstin.

Olemme koonneet alle Facebook-mainoksen luonnin tärkeimmät vaiheet.

👉 Valitse mainokselle tavoite

Facebook Ads Managerissa voit valita useammista vaihtoehdoista kampanjallesi sopivimman tavoitteen. Vaihtoehtoina ovat mm. kasvattaa brändin tunnettuutta (brand awareness), näyttää mainosta mahdollisimman monelle ihmiselle (reach), sovelluksen lataukset (app installs), liikenne nettsivuille tai sovellukseen (traffic), liidit (lead generation), sitoutuminen (engagement) tai videon katselukerrat.

👉 Kohdenna mainoksesi oikealle yleisölle

Facebook-mainonnassa on tärkeää, että kohdennat mainoksen tavoitteisiisi soveltuvalla tavalla, jotta mainosbudjettisi ei valu hukkaan. Facebook Ads Manager tarjoaa mainostajille useita eri kohdennusvaihtoehtoja, kuten

🎯 Core audiences: kohdenna esimerkiksi iän, mielenkiinnonkohteiden tai sijainnin perusteella

🎯 Custom audiences: kohdenna mainoksia ihmisille, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa Facebook-sivusi kanssa, vierailleet nettisivustollasi ja suorittaneet siellä tiettyjä toimintoja. Voit myös hyödyntää CRM-dataa ja kohdentaa mainoksia käyttäen yhteystietolistoja.

🎯 Lookalike audiences: tämä toiminto mahdollistaa mainosten kohdentamisen ihmisille, jotka ovat samankaltaisia kuin asiakkaasi ja joiden keskuudessa mainoksesi todennäköisesti toimivat hyvin.

💡 Muista myös asettaa kampanjallesi haluamasi budjetti ja aikataulu, jolloin mainokset ovat aktiivisia.

👉 Päätä, missä haluat mainosten näkyvän

Facebook-mainoksia voidaan näyttää Facebookissa, Instagramissa, Messengerissä tai Audience Networkissa. Tässä vaiheessa on hyvä valita mainokselle sopivimmat näyttöpaikat.

👉 Valitse mainostyyppi

Facebook tarjoaa mainostajille erilaisia mainostyyppejä. Kun suunnittelet yrityksesi Facebook-mainontaa, kannattaa miettiä minkälaiset mainokset toimivat kohdeyleisöllesi parhaiten. Facebookissa käytössäsi ovat seuraavat mainostyypit:

⭐️ Kuvamainokset (Image Ads)

⭐️ Videomainokset (Video Ads)

⭐️ Karusellimainokset (Carousel Ads)

⭐️ Koko näytölle aukeavat mainokset (Instant Experience Ads)

⭐️ Koko näytölle avautuva katalogi tuotteistasi (Collection Ads)

💡 Vinkki: suosittelemme, että testaat erilaisia mainoksia Facebook Ads Managerin A/B testaustoimintoa hyödyntämällä.

👉 Luo mainos

Nyt on aika suunnitella itse mainos! Mainoksen luonnissa pääset lisäämään mainokseen kuvan tai videon sekä yleisöön vetoavan mainostekstin. Facebook Ads Managerin mainoksen luomisvaiheessa näet oikealla puolella mainoksen esikatselun, josta voit tarkastella miltä mainos näyttää valitsemissasi kanavissa.

💡 Vinkki: Varmista, että mainoksesi call-to-action on sopiva määrittämällesi tavoitteelle!

Seuraa mainoskampanjoiden menestystä ja analysoi tuloksia

Kuten mitä tahansa markkinointitoimenpidettä, myös Facebook-mainonnan menestystä tulee seurata aktiivisesti ja optimoida mainontaa tehtyjen havaintojen perusteella. Näet suoraan Facebook Ads Managerista mainosten tärkeimmät mittarit.

💡 Vinkki: Asentamalla nettisivuillesi Facebook-pikselin, voit seurata toteutuneita konversioita ja analysoida mainosten toimivuutta.

Tässä on muutamia esimerkkejä hyvistä mittareista, mutta valitse aina omalle kampanjallesi sopivimmat:

✅ Tulokset (Results)

Tämä mittari kertoo kuinka monta kertaa kampanjasi saavutti sille määritetyn tavoitteen. Mittari kertoo kampanjan tavoitteesta riippuen esimerkiksi tehtyjen ostojen lukumäärän, liidien lukumäärän tai verkkosivuvierailujen lukumäärän.

✅ Klikkausprosentti (Click-through-rate)

Klikkausprosentti eli click-through-rate kertoo prosentteina kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut mainosta.

✅ Toteutuneen tuloksen hinta (Cost per result)

Tämä luku kertoo yhden kampanjallesi määritellyn tavoitteen toteutumisen hinnan.

✅ Tavoittavuus (Reach)

Reach eli tavoittavuus kertoo kuinka monta ihmistä on nähnyt mainoksesi. (Vrt. impressions = mainosnäytöt, jotka kertovat kuinka monta kertaa mainos on näytetty yhteensä. Mainosta on siis voitu näyttää samalle ihmiselle useamman kerran).

✅ Laatu (Quality ranking)

Tämä mittari vertaa mainoksesi laatua muihin samalle kohdeyleisölle näytettyihin mainoksiin.

💡 Lue myös: Kuinka laskea sosiaalisen median ROI?

⚡️ Mieti mitä haluat saavuttaa Facebook-mainonnalla

⚡️ Määrittele sopiva budjetti

⚡️ Määrittele kohdeyleisö ja tutustu eri kohdennusvaihtoehtoihin

⚡️ Valitse parhaat kanavat mainoksellesi

⚡️ Suunnittele laadukkaat mainokset

⚡️ Optimoi, analysoi, kehity!