Opas käyttäjien luomaan sisältöön: Mitä UGC tarkoittaa?

Nykyään asiakkaat suosivat autenttisuutta ja läpinäkyvyyttä ja ovat luopumassa perinteisistä markkinointiviesteistä. Markkinoijan kannattaakin harkita käyttäjien luomaa sisältöä (UGC, User-Generated Content), joka on tällä hetkellä kovassa suosiossa markkinoinnin maailmassa.

Miksi käyttäjien luomaa sisältöä korostetaan niin paljon? Yksinkertaista: Käyttäjien luoma sisältö korostaa brändiäsi ainutlaatuisella tavalla. Se näyttää aidommalta, koska se tulee asiakkailtasi, ei brändiltäsi.

Sen vetovoimaa lisää kysely, jossa yli 80 % kuluttajista väittää, että käyttäjien luoma sisältö vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä enemmän kuin brändien tai hakutulosten mainossisältö.

Nyt kerromme, mitä sinun tarvitsee tietää käyttäjien luomasta sisällöstä — sisältäen määritelmän — ja miten lisätä se brändisi markkinointiin.

Sisällysluettelo

UGC tarkoittaa: Mitä on käyttäjien luoma sisältö?

Aloitetaan perusteista: UGC (User-Generated Content) tarkoittaa käyttäjien luomaa sisältöä. Joskus sitä kutsutaan myös kolmannen osapuolen sisällöksi tai kuluttajien luomaksi sisällöksi.

Mitä se siis tarkalleen ottaen on? Se on juuri sitä, miltä kuulostaakin: asiakkaidesi luomaa sisältöä brändistäsi.

Tarkempi käyttäjien luoman sisällön määritelmä on: kokoelma teksteistä, kuvista, videoista, asiakasarvosteluista, tuotearvosteluista, blogijulkaisuista, sosiaalisen median julkaisuista tai muusta sisällöstä, jota tuottavat ihmiset, ei brändit.

💡Tutustu tarkemmin käyttäjien luomaan sisältöön lataamalla myös oppaamme aiheesta.

Joskus asiakkaasi luovat brändiisi liittyvää sisältöä, vain koska he haluavat. Ja joskus saatat taas erikseen rohkaista heitä jakamaan kuvan tai muuta sisältöä brändiisi liittyen.

Esimerkiksi vaatekauppasi ostajat saattavat napata kuvan uudesta asustaan ja ladata sen Instagramiin brändätyllä hashtagilla (tai muulla relevantilla hashtagilla). Tai yksi ruokabokseja toimittavan yrityksen tilaajista saattaa kuvata pakkauksen purkamisvaiheesta videon jakaakseen sen ystävilleen tai ladatakseen sen YouTubeen. Boom – tämä on käyttäjien luomaa sisältöä.

Miksi käyttäjien luoma sisältö on tärkeää? Mitkä ovat sen hyödyt?

Brändit ovat hulluina käyttäjien luomaan sisältöön, ja täysin syystä. Se on ennen kaikkea yksi varmimmista hyväksymisen merkeistä. Kuvittele, että asiakkaasi rakastaa tuotettasi tai brändiäsi niin paljon, että hän otti tehtäväkseen luoda siitä sisältöä ja jakaa sitä sosiaalisen median verkostoissa.

Sen lisäksi käyttäjien luoma sisältö tarjoaa paljon hyötyjä ja mahdollisuuksia. Seuraavaksi kerromme, miksi sen pitäisi olla osa sisältömarkkinoinnin strategiaasi.

Rakenna brändisi autenttisuutta

On syytä toistaa: Käyttäjien luoma sisältö näyttää autenttisemmalta, koska se tulee "oikeilta ihmisiltä". Kyllä, sinä brändin asiantuntijana, markkinoijana, tai sosiaalisen median guruna olet myös oikea ihminen. Ero on siinä, että sinulle maksetaan brändin luoman sisällön laatimisesta.

Kuluttajan luoma sisältö tapahtuu vain siksi, että asiakkaat pitävät siitä, vaikka siitä ei koidu heille suurta hyötyä. Se lähettää voimakkaan viestin muille käyttäjille. Se on "next-level" word-of-mouth -markkinointia ja osoitus siitä, että muut ihmiset rakastavat ja luottavat brändiisi.

Yleisesti ottaen, sisältömarkkinoijat ovat samaa mieltä siitä, että laatu ja autenttisuus ovat hyvän sisältömarkkinointikampanjoiden tunnusmerkkejä. Yleisöt ovat nopeita huomaamaan väärennetyt arvostelut ja lavastetulta näyttävät käyttäjien luomat sisällöt, jotka voivat tuhota brändisi maineen. Jotta voit todella hyötyä käyttäjien luomasta sisällöstä, sen on tultava asiakkailtasi orgaanisesti.

Vahvista brändiuskollisuutta

Sitoutuminen on brändiuskollisuuden pilari. Kun asiakkaasi ovat aktiivisesti tekemisissä brändisi kanssa, he todennäköisemmin muistavat sinut, kun he tarvitsevat jotain tarjoamaasi.

Tämä sisältöstrategia toimii lähes kaikilla aloilla tai käyttötapauksissa, sisältäen korkeakoulutuksen, vähittäiskaupan, verkkokaupan, vieraanvaraisuuden ja kaikenlaisen sosiaalisen median markkinoinnin.

Erilaisen sisällön luominen on helppo ja tehokas tapa sitouttaa asiakkaitasi hauskalla tavalla. Heistä tulee pohjimmiltaan brändisi sidosryhmä ja he voivat osallistua sen menestykseen. Puhumattakaan siitä, että sitoutuneilla asiakkailla on tapana käyttää enemmän rahaa tukemaansa brändiin ja he valitsevat 59 % todennäköisyydellä kyseisen brändin ennen kilpailijoita.

Ja kun brändit jakavat käyttäjien luomaa sisältöä brändin omilla kanavilla, asiakkaat tuntevat olonsa nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Tällä tavoin brändit voivat osoittaa kuuntelevansa asiakkaitaan.

Ansaitse ostajan luottamus

Vuonna 2015, American Association of Advertising Agencies teki hälyttävän löydön: 96 % kuluttajista ei luota mainoksiin (etenkään millenniaalit). Mutta sille on syynsä. Maailma (etenkin mainosten maailma) on täynnä väärää tietoa ja ei ole aina helppoa erottaa valeuutisia oikeista. Tämän seurauksena yhä useammat kuluttajat epäilevät markkinoinnin väittämiä.

UGC-markkinointi on avainasemassa ansaittaessa ostajien luottamusta pitkällä aikavälillä. Koska sisältö tulee asiakkailta, ei itse brändiltä, ​​se nähdään automaattisesti rehellisempänä ja totuudenmukaisempana. Koska todellisuudessa: jos sinulla on huono kokemus, et todennäköisesti puolusta brändiä tai tuotetta.

Tämän vuoksi monet markkinoijat pitävät käyttäjien luomaa sisältöä markkinoinnissa samana kuin word-of-mouth -markkinointia. Se on kuin saisi rehellisen suosituksen perheenjäseneltä tai ystävältä. Se tarjoaa välitöntä bränditietoisuutta. Tutkimusten osoittaessa, että 90 % ihmisistä todennäköisesti luottaa suositeltuun brändiin (vaikka suositus tulisikin tuntemattomalta internetissä), käyttäjien luomilla sisältökampanjoilla on suuri mahdollisuus tehdä oikea vaikutelma.

Vaikuta ostopäätöksiin

Käyttäjien luoman sisällön hyödyt ovat vahvimmillaan, kun tulokset näkyvät ostopäätöksissä. Tämän takia moni sisältömarkkinoija luottaa siihen myyntisuppilon alaosassa.

Aloittajille, käyttäjien luoma sisältö on sosiaalisen median todisteen muoto, että muut ihmiset ovat ostaneet tuotteen tai palvelun ja pitävät siitä tarpeeksi jakaakseen kokemuksensa myös muille. Sähköisen kaupankäynnin huijausten lisääntyessä (kuten väärennetyt verkkokaupat ja tuotteet, harhaanjohtavat tuotteet ja kuvaukset jne.) potentiaaliset asiakkaat ovat varovaisia sen suhteen keneltä he ostavat.

Ihmiset luottavat, että käyttäjien luomaan sisältöön ei käytetä valaistus- tai kameratemppuja, jotka saavat tuotteen näyttämään joltain, mitä se ei ole. Käyttäjien luoma sisältö antaa paremman käsityksen, siitä miltä tuote oikeasti näyttää tai miten se toimii, mikä voi kallistaa vaakakupin eduksesi.

Vähennä omia sisältömarkkinointisi kuluja

Yksi suurimmista käyttäjien luoman sisällön eduista on kustannustehokkuus — se on melko lailla ilmaista mainostamista!

Orgaaninen käyttäjien luoma sisältö on erittäin kustannustehokasta. Panostat hyvin vähän muuhun kuin aikaasi – aikaan, jonka käytät sisällön etsimiseen, tarkistamiseen ja julkaisemiseen omilla kanavillasi. Tämä on valtava etu, koska sisältömarkkinoinnin kustannukset jatkavat nousuaan. Tällä hetkellä klikkauskohtaisten mainoksien hinnat ovat nousseet 50 % vuositasolla ja kallistuvat vain entisestään.

Ja vaikka 68 % sisältömarkkinoijista sanoo budjettinsa olevan nousussa, ajan ja henkilöresurssien odotetaan pysyvän melko tasaisina. Viime kädessä tämä tarkoittaa, että sisällöntuottajien odotetaan luovan enemmän ja parempaa sisältöä ja lisäävän tuloksia ilman lisäresursseja. Käyttäjien luoma sisältö auttaa täyttämään nämä aukot ilman suuria aika- tai rahapanostuksia.

Mitä vielä, ilmainen tai halpa käyttäjien luoma sisältö on vaikuttajamarkkinoinnille toiseksi paras asia. Vaikuttajan palkkaaminen saattaa maksaa satoja, tuhansia ellei jopa kymmeniätuhansia euroja riippuen vaikuttajan tasosta. Sinun tarvitsee myös osallistua paljon enemmän vaikuttajien hallintaan, löytämiseen, tarkastamiseen ja yhteistyöhön vaikuttajien kanssa.

Vertailun vuoksi, kustannukset, jotka aiheutuvat uskollisten fanien lähettämistä kuvista nauttimassa tuotteestasi, ovat minimaaliset. Sinun ei tarvitse tehdä yhteistyötä kalliin toimiston kanssa, koska tämä on niin yksinkertaista, että voit tehdä sen itse. Voit sijoittaa UGC-alustaan ​​tai sosiaalisen median hallintapalveluun, joka auttaa sinua hallitsemaan prosessia, mutta muuten sinun ei tarvitse investoida paljoakaan käyttäjien luoman sisällön strategiaasi.

Miksi käyttäjien luoma sisältö toimii?

Data osoittaa, että kuluttajat pitävät käyttäjien luomaa sisältöä lähes 10 kertaa vaikuttavampana kuin vaikuttajan sisältöä. Lähes kahdeksan kymmenestä ostajasta kertoo sen vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä ja 31 % taas uskoo käyttäjien luoman sisällön jäävän paremmin mieleen kuin perinteisen mainonnan.

Mutta miksi käyttäjien luoma sisältö toimii niin hyvin? Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta sen vaikutus perustuu siihen, miten sen avulla rakennetaan syvempää yhteyttä yleisön kanssa.

Koska käyttäjäsisältö nähdään rehellisempänä, autenttisempana ja luotettavampana, ihmiset alkavat yhdistää nämä piirteet myös brändiisi. Käyttäjien luoma sisältö on oman brändäystyösi jatke, ja sen pitäisi siksi tukea brändisi ydinarvoja ja brändikuvaa.

Miksi sisällön moderointi on tärkeää käyttäjien luomille kampanjoille?

Fanisi luovat sisältöä omasta tahdostaan, mutta sinun pitää silti vaalia ja suojella brändiäsi. Siksi kaikkea käyttäjien luomaa sisältöä ei automaattisesti tulisi pitää hyödyllisenä. Koska ihmiset voivat luoda melkein mitä tahansa sisältöä he haluavat (esimerkiksi Lil Nas X ja Nike Satan -kengät), tarvitaan jonkinlainen valvontaprosessi varmistamaan, että sisältö on korkealaatuista, brändin mukaista eikä vahingoita sen mainetta.

Lopputuloksena: Kyllä, käyttäjien luoma sisältö on loistava tapa lisätä brändin autenttisuutta, rakentaa syvempiä yhteyksiä ja luoda asiakasuskollisuutta. Mutta nämä tulokset eivät aina ole automaattisia. Mitä enemmän ymmärrät käyttäjien luoman sisällön mekaniikkaa ja dynamiikkaa, sitä paremmassa asemassa olet saavuttamaan myös tuloksia.

Miten saada käyttäjien luomaa sisältöä?

Nyt kun tiedät, mitä tarkoittaa käyttäjien luoma sisältö, sen hyödyt ja miksi se toimii niin hyvin, seuraava tavoitteesi on saada se toimimaan omaan tarkoitukseesi. Miten voit saada käyttäjien luomaa sisältöä? Siihen on kaksi selvää polkua.

1. Kysy asiakkaalta suoraan

Ensimmäinen vaihtoehto on tavoittaa asiakkaitasi ennakoivasti nähdäksesi luovatko he sisältöä puolestasi. Voit lähettää sähköpostiviestin ja pyytää viimeaikaisia ostajia merkitsemään sinut esimerkiksi Instagram-julkaisuun tai TikTokiin.

2. Käytä UGC-alustaa

