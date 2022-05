Parhaimmat esimerkit ja ideat käyttäjien luomasta sisällöstä

Autenttisuus on sana, joka leviää paljon markkinoinnin maailmassa. Stacklan tutkimuksen mukaan 90 % kuluttajista kertoo autenttisuuden vaikuttavan, kun he valitsevat brändiä vähittäiskaupasta terveydenhoitoon, korkeakouluihin ja paljon muuhun. Sama tutkimus kuitenkin paljastaa, että alle puolet kuluttajista uskoo brändien näyttävän aidoimman puolensa. Pyrkiessään tulemaan entistä läpinäkyvämmiksi ja autenttisemmiksi, useammat brändit ovat kääntyneet käyttäjien luoman sisällön puoleen.

Käyttäjien luoma sisältö (UGC, User-Generated Content) on yleistermi asiakkaiden tai työntekijöiden luomille brändiin liittyville kuville, blogijulkaisuille tai sosiaalisen median julkaisuille. Sisältö ei tule ammattimarkkinoijilta, vaan tavallisilta ihmisiltä.

Noin 60 % kuluttajista on yhtä mieltä siitä, että käyttäjien luoma sisältö on brändien autenttisin tapa markkinoida itseään. Sosiaalisen median kampanjat, jotka sisältävät käyttäjien luomaa sisältöä saavat 50 % korkeampaa sitoutumista, ja sähköpostikampanjat, jotka sisältävät sitä, saavat 73 % korkeammat klikkausprosentit. Kuluttajat myös pitävät käyttäjien luomaa sisältöä paljon vaikuttavampana kuin muuta markkinoinnin sisältöä ja 80 % sanookin sen vaikuttavan ostopäätöksiin. Haluatko lisää yleistietoa käyttäjien luomasta sisällöstä? Katso opas käyttäjien luomaan sisältöön blogistamme.

16 käyttäjien luoman sisällön esimerkkiä

Nyt kun tiedät käyttäjien luoman sisällön arvon sosiaalisessa mediassa, miten voisit itse saada sitä? Katsotaan seuraavaksi 16 esimerkkiä käyttäjien luomasta sisällöstä brändeiltä, jotka ovat siinä onnistuneet.

1. ASOS: #AsSeenOnMe

Muotibloggaus on valtava käsite sosiaalisessa mediassa, jossa tuhannet käyttäjät julkaisevat heidän #OOTD (outfit of the day) eli päivän asun. ASOS hyödynsi tätä trendiä luodakseen feedin heidän vaatteidensa ilmaiselle mainostukselle. Vuonna 2014, ASOS julkaisi verkkosivustollaan As Seen on Me -osaston. Se linkittää kuvia heidän asiakkaistaan, joilla on yllään verkkosivuilta ostettuja vaatteita. Asiakkaat voivat ladata kuvia suoraan ASOS.com -sivustolle tai muodostaa yhteyden sivulle käyttämällä Instagramin hashtagia #AsSeenOnMe.

Tämä strategia toimii hyvin monestakin syystä. Ensimmäisenä, ostajat saavat käsityksen, miltä vaatteet näyttävät tavallisten ihmisten päällä tavallisissa tilanteissa, eivät vain mallien päällä huolella laaditussa, brändin luomassa sisällössä. He näkevät laajemman valikoiman vartalotyyppejä pukeutuneena samaan asuun ja tietävät, miltä se voisi heidän itsensä päällä näyttää.

Jokainen asiakas voi olla omalla tavallaan vaikuttaja. Heidän kuvansa inspiroivat ostajia luomaan asuja, joita he eivät välttämättä keksisi itse. Kun asiakkaat tietävät, miten yhdistää täydellisesti eri vaatteita, he saavat enemmän hyötyä irti ostoksistaan.

2. Coca-Cola: Share a Coke -kampanja

Vuonna 2011 julkaistu Share a Coke -kampanja esitteli satoja suosituimpia etunimiä Coca-Cola tölkeissä ja pulloissa. Perinteiset mainokset ja myymälöiden esittelyt rohkaisivat asiakkaita etsimään pullosta tai tölkistä oman nimensä ja julkaisemaan kuvan siitä sosiaalisessa mediassa käyttäen hashtagia #ShareaCoke.

Luovuutta käytetyistä Instagram-julkaisuista tavallisiin selfieihin, kampanja inspiroi useita esimerkkejä käyttäjien luomasta sisällöstä. Coca-Cola ei pelkästään saanut autenttisempaa sisältöä sosiaalisen median verkostoihinsa, vaan myös antoi kuluttajille mahdollisuuden olla yhteydessä brändin kanssa ja samalla ilmaista luovuuttaan.

3. Doritos: Legion of the Bold

Kuuluisalla Doritos-sipsibrändillä on jonkinlainen kultti-seuraajakunta, joten se sopii täydellisesti UGC-kampanjoihin. Vuonna 2015 yritys julkaisi erillisen verkkosivuston, nimeltään Legion of the Bold (nykyään Legion of Creators), joka sisälsi Doritos-tuotteiden brändättyjä kuvia. Käyttäjät voivat hyödyntää kuvia luodakseen omaa sisältöä Doritokselle, ja tulokset olivat melko hurjia.

Fanit loivat kaikkea väärennetyistä sääilmoituksista kuviin itsestään sipsien valtaistuimilla. Brändi lanseeraa edelleen tiettyjä haasteita, jotka keskittyvät kaikkeen sen myydyimmistä tuotteista lomiin ja muuhun.

Tämä strategia toimii hyvin, sillä se palvelee osaa brändin uskollisimmasta faneista (teini-ikäiset, korkeakouluopiskelijat, pelaajat, sisällöntuottajat ja muut). Mutta se myös antaa Doritokselle mahdollisuuden ohjata sisällöntuotantoprosessia. Jos haluat tietyntyyppistä sisältöä tai mainostaa tiettyä tuotetta, anna faneillesi kaikki, mitä he tarvitsevat.

4. Starbucks: White Cup Contest

Olet sitten brändäyksen asiantuntija tai vain suuri kahvin ystävä, olet varmasti kuullut vanhasta, mutta toimivasta Starbucksin White Cup Contestista. Se on yksi käyttäjien luoman sisällön eniten siteerattu esimerkki.

Starbucks kutsui asiakkaansa koristelemaan kahvikuppinsa käyttämällä #WhiteCupContest hashtagia. Vastineeksi asiakkailla oli mahdollisuus voittaa 300 dollarin lahjakortti ja saada kuvionsa painettua uudelleenkäytettävään kuppiin.

Kampanjan tulos? Useat visuaalisesti houkuttelevat sosiaalisen median julkaisut (ja näiden uudelleenjakaminen) lisäsivät Starbucksin orgaanista kattavuutta ja käyttäjien luomaa tuotesuunnittelua!

Eikä se lopu siihen. Bonuksena kampanja herätti kiinnostusta yrityksen eko-ystävällisempiä, uudelleenkäytettäviä kuppeja kohtaan. Itse kilpailu myös tuki jo tunnettua trendiä, jossa käyttäjät koristelevat Starbucks-kuppejaan. Se on hienovarainen tapa brändille osoittaa, että he huomaavat asiakkaansa.

5. Away: Käyttäjien luoma sisältö sosiaalisessa mediassa

Vaikka monet brändit järjestävät satunnaisia asiakkaiden luomia sisältökampanjoita, Away luottaa käyttäjien luomaan sisältöön koko ajan. Esimerkiksi selatessasi heidän Instagram-tiliä huomaat, että suurin osa kuvista on matkalaukkubrändin fanien lähettämiä.

Away rakensi maineensa ajatukseen, että suhteellisen tylsästä asiasta, matkalaukusta, voisi tulla hauska ilmaisun osa. Tukeakseen brändiä, Away ei keskity pelkästään matkalaukkuun vaan pikemminkin tarkoitukseen, jota se tarjoaa asiakkaiden eläessä parasta elämäänsä. Heidän sosiaalisen median sisältönsä inspiroi matkustelemaan näyttäen, miltä matkustaminen oikeasti näyttää. Ja kuka voisi paremmin kertoa tämänkaltaisia tarinoita kuin oikeat ihmiset, jotka ovat parhaillaan matkalla johonkin?

Fanien reaktiot, kun heidät nostetaan brändin toimesta esille, saavat brändin näyttämään entistä aidommalta.

6. Parachute: #MyParachuteHome

Kotitarvikebrändi Parachute haluaa luoda realistisempia tilannekuvia tuotteistaan lavastettujen ulkoasujen sijaan. Käyttämällä hashtagia #MyParachuteHome, brändi rohkaisee asiakkaitaan lataamaan kuvia, kuinka he sisustavat asuntojaan Parachute-tuotteilla. Niillä on hyvin erilainen ulkonäkö ja tuntuma todellisuudessa kuin vuodevaatteiden ja kylpytuotteiden kuvissa.

Suurin takeaway markkinoijalle? Brändi ei käytä näitä julkaisuja ainoastaan sosiaalisen median strategiassaan, vaan myös julkaisee niitä perinteisissä mainoskampanjoissa. Asiakkaiden kuvia on esitelty asiakastilauksien lisäkorteissa, maksetuissa digitaalisissa mainoskampanjoissa ja myös muualla. Kampanja saavutti 35 % korkeamman klikkausprosentin sekä 60 % alhaisemmat mainoskulut.

7. Loews Hotels: #WelcomingYouLikeFamily

Loews Hotels halusi tuoda lisää autenttisuutta markkinointisisältöön, joten se julkaisi #TravelForReal hashtagin vuonna 2015. 5 vuotta myöhemmin se päivitti kampanjaa #WelcomingYouLikeFamily hashtagilla, saadakseen lisätietoja siitä, miltä oikeasti tuntuu yöpyä Loews-kiinteistössä.

Loews kerää näitä kuvia sen virallisiin markkinointimateriaaleihin ilahduttaakseen asiakkaitaan, jotka näkevät kuvansa ammattimaisessa mainoksessa. Käyttäjien luoman sisällön kampanjalla ja sloganilla — "Because nobody tells our story better than you" — Loews hankkii alkuperäistä sisältöä ja korostaa sen yhteyttä hotellin asiakkaisiin samanaikaisesti.

8. Apple: #ShotoniPhone

Kun kännykkäkamerat saapuivat markkinoille, ne eivät olleet kovin hyviä. Mutta teknologia silloin oli hyvin uutta ja innovatiivista, joten laatu ei ollut suurin lisäetu asiakkaille. Ajat ovat muuttuneet ja niin on myös kännykkäkameroiden laatu. Vuonna 2014 Apple halusi näyttää mihin sen uusi iPhone kamera pystyy, joten se julkaisi #ShotoniPhone -kampanjan.

Huolimatta älypuhelimien kameratekniikan kehittymisestä, iPhonet olivat tuolloin ansainneet maineen huonoimmasta kuvanlaadusta. Voittaakseen takaisin fanikuntansa luottamuksen, Applen markkinointistrategia sisältää iPhonen omistajien ottamia tosielämän kuvia ja videoita, joilla korostetaan kuinka tehokas sen kamera voi olla.

Sekä kuvaajat että keskiverto iPhone-käyttäjät lisäsivät omia korkealaatuisia kuvia kampanjaan julkaisemalla niitä eri sosiaalisen median kanavissa. Se oli loistava tapa muuttaa käsityksiä, sillä hashtag keräsi yli 24 miljoonaa Instagram julkaisua.

9. T-Mobile: "Erokirjeet"

Matkapuhelinliittymistä on tullut eräänlainen hyödyke, mutta T-Mobile löysi hauskan tavan käyttää käyttäjien luoman sisältöä ja "erokirjeitä" erottuakseen muista operaattoreista. Tässä kampanjassa selvitettiin syitä, miksi ihmiset luopuvat nykyisestä matkapuhelinoperaattoristaan. Käyttäjät vastasivat joukkoon kysymyksiä, jotka poimittiin brändin sosiaalisen median kanavista. Tuloksena oli Mad Libs -tyylinen "erokirje", jonka käyttäjät loivat itse ja lähettivät T-Mobilen sosiaalisen median kanaville.

Kokonaisuudessaan brändi sai yli 113 000 erokirjettä, 2,7 miljoonaa sovellussivun näyttökertaa ja 67 miljoonaa näyttökertaa sosiaalisessa mediassa.

10. Aerie: #AerieREAL

Intiimi- ja arkivaatebrändi Aerie julkaisi #AerieREAL kampanjan vuonna 2014 valtavalla ilmoituksella. He lopettavat mallien retusoinnin mainoksissaan. Miten se liittyy autenttisuuteen?

Yrityksen ensimmäinen retusoimattomien mainosten näyttö oli kehotus toimintaan sen käyttäjien luoman sisällön kampanjassa. Asiakkaiden kuvia alkoi tulvia sosiaalisessa mediassa, joissa heillä oli päällään Aerien tuotteita hashtagilla #AerieREAL. Samaan aikaan brändi loi yhteyksiä julkaisujen avulla Twitterissä ja Instagramissa. Tällä käyttäjien luoman sisällön kampanjalla, Aerie korosti kehopositiivista puolta brändin identiteetissä ja reflektoi asiakaskuntansa monimuotoisuutta.

11. Cancer Research: Selfie ilman meikkiä

Cancer Researchin Selfie ilman meikkiä kampanja keräsi yli 8 miljoonaa puntaa kuudessa päivässä. Kampanjan aikana järjestö rohkaisi julkaisemaan selfieitä ilman meikkiä, lahjoittamaan 5 puntaa Cancer Researchille ja nimittämään muita "haasteen" tekemiseen.

Sen mitä rohkaiset käyttäjiäsi julkaisemaan, ei välttämättä tarvitse liittyä tuotteeseesi. Tässä tapauksessa selfieiden julkaiseminen ilman meikkiä ei liity itse syöpätutkimukseen, mutta oli silti valtavan tehokasta.

12. Loughborough University: #Lborofamily Golden Ticket -kampanja

Yhteistyö on Loughboroughin yliopiston strategian ytimessä. Yliopisto lähetti vuonna 2016 henkilökohtaisia ​​"golden ticket" -lippuja kaikille sen vuoden fukseille. Monet sitten julkaisivat sosiaaliseen mediaan kuvia itsestään lipun kanssa käyttämällä hashtagia #LboroFamily.

Kuten Coca-Cola osoitti Share a Coke -kampanjallaan, luomalla jotain henkilökohtaista yleisölle rohkaiset käyttäjiä luomaan sisältöä ja sitoutumista. #Lborofamily Golden Ticket -kampanja herätti innostusta ja auttoi yliopistoa laajentamaan tavoittavuutta.

13. American Express: OPEN Forum

American Express tekee käyttäjien luomaa sisältöä ammattimaiseksi OPEN Forum -verkkosivustollaan ja -sovelluksellaan. Sivustolla on käyttäjien luomia blogeja ja artikkeleita, jotka kattavat kaiken yrityskulttuurista rahanhallintaan ja sähköiseen kaupankäyntiin. Ja mielenkiintoista kyllä, sisällön tuottavat American Expressin asiakkaat, eivät työntekijät.

Antaakseen pienille yrityksille tilaa julkaista ja vastata kysymyksiin, luoda sisältöä ja muodostaa yhteyksiä muihin yrittäjiin, American Express käytti käyttäjien luomaa sisältöä luodakseen yhteisön asiakkailleen. Lisäksi yrityksellä on nyt keskitetty palvelu, jonka avulla he ymmärtävät, mikä on yleisölle tärkeintä.

14. Calvin Klein: #MyCalvins

Calvin Kleinin “I ________ in #MyCalvins” mainos- ja käyttäjien luoman sisällön kampanja antavat asiakkaiden samaistua brändin julkkiksiin. Mainoksissa tähdet kuten Kendall Jenner, Justin Bieber ja Kendrick Lamar "täyttävät aukon" sloganissa muutamalla sanalla farkkujen roolista heidän elämässään.

Calvin Klein kutsui asiakkaat myös julkaisemaan kuvia sosiaaliseen mediaan itsestään käyttäessään Calvin Kleinin tuotteita #MyCalvins hashtagilla. Tämän jälkeen verkkosivustolla on valikoituja kuvia, joissa on linkkejä tuotesivuille, joista asiakkaat voivat ostaa asut itselleen.

Calvin Kleinin #MyCalvins-kampanja poisti usein negatiiviseksi koetun samaistuttavuuden puutteen huippumuodin mainoskampanjoistaan, ja se auttoi tekemään brändin identiteetistä helpommin lähestyttävän ja samaistuttavamman. Lisäksi valikoitujen käyttäjien luoman sisällön avulla brändi osoittaa arvostusta asiakkailleen ja luo samalla uusia myyntimahdollisuuksia.

15. LEGO: LEGO Ideat

LEGO ideat julkaistiin vuonna 2015. Mikä on sen konsepti? Ensin LEGO-faneja pyydetään luomaan alkuperäinen rakennelma. Seuraavaksi fanin on saatava julkinen tuki (samanlainen kuin joukkorahoitus) LEGO Ideas -verkkosivustolla. Jos tämä saa 10 000 kannattajaa, LEGO-lautakunta arvioi luomuksen ja päättää, tehdäänkö siitä LEGO-tuote, jota myydään ympäri maailmaa.

Tässä kampanjassa on niin paljon upeita asioita. Ensinnäkin se osoittaa, että käyttäjät ovat luovia LEGO-tuotteiden kanssa. Toiseksi, saadakseen tukea idealle, käyttäjän on mainostettava sitä (ja LEGOa) verkossa, mikä laajentaa tavoittavuutta ja bränditietoisuutta. Lopuksi ihmisten äänestäminen ideasta näyttää LEGOlle, mitä sen käyttäjät haluavat nähdä kaupoissa. Tämä kampanja nosti käyttäjien luoman sisällön uudelle tasolle muuttamalla asiakkaiden ideat todelliseksi vähittäismyyntituotesarjaksi.

16. Amazon: Asiakasarvostelut

Sosiaalisen median kampanjat eivät ole ainoita käyttäjien luoman sisällön tyyppejä. Asiakasarvostelut ja suositukset mahtuvat myös mukaan. Itse asiassa Amazon tekee asiakaspalautteesta keskinäisen osan ostokokemusta.

Ensinnäkin Amazon tekee arvosteluprosessista helppoa lähettämällä asiakkaille sähköpostitse jokaisen oston jälkeen muistutuksen ja linkin palautteen jättämisestä tähtiasteikon ja valinnaisen kirjallisen arvostelun muodossa. Sivu näyttää keskimääräisen tähtiasteikon minkä tahansa tuotesivun yläosassa. Lisäksi sen avulla asiakkaat voivat lajitella ja suodattaa tuotteita asteikon mukaan, jolloin asiakaspalautteesta tulee olennainen osa ostoprosessia. Amazon tietää, että monet kuluttajat luottavat arvosteluihin päättäessään, mitä ostavat, joten he asettavat palautteen etusijalle. Käyttäjien luoma sisältö ei ole vain tärkeä jokaisen tuotteen markkinoinnissa Amazonin verkkosivustolla, vaan se on tärkein ominaisuus!

Lyhyesti sanottuna käyttäjien luoma sisältö toimii. Se on kustannustehokasta, mukaansatempaavaa ja mikä tärkeintä, auttaa brändejä saamaan yhteyden asiakkaisiinsa aidosti.

