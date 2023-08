Me kaikki olemme huomanneet ChatGPT:n ympärillä vallitsevan hypen – sitä on ollut mahdotonta välttää viime kuukausien aikana. Mutta onko se oikeasti vain hypeä? Ei todellakaan.

ChatGPT ja vastaavat tekoälytyökalut näyttävät olevan harvinaisia luomuksia, sillä ne käyttävät paljon puhuttua uutta teknologiaa, jolla on mullistava, välitön ja merkittävä vaikutus useilla eri toimialoilla.

Tässä blogissa selvitämme, miten ChatGPT:tä voidaan käyttää PR- ja markkinointiviestinnän maailmassa, ja annamme käytännön esimerkkejä, jotka voit ottaa käyttöön jo tänään työskennelläksesi älykkäämmin ja nopeammin. Tässä artikkelissa keskitymme ChatGPT:n käyttöön, ja suosittelemme, että tilaat ChatGPT+:n, jotta saat käyttöösi joitakin edistyneempiä ominaisuuksia, vaikka se ei olekaan välttämätöntä ja ilmainenkin versio toimii hyvin.

Jatka lukemista löytääksesi tehokkaita ChatGPT-markkinointivinkkejä.

Sisällysluettelo

Mikä ChatGPT tarkalleen ottaen on?

Lyhyesti sanottuna ChatGPT on tekoäly, joka ymmärtää luonnollisella kielellä kirjoitettuja kysymyksiä ja antaa yksityiskohtaisia vastauksia niin ikään luonnollisella kielellä.

Yhdysvaltalaisen tekoälyyritys OpenAI:n kehittämä ChatGPT on chatbot, joka perustuu yrityksen GPT (Generative Pre-trained Transformer) Large Language Model (LLM) -malliin. Tähän liittyy paljon teknistä taustaa, jota ei tarvitse käsitellä tässä artikkelissa, mutta Chat-GPT:n Wikipedia-sivulla on paljon yksityiskohtia kiinnostuneille.

Laajasti ja yksinkertaisesti ilmaistuna ChatGPT on eräänlainen tekoäly, jota kutsutaan neuroverkoksi ja joka on saanut vaikutteita aivojemme neuronien ja synapsien toiminnasta. Aivojemme tavoin neuroverkot pystyvät oppimaan ja suorittamaan tehtäviä esimerkkien avulla, toisin kuin perinteinen tapa rakentaa sovellus koodaamalla se vaivalloisesti suorittamaan tehtävän jokainen vaihe äärimmäisen tarkasti.

Tämä tarkoittaa, että ChatGPT:n kaltaiset verkostot pystyvät tekemään erittäin monimutkaisia asioita, joita olisi käytännössä mahdotonta toteuttaa tavanomaisilla ohjelmistokehitysmenetelmillä.

ChatGPT:n tapauksessa tekoäly koulutettiin ymmärtämään valtavaa määrää ihmisten luomaa tietoa internetistä, kuten Wikipediaa ja muita verkkosivustoja, kirjoja, keskustelulomakkeita ja paljon muita lähteitä. On tärkeää huomioida, että malli ei rakentanut ymmärrystä maailmasta tuon tiedon perusteella, vaan siitä tuli ennemminkin käsittämättömän hyvä kokoamaan yhteen eräänlaisia sanasarjoja, jotka ovat lukijalle mielekkäitä.

ChatGPT:tä voi ajatella hienostuneempana ja tehokkaampana versiona puhelimesi automaattisesta tekstinsyötöstä. Tekoäly ennustaa sanojen oikean järjestyksen tilastollisen todennäköisyyden perusteella, ja se tekee sen uskomattoman hyvin, mutta se ei oikeastaan ymmärrä käsitteitä, joista se puhuu. Tekoäly voi siis tehdä asiavirheitä, mutta sen virheet vaikuttavat usein ensi silmäyksellä hyvin uskottavilta, koska ohjelma on oppinut tekemään niin.

Tämän varoituksen jälkeen ChatGPT:tä käyttävä ei voi olla vaikuttumatta sen näennäisestä älykkyydestä. Vaikka tiedätkin, kuinka kyseinen temppu tehdään, se vaikuttaa silti paljon älykkäämmältä kuin sen pitäisi olla. Se on osoittanut kykenevänsä selittämään ja purkamaan abstrakteja vitsejä kapeista aiheista, ja jotkut tutkijat ovat väittäneet, että se osoittaa joitakin piirteitä Artificial General Intelligence -tekoälystä, joka kykenee ymmärtämään asioita ja ratkaisemaan ongelmia.

ChatGPT ymmärtää myös useimpia ohjelmointikieliä, ja voit pyytää sitä luomaan koodia puolestasi yksinkertaisesti selittämällä, mitä haluat koodin tekevän. Viime aikoina alustalla on otettu käyttöön "lisäosia", joilla sitä mukautetaan niin, että se pystyy suorittamaan tiettyjä tehtäviä yhdistämällä se kolmansien osapuolten sovelluksiin ja antamalla sille pääsyn tietoihin, joita sillä ei vielä ole. Esimerkiksi Expedia-lisäosan avulla voit suunnitella ja varata matkan luonnollisen kielen kyselyiden avulla.

ChatGPT:n mahdollisuudet markkinoinnissa ja PR:ssä

Kuten näet, ChatGPT on tehokas työkalu, kunhan ymmärrät sen mahdollisuudet ja rajoitukset. On puhuttu paljon siitä, että tekoäly korvaa ihmistyöntekijät ja johtaa työpaikkojen menetyksiin, mutta se on väärä tapa tarkastella tätä teknologiaa. Ei ole niin, että voisit erottaa markkinointitiimisi ja odottaa ChatGPT:n korvaavan heidät.

ChatGPT on työkalu, joka voi auttaa PR- ja markkinointiammattilaisia työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin, mutta se ei missään nimessä korvaa heitä. Työskentelitpä sitten yrityksen sisällä tai viestintätoimistossa – millä tahansa tasolla, voit käyttää ChatGPT:tä helpottamaan elämääsi.

ChatGPT:n käyttö markkinointitekstien kirjoittamiseen

Yksinkertaisin ChatGPT:n markkinointikäyttötapaus on sen käyttäminen tekstien kirjoittamiseen. Yrititpä sitten luoda sosiaalisen median julkaisuja, sähköpostimarkkinointikampanjoita, blogeja tai jopa kokonaisia e-kirjoja, tämä työkalu voi todella auttaa sinua nopeuttamaan prosessia.

Tehdään kuitenkin selväksi, että ChatGPT ei korvaa ammattimaista copywriteria. Sen tuotos on usein kuiva ja kaavamainen, ja se voi sisältää asiavirheitä, joten emme suosittele käyttämään sitä markkinointitekstien tuottamiseen ilman ihmisen merkittävää valvontaa. Vielä tärkeämpää on, että tekoälyllä ei ole kaikkea näkemystä yrityksestäsi, tuotteistasi ja äänensävystäsi, joita tarvitaan hyvän työn tekemiseen.

Tarvitset edelleen lahjakkaan kirjoittajan luomaan mukaansatempaavaa, toimintaan rohkaisevaa ja tavoitteesi saavuttavaa tekstiä. Missä ChatGPT siis tulee kuvaan mukaan?

ChatGPT:n käyttäminen lyhyiden tekstien laatimiseen

Työkalu on loistava lyhyiden tekstien kirjoittamiseen, kuten sosiaalisen median julkaisuihin ja sähköpostin otsikkorivien kirjoittamiseen, sillä se tarjoaa paljon vaihtoehtoisia tekstejä.

Oletetaan, että olet kirjoittanut twiitin, jolla rohkaiset ihmisiä vierailemaan verkkosivustosi uudella tuotesivulla, ja haluat jatkaa sen mainostamista noin kuukauden ajan sen kuitenkaan kuulostamatta toistolta. Voit yksinkertaisesti pyytää ChatGPT:tä kirjoittamaan 10 vaihtoehtoista versiota twiitistä, ja vaikka ne saattaisivat tarvita hieman uudelleenkirjoittamista, tämä on silti paljon nopeampaa kuin niiden kirjoittaminen alusta alkaen.

Meltwater integroi ChatGPT:n hiljattain sosiaalisen median hallintatyökaluun Engageen, joka tarjoaa juuri tämän toiminnallisuuden ja helpottaa sosiaalisen median parissa työskentelevien työtä sisällön tuottamisessa. Olemme myös lanseeranneet Meltwaterin tekoälyavusteisen PR-assistentin.

ChatGPT:n käyttö pitkien tekstien kirjoittamiseen

Pidempien kappaleiden, kuten sähköpostien ja blogikirjoitusten, ja pitkien e-kirjojen kohdalla ChatGPT voi auttaa sinua voittamaan "tyhjän sivun dilemman" (The Tyranny of the Blank Page). Monille kirjoittajille alkuun pääseminen on vaikeinta, vaikka heillä olisi hyvä ja yksityiskohtainen tiivistelmä.

Jos siis huomaat tuijottavasi tyhjää sivua aivan liian kauan odottaen, että oikeat sanat löytyvät, selitä toimeksianto ChatGPT:lle, ja se antaa sinulle tekstin, jonka avulla voit aloittaa. Huomaat todennäköisesti, että koko juttu on kirjoitettava uudelleen ja että lopputulos ei muistuta juurikaan tekoälyn tuotosta, mutta se voi auttaa sinua pääsemään nopeammin alkuun.

ChatGPT:n käyttäminen hyvin pitkän tekstin kirjoittamiseen, kuten e-kirjan, vaatii hieman enemmän työtä kuin yksittäisen kehotuksen kirjoittaminen, sillä vaikka käskisitkin sen kirjoittaa 5000 sanaa, se tuottaa ensimmäisenä vastauksena vain jonkinlaisen tiivistetyn, alle 1000 sanan luonnoksen.

Jos haluat saada ChatGPT:n kirjoittamaan perusteellisemman tekstin, käytä seuraavaa menetelmää:

Pyydä ensimmäiseksi sitä laatimaan hahmotelma. Voit esimerkiksi kirjoittaa jotain tällaista: " Kirjoita kahdeksan tärkeintä seikkaa, jotka ihmisten tulisi ottaa huomioon, kun he varaavat hääpaikan. Tyylin tulisi olla hauska ja epämuodollinen. Sisällytä mukaan joitakin mielenkiintoisia faktoja häistä. "

Voit esimerkiksi kirjoittaa jotain tällaista: " Kirjoita kahdeksan tärkeintä seikkaa, jotka ihmisten tulisi ottaa huomioon, kun he varaavat hääpaikan. Tyylin tulisi olla hauska ja epämuodollinen. Sisällytä mukaan joitakin mielenkiintoisia faktoja häistä. " Kun tekoäly on tuottanut vastauksen, voit pyytää sitä laajentamaan jokaista kohtaa ja antaa sille muutamia lisäohjeita, jotta se kattaisi olennaisimmat osa-alueet: " Kerro yksityiskohtaisemmin kohdasta 1 ja keskity erityisesti kohtaan X. Tarjoa myös vaihtoehto jollekin, jolla on pienempi budjetti. "

ja antaa sille muutamia lisäohjeita, jotta se kattaisi olennaisimmat osa-alueet: " Kerro yksityiskohtaisemmin kohdasta 1 ja keskity erityisesti kohtaan X. Tarjoa myös vaihtoehto jollekin, jolla on pienempi budjetti. " Toista tämä jokaisessa kohdassa , äläkä pelkää pyytää sitä kirjoittamaan tekstiä uudelleen tai antaa sille tarvittaessa lisäohjeita.

, äläkä pelkää pyytää sitä kirjoittamaan tekstiä uudelleen tai antaa sille tarvittaessa lisäohjeita. Sitten voit pyytää sitä kirjoittamaan esittelyn: " Kirjoita 300 sanan johdanto, jossa selitetään lyhyesti, miksi on niin tärkeää varata oikea hääpaikka. "

Tee lopuksi sama johtopäätösten kanssa: " Kirjoita 300 sanan pituinen johtopäätös, jossa tiivistetään kaikki näissä kahdeksassa osiossa käsitellyt asiat. "

Tämä toimii, koska ChatGPT sisällyttää muistissaan kaiken aikaisemmissa keskusteluketjuissa käytetyn datan, joten se ymmärtää pyyntösi kontekstin. Se myös tallentaa erilliset keskusteluketjusi, joten voit palata niihin myöhemmin ja jatkaa työskentelyä saman projektin parissa.

ChatGPT:n käyttö PR-ideointiin

Kun mietit ChatGPT:n käyttömahdollisuuksia markkinoinnissa ja PR:ssä, on helppo keskittyä vain sisällöntuotantoon, mutta työkalua voi käyttää paljon muuhunkin. Kuvitellaan esimerkiksi, että teet PR-työtä uudelle sovellukselle, joka suojaa käyttäjien tietosuojaa internetissä. Se on tärkeä muttei kovin innostava aihe. Miten voisit keksiä näkökulmia, jotka saisivat valtakunnallisen sanomalehden kirjoittamaan sovelluksesta?

Esitä kysymys ChatGPT:lle, ja se antaa sinulle luettelon ideoista:

ChatGPT:n tulokset eivät välttämättä anna juuri tarvitsemaasi tulosta, mutta aivan kuten ihmistenkin ideoinnissa, ensimmäinen kierros voi tarjota hyödyllisen ponnahduslaudan johonkin parempaan. Jos sinulla on vaikeuksia päästä alkuun, tämä on hyvä tapa laittaa asiat liikkeelle.

Kaikki PR- tai markkinointitoimistossa työskentelevät tietävät, miten tuskallista on, kun laittaa koko sydämensä uuden prospektin tarjoukseen ja häviää kilpailijalle. Mutta jos et saa asiakasta, ei ole mitään syytä, miksi kaikki kova työsi menisi hukkaan, sillä pienellä hienosäädöllä samoja ideoita voidaan käyttää uudelleen muille, samankaltaisille yrityksille.

Tässä esimerkissä ChatGPT:n markkinointikehotuksesta pyysimme sitä antamaan meille ideoita vaihtoehtoisista yritystyypeistä, joihin voisimme viedä ideamme:

ChatGPT:n käyttäminen markkinoinnin aivoriihiin tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia, sillä se voi auttaa lähes kaikissa luovissa haasteissa. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos työskentelet pienen tiimin kanssa tai sinulla on vain vähän aikaa ja haluat saada ideoita mahdollisimman nopeasti.

ChatGPT:n käyttö PR- ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun

Jos olet markkinoinnin ammattilainen, tiedät luultavasti jo, miten markkinointikampanjasuunnitelma laaditaan. Mutta maailmassa, jossa meidän kaikkien on oltava moniosaajia ja hoidettava tehtäviä, jotka eivät kuulu osaamisalueeseemme, ei ole pahitteeksi saada hieman lisäapua.

Ja vaikka olisitkin jo mukavuusalueellasi laajan, monikanavaisen markkinointi- ja PR-kampanjan suunnittelussa, miksi aloittaa kaikki tyhjästä, kun ChatGPT voi ainakin antaa sinulle puitteet, joiden varaan rakentaa?

Tässäkin tapauksessa sinun tarvitsee vain kirjoittaa selkeä kehotus, jossa selität taustan (eli mitä kampanja tarkalleen ottaen koskee) ja muut tärkeät yksityiskohdat, minkä jälkeen ChatGPT rakentaa markkinointisuunnitelman pääpiirteet juuri sinun tarpeisiisi. Voit sitten täydentää sitä omilla ideoillasi tai pyytää sitä jopa laajentamaan tiettyjä osioita, joiden kanssa tarvitset apua.

Tässä esimerkissä olemme pyytäneet ChatGPT:tä luomaan markkinointisuunnitelman uudenlaiselle puhallettavalle kajakille:

Seuraavaksi pyysimme ChatGPT:tä antamaan yksityiskohtaisempia tietoja tästä PR-suunnitelmasta:

Yleisiä vinkkejä ChatGPT:n käytöstä markkinoinnissa

Mahdollisuudet ChatGPT:n käyttämiseen markkinoinnissa ja PR-työssä ovat loputtomat, ja tilannetta kuvaa hyvin kulunut sanonta: sitä saa mitä tilaa. Työkalun hyödyllisyys liittyy läheisesti siihen, kuinka laadukkaita kehotuksia kirjoitat sitä varten.

ChatGPT:n lanseerauksen jälkeen on ollut nähtävissä "kehoteinsinöörien" nousu. He väittävät tarjoavansa erikoisosaamista, jotta tekoäly saadaan tuottamaan mahdollisimman laadukkaita tuloksia. Totuus on kuitenkin se, että ChatGPT:n oli aina tarkoitus vastata luonnollisen kielen pyyntöihin eikä olla mikään monimutkainen työkalu, joka vaatii erityisosaamista, joten todellinen juju on vain ymmärtää, että sille on annettava selkeät, hyvin harkitut ohjeet. Sinun ei tarvitse olla insinööri!

Tässä ovat vinkkimme ChatGPT-kehotteiden kirjoittamiseen, joilla saat hyviä tuloksia:

Ole tarkka: Mitä tarkempi ja täsmällisempi kehotuksesi on, sitä tarkemman vastauksen saat. Jos kysymyksesi on liian laaja, et välttämättä saa etsimääsi tietoa. Esimerkiksi sen sijaan, että kysyisit " Voitko kertoa minulle digitaalisesta markkinoinnista? ", voisit kysyä " Mitkä ovat SEO:n ja SEM:n tärkeimmät erot digitaalisessa markkinoinnissa? ".

Mitä tarkempi ja täsmällisempi kehotuksesi on, sitä tarkemman vastauksen saat. Jos kysymyksesi on liian laaja, et välttämättä saa etsimääsi tietoa. Esimerkiksi sen sijaan, että kysyisit " Voitko kertoa minulle digitaalisesta markkinoinnista? ", voisit kysyä " Mitkä ovat SEO:n ja SEM:n tärkeimmät erot digitaalisessa markkinoinnissa? ". Määritä tekstin muoto: Jos odotat vastausta tietyssä muodossa, mainitse se kehotuksessasi. Jos haluat vaiheittaisen ohjeen, pyydä sitä. Jos haluat tapaustutkimuksen, pyydä tapaustutkimusta. Esimerkiksi: " Voitko antaa tapaustutkimuksen onnistuneesta sosiaalisen median markkinointikampanjasta? " tuottaa hyvin erilaisen tuloksen kuin " Kerro minulle sosiaalisen median markkinoinnista ".

Jos odotat vastausta tietyssä muodossa, mainitse se kehotuksessasi. Jos haluat vaiheittaisen ohjeen, pyydä sitä. Jos haluat tapaustutkimuksen, pyydä tapaustutkimusta. Esimerkiksi: " Voitko antaa tapaustutkimuksen onnistuneesta sosiaalisen median markkinointikampanjasta? " tuottaa hyvin erilaisen tuloksen kuin " Kerro minulle sosiaalisen median markkinoinnista ". Huomioi äänensävysi: Kysy itseltäsi, haluatko vakavempia ja liiketoimintaan suuntautuneita vastauksia vai luovempia vastauksia, ja varmista, että kysyt juuri sitä. Esimerkiksi " Anna muodollinen analyysi vaikuttajamarkkinoinnin merkityksestä nykypäivän liiketoiminnassa " verrattuna " Voitko antaa minulle luovan vaikuttajamarkkinointistrategian startup-muotibrändille? "

Kysy itseltäsi, haluatko vakavempia ja liiketoimintaan suuntautuneita vastauksia vai luovempia vastauksia, ja varmista, että kysyt juuri sitä. Esimerkiksi " Anna muodollinen analyysi vaikuttajamarkkinoinnin merkityksestä nykypäivän liiketoiminnassa " verrattuna " Voitko antaa minulle luovan vaikuttajamarkkinointistrategian startup-muotibrändille? " Hallitse tekstin pituutta: Jos tarvitset tiiviin vastauksen esitystä varten, mainitse se kehotuksessasi. Jos tarvitset pidempiä ja yksityiskohtaisempia strategioita tai analyysejä, muista mainita ne. Voit esimerkiksi sanoa: "Anna lyhyt yhteenveto PR:n hyödyistä kriisinhallinnassa" , jos haluat lyhyemmän vastauksen, tai "Voisitko antaa yksityiskohtaisen strategian PR:n käytöstä brändikriisin aikana?" , jos haluat pidemmän vastauksen. Voit aina pyytää sitä laajentamaan mitä tahansa aikaisemman vastauksen kohtaa.

Jos tarvitset tiiviin vastauksen esitystä varten, mainitse se kehotuksessasi. Jos tarvitset pidempiä ja yksityiskohtaisempia strategioita tai analyysejä, muista mainita ne. Voit esimerkiksi sanoa: "Anna lyhyt yhteenveto PR:n hyödyistä kriisinhallinnassa" , jos haluat lyhyemmän vastauksen, tai "Voisitko antaa yksityiskohtaisen strategian PR:n käytöstä brändikriisin aikana?" , jos haluat pidemmän vastauksen. Voit aina pyytää sitä laajentamaan mitä tahansa aikaisemman vastauksen kohtaa. Käytä avoimia kysymyksiä: Jos haluat kannustaa kattavampiin ja oivaltavampiin vastauksiin, muotoile avoimia kysymyksiä kyllä/ei-kysymysten sijaan. Sen sijaan, että kysyisit "Lisääkö sosiaalisen median markkinointi brändin näkyvyyttä?" , voisit kysyä "Miten sosiaalisen median markkinointi lisää brändin näkyvyyttä?” .



Ajattele ChatGPT:tä hyödyllisenä työtoverina. Jos annat sille selkeät ja mahdollisimman yksityiskohtaiset ohjeet, se pystyy auttamaan sinua paljon tehokkaammin kuin jos kirjoitat epämääräisiä kehotuksia.