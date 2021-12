Instagram otti yhdessä yössä valtavan loikan kohti sosiaalisen median kaupankäyntiä: tykkäykset, kommentit ja uudet seuraajat kertoneen sydämenmuotoisen kuvakkeen tilalle ilmestyi ostoskori-painike, jota klikkaamalla käyttäjä pääsee tutustumaan sovelluksen uuteen verkkokauppaan.

Vaikka muutos oli monien mielestä groteski, sillä todellakin varmistettiin, ettei uusi verkkokauppa jää keneltäkään huomaamatta; Instagramin mukaan joka kuukausi 130 miljoonaa ihmistä napauttaa ostoskoria, minkä lisäksi maksua helpottavan Instagram Checkoutin ansiosta käyttäjät voivat siirtyä inspiraatiosta ostokseen poistumatta lainkaan itse sovelluksesta.

Instagramin verkkokauppa tarjoaa juuri sitä, mitä etsit

Kun Covid-19 lukitsi ihmiset koteihinsa vuoden 2020 alussa, verkkokauppamyynnit kokivat valtavan piikin. Ei siis liene yllätys, että myös kaikkien saatavilla oleva sosiaalinen media tulee muuttamaan pysyvästi verkkokauppa-käyttäytymistä.

Jo vakiintuneen ja erittäin älykkään algoritmin ansiosta kunkin käyttäjän IG-syöte on räätälöity perustuen tilillä tehtyihin tykkäyksiin ja vuorovaikutukseen. Toisin sanoen, Instagram on löytänyt oivallisen tavan näyttää käyttäjälleen juuri sellaisia tuotteita, jotka kiinnostavat häntä. Kaikki perustuu aikaisempaan sitoutumiseen, seurattuihin brändeihin ja tuotemerkkeihin sekä samankaltaisten käyttäjien sitoutumiseen. Instagram pyrkii siis tarjoamaan käyttäjälleen juuri niitä tuotteita, joita hän todennäköisesti myös ostaisi.

Kaiken huipuksi Instagram on luonut kätevän toivelistan eli Wishlistin, joka kuratoi aiemmin tallentamasi ostettavissa olevat tuotteet.

2020-luvun Ostos-TV tapahtuu livenä

Kaikki laillisesti toimivat yritykset voivat perustaa Instagramiin oman verkkokaupan. Näin ollen myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus lähteä kilpailemaan suurempien brändien kanssa niin näkyvyydestä kuin potentiaalisista asiakkaista.

Uuden verkkokauppa-syötteen avulla yritysten on entistä helpompi luoda käyttäjille näytettäviä visuaalisesti vahvoja myynti-ilmoituksia, joihin se voi tägätä valitsemansa omat tuotteet. Kuvajulkaisut olivat kuitenkin vasta alkua, sillä syötteen lisäksi yritykset ja brändilähettiläät pystyvät lisäämään myytäviä ja suositeltavia tuotteita myös Reels-julkaisuihin eli Keloihin. Reelsit ovatkin Instagramin vastine TikTokin räjähdysmäisen suosion saavuttaneille musiikkipohjaisille lyhytvideoille.

Myös nostalginen Ostos-TV on tuotu tähän päivään: tuotteita ja palveluita voidaan myydä kuvasyötteen ja Reelsien lisäksi suureen suosioon nousseen Instagram Live -lähetyksen kautta.

Vaikuttajien osuus sosiaalisen median myynninedistämisessä kasvaa

Suositukset toimivat aina paremmin kuin suora mainos: ihmiset luottavat ystävien ja seuraamiensa vaikuttajien antamiin vinkkeihin, mikä omalta osaltaan vahvistaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kaupankäyntiä.

Meltwaterin tuottaman State of Social Media -tutkimuksen mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä 41% yrityksistä on hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaa. Yritysten ei siis missään nimessä kannata sivuuttaa Instagramin suomaa mahdollisuutta: tuotteiden kohdentaminen on tehty äärimmäisen tehokkaaksi, minkä ansiosta omat seuraajat – eli potentiaaliset ostajat – voidaan tavoittaa kohdennetusti ja lisätä siten verkkomyyntiä.

Kuinka löytää itselle parhaiten sopivat vaikuttajat?

Meltwaterin Social Influencers -työkalun avulla löydät miljoonia sosiaalisen median vaikuttajia ja sisällöntuottajia tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista. Voit etsiä brändillesi sopivia vaikuttajia aiheiden, tavoittavuuden, sijainnin, vaikuttajan yleisön iän, sukupuolen ja muiden demografisten tietojen pohjalta. Social Influencers auttaa sinua ymmärtämään, mistä vaikuttajan orgaaninen tavoittavuus koostuu ja ketä vaikuttaja todellisuudessa tavoittaa.

Social Influencers -työkalulla lähetät helposti kampanjabriiffejä, ylläpidät vaikuttajasuhteita ja hallitset vaikuttajamarkkinointikampanjoita. Työkalun avulla mittaat helposti kampanjasi tuloksia sekä vaikuttavuutta koko kampanjan ajalta tai yksittäisistä sisällöistä. Social Influencers -työkalu mahdollistaa myös kampanjan tulosten raportoinnin, sillä palvelusta on mahdollista saada ulos automaattisia raportteja.

Heräsikö sinulle kysymyksiä tai haluaisitko tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin tekemisestä Social Influencers-työkalun avulla? Jätä yhteystietosi alle, niin etsitään juuri teille sopivat vaikuttajat!