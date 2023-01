Instagramin impressiot & tavoittavuus

Menestyksen seuraaminen Instagramissa on varma tapa tehostaa Instagram-markkinointia. Kuten muutkin sosiaalisen median alustat, Instagram kerää ja järjestää erilaisia mittareita, joiden avulla näet, miten pärjäät. Kaksi tärkeää mittaria, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, ovat näyttökerrat ja tavoittavuus.

Mutta mitä tavoittavuus tarkoittaa Instagramissa? Mikä on impressio Instagramissa? Ja mikä tärkeintä, miksi markkinoijien pitäisi välittää?

Tässä oppaassa saat etsimäsi määritelmät sekä vinkkejä siitä, miten voit käyttää tavoittavuus- ja näyttökertatietoja sosiaalisen median markkinointisi parantamiseen.

Sisällysluettelo

Mitä ovat impressiot Instagramissa?

Aloitetaan perusasioista: Mikä on impressio Instagramissa?

Impressiot eli näyttökerrat kuvaavat sitä, kuinka monta kertaa Instagram-sisältösi on näytetty ruudulla. Oletetaan, että julkaiset sisältöä Instagramissa ja käyttäjä näkee sen. Se lasketaan yhdeksi näyttökerraksi. Oletetaan nyt, että sama käyttäjä näkee saman sisällön vielä kolme kertaa. Se lasketaan kolmeksi muuksi näyttökerraksi.

Mitä näyttökerrat tarkoittavat Instagramissa?

Näyttökerrat eivät mittaa sitoutumista, eivätkä ne osoita minkäänlaista käyttäjän kiinnostusta. Miten voimme siis määritellä Instagram-näyttökertojen merkityksen?

Yksinkertaisesti sanottuna näyttökerrat ovat näkyvyyden mittari. Mitä suurempi Instagram-näyttökertojen määrä on, sitä enemmän muut ovat nähneet sisältösi.

Mitä Reach tarkoittaa Instagramissa?

Reach-mittari kertoo, kuinka monta eri käyttäjää on nähnyt sisältösi. Tavoittavuutta on eri tyyppisiä:

Orgaaninen tavoittavuus tarkoittaa niiden ihmisten määrää, jotka näkivät sisältösi omassa syötteessään. Toisin sanoen sinun ei ole tarvinnut maksaa mainoksesta, jotta voit näyttää heille sisältösi. Nämä ihmiset näkevät sisältösi todennäköisesti siksi, että he ovat päättäneet seurata sinua Instagramissa.

Maksettu tavoittavuus tarkoittaa niiden ihmisten määrää, jotka näkivät sisältösi maksetun mainoksen vuoksi. Maksat saadaksesi näkyvyyttä ihmisille, jotka eivät muuten olisi nähneet sisältöäsi.

Viraali tavoittavuus tarkoittaa niiden ihmisten määrää, jotka näkivät sisältösi, koska muut ihmiset ovat jakaneet sen.

Mitä tavoitetut tilit tarkoittaa Instagramissa?

Instagramissa tavoitetut tilit tarkoittaa sisältösi nähneiden yksilöllisten käyttäjätilien kokonaismäärää. Tavoitetut tilit eivät ota huomioon eri tavoittavuustyyppien välisiä vivahteita. Se antaa sinulle yksinkertaisen luvun, jonka avulla näet, kuinka pitkälle sisältösi on levinnyt Instagramissa.

Tavoittavuus vs. Impressiot Instagramissa

Instagram-näyttökerrat sekoitetaan usein Instagram reachiin, mutta nämä kaksi eivät ole aivan sama asia.

Palataksemme edelliseen esimerkkiin, sanotaan, että julkaiset sisällön ja yksi käyttäjä näkee sen. Se tarkoittaa, että reach eli saavutettavuutesi on yksi. Oletetaan nyt, että sama käyttäjä näkee saman sisällön vielä kolme kertaa. Vaikka tämä johtaisi neljään kokonaisimpressioon, tavoittavuutesi olisi silti yksi, koska sama henkilö näki sisällön useita kertoja. Nuo neljä näyttökertaa eivät tulleet neljältä eri henkilöltä.

Instagramin näyttökerrat ja Instagramin tavoittavuus ovat todennäköisesti eri lukuja.

Miksi tavoittavuudella on merkitystä?

Instagram-analytiikan tavoittavuusmittari voi auttaa sinua arvioimaan mainosten tehokkuutta. Jos esimerkiksi tavoittavuutesi on korkea, mutta klikkauksia ja konversioita ei ole, sinun on ehkä mietittävä mainoksesi sisältöä uudelleen. Jokin ei ehkä resonoi yleisösi kanssa tai et ehkä tavoita oikeita ihmisiä.

Toisaalta, jos tavoittavuutesi on hyvä, voit luottaa siihen, että sisältösi nähdään ja että ihmiset sitoutuvat sisältösi kanssa. Tavoittavuuden analysointi yhdessä muiden Instagram-mittareiden, kuten näyttökertojen, klikkausten ja jakojen, kanssa auttaa sinua osoittamaan sisältösi onnistumisen.

Miksi näyttökerroilla on merkitystä?

Näyttökerroilla (tai impressioilla) on merkitystä myös Instagram-markkinoinnissa. Samoin kuin tavoittavuus, impressiot Instagramissa kertovat, että sisältösi nähdään. Se voi myös rauhoittaa mieltäsi siitä, ettet hukuta yleisöäsi liian monilla mainoksilla. Näin voi käydä, jos näyttökertoja on huomattavasti enemmän kuin tavoittavuutta (esim. 1 000 näyttökertaa, kun tavoittavuus on 100, mikä tarkoittaisi keskimäärin 10 näyttökertaa käyttäjää kohden).

Alhaiset näyttökerrat Instagramissa heti julkaisun jälkeen voi myös olla merkki siitä, että mainoksessasi on jotain vikaa. Jokin ei ehkä ole latautunut oikein, minkä vuoksi sinun pitäisi palata takaisin ja tarkistaa teksti sekä kuvat ja korjata mahdolliset virheet.

Kuten tavoittavuuden kohdalla, myös Instagramissa näyttökertoja kannattaa mitata muiden mittareiden, kuten klikkausten, konversioiden ja jakojen ohella. Nämä mittarit toimivat yhdessä, jotta saat realistisemman kuvan Instagram-tuloksestasi.

Vihje: Tutustu tärkeimpiin sosiaalisen median mittareihin.

Kuinka seurata tavoittavuutta ja näyttökertoja Instagramissa?

Instagram-analytiikka tekee suurimman osan työstäsi näyttökertojen ja tavoittavuuden seurannassa. Kirjaudu Instagram-profiiliisi ja siirry sitten Insights-osioon. Yleiskatsaus-kohdasta voit tutustua metriikkaan myös yksityiskohtaisemmin.

Pääset Instagram Insightsiin vain, jos sinulla on Instagram-yritystili. Jos käytät vielä henkilökohtaista tiliä Instagramissa, sinun on muutettava Instagram-tilisi business-profiiliksi, ennen kuin voit saada metriikoita sisällöstäsi.

Instagramin näyttökertojen ja tavoittavuuden lisäksi näet myös muita hyödyllisiä tietoja, kuten:

Instagram-tarinoitasi katsoneiden ihmisten määrän

Instagram-tarinoitasi eteenpäin lähettäneiden ihmisten määrän

Seuraavaan tarinaan siirtyneiden ihmisten määrän

Sivuston ja CTA-klikkausten määrän

Uudet seuraajat

Instagram-postausten kokonaismäärä

Tilin katselujen määrä

Sitoutumisaste

Vihje: Tutustu kattavaan oppaaseemme sosiaalisen median raportoinnista saadaksesi lisää tietoa.

Lisäksi voit tarkastella joitakin analytiikkatietoja klikkaamalla yksittäisiä viestejäsi (kuvia, videoita jne.). Näet perustiedot sitoutumisesta, kuten tykkäykset ja kommentit. Voit klikata Insights-painiketta postauksen alareunassa saadaksesi lisätietoja.

Vinkkejä tavoittavuuden parantamiseen

Sen lisäksi, että brändien on kysyttävä kysymyksiä kuten "Mitä tavoittavuus tarkoittaa Instagramissa?" ja "Mitä ovat Instagram-impressiot?", niiden on osattava käyttää näitä tunnuslukuja hyödykseen. Tavoittavuuden kasvattaminen antaa sinulle enemmän mahdollisuuksia parantaa Instagram-sitoutumisastettasi - mitä useampi ihminen näkee sisältösi, sitä useampaan ihmiseen voit olla yhteydessä.

Seuraajasi näkevät todennäköisesti julkaisemasi sisällön ilman, että sinun tarvitsee maksaa mainoksista. Mutta nykyisen fanijoukkosi lisäksi voit tehdä muitakin asioita tavoittavuutesi lisäämiseksi.

Käytä oikeita hashtageja

Hashtagien avulla kuka tahansa voi nähdä sisältösi, eivät vain omat seuraajasi. Kaikki jotka ovat kiinnostuneita hashtagista, näkevät siihen liittyvää sisältöä. Tämä auttaa myös Instagramin algoritmia ymmärtämään, mistä sisällöstäsi on kyse, jotta se voidaan näyttää oikeille ihmisille.

Julkaise ennakoitavalla aikataululla

Täydellisessä maailmassa sisältösi näytetään kaikille seuraajillesi joka kerta, kun julkaiset postauksen. Mutta näin ei yksinkertaisesti ole. Seuraajasi pitävät taukoja, eivät ehkä selaa tarpeeksi pitkälle syötteessään tai eivät tarkista Instagramiaan joka päivä.

Jos haluat lisätä näkyvyyttä seuraajillesi, varmista, että postaat silloin kun he ovat aktiivisimpia. Voit käyttää Meltwaterin kaltaista sosiaalisen median kuuntelutyökalua, jonka avulla voit optimoida julkaisuaikataulusi ja määrittää, milloin yleisösi todennäköisimmin osallistuu Instagramiin.

Luo ja julkaise sisältöä usein

Jos luot postauksen yhtenä päivänä ja odotat kuukauden, ennen kuin postaat sen uudelleen, se ei todennäköisesti kiinnitä yleisösi huomiota - tai Instagramin algoritmin huomiota. Luomalla säännöllisen postausrytmin on todennäköisempää, että oikeat ihmiset havaitsevat sinut.

Hyödynnä maksettuja mainoksia

Mainoksista maksaminen antaa sinulle oikotien niiden ihmisten syötteisiin, jotka eivät vielä seuraa sinua Instagramissa. Voit valita mainosbudjettisi ja muokata kohdeprofiiliasi ja antaa sitten Instagramin tehdä parhaan työnsä.

Vinkkejä näyttökertojen parantamiseen

Yksi mielikuva ei aina riitä erottumaan kohdeyleisöstäsi. Tutkimusten mukaan tarvitaan keskimäärin seitsemän kertaa, ennen kuin joku muistaa mainoksesi tai ryhtyy toimiin sen perusteella. Näyttökertojen lisääminen voi auttaa sinua saamaan enemmän pysyvyyttä sisällöllesi ja rakentamaan luottamusta yleisösi kanssa.

Samoin kuin tavoittavuuden lisääminen, on olemassa muutamia tapoja, joilla voit kasvattaa Instagram-näkyvyyttäsi.

Käytä erilaisia formaatteja

Instagram-tilit eivät enää ole vain kokoelma selfieitä. Siitä on tullut ominaisuuksiltaan rikas alusta, joka antaa brändeille enemmän tapoja pitää yhteyttä asiakkaisiinsa ja mahdollisiin asiakkaisiinsa.

Yksi tapa tehdä tämä on hyödyntää näitä ominaisuuksia. Voit esimerkiksi mainostaa sisältöäsi ristiin IG Reelsissä ja Stories:issa. Tai tehdä yksittäisistä staattisista kuvista diaesityksen. Tämä tekee sisällöstäsi kiinnostavampaa - ja jaettavampaa.

Käännä tarinat kohokohta-Reelseiksi

Instagram Stories -tarinoiden kesto on vain 24 tuntia. Tämä rajoittaa postausten näyttökertojen määrää, sillä sisältösi näkevät vain ne, jotka ovat aktiivisia tuona aikana.

Parempi lähestymistapa on muuttaa tarinat Highlight Reelsiksi. Näin voit muuttaa tilapäisen sisältösi visuaalisiksi kuviksi, joista yleisösi voi nauttia yhä uudelleen ja uudelleen.

Kehitä toimintaasi onnistumisten kautta

Käytä Instagram-analytiikkaasi nähdäksesi, mikä parhaiten toimiva sisältö saa eniten impressioita. Tämä on loistava tapa oppia lisää siitä, mistä yleisösi pitää, jotta voit luoda lisää sen kaltaista sisältöä.

Tavoittavuuden ja näyttökertojen maksimointi Meltwaterin avulla

Meltwater auttaa sinua nostamaan Instagram-sisältöstrategiasi uusiin ulottuvuuksiin somekuuntelun datan avulla.

Opi esimerkiksi, mistä yleisösi pitää sinussa ja kilpailijoissasi. Ota yhteys vaikuttajiin ja yhteistyökumppaneihin ja suunnittele menestyviä kampanjoita, jotka kasvattavat tavoittavuuttasi ja näyttökertojasi. Kerää käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka saa aikaan resonanssin useampien ihmisten kanssa merkityksellisillä tavoilla. Meltwaterin avulla saat etulyöntiaseman koko Instagram-markkinointistrategiassasi.

Ota meihin yhteyttä, niin sparraillaan yhdessä!