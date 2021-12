Mikäli käytät Facebookia yrityksesi markkinointiin ja viestintään, olet saattanut pistää merkille orgaanisen kattavuuden laskun viime vuosina. Moni markkinoinnin ammattilainen kokee näkevänsä kovasti vaivaa luodakseen Facebookin suosimaa sisältöä, jolloin viimeisin algoritmin muutos voi tuntua iskulta vasten kasvoja.

Sitä ei tiedetä tarkasti, miten Facebookin algoritmi toimii, mutta tiivistyksenä voidaan todeta, että päivitykset, jotka eivät herätä yrityksen seuraajissa mielenkiintoa, eivät saa juurikaan orgaanista näkyvyyttä. Hootsuiten tekemän tutkimuksen mukaan vain noin 5,2% yrityksen seuraajista näkee julkaisut orgaanisesti. Tämä tarkoittaa, että vain noin joka yhdeksästoista sivun seuraajista altistuu viestillesi.

Facebook karsii epärelevanttia sisältöä

Tammikuussa 2018 Mark Zuckerberg ilmoitti, että yritysten jakamien sisältöjen nähdyksi tuleminen on nyt vaikeampaa kuin koskaan. Ystävien ja perheen postaukset ovat etusijalla. Jos ottaa huomioon kuinka pullollaan Facebook on yrityksiä, jotka kaikki pyrkivät toitottamaan omaa viestiään, tuskin yllättää, että Facebook pyrkii karsimaan käyttäjiensä kannalta epärelevanttia sisältöä.

Hieman samaan tapaan kuin growth hackerit Googlessa, monet yritykset yrittävät huijata Facebookin algoritmia – olemme esimerkiksi nähneet kasvun videoiksi naamioitujen kuvien määrässä, koska Facebookin uutisvirta arvottaa vidoita kuvien ylitse. Monet huijaustekniikoista ovat myös toimineet algoritmin muutokseen saakka.

Miksi yritykset yrittävät viimeiseen asti taistella algoritmin muutosta vastaa? Social@Ogilvy:n tutkimuksen mukaan Facebookin yritys-sivulla, jolla on yli 500,000 tykkäystä, orgaaninen kattavuus saattaa olla vain 2%. Mikäli meillä on 2% mahdollisuus tavoittaa ihmiset jotka ovat valinneet haluavansa kuulla meistä, voi vain kuvitella mitkä mahdollisuudet on tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ole tykänneet sivustamme.

On myönnettävä, että Facebookin algoritmin muutos on melkoisen huolestuttava, mutta ei tilanne sentään ole aivan tuhoon tuomittu. Laadukasta sisältöä luomalla ja jakamalla yritysten on edelleen mahdollista tavoittaa yleisönsä ja ratsastaa algoritmin aallonharjalla. Kokosimme parhaat vinkit sitoutumista keräävän Facebook-sisällön luomiseen:



Kannusta sitoutumista, älä kerjää sitä

Viime vuoden joulukuussa Facebook tiedotti puuttuvansa niin sanottuun ‘engagement bait’ -ilmiöön, tarkoittaen käyttäjiä jotka yrittävät käyttää hyväkseen Facebookin algoritmia pyytämällä postausten jakamista ja niihin reagointia. Katso alla olevasta kuvasta mitä tarkoitamme:

Tämän tyyppiset sitoutumista kerjäävät postaukset eivät tätä nykyä enää ole priorisoituina uutisvirrassa. Facebook oman sanomansa mukaan hyödyntää koneoppimisteknologiaa havaitakseen ‘engagemen bait’ postaukset. Aidosti mielenkiintoista ja sitoutumista keräävää sisältöä jakaviin yrityksiin tämä ei tule vaikuttamaan.

Avain on ymmärtää toimialaa, yleisöä ja näihin vaikuttavia trendejä. Vain silloin on mahdollista luoda sisältöä, joka on kaikista huokuttelevinta kohdeyleisösi silmissä.

Miten? Opi mahdollisimman paljon kohdeyleisöstäsi ja toimialasta. Mediaseurantaa hydyntämällä on mahdollista tarkastella alan trendaavia teemoja ja löytää kuumimmat puheenaiheet. Käytä esimerkiksi Social Echo-toiminnallisuutta mediaseurantapalvelussasi, ja näet, mitä uutisia jaetaan eniten sosiaaliseen mediaan toimialaltasi. Katso myös mitä kilpailijasi tekevät, millainen heidän luomansa sisältö kerää eniten sitoutumista? Kartoita myös esim. gallupin avulla, mitä yleisösi toivoisi näkevänsä yritykseltäsi.



Facebook-mainokset

Yksi tapa selättää algoritmin luoma ongelma on hyödyntää Facebook-mainoksia sisällön promoamiseen. Facebook-mainoksien etuna ovat niiden tarkat kohdentamismahdollisuudet - voit rajata kohdeyleisösi esimerkiksi työnimikkeen, mielenkiinnon kohteiden, tykkäysten ja iän perusteella.

Aloittaessasi mainostamisen Facebookissa, mieti aluksi mitkä ovat markkinointitavoitteesi. Alla kuvakaappaus Facebookin tarjoamista tavoitteista:

Määrittele seuraavaksi ketkä toivot tavoittavasi. Hyödynnä esimerkiksi ostajapersoonia määrittääksesi tarkasti, mitä demokraattisia tekijöitä ja mielenkiinnonkohteita tahdot targetoida.

Tämän jälkeen aseta budjetit ja luo itse mainos. Voit käyttää jo olemassa olevaa postausta tai luoda kokonaan uuden mainoksen. Eri tyyppisistä Facebook-mainoksista löytyy hyvin valinnanvaraa, joten voit heittäytyä luovaksi.

Lisää vinkkejä Facebook-mainontaan löydät webinaaritallenteestamme: Menestyvän Facebook- ja Instagram mainoksen avaimet.



Hyödynnä muita sosiaalisen median kanavia

Emme käske täysin luovuttavamaan Facebookin suhteen, mutta ellei valtaosa yrityksesi yleisöstä satu olemaan juuri siellä, kannattaa ehkä keskittää panostus toisaalle, etenkin jos aika ja resurssit ovat kortilla.



Anna videolle mahdollisuus

AdWeek:n mukaan videot keräväät kolminkertaisen määrän sitoutuneisuutta ja 1,200% enemmän jakoja teksti- ja kuvapostauksiin verrattuna. Tämän lisäksi video on tällä hetkellä korkeimmalle sijoittuva julkaisutyyppi Facebook algoritmin sisällä.

Ota käyttöön nämä vinkit onnistuneen videon luomisessa: