Jokaisella meistä on jonkinlainen maine – halusimme tai emme. Yrityksen maine ja imago kertovat mm. siitä, minkälaisia mielikuvia tai mielipiteitä kohderyhmällä on yrityksestä. Mutta mikä on brändi? Brändi on esimerkiksi sitä, mitä yrityksestä puhutaan kun et itse ole paikalla, mitä ihmiset ajattelevat, kun kuulevat yrityksesi nimen ja millaisia mielikuvia muilla on yrityksestäsi.

Yrityksen brändi on summa kaikesta siitä, mitä ihmiset ovat yrityksestä kuulleet ja nähneet, tai mitä he ovat sen kanssa kokeneet. Hankalaksi brändin tekee kuitenkin se, että brändistä päättää lopulta aina asiakas, eikä se koskaan ole täysin yrityksen omissa käsissä. Brändin rakentaminen on aina jossain määrin kuin arpapeli – lopputuloksen päättävät kuluttajat ja heidän mielleyhtymänsä. Keskeinen kysymys ja ajattelu yrityksen brändäyksessä onkin:

💡 💬 Miten sinä haluaisit yrityksesi brändistä puhuttavan, kun et ole paikalla?

Sisältö:

Brändäys sosiaalisessa mediassa – mitä eri keinoja yritykset voivat käyttää brändin rakentamisessa ja mihin yritys ei voi vaikuttaa?

Sosiaalisessa mediassa brändin sanoman ja maineen rakentamisen mahdollisuudet ovat loputtomat, mutta itse brändin rakentamisessa pätee samat asiat, oli kyseessä sitten sosiaalinen media tai mikä tahansa muu väylä. Sosiaalisen median hyöty keskittyy valtaosin brändin ympärille – on siis tärkeää, ettei sen osalta tuijoteta vain konversioprosenttia, sillä brändin rakentaminen somessa ei ole (pelkästään) maksettua markkinointia ja CTA-kehotteita. Miten siis löytää se oikea tapa omalle yritykselle? Vastaus on, että vain tekemällä, mittaamalla, oppimalla ja toimintatapojaan kehittämällä.

Brändäyksessä on tärkeää muistaa se, että jos et itse tee työtä brändisi eteen, tekee sen silloin joku muu. Mihin asioihin yritys voi itse siis vaikuttaa toimillaan ja mihin ei?

👉 Asioita brändissä, joihin yritys voi vaikuttaa

Yrityksen tarkoitus: ketä varten yritys on olemassa ja miksi?

Yrityksen arvolupaus: mitä tuote tai palvelu tuottaa asiakkaalle?

Yrityksen kulttuuri: miten työntekijät vaikuttavat brändiin, millaisia työnhakijoita yritys houkuttaa?

Yrityksen Tone of Voice: millaisella äänensävyllä yritys viestii ulospäin? Millaista kieltä sosiaalisessa mediassa käytetään? Miten asiakaspalvelu puhuttelee asiakasta? Millaisia sanavalintoja myyjät käyttävät?

Yrityksen visuaalinen identiteetti: miltä yritys näyttää visuaalisesti ulospäin?

Yrityksen tarina: miksi yritys on perustettu ja mihin se on menossa?

Asiakasprofiilin määrittely: kenelle yrityksen tulee olla relevantti?

👉 Asioita brändissä, johon yritys ei voi vaikuttaa

Kilpailukenttä: yritys ei voi vaikuttaa siihen, ketkä ovat samalla kilpailukentällä yrityksen kanssa.

Asenteet, mielikuvat ja trendit: yritys voi toki muuttaa asenteita, mielikuvia ja jopa trendejä pitkällä tähtäimellä, mutta lähtökohtaisesti nämä kaikki seikat asettaa asiakas, jolla on tietty asenne ja mielikuva yritystä ja trendejä kohtaan.

Asiakkaan tarpeet: yritys ei voi tarjota kaikille kaikkea – tästä syystä ihanteellisen asiakasprofiilin määrittely kannattaa.

Kun tiedät, mihin asioihin voit vaikuttaa yrityksesi brändin osalta ja mihin et, on helpompi lähteä rakentamaan yrityksen brändiä myös sosiaalisessa mediassa. Mitä brändin eteen voi siis tehdä sosiaalisessa mediassa?

💡 Somepresenssi – missä kanavissa yrityksesi on tavoitettavissa ja miksi?

Mistä tavoitat nykyiset (ja tulevat) asiakkaasi? Yksi hyvä työkalu nykytilanteen kartoittamiseen on Google Analytics – mistä kanavista saat tällä hetkellä laadukasta liikennettä ja asiakkaita sivustollesi? Kun tiedät nykytilanteen, on helpompi miettiä mittareita ja tulevaisuutta: haluatko tavoittaa asiakkaita muissa kanavissa? Missä ja kenelle haluat olla relevantti? Jos potentiaalinen ja toivottu asiakkaasi on 36-45-vuotias suomalainen, tavoitat heidät todennäköisemmin Facebookista, sillä AudienceProjectin tutkimuksen mukaan 29 % 36-45-vuotiaista suomalaisista koki Facebookin tärkeimmäksi sosiaalisen median sovelluksekseen. Facebookin edelle nousi vain WhatsApp 49 prosentilla.

💡 Somekanavien yhdenmukaisuus – miltä yrityksesi näyttää?

Kun brändäät yritystäsi sosiaalisessa mediassa, tee se joka kanavassa yhtenäisellä visuaalisella tavalla ja johdonmukaisesti. Jos brändivärisi ovat sininen ja violetti, älä käytä Instagramissa keltaista ja ruskeaa ja Twitterissä harmaata ja vihreää. Käytä muitakin visuaalisia elementtejä, Tone of Voicea jne. yhtenevästi, olit läsnä sitten missä vain kanavassa.

Vaikka somekanavissa on tärkeää olla yhdenmukainen, on myös tärkeää muistaa, että somekanavat voivat kuitenkin palvella sulavasti eri asiakassegmenttejä: esimerkiksi Snapchatista tavoitat todennäköisemmin 16–24-vuotiaita suomalaisia kuin vaikkapa LinkedInistä. DNA:n digitaaliset elämäntavat 2020 -tutkimuksen mukaan 16–24-vuotiaista suomalaisista 66 % käyttää Snapchattia päivittäin, kun taas LinkedInin käyttö vastaavassa ikäryhmässä on 6 %, mutta haluat varmasti tulevaisuudessa, että asiakkaasi löytävät ja tunnistavat brändisi myös muissa kanavissa, kun siirtyvät käyttämään niitä?

💡 Yrityksesi ydinviestit somessa – millä erottaudut?

Mieti yrityksesi ydinviestit, kiteytä ne ja erotu muista. Älä tuota samanlaista sisältöä kuin muut. Ydinviestejä hioessasi mieti ainakin seuraavia: Mikä yrityksesi tuotteissa tai palveluissa erottaa ne muista? Millaista lisäarvoa yrityksesi tuo asiakkaalle? Millaisena tunteena haluaisit yrityksesi muistettavan? Nämä kaikki asiat kannattaa kiteyttää yrityksen ydinviesteiksi.

Yksi loistava esimerkki useiden ydinviestien kiteyttämisestä ja yhdenmukaisesta ilmeestä sosiaalisessa mediassa on Verohallinto. Verohallinto on näyttänyt esimerkkiä, miten viranomaisviestintä voi olla myös hauskaa ja kohderyhmää puhuttelevaa.

🎧 Kuuntele myös webinaarimme: 10 oppia Verohallinnon viestinnästä.

💡 Vuoropuhelu – miltä yrityksesi kuulostaa somessa ja koska olet tavoitettavissa?

Sosiaalinen media on kirjaimellisesti sosiaalinen media – jos olet somessa, ole myös läsnä siellä. Jos yritykselläsi on Twitter-tili, niin seuraa kanavaa säännöllisesti ja reagoi, kun yrityksesi mainitaan jossain. Puhu asiakkaillesi ihmisenä, palvele asiakastasi persoonana ja käy vuoropuhelua. Älä mene yrityksen logon taakse piiloon. Muista myös, että yrityksesi äänensävy (Tone of Voice) kannattaa pitää yhdenmukaisena myös somessa, oli kyseessä sitten orgaaninen somesisältö, maksettu sosiaalisen median mainos tai asiakaspalvelun vastaus asiakkaalle. Entä koska asiakaspalvelu vastaa asiakkaille? Silloin, kun asiakaspalvelun on ilmoitettu olevan läsnä somessa. Näin rakennat myös asiakasuskollisuutta ja annat luotettavan, läpinäkyvän kuvan yrityksestäsi. Pelkkä kuva ei kuitenkaan riitä, vaan muista myös täyttää brändisi palvelulupaus – älä siis jätä reagoimatta twiitteihin, yksityisviesteihin tai keskusteluihin, joita brändisi ympärillä käydään.

🆘💡 Entä jos se kuuluisa osuukin tuulettimeen – miltä yrityksen brändille käy kriisissä?

Vahvan brändin rakentaminen ei tapahdu yhdessä yössä, mutta brändi voi pahimmassa tapauksessa kokea suuren kolauksen yhdessä yössä. Vahva brändi selviää parhaassa tapauksessa suurestakin kriisistä vähäisellä haitalla, mutta mitä jos kyseessä olisi juuri aloittanut yritys? Pahimmassa tapauksessa ennakoimaton kriisi ja mainehaitta voi kaataa yrityksen.

Miten valmistautua kriisiin ja miten välttyä suuremmilta mainehaitoilta? Tästä aiheesta saisi kirjoitettua toisen pitkän blogisisällön, joten suosittelemme kuuntelemaan sitä odotellessa webinaarimme: Miten valmistaudut kohuun, johon ei voi valmistautua?, jossa “Suomen kallein siivooja” Katleena Kortesuo kertoo mm. viisi parasta vinkkiä mainekohujen hallintaan.

💡 Lue myös, miten Meltwaterin palvelut auttavat yritystä kriisiviestinnässä.

Haluatko kuulla, kuinka Meltwater voisi olla avuksi sosiaaliseen mediaan ja brändin hallintaan liittyvissä asioissa?