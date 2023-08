Kesän kaksi odotetuinta elokuvaa ilmestyi samana päivänä - eivätkä ne voisi olla erilaisempia. Silti molemmista kuhistiin somessa jo ennen niiden ensi-iltaa elokuvateattereissa 21. heinäkuuta.

Margot Robbien ja Ryan Goslingin tähdittämä Barbie seuraa ikonista nukkea ja hänen pitkäaikaista poikaystäväänsä Keniä, kun he jättävät lelumaailman ja astuvat oikeaan maailmaan. Cillian Murphyn ja Emily Bluntin tähdittämä Oppenheimer puolestaan kertoo tositarinan fyysikko J. Robert Oppenheimerista, joka kehitti atomipommia toisen maailmansodan aikana.

Digitaalinen maailma on täynnä keskustelua molemmista elokuvista, mutta miten Barbien ja Oppenheimerin keskustelut vertautuvat toisiinsa? Selvitimme asian kuluttajatutkimukseen erikoistuneen Radarly-työkalumme avulla.

Sisältö

Maininnat eri aikoina

Vaikka Barbieta ja Oppenheimeria koskevat julkaisut ja uudelleenpostaukset olivat suhteellisen samansuuruisia vuoden 2023 alussa, tämä kaikki alkoi muuttua maaliskuussa, vähän ennen Barbie-elokuvan ensiesitystä. Sen jälkeen Barbiesta kertovien postausten määrä on noussut räjähdysmäisesti Oppenheimerista kertovien postausten määrää suuremmaksi, kun taas Oppenheimerista kertovien postausten määrä on laskenut hieman kesäkuusta lähtien.

Kaikkiaan Barbieen liittyviä sosiaalisen median julkaisuja on tänä vuonna ollut melkein 7 miljoonaa, ja ne ovat saavuttaneet lähes 9,5 miljardin ihmisen potentiaalisen yleisön, sekä keränneet yli 277 miljoonaa sitoutumista.

Osuus sitoutumisesta

Barbie hallitsee keskustelua myös sitoutumisaktiviteettien, kuten tykkäysten ja jakojen osalta. Noin 89 % kaikista sitoutumisista näissä keskusteluissa on kohdistunut Mattelin nukkeen keskittyvään elokuvaan.

Näyttelijöiden maininnat

Kuluttajaymmärryksen alustamme näyttää myös, ketkä näyttelijät ovat herättäneet eniten keskustelua kustakin elokuvasta. Barbieta näyttelevä Margot Robbie on todistetusti kesän tähti. Hänet on mainittu yhteensä yli 410 000 julkaisussa, mikä on enemmän kuin Keniä näyttelevän Ryan Goslingin (248 000 julkaisua) ja ohjaaja Greta Gerwigin (189 000 julkaisua) maininnat.

J. Robert Oppenheimeria näyttelevä Cillian Murphy on puolestaan kerännyt elokuvansa näyttelijöistä eniten mainintoja, noin 63 000. Se on epäilemättä merkittävä määrä, mutta ei silti pärjää Barbien suurimmille nimille.

Postausten alkuperä maittain

Mutta missä nämä kaikki postaajat sijaitsevat? Sekä Oppenheimerin että Barbien kohdalla valtaosa julkaisuista ja uudelleenpostauksista tulee Yhdysvalloista. Barbieta koskevat julkaisut jakautuvat enemmän muihin maihin, ja toiseksi eniten julkaisuja on tullut Brasiliasta, seuraavaksi eniten Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sri Lankasta. Oppenheimerin kohdalla lähes 50 % julkaisuista on peräisin Yhdysvalloista, kun taas 2,7 % eli toiseksi eniten julkaisuja tulee Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Julkaisijoiden demografiset tiedot

Barbien pitkään historiaan kuuluu se, että nukkea markkinoitiin lähes yksinomaan tytöille - tämä sukupuolten välinen vinoutuma näkyy Barbie-elokuvaa koskevien sosiaalisen median julkaisujen kirjoittajien demografisissa tiedoissa. Barbie-elokuvasta kirjoittaa paljon enemmän naisia kuin miehiä, ja näistä naisista 58 % oli 18-24-vuotiaita.

Toisaalta Oppenheimer-aiheisia julkaisuja kirjoitti enemmän miehiä kuin naisia, joista 52,7 % oli 18-24-vuotiaita. Vaikka molemmat elokuvat herättävät jonkin verran someinnostusta 25-34-vuotiaiden keskuudessa, suurempi osa 35-vuotiaista ja sitä vanhemmista kirjoittajista kirjoitti Oppenheimerista kuin Barbiesta.

Sentimentti

Noin 40 % Barbieta koskevista postauksista on myönteisiä, kun taas 7,5 % on kielteisiä. Oppenheimerista, joka käsittelee paljon vakavampia aiheita, vallitsee ymmärrettävästi ristiriitaisempi tunnelma. Noin 27 % viesteistä on myönteisiä ja noin 12 % kielteisiä.

Kiinnostavin sisältö

Sitouttavinta sisältöä Barbiesta on kaikki Barbie-nukkeen liittyvä sisältö, ja kärkipaikalla on TikTok-video, jossa ilmaistaan innostusta elokuvan trailerista, joka näkyy sovelluksessa kokonaisuudessaan. Eniten sitouttanut Oppenheimer-sisältö koskee kuitenkin myös Barbieta. Parhaiten sijoittuneella lyhytvideolla TikTok:issa on yli 1,1 miljoonaa tykkäystä, ja se on pätkä IGN:n haastattelusta Cillian Murphyn kanssa, jossa näyttelijä toteaa "menevänsä katsomaan Barbien sataprosenttisen varmasti".

Loppujen lopuksi sekä Barbie että Oppenheimer keräävät sellaista huomiota, josta jokainen elokuvantekijä unelmoi. Mutta kuten sosiaalisesta mediasta kerätty kuluttajadata osoittaa, kyseessä on kiistatta ihmisten suosikkielokuva Barbien kesä.

