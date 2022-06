Dit artikel is geschreven door Corinne Keijzer

'Wel of geen bedrijfspagina op LinkedIn?' Het is soms een lastige vraag, vooral voor kleinere ondernemers. Mijn antwoord is in principe altijd 'ja' maar wel met een aantal kanttekeningen. Ik leg het je uit.

Waarom een LinkedIn Bedrijfspagina Aanmaken Altijd Goed Is

Laat ik beginnen met het toelichten van deze stelling. Een LinkedIn bedrijfspagina heeft om meerdere redenen voordelen:

1. Je hebt een eigen plek voor je organisatie

Hoe groot of klein je organisatie ook is, van eenmanszaak tot multinational, het is sowieso altijd wijs om je naam te claimen voordat iemand anders het doet. Daarnaast weet je nooit hoe de toekomst loopt, misschien groei je wel en breid je uit met je bedrijf. Dan is het mooi om alvast wat meer tijd en energie in die bedrijfspagina te investeren.

"Ja, maar ik ben zzp'er, wat heb ik nou aan een bedrijfspagina?"

Logische vraag en mijn antwoord is dan ook: niet veel. Je persoonlijke profiel is véél belangrijker, daar creëer je bereik mee, interactie maar vooral ook verbinding. Richt je daar ook vooral op zou ik zeggen. Maak je pagina aan en omschrijf in bijvoorbeeld het info-stuk of een (vastgepinde) post dat je vooral communiceert vanuit je persoonlijke profiel en zet je link daarin. Op de manier kunnen mensen je altijd vinden en mis je geen belangrijke volgers.

Ook kleinere organisaties hebben meestal meer aan de persoonlijke profielen van de medewerkers dan de bedrijfspagina, maar daarvoor adviseer ik wel ook de bedrijfspagina af en toe te voeden aangezien dat breder is dan een eenmanszaak. Het is niet zo dat de medewerkers alles vervolgens klakkeloos door moeten delen (geldt trouwens voor geen enkele organisatie).

Ben je zzp'er of een kleine organisatie dan zijn de persoonlijke profielen over het algemeen leidend en veel belangrijker om in te zetten.

2. SEO - zoekmachine-optimalisatie

SEO-technisch is het ook handig om een eigen plek voor je organisatie te claimen, je bent weer net even iets vindbaarder. Alle tekst in je profiel wordt geïndexeerd door zowel LinkedIn als Google en je hebt kans dat je boven komt dobberen als mensen op Google bepaalde zoekwoorden intypen. Moet je wel de juiste zoekwoorden gebruiken trouwens, ook hierin laten veel bedrijven kansen liggen. Doe onderzoek, gebruik bijvoorbeeld een goede zoekwoordentool zoals Ubersuggest en voor het vervolg Google Trends. Je komt daar al een heel eind mee zonder kosten te hoeven maken.

3. De koppeling met je persoonlijke profiel

Als je de bedrijfspagina aangemaakt hebt kun je deze koppelen aan je werkervaring van de persoonlijke profielen. Bij je werkervaring krijg je vervolgens mooi het logo te zien en mensen kunnen direct doorklikken naar je pagina.

Ook komt het logo met bedrijfsnaam bovenaan je profiel te staan. Herkenning is belangrijk en zo'n standaard grijs vlakje wat je er onder ziet staan bij mijn voorbeeld, en wat voor je bedrijfsnaam komt te staan zonder bedrijfspagina, oogt natuurlijk ook niet mooi.

4. Advertentiemogelijkheden en demografische webgegevens

Mocht je ooit willen adverteren dan is dat alleen mogelijk vanuit een bedrijfspagina. En ook de geweldige optie (ik noem dit ook wel het best bewaarde geheim van LinkedIn) om demografische webgegevens op te vragen kan alleen vanuit campagnebeheer wat gekoppeld is aan de bedrijfspagina. Wie wil er nou niet weten waar mensen werken die je website bezoeken, wat voor functie ze hebben of waar ze vandaan komen? Deze data is echt goud waard!

5. Vacatures koppelen

Wil je op een gegeven moment collega's zoeken en aannemen dan is ook hiervoor de bedrijfspagina van essentieel belang. Ook vacatures zijn namelijk gekoppeld aan de bedrijfspagina.

Waarom Volgen Mensen Eigenlijk een Bedrijfspagina?

Deze vraag stelde ik op LinkedIn in een poll. Eens in de zoveel tijd doe ik weer onderzoek hiernaar en ik ben altijd benieuwd naar de antwoorden en vooral de toelichtingen van mensen.

Zoals je hieronder kan zien, is het (nog steeds) vanwege de content die een bedrijfspagina deelt. Artikelen, foto's en video's, alles wat met de producten en/of dienstverlening te maken heeft. Wel krijg ik in de reacties regelmatig te lezen dat het nog steeds teveel zenden is en dat daardoor mensen vaak de bedrijfspagina's links laten liggen.

Het valt mijzelf ook vaak op dat er nog steeds teveel vanuit een website en marketingbril wordt gedacht en gepost. Zenden, zenden, zenden, wij, wij, wij. En dat is zó jammer. Er is zoveel moois te vertellen vanuit de organisatie op een menselijke manier, waarom moet het allemaal (nog steeds) zo statisch en bloedserieus? Ja het is een zakelijk platform, ja je hebt een huisstijl en ja je wil graag netjes en correct zijn, maar dat is op LinkedIn nou juist wat mensen zo tegenstaat. De posts zijn te reclameachtig, te gelikt, te mooi. En daar haken de volgers op af. Optimaliseer je LinkedIn bedrijfspagina, dan blijven de mensen vanzelf wel hangen.

