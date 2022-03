Jos olemme rehellisiä, kaikki se aika, vaivannäkö ja ajatustyöskentely, jonka olet käyttänyt brändisi sisältömarkkinointiin on hyödytöntä, jos kukaan ei näe työn tuloksia. Voit toki aina jakaa blogisi sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitilaajillesi, mutta monet löytävät yritysten nettisivuille parhaiten hakukoneen kautta. Siinä SEO-sisällöllä on valtava merkitys.

Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla tarkoitetaan sitä, että hakualgoritmit ymmärtävät sisältösi helposti. Kun joku etsii jotain tarjoamaasi asiaa, sinulla on paremmat mahdollisuudet nousta korkeammalle hakutuloksissa.

Tässä on pikaopas siitä, miten kirjoitat SEO-optimoitua sisältöä ja miksi SEO on jokaisen sisältöstrategian kuningas.

Sisällysluettelo:

Mitä SEO on?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan kirjoitetun verkkosisällön optimointia hakukoneita varten. Blogikirjoitukset, verkkosivustot, aloitussivut ja jopa kuvat voidaan optimoida hakukoneita varten, jotta ne löytyvät helpommin hauissa.

Kuvitellaan esimerkiksi, että yrityksesi tarjoaa mediaseuranta-alustaa ja -palvelua (kuten Meltwater). Haluat, että ihmiset, jotka etsivät esimerkiksi hakusanoilla "maineenhallinta", "miten ottaa yhteyttä toimittajiin" tai "PR-markkinointistrategia", löytävät sinut ennen kuin he löytävät kilpailijasi. SEO-sisällön avulla voit parantaa hakusijoitustasi.

SEO on liikkuvien osien yhdistelmä, johon kuuluu:

On-page SEO

Off-page SEO

Avainsanat ja avainsanatutkimus

LSI-avainsanat

Hyperlinkit

Ankkuriteksti

Meta-kuvaukset ja otsikko-tagi

Sisäiset linkit

Ulkoiset linkit

Poistumisprosentti

Tämä ei ole täydellinen lista, mutta se antaa käsityksen siitä, kuinka laaja SEO-maailma on.

Miksi SEO on tärkeää sisältöjen kirjoittamisessa?

Mitä laadukkaampaa sisältöä kirjoitat, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on sijoittua hyvin haluamillasi avainsanoilla.

Googlen algoritmit suosivat laadukasta sisältöä. Ne määrittävät sisällön laadun useiden tekijöiden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset linkit, avainsanojen tiheys ja sijoittelu, sisällön pituus ja paljon muuta.

Loogisesti ajateltuna Googlen tehtävänä on tarjota käyttäjilleen mahdollisimman relevantit hakutulokset. Siksi se etsii tiettyjä signaaleja, jotka osoittavat, että haku ja sisältö vastaavat toisiaan.

Erityisesti SEO-sisällön kirjoittamisessa sijoitus on tärkeää, koska se auttaa saamaan enemmän ihmisiä tutustumaan brändiisi. Ja mitä useammat ihmiset löytävät brändisi, sitä arvovaltaisempi sinusta tulee.

Joka kerta, kun joku klikkaa sisältöäsi hakukoneen tulossivulla (SERP), se osoittaa, että Google on antanut hyvän sijoituksen. Sinusta puolestaan tulee entistäkin arvovaltaisempi, mikä auttaa sijoituksiasi entisestään.

SEO-sisältö voi auttaa sinua ansaitsemaan ilmaista verkkosivuliikennettä. Hakukoneoptimointi tekee suuren osan työstä puolestasi. Yksinkertaisuudessaan se sijoittaa sinut niiden ihmisten eteen, jotka etsivät aktiivisesti sitä, mitä tiedät, myyt tai tarjoat. Tämä puolestaan voi auttaa sinua alentamaan asiakashankintakustannuksia, vähentämään mainoskuluja ja lisäämään brändin tunnettuutta.

Miten suunnitella SEO-sisältöstrategiaa

Pelkkä ruksin laittaminen hakukoneoptimointiin keskittyvien ehdotusten listassa ei riitä hyvään sijoitukseen. SEO-ystävällisen sisällön takana on suunnitelmallisuus. Tässä muutama vinkki, joiden avulla jokaisen markkinoijan pitäisi lähestyä sisältömarkkinointia:

Avainsanojen käyttö SEO:ssa

Avainsanat ohjaavat jokaista SEO-sisältöstrategiaa. Avainsana on termi, joka kirjoitetaan Googleen etsiessään tuotetta, tietoa tai ratkaisua.

Voit käyttää AHREFS:in tai SEMR:ushin kaltaisia tietoon perustuvia hakukoneoptimointityökaluja löytääksesi merkityksellisiä avainsanoja omalta toimialaltasi. Ihannetapauksessa valittavissa on avainsanoja, joilla on suuri hakuvolyymi ja vähäinen kilpailu.

Mihin avainsanat sijoitetaan

Lisäksi sillä, mihin sijoitat avainsanat, on merkitystä.

Avainsanasi tulisi olla...

otsikossa (ja otsikkotagissa ja metakuvauksessa)

ensimmäisessä kappaleessa

johtopäätöksissä

vähintään yhdessä H2-otsikkossa tekstin sisällä

ripoteltuna muualle sisältöön

Tavoittele 1-2%:n avainsanatiheyttä, sillä jos käytät avainsanaa liian monta kertaa, toimintasi saatetaan lukea avainsanojen liikakäytöksi.

Käytä LSI-avainsanoja

Sisältöön kannattaa myös sisällyttää Latent Semantic Indexing (LSI) -avainsanoja, jotka liittyvät pääavainsanaan.

Jos esimerkiksi kirjoitat hakukoneoptimoinnista, LSI-avainsana voisi olla "hakukoneoptimointi" tai "SEO-tekstien kirjoittaminen". LSI-avainsanat lisäävät sisältöösi kontekstin ja auttavat algoritmeja ymmärtämään paremmin, mistä sisällössäsi on kyse.

Huomioi hakutarkoitus

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä kannattaa ottaa huomioon valitsemiesi avainsanojen tarkoitus. Avainsanojen tarkoituksessa otetaan huomioon käyttäjän ajattelutapa. Toisin sanoen, miksi käyttäjä etsii tätä avainsanaa?

Jos joku esimerkiksi etsii "punaista bleiseriä", on todennäköistä, että hän haluaa ostaa punaisen bleiserin. Hän ei todennäköisesti ole kiinnostunut siitä, miten punainen bleiseri valmistetaan tai milloin bleiserit tulivat ensimmäisen kerran muotialalle.

Kolme yleisintä hakuaikomustyyppiä ovat tiedottaminen, asiointi ja navigointi. Pitkien avainsanojen käyttäminen voi auttaa sinua tarkentamaan, minkä tyyppisiä hakuja haluat vetää puoleesi.

Sisällössäsi olevat sisäiset ja ulkoiset linkit ovat laadun indikaattoreita. Se on helppo tapa tarjota pääsy lisätietoihin tai lähteisiin oman sisältösi tueksi.

Ihannetapauksessa voit käyttää linkkien rakentamista ulkopuolisista lähteistä, jotka viittaavat takaisin omalle verkkosivustollesi. Inbound-linkit osoittavat, että muut lähteet ovat pitäneet sisältöäsi luotettavana ja laadukkaana, ja hakualgoritmien pitäisi seurata tätä esimerkkiä.

Sisältöideat SEO:a varten

Jos haluat parantaa sijoituksiasi, hyvä idea on kirjoittaa aiheista, joista muut ihmiset ovat kiinnostuneita. Selvitä, mitä ihmiset jo etsivät ja rakenna sisältöideasi niiden ympärille.

Tämäkin liittyy hyvään avainsanatutkimukseen. Kun löydät paljon suosittuja avainsanoja, voit mahdollisesti tavoittaa sisällölläsi enemmän ihmisiä.

Laadukas sisältö SEO:a varten

Laadukas sisältö on Googlen tärkein tavoite. Mutta koska termi "laatu" on subjektiivinen, miten voit varmistaa, että sisältösi on laadukkaampaa kuin muu sisältö, joka jo sijoittuu hyvin?

Hyvin optimoitu sisältö on muutakin kuin hyvin kirjoitettua.

Paras tapa on tutkia, mitä sinua kiinnostavasta aiheesta on jo sanottu. Kiinnitä huomiota linkitettyihin lähteisiin, sisällön pituuteen ja mahdollisiin parannusmahdollisuuksiin (esim. kuvan tai infografiikan lisäämiseen).

Huomioi myös käyttäjän aikomukset. Varmista, että kirjoitat niin, että saat selville, miksi haku on tehty. Kohdeavainsanasi tulisi olla riittävän täsmällinen, jotta se vastaa yleisösi aikomuksia.

Jos esimerkiksi kaikki muut kirjoittavat perusteellisia oppaita jostakin aiheesta, todennäköisesti et voi kirjoittaa 500 sanan blogikirjoitusta samasta aiheesta ja odottaa sijoittuvasi hyvin.

7 SEO-sisältö ideaa, joita voit kokeilla heti

Nyt kun sinulla on perusymmärrys SEO-sisältömarkkinoinnista, sovelletaan sitä käytäntöön. Käytä näitä SEO-sisällön kirjoittamiseen liittyviä vinkkejä, kun hahmottelet strategiaasi:

1. Kirjoita ensin ihmisille, sitten algoritmeille

SEO-tekstien kirjoittamisen pitäisi miellyttää algoritmeja, mutta sen on myös tehtävä lukijat tyytyväisiksi. Loppujen lopuksi palvelet ihmisiä, joten älä tee kirjoituksestasi niin kaavamaista ja robottimaista, että se menettää tunteensa tai selkeytensä. Tällä investoinnilla voi olla suuri vaikutus kampanjasi suorituskyvyn parantamiseen SEO:n avulla.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät sisältömarkkinointia osana PR-strategiaasi. PR:ssä on kyse brändisi inhimillistämisestä ja kohdeyleisön tunteisiin vetoamisesta.

2. Panosta otsikoihin

Otsikkosi on ensimmäinen asia, jonka käyttäjät näkevät. Se auttaa päättämään, vastaako sisältösi heidän tarpeitaan. Tutkimusten mukaan 70 prosenttia meistä lukee vain otsikot ennen artikkelin jakamista.

Jos haluat, että ihmiset jakavat sisältösi ja lisäävät ilmaista verkkoliikennettä, sinun on käytettävä aikaa hyvän otsikon laatimiseen, joka herättää oikeat odotukset.

3. Sisällytä metakuvaus

Metakuvaus on pieni tekstinpätkä, joka näkyy hakutuloksen otsikon alla. Se on esikatselu, joka näyttää lukijalle, mistä artikkelissa on kyse. Tämä voi kannustaa lukijaa klikkaamaan artikkelia.

Jos et määritä metakuvausta, Google saattaa luoda sen puolestasi sisällön perusteella. On siis parempi valita, mitä metakuvaus sisältää. Voit yleensä tehdä siitä hakukoneita vakuuttavamman.

Jos haluat optimoida metakuvauksesi, sisällytä siihen tärkein avainsanasi ja anna lyhyt kuvaus siitä, mistä sisällössäsi on kyse.

4. Havainnollista kuvilla

Kuvat auttavat rikkomaan pitkiä tekstikappaleita ja tekevät sisällöstäsi houkuttelevampaa. Lisäksi kuvat voivat auttaa havainnollistamaan tarinaa tai artikkelia. Voit myös tarjota lukijalle entistä enemmän arvoa (kuten kaavioita, kuvioita jne.).

Toinen tärkeä asia on se, miten kuvat voivat auttaa näkövammaisia. Google on alkanut suosia verkkosivustoja, jotka tarjoavat paremman saavutettavuuden. Kuvat, joissa on kuvaileva alt-teksti, antavat kaikille käyttäjille mahdollisuuden nauttia monipuolisesta selailukokemuksesta.

5. Kirjoita kattavaa sisältöä lyhyillä lauseilla

Keskivertoihmisen lukutaito Yhdysvalloissa on 7.–8. luokkalaisen tasolla. Siksi sisältö kannattaa yleensä kirjoittaa keskivertolukijalle sopivaksi, eikä liian monimutkaisesti. Lyhyiden lauseiden (~20 sanaa tai vähemmän) kirjoittaminen tukee käyttäjäystävällistä sisältöä. Lisäksi algoritmien on helpompi selata ja haravoida sisältösi, varsinkin jos sitä on paljon.

6. Tee tuoretta sisältöä

Toinen laatusignaali on sisällön ikä. SEO-sisältömarkkinointi ei pysähdy, vaan se on jatkuva matka. Tuoreen sisällön säännöllinen luominen auttaa sinua jatkamaan auktoriteetin ja brändin tunnettuuden rakentamista.

Voit myös päivittää olemassa olevaa sisältöä uusilla faktoilla, linkeillä, tilastoilla ja kuvilla. Hakukoneet huomaavat, kun sisältöä on päivitetty.

7. Palkkaa SEO-copywriter

Jos et ole valmis toteuttamaan SEO-strategiaa itse, palkkaa joku, jolla on jo kokemusta. SEO-copywriter on kuin salainen supervoima, jonka avulla voit alkaa hyödyntää näitä vinkkejä välittömästi.

Työkalut, jotka auttavat sinua SEO-sisällön kirjoittamisessa

Kun olet aloittamassa SEO-sisältömarkkinoinnin matkaa, on olemassa paljon työkaluja, jotka auttavat. Oikeat digitaalisen markkinoinnin työkalut voivat auttaa sinua havaitsemaan mahdollisuuksia löytää aiheita, parantaa optimointia ja seurata analytiikkaa sekä tuloksia.

Tässä ovat suosikkityökalumme hakukoneoptimointia varten satunnaisessa järjestyksessä:

UberSuggest

Jos olet vasta aloittamassa avainsanatutkimusta, UberSuggest on yksinkertainen mutta tehokas avainsanatyökalu. Sitä voi kokeilla ilmaiseksi, ja se antaa sinulle pitkän luettelon merkityksellisistä avainsanoista, hakumääristä ja sanojen vaikeudesta.

Ahrefs

Kehittyneempään avainsanatutkimukseen ja hyperlinkkien rakentamiseen. Ahrefs on isompien toimistojen käyttämä työkalu. Se seuraa hyperlinkkien suorituskykyä, joten voit seurata brändisi auktoriteettia. Lisäksi saat tietoa siitä, millä avainsanoilla kilpailijasi sijoittuvat, jotta voit päihittää heidät.

Hemingway App

SEO-kirjoittamisessa auttaa Hemingway App. Tämän ilmaisen online-työkalun avulla voit kopioida ja liittää sisältösi ja "luokitella" sen monimutkaisuuden perusteella. Se nostaa esiin alueita, joita voit yksinkertaistaa lukijaystävällisemmiksi. Tämä auttaa sinua vetoamaan sekä kohdeyleisöösi että hakualgoritmeihin.

Meltwater

Meltwaterin sosiaalisen median kuuntelun, brändinhallinnan ja kilpailutietoisuuden työkalut voivat ohjata sisällöntuotantostrategiaasi. Hanki ymmärrystä kuluttajista ja ymmärrä paremmin, mikä heitä kiinnostaa. Seuraa sitten sosiaalisia jakojasi ja suorituskykyäsi useissa eri kanavissa nähdäksesi, miten ja missä edistyt.

SEO-sisällön kirjoittamisessa otetaan huomioon erittäin suuren palapelin kaikki palaset. Hyvä uutinen on, että se helpottuu, mitä enemmän harjoittelet. Jostain on aloitettava, joten ota tämä SEO-opas käyttöön jo tänään ja seuraa, miten vaikutus kasvaa ajan myötä.