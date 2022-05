Mitä on markkinointi & miksi liiketoimintasi tarvitsee sitä?

Oletko juuri lanseerannut uuden tuotteen tai palvelun, ja haluat sanan leviävän siitä? Ehkä haluat jakaa kuluttajien kanssa, miksi tuotteesi tai palvelusi on loistava ja mikä tekee siitä niin paljon paremman kuin kilpailijoiden tarjoamat tuotteet.

On siis yksi asia mitä tarvitset... Markkinointi!

Hyvin mietitty markkinointistrategia on olennainen, jos haluat erottua joukosta ja varmistaa liiketoimintasi kasvun.

Suurimmalle osalle ihmisistä, markkinointi tarkoittaa mainontaa — lehdissä, mainostauluissa, sosiaalisen median kanavissa tai televisiossa. Mutta markkinointi on paljon muutakin. Itse asiassa se sisältää niin monia eri taktiikoita (sosiaalisen median markkinointi, sähköpostimarkkinointi, suosittelumarkkinointi jne.), että emme voi selittää kaikkia markkinointiprosessin elementtejä tässä yhdessä blogitekstissä.

Avaamme kuitenkin tätä laajaa aihetta ja keskitymme seuraaviin:

Markkinoinnin määritelmä

Tavallisimmat markkinoinnin termit

Markkinoinnin tärkeys

Markkinoinnin eri tyypit ja periaatteet

Esimerkkejä onnistuneista markkinoinnin tekniikoista

Vinkkejä markkinointiin ja paljon muuta!

Miltä tämä kuulostaa? Aloitetaan!

Sisällysluettelo

Mitä on markkinointi?

Meressä on yhtä monta kalaa kuin markkinoinnin määritelmiä.

Joten miten selittäisit markkinoinnin käsitteenä?

Pohjimmiltaan markkinointi on prosessi, jossa ymmärrät kuluttajaasi sekä rakennat tai ylläpidät asiakassuhteita.

Olemme etsineet muutamia lainauksia, jotta saat paremman käsityksen siitä, mitä markkinointi oikeastaan ​​on.

Markkinointi on toimintaa, toimintoja ja prosesseja, joilla luodaan, viestitään, toimitetaan ja vaihdetaan tarjouksia, joilla on arvoa asiakkaille, kumppaneille ja koko yhteiskunnalle.

— American Marketing Association

Philip Kotlerin mukaan, "Modernin markkinoinnin isä", se on...

...tutkimisen tiedettä ja taidetta, arvon luomista ja tuottamista kohdemarkkinoiden tarpeiden tyydyttämiseksi voitolla. Markkinointi tunnistaa toteutumattomia tarpeita ja toiveita. Se määrittelee, mittaa ja kvantifioi tunnistettujen markkinoiden koon ja tuottopotentiaalin. Se paikantaa, mitä segmenttejä yritys pystyy palvelemaan parhaiten, sekä suunnittelee ja markkinoi sopivia tuotteita ja palveluita.

Jos et työskentele markkinoinnin parissa, saatat silti vielä miettiä: Mitä markkinoinnin ihmiset tekevät? Kuten yllä olevat määritelmät yrittävät selittää, markkinoijat yrittävät houkutella asiakkaita, jotka saattavat olla kiinnostuneita ostamaan yrityksen tuotetta tai palvelua tarkasti kohdistetun viestinnän tai mainonnan avulla. Markkinoijat käyttävät useita eri kanavia tavoittaakseen kuluttajia, ja tietyt markkinoinnin termit tulevat usein esiin selitettäessä näitä erilaisia ​​viestintätapoja, esimerkiksi:

perinteinen markkinointi

digitaalinen markkinointi

suoramarkkinointi

inbound-markkinointi

Mutta mitä ne tarkalleen ottaen tarkoittavat?

Jatka lukemista ja ota selvää👇

7 markkinoinnin termiä, jotka kaikkien pitäisi tietää

Tähän mennessä olet ehkä jo huomannut, että markkinointi on monimutkainen aihe, joka koostuu lukuisista käsitteistä ja termeistä. Varsinkin aloittelijoille tämä voi olla hieman hämmentävää.

Siksi olemme laatineet lyhyen sanaston 7 tärkeästä markkinointitermistä, jotka jokaisen markkinoijan tulee tuntea.

1. Perinteinen markkinointi

Yksinkertaisesti, perinteinen markkinointi luo suhteita asiakkaisiin offline-mainoskanavien kautta, kuten:

word-of-mouth markkinointi

televisio

aikakausilehdet ja sanomalehdet (painetut mainokset)

julisteet

mainostaulut

bannerit

radio

Perinteisiä mainontakäytäntöjä harjoittavien markkinoijien tavoitteena on tavoittaa massat – loppujen lopuksi mitä enemmän ihmiset katsovat TV-mainoksiasi tai lukevat artikkelia tuotteestasi tai palvelustasi, sitä suurempi on mahdollisuus houkutella lisää liidejä ja lisätä myyntiäsi.

2. Digitaalinen markkinointi

Vastoin perinteisiä metodeja, digitaalisella markkinointistrategialla tarkoitetaan verkkomarkkinointia.

Digitaalisessa markkinoinnissa keskitytään potentiaalisten uusien tai olemassa olevien asiakkaiden sitouttamiseen ja tavoittamiseen Internetin kautta, tiimi käyttää markkinointikanavia, kuten:

sosiaalisen median alustoja

Google Adsia

sähköpostia (sähköpostimarkkinointi)

yritysten verkkosivuja

Smart TV:tä

Asiakkaasi saattavat olla aktiivisia ainoastaan online- tai offline-kanavissa tai useimmiten molemmissa. Selvittääksesi, mikä on paras sekoitus perinteistä ja digitaalista markkinointia sitouttamiseen, yritykset usein palkkaavat digitaalisen markkinoinnin toimiston auttamaan heitä saavuttamaan kohdeyleisönsä, jotta he voivat rakentaa vahvoja asiakassuhteita.

Kun tiedät mistä löydät asiakkaasi, harkitse monikanavaisen markkinointistrategian luomista.

3. Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointi voidaan nähdä yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi esittelynä kohdeasiakkaille. Sen tavoitteena on löytää, tavoittaa ja motivoida asiakkaita ryhtymään toimiin – ostamalla tuotteesi. Usein kuluttajalle suunnattu toimintakehotus on tuotteen tai palvelun ostaminen tai kokeileminen, mikä ei välttämättä ole sama asia kuin perinteisissä ja digitaalisissa markkinointikampanjoissa, jotka saattavat keskittyä enemmän bränditietoisuuteen.

Suoramarkkinointi ei sisällä ainoastaan perinteistä markkinointia (TV-mainokset, radiomainokset, aikakausilehtimainokset jne.) vaan myös digimarkkinoinnin strategioita (sähköpostimarkkinointi, hakukonemainokset jne.).

Messut ja konferenssit voivat myös tarjota loistavia tilaisuuksia mainostaa liiketoimintaasi suoraan asiakkaille.

Tässä kuvitteellinen esimerkki suorasta markkinoinnista:

Nuorten lehden tilaajille esitetään ihonhoitomainoksia Facebookissa ja Instagramissa jne.

Miksi?

Koska on yleisesti tiedossa, että teini-ikäiset kamppailevat usein ihonsa kanssa ja ostavat siksi muita ikäryhmiä todennäköisemmin ihonhoitotuotteita.

4. Inbound-markkinointi

Yksinkertaisesti inbound-markkinointi (tai houkuttelumarkkinointi) on prosessi, jossa autetaan kohdeyleisöäsi löytämään sinut ja sinun liiketoimintasi esimerkiksi hakukoneiden avulla.

Se keskittyy asiakassuhteiden nurturointiin, brändin rakentamiseen ja brändin tunnettuuden lisäämiseen saamalla (potentiaalisten) asiakkaiden luottamus.

Voit tehdä sitä esimerkiksi luomalla relevanttia, opettavaista ja viihdyttävää sisältöä. Jos luot jonkinlaista kommunikaatiota kohdeyleisön kanssa ja jos ihmiset ovat tekemisissä sisältösi kanssa, heidän mahdollisuus muuttua asiakkaiksi kasvaa.

Oikein tehtynä inbound-markkinointi voi antaa sinulle paljon parempia tuloksia kuin esimerkiksi perinteiset markkinoinnin menetelmät.

Miksi?

Koska asiakkaasi eivät välttämättä tunne, että heille myydään.

Tässä joitain esimerkkejä inbound-markkinoinnista:

Hakukoneoptimointi (SEO)

Sisältömarkkinointi

Sosiaalisen median julkaisut

Blogit

Suositukset

Vinkki: Jo pelkkä osallistuminen keskusteluun sosiaalisen median alustoilla tai linkin lähettäminen informatiiviseen artikkeliin voi tehdä ihmeitä yrityksellesi.

5. Outbound-markkinointi

Outbound-markkinointi taas koostuu perinteisistä menetelmistä, kuten suorapostituksesta, kylmäpuheluista, radio- tai televisiomainoksista, puhelinmarkkinoinnista jne.

Toisin sanoen: Markkinoija tavoittaa ihmisiä ja muodostaa yhteyden heidän kanssaan nähdäkseen, ovatko he kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta.

Toinen termi tälle on keskeyttävä markkinointi (eng. interruption marketing).

Ja olemme kaikki kokeneet sitä jossain vaiheessa...

...Sinut keskeytetään ei-toivotun puhelinmyyntisoiton toimesta nauttiessasi herkullista ateriaa tai kupillista kahvia. Kuulostaako tutulta?

6. B2B-markkinointi (Business-to-Business)

B2B-markkinointi (business-to-business) keskittyy – kuten nimi jo viittaa – tuotteiden tai palveluiden myyntiin suoraan muille yrityksille ja niiden päättäjille.

Business-to-business-markkinointi on välttämätöntä, kun yksi yritys tarvitsee toisen yrityksen palveluita/tuotteita toimintansa parantamiseksi tai ylläpitämiseksi.

Tämä voi olla kaikkea ravintolan pöytienhallintaohjelmistosta vuokrattaviin toimistotiloihin.

7. B2C-markkinointi (Business-to-Consumer)

B2C-markkinointi (business-to-consumer) ei myy tuotteitaan muille yrityksille, vaan kuluttajille henkilökohtaiseen käyttöön – vaatteista, elektronisista laitteista, älypuhelimista, aurinkolaseista puutarhapalveluihin ja paljon muuta.

Nyt kun tiedät yleiset markkinoinnin termit, on aika vastata seuraavaan kysymykseen…

Mikä on markkinoinnin päätarkoitus?

On monia artikkeleita, joissa keskustellaan markkinoinnin roolista ja siitä, miksi jokainen yritys tarvitsee sitä.

Voisimme tarjota sinulle pitkän luettelon kohdista, jotka osoittavat markkinoinnin tärkeyden, mutta olemme päättäneet pitää sen yksinkertaisena ja suoraviivaisena.

Markkinoinnin tarkoituksena on:

Ymmärtää, mitä asiakkaasi tarvitsevat ja haluavat tekemällä markkinointitutkimusta ja käyttämällä kerättyä ymmärrystä liiketoimintasi tehostamiseen. Hankkia tuloja yrityksellesi mm. rakentamalla bränditietoisuutta ja mainostamalla tarjouksia eri markkinointikanavissa, tapahtumien aikana (tapahtumamarkkinointi) jne. Tee markkinoille tuomastasi tuotteesta tai palvelusta (esim. tuotemarkkinointi) kuluttajalle mieleenpainuva ja relevantti.

Vinkki: Jos haluat erottua muista ja välittää viestisi yrityksesi periaatteiden mukaisesti, luovuuteen kannattaa panostaa

Mutta hetkinen, eikö tuotto, bränditietoisuuden rakentaminen, asiakkaiden ohjaaminen markkinointisuppiloon ja asiakassuhteiden rakentaminen ole myös myynnin ja mainonnan tarkoitus?

Ovatko markkinointi, myynti ja mainonta sama asia?

Eivät ihan.

Markkinointi vs. Myynti

Vaikka monet saattavat ajatella markkinointia ja myyntiä synonyymeinä, niiden välillä on merkittävä ero.

Vaikka myynti työskentelee suoraan mahdollisten asiakkaiden kanssa saadakseen heidät kääntymään asiakkaiksi, markkinoinnin tarkoituksena on herättää kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan.

Ajattele markkinointia myyntitiimin edeltäjänä. Markkinointiprosessilla välität kohdeyleisölle

kuka sinä olet

mitä sinä tarjoat

paljon tuotteesi maksaa

miten tuotteesi voi ratkaista heidän ongelmansa

Kun ihmiset kiinnostuvat tarjouksestasi, myyntitiimi ottaa johdon

tarjoamalla lisätietoja tuotteesta

vastaamalla kysymyksiin

mainitsemalla yksilöllisistä ratkaisuista

pitchaamalla

Kuten näet, termit eivät ole keskenään synonyymejä, mutta molempien osastojen on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta yhteistyö toimii. 😎 Markkinointiosasto on olennainen osa liidien luontiprosessia, ja sillä on suuri rooli pätevien liidien tarjoamisessa myyntiin, jotka todennäköisesti ovat enemmän kiinnostuneita yrityksesi tuotteesta tai palvelusta kuin kylmäpuhelun saava henkilö.

Markkinointi vs. Mainonta

Jos markkinointi olisi kakku, mainonta olisi pala sitä.

Markkinointiprosessi on hyvin monimutkainen, koska se sisältää erilaisia ​​elementtejä, kuten

uusia tuotekehittelyitä

markkinatutkimusta

markkinoiden segmentointia

PR:ää

toimitusketjun hallintaa

asiakastukea & paljon muuta

Markkinointi on välttämätöntä yrityksen myyntipolun jokaisessa vaiheessa. Se käyttää erilaisia ​​jakelu- tai markkinointikanavia, tiimejä, sosiaalista mediaa jne. määrittääkseen kohdeyleisönsä, kommunikoidakseen sen kanssa ja rakentaakseen brändiuskollisuutta.

Mainonta taas on vain yksi osa markkinointia, jossa yritykset maksavat levittääkseen tietoisuutta palvelusta tai tuotteesta (esim. televisiossa tai sosiaalisen median alustoilla).

Nyt kun tiedät eron markkinoinnin, myynnin ja mainonnan käsitteiden välillä, on aika siirtää huomio seuraavaan yhtä tärkeään asiaan… asiakkaaseen.

Markkinointi & asiakkaan rooli

Yrityksen tarkoitus on saada ja pitää asiakas. Ilman asiakkaita mikään insinööritaito, fiksu rahoitus tai toimintaosaaminen ei pysty pitämään liiketoimintaa käynnissä.

—Theodore Levitt (Economist & Harvard Business School Professor)

Totuus on, että ilman ihmisiä, jotka haluavat ostaa tarjottuja tuotteita, ei olisi yrityksiä.

Ja markkinointi on avainasemassa varmistaakseen, että yritykset onnistuvat houkuttelemaan ja pitämään asiakkaita. Markkinointi tukee yrityksen kykyä:

Tunnistaa asiakkaat Täyttää asiakkaiden tarpeet Säilyttää asiakkaat

Nämä ovat markkinoinnin tavoitteet.

Tarkastellaanpa lyhyesti jokaista vaihetta.

Ennen kuin yritys voi luoda jotain arvokasta, sen on tunnistettava mahdolliset asiakkaat ja asiakkaan tarpeet. Yksi tapa tehdä tämä on Meltwaterin kaltaisen sosiaalisen median kuuntelutyökalun avulla. Älä huoli, käsittelemme tällaisen työkalun edut yksityiskohtaisemmin myöhemmin.

Seuraava vaihe on näiden asiakkaiden tarpeiden täyttäminen tuomalla markkinoille niitä vastaava tuote tai palvelu. Varmista, että asiakkaat kokevat hyötyvänsä siitä. Tyytyväiset asiakkaat ovat tyytyväisiä arvoon, jonka he saavat maksamastaan ​​hinnasta (asiakasarvo).

Markkinointiosaston viimeinen askel on pitää asiakkaat, jotta he eivät vaihda kilpailevaan yritykseen. Miten? Seuraamalla jatkuvasti markkinoinnin trendejä, keräämällä kilpailijadataa ja luomalla uusia tuotteita, jotka mukautuvat kohdemarkkinoiden alati muuttuviin toiveisiin.

Mutta tiesitkö, että asiakkaat voivat olla myös erittäin tehokas markkinoinnin työkalu?

Asiakkaat #1 markkinoinnin työkalu

Oletko äskettäin syönyt upean brunssin uudessa bistrossa ja haluat vain jakaa mielipiteesi siitä verkossa?

Onnistuu.

On olemassa lukuisia verkkosivustoja, jotka on suunniteltu juuri tätä varten.

Palveluntarjoajat, kuten ravintoloitsijat, kampaajat, henkilökohtaiset valmentajat, hammaslääkärit jne., pyytävät usein asiakkaitaan julkaisemaan arvosteluja (käyttäjien luomaa sisältöä) kokemuksistaan ​​sosiaalisen median kanavilla tai joillakin suosittelusivustolla, kuten Yelp. Tuotetoimittajat käyttävät samaa taktiikkaa.

Vaikka saatat saada huonon arvion, yritykset hyötyvät yleensä arvosteluista, jotka koskevat asiakkaiden aitoa kokemusta.

Asialla on toinenkin puoli. Lukemalla arvosteluja yritykset voivat saada arvokasta palautetta ja nähdä, mitä he tekevät oikein ja mitä on parannettava. Näin ollen he voivat muokata tuotteitaan tai palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Ja asiakkaiden tarpeista puheen ollen… jotkut ravintolat, motellit yms. eivät selvästikään onnistuneet tyydyttämään niitä, kuten seuraava video osoittaa 🤣

Lähde: jennxpenn

Katsotaan seuraavaksi markkinoinnin eri tyyppejä

Markkinoinnin eri muotoja

Erilaisia ​​markkinoinnin muotoja on satoja, mutta käsittelemme niistä nyt kuusi yleisintä, joita yritykset (isot ja pienet) käyttävät yleisesti kaikkialla maailmassa.

1. Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on strateginen markkinointitapa, joka keskittyy luomaan ja jakamaan arvokasta, osuvaa ja johdonmukaista sisältöä selkeästi määritellyn yleisön houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi – ja viime kädessä kannattavan asiakastoiminnan edistämiseksi.

— Content Marketing Institute

Sisältömarkkinointia pidetään yleensä eräänlaisena digitaalisena markkinointina, mutta se voi tapahtua myös offline-tilassa. Esimerkkejä sisältömarkkinoinnista ovat blogit, sosiaalisen median julkaisut, infografiikka jne.

Loistavan ja arvokkaan sisällön tuottamisesta on monia etuja yrityksellesi, joista kaksi ovat:

Laadukkaammat liidit : Kohdeyleisölle arvokas sisältö ei ainoastaan ​​houkuttele lisää liidejä verkkosivustollesi, vaan se auttaa myös varmistamaan, että kyseiset liidit ovat laadukkaita ja aidosti kiinnostuneita ostamaan tuotteitasi tai palveluitasi.

: Kohdeyleisölle arvokas sisältö ei ainoastaan ​​houkuttele lisää liidejä verkkosivustollesi, vaan se auttaa myös varmistamaan, että kyseiset liidit ovat laadukkaita ja aidosti kiinnostuneita ostamaan tuotteitasi tai palveluitasi. Lisääntynyt asiakasuskollisuus: Jos olet toteuttamassa sisältömarkkinointistrategiaa, sinun on pidettävä mielessä, että päätavoitteesi on auttaa asiakkaitasi ratkaisemaan ongelmansa, ei myydä heille. Tunnista mahdolliset ongelmat ja tarjoa heille ratkaisu (tämä voi olla oppaan, webinaarien, vinkkien jne. muodossa). Tällainen lähestymistapa rakentaa uskollisuutta ja potentiaaliset sekä nykyiset asiakkaasi arvostavat brändiäsi enemmän.

2. Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi, joka tunnetaan myös nimellä SEO, on käytäntö, jossa optimoidaan verkkosivustosi ja muiden kanavien sisältö liikenteen ja brändisi näkyvyyden lisäämiseksi orgaanisten (maksuttomien) hakukonetulosten kautta.

SEO ei ole vain sisältösi näkyvyyttä hakukoneille, vaan myös sen ymmärtämistä, mitä ihmiset etsivät verkosta ja mitä sanoja he käyttävät löytääkseen vastauksia.

Jos tiedät nämä asiat, pystyt mukauttamaan sisältöäsi vastaavasti, mikä yhdistää sinut ihmisiin, jotka etsivät tarjoamaasi ratkaisua.

3. Videomarkkinointi

Videomarkkinointi on videon käyttöä liiketoiminnan edistämiseen. Siitä on tullut markkinoijille välttämättömyys, koska se mahdollistaa:

tavoittamaan ja säilyttämään yleisön

lisäämään tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta

ohjaamaan liidejä verkkosivustolle

tuottamaan lisää myyntiä

Videosisältöä voidaan julkaista eri markkinointikanavissa, mm. verkkosivustollasi, blogissasi tai sosiaalisessa mediassa sekä kolmannen osapuolen sivustoilla, kuten YouTubessa tai Vimeossa.

Jos haluat olla menestyvä videomarkkinoija, sinun on kysyttävä itseltäsi, millainen videosisältö sopisi parhaiten viestisi levittämiseen kohdeyleisölle.

Voit valita useiden erityyppisten videoiden joukosta, esimerkiksi:

brändi- ja tuotevideot

selittävät videot

haastattelut

asiakassuositukset

webinaarit

live-videot

tapahtumien yhteenvedot

workshopit jne.

Tiesitkö, että live-lähetykset ovat myös osa reaaliaikaista markkinointia?

4. Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi on sosiaalisen median alustojen, kuten Twitterin, Facebookin, Instagramin, LinkedInin, TikTok & jne. käyttöä brändisi markkinoimiseen.

Kuulostaa yksinkertaiselta eikö?

Tästä määritelmästä puuttuu kuitenkin tärkeä elementti.

Avain menestyksekkääseen sosiaalisen median markkinointiin on räätälöidyn sisällön julkaiseminen jokaiselle sosiaalisen median kanavalle.

Sosiaalisen median markkinointistrategia (olitpa sitten pieni yritys tai vakiintunut yritys) on välttämätön liiketoiminnan kasvulle, sillä kyse on yhteyden luomisesta asiakkaisiisi rakentamalla suhde brändiisi sosiaalisen median kautta.

5. Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajat ajavat tietoa, mielipiteitä ja "vaikuttavat" seuraajiinsa. Heillä on ääni, suuri yleisö ja he luovat sosiaalisen median alustoilla laadukasta sisältöä, joka innostaa muita ihmisiä olemaan tekemisissä heidän kanssaan ja kommunikoimaan heidän kanssaan.

Yritykset ympäri maailmaa ovat omaksuneet tämän trendin ja käyttävät vaikuttajamarkkinointia tuotteidensa ja palveluidensa mainostamiseen.

Jos uskot, että vaikuttajamarkkinointi voisi sopia sinulle, varmista, että lähestyt sekä yrityksellesi että kampanjallesi sopivia vaikuttajia.

Useimmilla vaikuttajilla on tuhansia seuraajia ja he ovat samaistuttavia.

Älä kuitenkaan tee päätöstäsi vain tämän perusteella. Sen sijaan kysy itseltäsi…

Pystyykö vaikuttaja edistämään sitoutumista?

Onko hänellä vankka asema sosiaalisessa mediassa?

Onko hänellä omalla alallaan auktoriteettia?

Kun olet solminut kumppanuuden vaikuttajan kanssa, sinun on yhdistettävä brändisi vaikuttajan elämäntyyliin ja kokonaiskuvaan.

Pidä aina mielessä, että vaikuttajat lasketaan myös brändeiksi!

Heillä on oma seuraajakuntansa, jolla on tiettyjä odotuksia julkaistun sisällön suhteen. Jos jätät tämän huomiotta etkä luo yhteyttä brändisi ja vaikuttajan elämäntavan/kuvan välille, he saattavat menettää autenttisuutensa ja sitä kautta seuraajansa.

6. Guerilla markkinointi eli sissimarkkinointi

Koska meissä jokaisessa on pieni kapinallinen, haluamme mainita sellaisen markkinoinnin muodon, joka erottuu muista – sissimarkkinoinnin.

Sissimarkkinoinnin tekniikoiden tavoite? Yllätyksellisyys!

Sissimarkkinoinnissa luodaan epätavanomaisia ​​kampanjoita, jotka saavat ihmiset kiinni heidän päivittäisestä rutiinistaan. Tällaiset markkinointimenetelmät ovat mieleenpainuvia ja yleensä erittäin tehokkaita.

Katso tämä lyhyt video, joka näyttää innovatiivisen Volkswagenin sissimarkkinointikampanjan.

Lähde: Creative Guerilla Marketing

Guerilla-markkinoinnilla on useita etuja:

se on luovaa

suhteellisen halpa

saa aikaan keskustelua

mahdollisesti leviää myös sosiaalisessa mediassa

soveltuu word-of-mouth -markkinoinnin mahdollisuuksiin

herättää tunteita jne.

Olemme nyt käsitelleet erilaisia markkinoinnin muotoja. Mitä seuraavaksi?

Toinen mainitsemisen arvoinen näkökulma markkinoinnissa on ehdottomasti markkinointi mix.

Markkinointimix: Periaatteet & käytännöt

Jos olet uusi markkinoinnin parissa ja luet aihetta koskevia julkaisuja päivittäin, olet todennäköisesti törmännyt termiin markkinointimix.

Markkinointimixillä tarkoitetaan perusperiaatteita ja tekniikoita, joita yritys käyttää markkinoidakseen tuotteitaan ja palveluitaan markkinoilla.

Markkinointimix koostui alun perin neljästä elementistä (markkinoinnin 4 P-kirjainta), mutta nyt se on laajentunut seitsemään (7P). Tarkastellaanpa niitä lyhyesti.

Product eli tuote: mitä myydään Price eli hinta: hinta, jonka asiakkaasi on valmis maksamaan tuotteesta/palvelusta Place eli myyntipaikka: jakelukanavat ja tuotteesi/palvelusi saatavuus potentiaalisille asiakkaille Promotion eli markkinointiviestintä: mitä kommunikoidaan, kenelle viestitään, miten tämä yleisö tavoitetaan ja kuinka usein promoaminen tapahtuu People eli ihmiset: jokainen, joka osallistuu tuotteen tai palvelun myyntiin, sen suunnitteluun, tiimien johtamiseen, asiakkaiden edustamiseen jne. Process eli prosessit: toimenpiteet, jotka on toteutettu tuotteen tai palvelun toimittamiseksi kuluttajalle Physical Evidence eli fyysinen todiste: todiste oston tekemisestä sekä vahvistus brändisi olemassaolosta (laskut, esitteet, seurantatiedot jne.)

Seuraavaksi tosielämän esimerkkejä yrityksistä, joiden luova markkinointistrategia todella kannatti.

Markkinointi oikein tehtynä: Esimerkkejä onnistuneista markkinointistrategioista

Nykyään olemme alttiita lukuisille mainoksille kaikkialla, missä menemme. Näin ollen, jotta mainos tai markkinointikampanja kiehtoisi meitä, sen on oltava todella poikkeuksellinen. Ei siis ole yllätys, että onnistunut markkinointikampanja on tavallaan taideteos.

Miten voit saavuttaa tämän?

On yksi asia, joka sinun täytyy tehdä:

Yhdistä brändisi kohdeyleisösi pyrkimyksiin ja ihanteisiin... Hyödynnä kuluttajien elämäntyyliä ja sisällytä ne markkinointitoimiisi (lifestyle-markkinointi).

Alla on muutamia esimerkkejä onnistuneista markkinointikampanjasta.

1. Burberry: Virtuaalisia pusuja kaikille 💋

Burberry Kisses on luultavasti yksi mielenkiintoisimmista markkinointikampanjoista.

Tavoitteena oli mainostaa huulipunalinjaa keskittymällä johonkin, jota me kaikki rakastamme – suutelemiseen.

Burberry ja Google julkaisivat kampanjaa varten erityisen sovelluksen, jonka avulla käyttäjä voi valita huulipunan ja lähettää virtuaalisen pusun kenelle tahansa ympäri maailmaa painamalla huuliaan älypuhelimen näyttöä vasten.

Ja toinen hieno asia... voit seurata pusun matkaa Google Street Viewin tai Google Placesin kautta.

Tämä markkinointikampanja herätti brändin ympärille paljon huomiota, koska se keskittyi kahteen asiaan…

...ihmisten tunteisiin ja haluun tuntea olevansa yhteydessä muihin.

2. GoPro & käyttäjien luoma sisältö📸

GoPro-kamerat ovat erittäin suosittuja adrenaliinifriikkien ja urheilun harrastajien keskuudessa – mitä yritys käyttää hyväkseen.

GoPro loi videoeditointiohjelman, joka sisältää logon ja brändäyselementit jokaiseen videoleikkeeseen. Asiakkaat luovat ja lähettävät videoita, ja GoPro julkaisee käyttäjien luomaa sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Tällaisella lähestymistavalla on lumipalloefekti, koska se motivoi muita GoPro-käyttäjiä liittymään "hypetykseen".

Yritys meni jopa askeleen pidemmälle palkitsemalla parhaan sisällön luojat varusteilla, käteisellä ja muulla.

Tulos? Asiakasuskollisuus ja sosiaalinen todiste!

Olemme melkein oppaamme lopussa, mutta vain MELKEIN...

5 markkinoinnin vinkkiä boostataksesi liiketoimintaasi [2022]

Jotta pääset alkuun matkallasi markkinoijana, haluamme antaa sinulle lyhyen katsauksen vuoden 2022 markkinoinnin trendeihin.

Päivitä verkkosivustosi ja tee siitä mobiiliystävällinen: Luo käyttäjäystävällinen ja visuaalisesti houkutteleva verkkosivusto. Käyttäjäsi eivät vietä paljon aikaa verkkosivustollasi, joten muista, että ensivaikutelmilla on merkitystä! Lisäksi on tärkeää, että sivustosi on optimoitu mobiilikäyttöön, jotta olet aina vierailijoidesi tavoitettavissa. Investoi maksettuihin sosiaalisen median palveluihin: Instagramissa, Pinterestissä ja yms. on tullut esiin maksullisia mainontavaihtoehtoja, niitä on periaatteessa kaikkialla. Sosiaalisen median alustat säätelevät algoritmejaan, mikä tarkoittaa, että brändit saavat näkyvyyttä vain, jos ne ovat valmiita käyttämään budjettinsa maksettuun promootioon. Automatisoi tehtäväsi: Käyttämällä erityisiä ohjelmistoja markkinointitehtäviin, kuten raportointiin, julkaisemalla sosiaalisen median julkaisuja tai lähettämällä markkinointisähköpostit, säästät arvokasta aikaa ja voit keskittyä projekteihin korkeammalla prioriteetilla. Käytä oikeita markkinointityökaluja säästääksesi aikaa. Käytä videosisältöä sosiaalisessa mediassa: Sosiaalisen median markkinointi kukoistaa ja staattiseen sisältöön verrattuna video on osoittautunut tehokkaammaksi liidien luomisessa (ajatellaanpa vain TikTokin nousua). Ole aito: Houkuttelet asiakkaita ja pidät heidän huomionsa vain, jos olet aito. Pysy uskollisena ydinarvoillesi ja ole vilpitön tarinankerronnassasi, niin yleisö arvostaa sitä.

Jes, olemme nyt valmiita👍

Olemme käsitelleet kaikki tärkeät kohdat, jotka sinun tulee tietää, jos haluat aloittaa markkinoinnin.

Tietenkin tarvitset hyvän tiimin, luovia ideoita, vaikuttavan tuotteen... mutta myös oikean työkalun!

Meltwater voi auttaa sinua jälkimmäisessä😉

Aloittelijasta markkinoinnin mestariksi – Meltwater apuna

Sosiaalisen median markkinointiratkaisumme sisältää kaiken, mitä yrityksesi tarvitsee menestyäkseen

Vaikuttajamarkkinointi

Sosiaalisen median kuuntelu

Insighteja kohdeyleisöstäsi

Alla olemme listanneet muutamia hyödyllisiä ominaisuuksia, joita Meltwaterin työkalulla on tarjota:

✔️Huippuluokan suodattimet löytääksesi vaikuttajia, jotka ovat tärkeitä yleisöllesi ja heitä kiinnostaville aiheille.

✔️Yksi alusta kampanjoiden luomiseen, viestinnän jakamiseen, sisällön hyväksyntään ja sopimusten hallintaan.

✔️Ainutlaatuiset vaikuttajalinkit, portfolion seuranta ja täydellinen markkinoinnin ROI-analyysi perustelemaan vaikuttajamarkkinointikampanjasi arvoa.

✔️Huippuluokan oikeuksien hallinta jakaaksesi käyttäjien luoman sisällön välittömästi sosiaalisen median alustoillasi.

✔️Tuotteidesi automaattinen kartoitus sisältökuviin, jotta yleisösi voi helposti löytää ja tehdä ostoksia sisällöstäsi löytämänsä tuotteet.

✔️Edistyneet kohdeyleisön analysointiin tarkoitetut insight-raportit ymmärtävät yhteisöjä ja yhteisiä piirteitä, jotka ohjaavat sosiaalisen median keskusteluja brändistäsi, toimialastasi ja kilpailijoistasi.

✔️Hyvin tehdyt syötteet brändimainintojen korostamiseksi sosiaalisessa mediassa ja uutisissa.

ja paljon muuta...

Sosiaalisen median kuuntelutyökalumme on myös auttanut vakiintuneita yrityksiä, kuten SodaStream ja Google, voittamaan liiketoiminnan haasteensa.

—Itai Bichler, Head of Global Digital Marketing at SodaStream

Meltwaterin työkalu antaa meille etsimämme kattavuus-, sitoutumis- ja sentimenttitiedot omien kanaviemme ulkopuolella. Emme ole vain kiinnostuneita ymmärtämään, kuinka omat viestimme toimivat, vaan haluamme tietää, miltä laajempi keskustelu näyttää. Automaation avulla voimme automaattisesti vetää tietoja omille sisäisille dashboardeille, mikä on uskomattoman arvokasta ajan kannalta.

—Katie Miller, Program Manager, The Cloud Developer Relations Team

Haluatko kuulla, miten Meltwater voi auttaa yritystäsi markkinonnin ROI:n parantamisessa? Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan yrityksellesi sopivasta ratkaisusta.