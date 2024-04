TikTok reitet auf einer ungebrochenen Welle der Beliebtheit – und zwar bei Influencern, Marken und anderen Creators gleichermassen. Die größten TikTok Stars haben frühzeitig erkannt, was sich ihre Follower wünschen, und durch die Erstellung von Content, der anspricht und begeistert, eine riesige Followerschaft aufgebaut.

Die meistgefolgten TikTok Accounts sind zu starken persönlichen Marken herangewachsen und haben sich durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Marken und anderen Influencern einen Namen gemacht.

In diesem Artikel stellen wir dir die größten TikTok Stars vor, gemessen an der Anzahl ihrer Follower. Durch das Anklicken eines Namens kannst du auch direkt zu deinem Favoriten in dieser Liste springen:

Wer hat die meisten Follower auf TikTok?

Laut Statista hat der aus dem Senegal stammende Khaby Lame mit mit 162 Millionen die meisten Follower auf TikTok. Er lebt in Italien und bringt die Menschen seit dem Beginn der Covid-Pandemie im Jahr 2020 mit seinen humorvollen Reaktions-Videos zum Lachen.

Um seine Follower-Zahl auf TikTok ins rechte Licht zu rücken: Er hat damit mehr TikTok Follower als Kevin Hart, Justin Bieber und Drew Barrymore zusammen!

Wer ist der bestbezahlte TikTok Star?

Die Schwestern Charli und Dixie D'Amelio sind gemäß verschiedener Quellen die bestverdienenden TikTok-Stars.

Ihr geschätzter Jahresverdienst: 17 Millionen USD

Die Top 10 der meistgefolgten TikTok Accounts

Dies sind die 10 Accounts mit den meisten Followern auf TikTok. Ganz offensichtlich machen sie etwas richtig!

Wir haben mithilfe unserer Meltwater Influencer Marketing Suite die Engagement-Metriken dieser Social Media-Persönlichkeiten etwas genauer unter die Lupe genommen:

1. @khaby.lame

Khaby Lame TikTok Follower Stats

162 Mio. TikTok Follower

80 Following

3,8 Mio. Likes per Video

64,6K Shares per Video

27,5K Kommentare per Video

Bei der Frage nach der Person mit den meisten TikTok-Followern denkt man wahrscheinlich zuerst an einen weltbekannten Namen. Doch dem it nicht so – der Creator mit den meisten Followern auf TikTok ist Khaby Lame mit einer 162 Millionen großen Fangemeinde.

Er ist für sein humorvolles Timing und seine wortlosen Videos bekannt, in denen er sich über verschiedene Life Hacks, die einfache Lösungen überkomplizieren, lustig macht. Sein Markenzeichen, der teils genervte, teils spöttische Gesichtsausdruck am Ende seiner Videos, hat sich zu einem regelrechten Phänomen entwickelt.

2. @charlidamelio

Charli D’Amelio TikTok Follower Stats

154 Mio. TikTok Follower

1.291 Following

1,9 Mio. Likes per Video

285,8K Shares per Video

23,9K Kommentare per Video

Die ehemalige Turniertänzerin Charli D'Amelio liegt mit 154 Millionen TikTok Followern an zweiter Stelle. Sie hat sich nicht auf einen bestimmten Stil festgelegt, sondern postet von Reise-Vlogs bis hin zu den typischen TikTok-Tanzvideos eine vielfältige Auswahl an Videos.

Sie arbeitet häufig mit Marken wie Amazon und seit kurzem auch mit AirBnB zusammen und wurde vom New Yorker als „The Face of TikTok” bezeichnet. Im Laufe ihrer Karriere als Social Media Persönlichkeit hat sie zahlreiche ähnliche Auszeichnungen erhalten. Im Gespann mit ihrer Schwester Dixie (#10) sind die D'Amelios die bestbezahlten TikTokerInnen der Welt.

3. @mrbeast

Jimmy Donaldson (mrbeast) TikTok Follower Stats

94,2 Mio. TikTok Follower

338 Following

Following 4 Mio. Likes per Video

152,9K Shares per Video

89,7K Kommentare per Video

Jimmy Donaldson alias Mr. Beast ist vor allem für seinen äußerst beliebten YouTube Channel bekannt. Er ist der einzige Creator auf dieser Liste, der seit November 2022 einen deutlichen Sprung nach oben gemacht hat und seine TikTok Follower von 58 auf 94 Millionen erhöhen konnte.

Interessanterweise sind seine TikTok Videos keine bloßen Neuaufbereitungen von YouTube Inhalten, sondern eigenständige Clips, die seine Videos aufwerten, anstatt sie lediglich wiederzuverwenden. Viele dienen dazu, seine YouTube-Videos zu promoten, aber es gibt durchaus Unterschiede in der Art und Weise, wie sein TikTok-Account seiner Marke zugutekommt.

4. @bellapoarch

Bella Poarch TikTok Follower Stats

94 Mio. TikTok Follower

636 Following

Following 1,4 Mio. Likes per Video

18,7K Shares per Video

10,8K Kommentare per Video

Bella Poarch liegt mit 94 Millionen TikTok-Followern auf Platz 4.

Einer ihrer größten Erfolge beim Aufstieg in den TikTok-Olymp ist das meistgelikte Video auf TikTok (66 Millionen Likes), in dem sie den Song „M to the B” der britischen Rapperin Millie B. lippensynchronisiert. Sie postet regelmäßig Cosplay- und Gaming-Content und ihr Markenzeichen in Form eines Pferdeschwanzes oder Zöpfen.

5. @addisonre

Addison Rae TikTok Follower Stats

89 Mio. TikTok Follower

68 Following

Following 1,2M Likes per video

47.6K Shares per video

9.9K Comments per video

Auf Platz fünf der TikTok-Accounts mit den meisten Followern steht die Creatorin Addison Rae.

Mit ihren Make-up-Videos, Tanzvideos und Markenpartnerschaften hat sie sich eine Fangemeinde mit 89 Millionen Followern aufgebaut.

6. @zachking

Zach King TikTok Follower Stats

82 Mio. TikTok Follower

118 Following

Following 1,8 Mio. Likes per Video

60,1K Shares per Video

3,8K Kommentare per Video

Wenn trickreiche Videoübergänge auf Instagram und TikTok dein Ding sind, kannst du von unserer Nummer 6 bestimmt noch das eine andere oder andere lernen.

Zach Kings unglaublich kreative und verblüffende Illusionen mit erzwungener Perspektive, extrem sauberen Schnitten, Geräuschkulissen und anderen Tricks bringen ihn mit knapp 82 Millionen TikTok-Followern auf den 6. Platz dieser Liste.

7. @kimberly.loaiza

Kimberly Loaiza TikTok Follower Stats

81 Mio. TikTok Follower

363 Following

Following 1,2 Mio. Likes per Video

4,9K Shares per Video

16,3K Kommentare per Video

Die in Mexiko geborene Sängerin und Social Media-Persönlichkeit Kimberly Loaiza liegt mit 81 Millionen TikTok-Followern auf Platz 7 unserer Rangliste.

In Ihren Videos sind trendige Sounds und Tänze zu sehen, gelegentlich auch mit ihrem Partner und ihren Kindern.

8. @tiktok

@TikTok Follower Stats

80,2 Mio. TikTok Follower

35 Following

Following 46,6K Likes per Video

804 Shares per Video

1,6K Kommentare per Video

Der TikTok-Account @tiktok ist der offizielle Account der TikTok-Plattform selbst. Auf diesem Account werden verschiedene Arten von Inhalten geteilt, die die Vielfalt und Kreativität der TikTok-Community zeigen. Dazu gehören Trends, Challenges, lustige Videos, kreative Kurzclips, Musikvideos und vieles mehr.

Der @tiktok-Account dient auch als Plattform für die Förderung von verschiedenen TikTok-Initiativen, Veranstaltungen und Kampagnen. Darüber hinaus werden oft Highlights von beliebten TikTok-Creators, spezielle Ankündigungen und Updates zur Plattform geteilt.

Insgesamt bietet der @tiktok-Account einen Einblick in die Welt von TikTok und zeigt, was die Plattform zu bieten hat. Deshalb wundert es nicht, ihn auf der Liste der Top 10 TikTok Accounts zu finden.

9. @cznburak

Burak Özdemir TikTok Follower Stats

75 Mio. TikTok Follower

0 Following

Following 377,6K Likes per video

3,8K Shares per video

4K Kommentare per video

Die Nummer 9 auf unserer Liste ist der türkische Chefkoch und Gastronom Burak Özdemir mit 75 Millionen TikTok-Followern. Seine Inhalte sind äußerst vielfältig, enthalten aber häufig Foodie-Videos, die ab und an für seine Restaurants werben.

10. @therock

@therock (Dwayne "The Rock" Johnson) TikTok Follower Stats

74,5 Mio. TikTok Follower

6 Following

Following 635K Likes per Video

8,8K Shares per Video

6K Kommentare per Video

Der TikTok-Account @therock gehört dem bekannten Schauspieler und Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson. Auf diesem Account teilt er persönliche Einblicke in sein Leben, hinter den Kulissen von Filmsets, Trainingseinheiten, lustige Momente mit seiner Familie und vieles mehr.

Dwayne Johnson nutzt seinen TikTok-Account auch, um seine Fans zu inspirieren, Motivation zu geben und positive Botschaften zu verbreiten. Er zeigt oft seine Fitness-Routinen, teilt Lebensweisheiten und ermutigt seine Follower dazu, hart zu arbeiten, ihre Ziele zu verfolgen und sich nicht entmutigen zu lassen.

Mit Millionen von Followern ist @therock einer der einflussreichsten Accounts auf TikTok. Er nutzt seine Präsenz auf der Plattform, um seine Fans zu unterhalten, zu inspirieren und zu motivieren, und ist bekannt für seine authentische und bodenständige Art.

Was haben die Top TikTok Accounts gemeinsam?

Es gibt offensichtlich kein Patentrezept, um sich einen Platz auf der Liste der TikTok-Accounts mit den meisten Followern zu sichern. Wir haben jedoch festgestellt, dass die meisten der größten TikTok Stars folgende Gemeinsamkeiten aufweisen:

Verifiziert

Genau wie bei anderen großen Plattformen lässt sich auch bei TikTok anhand der Verifizierung erkennen, ob es sich um einen „offiziellen” Account oder um eine Nachahmung oder einen Bot-Account handelt. Laut TikTok gelten für die Vergabe eines Verifizierungszeichens die folgenden Kriterien:

Aktiv: Es muss innerhalb der letzten 6 Monate eine Anmeldung bei einem Account erfolgt sein.

Es muss innerhalb der letzten 6 Monate eine Anmeldung bei einem Account erfolgt sein. Authentisch: Der Account muss eine echte Person, ein Unternehmen oder eine Organisation repräsentieren.

Der Account muss eine echte Person, ein Unternehmen oder eine Organisation repräsentieren. Vollständig: Der Account muss öffentlich zugänglich sein und über ein vollständiges Profil mit Bio, Name, Profilfoto und mindestens einem Video verfügen.

Der Account muss öffentlich zugänglich sein und über ein vollständiges Profil mit Bio, Name, Profilfoto und mindestens einem Video verfügen. Auffallend: Nur Accounts mit Erwähnungen in verschiedenen Nachrichtenquellen, ausschließlich Pressemitteilungen oder Paid Media, werden für eine Verifizierung berücksichtigt.

Nur Accounts mit Erwähnungen in verschiedenen Nachrichtenquellen, ausschließlich Pressemitteilungen oder Paid Media, werden für eine Verifizierung berücksichtigt. Sicher: Der Account muss über eine Mehrfaktor-Authentifizierung und eine verifizierte E-Mail verfügen.

Minimalistische Bio

Obwohl eine Bio zur Verifizierung auf TikTok eigentlich vorgeschrieben ist, haben die meisten dieser Top TikTok Accounts eine ziemlich lockere Auffassung dieser Regel. Ihre Bios bestehen entweder aus einem Wort, einem Emoji oder, wie im Fall von Addison Rae und Charlie D'Amelio, einfach aus „No bio yet”. Bella Poarch verwendet lediglich ein gelbes Herz-Emoji. 💛

Im Gegensatz zu Twitter, Instagram, Pinterest und anderen, die 150 Zeichen oder mehr für die Bio zur Verfügung stellen (160 bei Twitter), erlaubt TikTok nur 80 Zeichen. Das erklärt wohl die knappgehaltenen Bios auf dieser Liste.

Andere beliebte TikTok Stars folgen einem ähnlichen Format. Bios auf TikTok bestehen oft nur aus einigen Worten und Kleinbuchstaben, weisen auf eine aktuelle Partnerschaft hin und geben ein Postfach, eine E-Mail oder einen Linktree an.

Starke Personal Brand

Die meisten der beliebtesten TikTok-Accounts zeichnen sich durch einen einheitlichen Stil und eine starke persönliche Marke aus. Das blosse vor der Kamera stehen und sich kaum bewegen kann ein Markenzeichnen sein – wenn es das ist, was den Followern gefällt.

Eine Personal Brand kann auch durch einen bestimmten Kleidungsstil, eine bestimmte Frisur, einen Slogan oder einen einheitlichen Hintergrund geprägt sein. Diese klaren visuellen Anhaltspunkte geben den Followern ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit und erleichtern ihnen die Suche nach Creators. In unserem Webinar zum Thema Branding auf TikTok erfährst du mehr über dieses Thema.

Beim Zusammenstellen dieser Liste haben wir uns gewundert, weshalb einige beliebte und bekannte Creators nicht aufgelistet sind (und es stellte sich heraus, dass sie alle im Durchschnitt nur 5 Millionen Follower haben! 😲). Doch auch ohne ihre Handles zu kennen, konnten wir sie durch eine Google-Suche nach „der typ mit der strickjacke" (@ realadamrose), „knallige farben tänzer crocs" (@ happykelli) und „dinge, die ich bis 30 nicht wusste” (@ sidneyraz) finden – denn sie alle haben eine starke und wiedererkennbare persönliche Marke.

Partnerschaften & Kooperationen

Ein weiterer wichtiger Faktor, der ins Auge fällt, sind Markenpartnerschaften und Kooperationen („Collabs”, wie es die Jugendlichen nennen) mit anderen Kreativen.

Dies ist zwar keine Voraussetzung für eine große Followerschaft auf TikTok, hilft aber ungemein. Diese Art von Influencer-Partnerschaften erhöht die Reichweite eurer Videos und hilft euch dabei, euren Content zu monetarisieren, damit ihr weiterhin den benötigten Umfang an Inhalten für ein hohes Engagement produzieren könnt.

Präsenz auf Instagram und YouTube

Nicht zuletzt haben die meisten dieser TikTok Accounts eine beachtliche Fangemeinde auf mindestens einer anderen wichtigen Social Media Plattform, in der Regel Instagram oder YouTube. Diese Taktik eignet sich hervorragend, um den Content zu diversifizieren und ein größeres Publikum zu erreichen. Insbesondere bei YouTube können die Creator so längere Videos produzieren, die ihrer Kurzform-Persönlichkeit mehr Leben und Kontext einhauchen.