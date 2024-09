Instagram Reels sind eine der beliebten Kurzvideo-Optionen, die auf der Instagram Plattform angeboten werden. Sie bieten Nutzern und Marken spannende neue Möglichkeiten, Inhalte mit ihrem Publikum zu teilen. Die Funktion wurde 2020 auf der ganzen Welt als Antwort auf die rasant steigende Beliebtheit von TikTok eingeführt. TikTok Videos werden häufig als Instagram Reels geteilt, allerdings ist zu beachten, dass der Algorithmus von Instagram im Februar 2021 damit begonnen hat, Reels mit dem TikTok-Wasserzeichen weniger Priorität einzuräumen. Behalte dies also im Hinterkopf, wenn du deine Crossposting Strategie entwickelst.

Wenn du wissen möchtest, wie Instagram Reels erstellt werden und wie du sie am besten in deine Social Media Management Strategie einbindest, ist dieser Blog der richtige Lesestoff für dich.

Was sind Instagram Reels?

Instagram Reels ist eine Funktion auf Instagram, die es Nutzern ermöglicht, Kurzvideos zu posten und diese dann in Stories erneut zu teilen oder auf der Explore-Seite zu veröffentlichen.

Reels wurden im August 2020 eingeführt und sind Multiclip-Videos mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden, die mit Filtern, Text und Audio bearbeitet werden können. Um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, stehen zahlreiche verschiedene Funktionen zur Verfügung – beispielsweise Videogeschwindigkeit, Hands-Free oder Remix, mit dem du deine Videos parallel zu einem anderen Video aufnehmen kannst.

Der Inhalt eines Reels ist komplett dem Creator überlassen. Ein Reel kann verschiedene Genres aufweisen: Information, Comedy, Tanz, Gesang und vieles mehr. Die erfolgreichsten Reels zeichnen sich jedoch durch geistreichen Humor aus. Bedenke aber, dass du nur 30 Sekunden Zeit hast, also musst du die Aufmerksamkeit des Zuschauers rasch auf dich ziehen.

Reels können direkt auf Instagram oder extern aufgenommen und dann auf Instagram hochgeladen werden. Sie weisen viele Gemeinsamkeiten mit TikTok auf (das 2 Jahre älter ist als Reels), insbesondere die Verwendung von Musik, Instagram Trends in Stil und Content und unterhaltsame Spezialeffekte.

Einer der größten Vorteile für Influencer und Marken, die Reels auf Instagram posten, ist die Tatsache, dass sie auch Menschen gezeigt werden, die euch noch nicht folgen. Die Reels, die einem Nutzer angezeigt werden, basieren auf dem Instagram Algorithmus. Dieser ermittelt die Accounts, die seinen Berechnungen zufolge dem Nutzer gefallen könnten.

Wenn ein Nutzer also einer Reihe von Fashion-Influencern folgt oder besonderes Engagement in diesem Bereich zeigt, werden von Instagram die Reels von Fashion-Influencern und Marken angezeigt, denen der Nutzer noch nicht folgt. Je mehr Likes ein Nutzer für Reels abgibt, desto mehr Informationen hat der Instagram Algorithmus über den Nutzer – und diese Interaktionen beeinflussen die Art der angezeigten Inhalte.

Tipp: Instagram beschränkt sich selbstverständlich nicht nur auf Reels. In diesem Artikel erfährst du, welche Formate es bei Instagram gibt und wie du einen Instagram Post erstellst.

Wann wurden Reels eingeführt?

Instagram Reels startete die Beta-Phase 2019 in Brasilien, bevor sie Ende 2020 in mehr als 50 Ländern eingeführt wurden.

Stehen Instagram Reels allen Nutzern zur Verfügung?

Instagram Reels sind in über 50 Ländern auf der ganzen Welt verfügbar. Es ist keine bestimmte Follower-Zahl oder ein Unternehmensprofil erforderlich, um Reels zu nutzen. Jeder Nutzer eines Instagram-Profils kann auf Instagram Reels zugreifen, sie erstellen und posten.

Wie lang sollten Reels sein?

Wie Instagram Stories und TikTok Videos sind auch Instagram Reels auf Kurzformate ausgerichtet. Bei der Einführung von Reels durften die Videos maximal 30 Sekunden lang sein, inzwischen sind es 90 Sekunden. Generell wird davon ausgegangen, dass die optimale Länge zwischen 15 und 30 Sekunden liegt – oder sogar noch kürzer.

Wo findet man Reels auf Instagram?

Eine der größten Änderungen, die Instagram im Jahr 2020 vorgenommen hat, bezog sich auf die Art und Weise, wie man Reels findet. Früher waren Reels auf Instagram nur über den Explore-Tab oder das Profil eines Nutzers zu finden – und das Ergebnis war eine äußerst geringe Zahl von Views. Kurz nach dem weltweiten Start hat Instagram den Zugang zu den Reels deutlich prominenter gemacht und sie in die Mitte der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms verschoben.

Was ist der Unterschied zwischen Instagram Reels und Instagram Stories?

Der wichtigste Unterschied zwischen Reels und Stories ist, dass Reels dauerhaft im Profil gespeichert werden, während Stories nur vorübergehend sichtbar sind. Du kannst Stories zwar in deinen Highlights speichern, sie haben jedoch einen „vergänglicheren Charakter” als IG Reels, die in einem eigenen Bereich deines Profils gespeichert werden.

Darüber hinaus bieten Reels mehr Bearbeitungsmöglichkeiten, die sie glanzvoller und professioneller wirken lassen als eine Instagram Story.

Wie ein Instagram Reel erstellt wird

Die Erstellung eines Instagram Reels kann anfangs etwas kompliziert erscheinen, insbesondere bei den vielen Optionen und Auswahlmöglichkeiten. Aber keine Sorge, wir erklären dir in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es funktioniert. Deine Videos möglichst effizient und glanzvoll zu gestalten, erfordert etwas Übung, aber wenn du den Dreh erst einmal raus hast, geht es ganz einfach.

TIPP: Erstelle vor der Aufnahme ein klares Skript, einen groben Ablaufplan und mache dir ein Bild davon, wie dein Video aussehen soll. Das ist besonders wichtig für Videos, die Text enthalten, da Textelemente erst nach der Aufnahme des Reels hinzugefügt werden können.

Du kannst entweder zunächst ein Video mit deinem Handy aufnehmen und es dann auf Instagram hochladen oder du kannst Reels direkt in der Instagram App aufzeichnen, bearbeiten und hochladen. In diesem Leitfaden führen wir dich durch den direkten Prozess.

Hinweis: Für die Erstellung eines Instagram Reels musst du ein Mobilgerät verwenden. Die Funktion ist auf dem Desktop nicht verfügbar.

1. Öffne Instagram und navigiere zu „Reel erstellen”

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du zum Bildschirm für die Erstellung eines Reels gelangst: über die obere Navigationsleiste oder über den Reels-Tab.

Auf dem Instagram Home-Screen

Klicke auf das Plus-Zeichen am oberen Rand des Bildschirms (das du auch von deiner Profilseite aus erreichen kannst).

Vom Reels-Tab

Du kannst auch auf den Reels-Tab in der Mitte der unteren Navigationsleiste in Instagram klicken und das Kamera-Symbol in der oberen rechten Ecke auswählen.

2. Medien, Effekte und Videoeinstellungen auswählen

Nun bist du bereit, zu bestimmen, wie dein Video aussehen und klingen soll.

Auf der linken Seite des Bildschirms siehst du eine Reihe von Optionen, angefangen bei der Musikauswahl.

Von oben nach unten stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Audio

Länge

Geschwindigkeit

Layout

Timer

Diese Liste enthielt früher auch Effekte, doch Ende 2021 hat Instagram sie zugunsten einer benutzerfreundlicheren Navigation über den mittleren Button am unteren Rand des Bildschirms von dieser Liste entfernt.

Instagram Reels Audio

Musik und Audio-Tracks sind in Reels äußerst beliebt. Die häufig verwendeten Tracks prägen die Reel Trends und sind leicht wiederzuerkennen.

Die Musikauswahl für Reels besteht sowohl aus „Original-Audio“ als auch aus Musiktiteln. Business-Accounts auf Instagram haben aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen keinen Zugang zu bestimmten Audiodateien, aber es gibt eine einfache Lösung: Wandle euren Account in einen „Creator“-Account um. Wie das geht, erfährst du in unserem Instagram Guide für Unternehmen.

Wenn du dir ein Instagram Reel ansiehst, wird am unteren Rand des Bildschirms unter der Bildunterschrift angezeigt, welche Audiodaten verwendet wurden.

Hier siehst du, dass in diesem Reel eines Accounts mit dem Benutzernamen thechaigirls „Original Audio” verwendet wurde.

Klicke auf das Quadrat unten rechts, um alle Reels mit diesem Audio zu sehen, und speichere sie ab, damit du einfacher darauf zugreifen kannst.

Im folgenden Beispiel ist zu sehen, dass über 200 Reels auf Instagram den beliebten Song „It has pockets” verwendet haben. Das erste, oben links, ist mit dem Tag „Original” versehen, da eine eigene Version des Liedes verwendet wurde:

Wichtiger Hinweis: „Original Audio” bedeutet nicht immer, dass der Nutzer das Audio selbst erstellt hat. Es kann vorkommen, dass in einem Reel ein bekanntes Lied verwendet wird, aber die Audiodatei vom Creator oder einem anderen Nutzer als „Original Audio” bezeichnet wird.

Länge von Instagram Reels

Instagram Reels dürfen bis zu 90 Sekunden lang sein. Dies ist eine relativ neue Änderung – die ursprüngliche Dauer war auf 60 Sekunden begrenzt.

Geschwindigkeit

You can elect to speed up or slow down certain parts of your video for dramatic effect. Using a different speed is helpful for things like showcasing how a product is made (a fast motion view is recommended), or illustrating how a dress swooshes when you twirl (slow motion creates a dazzling view).

Timer

Die Verwendung des Timers ist hilfreich, wenn du weißt, dass du dein Reel in eine bestimmte Reihe von gleich langen Clips aufteilen oder ein Intro und ein Outro integrieren möchtest.

Wenn du die Timer-Funktion öffnest, siehst du einen Schieberegler, mit dem du die Länge des Clips auswählen kannst. Außerdem kann mit dem Timer bestimmt werden, wie lange du Zeit hast, bis die Aufnahme beginnt. Du kannst dich für einen 3-Sekunden- oder 10-Sekunden-Countdown entscheiden.

3. Aufnahme drücken

Sobald alle Vorgaben für die Länge und den Look & Feel deines Videos bestimmt sind, kann die Aufnahme beginnen! Reels auf Instagram reichen von ausgeklügelten Zusammenschnitten (was bedeutet, dass du mehrere Clips in deinem 15-, 30- oder 60-Sekunden-Reel verwendest) bis hin zu simplen Videos mit ein oder zwei Aufnahmen.

So nimmst du dein Reel auf:

Klicke auf die große Aufnahmetaste am unteren Rand des Bildschirms. Wenn du die Timer-Funktion benutzt hast, siehst du einen Countdown. Wenn nicht, wird das Video sofort aufgenommen:

Klicke auf den pinken Stopp-Button, um die Aufnahme zu stoppen.

Wenn du die Aufnahme beendest, sieht der Bildschirm ein wenig anders aus – neben der Aufnahmetaste siehst du eine runde Taste. Wenn du darauf klickst, kannst du den Clip, den du gerade aufgenommen hast, ansehen, zuschneiden oder löschen:

Wenn du mehr als einen Clip aufnimmst, werden beide nebeneinander in der Clip-Bearbeitungsansicht angezeigt.

Außerdem siehst du jetzt einen Vorschau-Button. Hier kannst du deine Reel-Clips aneinandergereiht sehen. Auf diesem Screen kannst du Text, Sticker, Voice-over oder andere Elemente einfügen.

(Wenn du mit Instagram Stories vertraut bist, wird dir die obere Navigationsleiste im Bereich Reels Preview bekannt vorkommen).

4. Poste dein Reel

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du deinen Reel veröffentlichen! Der Bildschirm zum Posten eines Instagram Reels sieht dem Screen, auf dem du Fotos auf Instagram veröffentlichst, sehr ähnlich.

Der Hauptunterschied ist, dass du für dein Reel ein Titelbild aus der Bildergalerie deines Geräts auswählen kannst und dass du dein Reel sowohl auf deiner Haupt-Profilseite als auch auf deinem Reel-Tab teilen kannst. Dies empfiehlt sich, um die Sichtbarkeit deines Reels zu erhöhen.

Die Ausrichtungsfunktion in Instagram Reels nutzen

Eine sehr beliebte Funktion beim Erstellen von Reels ist die „Align“-Option. Damit kannst du „Trickaufnahmen“ machen, z. B. deine leere Hand in einer Aufnahme ausstrecken, mit dem Finger schnippen und wie von Zauberhand ein Objekt in deiner zuvor leeren Hand erscheinen lassen.

Diese Funktion wird auch von vielen Influencern in der Modewelt genutzt. So kann zum Beispiel ein Kleidungsstück auf einem Bett ausgebreitet oder ein Paar Schuhe vor ihnen auf den Boden gelegt werden. Dann fällt jemand auf das Bett oder springt hinter die Schuhe und in der nächsten Aufnahme trägt diese Person das Outfit oder die Schuhe. Hier findest du ein solches Beispiel.

Instagram macht diese Art von Videos mit der „Align”-Funktion, die nach dem Filmen des ersten Clips angezeigt wird, ganz einfach:

Du siehst eine schemenhafte Nachbildung deines vorherigen Clips. Passe das Bild so genau wie möglich an, um die Illusion zu erzeugen. Dann drehst du den nächsten geplanten Clip, also zum Beispiel den Gegenstand, den du jetzt in der Hand hältst, oder das Kleidungsstück, das zuvor auf dem Bett lag und das du jetzt trägst.

Wie man als Marke Reels verwendet

Instagram Reels eignen sich hervorragend für Marken, die ihre Bekanntheit steigern, eine Community aufbauen, ihre Followerzahl erhöhen und Produkte bewerben möchten. Reels sind eine praktische Lösung, um eine relevantere Zielgruppe mit TikTok-ähnlichen Inhalten zu erreichen, ohne sich dabei auf TikTok zu beschränken, dessen Publikum in der Regel sehr jung ist und möglicherweise nicht eurer Zielgruppe entspricht.

Hier sind einige wichtige Vorteile für Marken, die IG Reels als Teil ihres Social Media Management Plans einsetzen wollen:

1. Aufbau von Brand Awareness

Weil Reels auf Instagram Menschen angezeigt werden, die ähnlichen Accounts folgen und sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind sie eine fantastische Möglichkeit zum Ausbau eurer Followerschaft. Eine Möglichkeit sind kurze Tipps oder Anleitungen im Zusammenhang mit eurer Branche. Ein Beispiel ist „5 Arten, einen Sarong zu tragen“, wenn es sich um ein Unternehmen für Strandmode oder einen Fashion Influencer handelt, oder „Die 3 wichtigsten Kommandos, die du einem neuen Hund beibringen musst“ bei einem Hundeausführer oder Zoofachhändler.

2. Produktwerbung

Eure Produkte oder Dienstleistungen in Reels zu präsentieren, ist eine großartige Idee – insbesondere, wenn ihr Geheimtipps oder Hacks verraten könnt. Du kannst Reels verwenden, um die optimale Nutzung eines Produkts zu veranschaulichen oder einen Einblick in seine Herstellung zu geben. Zudem kannst du Reels nutzen, um auf bevorstehende Produktneuheiten hinzuweisen.

3. Influencer Partnerschaften

Wenn die Kapazitäten deines Social-Teams nicht ausreichen, um IG Reels selbst zu erstellen, bietet sich die Zusammenarbeit mit einem Influencer an, der sich bereits damit auskennt. Diese sind in der Lage, hochwertige Inhalte zu erstellen, mit denen sich euer Unternehmen bei neuen potenziellen Kunden präsentieren kann.

4. Blick hinter die Kulissen

Wenn du dich fragst, inwiefern sich Reels überhaupt lohnen können, weil sie nur eine Minute oder kürzer sind, musst du deine Aufmerksamkeit auf extrem kurz gefasste Themen lenken. Ein Blick hinter die Kulissen ist immer interessant – und eine gute Möglichkeit, eurer Marke einen persönlichen Touch einzuhauchen. Die jüngere Generation legt großen Wert auf Authentizität und so können Reels, die einen Bürorundgang, einen Ausschnitt aus einer Theaterprobe oder einige Patzer zeigen, viel bewirken.

5. Fragen & Antworten

Eine einfache Möglichkeit, das Engagement eurer Follower zu fördern, ist die Beantwortung häufig gestellter Fragen in euren Reels. Bitte das Publikum, ihre Fragen in den Kommentaren zu stellen und beantworte sie in deinem nächsten Reel oder einer Reihe von Reels.

TIPP: Beständigkeit ist der Schlüssel. Verliere dich nicht in der Flut von Beiträgen.

Einige der erfolgreichsten Marken und Influencer in Reels haben ihren Erfolg einem einheitlichen Stil in ihren Videos zu verdanken. Einheitlichkeit kann an verschiedenen Stellen entstehen (z. B. bei den verwendeten Effekten, beim Hintergrund oder bei der Art des Inhalts) und es sollte immer ein starkes Element geben, das die Menschen in deinen Videos wiedererkennen.

Kann ich Reels für Werbung nutzen?

Ja. Im Juni 2021 hat Instagram die Werbung in Reels weltweit eingeführt (in über 80 Ländern). Zuvor war es in einer kleinen Gruppe von Ländern getestet worden. Wenn es sich bei einem Reel um eine Anzeige handelt, wird sie mit einem kleinen „Sponsored“ Tag versehen.

It’s hard to say how successful ads have been for brands since it’s still early days, however this is another useful option for companies seeking to explore other ways to use their advertising budget.

Wo können Reels beworben werden?

Reels werden automatisch zu deinem Reels-Tab und, wenn du diese Option ausgewählt hast, zu deinem Instagram Fotoraster hinzugefügt. Sie können auf dem Explore-Tab erscheinen und werden auch Menschen angezeigt, die zwar nicht euch, aber ähnlichen Accounts folgen.

Du kannst deine Reels auch in deinen Stories präsentieren! Damit erkennen eure aktuellen Follower, dass du auch diese Art von Content zur Verfügung stellst.

Reels und Influencer Marketing Beispiele

Wenn du einmal ein Gefühl für Reels entwickelt hast, lassen sie sich wunderbar in eine bevorstehende Kampagne einbinden. Viele Marken haben bereits mit Influencern zusammengearbeitet, um dynamische Inhalte auf Reels zu erstellen, und ganz ehrlich: Die Qualität dieser Reels ist beeindruckend.

Hier einige unterhaltsame Kooperationen, die dich auf deine Reel-Reise einstimmen.

FitBit X Meg Boggs

FitBit ist ein gesundheitsorientiertes Wearable und Meg Boggs ist ein großartiger Influencer für Fitness und Körperbewusstsein. Diese Zusammenarbeit hebt die Inklusivität der Marke FitBit hervor und fördert eine wichtige Botschaft in Bezug auf die Wellness-Kultur.

Abercombie X Micaéla Verrelien

Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Die Marke Abercombie befindet sich dank ihrer neuen, inklusiven Influencer-Strategie wieder im Aufwind. In diesem Reel wirbt Micaéla für die Kampagne „Change, Unity, and Equality“ (Wandel, Einheit und Gleichheit) der Marke und stellt eindrucksvoll die Justice-Kollektion der Marke vor. Wir sprechen hier von drei Outfits in weniger als 30 Sekunden.