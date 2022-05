Du hast mit deinem YouTube Channel losgelegt, vielleicht etwas YouTube Werbung geschaltet und eine solide YouTube Marketingstrategie entwickelt, aber nun stellt sich ein Problem: Deine Abonnentenzahl hält sich hartnäckig in Grenzen und stagniert? Alle deine Bekannten haben deinen Channel bereits abonniert, schenken den Videos aber kaum Beachtung und du musst die Anzahl der Videoaufrufe verzehnfachen, um der Geschäftsführung den Wert von YouTube zu beweisen? Dann möchtest du jetzt sicher mehr YouTube Abonnenten bekommen.

YouTube Viewer in Abonnenten zu verwandeln, ist nicht einfach. Du benötigst eine treue Gruppe von Zuschauern und musst kontinuierlich hochwertige, relevante und ansprechende Inhalte für sie produzieren, damit sie sich für den Klick auf „Abonnieren“ entscheiden.

Eine kleine Anzahl von YouTube Abonnenten stammt in der Regel von Viewern, die mit eurer Marke bereits so vertraut sind, dass sie euren Channel ohne Wenn und Aber abonnieren (Beispiele dafür sind National Geographic oder CNN). Doch wenn euer Ziel ein starkes Abonnentenwachstum ist, kann du dich nicht darauf verlassen.

Aber keine Sorge! Wir helfen dir mit 10 einfachen Tipps, mehr Abonnenten auf YouTube zu bekommen und dein Engagement zu steigern:

Wie kann man mehr Abonnenten auf YouTube bekommen?

Warum sind YouTube Abonnenten wichtig?

Je mehr YouTube Abonnenten du hast, desto mehr Menschen erreichst du auch regelmäßig, vor allem, wenn sie die Benachrichtigungen aktiviert haben.

YouTube Abonnenten sind keine Eintagsfliegen, sondern treue Fans. Sie haben wahrscheinlich einige deiner Videos gesehen, die ihren Interessen und Werten so nahekommen, dass sie deinen Account mit einem Klick auf "Abonnieren" belohnt haben.

Wenn du genau beobachtest, welche Videos im Laufe der Zeit die meisten Zuschauer in Abonnenten konvertieren, erhältst du wertvolle Erkenntnisse über die Art der Inhalte, die du vermehrt produzieren solltest und diejenigen, die sich weniger gut auf das Wachstum deiner YouTube Abonnentenzahl auswirken.

Die Abonnenten eines YouTube Kanals haben zudem einen Feed, über den sie einfach auf alle ihre abonnierten Channels zugreifen können. In dieser Ansicht werden alle deine zuletzt hochgeladenen Videos angezeigt - sorge also dafür, dass die Thumbnails und Videotitel in der Masse auffallen. Aber darauf gehen wir weiter unten noch genauer ein.

YouTube-Partner werden und mit YouTube Geld verdienen

Zu guter Letzt sind YouTube Abonnenten natürlich auch wichtig, wenn du mit YouTube Geld verdienen möchtest.

Um am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen zu können, müssen unter anderem zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein:

Dein Kanal muss bei öffentlichen Videos innerhalb von 12 Monaten eine gültige Wiedergabezeit von mehr als 4.000 Stunden erzielt haben. Du musst mehr als 1.000 YouTube Abonnenten haben.

Du siehst also: Es gibt viele Gründe, warum du mehr Abonnenten auf YouTube haben solltest. Einen wichtigen Tipp wollen wir dir allerdings gleich mit auf den Weg geben: Finger weg von gekauften Abonnenten!

Wenn du YouTube Abonnenten kaufst, setzt du deinen YouTube Channel auf's Spiel. Am Ende hast du viele Views, die schnell wieder abspringen und kaum Engagement. Außerdem machst du dich Abhängig davon, immer mehr Abonnenten zu kaufen und auch der YouTube Algorithmus ist nicht so unwissend, wie man glaubt.

Lies weiter und erfahre unsere 10 Tipps und Tricks, um mehr echte, kostenlose YouTube Abonnenten zu bekommen:

1. Richte dich nach einem Contentplan

Dies ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Tipps, um mehr kostenlose YouTube Abonnenten zu bekommen:

Halte dich an einen Contentplan, damit deine Abonnenten und Viewer wissen, wann sie neuen Content erwarten können. Das hilft auch dem ganzen Team bei der Einhaltung eines festen Zeitplans für den Videodreh und die Bearbeitung.

Gerade am Anfang ist es hilfreich, häufig zu posten. Wir empfehlen dir, zwei Videos pro Woche anzustreben. Wenn du vor dem Launch deines Kanals bereits genügend Content vorbereitest, kannst du diese Vorgabe sogar übertreffen: Lege dir einen Fundus an Videos für ein oder zwei Monate an, während du an den Inhalten für die kommenden paar Monate arbeitest. Ein umfangreiches Arsenal an Content hilft dir zudem, die Veröffentlichung von Videos in euren übergreifenden Social Media Redaktionsplan einzubauen.

Bedenke aber auch, dass deine Abonnenten zwar Beständigkeit schätzen, sich aber durch die häufig geposteten Beiträge nicht langweilen dürfen. Denk also über verschiedene Serien an Videos nach, die ihr über ein bestimmtes Thema drehen könntet. Eine Modemarke könnte beispielsweise eine Serie über festliche Kleider aus aller Welt drehen und in einer nächsten über die Kombination von verschiedenen Mustern sprechen.

Tipp: Erfahre, wann die beste Zeit zum Posten auf YouTube ist.

2. Erstelle einen Channel Trailer

In unserem Blog zur Erstellung eines YouTube Channels haben wir bereits dazu geraten, den Schritt zum Upload eines Channel Trailers nicht zu überspringen. Ein Channel Trailer verrät den KanalbesucherInnen in einer Zusammenfassung, worum es bei deinem Channel geht.

Bei Brand Kanälen sollte der Trailer die Werte des Unternehmens widerspiegeln und die Produkte in irgendeiner Form repräsentieren - ganz gleich, ob es sich um Software, T-Shirts oder Malzubehör handelt.

Trailer werden durch eine Beschreibung ergänzt (der Inhalt der Beschreibung wird aus der Videobeschreibung des Trailers übernommen). Nutze diesen Platz, um nicht nur das Video, sondern auch deinen Channel und das, was die Viewer erwartet, zu beschreiben.

Die Weiterentwicklung und Veränderung des Charakter oder der Themen eures Kanals muss sich auch in eurem Channel Trailer widerspiegeln.

Der Trailer wird automatisch abgespielt, wenn BesucherInnen auf deinen YouTube Kanal gelangen. Daher müssen die ersten 3-10 Sekunden gut durchdacht sein: Musik, Ton, Dialoge und Schnitt entscheiden darüber, wie schnell Viewer abspringen oder wie rasch sie sich entscheiden, sich eure Videos genauer anzusehen.

3. Produziere qualitativ hochwertige YouTube Videos

Deine Videos müssen nicht Oscar-reif, aber professionell sein. Besondere Beachtung gilt der Beleuchtung und dem Ton. Diese beiden Elemente machen oft den Unterschied zwischen amateurhaften YouTube Creators und Profis aus.

Die andere Sache ist die Qualität der Kamera. Videokameras kosten heutzutage nicht mehr exorbitant viel Geld, also lohnt es sich, ein oder zwei Schritte weiterzugehen und dein Smartphone oder deine Webcam durch ein passendes Gerät zu ersetzen.

Nächste Regel, um mehr YouTube Abonnenten zu bekommen: Setze niemanden vor die Kamera oder in die Aufnahme eines Dialogs, der sich dabei ganz offensichtlich nicht wohl fühlt. Sofern es nicht auf irgendeine Weise sympathisch und charmant wirkt, möchte niemand eine nervöse, zappelige Person mit zittriger Stimme sehen. Achte darauf, dass die HauptdarstellerInnen in euren Videos selbstbewusst und entspannt rüberkommen.

4. Promote deinen YouTube Channel

Eine der schnellsten Möglichkeiten, neue Abonnenten auf YouTube zu gewinnen, ist die Promotion des Channels auf anderen Kanälen, auf denen ihr bereits ein Publikum habt! Teile Links zu Videos in deinen E-Mails, bette sie in Blogbeiträge ein und poste Videos auf deinen anderen Social Channels.

Mit einem Consumer Insights Tool lassen sich Mikro-Communities ausfindig machen, die einen Bezug zu deiner Branche haben. Teile eure Videos mit diesem hochgradig relevanten Publikum. Facebookgruppen, Reddit Threads und Foren sind hervorragende Ausgangspunkte.

Die Nutzung eurer Social Media Kanäle für die Ankündigung anstehender Videos ist eine weitere gute Option zur Bewerbung eures Channels. Erstelle ein Instagram Live, in dem du deinen ZuschauerInnen einen Blick hinter die Kulissen gewährst und Fragen beantwortest, teile einen Ausschnitt des Drehbuchs auf eurer Facebook Seite oder lasse deine FollowerInnen in einer Twitter-Umfrage das Thema deines nächsten Videos erraten oder es gar bestimmen.

Natürlich kannst du deinen Kanal auch via YouTube Ads promoten, um mehr YouTube Abonnenten zu bekommen.

5. Arbeite mit Influencern zusammen

Die Zusammenarbeit mit Influencern ist eine großartige Möglichkeit, um mehr Abonnenten für deinen YouTube Kanal zu gewinnen. Wenn du im Vorfeld eine sorgfältige Zielgruppenanalyse durchführst, kannst du Partner gezielt nach den entsprechenden Kriterien auswählen und hast so bessere Chancen, interessierte und engagierte Follower zu gewinnen.

Bei Kooperationen mit Influencern auf YouTube darf nicht vergessen werden, dass ihr bestehendes Publikum an erster Stelle steht. Die besten langfristigen und für beide Seiten erfolgreichen Partnerschaften sind diejenigen, bei denen die Marke auf den kreativen Prozess des Influencers vertraut und ihm die Freiheit gibt, ein gesponsertes Video in seinem eigenen Stil zu produzieren.

Die meisten Marken möchten den finalen Schnitt des Videos sehen, bevor es veröffentlicht wird. Du hast also durchaus ein Mitspracherecht, solltest aber davon absehen, den Inhalt von A bis Z zu diktieren.

Ansonsten kann es passieren, dass das Video nicht dem Stil und Tonfall des Content-Erstellers entspricht und seine Abonnenten enttäuscht sind - und sich möglicherweise sogar abmelden. Das schadet auch deiner Marke, denn weniger Abonnenten bedeuten weniger Umsatz. In diesem Szenario gibt es keinen Gewinner. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Zusammenarbeit mit diesem Influencer fortgesetzt wird und so entgeht euch die Chance zur Erschließung einer neue Zielgruppe.

Weitere Ressourcen, die dir bei der Zusammenarbeit mit Influencern helfen:

6. Geschenke und Incentives für Abonnenten

Stelle Geschenke und Incentives zur Verfügung, die einzig und allein für eure Abonnenten bestimmt sind. Dabei kann es sich um eine Ermäßigung auf ein vorgestelltes Produkt, ein personalisiertes Werbegeschenk oder eine kostenlose Testversion eurer Software handeln.

Eine interessante Idee ist das Verstecken von Ostereiern in euren Videos und die ersten fünf Abonnenten, die das Rätsel lösen, mit einem Preis zu belohnen. Bei den Ostereiern kann es sich um ein Wort, eine Redewendung oder einen Gegenstand im Video handeln.

Zusätzlich kannst du dich auch bei externen Anbietern von Abomodellen anmelden, bei denen du zahlenden Abonnenten regelmäßig exklusiven Content zur Verfügung stellst. Ein Beispiel hierfür ist Patreon. Das solltest du auch in jedem Video ansprechen und bewerben. Hier ein Beispiel von Best Ever Food Review Show , wo am Ende jedes Videos der Patreon Account des Channels beworben wird, bevor die Outtakes gezeigt werden:

7. Fokussiere dich auf SEO

Es ist vielleicht nicht offensichtlich, aber Suchmaschinenoptimierung ist der Schlüssel zum Erfolg auf YouTube. Optimiere deine Videos für die YouTube Suche auf die gleiche Weise, wie du es bei einem Textbeitrag tun würdest. Achte auf Metadaten wie deinen Titel und deine Beschreibung. Führe - wie bei einem geschriebenen Artikel - eine Keywordrecherche durch und sieh dir an, was eure Mitbewerber machen - beispielsweise mittels einer Wettbewerbsanalyse.

Anleitungsvideos werden von Google besonders gut bewertet. Bei spezifischen Fragen wird in den Videoergebnisse mittlerweile sogar ein Zeitstempel mit der entsprechenden Antwort angezeigt.

Hier ein Beispiel für "Wie bügelt man ein Hemd". Google weist darauf hin, dass das Inhalt wahrscheinlich ab 2:58 für uns interessant ist.

Das Video wurde von einem Kanal namens "Gentleman's Gazette" gepostet und interessanterweise wird dieser von YouTube nicht in den ersten drei Ergebnissen angezeigt.

Da YouTube nach Google die am zweithäufigsten besuchte Website ist, kann man davon ausgehen, dass sie gut für die Steigerung von Traffic optimiert ist.

8. Optimiere deine Thumbnails

Die Optimierung der Thumbnails ist absolut entscheidend für die Klickrate eurer Videos. Berücksichtige den Zusammenhang zwischen deinem Vorschaubild und dem Titel deines Videos und gehe strategisch vor.

Nehmen wir an, dein Video trägt den Titel " Die schockierendsten Oscar-Gewinne der 90er Jahre ". Das Bild auf deinem Thumbnail könnte eine Aufnahme aus einem Film zeigen, den man normalerweise nicht mit der Oscarverleihung in Verbindung bringt - und die Viewer so zum Klicken verleiten.

Viele Marken und Content Creators auf YouTube verwenden zudem Text oder Grafiken, um ihren Thumbnails Leben einzuhauchen. Achte bei der Verwendung von Text darauf, dass er groß genug und die Schriftart gut lesbar ist.

Hier ein Beispiel für das Suchergebnis nach "Marketing Fails":

9. Erstelle wiederkehrende Formate & Features

Binde regelmäßige Features ein, auf die sich die ZuschauerInnen am Ende jedes Videos freuen können. Besonders gut funktionieren Outtakes oder das Vorlesen eurer Lieblingskommentare aus dem vorherigen Video an.

Hast du ein niedliches Haustier, das deine Aufnahmen unterbricht? Ein gefundenes Fressen für viele Zuschauer, die von dem übermäßig polierten Präsentationsstil auf YouTube und anderen sozialen Medien abgestumpft sind! Füge verpatzte Szenen am Ende des Videos ein - du könntest sogar eine Playlist mit diesen Aufnahmen erstellen!

Hier ein Beispiel von Best Ever Food Review Show , wo am Ende jedes Videos sogenannte "Bloopers" - also Outtakes - gezeigt werden:

Diese Gewohnheiten schaffen ein Gefühl von Verbundenheit, Vorfreude und Erwartung bei denjenigen, die sich eure Videos regelmäßig ansehen. Sie erhöhen zudem die begehrte "Betrachtungsdauer", die für YouTube überaus wichtig ist und in seinem Algorithmus für vorgeschlagene Videos maßgeblich berücksichtigt wird und sorgen natürlich auch dafür, dass ihr mehr Abonnenten auf YouTube bekommt.

10. Halte deinen Channel übersichtlich

Alle oben genannten Tipps bewirken nicht viel, wenn euer Kanal unübersichtlich ist und keinen roten Faden hat. YouTube bietet zahlreiche Möglichkeiten, um euren Kanal übersichtlich und ansprechend zu gestalten.

Nutze YouTube Playlists, um deine Videos zu sortieren und zu kategorisieren. So sind sie einfacher zu durchsuchen, die BesucherInnen finden im Handumdrehen ihre gewünschten Inhalte und sehen, ob die Videos ihr Interesse lange genug aufrechterhalten, um euren Channel zu abonnieren.

Ein großartiges Beispiel ist der Kanal der Graham Norton Show :

Die Qualität eurer Videos wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich verbessern. Manche älteren Videos sollten der Kontinuität halber weiterhin öffentlich zugänglich und abrufbar sein, aber lass dich auch nicht davon abhalten, bestimmte Videos zu entfernen oder als privat zu kennzeichnen, wenn sie nicht mehr den Standards eurer neueren Inhalte entsprechen.

Bist du bereit, deinen Channel zu bewerben und mehr YouTube Abonnenten zu gewinnen?