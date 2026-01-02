Obwohl du vielleicht bereits eine beeindruckende Website besitzt, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Pay-per-Click (PPC) Werbung verwendest, um dein Social Media Marketing zu stärken, gibt es immer noch eine Fülle von Vorteilen, die du durch YouTube Werbung gewinnen kannst.

In diesem Blogartikel sprechen wir über die Vorteile von YouTube Werbung, welche Möglichkeiten von Werbungen es für dich gibt und zeigen dir außerdem ein paar Best Practice Beispiele, sodass du ein besseres Gefühl für die praktische Umsetzung von YouTube Ads bekommst.

Videoinhalte sorgen für mehr Engagement beim Publikum und weilihr die Videos eures YouTube-Kanalsverwenden müsst, lohnt sich die Erstellung einiger tollen Videos, die ihr auch ganz einfach für andere Marketingaktivitäten einsetzen könnt. In diesem Blog findest du weitere Ideen für die Entwicklung einer YouTube Marketingstrategie.

Tipp: Lade dir unseren kostenlosen YouTube Marketing Guide herunter und erhalte noch mehr tiefgreifende Infos zu YouTube als Marketingkanal oder erfahre in diesem Beitrag, wie du einen neuen YouTube Kanal erstellen und pushen kannst.

Inhalt

Ist YouTube Werbung wirkungsvoll?

Die einfache Antwort lautet: Ja. Eine Werbekampagne auf YouTube hat viele offensichtliche Vorteile, z. B. die demografischen Daten (YouTube erreicht mehr 18- bis 24-Jährige als jedes andere TV-Netzwerk) und die kostengünstigen CPV (Cost per View).

Bekanntlich sorgen Videoinhalte in den sozialen Medien, im Marketing und in der Werbung für mehr Engagement und einen höheren Erinnerungswert als statischer Content. Laut der Social Media Week "geben die Zuschauer an, dass 95 % einer Botschaft im Gedächtnis hängen bleibt, wenn sie über ein Video vermittelt wird". Wenn du dich also für YouTube Werbung entscheidest, investierst du in ein Medium, das für die Konsumentinnen und Konsumenten von vornherein einladender ist und das dir mehr Möglichkeiten für Kreativität bietet.

Im Folgenden stellen wir dir bewährte Vorgehensweisen und einige unsere Lieblingsbeispiele vor, damit du mit deinen Werbemaßnahmen den größtmöglichen Nutzen erzielst.

Wenn dich diese Statistiken noch nicht restlos überzeugen, findest du hier noch einige weitere:

„YouTube ist eine der besten Optionen, um eine kostengünstige Werbekampagne durchzuführen:

Durchschnittlicher CPV: $0,026

Durchschnittliche View-Rate: 31,9 %

Durchschnittliche View CTR: 0,514 % “ (BigCommerce, 2017)

“ (BigCommerce, 2017) 70 % der Viewer haben ein Produkt oder eine Dienstleistung von einer Marke gekauft, nachdem sie deren YouTube Ads gesehen haben (Google).

der Viewer haben ein Produkt oder eine Dienstleistung von einer Marke gekauft, nachdem sie deren YouTube Ads gesehen haben (Google). Tagtäglich werden über 1 Milliarde Stunden YouTube Videos angeschaut (Sprout Social)

Weitere YouTube Statistiken →

Warum sollte man Werbung auf YouTube schalten?

Das Erstellen ansprechender Videoinhalte ist viel schwieriger als das Schreiben einer Textanzeige oder das Zusammenstellen einer Bildanzeige. Warum also sind Marketer so begeistert von YouTube Werbung?

Die Antwort ist einfach: Werbung auf YouTube bietet Marketern eine erschwingliche Alternative zu Fernsehwerbung.

TV-Spots sind seit Jahrzehnten die effektivste Form der Medienwerbung. Wenn jedoch ein typischer 30-Sekunden Spot in einem landesweit ausgestrahlten Programm mehr als 10.000€ kosten kann, waren alle Vorteile der TV-Werbung für die meisten kleinen bis mittleren Unternehmen unerreichbar. Und das hat sich durch Werbung auf YouTube geändert.

YouTube ist in vielerlei Hinsicht das neue Fernsehen. Während das TV-Engagement in den letzten Jahren zurückgegangen ist, ist die Zahl der YouTube Zuschauer in die Höhe geschossen. Jeden Tag sieht sich die Welt 1 Milliarde Stunden YouTube Videos an.

Neben der enormen Reichweite und Zuschauerzahl von YouTube ist YouTube Werbung auch viel zugänglicher als herkömmliche TV-Werbung. Anstatt Tausende von Euro zu zahlen, um sich eine 30-Sekunden Fernsehwerbung zu sichern, zahlen YouTube Werbetreibende normalerweise nur ein paar Cent pro Aufruf – und das nur, wenn ein Zuschauer die Anzeige länger als 30 Sekunden ansieht oder die gesamte Anzeige, wenn sie kürzer als 30 Sekunden ist.

Mit anderen Worten: YouTube Werbung funktioniert.

Wenn du High-Level-Targeting hinzufügst, hast du eine der leistungsstärksten Werbeplattformen der Welt. Mit Werbung auf YouTube kannst du sicherstellen, dass deine brillanten Videoanzeigen zur richtigen Zeit von der richtigen Zielgruppe gesehen werden – und das alles ohne dein Budget zu sprengen.

Welche Arten von YouTube Ads gibt es?

Es gibt verschiedene Anzeigenformate, die ihr auf YouTube nutzen könnt:

1. Überspringbare In-Stream Videoanzeigen

An erster Stelle auf der YouTube Ads Liste stehen überspringbare In-Stream Videoanzeigen, die entweder vor oder während eines Videos geschaltet werden können.

Diese Anzeigen dauern etwa 5 Sekunden bis der Zuschauer die Möglichkeit bekommt, sie zu überspringen. Im Allgemeinen muss die Videoanzeige mindestens 12 Sekunden lang sein und es wird empfohlen, sie unter 3 Minuten zu halten.

Einer der Vorteile dieser Art von YouTube Anzeigen besteht darin, dass dir nur dann Gebühren in Rechnung gestellt werden, wenn sich jemand mindestens 30 Sekunden lang die gesamte Anzeige ansieht (für jede Anzeige, die unter 30 Sekunden ist) oder darauf klickt.

Der Screenshot unten zeigt, dass die überspringbaren In-Stream Videoanzeigen auch von einer Bannerwerbung oben rechts auf dem Bildschirm begleitet werden. Der praktische Teil dabei ist, dass die Bannerwerbung auch dann bestehen bleibt, wenn ein Nutzer die YouTube Videoanzeige überspringt.

Wie werden überspringbare YouTube-Anzeigen verrechnet?

Werbekunden stehen bei der Schaltung von überspringbaren Anzeigen verschiedene Optionen zur Auswahl: CPV, CPM und CPA.

CPV: Du bezahlst entweder a) wenn der Nutzer sich die Anzeige bis zu 30 Sekunden oder länger als 30 Sekunden anschaut (oder die gesamte Anzeige, wenn diese 30 Sekunden lang ist) oder b) wenn der Nutzer eine Handlung vornimmt, z. B. auf deinen CTA klickt.

Du bezahlst entweder a) wenn der Nutzer sich die Anzeige bis zu 30 Sekunden oder länger als 30 Sekunden anschaut (oder die gesamte Anzeige, wenn diese 30 Sekunden lang ist) oder b) wenn der Nutzer eine Handlung vornimmt, z. B. auf deinen CTA klickt. CPM oder CPA: Diese Modelle richten sich nach der Anzahl der Impressions, d. h. es wird nach Impressions und nicht nach Klicks oder Betrachtungsdauer abgerechnet.

2. Nicht-überspringbare In-Stream Videoanzeigen

Diese Anzeigen können auch direkt vor oder während eines Videos abgespielt werden. Der einzige Unterschied zu überspringbaren In-Stream Videoanzeigen besteht darin, dass es überhaupt keine Schaltfläche zum Überspringen gibt.

Man muss bedenken, dass ein hoher Prozentsatz, etwa 50% der deutschen Nutzer von YouTube, die YouTube Ads überspringen, die in Videos geschaltet werden. Daher ist die nicht überspringbare Anzeige am besten, wenn deine Marke wirklich bekannter werden muss und nicht riskieren möchte, dass die Anzeige Hunderte oder Tausende mal übersprungen wird.

Wie sehen Non-Skip YouTube Ads aus?

Nicht überspringbare YouTube-Anzeigen dürfen maximal 15 Sekunden lang sein. Deshalb ist bei diesen Anzeigen eine versierte Gruppe von Textern und Kreativen gefragt, die deine Botschaft in kurzen, ansprechenden Anzeigen-Content verpacken kann.

Bei Non-Skip-Anzeigen wird in der Regel dort, wo normalerweise der Skip-Button zu finden ist, ein kleiner Countdown oder eine Nachricht angezeigt. Diese können "Dein Video beginnt in", "Das Video wird nach der Werbung abgespielt" und "Die Werbung endet in" lauten.

Wie werden nicht überspringbare YouTube Ads verrechnet?

Die Art und Weise, wie diese Anzeigen Werbetreibenden in Rechnung gestellt werden, unterscheidet sich ein wenig. Gebühren fallen pro Impression an, genauer gesagt pro 1000 Aufrufe (CPM).

Diese Anzeigen werden nach CPM abgerechnet, das heißt, du zahlst nach Impressions.

3. YouTube Bumper Ads

Bumper Anzeigen sind sechs Sekunden lange, nicht überspringbare YouTube Videoanzeigen, die direkt vor einem Video abgespielt werden. Diese YouTube Ads sind perfekt für alle, die eine einfache Botschaft vermitteln möchten und nicht die vollständige Produktion eines minutenlangen Videos benötigen.

Auch hier ist diese Art der YouTube Werbung ein großartiger Ort für alle Brand Awareness Bemühungen wie die Bewerbung einer Veranstaltung oder die Steigerung der Markenreichweite.

Wenn ein 6-Sekunden-Spot zu kurz erscheint, um eine bleibende Wirkung zu erzielen, hat Google 300 Bumper Anzeigen analysiert und festgestellt, dass 90 % die Anzeigenerinnerung erheblich steigern.

4. Discovery Anzeigen

YouTube Discovery Anzeigen unterscheiden sich stark von den drei vorherigen Anzeigentypen. Tatsächlich sind sie den Google Suchanzeigen sehr ähnlich und erscheinen auf halborganische Weise in den Suchergebnissen. Diese YouTube Ads helfen uns, YouTube als Suchmaschine zu sehen. Wie bei Google Textanzeigen steht auch bei den Discovery Anzeigen von YouTube in einem Feld “Anzeige”, um den Nutzern mitzuteilen, dass für die Ergebnisse bezahlt wurde.

Diese Anzeigen werden auch "TrueView" Discovery Ads genannt, weil der Nutzer sie explizit auswählen und ansehen muss, bevor dem Werbekunden irgendetwas verrechnet wird. Sie werden als Teil der empfohlenen Videoresultate auf der Startseite oder in der Seitenleiste angezeigt und verweisen entweder auf einen YouTube-Kanal oder ein einzelnes Video.

Discovery Anzeigen bestehen aus einem Miniaturbild und drei Textzeilen. Interessant ist auch, dass diese YouTube Ads auf der Suchergebnisseite, der Videowiedergabeseite und der YouTube Startseite geschaltet werden können, was ihnen eine gewisse Sichtbarkeit verleiht.

Wie werden Discovery Ads verrechnet?

Der Grund für die Bezeichnung "TrueView" ist, dass diese Anzeigen nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn ein Nutzer die Anzeige tatsächlich anschaut - das heißt, er muss darauf klicken, um sie sich anzusehen und sie wird nicht wie eine In-Stream-Anzeige automatisch abgespielt.

5. Non-Video-Ads

Hier handelt es sich um Werbebanner, die entweder auf der YouTube Homepage, über den organischen Suchergebnissen oder in der Seitenleiste der vorgeschlagenen Videos angezeigt werden.

Es sind keine Videoanzeigen und sie müssen auch nicht mit einem YouTube Video verlinkt sein. Discovery Ads können ein Thumbnail haben (müssen es aber nicht) und enthalten oft mehrere CTAs, wie in dem folgenden Beispiel.

Bei der Suche nach "Wie wird ein Podcast erstellt" tauchen beispielsweise drei Anzeigen vor den organischen Ergebnissen auf. Jede dieser Anzeige enthält verschiedene Anweisungen, was bei einer Suche wie dieser – wo offensichtlich ist, dass der Nutzer ein Einsteiger ist, aber nicht ganz klar ist, was er oder sie zuerst herausfinden will - sehr hilfreich ist.

Bei bezahlten, zielgerichteten Suchergebnissen wird normalerweise eine Reihe verschiedener Produkte angezeigt, gleich wie bei einer Google-Suche:

6. Overlay Ads

Dies ist eine weitere Form der Non-Video-Anzeige und wird auch In-Display-Anzeige genannt.

Overlay-Anzeigen sind klein und rechteckig und enthalten meist ein Bild und einen Text. Sie werden in ein Video eingebettet und erscheinen während der Wiedergabe des Videos. Nutzer können sie jederzeit mit dem "x" in der oberen rechten Ecke schließen. Overlay-Anzeigen werden nur auf dem Desktop und nicht auf Mobilgeräten angezeigt.

Alles rund um YouTube Bumper Ads

Angesichts der explosionsartigen Zunahme des Video-Content-Marketings und der schrumpfenden Aufmerksamkeitsspanne haben Unternehmen, die ihre Markenbekanntheit steigern möchten, eine perfekte Gelegenheit, dies mit 6-Sekunden Bumper Ads als Werbung auf YouTube zu tun.

Warum? Wegen der folgenden Vorteile:

YouTube Bumper Ads Vorteile

Kosteneffizienz - Zahlung basierend auf Impressionen Begrenzte Unterbrechung des Seherlebnisses, da sie so kurz sind und somit so schnell wieder weg sind, bevor sie überhaupt als Ärgernis empfunden werden könnten Nicht überspringbar Gesteigerte Markenbekanntheit, da sie gerade genug Zeit bieten, um als Marke in den Köpfen der Zuschauer zu bleiben

Was muss man bei YouTube Bumper Ads beachten?

1. Konzentriere dich auf ein einziges Ziel

In einer 30-Sekunden-Anzeige hast du Zeit, eine Kurzgeschichte, Produktinformationen, einen Slogan und mehr einzufügen. Aber mit Bumper Anzeigen hast du diesen Luxus nicht. Deine Anzeige muss sehr prägnant sein. Wenn du versuchst, zu viel in deine Anzeige zu packen, kann das die Zuschauer möglicherweise verwirren und letztendlich die Wirkung deiner Kampagne herabsetzen.

Es ist am besten, sich auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren – ein einziges Ziel. Überlege deshalb, was du in deiner YouTube Werbung vermitteln möchtest und mach sie nicht zu kompliziert, indem du versuchst zu viele Verkaufsargumente in eine YouTube Ad zu stopfen.

2. Halte es einfach

Neben einem einzigen Ziel solltest du auch versuchen, den Fluss und die visuelle Darstellung deiner Anzeige so einfach wie möglich zu halten. Zu viele Bilder, Zwischensequenzen oder überwältigender Text lenken ab und sind in so kurzer Zeit schwer zu verfolgen.

3. Sei auffällig

Wenn du deine Anzeige mit einem auffälligen visuellen, lustigen Moment oder einer prominenten Person beginnst, kannst du die Aufmerksamkeit des Betrachters schnell auf dich ziehen, was bei einer kurzen Anzeige unerlässlich ist.

4. Beschränke dich auf maximal 6 Sekunden

Viele Werbetreibende könnten versucht sein, ihre 30- oder 15-sekündigen Videoanzeigen auf das Sechs-Sekunden-Format zu kürzen. Jedoch kann das nicht immer umgesetzt werden, da dann der Inhalt der YouTube Ad möglicherweise verwirrend oder unzusammenhängend wirkt.

Fange daher am besten neu an und erstelle Anzeigen speziell für diese sechs Sekunden lange (oder kürzere) Anzeigenfläche.

Best Practice Beispiele für YouTube Bumper Ads

1. BiFi

Bei dieser Ad wird vor allem auf Aufmerksamkeit und den Unterhaltungsfaktor gesetzt, um die Botschaft an die Zielgruppe zu transportieren. Und zwar: dass niemand der BiFi Wurst widerstehen kann.

2. Tchibo

Die Bumper Ad von Tchibo fällt durch ihre hohe Dynamik auf, da sich von Anfang bis Ende die einzelnen Elemente zu der Gute-Laune-Musik zügig über die zwei Hälften eines Splitcreens bewegen. Diese Elemente funktionieren für sich allein und bilden dabei trotzdem eine Einheit. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ist jedoch immer der Tchibo Kaffee.

3. Heinz Ketchup

Im Gegensatz zu den zwei vorherigen Beispielen setzt Heinz bei der Werbung für Tomatenketchup auf einen Clip ohne Musik und auf Elemente die sich sehr langsam bewegen. Dennoch kann das ebenso eine effektive Möglichkeit sein, auf prägnante Weise Werbung zu machen.

4. Mercedes Benz

Ein gewagter Werbespot für eine Videoplattform, denn außer blinkenden Worten auf einem dunkelgrauen Hintergrund gibt es nur eine Millisekunde tatsächliche Bewegung. Mit einer Länge von gerade einmal 3 Sekunden demonstriert Mercedes die Geschwindigkeit, die Wendigkeit und die unglaubliche Kraft seiner Fahrzeuge.

5. Airbnb

Wie VRBO im folgenden Abschnitt setzt auch Airbnb auf die Sehnsucht nach den früheren, unkomplizierten Zeiten – der Ära vor den ganzen technischen Geräten und dem Internet. Im Gegensatz zu VRBO versucht Airbnb, die Freude und den Spaß eines Familienurlaubs in einen 6-sekündigen Clip zu packen! Und das äußerst erfolgreich!

Wenn du noch mehr Anregungen brauchst, findest du hier eine Playlist mit 20 Werbespots, die 6 Sekunden oder kürzer sind.

12 Schritte, um eine YouTube Bumper Ad zu erstellen

Da Bumper Anzeigen als Werbung auf YouTube geschaltet werden, benötigst du ein Google Ads Konto.

Navigiere nach der Anmeldung zur Seite “Kampagnen” und klicke auf die blaue Schaltfläche “+” und wähle eine neue Kampagne aus Wähle das Ziel „Markenbekanntheit und Reichweite“ aus Wähle den Kampagnentyp „Video“ aus Wähle "Bumper" aus Passe deine Kampagne an

a) Kampagne benennen

b) Tagesbudget festlegen

c) Start- und Enddatum auswählen

d) Werbenetzwerke auswählen, in denen Ihre Anzeigen geschaltet werden sollen

e) Sprachen und Standorte auswählen Wähle einen Namen für deine Anzeigengruppe aus und lege dein maximales CPM-Gebot fest Darunter kannst du deine Targeting mit Optionen für demografische Merkmale, Zielgruppen, Keywords, Themen und Placements anpassen Gib im Abschnitt “Videoanzeige erstellen” die URL des Videos ein, das du für Ihre Bumper Anzeigenkampagne verwenden möchtest - Videolänge: maximal 6 Sekunden Wähle das Videoanzeigenformat “Bumper Anzeige” aus Gib die finale URL des Videos ein Benenne deine Anzeige und wähle aus, ob der Begleitbanner der Videoanzeige automatisch generiert werden soll, oder ob du dein eigenes benutzerdefiniertes Bild hochladen möchtest Wenn du mit all deinen Einstellungen zufrieden bist, klicke auf „Speichern und fortfahren“ um deine Werbekampagne zu veröffentlichen

Eine YouTube Werbekampagne erstellen - so geht's

Für die Erstellung einer YouTube-Anzeigenkampagne musst du einen YouTube-Kanal einrichten und dann zu Google Ads übergehen. Dort gibst du die URL des YouTube Videos, das du als Anzeige verwenden möchtest, in Google Ads ein.

Im Detail funktioniert es folgendermaßen:

Verknüpfe deinen YouTube-Kanal mit Google Ads. Lade das Video, das als Anzeige dienen soll, in deinen YouTube-Kanal hoch. Achte darauf, dass es als "öffentlich" gekennzeichnet ist. Wähle "Video" im Google Ads Fenster für neue Kampagnen. Bestimme deine Kampagnenziele. Für Videoanzeigenkampagnen kannst du unter den folgenden Zielen wählen: Umsätze

Leads

Website Traffic

Produkt- und Markenkaufbereitschaft

Markenbekanntheit und Reichweite Wähle das gewünschte Anzeigenformat. (Hier entscheidest du zwischen überspringbaren In-Stream-Anzeigen, nicht überspringbaren Anzeigen, Bumper Ads usw.). Bestimme dein Budget und lege deine Zielgruppe fest. Füge die YouTube-URL des Videos ein, das als deine Anzeige dienen soll.

Tipp: Für Anzeigenkampagnen mit mehreren Videos empfiehlt es sich, eine Playlist zu erstellen, wie in der Kampagne "Preserve the Parks" von Nature Valley:

Geschafft! Jetzt kannst du dich zurücklehnen und mitverfolgen, wie die Magie ihren Lauf nimmt.

Im Folgenden findest du Tipps, wie du diese Magie zum Leben erweckst.

Best Practices für YouTube Werbung

Wie entstehen gute YouTube Ads? Mit diesen Tipps befolgst du die goldenen Regeln, um euren Video-Werbekanal optimal zu nutzen.

1. Beziehe deine Zuschauer mit ein

YouTube Werbung kann leicht übersprungen werden, da die meisten Ads unauffällig sind und sie die Aufmerksamkeit des Betrachters nicht wirklich auf sich ziehen. Wenn du deine YouTube Ad als zweiseitige Interaktion angehst, hast du möglicherweise eine Chance, deine Zuschauer zu binden.

2. Humorvoll sein und für Spaß sorgen

Google führte 2015 eine Studie durch, bei der Tausende von YouTube TrueView-Anzeigen in mehreren Branchen und Ländern untersucht wurden. „Auf der ganzen Linie – egal ob wir nach einer Steigerung der Markenkennzahlen suchten oder wie lange der Zuschauer zuschaute – Humor hat den Vogel abgeschossen“, sagt das YouTube Insights Team.

Der Dollar Shave Club ist für seinen Humor bekannt und brauchen nicht viel Zeit, um die Leute über lächerliche Alltagsszenarien zum Lachen zu bringen.

3. Werde emotional

Jahr für Jahr sehen wir, dass die Mehrheit der Top-Super Bowl-Werbung herzzerreißende Werbespots sind. Den meisten Werbetreibenden ist klar, dass das Auslösen einer emotionalen Reaktion nicht nur ihr Publikum anspricht, sondern auch deren Marke für sie unvergesslich macht.

Aber wie kann man das in einer kurzen Anzeige machen? Ich würde empfehlen, eine menschliche Geschichte von Liebe oder Verlust mit echten Menschen und klassischer Musik zu erzählen. Edeka beispielsweise produziert jedes Jahr zu Weihnachten emotionale und mitreißende Werbevideos.

4. Wandle deine Schwächen in deine Stärken um

Unternehmern wird immer gesagt, dass sie ihre Schwächen in Stärken umwandeln sollen - nur passiert das selten. Aber was würde passieren, wenn Unternehmen diesen Rat wirklich befolgen würden? Was würde passieren, wenn sie ein Problem, das jeder über ihr Produkt kennt, in den Mittelpunkt ihrer Marketingstrategie stellen würden?

Wir alle kennen zum Beispiel die Stärken von Baked Beans als Produkt: Sie sind lecker, nahrhaft, Kinder lieben sie, sie sind einfach zuzubereiten, sie gehören zur Kindheit. Dies sind normalerweise die Botschaften, die in Werbespots für Bohnen beworben werden. Und wir kennen auch die Schwächen des Produkts. Wie würde also ein intelligenter Werbespot aussehen, der die explosive Kraft dieses Produkts in den Vordergrund stellt? Es würde diesem Werbespot für “Haynes Baked Beans” wahrscheinlich sehr ähnlich sehen.

Leider ist diese Werbung nicht echt - sie wurde nämlich nicht von Haynes oder Heinz in Auftrag gegeben, sondern von Cinesite erstellt, einer CGI-Firma, die ihre Animationsfähigkeiten unter Beweis stellen wollte. Aber hier ist die Sache: Fünf Monate nachdem Cinesite diesen Clip im Dezember 2013 veröffentlicht hatte, hatte der Film mehr als 9 Millionen Aufrufe. Ein einen Monat später veröffentlichter offizieller Werbespot von Heinz, der die traditionelle Botschaft des Produkts aus seiner Kindheit verwendete, wurde kaum mehr als 14.000 Mal gesehen. Der in den sozialen Medien geteilte Werbespot von Cinesite hat mittlerweile mehr als 21 Millionen Aufrufe.

5. Durch eine frühen Aufhänger mit der Tür ins Haus fallen

Bei YouTube-Werbung geht es um alles oder nichts. Die bewährte Vorgehensweise ist, deine Marketingbotschaft so früh wie möglich zu platzieren. Damit erregest du gleich zu Beginn des Videos die Aufmerksamkeit der Betrachter und verleitest sie entweder dazu, die Anzeige nicht zu überspringen und zu Ende zu schauen oder sorgst mit einer Non-Skip-Anzeige für einen bleibenden Eindruck, bevor sich das Video dem ursprünglich gesuchten Content zuwendet.

6. Einen klaren Nutzen und CTA formulieren

Auf YouTube gibt es an allen Ecken und Enden Ablenkungen. Achte also darauf, dass du neben einem frühen Aufhänger auch klar und deutlich machst, was der Viewer tun soll und/oder welchen spezifischen Nutzen er oder sie erwarten kann.

Drei Beispiele von YouTube Anzeigen, die du NICHT überspringen willst

Überspringbare Anzeigen stehen vor einer ähnlichen Herausforderung wie Non-Skip-Ads: Der Köder muss rasch gelegt werden, aber eben auch nicht zu schnell, wie es diese Marken zeigen.

1. Geico

Der Superstar in Sachen Werbung, Geico, hat mit einer seiner bislang witzigsten Werbeserien erneut sein Können unter Beweis gestellt. (Wenn du ein Fan von Geico-Werbung bist, wirst du vielleicht skeptisch sein - aber lies weiter!).

Die "Unskippable"-Serie ist so herrlich absurd, humorvoll und mit einer Prise Unbehaglichkeit gespickt, dass du nicht darum herum kommst, sie bis zum Ende zu verfolgen. Die Kampagne wurde 2016 von Ad Age als Kampagne des Jahres ausgezeichnet.

Die Idee ist einfach: "Du kannst diese Werbung nicht überspringen, weil sie bereits vorbei ist", sagt die Begleitstimme und die Akteure in der Werbung erstarren auf der Stelle, während das normalen Lebens um sie herum weitergeht. Nach dem vermeintlichen Ende des Spots geht es immer wieder weiter, immer tiefer hinein in den schrägen Humor, für den Geico so bekannt geworden ist. Der Spot wurde brillant umgesetzt und es macht Spaß, ihn anzuschauen.

2. Masterclass

Masterclass hat aufgrund des Kalibers seiner Lehrer und Lehrerinnen einen einzigartigen Vorteil, wenn es darum geht, das Publikum innerhalb der ersten paar Sekunden zu fesseln. Die Viewer sehen ihren Lieblingsautor, -sportler, -schauspieler, -schriftsteller, -koch usw. auf dem Bildschirm und haben dabei das Gefühl, direkt mit ihnen zu sprechen.

Dieses persönliche Element wird hauptsächlich durch den Editing-Stil des Werbespots erreicht - es scheint, als ob du mitten in ein Gespräch zugeschaltet wirst.

3. VRBO

Familienurlaube, Kurztrips zu zweit, Lagerfeuer und ein Wochenende mit Oma und Opa sind im Grunde ein wesentlicher Teil unserer Lebens und doch haben viele von uns das Gefühl, dass diese Erlebnisse in unserer technisierten Welt immer mehr in Vergessenheit geraten.

VRBO nutzt dieses Gefühl der Nostalgie mit seiner Kampagne "Your Together Awaits". Sie haben auch eine neuere pandemiespezifische Kampagne, die unsere Herzen ebenso stark öffnet.

Was ist das YouTube Ads Leaderboard?

Wenn du noch mehr Inspirationen suchst, wirf einen Blick auf das YouTube Leaderboard. Dieses enthält eine Zusammenstellung der besten Anzeigen, die sich die Nutzer während ihrer YouTube-Session angesehen haben.

So bleibst du über Trends, Memes und Anzeigenformate, die bei den Viewern den meisten Anklang finden, auf dem Laufenden. Das Leaderboard umfasst zudem historische Daten von Videos, die nach Kategorie und Jahr aufgelistet sind. Hinweis: Weil manche Marken die Videos nach Ablauf der Kampagne entfernen oder sie aus anderen Gründen zurückziehen, sind nicht sämtliche Videos verfügbar.

Fazit zu YouTube Werbung

YouTube Werbung ist eine unglaubliche Möglichkeit deine Videoanzeigen einem relevanten, engagierten Publikum zu präsentieren. Videoinhalte erfordern zwar mehr Arbeit, aber es gibt viele gute Gründe, warum die meisten Vermarkter dazu übergehen, mehr Videoinhalte zu produzieren.

Für mehr Information legen wir dir unseren Guide für YouTube Marketing ans Herz, der dir helfen kann, eine Strategie für das Posten von Videos auf YouTube zu entwickeln.

Für eine erfolgreiche Influencer Marketing Strategie gibt es ein Tool, das bei der Planung, Ausführung und Messung hilft und für den nachhaltigen Erfolg einer Kampagne maßgeblich ist. Fülle das Formular aus um eine Demo-Version zu vereinbaren und um mehr Informationen zu bekommen.