Eine der beliebtesten Plattformen für Social Media Marketing ist TikTok. Mit über 800 Millionen aktiven NutzerInnen weltweit ist TikTok ein idealer Ort, um potenzielle Kunden zu erreichen. Wenn du jedoch keine Zeit dazu hast, ständig neue Inhalte für TikTok zu erstellen, ist ein TikTok Scheduler sehr nützlich.

Mit einem solchen Planungstool kannst du deine TikTok-Inhalte im Voraus planen und festlegen, sodass du dich mit der gewonnenen Zeit besser auf andere Teile deiner Social Media Strategie konzentrieren kannst.

Mithilfe von TikTok Scheduling Tools kannst du deine Videos und Bilder in Bulk hochladen und dann planen, dass sie zu bestimmten Zeiten gepostet werden. Du kannst auch wiederkehrende Beiträge einrichten, damit deine Inhalte immer frisch und aktuell sind.

Wir haben die besten TikTok Scheduler Tools für die Planung von TikTok-Inhalten zusammengestellt, damit dein Social Media Management auf Kurs bleibt.

Tipp: Wirf auch einen Blick auf die besten Social Media Management Tools auf dem Markt. Bevor wir uns die besten TikTok Scheduler genauer ansehen, helfen dir folgende Assets, die Basics von TikTok zu verstehen: Der Aufstieg von TikTok: Ein Leitfaden für Marketer, 54 TikTok Statistiken, die du kennen musst, On-Demand Webinar: Branding auf TikTok - 10 Hands-on Tipps zu Ihrem TikTok Erfolg.

Das sind die besten TikTok Scheduling Tools:

Meltwater TikTok Scheduler

Die All-in-One Social Media Management Plattform von Meltwater wurde für MarketingexpertInnen und PR-Profis entwickelt und vereinfacht die TikTok-Planung, sodass Sie nicht jeden Tag daran denken müssen.

Du kannst Inhalte automatisch posten, um mit deinem Content Kalender Schritt zu halten, ohne zweimal nachdenken zu müssen.

Meltwater macht es dir leicht, benutzerdefinierte Workflows für die Genehmigung von Inhalten vor ihrer Veröffentlichung zu erstellen. Teams können einfach innerhalb der Plattform zusammenarbeiten, Inhalte bearbeiten oder genehmigen und sogar Kommentare zu Videos lesen und beantworten.

Als Datenplattform gibt dir Meltwater tiefere Einblicke in deinen Redaktionskalender. Die Analysefunktionen hilft dir dabei, herauszufinden, zu welchen Zeiten eure Inhalte das meiste Engagement erhalten, sodass du deine zukünftigen Beiträge einfach optimieren kannst.

Vergleiche deine TikToks mit denen deiner Konkurrenten, um zu sehen, wer das meiste Engagement erzeugt (und warum).

Wähle den besten Hashtag für deine Inhalte auf Grundlage der Interaktionsraten (unser Hashtag Guide hilft dir, passende Hashtags zu finden). Kein anderes Tool und keine andere App kann sich mit den umfangreichen Dateneinblicken und leicht verständlichen Berichten von Meltwater messen.

Vista Social TikTok Scheduler

Vista Social ist eine großartige App für die Planung von Inhalten im Voraus, sodass du mehr Zeit hast, dich auf andere Aspekte deiner Arbeit zu konzentrieren. Unternehmen können auch ihre TikTok-Performance verfolgen und sehen, welche Posts gut laufen. Optimiere deine Content Marketing Strategie und stelle sicher, dass du die effektivsten Inhalte erstellst.

Für Agenturen macht Vista Social die Verwaltung mehrerer TikTok-Accounts einfach. Du kannst alle deine Accounts von einem einzigen Ort aus einsehen und dann die einzelnen Leistungskennzahlen jedes Kontos genauer betrachten. Manage Unterhaltungen und Kommentare von der Plattform aus, zentralisiere Redaktionskalender und sende Inhalte durch Genehmigungs-Workflows.

Bei Vista Social ist ein kostenloser Plan verfügbar. Es richtet sich an neue Unternehmen oder an diejenigen, die gerade erst in den sozialen Medien Fuß fassen. Mit einem kostenpflichtigen Plan können User weitere Funktionen, einschließlich Analysen und Veröffentlichungsoptimierung, freischalten.

Sprout Social TikTok Scheduling

Sprout Social bietet dir eine umfassende Abdeckung bei der Planung von Social Posts, einschließlich TikTok. Die intuitiven Funktionen machen die Planung von TikTok-Posts schneller und einfacher als die manuelle Erstellung. Die Lernkurve ist relativ steil und die Vorteile gehen weit über die spätere TikTok-Planung hinaus.

Zunächst einmal unterstützt die Plattform einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Du erfährst, wann deine Zielgruppe auf der Plattform am aktivsten ist, welche Arten von Inhalten sie am meisten anspricht und wie über eure Marke auf TikTok gesprochen wird. Nutze diese Informationen, um deinen Redaktionskalender zu optimieren und deine Präsenz weiter auszubauen.

Marken lieben auch den visuellen Kalender und andere Elemente. User sehen auf einen Blick, welche Videoinhalte sie geplant haben, können Assets aus einer gemeinsam genutzten Bibliothek abrufen und Beiträgen Tags zur einfachen Organisation hinzufügen. Darüber hinaus gibt es eine mobile App, die Zugriff auf alle Ihre TikTok-Inhalte und -Workflows ermöglicht und die Post-Planung von unterwegs aus erledigen.

SocialPilot TikTok Scheduler

Mit SocialPilot kannst du TikTok-Inhalte planen und veröffentlichen, ohne sich jedes Mal in deinem TikTok-Konto anmelden zu müssen. Du kannst Inhalte direkt auf der Plattform erstellen oder hochladen und dann auswählen, wann sie live gehen sollen. Wähle verschiedene Live-Zeiten für verschiedene Zeitzonen, um deine Chancen zu erhöhen, dein Publikum zu erreichen, wenn es am aktivsten ist.

Eine der einzigartigen Funktionen ist das Tool für Massen-Uploads. So können bis zu 500 TikTok-Beiträge in einem einzigen Upload geplant werden. Die Plattform funktioniert auch für andere Social Media Konten, einschließlich Google Business, Instagram, Facebook-Gruppen, Pinterest-Boards und mehr. Und wenn du Inhalte für mehrere soziale Medienkanäle wiederverwendest, kannst du deine Beiträge vor der Veröffentlichung für jeden Kanal bearbeiten und optimieren.

Crowdfire TikTok Scheduling

Für Marken, die einen umfassenden Ansatz bevorzugen, bietet Crowdfire einen zentralen Ort zum Erstellen, Speichern, Verwalten, Planen und Veröffentlichen von TikTok-Videos. User können sogar alle ihre Social Media Inhalte über die Plattform verwalten, einschließlich YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest und LinkedIn. Bestimme Veröffentlichungszeiten selbst oder lass Crowdfire das für dich übernehmen.

Neben der Post Planung hilft Crowdfire dir, Inhalte von anderen Websites zu sammeln und auf deinen Social Media Kanälen zu veröffentlichen. Wähle ein Thema, das dich interessiert, und lass Crowdfire Videos finden, die du teilen möchtest. Das ist eine großartige Möglichkeit, deine Kanäle mit Inhalten zu füllen, ohne dass du alles von Grund auf neu erstellen musst, was dir wiederum noch mehr Zeit spart.

Du kannst auch Inhalte von deinem eigenen Blog, Shopify- oder Etsy-Shop oder deiner Website übernehmen und direkt auf TikTok oder anderen Plattformen veröffentlichen.

Hootsuite TikTok Scheduler

Hootsuite ist einer der ersten Social Media Scheduler und vereinfacht die Planung von TikTok-Posts. Es beginnt mit dem zentralen Planer: Erstelle einen Hub für alle deine TikTok-Videos und Creatives.

Wenn du mehr als einen Kanal betreust, kannst du alle deine Social Media Accounts an einem Ort zentralisieren. So stellst du sicher, deine TikTok-Videos zum perfekten Zeitpunkt zu posten.

Hootsuite macht es einfach, alle geplanten Inhalte im Falle einer PR-Krise, einer Verschiebung oder einer neuen Gelegenheit zu pausieren und nach Bedarf komplett zu verwerfen. Du kannst geplante Beiträge mit nur wenigen Klicks ein- und abschalten, Inhalte optimieren, Daten und Zeiten ändern und vieles mehr.

Die Plattform bietet Unterstützung für andere Social Media Management-Funktionen, einschließlich eines zentralen Posteingangs, Analysen, Audience Monitoring und sogar bezahlte Anzeigen.

Hootsuite bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion an, damit du die TikTok Scheduling-Funktionen selbst testen kannst. Informiere dich noch besser, indem du weitere Hootsuite Alternativen in Betracht ziehst.

Loomly TikTok Scheduling

Loomly eignet sich hervorragend für die Verwaltung von organischen und bezahlten Inhalten an einem einzigen Ort und bietet eine der umfangreichsten Social Media Integrationen. Neben der Planung von TikTok-Videos können NutzerInnen auch Ressourcen von Slack, Snapchat, Microsoft Teams, Unsplash und mehr erstellen, teilen und abrufen.

Das Loomly TikTok Scheduling Tool bietet Tipps zur Optimierung deiner Inhalte, wie z. B. die Auswahl der besten Zeiten zum Posten auf jedem Kanal, sowie Modelle, wie deine Inhalte nach der Veröffentlichung aussehen werden.

Der einzige potenzielle Nachteil ist, dass Loomly keine automatische TikTok Scheduling-Funktion bietet. Die Veröffentlichung von TikToks via Loomly ist ein manueller Prozess, aber du kannst Benachrichtigungen für die Veröffentlichung von TikTok-Videos einstellen. Die anderen umfangreichen Funktionen machen das Tool zu einem großartigen TikTok-Planer, wenn es dir nichts ausmacht, manuell zu posten.

Planable TikTok Scheduler

Planable ist eines der wenigen kostenlosen Tools für die Planung von Beiträgen auf TikTok. Es wurde für Teams, Agenturen und Unternehmen entwickelt, um die Genehmigungs- und Veröffentlichungsphasen zu vereinfachen.

Was Planable an Analysen fehlt, macht es durch seine Benutzerfreundlichkeit wieder wett.

Als TikTok Scheduler macht es Planable einfach, zu sehen, wie deine Beiträge nach der Veröffentlichung aussehen werden. Behalte den Überblick über alle deine sozialen Inhalte mit einem besonders visuellen Kalender.

Planable ist eines der benutzerfreundlichsten Tiktok Scheduling Tools auf dem Markt und kostenpflichtige Versionen gibt es bereits ab 13 $ pro Monat.

Canva TikTok Scheduling

Canva - eines der benutzerfreundlichsten digitalen Design-Tools hat sich in der Social Media Planungsszene durchgesetzt. Die Plattform bietet jetzt einen integrierten Content-Planer, der Usern einen Überblick über ihren Redaktionskalender und die geplanten Beiträge gibt.

Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Editor der Plattform macht jeden in deinem Team zu einem professionellen Content Creator. Sobald du deine TikTok-Inhalte in Canva erstellt hast, klicke einfach auf Teilen und dann auf Planen . Canva erledigt den Rest, so dass du mehr Zeit für die Erstellung neuer Inhalte hast. Du kannst so viele Beiträge im Voraus planen, wie du möchtest.

Die Plattform ist eine hervorragende Lösung für Teams, die Inhalte erstellen. User können Teammitglieder zur Zusammenarbeit einladen, ihr Feedback zu Entwürfen abgeben und Inhalte zur Veröffentlichung freigeben.

Ein TikTok Scheduler vereinfacht Social Media ManagerInnen das Posten von TikToks. Aber die Unterschiede zwischen den verschiedenen TikTok Scheduling Tools zeigen, dass keine zwei Apps gleich sind. Für welche du dich am Ende entscheidest, kann deine Ergebnissen also definitiv beeinflussen.

Kein anderes Tool und keine andere Plattform ist mit Meltwater vergleichbar. Mit der ausgeklügelten Social Media Management-Funktion baut Meltwater auf TikTok-Analysen auf, um Usern einen 360-Grad-Blick auf ihre digitale Präsenz zu geben.

Verwende Meltwater zum Planen, Posten und Analysieren von Inhalten auf TikTok und anderen sozialen Kanälen.

Verfolge deine Brand Awareness im gesamten digitalen Ökosystem.

Erfahre mehr darüber, was deiner Zielgruppe gefällt und wie sie über deine Marke denkt.

Die Dashboard Insights beantworten deine Fragen zu jeder Zeit, damit du immer weiter vorankommst.

