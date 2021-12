Social Media Bildgrößen 2025 [+ Infografik]

In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden, wie essentiell eine starke Social Media Präsenz ist. Dies gilt insbesondere für visuelle Inhalte, die einen Großteil der uns heute vertrauten Social Media Landschaft dominieren.

Daraus ergibt sich gleichzeitig die Notwendigkeit, eure Marke und deine persönlichen Profile mit qualitativ hochwertigen Inhalten zu optimieren.

Unabhängig davon, ob ihr eure Social Media Bilder mit Anwendungen wie Canva oder PhotoShop entwirft, kostenlose Stockfotos verwendet oder mit einer Kamera eure eigenen Fotos schießt: Social Media Bilder sind der Schlüssel, um euer Publikum zu erreichen, eure Markenbotschaft zu vermitteln und euch letztendlich visuell hervorzuheben.

Von Profilfotos, Twitter-Headern bis hin zu Titelbildern und Thumbnails ist es für Marken und Menschen wichtig geworden, sich selbst durch die Verwendung qualitativ hochwertiger Bilder effektiv in Szene zu setzen. Allerdings ist keine Plattform wie die andere, wenn es um den Einsatz von Bildern in den verschiedenen Netzwerken geht.

Aus diesem Grund haben wir diesen ultimativen Leitfaden für Social Media Bildgrößen mit den spezifischen Formaten sowie einigen Tipps, die dir bei der Auswahl des richtigen Bildes helfen, zusammengestellt.

Wir decken in diesem Artikel die folgenden Social Media Kanäle ab:

Stand: 20.01.2021

Facebook Bildgrößen 2021

Facebook ist als weltweit größte Social Media Plattform ein Kanal, über den du mit qualitativ hochwertigen und relevanten Inhalten ein riesiges Publikum erreichen und involvieren kannst. Bevor du jedoch irgendetwas teilst, musst du die Facebook Bildgrößen überprüfen und sicherstellen, dass das Seitenverhältnis korrekt und die Darstellung für verschiedene Geräte optimiert ist.

Hinweis: Das jeweils verwendete Gerät hat einen Einfluss darauf, wie die Nutzer deine Bilder in ihrer Timeline sehen.

Facebook Profilfoto Bildgröße 2021

Facebook Profilfoto: 360 x 360 Pixel

Minimum: 180 x 180 Pixel

Dies ist das runde Hauptbild (als quadratisches Foto hochgeladen), das deine Marke oder dein persönliches Profil zeigt und über deinem Cover Foto liegt. Es erscheint zudem, wenn du Beiträge postest oder Posts kommentierst.

Es gibt jedoch noch einige weitere wissenswerte Dinge bezüglich der Social Media Dimensionen bei der Verwendung deines Facebook Profilfotos.

170 x 170 px auf dem Desktop

auf dem 128 x 128 px auf Mobilgeräten

auf als Thumbnail auf der gesamten Facebook Plattform in der Größe 32 x 32 px

Das Profilbild wird auf Desktops 16 px vom linken Rand und 176 px vom oberen Rand deines Titelbilds angezeigt.

und deines Titelbilds angezeigt. Auf Smartphones wird das Profilbild 24 px vom linken , 24 px vom unteren und 196 px vom oberen Rand deines Titelfotos platziert.

wird das Profilbild , und deines Titelfotos platziert. Die Miniaturansichten der Fotos werden überall auf Facebook in einer Größe von 32 x 32 px angezeigt.

Facebook Business Page Profilfoto Bildgröße 2021

Facebook Profilfoto: 360 x 360 Pixel

Minimum: 180 x 180 Pixel

Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen einem persönlichen Profilbild und dem einer Business Page. Seit der letzten Aktualisierung von Facebook gibt es jedoch bestimmte Merkmale, die das Profilbild einer Unternehmensseite auf der Plattform stärker zur Geltung bringen.

Das solltest du wissen:

Das Bild erscheint auf der Seite in einer Größe von 170 x 170 px auf dem Desktop , 128 x 128 px auf Mobilgeräten und 32 x 32 px als Miniaturansicht auf ganz Facebook.

auf dem , auf und als auf ganz Facebook. Das Bild wird so zugeschnitten, dass es in ein Quadrat passt.

Facebook Bildgröße von Titelbildern 2021

Facebook Titelbild: 820 x 312 Pixel

Ein Facebook Titelbild erscheint nur in deiner spezifischen Timeline und ist hinter deinem Profilbild angelegt. Während dein Profilfoto ein Bild von dir selbst oder dein Markenlogo sein kann, kannst du bei deinem Titelbild kreativ sein und deinen Markenslogan, ein Produktfoto oder sonst etwas präsentieren, das euch als Unternehmen widerspiegelt.

Das solltest du wissen:

Alle Bilder, die kleiner als 820 x 312 px sind, werden gestreckt.

sind, werden gestreckt. Das minimale Social Media Format für Titelbilder ist 400 x 150 px .

Social Media Format für Titelbilder ist . Dein Titelfoto wird auf dem Desktop in einer Größe von 820 x 312 px und auf Mobilgeräten in 640 x 360 px angezeigt.

in einer Größe von und auf in angezeigt. Die besten Ergebnisse werden mit einer sRGB-JPG-Datei unter 100 KB erzielt.

erzielt. Wenn dein Titelbild ein Foto oder einen Text enthält, empfiehlt es sich, eine PNG-Datei hochzuladen.

Facebook Bildgröße von geteilten Bildern (Shared Images) 2021

Facebook Geteiltes Bild (Shared Image): 1200 x 630 Pixel

Als eine der üblichen Arten, Inhalte auf Facebook zu teilen, erscheinen geteilte Bilder immer in deiner Timeline und tauchen im Idealfall in den meisten Newsfeeds deiner Followers auf - obwohl es aufgrund der abnehmenden organischen Reichweite unwahrscheinlich ist, dass jeder deinen Post sehen wird. Je mehr Leute sich mit deinem geteilten Beitrag beschäftigen, desto wahrscheinlicher ist es allerdings, dass der Rest deiner Follower und deren Follower darauf aufmerksam werden.

Das solltest du wissen:

Für hochgeladene Social Media Bilder empfiehlt sich eine Bildgröße von 1.200 x 630 px .

. Das Shared Image erscheint im Newsfeed in einer maximalen Breite von 470 Pixeln und wird auf ein maximales Seitenverhältnis von 1:1 skaliert.

in einer und wird auf ein maximales skaliert. Das geteilte Bild erscheint auf der Facebook Seite in einer maximalen Breite von 504 Pixeln und wird auf ein maximales Seitenverhältnis von 1:1 skaliert.

Facebook Shared Link Bild: 1200 x 628 Pixel

Facebook erlaubt es dir, einen Link mit einem kleinen quadratischen Bild links und Text rechts oder mit einem größeren rechteckigen Bild oben und Text darunter zu teilen.

Tipp: Oftmals kannst du in deinem Content CMS bereits festlegen, welches Bild zum Teilen auf Social Media gezogen werden soll. Dafür empfehlen wir immer die Größe von 1.200 x 628 Pixeln zu nutzen.

Das solltest du wissen:

Für hochgeladene Bilder empfiehlt sich eine Bildgröße von 1.200 x 628 px .

. Quadratisches Foto : Minimales Social Media Format von 154 x 154 px im Feed .

: Minimales Social Media Format von . Quadratisches Foto : Minimales Social Media Format von 116 x 116 px auf der Seite .

: Minimales Social Media Format von . Rechteckiges Foto : Minimales Social Media Format von 470 x 246 px im Feed .

: Minimales Social Media Format von . Rechteckiges Foto : Minimales Social Media Format von 484 x 252 px auf der Seite.

: Minimales Social Media Format von 484 x 252 px auf der Seite. Facebook skaliert zudem Fotos, die unter den Mindestmaßen liegen. Für die besten Ergebnisse empfiehlt es sich, die Bildauflösung im gleichen Umfang wie die Mindestgröße zu erhöhen.

Facebook Bildgröße von Highlighted Images 2021

Facebook Highlighted Image: 1200 x 717 Pixel

Wenn es einen bestimmten Meilenstein zu feiern gibt, sei es privat oder als Unternehmen, erscheint ein hervorgehobenes Bild auf deiner persönlichen Timeline, das mehr Platz einnimmt als ein geteilter Link oder ein geteiltes Bild.

Das solltest du wissen:

Dieses Bild erscheint auf deiner Seite in einer Größe von 843 x 504 px.

Lade für eine bessere Qualität dieses Bild in diesem Format, jedoch in einer höheren Auflösung hoch.

Facebook Event Bild Bildgröße 2021

Facebook Event Image: 1920 x 1080 Pixel

Mit einem Bild, das dein auf Facebook veröffentlichtes Event untermalt, kannst du die Aufmerksamkeit deines Publikums gewinnen. Es werden Erinnerungen an die Personen gesendet, die Interesse an deiner Veranstaltung zeigen. Stelle also sicher, dass du das passende Bild für das Titelbild wählst.

Das solltest du wissen:

Facebook verkleinert das Bild auf das minimale Social Media Format von 470 × 174 px .

das Bild auf das minimale Social Media Format von . Das Event Bild wird im Feed in der Größe von 470 × 174 px angezeigt.

LinkedIn Bildgrößen 2021

LinkedIn ist als weltweit größtes geschäftliches Social Media Netzwerk mit über 700 Millionen Nutzern nicht nur eine großartige Plattform, um Aufträge und Jobs zu finden. Mittlerweile hat sich der Kanal auch als ideal erwiesen, um mit Experten und Meinungsführern in Kontakt zu treten, Experteneinblicke zu gewinnen und B2B Marketing Kampagnen durchzuführen.

Wenn du weder die Zeit noch die Ressourcen hast, um deine eigenen Bilder für LinkedIn zu erstellen, nutze Websites mit Stockfotos wie Unsplash für kostenlose Social Media Bilder, die du als Teil deiner B2B Content Marketing Strategie verwenden kannst.

LinkedIn Profilfoto Bildgröße 2021

Persönliches Profilfoto: 400 x 400 Pixel

Dies ist das Hauptbild, das dich auf deinem persönlichen LinkedIn Account präsentiert. Es ist eines der ersten Bilder, das jemand sieht, wenn er oder sie dein Profil aufruft - stelle also sicher, dass dieses Bild rundum perfekt ist. Immerhin fungiert es hier praktisch durchgängig als Bewerbungsfoto.

Das solltest du wissen:

Für das Profilbild empfiehlt sich eine Bildgröße zwischen 400 x 400 px und 20.000 x 20.000 px .

. Dein Foto sollte ein minimales Social Media Format von 200 x 200 px aufweisen.

Social Media Format von aufweisen. Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB .

beträgt . Die Dateien für persönliche Bilder sind auf JPG, GIF oder PNG Formate beschränkt.

LinkedIn persönliches Titelbild Bildgröße 2021

LinkedIn persönliches Titelbild: 1.584 x 396 Pixel

Ähnlich wie das Titelbild auf Facebook, das hinter deinem Profilbild erscheint, wird auch dieses persönliche Hintergrund- oder Titelbild hinter deinem persönlichen Profilfoto angezeigt.

Das solltest du wissen:

Für das Hintergrundbild empfiehlt sich eine Größe von 1.584 x 396 Pixeln .

. Die maximale Dateigröße beträgt 4 MB .

Dateigröße beträgt . Die Dateien für persönliche Hintergrundbilder sind auf JPG, PNG oder GIF Formate beschränkt.

LinkedIn Bildgröße von Unternehmens-Profilfotos 2021

LinkedIn Company Profilfoto: 300 x 300 Pixel

Dieses Bild erscheint direkt neben dem Unternehmens- oder Markennamen auf eurer LinkedIn Homepage. Das Bild erscheint zudem im Abschnitt "Unternehmen, denen Sie eventuell folgen möchten". Je ansprechender und qualitativ hochwertiger dieses Bild ist, desto einfacher ist es, die Nutzer auf eure Website zu lenken.

Das solltest du wissen:

Es empfiehlt sich eine Bildgröße von 300 x 300 px .

. Die minimale Bildgröße beträgt 300 x 300 px .

. Die maximale Dateigröße beträgt 4 MB (quadratisches Layout).

beträgt (quadratisches Layout). Die Profilfotos für Unternehmen sind auf PNG, JPG oder GIF Dateien beschränkt.

LinkedIn Bildgröße von Unternehmens-Titelbildern 2021

LinkedIn Company Cover Image: 1.128 x 191 px

Dieses Bild unterscheidet sich insofern vom Profilfotos des Unternehmens, als dass das Titelbild den gesamten oberen Bereich der Seite einnimmt. Das Cover- oder Titelbild ist größer als das von persönlichen Profilen, um so den Unternehmen etwas mehr Raum zur Präsentation zu gewähren.

Das solltest du wissen:

Es empfiehlt sich eine Bildgröße von 1.128 x 191 px.

Die maximale Dateigröße beträgt 4 MB .

beträgt . Dieses Bild wird in einer Größe von 1.400 x 425 px angezeigt.

angezeigt. Für Titelbilder von Unternehmensseiten können PNG, JPG oder GIF Dateien verwendet werden.

LinkedIn Bildgröße von Shared / Link Images 2021

LinkedIn Shared Image oder Link: 1.200 x 627 Pixel

Diese Bildauflösung eignet sich für LinkedIn Posts, in denen ein Foto geteilt wird oder die einen Link zu einem Blog Beitrag oder Nachrichtenartikel mit einem Foto enthalten.

Das solltest du wissen:

Für Bilder oder Links empfiehlt sich eine Größe von 1.200 x 627 px .

. Dieses Bild oder dieser Link erscheint in einer Größe von 552 x 289 px .

. Die Dateien für geteilte Bilder oder Links sind auf PNG, JPG oder GIF Dateien beschränkt.

LinkedIn Hero Image Bildgröße 2021

LinkedIn Hero Image: 1.128 x 376 Pixel

Auf diesem Foto gewährst du deinen Followern einen detaillierten Einblick in den Alltag der Mitarbeiter deines Unternehmens. Das Hero Image befindet sich ebenfalls als Banner oben auf eurer Business Page und ist üblicherweise größer als andere LinkedIn Bilder.

Das solltest du wissen:

Die minimale Bildgröße beträgt 1.128 x 376 px .

. Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB .

beträgt . Das Bild wird in der Regel im Querformat angezeigt.

angezeigt. Die Bilddateien sind auf PNG, JPG oder GIF beschränkt.

LinkedIn Bildgröße quadratisches Logo 2021

LinkedIn quadratisches Logo: 60 x 60 Pixel

Dieses Unternehmens- oder Markenbild erscheint, wenn nach euch gesucht wird. Das kleine Format des Fotos setzt voraus, dass das verwendete Bild für euer Publikum oder potentielle Bewerber erkennbar und auffallend ist.

Das solltest du wissen:

Die Bildgröße beträgt 60 x 60 px (die Größe wird auf dieses Format angepasst).

(die Größe wird auf dieses Format angepasst). Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB .

beträgt . Bilddateien sind auf PNG, JPG oder GIF Formate beschränkt.

LinkedIn Business Banner Bildgröße 2021

LinkedIn Business Banner Image: 646 x 220 Pixel

Diese Bilder präsentieren euch in prominentem Rahmen, weil sie immer dann erscheinen, wenn ein Nutzer eure LinkedIn Unternehmensseite besucht. Das Bild wird auf der Homepage platziert und bietet somit eine gute Möglichkeit, mit Nutzern in Kontakt zu treten, die wahrscheinlich aktiv nach euch gesucht haben.

Das solltest du wissen:

Die minimale Bildgröße beträgt 646 x 220 px .

. Die maximale Dateigröße beträgt 2 MB .

beträgt . Das Bild wird in der Regel im Querformat angezeigt.

angezeigt. Bilddateien sind auf PNG, JPG oder GIF Formate beschränkt.

Twitter Bildgrößen 2021

Wenn du dich auf bedeutsame Weise mit deinem Publikum auseinandersetzen möchtest (zum Beispiel mithilfe eines Social Media Engagement Tools) und erfahren willst, was eure Kunden über euch sagen, ist Twitter die ideale Plattform. Aufgrund der jüngsten Aktualisierung, bei der nicht nur die Benutzererfahrung und das Interface der Plattform, sondern auch das Layout überarbeitet wurden, findest du hier einige Vorgaben zur Verwendung von Social Media Bildern auf Twitter. Außerdem erfährst du hier alles zum Thema Twitter Marketing.

Twitter Profilfoto Bildgröße 2021

Twitter Profilfoto: 400 x 400 Pixel

Dein Twitter Profilfoto ist das wichtigste Bild, das dich oder deine Marke präsentiert, und wird in einer Größe von 200 x 200 Pixeln im runden Format oder in 400 x 400 Pixel als quadratisches Bild angezeigt. Die maximale Dateigröße für dieses Foto beträgt 2 MB und die Bilddateien sind auf PNG, JPG oder GIF beschränkt.

Darüber hinaus gibt es drei verschiedene Bereiche, in denen dein Profilfoto auf Twitter erscheinen kann:

Auf deinem Profil: Hier wird dein Twitter-Profilbild am größten angezeigt und kann sowohl von deinen Followern als auch von Personen, die organisch oder über eine Paid Media Kampagne auf deinen Account stoßen, gesehen werden. In-Stream: Hier wird eine kleinere Version deines Profilfotos angezeigt. Es erscheint im Twitter Stream deiner Follower bei jedem deiner Tweets. Es wird zudem in jedem Retweet einer deiner Tweet im Stream der Follower deiner Follower angezeigt. Who to Follow: Dein Profilbild erscheint ebenfalls neben einem Link zu deiner Seite im Feld "Wem folgen". Dieses befindet sich rechts direkt neben deinem Twitter Stream, also achte darauf, dass du ein qualitativ hochwertiges Bild verwendest, das Aufmerksamkeit erregt und leicht erkennbar ist.

Twitter Titlbild Bildgröße 2021

Twitter Header / Titelbild: 1.500 x 500 Pixel

Dein Twitter Titelbild ist das Foto, das oben auf deiner Twitter Profilseite erscheint und hinter deinem Profilfoto angelegt ist. Da dieses Titelbild etwas größer ist als dein Profilfoto, sollte es in möglichst hoher Auflösung hochgeladen werden.

Beim Titelbild kannst du deine Kreativität ausleben. Es ist eines der ersten Bilder, das deine Follower sehen, wenn sie auf deine Profilseite stoßen.

Das solltest du wissen:

Für dein Twitter Titelbild empfiehlt sich eine Bildgröße von 1.500 x 500 Pixeln .

. Die maximale Dateigröße beträgt 5 MB .

beträgt . Twitter Bilddateien sind auf PNG, JPG oder GIF Formate beschränkt.

Twitter In-Stream-Foto Bildgröße 2021

Twitter In-Stream-Foto: 1.024 x 512 Pixel

Minimum: 440 x 220 Pixel

Twitter User können Bilder oder sogar Social Media Infografiken in jeden ihrer Tweets einfügen, ohne dass sich dies auf die verfügbare Anzahl der Tweet-Zeichen auswirkt. Hochgeladene Fotos erscheinen in den Streams deiner Follower und, wenn sie deinen Content retweeten, in den Streams deren Follower.

Die Plattform kann die Größe oder Formate deiner Twitter Bilder reduzieren, um sie dem Stream der Nutzer anzupassen. Achte deshalb darauf, dass in deinem Tweet der Bildausschnitt, den deine Follower sehen sollen, sichtbar ist. Stelle dazu die Breite deines Bildes auf die Mindestgröße ein und zentriere deinen Content horizontal, damit die wichtigsten Elemente des Bildes in der komprimierten Version sichtbar sind.

Das solltest du wissen:

Das empfohlene Format für Twitter In-Stream-Fotos 2021 sind 1.024 x 512 Pixel.

Das minimale Social Media Format für die vergrößerte Darstellung dieses Bildes ist 440 x 220 px mit einem Seitenverhältnis von 2:1 .

mit einem von . Das empfohlene Seitenverhältnis ist 16:9 .

ist . Du kannst bis zu 4 Bilde r in einen Tweet einfügen.

r in einen Tweet einfügen. Du kannst Bilder bearbeiten , wenn du den Tweet über die Twitter iOS oder Android App erstellst.

, wenn du den Tweet über die Twitter iOS oder Android App erstellst. Das maximale Social Media Format für die vergrößerte Darstellung dieses Bildes ist 1.024 x 512 px .

. Das Bild erscheint verkleinert in einer Größe von 506 x 253 px auf dem Desktop .

in einer Größe von auf dem . Die maximale Dateigröße beträgt 5 MB für Fotos, 5 MB für animierte GIFs auf Mobilgeräten und 15 MB im Web.

YouTube Bildgrößen 2021

YouTube hat sich für Marken als eine fantastische Social Media Plattform erwiesen, um ihr Publikum mit Social Video Content erreichen. Mit über 1 Milliarde Unique Usern ist die Wichtigkeit, sich auf dieser Plattform mit qualitativ hochwertigen Bildern hervorzuheben, zweifelsohne nachvollziehbar.

YouTube Channel Profilfotos Bildgröße 2021

YouTube Channel Profilfoto: 800 x 800 Pixel

Obwohl YouTube es dir erlaubt, verschiedene Rahmen für dein Profilfoto (quadratisch oder rund) auszuwählen, sind die Formate vorgegeben. Stelle also sicher, dass Du dein Profilfoto auf YouTube hochlädst, bevor du deinen Rahmen auswählst.

Das solltest du wissen:

Für das Profilfoto empfiehlt sich eine Größe von 800 x 800 px .

. Das Bild wird in einer Größe von 98 x 98 px angezeigt.

angezeigt. Dateien für das Channel Profilbild sind auf JPG, GIF, BMP oder PNG beschränkt.

YouTube Channel Titelbild Bildgröße 2021

YouTube Channel Cover Foto / Titelbild: 2.560 x 1.440 Pixel

Minimum: 2.048 x 1.152 Pixel

Auch als "Channel-Art" bezeichnet, kann dieses Titelbild - wenn es visuell ansprechend gestaltet ist - dafür sorgen, dass Zuschauer länger auf eurem Kanal verweilen und sich mehr von eurem Content anschauen. Mit Webseiten wie Canva kann kostenlos Channel-Art erstellt werden.

Optimierung für verschiedene Geräte

Dabei gibt es eine wichtige Sache zu beachten: Da sich das Publikum den YouTube Content auf zahlreichen verschiedenen Geräten anschaut, variieren die Seitenverhältnissen und Formate dieses Titelbildes. Stelle also sicher, dass dieses spezielle Bild für jedes Streaming-Gerät optimiert ist.

Tablet-Display : 1.855 x 423 px

: 1.855 x 423 px Handy-Display : 1.546 x 423 px

: 1.546 x 423 px TV-Display : 2.560 x 1.440 px

: 2.560 x 1.440 px Desktop-Display: 2.560 x 423 px, wobei eine Größe von 1.546 x 423 px immer sichtbar ist. Der flexible Bereich, in dem dieses Bild stets sichtbar ist, liegt 507 Pixeln links und 507 Pixeln rechts vom vorgegebenen Bereich.

YouTube Video Upload Größe 2021

YouTube Video Uploads: 1.280 x 720 (Minimum HD)

Dein YouTube Kanal ist unvollständig, bis du damit beginnst, deine Videoinhalte auf die Social Media Plattform hochzuladen. Dies ist einer der wichtigsten Schritte beim Aufbau eurer Online Präsenz. Videos können den Zuschauern etwas über dich als Person erzählen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung hervorheben, das oder die euer Unternehmen anbietet.

Das solltest du wissen:

Das Seitenverhältnis aller YouTube Videos beträgt 16:9 .

. Damit dein Video als Full HD bezeichnet werden kann, ist eine Mindestgröße von 1.280 x 720 Pixeln vorgegeben.

Instagram Bildgrößen 2021

Wenn es darum geht, deine visuelle Kreativität zu präsentieren, ist kein anderes Foto-Sharing Social Network so beliebt wie Instagram. Was sind die idealen Social Media Bildgrößen, um 2021 deine Inhalte auf dieser Plattform mit über 500 Millionen Nutzern zu veröffentlichen?

Instagram Profilfoto Bildgröße 2021

Instagram Profilfoto: 110 x 110 Pixel

Als Plattform, die vorwiegend auf visuelle Inhalte abzielt, beginnt bei Instagram alles mit der Verwendung des richtigen Social Media Profilbildes. So stellst du sicher, dass dich das Publikum problemlos erkennen oder euch über den Explore-Tab finden kann. Hier erfährst du mehr darüber, wie du Instagram für deine PR-Aktivitäten nutzen kannst.

Das solltest du wissen:

Dein Profilbild erscheint in deinem Profil in einer Größe von 110x110 Pixeln .

. Das Bild wird auf der Plattform in einem runden Format angezeigt, ist aber ein quadratisches Foto mit einem Seitenverhältnis von 1:1.

Instagram Foto-Thumbnails Bildgröße 2021

Instagram Foto-Thumbnails: 161 x 161 Pixel

Wenn ein Nutzer deine Instagram Seite besucht, wird ihm dein Inhalt in einem Format präsentiert, das als "The Grid" bekannt ist, d.h. alle deine Bilder und Videos werden als Vorschaubilder aufgereiht. Diese verkleinerten Versionen deiner Bilder und Videos werden vergrößert, sobald ein Nutzer auf den jeweiligen Inhalt klickt. Zusätzlich wird Platz für Kommentare geboten.

Das solltest du wissen:

Die Vorschaubilder erscheinen in einer Größe von 161 x 161 Pixeln auf der Seite.

auf der Seite. Die Thumbnails werden als quadratische Fotos mit einem Seitenverhältnis von 1:1 präsentiert.

Instagram Bildgrößen der Fotos 2021

Instagram Fotos: 1.080 x 1.080 Pixel

Sobald ein Nutzer auf eine Vorschau deines Fotos oder Videos klickt, wird das Bild zur Ansicht vergrößert oder verkleinert. Hier solltest du sicherstellen, dass du deinen Content in der höchstmöglichen Auflösung hochlädst, da Instagram die Auflösung von Inhalten etwas verringern kann, wenn die Bilder nicht direkt über die App aufgenommen wurden.

Das solltest du wissen:

Die Bildgröße auf Instagram wurde auf 1.080 x 1.080 px erhöht.

erhöht. Instagram verkleinert diese Bilder jedoch weiterhin auf 612 x 612 px .

. Diese Bilder erscheinen dann im Feed in einer Größe von 510 x 510 px .

. Die Bilder werden in der Regel quadratisch oder rechteckig mit einem Seitenverhältnis zwischen 1,91:1 und 4:5 angezeigt.

oder mit einem Seitenverhältnis zwischen und angezeigt. Das empfohlene Format für Porträtfotos (4:5) beträgt 1.080 x 1.350 px .

(4:5) beträgt . Kleinere Titelbilder werden in einer Größe von 204 x 204 px und größere Titelbilder in einer Größe von 409 x 409 px angezeigt.

Instagram Stories Bildgrößen 2021

Instagram Stories: 1.080 x 1.920 Pixel

Instagram Stories ist zu einer beliebten Möglichkeit geworden, vermehrt visuelle Inhalte in sozialen Netzwerken zu teilen, wobei den Nutzern sowohl Video- als auch Bildoptionen zur Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Hier erfährst du, wie du Instagram Stories tracken kannst.

Das solltest du wissen:

Die empfohlene Auflösung beträgt 1.080 x 1.920 Pixel .

. Die Mindestauflösung beträgt 600 x 1.067 Pixel .

. Das Seitenverhältnis für Instagram Stories ist 9:16 .

. Die maximale Dateigröße beträgt 4 GB.

Pinterest Bildgrößen 2021

Pinterest ist ein hervorragendes Marketing-Instrument und kann als soziales Netzwerk dabei helfen, Referral Traffic auf eure Website zu lenken, da die Plattform überwiegend aus externen Links besteht.

Wenn du dieses Netzwerk als Teil deiner Marketingstrategie verwendest, musst du sicherstellen, dass eure Pinterest Seite ständig optimiert wird und die korrekten Social Media Bilder für eure Pins verwendet werden.

Pinterest Profilfoto Bildgröße 2021

Pinterest Profilfoto: 165 x 165 Pixel

Wenn du dein Pinterest-Konto über einen Facebook, Twitter oder E-Mail-Account einrichtest, verwendet die Plattform das Profilfoto des jeweiligen Kontos für deine Pinterest-Seite. Wenn du ein neues Profilbild hinzufügen möchtest, musst du ein quadratisches Bild hochladen, dessen Größe dann von Pinterest entsprechend angepasst wird.

Das solltest du wissen:

Dein Profilfoto erscheint im Format von 165 x 165 Pixeln auf der Homepage.

auf der Homepage. Es wird zudem im Format von 32 x 32 Pixeln auf den übrigen Pinterest-Seiten angezeigt.

auf den übrigen Pinterest-Seiten angezeigt. Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB .

. Die Bilddateien für Profilfotos sind bei Pinterest auf JPG und PNG beschränkt.

Pinterest Pins Bildgrößen 2021

Empfohlene Pin Bildgröße: 1.000 x 1.500 Pixel

Empfohlene Bildgröße für Story Pins: 1.080 x 1.920 Pixel

Wenn du einen Pin zu deiner Pinnwand hinzufügst, musst du beachten, dass Pinterest die Breite des gepinnten Bildes begrenzt, jedoch nicht die Länge. Das ist ideal, wenn du Social Media Infografiken als Pin teilen möchtest. Damit hast du die Möglichkeit, ein quadratisches Bild oder ein Bild, das noch höher skaliert werden kann, hinzuzufügen. Achte darauf, dass du Social Media Bilder für diese Plattform erstellst, die den Nutzern einen Mehrwert bieten.

Das solltest du wissen:

Pins auf der Hauptseite werden in einer Größe von 236 Pixeln angezeigt, wobei die Höhe skaliert wird.

werden in einer Größe von angezeigt, wobei die Höhe skaliert wird. Pins auf einer Pinnwand erscheinen in einer Größe von 236 Pixeln , wobei die Höhe skaliert wird.

erscheinen in einer Größe von , wobei die Höhe skaliert wird. Vergrößerte Pins haben eine Mindestbreite von 600 Pixeln , wobei die Höhe skaliert wird.

, wobei die Höhe skaliert wird. Es empfiehlt sich, ein Bildseitenverhältnis von 2:3 bis 1:3,5 zu verwenden.

Pinterest Bildgröße für Pinnwände 2021

Einer der wichtigsten Teile der Pinterest-Plattform ist die Gestaltung von Pinnwänden, um deine Pins zu ordnen und die Besucher auf deine Website zu lenken.

Achte bei der Erstellung von Pinnwänden darauf, dass du Social Media Bilder verwendest, die den Größenkriterien perfekt entsprechen. Es ist wichtig, dass das gewählte Foto nicht nur ansprechend aussieht, sondern auch relevant für die jeweilige Pinnwand ist.

Das solltest du wissen:

Die Social Media Bildgröße für große Thumbnails beträgt 222 x 150 Pixel .

beträgt . Die Social Media Bildgröße für kleinere Thumbnails beträgt 55 x 55 Pixel.

Schluss mit dem Raten der Bildgrößen für Social Media!

Unabhängig davon, ob du dich für ein Hoch- oder Querformat entscheidest, ein Bild auf Facebook oder Twitter hochlädst: Halte dich an diese Anleitung, damit du nicht mehr raten musst, welche Social Media Bildgrößen auf welchen Plattformen wohl am besten funktionieren. Setze ein Lesezeichen für diesen Beitrag und speichere ihn als Leitfaden für die Erstellung von Social Media Bildern in 2021.

Mit einem Social Media Engagement Tool könnt ihr außerdem eure Posts vorplanen und automatisch veröffentlichen. Wenn du eine kostenlose Tour unserer Plattform erhalten möchtest, dann füll einfach das folgende Formular aus.