TikTok ist derzeit für Marken, Influencer und andere Content Creator einer der wichtigsten Kanäle, um neue und engagierte Zielgruppen zu erreichen. Noch präziser ausgedrückt, steht TikTok mit über 1 Milliarde monatlich aktiven NutzerInnen an sechster Stelle der beliebtesten Social Media Plattformen. Um diese zu NutzerInnen erreichen und eure Präsenz auf TikTok auszubauen, ist es wichtig, die besten Zeiten für das Posten eurer TikToks zu kennen. ⏰

Es ist zwar nahezu unmöglich, exakte, narrensichere und allgemein gültige TikTok Upload-Zeiten zu bestimmen, doch wir haben unser Möglichstes getan, um einen umfassenden Leitfaden zusammenzustellen, der euch bei der Optimierung eurer TikTok-Geschäftsstrategie unterstützt.

Tipp: Erfahre mehr über die besten Zeiten zum Posten auf Social Media.

Legen wir also los...

Wann ist die beste Zeit, um auf TikTok zu posten?

Dienstags um 9:00 Uhr

Donnerstags um 12:00 Uhr

Freitags um 15:00 Uhr

Facebook ist zwar in Bezug auf die Anzahl der aktiven NutzerInnen nach wie vor die größte Plattform, doch die durchschnittliche Zeit, die NutzerInnen pro Monat auf TikTok verbringen, übersteigt die auf Facebook verbrachte Zeit 🤯.

Im Oktober 2023 wurde YouTube von TikTok mit 33 Stunden pro Monat überholt, rund 10 Stunden mehr als zu Beginn des Jahres.

Möchtest du weitere Statistiken solcher sehen? In unserem Global Digital Report findest du auf über 400 Seiten unzählige Daten und Informationen zum digitalen Marketing und zu den sozialen Medien. Schau dir die allgemeinen Social Media Statistiken, YouTube Statistiken und TikTok Statistiken an!

Weil die Nutzung von TikTok auf der ganzen Welt ähnlich stark ist, haben Marken gute Erfolgsaussichten, wenn sie ihre TikTok Posting-Zeiten auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) abstimmen. So werden die Menschen in den Ländern mit der höchsten TikTok Nutzung rund um den Globus erreicht, während sie wach sind.

Um 12:00 MEZ ist es ist es beispielsweise 6:00 Uhr an der amerikanischen Ostküste und 19:00 Uhr in China. Wenn du also deine Karten richtig ausspielst, kannst du neben den europäischen TikTok Nutzern auch frühmorgendliche amerikanische und abendliche asiatische Scroller ansprechen und gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen!

Die besten TikTok-Upload-Zeiten für das höchste Engagement

Die besten Posting-Zeiten, um auf TikTok ein maximales Engagement zu erzielen, sind laut Influencer Marketing Hub:

Dienstags um 9:00 Uhr

Donnerstags um 12:00 Uhr

Freitags um 15:00 Uhr

Der beste Zeitpunkt für TikTok-Posts kann natürlich je nach Branche, Jahreszeit und euren spezifischen Unternehmenszielen und -standorten variieren. Aber basierend auf der Analyse, die zu den hier genannten Zeiten geführt hat, lohnt es sich, alle diese Zeiten für dein TikTok Marketing zu testen.

Die besten Tage und Uhrzeiten, um auf TikTok zu posten

Wenn du die ganze Woche über auf TikTok postest, wirst du schnell herausfinden, welcher Content am besten abschneidet. Laut einer Studie von Influencer Marketing Hub, in der die Engagement-Raten von über 100.000 Posts analysiert wurden, sind dies die optimalen Posting-Zeiten für die einzelnen Tage:

Hinweis: Alle Zeiten sind in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben.

06:00 Uhr

10:00 Uhr

22:00 Uhr

Die besten Zeiten, um am Montag auf TikTok zu posten, sind 6:00, 10:00 und 22:00 Uhr. Dem Anschein nach scrollen die meisten Menschen zu Beginn einer anstrengenden Woche bevorzugt morgens und am späteren Abend durch ihren TikTok-Feed.

02:00 Uhr

04:00 Uhr

09:00 Uhr

Die besten Zeiten, um dienstags auf TikTok zu posten, sind zwischen 2:00 und 9:00 Uhr. Wie es scheint, gibt es dienstags unter den TikTok-Fans einige Frühaufsteher!

Beste Uhrzeit, um mittwochs auf TikTok zu posten

07:00 Uhr

08:00 Uhr

23:00 Uhr

Die besten Zeiten, um am Mittwoch auf TikTok zu posten, sind 7:00, 8:00 und 23:00 Uhr. Offensichtlich beschäftigen sich viele Menschen früh morgens mit dem neusten Content auf der Plattform.

09:00 Uhr

12:00 Uhr

19:00 Uhr

Die besten Zeiten, um am Donnerstag auf TikTok zu posten, sind 9:00 Uhr morgens, 12:00 Uhr und 19:00 Uhr abends. Es scheint, dass die Leute sich zum Ende der Woche häufiger einloggen und vielleicht Videos bookmarken, die sie am Wochenende mit Freunden teilen wollen.

05:00 Uhr

13:00 Uhr

15:00 Uhr

TGIF! Die besten Zeitpunkte, um freitags auf TikTok zu posten, sind 5:00 Uhr morgens, 13:00 und 15:00 Uhr. Für einige TikTok Nutzer scheint der Donnerstagabend in den Freitagmorgen überzugehen. Nach einer anstrengenden Woche machen viele kurz vor dem Wochenende 15:00 Uhr eine kurze Pause, um nachzuschauen, was es auf der FYP neues gibt.

11:00 Uhr

19:00 Uhr

20:00 Uhr

11:00, 19:00 und 20:00 Uhr sind die beste Zeit, um am Samstag auf TikTok zu posten. Social Media Manager sind sich nicht einig, ob das Posten am Wochenende sinnvoll ist oder nicht, doch es spricht einiges dafür, die Nutzer am frühen Abend zu erwischen. Sie bereiten sich vielleicht gerade auf ein Treffen mit Freunden vor – also stelle Content zur Verfügung, der gerne weit und breit geteilt wird!

07:00 Uhr

08:00 Uhr

16:00 Uhr

Die besten Zeiten, um am Sonntag auf TikTok zu posten, sind 7:00 und 8:00 Uhr morgens und nachmittags um 16:00 Uhr. Es scheint, als dass die NutzerInnen ihr Samstags-Browsing in den frühen Sonntagmorgen-Stunden fortsetzen und dann am Nachmittag auf TikTok gegen den bevorstehenden Montags-Blues ankämpfen.

Wie oft sollte man auf TikTok posten?

Sobald du die besten Tage und Uhrzeiten für das Hochladen von Beiträgen auf TikTok ermittelt hast, musst du das Rezept für die richtige Häufigkeit eurer Video-Posts finden. Wie oft ihr auf TikTok postest, ist ein wichtiger Faktor und entscheidet darüber, wie oft eure Beiträge gesehen werden und inwieweit ihr vom Algorithmus begünstigt werdet.

Im Gegensatz zu anderen Social Media Kanälen wie Instagram, wo maximal 3 Beiträge pro Woche empfohlen werden, solltet ihr mindestens 1 TikTok-Video pro Tag veröffentlichen. Die allgemeine Empfehlung für Marken, die TikTok bestmöglich nutzen möchten, liegt bei 1-3 TikToks pro Tag.

Diese Häufigkeit verbessert eure Chancen, öfter auf der „For You“-Seite zu erscheinen.

TikTok Scheduler helfen dir dabei, mindestens einen Post pro Tag zu veröffentlichen und geben dir rasch Auskunft darüber, wann eure Videos den größten Erfolg erzielen.

Finde die besten Posting-Zeit auf TikTok für eure Marke

Marken können einige grundlegende Schritte unternehmen, um die idealen Tage und Uhrzeiten für ihre Beiträge zu bestimmen.

1. Richte einen „Pro“ Account ein

Mit einem TikTok Pro Account habt ihr Zugang zu vielen nützlichen Informationen und Analysen, die euch dabei helfen, die optimalen TikTok Posting-Zeiten für eure Marke zu ermitteln.

Die Einrichtung eines Pro Accounts auf TikTok geht schnell und einfach:

Öffne die Datenschutzeinstellungen auf eurer Profilseite Wähle „Konto verwalten“ Tippe auf „Auf Pro-Konto wechseln“

Das war's schon!

Auch lesenswert: TikTok Verifizieren: Wie bekommt man den blauen Haken auf TikTok?

2. Lerne dein Publikum kennen

Mit TikTok Pro kannst du euer Publikum nach Standort, Geschlecht und den Zeiten, zu denen es auf der App am aktivsten ist, aufschlüsseln. Kombiniere diese Erkenntnisse mit weiteren Kennzahlen wie der Verweildauer und den Videos, die am häufigsten kommentiert und geliked werden. So findest du schon bald heraus, wie und wann euer Content den größten Anklang findet.

--

Das war das Wichtigste in Kürze! Jetzt bist du hoffentlich bereit, ein wenig zu experimentieren und die besten TikTok Posting-Zeiten für eure Marke zu ermitteln, damit ihr eine Fangemeinde aufbauen, das Engagement fördern und eure Markenpräsenz auf TiKTok erhöhen könnt.

Bist du neugierig, wie Meltwater euch beim Social Media Management unterstützen kann?