Hinweis: Dieser Blog basiert auf dem Digital 2025 Global Overview Report, der in Zusammenarbeit mit Meltwater und We Are Social erstellt wurde. Lade den Global Digital Report 2025 und den Global Digital Report 2024 kostenlos herunter.

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Wenn es eine Sache gibt, auf die man sich bei sozialen Medien verlassen kann, dann, dass sie sich ständig weiterentwickeln und verändern werden. Wir haben wir in Zusammenarbeit mit We Are Social und Simon Kemp (weltbekannter Datenanalyst) unseren bisher umfassendsten Bericht über digitale Trends veröffentlicht. Wir wissen, wie schwierig es für Marketer sein kann, aussagekräftige Social Media Statistiken zu finden. Dieser Bericht gibt dir Aufschluss darüber, was deinen digitalen Strategien noch fehlt, und hilft dir, datengestützte Entscheidungen für deine künftigen Kampagnen und Marketingmaßnahmen zu treffen.

Die wichtigsten Social Media Statistiken für Deutschland haben wir im Folgenden aufgelistet:

In diesem Blog stellen wir euch die wichtigsten Social Media Statistiken für Deutschland vor und geben euch einen tieferen Einblick in die Nutzung der verschiedenen Plattformen. Alle aufgeführten Statistiken beziehen sich auf den Beginn des Jahres 2025.

Wie viele Menschen nutzen Social Media in Deutschland?

Im Februar 2025 nutzten 65,50 Millionen Menschen in Deutschland Social Media. Im Vergleich zu den Vorjahren nimmt die Nutzung sozialer Medien weltweit und auch in Deutschland weiter ab.

Allgemeiner ausgedrückt heißt das, dass mittlerweile 78,9% der Internetnutzer in Deutschland (unabhängig vom Alter), im Februar 2025 mindestens auf einer Social-Media-Plattform aktiv waren. Die durchschnittliche Gesamtnutzungszeit betrug dabei täglich eine Stunde und 41 Minuten.

Im Folgenden wollen wir schauen, wie sich die Social-Media-Nutzung auf die verschiedenen Plattformen aufschlüsselt. Diese Social Media Statistiken sind für dich relevant, um wirklich zu verstehen, worauf du deine Social-Media-Strategien auf der Grundlage deiner Zielgruppe konzentrieren solltest.

Nutzungsgründe für Social Media in Deutschland

Aus welchen Gründen nutzen Menschen in Deutschland soziale Medien?

47,0% wollen mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben 37,3% lesen Nachrichtenberichte 34,8% füllen Freizeit 28,5% suchen nach Content, wie beispielsweise Videos 26,8% suchen Inspiration für Dinge, die sie machen und kaufen könnten 20,4% suchen nach Produkten, die sie kaufen können

Wie man an dem Hauptgrund für die Nutzung sozialer Medien erkennen kann, steht das "Social" für die Menschen in Deutschland im Vordergrund. Aber auch ökonomische Interessen sind in den Social Networks vertreten, wie die Anzahl an Usern, die nach Shopping-Ideen und -Möglichkeiten sucht, zeigt. Marketer können hier also eine durchaus kaufwillige Zielgruppe antreffen.

Tipp: Wirf einen Blick in unseren Blog über Social Commerce und finde heraus, wie du diese Statistiken für deine Marketingstrategie nutzen kannst.

Meistgenutzte Social Media Plattform in Deutschland

Welche Social Media Plattformen werden in Deutschland am meisten genutzt?

85,1% Whatsapp 62,8% Instagram 59,7% Facebook 39,4% TikTok 35,5% Facebook Messenger

Whatsapp und Instagram führen die Statistiken der meistgenutzten Social-Media-Plattformen in Deutschland an.

Überraschenderweise ist TikTok nur Platz 5 der meistgenutzten Social-Media-Plattformen, obwohl es die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform ist.

Tipp: Erfahre, wie du WhatsApp Messenger Marketing für dein Business einsetzen kannst, sieh dir aktuelle TikTok Trends an und erfahre, wie Instagram Marketing und Facebook Marketing sowie der Facebook Werbeanzeigenmanager funktionieren.

Nutzungsdauer von Social-Media-Apps in Deutschland

Wie viel Zeit verbringen Nutzer*Innen in Deutschland pro Monat auf Social Media Apps?

TikTok: 34 Std. 51 Min. YouTube: 14 Std. 59 Min. Facebook: 11 Std. 06 Min. Instagram: 10 Std. und 22 Min. Whatsapp: 8 Std. 36 Min.

Obwohl TikTok nur Platz 4 der am meistgenutzten Social Media Apps in Deutschland belegt hat, ist die Zeit, die Nutzer auf der Plattform verbracht haben erstaunlich: mehr als 34 Stunden verbringen Internetnutzer in Deutschland monatlich auf TikTok!

Auch YouTube verzeichnet eine hohe Nutzungszeit. Hier zeichnet sich ein Trend ab: videobasierte Social Media Plattformen scheinen bei den Nutzer*innen sehr beliebt zu sein.

Tipp: Nutze diese Social Media Statistiken zu deinem Vorteil, in dem du YouTube Werbung schaltest.

Social Media Statistiken zum Werbepublikum in Deutschland

Schauen wir uns also die Statistiken der Advertising Audiences auf den einzelnen Social-Media-Plattformen genauer an:

Facebook: Werbepublikum in Deutschland

Facebook-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

24,50 Millionen Nutzer*innen

Nutzer*innen Die potenzielle Anzeigenreichweite auf der Plattform stieg zwischen 2024 und 2025 um 2,3%

auf der Plattform stieg zwischen 2024 und 2025 34,0% des Facebook-Werbepublikums waren weiblich, während 35,1% männlich waren

Die Daten zeigen, dass die Werbereichweite auf Facebook zum Jahr 2025 signifikant gesunken ist und nun rund 1,2 Millionen Nutzer*innen weniger erreicht werden. Diese Entwicklung der Statistiken zur Anzeigenreichweite liefert auch wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Facebook-Nutzung.

YouTube: Werbepublikum in Deutschland

Youtube-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

65,50 Millionen Nutzer*innen

Nutzer*innen YouTube-Anzeigen erreichten 83,0% der gesamten deutschen Internetnutzerschaft (unabhängig vom Alter)

der gesamten deutschen (unabhängig vom Alter) 81,1% des YouTube-Werbepublikums waren weiblich , während 85,9% männlich waren

des YouTube-Werbepublikums waren , während waren Die potenzielle Werbereichweite von YouTube ging zwischen Anfang 2024 und Anfang 2025 um 3,4% zurück.

Tipp: Sieh dir hier alle wichtigen YouTube Statistiken an, die du kennen solltest.

Instagram: Werbepublikum in Deutschland

Instagram-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

31,3 Millionen Nutzer*innen

Nutzer*innen Die Anzeigenreichweite von Instagram entsprach 39,6% der lokalen Internetnutzerschaft (unabhängig vom Alter)

(unabhängig vom Alter) 45,0% des Instagram-Werbepublikums waren weiblich , während 42,2% männlich waren.

des Instagram-Werbepublikums waren , während waren. Die potenzielle Werbereichweite stieg zwischen 2024 und 2025 um 3,0%.

Tipp: Sieh dir noch mehr Instagram-Statistiken an.

TikTok: Werbepublikum in Deutschland

TikTok-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

21,8 Millionen TikTok-Nutzer*innen in Deutschland

TikTok-Nutzer*innen in Deutschland Die Werbereichweite von TikTok entsprach 27,7% der lokalen Internetnutzer (unabhängig vom Alter)

von TikTok entsprach (unabhängig vom Alter) 32,5% des TikTok-Werbepublikums waren weiblich , während 29,5% männlich waren

des TikTok-Werbepublikums waren , während waren Die potenzielle Werbereichweite von TikTok in Deutschland sank zwischen 2024 und 2025 um 7,3%.

Gerade der rasante Anstieg der Werbereichweite innerhalb des letzten Jahres macht TikTok für Marketer in Deutschland zu einer erfolgsversprechenden Plattform für Werbeplatzierungen.

Tipp: Hier findest du noch mehr TikTok-Statistiken, die dir helfen, den Überblick nicht zu verlieren. Wir haben auch alle wichtigen und aktuellen TikTok Trends für dich zusammengefasst. Hier erfährst du außerdem mehr über den Aufstieg von TikTok.

LinkedIn: Werbepublikum in Deutschland

Linkedin-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

21 Millionen LinkedIn-"Mitglieder" in Deutschland

LinkedIn-"Mitglieder" in Deutschland Die Anzeigenreichweite von LinkedIn in Deutschland entsprach 26,6% der lokalen Internetnutzer (unabhängig vom Alter)

von LinkedIn in Deutschland entsprach (unabhängig vom Alter) 5,0% der LinkedIn-Anzeigenkunden waren weiblich , während 8,4% männlich waren.

der LinkedIn-Anzeigenkunden waren , während waren. Die potenzielle Anzeigenreichweite von LinkedIn in Deutschland stieg zwischen 2024 und 2025 um 16,7%. Marketer sollten die Plattform, angesichts dieses großen Sprunges, jetzt unbedingt auf dem Schirm haben.

Tipp: Lerne, wie du LinkedIn als Unternehmen für deine Marketingstrategie einsetzen kannst.

Snapchat: Werbepublikum in Deutschland

Snapchat-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

21,7 Millionen Snapchat-Nutzer*innen in Deutschland

Snapchat-Nutzer*innen in Deutschland Die Anzeigenreichweite von Snapchat in Deutschland entsprach 27,5% der lokalen Internetnutzer (unabhängig vom Alter)

von Snapchat in Deutschland entsprach (unabhängig vom Alter) 25,0% des Snapchat-Werbepublikums waren weiblich , während 24,4% männlich waren

des Snapchat-Werbepublikums waren , während waren Die potenzielle Werbereichweite von Snapchat in Deutschland stieg zwischen Anfang 2024 und Anfang 2025 um 10,5%.

Twitter/X: Werbepublikum in Deutschland

X-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

21,6 Millionen X-Nutzer*innen in Deutschland

X-Nutzer*innen in Deutschland Die Werbereichweite von X in Deutschland entsprach 27,4% der lokalen Internetnutzer (unabhängig vom Alter)

von X in Deutschland entsprach (unabhängig vom Alter) Die potenzielle Werbereichweite von X in Deutschland stieg zwischen Anfang 2024 und Anfang 2025 um 33,9% .

von X in Deutschland stieg zwischen Anfang 2024 und Anfang 2025 . 20,0% des Werbepublikums von X waren weiblich, während 41,5% männlich waren

Hier ist anzumerken, dass die offensichtlichen Verzerrungen, die häufig bei den von X abgeleiteten Geschlechterdaten auftreten, zu einem großen Teil auf die hohe Anzahl "nicht-menschlicher" Konten zurückzuführen sein könnten, die in den aktiven Nutzerdaten von Twitter auftauchen (z. B. Konten, die Unternehmen, Tiere, Musiker usw. repräsentieren), insbesondere weil Twitter diese Konten derzeit nicht von "echten" menschlichen Personen trennt, wie es Facebook und Instagram tun.

Pinterest: Werbepublikum in Deutschland

Pinterest-Nutzer*innen und Statistiken 2025 in Deutschland:

22,6 Millionen Pinterest-Nutzer*innen in Deutschland

Pinterest-Nutzer*innen in Deutschland Die Werbereichweite von Pinterest entsprach zu diesem Zeitpunkt 28,6% der lokalen Internetnutzer , unabhängig vom Alter.

von Pinterest entsprach zu diesem Zeitpunkt , unabhängig vom Alter. 71,9% des Pinterest-Anzeigenpublikums waren weiblich , während 22,3% männlich waren.

des Pinterest-Anzeigenpublikums waren , während waren. Die potenzielle Werbereichweite von Pinterest in Deutschland stieg zwischen 2024 und 2025 um 19,5%.

Bei allen Social-Media-Plattformen ist es jedoch wichtig zu betonen, dass diese Zahlen zur Werbereichweite nicht die monatlichen aktiven Nutzerzahlen widerspiegeln und dass es bedeutende Unterschiede zwischen der Größe des Werbepublikums der sozialen Plattformen und ihrer gesamten aktiven Nutzerbasis geben kann.

Quellen für die Suche nach Marken in Deutschland

Wie werden die Menschen in Deutschland auf Marken aufmerksam?

Obwohl sich der Bericht auf digitale Trends in Deutschland konzentriert, ist es wichtig, daran zu denken, dass digitales Marketing und soziale Medien einen integralen Bestandteil der Omnichannel-Marketingstrategie darstellen und als sich gegenseitig ergänzende Instrumente eingesetzt werden sollten.

An der Spitze der Markenentdeckung in Deutschland stehen Suchmaschinen (35,7%) und Fernsehwerbung (34,3%). Werbung in Sozialen Medien kommt an fünfter Stelle (25,1%).

Online-Quellen für Markenrecherche in Deutschland

Was sind die wichtigsten Kanäle für die Online-Markenrecherche in Deutschland?

Suchmaschinen: 66,3% Preisvergleichsseiten: 37,8% Soziale Netzwerke: 33,4% Verbraucherbewertungen: 24,0% Produkt- oder Markenseiten: 23,3% Mobile Apps: 18,3% Websites mit Rabattcoupons: 15,3% Websites mit Fachrezensionen: 14,9% Q&A-Seiten (z. B. Quora): 10,3% Video-Seiten: 8,3% Marken-Blogs: 7,7% Online-Pinnwände: 7,7% Foren oder Nachrichten-Boards: 7,5% Messaging-Dienste: 5,1% Vlogs: 4,4%

Digital Advertising Spend: Ausgaben für digitale Werbung in Deutschland

Obwohl das globale Wirtschaftsumfeld in Schieflage geraten ist, zeigen die Ausgaben für digitale Werbung keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Insgesamt sind die Gesamtausgaben für digitale Werbung aller Art um 3,9% gestiegen .

für digitale Werbung aller Art . Dabei liegen Online-Suchanzeigen mit $7,09 Billionen vorne, gefolgt von In-App Anzeigen mit $5,39 Billionen und Social Media-Anzeigen mit $4,54 Billionen auf Platz 3.

mit $7,09 Billionen vorne, gefolgt von mit $5,39 Billionen und mit $4,54 Billionen auf Platz 3. Auf den letzten beiden Plätzen befinden sich Influencer Anzeigen mit $700 Millionen und Digitale Audio-Anzeigen mit Ausgaben in höhe von $180 Millionen.

Tipp: Das sind die wichtigsten Influencer Marketing Statistiken, die du kennen solltest.

Zusammenfassung: Herausstechende Insights in die Social Media Statistiken Deutschlands

Die Menschen in Deutschland nutzen durchschnittlich ca. 5 Socail-Media-Plattformen. Jede dieser Plattformen stellen jeweils eine Chance für Marketingaktivitäten dar. Unternehmen, die die Möglichkeiten, die die Nutzung dieser Plattformen bietet, nicht nutzen, verpassen wichtige Marktchancen.

Die sozialen Medien werden bleiben. Die Nutzung der einzelnen Plattformen entwickelt sich jedoch ständig weiter, da die Bevölkerung immer digitaler wird und sie zu einem festen Bestandteil unseres privaten und beruflichen Lebens werden. Wenn du diese Erkenntnisse in deine Social-Media-Marketing-Kampagnen einbeziehst, kannst du dich von deinen Mitbewerbern abheben.

Social Media Statistiken, die uns besonders auffallen:

Youtube hat mit 65,50 Millionen die meisten Nutzer*Innen in Deutschland

hat mit 65,50 Millionen die in Deutschland Die durchschnittliche Verweildauer pro Nutzer und Monat auf TikTok betrug über 34 Stunden .

pro Nutzer und Monat auf betrug . X hat mit einem Zuwachs von 33,9% die höchste Steigerung bei der potenzielle Werbereichweite im Gegensatz zum Vorjahr.

hat mit einem Zuwachs von 33,9% die höchste Steigerung bei der potenzielle im Gegensatz zum Vorjahr. Pinterests Publikum wird stark von Frauen dominiert

Prognosen und Konsequenzen für das Social Media Marketing in 2025

Was bedeutet das also für das Social Media Marketing in 2025 und darüber hinaus? Die Nutzung verschiedener Social Media Kanäle ist unerlässlich für den Erfolg eines Unternehmens. Es ist von unschätzbarem Wert, herauszufinden, wer deine Zielgruppe ist und wo sie sich aufhält. Mit diesen Informationen kannst du deine Prioritäten mit diesen Daten abgleichen und fundierte Entscheidungen über deine Marketingkampagnen treffen.

Sei es, dass du mehr Kurzvideos auf TikTok veröffentlichen oder ein Pinterest-Konto für deine Marke einrichten solltest. ErstellerInnen von Inhalten sollten mehr Zeit in Videos auf sozialen Medien investieren und strategischer denken, wenn es darum geht, welche Inhalte auf den einzelnen Plattformen veröffentlicht werden. Und schließlich: Wenn du nicht in bezahlte Werbung investierst (insbesondere auf den Videoplattformen), bist du bereits im Rückstand.

Diese Social Media Statistiken helfen dir, einen passenden Social Media Marketing Plan für 2025 zu erstellen - oder ihn zu adaptieren.

Möchtest du einen Marketing Plan für deine Marke in den sozialen Netzwerken erstellen? Dann erfahre alles über die wichtigsten Schritte bei der Implementierung einer effektiven Social Media Strategie, indem du unser Social Media ROI Playbook kostenlos herunterlädst.

Tipp: Lade dir den kostenlosen Global Digital Report 2025 herunter.

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Disclosure: Simon Kemp is a brand ambassador for GWI and for data.ai.