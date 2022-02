Social Media bietet dir als Marketer die Chancen, schnell zu wachsen. Da die Plattformen so viele Konsumenten erreichen, kann dein Marketing Team sie nutzen, um Leads zu generieren, deine Markenbekanntheit zu erhöhen, nützliche Daten über dein Publikum und deine Branche zu sammeln, Nachrichten auszutauschen, Inhalte zu erstellen und mit deiner Community in Kontakt zu treten.

Es gibt heute über 4 Milliarden aktive Social Media Nutzer - und die Zahl wächst schnell.

Was bedeutet das alles? Nun, angesichts der Anzahl von Menschen, die die sozialen Medien nutzen, ist es klar, dass sich Marketer auf Daten verlassen müssen, denen sie vertrauen, um Kampagnen zu planen, Budgets zu erstellen, Marketing Maßnahmen für soziale Medien zu planen, die Zustimmung der Zielgruppe zu sichern und die Customer Experience zu steigern.

Und als Marketer weißt du bestimmt, dass es überwältigend sein kann, nach genauen und aktuellen Social Media Statistiken zu suchen. Deshalb haben wir eine Übersicht von allen wichtigen Social Media Statistiken erstellt, die im Jahr 2022 relevant sind.

73 Social Media Statistiken, die du für 2022 kennen solltest

Wusstest du, dass Facebook nach Social Media Nutzung immer noch die führende Plattform der sozialen Netzwerke ist? Und dass die Ausgaben für digitale Werbung im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 38,3 % gestiegen sind? Oder dass Konsumenten Marken mehr vertrauen, wenn sie mit ihnen in sozialen Medien interagiert haben?

Das sind Dinge, die du wissen musst, also hier sind 73 Social Media Statistiken, die du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du deinen Social Media Marketing Plan für 2022 und darüber hinaus erstellst!

Generelle Social Media Statistiken

LinkedIn Statistiken

Auf LinkedIn gibt es monatlich 310 Millionen aktive Nutzer. (Omnicore Agentur) 57% des LinkedIn-Traffics stammen von Mobilgeräten. (HubSpot) Es gibt jede Woche 9 Milliarden Inhaltsimpressionen in LinkedIn Feeds. (LinkedIn) Traffic von LinkedIn generierte mit 2,74% die höchste Konversionsrate von Besuchern zu Leads - fast 277% höher als bei Facebook und Twitter. (HubSpot) 3 Millionen Nutzer posten jede Woche auf LinkedIn. (SocialPilot) 38% der B2B-Marketer generieren Einnahmen mit der Nutzung von LinkedIn. (FoundationInc) Inhalte in Langform werden auf LinkedIn am häufigsten geteilt, daher sollte das Ziel sein, zwischen 1700 und 2100 Wörter zu verwenden. (SocialPilot) Links zu YouTube Videos werden direkt im LinkedIn Feed abgespielt und ergeben in der Regel eine um 75% höhere Share-Rate. (LinkedIn)

Facebook Statistiken

Facebook-Videoanzeigen haben den niedrigsten CPC mit einem durchschnittlichen CPC von 0,85 Euro. (WebFX) 69% aller Erwachsenen nutzen Facebook. (SocialPilot) Frauen zwischen 18 und 24 und Männer zwischen 25 und 34 bildeten die größte demografische Gruppe von Facebook Nutzern. (Statista) Täglich werden 1 Milliarde Facebook Stories geteilt. (SocialPilot) Facebook Nutzer verbringen durchschnittlich 58 Minuten pro Tag mit der Nutzung der Plattform. (Forbes) 93% aller Social Media Marketer verwenden Facebook Anzeigen. (SocialPilot) 75% der Facebook User befinden sich in einer hohen Einkommensklasse. (SocialPilot). Der durchschnittliche Facebook Nutzer klickt ungefähr 12 Anzeigen pro Monat an. (Search Engine Journal) Es gibt mehr als 200 Millionen Unternehmen auf Facebook. (SocialPilot)

Twitter Statistiken

Twitter Anzeigen ohne Hashtag erhielten 23% mehr Engagement. (SocialPilot) 21% der Twitter Nutzer sind weiblich und 24% der Nutzer sind Männer. (Backlinko) Twitter hat täglich 211 Millionen aktive Nutzer. (SocialPilot) Twitter Nutzer verbrachten pro Session durchschnittlich 3,39 Minuten auf der Social Media Plattform. (SocialPilot) 25% der produktivsten Nutzer von Twitter verwenden eine Software, um ihre Beiträge vorauszuplanen. (SocialPilot) Unternehmen, die Twitter für den Kundenservice nutzen, verzeichnen einen Anstieg der Kundenzufriedenheit um 19%. (SocialPilot) Die Verwendung von 1-2 Hashtags kann dir 21% mehr Engagement bringen. (SocialPilot) Tweets mit einem GIF erzielen 55% mehr Interaktionen als solche ohne. (SocialPilot)

Instagram Statistiken

64% der Instagram User sind unter 34 Jahre alt. (SocialPilot) Die prognostizierte Nutzungszahl für Instagram bis 2023 liegt bei 127,2 Millionen monatlich aktiven Nutzern. (Statista) Die durchschnittliche Anzahl an Likes pro Instagram Post beträgt 1261. (SocialPilot) 38% der Nutzer melden sich mehrmals täglich bei Instagram an. (SocialPilot) 81% der Instagram Nutzer nutzen die Plattform, um über Unternehmen und ihre Produkte zu recherchieren. (Small Business Blog) 130 Millionen Instagram Nutzer tippen jeden Monat auf Shopping Posts. (SocialPilot) Marketer geben 69% ihres Werbebudgets auf Instagram aus. (SocialPilot) Durchschnittlich werden 10,7 Hashtags in Instagram Posts verwendet. (SocialPilot) Instagram Videos erhalten 21,2% mehr Interaktionen als einzelne Fotos. (SocialPilot) Posts mit getaggten Orten erhalten 79% mehr Engagement. (SocialPilot)

Pinterest Statistiken

85% der Nutzer greifen über ein mobiles Gerät auf Pinterest zu. (SocialPilot) Der durchschnittliche Pinterest Nutzer gibt 8 Suchanfragen pro Monat ein. (SocialPilot) 55% der Pinterest Nutzer nutzen die Plattform zum Einkaufen. (SocialPilot) 61% der User haben aufgrund von gesponserten Pins Produkte gekauft. (SocialPilot) Die männliche Nutzung von Pinterest ist im Jahr 2020 um 4 % gestiegen. (Omnicore) Pins, die ein Produkt oder eine Dienstleistung in Aktion zeigen, steigern mit 67% höherer Wahrscheinlichkeit den Umsatz. (SocialPilot)

Snapchat Statistiken

Snapchat hat seit Januar 2022 täglich 280 Millionen aktive Nutzer - eine Steigerung von 17%. (Omnicore) 69% der Teenager verwenden Snapchat. (Omnicore) Im Durchschnitt verbringen Snapchat Nutzer jeden Tag über 30 Minuten auf der Plattform. (SocialPilot) 57% des gesamten auf Snapchat geteilten Inhalts sind Videos. (SocialPilot) 32,7% der Marketer sind auf Snapchat. (Omnicore)

TikTok Statistiken

2 % der TikTok Nutzer sind zwischen 10 und 19 Jahre alt. (Backlinko) 56,1% der TikTok Nutzer sind weiblich und 43,9 % männlich. (SocialPilot) Unternehmen rechnen damit, für eine Markenübernahme auf TikTok mit 5 Millionen garantierten Impressions 44.000 Euro zu zahlen. (SocialPilot) 87,3% der Videos haben mindestens einen Hashtag. (SocialPilot)

Ausblick für das Social Media Marketing in 2022

Unsere Gedanken für das Social Media Marketing in 2022? Die Nutzung verschiedener Social Media Kanäle ist unerlässlich für den Erfolg eines Unternehmens. Sei es TikTok in den Marketing Plan zu integrieren oder einen Pinterest Account für deine Marke zu erstellen. Als Content Creator solltest du mehr Zeit in Videos für soziale Medien investieren und strategischer denken, wenn es um die mobile Nutzung der von ihnen genutzten Kanäle geht. Wenn du schließlich nicht in bezahlte Werbung investierst, hast du vor allem auf LinkedIn oder Twitter starke Nachteile.

Diese Social Media Statistiken helfen dir, einen passenden Social Media Marketing Plan für 2022 zu erstellen - oder ihn zu adaptieren.

Möchtest du einen Marketing Plan für deine Marke in den sozialen Netzwerken erstellen? Dann erfahre alles über die wichtigsten Schritte bei der Implementierung einer effektiven Social Media Strategie, indem du unser Social Media ROI Playbook kostenlos herunterlädst.