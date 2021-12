Influencer Marketing im B2B Bereich

Influencer Marketing soll bis 2022 auf über 13 Milliarden Euro anwachsen - nachdem die Marketingausgaben im Jahr 2020 sich schon um 60% erhöht haben, wird diese Zahl weiterhin voraussichtlich steigen.

Mit dem Wachstum und dem Aufstieg des Influencer Marketings sind Marken in der Lage, authentische Wege zu finden, um ihre Produkte mit echten Menschen in Echtzeit zu vertreten und großartige Ergebnissen zu erzielen. Daher ist Influencer Marketing eine großartige Möglichkeit, deine Zielgruppe zu erreichen und die Markenbekanntheit bei Gleichgesinnten aufzubauen.

Was ist Influencer Marketing überhaupt?

Im Kern ist Influencer Marketing der Prozess, bei dem externe Content Ersteller oder Personen mit Einfluss über ein speziellen Themenbereich eingesetzt werden, um die Botschaft Ihrer Marke zu fördern und mit ihr zu interagieren. Dabei präsentieren die Influencer ihre Inhalte ihrem Publikum, steigern die Markenbekanntheit und helfen dabei, ihr Publikum in Ihre Kunden zu verwandeln.

Was ist ein Influencer?

Es gibt viele Definitionen, was ein Influencer ist, aber hier ist der gemeinsame Konsens. Ein Influencer ist eine Person, die über soziale Medien, Blogs oder andere Communities ein treues Publikum aufgebaut hat, das die Möglichkeit hat, ihr Publikum durch die Erstellung von Inhalten zu beeinflussen.

Wo sind Influencer zu finden?

Influencer befinden sich in sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook, Twitter und Co. und Blogs sowie in anderen digitalen Räumen. Es ist jedoch wichtig, herauszufinden, wo sich dein ideales Publikum befindet, bevor du mit Influencern auf einer bestimmten Plattform zusammenarbeitest.

Ein Schlüssel zum Finden von Influencern, die sich erfolgreich für deine Marke einsetzen können, besteht darin, die Influencer zu finden, die bereits mit deiner Marke interagieren. Mit dem Social Influencer Management Tool von Meltwater kannst du durch die Social Listening Funktion herausfinden, welche Influencer bereits Kontakt zu deiner Marke hatten. Diese Vertrautheit ermöglicht es dem Influencer, authentisch über deine Marke zu posten, da er/sie dein Produkt bereits wertschätzt.

Warum sollte ich Influencer Marketing im B2B Bereich anwenden?

Da die Kosten für bezahlte Werbung steigen und in einigen Fällen die Effektivität abnimmt, wenden sich Unternehmen aller Größen und Formen der verdienten Präsenz durch Influencer Marketing zu. Theoretisch macht es absolut Sinn. Verbraucher vertrauen einander mehr als den Botschaften von Marken. Wenn wir also Menschen dazu bringen, die Marketingphilosophie unseres Unternehmens nach außen zu tragen, sinken nicht nur die Kosten, sondern gleichzeitig steigt auch die Überzeugungskraft.

In Wirklichkeit ist Influencer Marketing jedoch für B2B wichtiger als für B2C. Schließlich ist die durchschnittliche Einkaufsgröße im B2B in der Regel kleiner als im B2C, und die Auswirkungen von Empfehlungen und Mundpropaganda sind für den Erfolg des Unternehmens wichtiger. Beachten Sie, dass 19% der gesamten Wirtschaft (B2B und B2C) speziell durch Mundpropaganda angetrieben werden, aber 91% der B2B-Transaktionen werden zumindest durch Mundpropaganda beeinflusst.

B2B versus B2C

B2Bs und B2Cs sind zwei sehr unterschiedliche Gruppen: Unternehmen und Einzelpersonen. Unabhängig davon, für welche Gruppe du Marketing betreibst, musst du in erster Linie immer an die Menschen vermarkten. Beseitige also die alten B2B vs. B2C Stigmata und stelle dir die Person vor, die du ansprechen möchtest. Überlegen, wie du diese bestimmte Person ansprechen könnest, als ob sie direkt vor dir stünde, denn letztendlich geht es darum, zwischenmenschliche Verbindungen herzustellen und deine Marke auf menschliche Weise zu vermarkten.

Worin liegen die Unterschiede?

Inhalt vs. Bildmaterial

Obwohl es natürlich einige Überschneidungen gibt, sind B2C Influencer Inhalte in der Regel bildgesteuert und enthalten viele Fotos und Videos. B2B Inhalte sind in der Regel eher textbasiert, ergänzt durch Infografiken, Charts und Diagramme.

Skalierung

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Top B2C Influencer Hunderttausende von Social-Media-Followern haben, und die Top-Promi-Mega-Influencer haben eine Million oder mehr. In bestimmten B2B Nischen hingegen ist es möglich, mit weniger als 10.000 Followern eine große Wirkung zu erzielen. Sogar Elite B2B-Influencer – wie Andreas von der Heydt, Vice Präsidentin im Merchandising von dem Onlinehändler Chewy, Frank Thelen in dem Technologie-Investitionssektor oder Dieter Zetsche in der Automobilbranche – übersteigen die 200.000 Follower Marke. Die US-Amerikanische Leadership Expertin Lolly Daskal ist eine der ganz wenigen B2B-Influencerinnen, die sogar die Millionengrenze knacken.

Entscheidungsträger

B2C Influencer versuchen fast immer, eine individuelle Entscheidung zu beeinflussen. B2B Influencer hingegen teilen Erkenntnisse, Meinungen und Urteile, die als Input für kollaborative, forschungsbasierte Entscheidungen von Einkaufsteams dienen.

Welche Gemeinsamkeiten gibt es?

Wahrgenommene Kompetenz

Ob Kosmetikprodukte, BBQ-Grillen, IT-Service-Management oder Cybersecurity, Influencer in der B2B- und B2C-Welt gelten als Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.

Charisma

Wie die besten Lehrer, die du aus Ihrer Schulzeit kennst, kennen Influencer nicht nur ihr Fach, sie wissen auch wie man es interessant macht und die Leute wollen deshalb hören was sie zu sagen haben. Denn sie haben die Kraft, die es ihnen ermöglicht, andere Menschen zu beeinflussen und ihre Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erregen.

Multi-Plattform

Obwohl einige Influencer für ihre Präsenz auf bestimmten Plattformen bekannt sind (z. B. TikTok Influencer und YouTube Influencer), sind die meisten in mehreren Netzwerken aktiv - insbesondere Facebook auf der B2C Seite und LinkedIn für B2B Influencer.

Welche Arten von B2B Influencern gibt es?

Wer könnte Ihre Marke besser empfehlen als diejenigen, die bereits davon begeistert sind? Und du musst nicht Apple oder Nike sein, um Kunden zu haben, die dazu neigen, positive Dinge zu sagen. Alle Unternehmen haben Fürsprecher, auch diejenigen, die an andere Marken verkaufen

Aber wie kannst du diese Markenbotschafter identifizieren?

Sende einfach eine Umfrage per E-Mail an deine Kundendatenbank um den Net Promoter Score herauszufinden. Diejenigen, die sich als als Personen identifizieren, die sehr wahrscheinlich dein Unternehmen weiterempfehlen, sind deine Markenbotschafter. Und innerhalb von 48 bis 72 Stunden hast du Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Botschaftern identifiziert.

Danach musst du jedoch diese Kunden in deiner CRM-Datenbank als Markenbotschafter kennzeichnen, spezielle Marketingkampagnen entwickeln, um sie dazu zu bringen, Markeninhalte zu teilen, und sie dabei anerkennen und erkennen. Aber diese Bemühungen werden sich lohnen, denn wir alle wissen, wie stark positive Mundpropaganda sein kann!

Kunden wie FlixBus präsentieren ihre Erfolge durch die Nutzung von Meltwater Produkte auf der Meltwater Webseite und fungieren somit ebenso zu Markenbotschafter dieses Unternehmens.

Bettina Engert, Head of Corporate, Communications von FlixBus sagte zu der Partnerschaft mit Meltwater folgendes: "Bei der Organisation unserer letzten Pressekonferenz in Amsterdam konnten wir durch die Influencer-Datenbank von Meltwater uns bisher unbekannte Journalisten persönlich kontaktieren. Von dem damaligen Launch und dem neuentstandenen Netzwerk profitieren wir noch heute."

a) Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter

Die meisten Mitarbeiter sind in den sozialen Medien aktiv und geben bereits Empfehlungen an ihre persönlichen Netzwerke ab. Außerdem glauben viele an das, was dein Unternehmen vorhat.

Stell dir vor, du kannst 10% der Mitarbeiter deines Unternehmens dazu bringen, deine neuesten Content Marketing Angebote zu teilen, zu twittern oder zu liken - und das regelmäßig. Die Auswirkungen sind, dass die Interessenvertretung der Mitarbeiter zu einer viel höheren Interaktion mit Markeninhalten führt und Hunderttausende von Euro (oder mehr) an einem gleichwertigen bezahlten Medienwert ausmachen kann.

Wie mache ich das?

Bitte deine Mitarbeiter, dem Twitter Account und der LinkedIn Seite deines Unternehmens zu folgen. Lasse sie wissen, dass du einen neuen Post auf einem sozialen Netzwerk veröffentlicht hast und bitte sie dann ihn auf ihren Account wieder zu teilen. Das Ergebnis ist dann eine enorm gesteigerte Reichweite und Engagement für deine Markeninhalte.

b) Social CEO

Top Manager wie Tina Müller (Douglas Group) oder Joe Kaeser (Siemens) gehören zu den wenigen CEOs deutscher Firmen, die als Thought/Opinion Leader ihres Unternehmens auch in sozialen Netzwerken aktiv tätig sind. Sie äußern sich neben Themen aus ihren Fachgebieten auch zu gesellschaftlichen und politischen Themen und somit reicht ihr Einfluss weit über die Grenzen ihrer Branche hinaus.

Ein riesiges Kompliment an unser Visual Merchandising Team! Das Make-Over des #Douglas Stores „Unter den Linden“ ist Euch großartig gelungen! @mydrunkelephant, unser neuer Star im Douglas Sortiment, steht jetzt ganz im Mittelpunkt. Schaut vorbei, wenn Ihr in Berlin seid! pic.twitter.com/ttOKC4kjfc — Tina Mueller (@TMuellerDouglas) July 5, 2021

Als nächstes folgen die Online-Publikationen und Blogs, die bei deiner Zielgruppe am einflussreichsten sind. Verlasse dich nicht darauf, dass deine PR Abteilung alleine Medienbeziehungen aufbaut. Entwickle deine eigenen Beziehungen zu den Redakteuren, Autoren und Bloggern, die für deine Käufer am relevantesten sind. Wende dich an sie und befrage sie welche Themen sie gerne behandeln wollen und welche Themenbereiche bei deinem Publikum am meisten Anklang finden. Dadurch erweiterst du deine B2B-PR.

Denke daran, dass es wie bei allen vielbeschäftigten Fachleuten einen Moment dauern kann, bis du ihre Aufmerksamkeit erregst. Wenn man jedoch über die beliebtesten Veröffentlichungen hinausgeht, ist es für viele Redakteure und Autoren überraschend einfach, Gespräche zu führen – insbesondere, da sie auch deine Inhaltsquellen erweitern möchten.

4. Branchenanalysten

Wenn du ein B2B Marketer bist, weißt du, wie besorgt jeder ist, wenn ein neuer Bericht von Gartner oder GfK SE über deine Branche veröffentlicht wird. Das zeigt, wie einflussreich diese Analysten auf Ihre Käufer sind, egal in welchem ​​Marktsektor du konkurrierst.

Weißt du, wer deine Branche nicht nur bei den großen Forschungsunternehmen, sondern auch bei den kleineren Forschungs- und Beratungsunternehmen konkret abdeckt? Höre in den sozialen Medien zu, um zu erfahren, welche Inhalte sie teilen und über welche Produkte, Technologien und Unternehmen sie sprechen. Indem du diese sozialen Erkenntnisse nutzt, wirst du viele Möglichkeiten entdecken, Branchenanalysten zu engagieren und die Geschichte deiner Marke im Kontext der großen Gedanken, an denen sie arbeiten, zu teilen.

5. Thought Leader

Apropos große Gedanken, es gibt auch viele „Thought Leaders“, die schreiben, auf Konferenzen diskutieren und in sozialen Medien ihre Ansichten zu Themen teilen, die für deine Zielkäufer relevant sind. Viele schreiben für Mainstream Publikationen wie in Zeit Online und in der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), während andere die Gespräche von ihrer Position hoch auf der Führungsebene eines führenden Branchenanbieters aus vorantreiben.

Thought Leaders sind in der Regel erstaunliche Ersteller von Inhalten zu bestimmten Themen oder Themen. Und sie haben ein riesiges Social Media Publikum, das jedes Wort, das gepostet oder getwittert förmlich aufsaugt.

Wenn B2B-Marketer beispielsweise frische Ideen für ihr Content Marketing benötigen, wenden sich viele an Thought Leaders wie Stephan Heinrich von SAP und Miriam Löffler, Autorin von Think Content. Was weißt du zum Thema „Social Selling“? Höre zu, was Jill Rowley dazu zu sagen hat. Interessiert daran, wie sich Social Media auf die Personalabteilung auswirkt? Dann erwäge Meghan M. Biro.

NEW #WorkTrends podcast: Every organization needs great #HR leadership. But how can HR professionals successfully move from one industry to another?



Listen as HR executive @CHROAlexSmith shares ideas with me 🎧 https://t.co/BamE3TTRER#hr #leadership #orgdev pic.twitter.com/EBHU5f3jkW — Meghan M. Biro ⚡️ (@MeghanMBiro) June 26, 2021

Wie finde ich geeignete Influencer für mein Unternehmen?

Es kann schwierig sein, die richtigen Influencer für zu finden, insbesondere angesichts der vielen Möglichkeiten, die man hat. Dennoch können kannst du mithilfe der folgenden Tipps die relevantesten Influencer für dein Unternehmen finden.

1. Verstehe deine Zielgruppe

Zielgruppen sind einer von drei Eckpfeilern von Influencer Marketingstrategien. Und hier machen viele Marken einen Fehler, denn sie stellen nicht sicher, dass ihre Zielgruppen dem Influencer folgen, mit dem sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden. Aus diesem Grund ist die Kenntnis deiner Zielgruppe der erste Schritt, um Influencer für dein Unternehmen zu finden.

Nehmen wir zum Beispiel an, du hast ein Technologieunternehmen. Um deine Produkte zu verkaufen, entschließt du dich, mit einem Blogger zusammenzuarbeiten, der sich mit Technik auskennt. Woher weißt du dann, ob du die richtige Auswahl getroffen hast?

Du musst verstehen, dass nicht jeder Technologie Blogger, die gleiche Zielgruppe hat. Einige können auf Millennials abzielen und andere können auf Väter oder Männer mittleren Alters abzielen. Einige mögen Anhänger haben, die nachhaltige Technologieprodukte bevorzugen und andere haben möglicherweise Anhänger, die sich für innovative Produkte interessieren.

Tipp: Nutze ein Consumer Insights Tool, um automatisierte Zielgruppananlysen durchzuführen.

Worauf muss man also achten?

Du musst sicherstellen, dass deine Zielgruppen denen deines Influencers entsprechen. Dies ist ein Muss, wenn du Influencer für dein Unternehmen finden möchtest, denn die richtigen stellen sicher, dass deine Produkte einem relevanten Publikum gezeigt werden.

Hier ist ein Beispiel für eine Beauty Influencerin, die für einen französischen Kosmetikkonzern wirbt. Nun, dies passt perfekt, da die Follower des Influencers an Beautyprodukten interessiert sind und wahrscheinlich Empfehlungen für Kosmetik wünschen.

2. Überprüfe deine Influencer

Um die richtigen Influencer für dein Unternehmen zu finden und auszuwählen, musst du diese zunächst bewerten. Eine Bewertung ist notwendig, sonst landest du möglicherweise bei den falschen oder sogar gefälschten Influencern. Im Folgenden sind die Parameter aufgeführt, die du verwenden solltest, um Influencer für dein Unternehmen zu finden.

Reichweite

Reichweite bedeutet einfach die Gesamtzahl der Follower, die ein Influencer auf Social Media oder seinen Blogs hat. Du musst sicherstellen, dass dein Influencer auf dem sozialen Kanal, auf dem du deine Kampagne durchführen möchtest, eine anständige Fangemeinde hat. Dies ist eines der wichtigsten Dinge, die du beachten solltest, wenn du Influencer für dein Unternehmen finden möchtest.

Engagement

Vielleicht noch wichtiger als die Reichweite sind die Engagement Raten eines Influencers, denn es ist ein Hinweis darauf, wie viele ihrer Follower wirklich an ihren Inhalten interessiert sind.

Es ist im Wesentlichen ein Maß dafür, wie sehr ein Influencer in der Lage ist, seine Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Überprüfe also das Engagement (Likes, Shares, Kommentare usw.), das ein Influencer für seine Posts erhält, bevor du eine Wahl treffen.

Authentizität

Nur wenn die Empfehlungen eines Influencers authentisch klingen, werden ihre Follower dir vertrauen und dir folgen. Ihre Beiträge (insbesondere alle von der Marke gesponserten Inhalte) sollten nicht wie etwas aussehen, über das sie nur sprechen, weil sie dafür bezahlt wurden.

Überprüfen also manuell die vergangenen Markenkooperationen und den Inhalt aller Influencer, an denen du interessiert bist.

Persönlichkeit

Finde Influencer, deren Persönlichkeit und Stil mit deiner Botschaft und deinen Markenwerten übereinstimmen. Eine solche Resonanz wird den Inhalt wirklich ansprechend und relevant für deine Zielgruppen machen.

Wenn du nach Influencern für dein Unternehmen suchen, schaue ob deren Nische zu deinem Unternehmen, deinen Produkten oder deiner Branche passt. Wenn du beispielsweise Tech-Gadgets entwickelst, findest du Influencer aus der Technologienische. Relevanz ist entscheidend, wenn es darum geht, über das Schicksal deiner Influencer Kampagnen zu entscheiden.

Wie spreche ich diese potentiellen B2B Influencer an?

Natürlich gibt es Influencer, die einfach mit jeder Marke für Geld oder kostenlose Produkte zusammenarbeiten, aber die Guten denken über die Vergütung hinaus und kümmern sich auch darum, mit welchen Marken sie zusammenarbeiten.

Damit die Top Influencer mit dir zusammenarbeiten, brauchst du ein positives Image deiner Marke, und wenn du sie zum ersten Mal kontaktierst, hinterlasse einen vielversprechenden ersten Eindruck. Deine erste Influencer Interaktion gibt den Ton für all deine zukünftigen Kommunikationen an. Daher ist es wichtig, Influencer richtig anzusprechen, sodass sie für weitere Kommunikationen offen sind.

Step-by-Step Anleitung

Mache deine Hausaufgaben und lerne den Influencer kennen, bevor du dich an ihn wendest. Beginne immer damit, ihre Arbeit zu schätzen, bevor du einen Pitch machst und hebe deutlich hervor, was du als Gegenleistung für ihre Bemühungen anbietest. Komme aber auf jeden Fall auf den Punkt, erwähne alles Relevante, aber mache deine Nachricht nicht zu lange. Sei respektvoll und lasse Raum für weitere Diskussionen und Verhandlungen.

Wie das Schritt für Schritt aussieht siehst du hier:

1. Recherche

Aus der Perspektive eines Influencers ist nichts so abschreckend, wie wenn du eine völlig irrelevante Nachricht erhältst. Es zeigt, dass du als Marke nichts über sie weißt. Nimm dir also die Zeit, über deine ausgewählten Influencer zu recherchieren, indem du durch ihre Social Media Kanäle gehst und stelle dir dabei die folgenden Fragen:

Welche Art von Content erstellen sie? Welche Werte scheinen sie zu pflegen? Mit welchen Marken hatten sie schon eine Partnerschaft? Welche Art von Produkten haben sie promotet? Gehen sie überhaupt Partnerschaften ein?

2. Definiere dein Leistungsversprechen

Wenn du nicht klar zeigen kannst, was du beisteuern kannst, wird es dir möglicherweise schwer fallen, Influencer davon zu überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten. Lasse daher die Influencer wissen, wie du sie unterstützen kannst und wie ihnen die Partnerschaft zugute kommt.

Wenn du eine große Marke bist, kannst du ihnen möglicherweise dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.

Bietest du exklusive Erlebnisse und/oder kostenlose Produkte an?

Wie hoch ist die Entlohnung die du bietest?

3. Sei direkt und respektvoll

Influencer sind vielbeschäftigte Menschen. Verschwende also nicht ihre Zeit damit, um den heißen Brei herumzureden. Komm direkt auf den Punkt, warum du dich bei ihnen meldest. Sei aber nicht gleichzeitig so unverblümt, aufdringlich oder kommandierend zu wirken - am besten bewahrst du einen freundlichen Ton.

Achte darauf, sie mit ihrem Namen anzusprechen.

Mache ihnen für ihre Kreativität oder ihre neuesten Erfolge Komplimente.

Spreche über deine Kampagne und warum du dich an sie wendest.

Lasse sie wissen, dass du für ein detaillierteres Gespräch zur Verfügung stehst, wenn sie interessiert sind.

4. Follow-up

Influencer haben ihren Posteingang oft mit Nachrichten von Fans und potenziellen Markenpartnern überflutet. Es besteht also die Möglichkeit, dass sie deine erste Nachricht übersehen.

Wenn du innerhalb von ein paar Tagen keine Antwort erhältst, zögern nicht, ihnen eine follow-up Nachricht zu schreiben. Schreibe eine dezente Erinnerung an deine erste Nachricht und gib ihnen nochmals einen Überblick über dein Angebot. Wichtig ist es auch einen CTA hinzuzufügen, damit sie genau wissen, was als nächstes zu tun ist.

Wie messe ich den Erfolg von Influencer Kampagnen?

1. Reichweite

Wenn du wissen möchtest, ob deine Influencer Kampagne gut funktioniert hat, solltest du auf jeden Fall deine Kampagnenreichweite berechnen.

Die Reichweite ist eine Kennzahl, die zeigt, wie weit deine Markenbotschaft gereist ist und wie viele potenzielle Käufer sie erreicht hat. Zur Berechnung der Influencer Reichweite sollten du folgende KPIs berücksichtigen:

Anzahl der Follower von den Influencern

Da einige der Follower Marken und Bots sind, kann die Anzahl der Influencer Follower nicht als zuverlässiger Reichweitenindikator angesehen werden. Trotzdem kann es dir eine Vorstellung davon geben, wie viele Benutzer deinen gesponserten Beitrag ungefähr erreichen konnte. Dieser Indikator zeigt an, wie oft dein gesponserter Beitrag bei deiner Zielgruppe ankommt. Wenn Ihr Beitrag beispielsweise 1.000 Impressionen erzielt hat, bedeutet das, dass dein Beitrag 1.000 Mal gesehen wurde.

Es ist der zuverlässigste Indikator. Er zeigt die genaue Menge an Traffic an, die über den Link im Profil oder Konto des Influencers auf deine Website kommt.

2. Engagement messen und CPE berechnen

Der nächste Schritt, den du machen, ist das Engagement deine Kampagne zu messen. Dazu solltest du die Statistiken jedes gesponserten Beitrags und jeder gesponserten Story analysieren. Achte bei auf die folgenden Indikatoren:

Klicks

Likes

Bemerkungen

Reaktionen

Anteile

Markenerwähnungen

Die Anzahl der gespeicherten Beiträge (gilt für Instagram)

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten diese Daten zu erhalten. Wenn du mit einem Instagram Influencer zusammenarbeitest, kannst du ihn bitten, dir Insights seiner Posts zur Verfügung zu stellen. Denn sie benötigen nur wenige Sekunden um einen Screenshot der Post Insights zu erstellen und an dich zu senden.

Wenn du mit Bloggern und Facebook Influencern zusammenarbeitest, kannst du ein spezielles Marketingtool wie das Social Media Marketing Tool von Meltwater verwenden. Das Tool gibt dir einen umfassenden Überblick über die Leistung deiner gesponserten Beiträge.

Sobald du die Anzahl der Engagements kennst, kannst du die Kosten pro Engagement (CPE) berechnen. Dabei musst du deine gesamten Werbeausgaben durch die Anzahl der Interaktionen teilen. Diese Kennzahl zeigt dir, dass die Auszahlung getriggert wird, jedes Mal wenn ein Nutzer mit einer Anzeige oder einem Inhalt interagiert. Ein Engagement ist jede Art von Benutzerinteraktion. Dazu können Aktionen gehören wie die Übermittlung von Kontaktdaten oder der Kauf. CPE kann auch verwendet werden, um zu messen, wie viel du für jedes Engagement bezahlst.

Stellen dir vor, dass €4.000 der Gesamtbetrag sind, den du für deine Influencer Marketingkampagne ausgegeben hast. Der Influencer hat vier Posts gepostet, die insgesamt 15.000 Likes, 4.000 Kommentare und 1.000 Shares generiert haben. Wenn wir €4.000 durch 20.000 Engagements teilen, finden wir heraus, dass der CPE deiner Kampagne 20 Cent beträgt.

Wenn du verfolgen möchtest, welcher Influencer welche Transaktionen erhält, solltest du Coupons, Affiliate-Links und UTM-Parameter verwenden. Es ist der einfachste, aber effektivste Weg, um die Ergebnisse deiner Marketingkampagne zu messen und herauszufinden, welcher Influencer dir mehr Umsatz verschafft.

Du musst lediglich mit dem Google Analytics Campaign URL Builder UTM-Parameter zu URLs hinzufügen. Wenn du alles richtig machst, ermöglicht dir das System, deine Influencer Kampagne in Google Analytics zu verfolgen.

Durch die Verwendung spezieller Aktionscodes kannst du nicht nur Erstverkäufe, sondern auch wiederholte Käufe verfolgen. Durch die Generierung eines Partners erhaltest du Zugriff auf Erkenntnisse wie die Click-Through-Rate (CTR) deiner Website, die Anzahl der Verkäufe und den durchschnittlichen Wert jedes Kaufs.

4. Berechne das Wachstum deiner Zielgruppe

Wenn es um Influencer Marketing geht, spielt die Demografie immer eine Rolle. Wenn du hohe Ergebnisse erzielen möchten, solltest du prüfen, ob deine gesponserten Posts die richtige Zielgruppe erreichen. Du solltest den Demographie Bericht von Google Analytics verwenden, um zu analysieren, ob Influencer deine Markenbotschaft richtig vermitteln.

Welchen Zeitrahmen muss ich für eine Influencer Kampagne einplanen?

Wenn du deine erste Influencer Marketingkampagne startest, erwarte etwa 2-4 Monate, bevor du greifbare Ergebnisse siehst.

Abgesehen davon ist es wichtig, den Prozess zu verstehen, wenn du möchtest, dass deine Kampagne innerhalb eines 3-Monats-Zeitrahmens effektiv ist. Ein manueller Ansatz von Tabellenkalkulationen und Direktnachrichten kann zwar funktionieren, kann aber auch mehr Zeit in Anspruch nehmen und Ihren Zeitplan verlängern. Mit dem Wachstum des Influencer Marketings können Tools wie "Social Media Management von Meltwater" dir dabei helfen, in viel kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

Welches Budget muss ich für eine Influencer Kampagne einrechnen?

Der erste Schritt zur Maximierung deines Budgets besteht darin, den gewünschte Umfang zu bestimmen. Willst du viel Berichterstattung über einen bestimmten Zeitraum und verschiedene Kanäle (Quantität) oder möchtest du deine Berichterstattung sehr fokussiert und tiefgründig (Qualität)? Wenn du das verstehst, kannst du das Budget entsprechend festlegen.

Zum Beispiel kannst du mit dem Mengenansatz möglicherweise mit 100 verschiedenen Influencern für jeweils €1000 zusammenarbeiten und sie bitten, ein paar verschiedene Postings auf Webseiten wie Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest usw. zu verfassen. Bei diesem Preis würdest du normalerweise EINEN Beitrag auf 2-3 Websites bekommen. Dass kann dir eine Menge an unterschiedlichen Zielgruppen bieten und kann sehr effektiv sein, wenn es über einen bestimmten Zeitraum stattfindet. Dieser Ansatz ist jedoch nicht für einen kurzen Zeitraum (wie eine Woche), es sei denn, du möchtest die Aufmerksamkeit speziell auf etwas mit einem bestimmten Datum lenken. Dieser Ansatz wird am besten für einen Ansatz von 4-6 Wochen oder länger verwendet.

8 Faktoren, die die Influencer Raten beeinflussen

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die sich darauf auswirken können, wie viel ein Influencer für seine Dienste berechnet, und es ist selten, einen Influencer zu finden, der eine Pauschale berechnet. Influencer legen ihre Preise basierend darauf fest, was Marken bezahlen - und diese Dinge haben einen Einfluss darauf:

Die Reichweite und das Engagement der Influencer

Der Kanal, den sie verwenden

Wie viele Beiträge du möchtest und ob sie Dinge wie Bilder, Videos und Audio enthalten

Wie viel Aufwand vom Influencer gefordert wird

Wo die Anzeige beworben wird

Agenturgebühren - wenn der Influencer bei einer Influencer Marketing Agentur ist

Schauen wir uns diese und weitere Parameter genauer an, damit du eine bessere Vorstellung bekommst, wofür du zahlst.

1. Social Media Plattform

Einige Influencer berechnen möglicherweise den gleichen Preis für dieselbe Art von Beiträgen, unabhängig davon auf welchem ​​​​Kanal sie verwendet werden, aber es ist viel wahrscheinlicher, dass die Preise variieren. Schließlich hat jede Social Media Plattform einen anderen Zielgruppentyp und auch die Ressourcen der Creators variieren von Plattform zu Plattform.

2. Influencer Reichweite

Die Reichweite gibt an, wie viele Personen der Influencer von seiner Plattform aus Zugang hat. Dies hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele Follower oder Abonnenten der Influencer hat und wie viele er erreichen kann. Je mehr Follower ein Influencer hat, desto höher sind seine Quoten.

3. Follower-Engagement

Du wirst feststellen, dass die Influencer Raten schwanken, je nachdem wie viel Engagement ein Influencer mit seinen organischen und gesponserten Inhalten generiert. Du denkst vielleicht, dass Influencer mit mehr Followern bessere Engagement Raten erzielen werden, aber das ist normalerweise nicht der Fall.

Schaue genau hin, wie sehr das Publikum eines Influencers wirklich mit seinen Inhalten interagiert und interagiert. Je engagierter ihre Follower sind, desto besser für Ihre Botschaft.

4. Branche oder Spezialisierung

Offensichtlich möchtest du einen Influencer finden, der sich auf die Branche spezialisiert hat, in der du tätig bist. Würdest du einem Fitness-Influencer vertrauen, der plötzlich über Finanzdienstleistungen spricht, besonders wenn er noch nie angedeutet hat, dass er Interesse an Finanzen ein hat? In beliebten Nischen (z. B. Schönheit und Fitness) werden mehr Influencer zur Verfügung stehen und die Preise werden wahrscheinlich niedriger sein als in Nischen mit weniger verfügbaren Influencern.

Du kannst dir auch die Branchen ansehen, die von der Zielgruppe eines Influencers bevorzugt werden, um sicherzustellen, dass es sinnvoll ist, sie für deine Marke einzustellen.

5. Art des Inhalts

Die Art von Inhalten, die ein Influencer für dich erstellen soll, wirkt sich ebenfalls auf die Preisgestaltung aus. Das liegt daran, dass Influencer Zeit, Energie und Ressourcen aufwenden müssen, um die Inhalte zu erstellen, und verschiedene Arten von Inhalten unterschiedliche Dinge erfordern. Dazu gehören Überlegungen, wie viel Inhalt der Influencer erstellen muss und ob er oder sie die erforderlichen Ressourcen bereitstellen. Je mehr Aufwand erforderlich ist, um die gewünschten Inhalte zu erstellen, desto höher sind die Kosten.

6. Influencer Nachfrage

Wenn du nach einer saisonalen Social Media Kampagne fragst, kannst du davon ausgehen, dass der einen Premium Preis hat. Das ist Standardökonomie: Hohe Nachfrage führt zu höheren Raten. Auch außerhalb saisonaler Kampagnen kannst du auf dieses Problem stoßen, wenn du dich für einen besonders beliebten Influencer interessierst.

7. Nutzungsrechte

Wenn du planst, den Inhalt eines Influencers wiederzuverwenden, besprich das im Voraus mit ihm und lege die Bedingungen im Influencer Vertrag fest. Einige Influencer verlangen mehr für Inhalte, die wiederverwendet werden.

8. Exklusivität

Influencer verdienen ihr Geld, indem sie verschiedene Unternehmen bewerben. Es ist möglich, dass du einen Influencer auswählst, den dein Mitbewerber ebenfalls verwenden möchte. In dieser Situation möchtest du den Influencer möglicherweise bitten, mit seinem Influencer Vertrag ein Wettbewerbsverbot oder eine Ausschließlichkeitsklausel zu unterzeichnen, die es ihm für einen bestimmten Zeitraum untersagt, für einen Konkurrenten zu werben. Aber du solltest dabei bereit sein mehr zu zahlen - auch ziemlich viel, da du sie im Wesentlichen bittest, auf andere potenzielle Einnahmen zu verzichten.

Erfolgreiche Beispiele von Unternehmen

SAP mit Videomarketing

Videomarketing ist eine ansprechende Methode, um ein Publikum zu gewinnen und zu halten. Wenn du Videomarketing mit einer Berühmtheit oder einflussreichen Persönlichkeit kombinierst, hast den Jackpot geknackt. SAP, ein Anbieter von Softwarelösungen, ist das perfekte Beispiel für ein Unternehmen, das B2B-Influencer-Videomarketing nutzte, um seine Sapphire Conference zu bewerben. Die Veranstaltung, die mehr als 20.000 Teilnehmer anzieht, wurde durch Live-Videoinhalte beworben, die von einer Vielzahl von Brancheninfluencern erstellt und dann direkt auf ihre Facebook-Profile hochgeladen wurden. Der Video-Content bestand hauptsächlich aus Interviews, in denen Influencer wertvolle Insights und Informationen zu relevanten Themen teilten. Diese Inhalte wurden dann auf dem SAP Blog geteilt und erzielten fantastische Ergebnisse mit einem Turnaround von etwa 80.000 Gästen auf der Veranstaltung.

IBM mit Employee Advocacy

Niemand versteht die Produkte und Dienstleistungen besser als die Menschen, die dafür bezahlt werden, sie zu verkaufen. Das B2B-Unternehmen, das seine Mitarbeiter zu Influencern macht ist IBM. Amber Armstrong, Leiterin des Marketing Social Business Program von IBM, wurde auf der Website von Dynamic Signal mit den Worten zitiert, dass sie in den ersten zwei Wochen nach der Einführung 50.000 neue Registrierungen bei IBM Verse erzielt haben, vieles davon ist auf die Employee Advocacy zurückzuführen.

TopRank mit Content Marketing

Content Marketing ist immer noch ein sehr leistungsfähiges organisches Tool, mit dem man das Engagement steigern kann, die Reichweite maximieren kann und die Qualität der Leads verbessern kann. TopRank hat B2B Influencer Marketing in seine Content Marketing Strategie aufgenommen, um die Content Marketing World Conference 2014 zu bewerben. TopRank bat seine über 40 Influencer, eine Liste mit Ratschlägen zusammenzustellen, die sie angehenden Content Marketers geben würden. Daraus entstanden wertvolle Inhalte in Form von E-Books, Blogbeiträgen und ausführlichen Q&A-Interviews, aus denen die Leser lernen konnten.

3 Trends für B2B Influencer Marketing in 2021/2022

1. Trend - Story Telling

Social Media Nutzer sind von den viele Product Placements übersättigt. Daher ist es wichtig sie mit emotionalen Geschichten und Erzählungen abzuholen. Das auch bedeutend wirksamer und erfolgreicher als einfache Produktplatzierungen. Zusätzlich können so Unternehmen ihre Markenbotschaften einbauen und das Image mit neuen Werten aufbessern.

2. Trend - Mehrfache Personas

Influencer identifizieren sich mit mehreren Personas und liefern im Rahmen ihres Engagements mehrere Ergebnisse.

Influencer Content Producer nannten „Autoren“ (56%), „Berater“ (55%), „Sprecher“ (50%), „Unternehmer“ (47%) und „Social-Media-Influencer“ (45%) als die ihnen am häufigsten vorkommenden Persönlichkeiten identifizieren mit. Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele Influencer mit mehreren Personas identifizieren, nicht nur mit der von Social Media Influencern.

3. Trend - Unperfekte Inhalte

User wollen sich mit Inhalten identifizieren und nicht nur Beiträge sehen, die ein perfektes und schönes Leben zeigen. Denn sie schätzen authentische Inhalte aus dem wahren Leben und folgen deshalb auch Menschen und Unternehmen, die auch die schwierigen und unschönen Seiten zeigen.

Meltwater bietet eine eigene Social Media Management Lösung an, mit der du plattformübergreifend deine Kampagnen planen kannst, mit deiner Community interagieren kannst und folge dessen auch die Effektivität deiner Aktivitäten mit Social Analytics messen kannst.

Maximiere und messe den Erfolg deiner Social Media Aktivitäten mit dem Meltwater Social Media Tool als Grundlage für deine Strategie.

Fülle einfach das folgende Formular aus und erhalte eine kostenlose Beratung.