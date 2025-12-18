Influencer Marketing hat sich in den letzten Jahren zu einer der wirkungsvollsten Marketingstrategien entwickelt. Kein Wunder, denn die Zusammenarbeit mit Influencern kann eure Marke oder euer Produkt auf authentische Weise in den Fokus rücken und enorme Reichweite generieren. Doch je mehr Marken auf diese Strategie setzen, desto größer wird die Herausforderungen, die passenden Influencer zu finden, sie zu prüfen und die Zusammenarbeit effizient zu handhaben.

Erfolgreiche Influencer verfügen über eine treue Community, die ihren Empfehlungen vertraut. Es überrascht daher kaum, dass 89 % der Marken angeben, dass der Influencer Marketing ROI mit anderen Marketingmaßnahmen mithalten kann – oder diese sogar übertrifft.

Allerdings kann das Influencer Management schnell zu einem Vollzeitjob werden. Um einen starken ROI zu erzielen, braucht es einen klaren Überblick, strukturierte Prozesse und ein gutes Gespür für Trends.

Hier sind die besten Influencer Marketing Tools, Plattformen und Software-Lösungen, um deine Influencer Marketing Strategie im Jahr 2026 auf Kurs zu halten:

Tool Fokus Zentrale Funktionen laut Blog Meltwater Ganzheitliches Influencer Marketing Management Social Listening, datenbasierte Influencer-Auswahl, End-to-End Management, automatisierte Reports, ROI-Tracking BuzzSumo Content- und Influencer Recherche Influencer-Suche nach Nische und Engagement, Content Matching, Content Alerts, plattformübergreifende Analyse Audiense Zielgruppen-Insights und Influencer Auswahl Zielgruppen-Segmentierung, relevante Influencer finden, Reverse-Influencer-Ansatz, einfache Analyse BuzzStream Outreach und Influencer CRM Zentrale Influencer-Datenbank, Outreach-Management, Link- und Erwähnungsmanagement, Workflow-Automatisierung Traackr Datengetriebenes Kampagnen- und ROI-Management Influencer-Analyse inklusive Wettbewerber, ROI-Nachweis, Affiliate-Tracking, automatisierte Abwicklung Upfluence End-to-End Kampagnenmanagement und Content Hub Influencer Identifikation, Kampagnensteuerung, Content Briefings, Performance-Tracking, Team-Kollaboration NeoReach API-basiertes Kampagnenmanagement Vollständiges Kampagnenmanagement, anpassbare API, gezielte Influencer-Suche, Betrugsprävention TapInfluence Instagram-fokussiertes Kampagnenmanagement Preis- und Performance-Insights, automatisierte Kampagnen-Workflows, zentrale Kampagnensteuerung CreatorIQ Enterprise Influencer Marketing Plattform KI-gestützte Influencer-Suche, ROI-Tracking, Kampagnenmanagement, BI- und CRM-Integrationen TrendHERO Instagram Analyse und Fake Influencer Erkennung Fake-Influencer-Erkennung, große Influencer-Datenbank, Wettbewerbsanalyse, Follower-Insights Onalytica Influencer Identifikation und Beziehungsmanagement Influencer Identifizierung, Beziehungsmanagement, Kampagnen-Tracking, Benchmarking und Insights Later Influencer Marketing und Social Media Management Content Planung und Publishing, Influencer-Datenbank, Kampagnenverwaltung, Analyse und Workflow-Automatisierung

Tipp: Schau dir zudem die besten Influencer Management Plattformen auf dem Markt an und lass dich von den besten deutschen Fitness Influencern und den besten Influencern in der Schweiz inspirieren.

Meltwater

Als einer der führenden Anbieter von Social Listening und Media Relations ist Die Meltwater Influencer Marketing Plattform eine hervorragende Wahl für Marken, die ihre gesamte Influencer Marketing Strategie über eine einzige, zentralisierte Benutzeroberfläche effizient und datenbasiert verwalten möchten.

Zentrale Plattform – Verwalte die gesamte Influencer Marketing Strategie an einem Ort

– Verwalte die gesamte Influencer Marketing Strategie an einem Ort Leistungsstarke Social Listening-Funktionen – Analysiere die Publikumsgröße, Authentizität, Reichweite, Nische und das Engagement von Influencern

– Analysiere die Publikumsgröße, Authentizität, Reichweite, Nische und das Engagement von Influencern Datengestützte Influencer-Auswahl – Identifiziere die passenden Creators anhand von Engagement statt nur Follower-Zahl

– Identifiziere die passenden Creators anhand von Engagement statt nur Follower-Zahl End-to-End Management – Verwalte von der Identifizierung über die Kommunikation, den Vertrag, die Zahlungsabwicklung bis hin zur Content-Erstellung alle Beziehungen auf professionelle Art und Weise

– Verwalte von der Identifizierung über die Kommunikation, den Vertrag, die Zahlungsabwicklung bis hin zur Content-Erstellung alle Beziehungen auf professionelle Art und Weise Automatisierte Reports – Durch das Tracking des präzisen ROIs für jede Kampagne wird deine Influencer Strategie messbar und skalierbar

Tipp: Mache dir mit unserer Influencer Marketing Produkttour selbst ein Bild. Außerdem findest du hier eine kostenlose Influencer-Vertragsvorlage zum Download.

Möchtest du unsere Influencer Marketing Plattform im Einsatz sehen? Vereinbare eine 15-minütige Demo.

BuzzSumo

BuzzSumo ist ein bekannter Name im Content Marketing und ideal für Marken, die Influencer gezielt nach Nische, Engagement und Inhalten auswählen möchten.

Gezielte Influencer Suche – Finde passende Influencer basierend auf Nische, Engagement und Content-Übereinstimmung

– Finde passende Influencer basierend auf Nische, Engagement und Content-Übereinstimmung Content Matching – Finde Influencer, die ähnliche Inhalte wie eure posten, damit Ihr eure Markenbotschaft über deren Kanäle verstärken und die Reichweite erhöhen könnt

– Finde Influencer, die ähnliche Inhalte wie eure posten, damit Ihr eure Markenbotschaft über deren Kanäle verstärken und die Reichweite erhöhen könnt Plattformübergreifend – Unterstützt Twitter, Instagram und YouTube

– Unterstützt Twitter, Instagram und YouTube Content Alerts – Erhalte Benachrichtigungen, wenn ausgewählte Influencer neue Inhalte posten

– Erhalte Benachrichtigungen, wenn ausgewählte Influencer neue Inhalte posten Kostenlose Testversion – Teste alle Funktionen, bevor du dich entscheidest

Audiense

Audiense ist eines der benutzerfreundlichsten Influencer Marketing Tools und eine gute Option für Marken, die ihre Zielgruppe verstehen und gezielt Influencer auswählen möchten, die relevant für sie sind.

Zielgruppen-Insights – Gewinne tiefere Einblicke in die Segmente, die für euren Geschäftserfolg entscheidend sind

– Gewinne tiefere Einblicke in die Segmente, die für euren Geschäftserfolg entscheidend sind Relevante Influencer finden – Entdecke Influencer, die bereits bei deiner Zielgruppe vertraut sind

– Entdecke Influencer, die bereits bei deiner Zielgruppe vertraut sind Reverse-Ansatz für Influencer Marketing – Arbeite mit Influencern zusammen, die deiner Zielgruppe bereits bekannt sind, um Reichweite, Vertrauen und Markenassoziation zu erhöhen

– Arbeite mit Influencern zusammen, die deiner Zielgruppe bereits bekannt sind, um Reichweite, Vertrauen und Markenassoziation zu erhöhen Einfache Nutzung – Ein intuitives Tool für schnelle Analysen und gezielte Influencer-Identifizierung

BuzzStream

BuzzStream ist eine gute Wahl, wenn du ein Outreach-CRM suchst, das gleichzeitig hilfreiche Funktionen für Influencer Marketing bietet. Das Tool unterstützt dich bei der Identifizierung potenzieller Influencer, der Kontaktaufnahme und der zentralen Verwaltung aller Interaktionen.

Zentrale Influencer-Datenbank – Speichere alle Profile, einschließlich Kontaktinformationen, Gesprächsverläufe und Metriken an einem Ort

– Speichere alle Profile, einschließlich Kontaktinformationen, Gesprächsverläufe und Metriken an einem Ort Effizientes Outreach-Management – Finde Influencer, erstelle Listen und versende Anfragen direkt aus dem Tool

– Finde Influencer, erstelle Listen und versende Anfragen direkt aus dem Tool Link- und Erwähnungsmanagement – Beobachte Media-Placements automatisch und behalte alle Erwähnungen im Blick

– Beobachte Media-Placements automatisch und behalte alle Erwähnungen im Blick Spreadsheet-Alternative – Ersetzt manuelle Tabellen durch automatisierte, übersichtliche Workflows

Traackr

Traackr ist ein umfassendes Influencer Marketing Tool, das die Lücken zwischen der Suche, Koordination und Durchführung von Influencer Kampagnen schließt.

(Meltwater Banner)

Datenbasierte Influencer-Auswahl – finde passende Influencer und analysiere, welche Creator eure Mitbewerber bereits nutzt

– finde passende Influencer und analysiere, welche Creator eure Mitbewerber bereits nutzt ROI-Nachweis – Tracke wichtige Kampagnenmetriken, um den ROI deiner Influencer Kampagnen klar zu belegen

– Tracke wichtige Kampagnenmetriken, um den ROI deiner Influencer Kampagnen klar zu belegen Affiliate-Tracking – Führe Affiliate-Programme direkt in Traackr durch und ordne Verkäufe mühelos den jeweiligen Influencern zu

– Führe Affiliate-Programme direkt in Traackr durch und ordne Verkäufe mühelos den jeweiligen Influencern zu Automatisierte Abwicklung – Versende Influencer-Geschenke, zahle Provisionen aus und erhalte Empfehlungen für faire Gebühren bei bezahlten Kooperationen

Upfluence

Upfluence bietet eine umfassende Influencer Marketing Plattform, die den gesamten Prozess von der Identifikation bis zur Content-Freigabe abdeckt. Es dient zudem als Hub für deinen nutzergenerierten Content.

Relevante Creator identifizieren – Finde passende Influencer, verifiziere ihre Profile und entdecke optimale Markenpartner

– Finde passende Influencer, verifiziere ihre Profile und entdecke optimale Markenpartner End-to-end Kampagnenmanagement – Beobachte die Kampagnen-Performance und verwalte Produktplatzierungen, Affiliate-Links und Influencer-Zahlungen an einer zentralen Stelle

– Beobachte die Kampagnen-Performance und verwalte Produktplatzierungen, Affiliate-Links und Influencer-Zahlungen an einer zentralen Stelle Zentrale Content-Hub-Funktion – Erstelle Briefings, erfasse Creator-Content an einem Ort und optimiere Entwürfe vor der Live-Schaltung

– Erstelle Briefings, erfasse Creator-Content an einem Ort und optimiere Entwürfe vor der Live-Schaltung Nahtlose Team-Kollaboration – Gib Feedback, prüfe Freigaben und arbeite gemeinsam mit den Stakeholdern an der finalen Kampagnenversion

– Gib Feedback, prüfe Freigaben und arbeite gemeinsam mit den Stakeholdern an der finalen Kampagnenversion Überblick über Performance-Metriken – Messe die Kampagnenergebnisse anhand detaillierter KPIs und ROI-Daten

Haben wir deine Neugier geweckt? Vereinbare eine 15-minütige Demo, um unsere Influencer Marketing Tools genauer kennenzulernen.

NeoReach

NeoReach hilft Marken, starke Beziehungen zu Bloggern, YouTubern und anderen Content-Creators aufzubauen und ihre Influencer Kampagnen zentral zu steuern.

Vollständiges Kampagnenmanagement – Entwickle deine Kampagnen von der Kanalwahl bis zur Analyse relevanter Metriken

– Entwickle deine Kampagnen von der Kanalwahl bis zur Analyse relevanter Metriken Anpassbare API – Extrahiere über 400 Datenpunkte, um genau den Datensatz zu erstellen, den du für deine Influencer-Auswahl benötigst

– Extrahiere über 400 Datenpunkte, um genau den Datensatz zu erstellen, den du für deine Influencer-Auswahl benötigst Gezielte Influencer-Suche – Filtere nach Sprache, Interessen, Standort, Demografie und mehr, um die passenden Partner zu finden

– Filtere nach Sprache, Interessen, Standort, Demografie und mehr, um die passenden Partner zu finden Betrugsprävention – erkenne Fake Influencer frühzeitig durch die Analyse von Social Media Aktivitäten, Wachstumstrends und Posting-Daten

– erkenne Fake Influencer frühzeitig durch die Analyse von Social Media Aktivitäten, Wachstumstrends und Posting-Daten Effektives Influencer Beziehungsmanagement – Pflege Beziehungen und optimiere Kampagnenprozesse direkt über die Plattform

TapInfluence

TapInfluence ist eine hervorragende Wahl für Marken, die Influencer in beliebten Instagram-Kategorien wie Beauty, Mode, Essen und Lifestyle finden und ihre Kampagnen zentral steuern möchten.

360-Grad-Insights – Erfahre Preise pro Post, Reichweite, Anteil gesponserter Beiträge, Engagement-Raten und mehr auf einen Blick

– Erfahre Preise pro Post, Reichweite, Anteil gesponserter Beiträge, Engagement-Raten und mehr auf einen Blick Automatisierte Kampagnen-Workflows – Automatisierungsfunktionen wie Programmatic Bidding, Angebotserstellung und rechtliche Compliance reduzieren den manuellen Aufwand, damit du dich stattdessen der Pflege von Beziehungen widmen kannst

– Automatisierungsfunktionen wie Programmatic Bidding, Angebotserstellung und rechtliche Compliance reduzieren den manuellen Aufwand, damit du dich stattdessen der Pflege von Beziehungen widmen kannst Zentrale Kampagnensteuerung – Verwalte alle Aspekte deiner Kampagnen direkt über die Plattform

CreatorIQ

CreatorIQ ist ein Enterprise-Tool, das Marken beim Aufbau von authentischen Partnerschaften mit Content Creators und der datenbasiert Steuerung ihrer Influencer Marketing Aktivitäten unterstützt.

KI-gestützte Influencer-Suche – Lasse dich von KI bei der Suche nach den passenden Influencern für deine Kampagnen unterstützen

– Lasse dich von KI bei der Suche nach den passenden Influencern für deine Kampagnen unterstützen ROI-Tracking – Integrierte Analysen zeigen den Erfolg deiner Kampagnen und den messbaren Einfluss auf eure Geschäftsziele

– Integrierte Analysen zeigen den Erfolg deiner Kampagnen und den messbaren Einfluss auf eure Geschäftsziele Kampagnenmanagement – Plane, erstelle und führe Influencer-Kampagnen direkt über die Plattform durch

– Plane, erstelle und führe Influencer-Kampagnen direkt über die Plattform durch Integration mit Business Intelligence Tools – Verknüpfe CreatorIQ mit CRMs, E-Commerce-Tools und anderen BI-Systeme, um festzustellen, welchen Beitrag das Influencer Marketing bei der Erreichung übergeordneter Geschäftsziele spielt

– Verknüpfe CreatorIQ mit CRMs, E-Commerce-Tools und anderen BI-Systeme, um festzustellen, welchen Beitrag das Influencer Marketing bei der Erreichung übergeordneter Geschäftsziele spielt Skalierbar für große Marken – Ideal für Enterprise Unternehmen, die ein großes Creator-Netzwerk verwalten

TrendHERO

TrendHERO ist eine führende Influencer Marketing Plattform, die sich ausschließlich auf Instagram konzentriert und Marken dabei hilft, authentische Influencer zu identifizieren und Fake-Accounts zu erkennen.

Erkennung von Fake-Influencer – Entdecke Influencer, die ihre Reichweite künstlich aufblähen

– Entdecke Influencer, die ihre Reichweite künstlich aufblähen Umfangreiche Datenbank – Über 100 Millionen Nutzer liefern ausreichend Daten für aussagekräftige Analysen und fundierte Entscheidungen

– Über 100 Millionen Nutzer liefern ausreichend Daten für aussagekräftige Analysen und fundierte Entscheidungen Wettbewerbsanalyse – Beobachte das Wachstum und die Performance von Mitbewerbern, inklusive bezahlter Anzeigen

– Beobachte das Wachstum und die Performance von Mitbewerbern, inklusive bezahlter Anzeigen Follower-Insights – Prüfe die Follower eines Instagram Accounts, um die Authentizität und Relevanz zu bewerten

– Prüfe die Follower eines Instagram Accounts, um die Authentizität und Relevanz zu bewerten Kostenlose Testversion – Nutze die 14-tägige Testversion, um alle Funktionen zu testen und die Accounts zu analysieren

Tipp: Lerne, wie man Fake Influencer erkennt.

Onalytica

Onalytica ist eine etablierte Influencer Marketing-Plattform, die Marken dabei unterstützt, die besten Influencer zu finden, Beziehungen zu pflegen und den Erfolg ihrer Kampagnen messbar zu machen.

Identifizierung von Influencer – Finde die passendsten Kandiaten für Influencer-Kooperationen deiner Marke

– Finde die passendsten Kandiaten für Influencer-Kooperationen deiner Marke Beziehungsmanagement – Pflege Partnerschaften über eine zentrale Influencer Management Plattform

– Pflege Partnerschaften über eine zentrale Influencer Management Plattform Kampagnen-Tracking – Messe den Impact jeder Kampagne in Bezug auf Reichweite, Engagement und Markenwachstum

– Messe den Impact jeder Kampagne in Bezug auf Reichweite, Engagement und Markenwachstum Benchmarking & Insights – Analysiere Markenbekanntheit und Engagement, um den Impact der Influencer zu eurem Wachstum nachzuvollziehen

Later

Later, früher bekannt als Mavrck, ist eine führende Influencer Marketing und Social Media Management Plattform, die Marken bei der Planung von Inhalten, der Suche nach Influencern und der effektiven Steuerung von Kampagnen unterstützt.

Content-Planung & Publishing – Plane und veröffentliche Beiträge zentral auf mehreren Social Media Plattformen

– Plane und veröffentliche Beiträge zentral auf mehreren Social Media Plattformen Influencer-Datenbank – Finde passende Influencer für deine Marke und Kampagnen

– Finde passende Influencer für deine Marke und Kampagnen Verwaltung von Kampagnen – Verwalte deine Influencer Kooperationen und tracke den Erfolg ihrer Arbeit

– Verwalte deine Influencer Kooperationen und tracke den Erfolg ihrer Arbeit Analyse & Insights – Messe Reichweite, Engagement und den ROI deiner Kampagnen

– Messe Reichweite, Engagement und den ROI deiner Kampagnen Workflow-Automatisierung – Vereinfache wiederkehrende Aufgaben und Prozesse

Welche sind die besten Influencer Marketing Tools 2026?

Die besten Influencer Marketing Tools 2026 sind Plattformen, die Influencer Identifikation, Kampagnenmanagement und ROI-Tracking zentral bündeln. Dazu zählen insbesondere Meltwater für ganzheitliches Influencer Management mit Social Listening und automatisierten Reports sowie KI-gestützte Influencer Auswahl und CRM sowie Traackr und CreatorIQ für datengetriebene Enterprise Kampagnen. Ergänzend eignen sich Tools wie Upfluence, NeoReach, BuzzSumo, Audiense oder TrendHERO für spezialisierte Anforderungen wie Content Analyse, Zielgruppen-Insights oder Fake Influencer Erkennung.

Welche Funktionen sollte eine moderne Influencer Marketing Plattform bieten?

Eine umfangreiche Influencer Datenbank und gezielte Suchfunktionen zur Identifizierung der passenden Creators

Tools für professionelles Beziehungs- und Kampagnenmanagement

Automatisierte Workflows zur Vereinfachung wiederkehrender Aufgaben

Echtzeit-Tracking für die präzise Messung von Engagement, Reichweite und ROI

Benchmarking und detaillierte Insights zur Optimierung und Skalierung der Strategie

Wie verändern KI und Datenanalyse das Influencer Marketing 2026?

KI und Datenanalyse ermöglichen es Marken, Influencer präziser auszuwählen, Content-Performance vorherzusagen und Kampagnen automatisch zu optimieren. So lassen sich fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen und der ROI steigern.

Welche Plattformen eignen sich für Marken, Agenturen und Creator?

Die Wahl der Plattform hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Meltwater bietet besonders umfassende Lösungen für Unternehmen und Agenturen, die Influencer Management, Kampagnensteuerung und Erfolgsmessung zentralisieren möchten. Andere Plattformen können ergänzend eingesetzt werden, etwa für Content-Planung oder Nischen-Influencer-Kooperationen.

Wie hilft Meltwater beim Management und der Erfolgsmessung von Influencer Kampagnen?

Meltwater bündelt alle Kampagnenaktivitäten an einem zentralen Ort: von der Identifikation relevanter Influencer über die Kommunikation und Kooperation bis hin zu Echtzeit-Tracking und Analyse von Engagement, Reichweite und ROI. So behalten Marken jederzeit den Überblick über ihre Influencer Marketing Strategien.

Wie können Unternehmen Fake Influencer und ineffektive Kooperationen vermeiden?

Meltwater prüft Influencer Profile detailliert anhand von Engagement, der Publikum-Authentizität und Performance-Daten. So lassen sich Fake-Accounts, gekaufte Follower und ineffektive Partnerschaften frühzeitig erkennen und vermeiden.

Ob Agentur oder Marketing-Team – die Wahl der richtigen Influencer Marketing Software kann für die erfolgreiche Umsetzung der Influencer Marketing Strategie entscheidend sein.

Das Meltwater Influencer Marketing Tool hilft Marken dabei, ihre Präsenz auf authentische, wirkungsvolle und vertrauensvolle Weise zu steigern. Mit den richtigen Influencern kannst du nicht nur neue Fans erreichen, sondern auch die Glaubwürdigkeit und Authentizität bei bestehenden Kunden stärken.

Nutze unsere leistungsstarken Funktionen, um die richtigen Influencer zu finden, deine Strategie auszuarbeiten und den Wert deiner Influencer Partnerschaften messbar zu machen.