Influencer Marketing ist in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Marketingstrategien geworden. Kein Wunder - Influencer Marketing kann äußerst effektiv sein, um deine Marke oder dein Produkt zu bewerben. Aber während die Zusammenarbeit von Marken mit Influencern zunimmt, wachsen auch die Herausforderungen, diese zu finden, zu überprüfen und zu managen.

Wichtige Influencer haben viele Follower, die ihren Meinungen vertrauen. Es ist keine Überraschung, dass 89% der Marken sagen, dass der ROI des Influencer Marketings vergleichbar oder besser ist als andere Formen des Marketings.

Influencer Management kann leicht zu einem Vollzeitjob werden. Um einen großartigen ROI aus deinen Influencer-Kampagnen zu erzielen, musst du einen festen Finger am Puls des Influencer Marketings haben.

Hier sind die besten Influencer Marketing und Tools, Plattformen und Software, um deine Strategie auf Kurs zu halten:

Meltwater

Als führender Anbieter von Social Listening und Media Relations bringt Meltwater Vertrauen in den Prozess der Suche von Influencern, der Messung des Kampagnen-ROI und des Beziehungsmanagements und ist damit eine sehr gute Wahl als Influencer Marketing Tool.

Die Meltwater Suite zentralisiert deine Influencer-Marketing-Bemühungen, indem sie dir eine einzige Benutzeroberfläche für deine gesamte Strategie bietet.

Wenn du mit der Suche nach passenden Influencern beginnst, kannst du dich auf die leistungsstarken Social Listening-Funktionen von Meltwater verlassen, um die Größe des Publikums, die Authentizität, die Nische und mehr zu bestimmen. Finde heraus, wie "einflussreich" der Influencer bei seinem Publikum ist, damit du Partner auf Grundlage des Engagements anstelle der Größe des Publikums auswählen kannst.

Die Meltwater Influencer Marketing Plattform ermöglicht es dir auch, deine gesamte Influencer-Marketing-Strategie von der Erstellung von Inhalten bis zur Kampagnenmessung zu verwalten. Mit automatisierten Berichten kannst du den Erfolg jedes Inhalts und jeder Kampagne verfolgen.

Möchtest du unser Influencer Marketing Tool ausprobieren?

Klear

Klear setzt einen neuen Standard im Influencer Marketing. Ein All-in-One Influencer Marketing Tool, mit dem du deine Influencer-Strategien einfach systematisieren und optimieren kannst.

Verwende AI-getriebene Technologie, um passende Influencer in deiner Nische leicht zu identifizieren. Du kannst deine Optionen basierend auf Dingen wie Anzahl der Follower (Nano-Influencer, Mikro-Influencer, etc.), Kategorie, Standort und mehr filtern.

Darüber hinaus kannst du jeden Interessenten analysieren, bevor du mit bezahlten Influencer-Kampagnen voranschreitest. Dadurch kannst du deine Influencer-Marketing-Kosten niedrig halten, indem du Partnerschaften mit den falschen Influencern vermeidest.

Klear umfasst auch CRM-Funktionalitäten, damit du Beziehungen zu deinen ausgewählten Influencern aufrechterhalten kannst. Behalte alle Konversationen, Inhalte, Zeitpläne und andere Daten aus einer einzigen Quelle im Auge.

Der Aufbau starker Partnerschaften ist der Schlüssel, um die besten Ergebnisse aus Influencer Marketing zu erzielen, und Klear erledigt den Großteil der Arbeit für dich.

BuzzSumo

Dieser bekannte Name im Bereich des Content Marketings ist auch eine hilfreiche Influencer Marketing Software.

Der Schwerpunkt dieses Tools liegt darin, Marken dabei zu helfen, Influencer zu finden, mit denen sie auf der Grundlage von Nische, Engagement und Inhalten zusammenarbeiten können. BuzzSumo sucht nach beliebten Accounts, die ähnliche Inhalte wie deine posten, damit du deine Stimme über ihre Kanäle verstärken kannst.

BuzzSumos Influencer Marketing Tool funktioniert auf Twitter, Instagram und YouTube und hilft dir dabei, Influencer auf der Grundlage deiner Social-Media-Kanäle zu finden. Du kannst auch Alerts einrichten, um zu sehen, wann deine ausgewählten Influencer Inhalte posten.

BuzzSumo bietet auch eine kostenlose Testversion an, damit du alle Funktionen ausprobieren kannst.

Audiense

Eines der einfachsten Influencer Marketing Tools, Audiense gibt dir tiefere Einblicke in deine Zielgruppe. Indem du mehr über die Segmente erfährst, die dein Geschäft antreiben, kannst du die Influencer entdecken, die für deine Zielgruppe relevant sind und mit ihnen zusammenarbeiten!

Dieses Influencer Marketing Tool bietet dir einen umgekehrten Ansatz für Influencer Marketing.

Indem du mit Influencern zusammenarbeitest, die deiner Zielgruppe bereits vertraut sind, hast du eine bessere Chance, auf ihrem Radar zu erscheinen. Darüber hinaus wirst du positive Markenassoziationen, Vertrauen und Vertrautheit aufbauen, die zu den größten Vorteilen des Influencer Marketings gehören.

BuzzStream

Wenn du auf der Suche nach einem Outreach CRM bist, dann solltest du BuzzStream ausprobieren. Es bietet auch Tools für Influencer Marketing.

BuzzStream konzentriert sich auf den Aufbau von Listen, um potenzielle Influencer zu finden, Anfragen zu senden und deine Ergebnisse zu verfolgen. Du kannst alle deine Influencer-Profile an einem Ort speichern, einschließlich Gesprächsverläufe, Metriken, Kontaktverlauf und mehr.

Sobald du Media-Placements erworben hast, verwaltet BuzzStream deine Links und Erwähnungen und ersetzt unübersichtliche Spreadsheets. So vermeidet dein Team, dieselben Publikationen anzuschreiben.

Traackr

Traackr ist ein umfassendes Influencer Marketing Tool, das die Lücken zwischen der Suche, Koordination und Durchführung von Influencer-Kampagnen schließt.

Der datengetriebene Ansatz hilft Unternehmen, passende Markenpartner zu finden und herauszufinden, welche Influencer von ihren Konkurrenten genutzt werden. Die Plattform hilft dir auch, den ROI von Influencer-Kampagnen zu belegen, indem sie wichtige Kampagnenmetriken für dich verfolgt.

Innerhalb von Traackr können Marken auch Affiliate-Influencer-Marketing-Programme durchführen und Verkäufe dem Influencer leicht zuordnen.

Traackr automatisiert auch den Prozess des Versands von Influencer-Geschenken, die Zahlung von Provisionen und empfiehlt sogar Gebühren für bezahlte Kooperationen.

Upfluence

Upfluence bietet eine Influencer Marketing Plattform, mit der du relevante Influencer identifizieren, deine Kampagnen verfolgen und die Ergebnisse messen kannst. Die Funktionen umfassen das gesamte Spektrum des Influencer Marketings, einschließlich Identifikation und Überprüfung, Produktplatzierung, Affiliate-Verlinkung, Influencer-Zahlungen und Kampagnenmetriken.

Upfluence dient auch als Hub für deinen nutzergenerierten Content. Erstelle Briefings für deine Partner, in denen deine Ziele, Erwartungen und andere Details festgehalten sind. Creators können ihren Content über die Plattform an dich senden. Du kannst Entwürfe genehmigen, Feedback geben und mit deinem Team zusammenarbeiten, um jede Kampagne zu optimieren, bevor sie live geht.

NeoReach

NeoReach hilft dir dabei, starke Beziehungen zu Bloggern, TikTokern, YouTubern und anderen Content-Erstellern aufzubauen. Entwickle alle Teile deiner Kampagne innerhalb der Influencer Marketing Plattform, von der Auswahl der richtigen Kanäle bis zur Analyse relevanter Metriken und allem dazwischen.

Was NeoReach zu einem der besten Influencer Marketing Tools macht, ist die anpassbare API. Benutzer können mehr als 400 individuelle Datenpunkte aus NeoReach's Datenbank extrahieren, um den genauen Datensatz zu erstellen, den sie benötigen.

Egal, ob du eine spanischsprachige weibliche Influencerin suchst, die Mutter ist und Fitness liebt, oder einen Influencer aus Mannheim, der in der Automobilbranche tätig ist und gerne angelt - du kannst deine Optionen filtern, bis du die richtigen Partner findest.

Diese Influencer Marketing Software verfügt auch über eine integrierte Betrugsbekämpfung. Die Plattform analysiert Social-Media-Posts, Aktivitäten und Wachstumstrends von Konten sowie andere Daten. Erkenne Fake Influencer früh im Prozess, bevor du sie für eine Kampagne bezahlst.

TapInfluence

Eine großartige Plattform für Instagram Influencer Marketing ist TapInfluence, da sie sich auf beliebte Instagram-Kategorien wie Beauty, Mode, Essen und Lifestyle konzentriert. Entdecke Influencer in diesen Schlüsselbereichen, stelle eine Verbindung her und verwalte dann deine Kampagnen von innerhalb der Plattform.

Du erhältst einen 360-Grad-Blick auf potenzielle Influencer-Partner. Erfahre, was sie pro Post berechnen, ihre Reichweite, den Prozentsatz ihrer gesponserten Beiträge, verfolge die Engagement-Raten und vieles mehr, alles auf einen Blick.

Automatisierungsfunktionen wie Programmatic Bidding, Angebotserstellung, rechtliche Compliance und Kampagnen-Workflows nehmen viel Druck von Marketingteams. Es gibt weniger Aufwand, sodass du dich mehr auf die Beziehung konzentrieren und weniger auf zeitaufwändige Details achten kannst.

CreatorIQ

Dieses Influencer Marketing Tool auf Enterprise-Ebene ermöglicht es dir, authentische Partnerschaften mit Content Creators aufzubauen. Es kombiniert AI-gestützte Funktionen mit einer Vielzahl von Integrationen, APIs und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um Marken bei der Entwicklung ihres Creator-Netzwerks zu helfen. Finde Influencer zur Aktivierung, weise ROI mit integrierten Analysen nach und plane und führe Kampagnen durch.

Was CreatorIQ einzigartig macht, ist, dass es mit deinen anderen Business Intelligence Tools, CRMs, E-Commerce-Tools und mehr verbunden werden kann. Dies gibt großen Marken mehr Sichtbarkeit darüber, wie Influencer Marketing eine Rolle bei der Erreichung größerer Geschäftsziele spielt.

TrendHERO

Eine der führenden Instagram Influencer Marketing Plattformen, TrendHERO konzentriert sich rein auf Instagram. Es ist ein großartiges Tool, um Fake Instagram Influencer aufzuspüren, die versuchen, ihre Reichweite aufzublähen. Mit einer Datenbank von über 100 Millionen Usern gibt dir die Plattform genügend Daten, damit du fundierte Entscheidungen treffen kannst.

Es ist auch ein hilfreiches Tool für Wettbewerbsanalysen. Verfolge, wie die Konten deiner Konkurrenten wachsen, wie deren Inhalte abschneiden und wann sie bezahlte Anzeigen schalten.

Du kannst die kostenlose 14-tägige Testversion von TrendHERO nutzen, um die Funktionen zu erkunden und die Follower eines Instagram-Kontos zu überprüfen.

Onalytica

Eines der Urgesteine der Influencer Marketing Plattformen, Onalytica, hilft dir, wichtige Fragen zu beantworten, wie "Wer sind meine besten Influencer?" und "Wie strukturiere und skaliere ich mein Influencer-Marketing-Programm?"

Onalytica ermöglicht es Marketern, potenzielle Influencer-Partner zu finden und zu verbinden, die Beziehung zu verwalten (indem du eine spezifische Influencer Management Plattform nutzt) und den Einfluss jeder Kampagne zu messen.

Diese Software hilft dir auch, Benchmarking-Einblicke zu gewinnen, indem es deine aktuelle Markenbekanntheit und -engagement analysiert. Du kannst mit Sicherheit sehen, wie deine Influencer dir helfen zu wachsen.

Mavrck

Mavrck, früher GroupHigh, bietet eine Enterprise-Plattform für Influencer Marketing-Kampagnen. Es funktioniert auf mehreren Social-Media-Plattformen, einschließlich TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube und mehr.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine Influencer Datenbank, Kampagnenmanagement, Beziehungsmanagement, Workflow-Automatisierung und Kampagnenmessung.

Mavrcks benutzerfreundliche Oberfläche hilft Marken, schnell das Beste aus ihrem Influencer-Content zu machen.

Das richtige Influencer Marketing Tool wählen

Schedule a demo to learn more!

Ob es um eine Agentur oder ein Marketing Team geht, die beste Influencer Marketing Software auszuwählen, hilft die Strategie voranzutreiben.

Das Meltwater Influencer Marketing Tool hilft Marken, ihre Präsenz auf eine authentische, wirkungsvolle und selbstbewusste Weise zu steigern. Die richtigen Influencer können all diese Kriterien erfüllen und dir eine Möglichkeit bieten, deine Marke an neue Fans heranzuführen und dadurch auch die Authentizität bei bestehenden Kunden zu erhöhen. Nutze unsere Features, um Influencer zu finden, baue deine Strategie auf und belege den Wert deiner Influencer-Partnerschaften.

Vereinbare eine kostenlose Demo, um mehr zu erfahren!