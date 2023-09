Influencer Marketing ist das Schlagwort der Stunde – und die wachsende Anzahl von Partnerschaften zwischen Influencern und Marken verwischt einmal mehr die Grenzen des Marketings. Wenn ihr euch überlegt, in diesen einzigartigen und wirkungsvollen Marketingkanal einzusteigen, seid ihr in guter Gesellschaft. Doch bevor die Früchte einer Zusammenarbeit geerntet werden können, ist eine starke Influencer Marketing Strategie gefragt.

Die Bekanntheit von Internet-Persönlichkeiten mag zwar verlockend klingen, aber ein großes Publikum alleine führt eine Kampagne noch lange nicht zum Erfolg.

Erfahre in diesem Artikel, wie ihr mit einer umfassenden Influencer Strategie die richtigen Influencer für eine Partnerschaft findet und damit eure Unternehmensziele unterstützt

Was ist eine Influencer Marketing Strategie?

Eine Influencer Marketing Strategie ist ein geplantes Vorgehen, das von Marken und Unternehmen entwickelt wird, um die Bekanntheit ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu steigern, ihre Zielgruppen besser zu erreichen und letztendlich den Umsatz zu steigern, indem sie Influencer nutzen.

Diese Strategie basiert auf der Zusammenarbeit mit Influencern, die eine treue und engagierte Anhängerschaft in sozialen Medien oder anderen Online-Plattformen haben.

Was sind Schlüsselelemente einer Influencer Marketing Strategie?

Zielsetzung: Die Strategie beginnt mit klaren Zielen, die erreicht werden sollen. Dies können Ziele wie die Steigerung der Markenbekanntheit, die Steigerung des Umsatzes, die Erhöhung der Website-Besuche oder die Förderung eines bestimmten Produkts sein. Zielgruppenidentifikation: Die Auswahl der richtigen Influencer ist entscheidend. Marken müssen Influencer finden, deren Follower dem Zielmarkt der Marke entsprechen. Influencer-Auswahl: Je nach den Zielen und der Zielgruppe können Makro-Influencer (mit einer großen Anhängerschaft), Mikro-Influencer (mit einer kleineren, aber engagierten Anhängerschaft) oder Nano-Influencer (mit einer sehr engagierten, aber begrenzten Anhängerschaft) in die Influencer Marketing Strategie einbezogen werden. Kampagnenplanung: Eine Influencer Strategie umfasst die Planung von konkreten Kampagnen, in denen die Influencer Produkte oder Dienstleistungen der Marke bewerben. Dies beinhaltet die Festlegung von Inhalten, Zeitplänen, Budgets und anderen relevanten Details. Zusammenarbeit mit Influencern: Marken müssen die Zusammenarbeit mit Influencern vertraglich regeln, einschließlich Vergütung, Verantwortlichkeiten, Zustimmungen und Fristen. Tipp: Die Meltwater Influencer Marketing Suite vereinfacht dir all diese Prozesse. Inhalte und Kreativität: Deine Strategie sollte sicherstellen, dass die erstellten Inhalte authentisch sind und zur Zielgruppe passen. Kreativität spielt eine große Rolle, um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu erregen. Messung und Analyse: Die Performance der Influencer-Kampagnen sollte überwacht und analysiert werden, um sicherzustellen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Dies kann Kennzahlen wie Reichweite, Engagement, Conversion-Rate und Influencer ROI (Return on Investment) umfassen. Anpassung und Optimierung: Basierend auf den Ergebnissen der Analyse sollte die Influencer Strategie bei Bedarf angepasst und optimiert werden, um die Effizienz zu steigern.

Influencer Marketing kann eine effektive Möglichkeit sein, die Marke zu fördern und Kunden zu gewinnen, wenn es strategisch und gut durchdacht umgesetzt wird.

Warum ist eine Influencer Marketing Strategie wichtig?

Influencer Marketing sollte ein wichtiger Bestandteil eurer Marketingstrategie sein. Es umfasst die Partnerschaft mit Menschen, die eine große Fangemeinde in den sozialen Medien haben, um eure Produkte auf deren Plattform zu bewerben. Diese Maßnahmen können ganz unterschiedliche aussehen – von gesponserten Beiträgen über bezahlte Werbung bis hin zu anderen Formen der Zusammenarbeit. Influencer decken ein breites Themenspektrum ab und sind von YouTube über TikTok bis hin zu Instagram in einer Vielzahl von sozialen Netzwerken zu finden. Erfolgreiches Influencer Marketing lebt von der Stimme des Influencers und der Beziehung zu seinem Publikum.

Tipp: Begehe nicht den Fehler, eine Influencer Marketing Strategie auszuschließen, nur weil ihr auf Instagram nicht in einem der aufregenden Bereiche wie Mode und Food vertreten seid! Influencer decken von A bis Z, oder von der Astronomie bis zur Zahnmedizin, ein breites Spektrum ab.

So verlockend es auch sein mag, sollten Marketer der Versuchung widerstehen, den Stil und die Vermittlung der Botschaft eines Influencers bis ins kleinste Detail zu kontrollieren. Die Authentizität der Influencer und das Vertrauen ihrer Follower tragen maßgeblich zur Wahrnehmung eurer Marke bei. Allerdings kannst und solltest du die Kontrolle über die Gesprächsthemen haben und sicherstellen, dass ein abschließender Genehmigungsprozess besteht.

Eine gut durchdachte Influencer Strategie trägt dazu bei, dass alle internen Stakeholder an einem Strang ziehen und die Partnerschaft reibungslos funktioniert. Je stärker die Strategie, desto stärker die Beziehung zu den Influencern und das kann wiederum zu mehreren gemeinsamen Projekten führen.

Influencer helfen Marken bei der Erreichung eines Publikums, das ansonsten außer Reichweite liegt. Im Gegenzug werden die Influencer von den Marken bezahlt oder mit kostenlosen Produkten und Vergünstigungen entschädigt. Dabei müssen Marken allerdings darauf achten, dass sie Influencer finden, die optimal zu ihrer Kampagne oder Strategie passen.

Aber was bewegt das Publikum überhaupt dazu, eine Verbindung zu diesen Influencern zu knüpfen? Dafür sind besonders die folgenden zwei Punkte verantwortlich:

Nähe zur Followerschaft

Social Influencer unterscheiden sich insofern von anderen Werbebotschaftern, wie z. B. Celebrities, als dass die Menschen einen Bezug zu ihnen aufbauen können. Trotz ihrer beeindruckenden Fangemeinde wirken Influencer wie ganz normale Menschen, mit denen sich ihre Follower leicht identifizieren können.

Sie posten über ihren Alltag, können mühelos erreicht werden – einige antworten auf jeden einzelnen Kommentar und jede Direktnachricht – und teilen oft die gleichen Interessen und demografischen Merkmale wie ihre Follower.

Glaubwürdigkeit und Social Proof

Es liegt in der Natur des Menschen, sich von engen Freunden und Familienmitgliedern beeinflussen zu lassen. Das ist einer der Gründe, weshalb Konsumenten bei Kaufentscheidungen zu 92 % eher Gleichgesinnten als traditioneller Werbung vertrauen.

Influencer sprechen eine menschlichere Art von Empfehlung aus. Die Anzahl ihrer Follower, Likes, Kommentare und Shares verleihen der Gleichung zusätzlichen Social Proof.

Bei einer Partnerschaft mit einem Influencer, bei der sowohl der menschliche Faktor als auch die Zahlen stimmen, empfiehlt sich eine mehrmalige Zusammenarbeit. Auf diese Weise gewinnen die Follower Vertrauen in das, was beworben wird. Vielleicht sind sie beim ersten Mal noch nicht zu Kunden geworden, doch wenn euer Markenname mehrfach mit einem Influencer in Verbindung gebracht wird, bleibt ihr im Gedächtnis haften.

Die Follower erkennen zudem, dass ihr den Influencer fortlaufend bei seiner Arbeit und bei der Erstellung von Content, den das Publikum liebt, unterstützt.

Wie entwickelt man eine Influencer Marketing Strategie?

Wir haben alle wichtigen Faktoren einer erfolgreichen Influencer Marketing Strategie für dich zusammengestellt.

Tipp: Entwickle deine Influencer Marketing Strategie möglichst weit im Voraus, um Beziehungen zu potenziellen Partnern aufzubauen.

Je näher der Kampagnentermin rückt, desto spezifischer kannst du vorgehen, doch als erstes musst du dir einen groben Überblick über die Produktveröffentlichungen und Marketinginitiativen verschaffen, die im Laufe des Jahres geplant sind.

So bleibt dir genügend Zeit, um die Beiträge von potenziellen Influencern in eurem Themengebiet zu lesen, zu liken und zu kommentieren und so eine natürliche Beziehung zu ihnen aufzubauen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass ihr im Frühjahr eine neue Lippenstift-Kollektion auf den Markt bringt, kannst du schon im Januar damit beginnen, dich mit Influencern aus der Welt der Mode und Kosmetik zu beschäftigen.

Wenn es dann an der Zeit ist, sie mit einer spezifischen Anfrage zu kontaktieren, wissen sie bereits, wer du bist und dass du positiv auf ihren Content reagiert hast. So hast du auch Zeit, ihren Stil zu verfolgen, Ungereimtheiten zu erkennen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie engagiert ihre Follower sind.

1. Definiere deine Ziele und KPIs

Bei der Ausarbeitung eurer Influencer Marketing Strategie müsst ihr euch zuallererst darüber klar werden, was ihr erreichen möchtet. Viele Unternehmen setzen auf Influencer, um ihre Markenbekanntheit zu steigern, ihre E-Mail-Listen zu vergrößern oder, wenn es sich um eine produktspezifische Kampagne handelt, die Anzahl der Verkäufe zu steigern.

Zweitens musst du dir überlegen, wie du den Erfolg dieser Ziele messen willst. Du benötigst sowohl für dich als auch für den Influencer klare KPIs, damit sich alle Beteiligten im Klaren darüber sind, wie der Erfolg der Partnerschaft gemessen wird. Dies ist nicht nur für das interne Influencer Marketing Reporting der Marke wichtig, sondern gibt dir auch Aufschluss darüber, ob die Zusammenarbeit mit dem Influencer in Zukunft fortgesetzt werden soll oder nicht.

Beispiele für Influencer Marketing KPIs:

Engagement - Der Erfolg vieler Influencer Marketing Kampagnen wird anhand von qualitativen Ergebnissen gemessen. Auch wenn ein Engagement nicht zwangsläufig einen Website-Besuch, einen neuen E-Mail-Abonnenten oder einen Kauf nach sich zieht, ist es ein bedeutender Maßstab für die Markenbekanntheit. Diese KPIs beinhalten Faktoren wie Likes, Impressionen, Shares, Kommentare und Markenerwähnungen.

- Der Erfolg vieler Influencer Marketing Kampagnen wird anhand von qualitativen Ergebnissen gemessen. Auch wenn ein Engagement nicht zwangsläufig einen Website-Besuch, einen neuen E-Mail-Abonnenten oder einen Kauf nach sich zieht, ist es ein bedeutender Maßstab für die Markenbekanntheit. Diese KPIs beinhalten Faktoren wie Likes, Impressionen, Shares, Kommentare und Markenerwähnungen. Web-Traffic - Wenn die Vereinbarung mit dem Influencer das Teilen von Links vorsieht, muss natürlich auch der Traffic auf deine Website über diese Links erfasst werden. Wenn die Kampagne live geht und du einen Anstieg der Besucherzahlen feststellst, liegt die Vermutung nahe, dass der Influencer zu diesem Anstieg beigetragen hat – doch garantiert ist das nicht. Es gibt einige gute Möglichkeiten, die Genauigkeit dieses KPIs zu erhöhen, z. B., indem du BesucherInnen fragst, wie sie von euch erfahren haben. Die genaueste Methode ist jedoch die Verwendung eines UTM-Codes. So kannst du nicht nur das Traffic-Volumen über den Link des Influencers sehen, sondern auch mehr über die User Journey erfahren.

- Wenn die Vereinbarung mit dem Influencer das Teilen von Links vorsieht, muss natürlich auch der Traffic auf deine Website über diese Links erfasst werden. Wenn die Kampagne live geht und du einen Anstieg der Besucherzahlen feststellst, liegt die Vermutung nahe, dass der Influencer zu diesem Anstieg beigetragen hat – doch garantiert ist das nicht. Es gibt einige gute Möglichkeiten, die Genauigkeit dieses KPIs zu erhöhen, z. B., indem du BesucherInnen fragst, wie sie von euch erfahren haben. Die genaueste Methode ist jedoch die Verwendung eines UTM-Codes. So kannst du nicht nur das Traffic-Volumen über den Link des Influencers sehen, sondern auch mehr über die User Journey erfahren. Käufe – Promo-Codes sind gerngesehene Vorteile für Nutzer, die eure Seite für einen Kauf besuchen. Sie erfüllen allerdings auch noch einen weiteren Zweck. Anhand dieser Codes können Käufe mühelos einem bestimmten Influencer und einer Kampagne zuzuordnen.

2. Identifiziere die relevantesten Influencer für deine Kampagne

Wenn du die Eckdaten der Kampagne wie die Zielgruppe und die Botschaft bestimmt hast, erstelle eine Übersicht über die Influencer-Landschaft, mit der du deine KPIs am ehesten erreichen kannst. Formuliere eine zentrale Frage rund um den Text oder das Produkt, z. B. „Wer beeinflusst die Zielgruppe dieser Kampagne?“ Anhand dieser Fragen kannst du deine Vorgehensweise für die Kontaktaufnahme festlegen. Wenn du zusätzlich Inbound-Marketing einsetzen willst, kann dir das zudem beim Verfassen der Texte für deine Landing Page helfen.

Marken dürfen bei der Auswahl eines Influencers nicht nur auf die Zahlen achten. Es gibt noch weitere Aspekte, die den richtigen Influencer für deine Marke auszeichnen.

Zu den Faktoren, die du berücksichtigen solltest, gehören:

Die Hobbys, Interessen und der Lifestyle des Influencers

Die Plattform(en), auf denen der Influencer aktiv ist

Wir haben mithilfe unserer Influencer Marketing Suite eine Liste der top Sport & Fitness Influencer in Deutschland für dich zusammengestellt, die diese Infos beinhaltet.

Ein Influencer mit einer großen Fangemeinde auf Facebook ist wahrscheinlich nicht die richtige Person, wenn der Großteil deines Publikums Twitter nutzt. Genauso ist ein Influencer, der einen aktiven Lebensstil pflegt und für seine Leidenschaft für Outdoor-Abenteuer und Technik bekannt ist, nicht unbedingt passend, um ein feuchtigkeitsspendendes Pflegeprodukt für Männer zu bewerben. Ein solcher Influencer benutzt vielleicht täglich eine Feuchtigkeitscreme, aber seine Marke (Lifestyle) und der Content, den er erstellt, sind wahrscheinlich nicht die richtige Wahl für euer Produkt.

Greifen wir die Lippenstiftkampagne für den Frühling nochmals auf. Das folgende Beispiel gibt dir eine Vorstellung davon, wie deine Map aussehen könnte. Nehmen wir an, eure neue Produktlinie richtet sich an junge Frauen zwischen 15 und 25 Jahren und ist nachhaltig, vegan und ohne Tierversuche hergestellt.

Hier bieten sich bekannte Umweltschützer oder Tierschutzorganisationen aus dem politischen Umfeld an, die junge Menschen inspirieren und mit einer tiefgründigen Botschaft zum Kauf anregen können. Eine weitere Option sind "Mommy Bloggers", die eine Affinität zu Geschenken und Frauenpower haben.

Bei dieser Vorgehensweise kannst du die Ziele, die du mit dieser Influencer Marketing Kampagne erreichen willst, genau definieren und konkretisieren.

3. Übersicht über die Promotion des Contents

Beim zweiten Schritt der Ausarbeitung deiner Influencer Marketing Strategie sprudeln in den Köpfen des Marketingteams wahrscheinlich schon die ersten Content-Ideen.

Je nach Umfang der Kampagne sollte die Strukturierung dieser Content Promotion in einem Kommunikationsplan festgehalten werden. So behältst du den Überblick über all deine Owned, Earned, Shared und Paid Marketing-Maßnahmen zur Unterstützung der Kampagne.

Influencer fallen in die Kategorie „Earned Media“ und können je nach Vereinbarung auch in die Bereiche „Paid“ und „Shared“ hineinreichen.

Tipp: Schau dir zur Inspiration die 16 besten User-Generated Content Beispiele, aktuelle Content Marketing Trends, Video Content Ideen, Evergreen Content Ideen, und Social Media Marketing Beispiele an.

4. Zeige den Nutzen für den Influencer auf

Die meisten Influencer, ganz gleich ob Nano, Mikro oder Makro, sind mittlerweile Meister ihres Handwerks. Sie wollen wissen, was für sie herausspringt, und sie wollen vor allem sicherstellen, dass die Zusammenarbeit ihnen und ihren treuen Fans einen angemessenen Nutzen bietet.

Hier einige Beispiele dieser Vorteile für Influencer:

Bekanntheit für ihre persönliche Marke – Dies ist ein wichtiger Nutzen, doch sei vorsichtig, wie du ihn in deinem ersten Pitch darlegst. Publicity ist bei Influencern mittlerweile ein wenig verpönt und es kann den Eindruck erwecken, als dass die Marke sagt: "Wir tun dir einen Gefallen", und damit andeutet, dass von den Influencern eine unentgeltliche oder eine gering bezahlte Zusammenarbeit erwartet wird. Auch wenn du eine Partnerschaft ohne direktes Vergütungsmodell in Erwägung ziehst, solltest du deutlich machen, dass du ihrer Zeit mehr Wert beimisst als „wir haben ein größeres Publikum und bieten dir einen Retweet“.

– Dies ist ein wichtiger Nutzen, doch sei vorsichtig, wie du ihn in deinem ersten Pitch darlegst. Publicity ist bei Influencern mittlerweile ein wenig verpönt und es kann den Eindruck erwecken, als dass die Marke sagt: "Wir tun dir einen Gefallen", und damit andeutet, dass von den Influencern eine unentgeltliche oder eine gering bezahlte Zusammenarbeit erwartet wird. Auch wenn du eine Partnerschaft ohne direktes Vergütungsmodell in Erwägung ziehst, solltest du deutlich machen, dass du ihrer Zeit mehr Wert beimisst als „wir haben ein größeres Publikum und bieten dir einen Retweet“. Höhere Legitimität – Der Influencer gewinnt Ansehen als Experte, was ihm die Türen für weitere Markenpartnerschaften öffnen kann.

– Der Influencer gewinnt Ansehen als Experte, was ihm die Türen für weitere Markenpartnerschaften öffnen kann. Wachstum der Follower – Einer der größten Vorteile von Influencer-Beziehungen ist das Wachstum der Follower auf beiden Seiten. Die Marke erreicht eine relevante Zielgruppe und der Influencer kann durch das Liken und Teilen seiner Beiträge ebenfalls neue Follower gewinnen.

5. Erkenne mögliche Hindernisse

Du kannst zwar nicht in die Zukunft blicken, aber es lohnt sich, sich im Vorfeld Gedanken über mögliche Probleme oder Hindernisse zu machen und sich dafür einen Plan zurechtzulegen.

Wir hoffen auf keine Fall, dass es dazu kommt, aber stelle trotzdem sicher, dass ihr im Notfall einen Krisenkommunikationsplan zur Hand habt.

6. Verwende eine Vertragsvorlage

Der wohl wichtigste Schritt bei der Umsetzung eurer Influencer Marketing Strategie ist die Vertragsvereinbarung. Eine Influencer-Vereinbarung muss alle Eventualitäten abdecken, damit es in Bezug auf die Erwartungen, Zeitpläne, zu erbringenden Leistungen und KPIs für beiden Seiten keine bösen Überraschungen gibt.

Nimm dir bei der Ausarbeitung der Vertragsvorlage genügend Zeit, um sie von mehreren Seiten prüfen zu lassen.

Lade eine kostenlose Social Influencer Vertragsvorlage herunter.

Euer Legal-Team muss sicherstellen, dass die Formulierungen rechtlich einwandfrei sind und euer Marketing-Team benötigt einen detaillierten Abschnitt, in dem die Botschaften, die Rahmenbedingungen der Kampagne und die Werbekanäle klar definiert werden (wozu verpflichtet sich der Influencer? Zwei oder drei Instagram Stories? Ein YouTube-Video und ein gesponsertes TikTok-Video? Wie viele Links zu eurer Website werden in einem Blogpost eingeschlossen?).

Dies sind nur einige der Fragen, die du stellen und beantworten musst, bevor der Vertrag unterschrieben wird.

7. Die Kontaktaufnahme!

Jetzt geht es zur Sache: Die Influencer, die du in die engere Wahl gezogen hast, müssen gefunden, überprüft und kontaktiert werden! Es gibt zahlreiche Fake Influencer und du kannst bei diesem ersten Schritt zwar mit einer schnellen Google-Suche loslegen, aber es ist ratsamer, ein Tool wie die Social Influencer Plattform von Meltwater zu verwenden. Solche All-in-One Softwarelösungen helfen dir bei der Auswahl der richtigen Influencer, bei der Verwaltung deiner Kampagne von Anfang bis Ende und bei der Erstellung von KPI-Reports.

Erfahre mehr über Influencer Marketing Hubs, schau dir die besten Social Influencer Marketing Software an und werfe einen Blick auf die besten Influencer Management Tools und Plattformen.

Beispiele für erfolgreiche Influencer Marketing Strategien

Hier als Inspiration für eure eigene Influencer Marketing Strategie einige hervorragende Beispiele von Marken, die auf drei der wichtigsten Influencer Marketing Kanäle mit Influencern zusammenarbeiten.

Rachel Maksy - Nutzung von YouTube für “Show and Tell”

Wusstest du, dass 6 von 10 YouTube-Abonnenten eher den Kaufempfehlungen ihres Lieblings-Creators vertrauen als denen ihrer Favoriten aus Fernsehen oder Film?

YouTube ist nach seinem Mutterkonzern Google die zweitgrößte Internet-Suchmaschine. Jeden Monat werden rund um den Globus von einem Publikum, das auf der Suche nach unterhaltsamem, inspirierendem oder lehrreichem Content ist, Milliarden Stunden an Videos angeschaut.

Rachel Maksy ist eine YouTuberin mit einer treuen Fangemeinde von über 905.000 AbonnentInnen. Diese lieben ihren Fokus auf Kostümdesign, Vintage-Mode und Make-up-Veränderungen. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Nischen-Influencern dauerhafte Stammkunden gewinnen kann.

Maksy arbeitet regelmäßig mit Marken wie thredUP (einem Online-Konsignationsgeschäft) zusammen. Dabei bleibt sie ihrem Kernthema treu und spricht ein riesiges Publikum an, das sich ebenfalls für Secondhand-Mode und die Art von Looks, die sie mit ihren thredUP-Funden kreiert, interessiert.

Sie findet einzigartige Möglichkeiten, ihre Markenpartnerschaften in ihren Stil einzubinden, beispielsweise bei dieser Zusammenarbeit mit GlassesUSA. Dies ist Paradebeispiel dafür, dass Marken die Zügel aus der Hand geben und ihre Produkte durch die Optik des Influencers zur Geltung kommen lassen müssen – und nicht umgekehrt.

Bei der Suche nach Influencern auf YouTube müssen Marken über die Abonnentenzahlen und Views hinausblicken und das Sentiment in den Kommentaren genau unter die Lupe nehmen. So können sie YouTube-Stars finden, deren Einfluss sich in Impact niederschlägt. Eine Media Intelligence Plattform hilft bei der Recherche über die Entwicklung von bestimmten Keywords und Trends über einige Monate hinweg.

Jemand, der einen kontinuierlichen Dialog (und ein positives Sentiment) schaffen kann, ist für eine Marke viel wertvoller als jemand, der lediglich Views erzielt.

Dave Burt - Inspirieren mit Instagram

67 % der Marken nutzen Instagram für Influencer Marketing (Influencer Marketing Hub).

Mit mehr als 1 Milliarde aktiven Nutzern, laut einem Bericht aus dem Jahr 2021, ist Instagram nach wie vor die beliebteste Plattform unter den Social Media Influencern.

Dave Burt ist der Initiator des Accounts @london auf Instagram und versorgt seine Follower anhand von Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Ereignissen in der Stadt täglich mit einer Prise Reiselust. Aus diesem Grund entschied sich Eurostar, der Betreiber der Zugverbindung zwischen London und Paris, mit Burt bei der Erstellung von Markeninhalten zusammenzuarbeiten.

Der gesponserte Content zeigt, wie einfach es für Briten ist, in den Zug zu steigen und ihre Träume von einem Abstecher nach Frankreich wahr werden zu lassen. Außerdem wird den Instagrammern die Möglichkeit geboten, während des Lesens des @london Instagram Feeds ihre eigenen Reisen auf ähnliche Weise zu planen. Das Erstrebenswerte wird unmittelbar so zugänglich, dass es zum Handeln führt.

Denk daran, dass die Weiterentwicklung von IG viele neue Möglichkeiten geschaffen hat, wie Influencer ihr Publikum mit Stories, Reels und Videos (bis zu 60 Minuten lang!) erreichen können.

Kelly Mindell - Überzeugung und Aufklärung mit redaktionellen Inhalten

Redaktionelle Blog-Inhalte, das ursprüngliche Influencer Marketing, sind trotz all der neuartigen Influencer Marketing Taktiken auch heute noch sehr beliebt.

Kelly Mindell, bekannt als Studio DIY, baute ihre Marke ursprünglich durch das Teilen von farbenfrohen und unterhaltsamen Projekten in ihrem Blog auf. Während sich die Marke in den letzten Jahren zu einem Imperium entwickelt hat, steht der Blog-Content immer noch im Mittelpunkt ihres schillernden Universums. Marken wie HERSHEY'S vertrauen auf sie, um ihre LeserInnen über Produkte wie Cupcake Kisses aufzuklären – ein Produkt, das Mindell dank ihrer Backkünste in eine trendige, süße Nascherei für den Valentinstag verwandelt hat.

💡Während Kanäle wie YouTube und Instagram schnelle Hits liefern und für Aufmerksamkeit sorgen, ermöglicht ein Blog mit redaktionellem Inhalt eine ausführliche Begutachtung von Produkten, Dienstleistungen und Erfahrungen.

Je länger sich jemand mit (Marken-)Content beschäftigt, ihn liest und darüber nachdenkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er oder sie ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung testet.

Die Inhalte eines Bloggers sprechen für sich, also solltest du bei der Suche nach redaktionellen Influencern deine Hausaufgaben erledigen und dich im Vorfeld gut informieren.

Eine Influencer Datenbank ist dabei sehr hilfreich, denn dort kannst du die behandelten Themen recherchieren, nach Keywords suchen und dich über die Social Profile der Influencer informieren (und darüber, welche Art von Publikumsinteresse sie wecken).

Erhalte noch heute eine kostenlose Demo unserer Influencer Marketing Plattform und starte mit deiner erfolgreichen Influencer Marketing Kampagne!

Schau dir andere Social Channels an

Auch Kanäle wie Twitter, Pinterest und Facebook gehören zum Influencer Marketing, dienen aber oft nur als zweitrangige Kanäle für die Veröffentlichung. Links zu Blogbeiträgen werden geteilt, Anleitungen werden gepinnt und Diskussionen werden retweetet. Doch kreative Aktionen, die mit bestimmten Funktionen der Plattformen verlinkt sind (z. B. ein Facebook-Live-Event oder ein gut platzierter Tweet) und in eurer Influencer Marketing Strategie Platz finden, können einiges bewirken.

„Fast 40 % der Twitter-Nutzer erklären, dass sie aufgrund eines Influencer-Tweets schon einmal einen Kauf getätigt haben“ (Quelle: Influencer Marketing Hub) – es ist also wichtig, diese Kanäle nicht außer Acht zu lassen.

Unabhängig davon, welche Kanäle für Influencer-Content gewählt werden: Die Social Media Channels müssen stets durch die Augen eurer Zielgruppe betrachtet werden. Auf diese Weise versteht ihr, wo die Entdeckung, die Überlegung und die Entscheidung für eure Marke stattfinden.

Wichtige Tipps für deine Influencer Marketing Strategie

Die besten Influencer Marketing Strategien weisen den Weg, wie man die einzigartige Sichtweise, das Publikum und den Stil eines Creators für etwas nutzen kann, das eine Marke im Alleingang nicht erreichen kann.

Hier sind einige Punkte, die du dir merken solltest:

Blicke über die Anzahl der Follower hinaus

Einer der größten Trugschlüsse beim Influencer Marketing ist, dass je größer die Anzahl der Follower, desto besser die Chancen auf Erfolg. Achte bei der Überprüfung von Influencern vielmehr auf das Engagement ihrer Follower.

Tipp: Mikro-Influencer haben in der Regel die engagiertesten Follower.

Zusammenarbeit anstatt Vorgaben

Influencer sind ihre eigenen Creative Directors. Auch wenn es sich dir oder euch als Marke schwerfällt, die komplette Kontrolle über eine Idee abzugeben, darf nicht vergessen werden, dass Influencer hart für den Aufbau ihres Publikums und ihrer persönlichen Marke gearbeitet haben.

Tipp: Starte jede Kampagne mit einer Einladung an die Influencer, ihre eigenen Ideen zur Erreichung ihrer Zielgruppe unter Berücksichtigung eurer Ziele zu entwickeln und zu präsentieren.

Offenlegung der Partnerschaft

Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde hat ihre Richtlinien für gesponserte Werbung aktualisiert und verlangt, dass die meisten Influencer-Promotionen als solche gekennzeichnet werden müssen. Marken, die dies unterlassen, riskieren teure Geldstrafen und andere rechtliche Konsequenzen.

Bitte um Exklusivität

Handle eine Vereinbarung aus, die sicherstellt, dass ein Influencer nicht direkt nach eurer Zusammenarbeit eine Partnerschaft mit einem Konkurrenten eingehen darf. Üblich sind Zeiträume von 6 Monaten bis zu einem Jahr.

Tracke den ROI

Bei der Veröffentlichung von Content und dem daraus resultierenden Engagement verlässt du dich höchstwahrscheinlich auf die eigenen Kanäle des Influencers. Vergewissere dich, dass du Zugang zu den Daten hast oder ein fester Zeitplan für das Reporting besteht, damit du jeden neuen Follower, Hashtag-Klick, Website-Besuch oder Kauf deiner Influencer Marketingkampagne zuschreiben kannst.

Nun solltest du bereit sein, eine erfolgreiche Influencer Marketing Strategie zu entwickeln, bei der du die Plattformen identifizierst, auf denen deine Zielgruppe aktiv ist, die Influencer recherchierst, die den größten Erfolg versprechen, und Partnerschaften mit Influencern eingehst, die mit deinen Kampagnenzielen übereinstimmen!

