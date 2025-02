Die Vorteile, die sich aus der Zusammenarbeit mit Macro-Influencern bei Marketingkampagnen ergeben, liegen auf der Hand. Sie haben ein riesiges Publikum. Sie verstehen, worauf es beim Influencer Marketing ankommt. Und sie wissen, wie man begeisternde Inhalte produziert. Aber sind Macro-Influencer auch das Richtige für deine Kampagne?

Influencer gibt es in allen Formen und Größen, von namhaften Prominenten bis hin zu Nano-Influencern mit einigen tausend Followern. Doch eines haben sie gemeinsam: Alle diese Influencer können etwas bewirken. Die Kunst besteht darin, herauszufinden, was für eure Kampagnenziele, eure Zielgruppe und euer Budget am sinnvollsten ist. In manchen Fällen sind Macro-Influencer ein guter Mittelweg, um eurer Kampagne Aufwind zu geben.

Schauen wir uns an, was Macro-Influencer sind und wie man sie für Markenkooperationen findet.

Was sind Macro-Influencer?

Unter einem Macro-Influencer versteht man einen Content-Creator mit einer großen Followerschaft, in der Regel zwischen 100.000 und 1 Million.

Viele Macro-Influencer stammen aus den Bereichen Fernsehen, Sport oder anderen prominenten Rollen. Aufgrund ihrer Sichtbarkeit und Beliebtheit konnten sie ihre Followerzahlen in der Regel deutlich schneller aufbauen als Micro Influencer oder Nano Influencer. Dennoch sind sie nicht so bekannt wie Top-Prominente oder der Bundespräsident.

Worin unterscheiden sich eigentlich Nano-Influencer, Micro-Influencer, Macro-Influencer und Mega-Influencer? In erster Linie durch die Anzahl der Follower.

Nano-Influencer haben in der Regel zwischen 1.000 und 10.000 Follower, Micro-Influencer zwischen 10.000 und 100.000. Die Königsklasse ist, wie der Name bereits andeutet, die der Mega-Influencer mit über einer Million Followern.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Macro Influencern

Macro Influencer bieten die perfekte Mischung aus Reichweite und Engagement. Sie sind eine kluge Wahl für Marken, die ihre Bekanntheit steigern wollen, ohne dabei an Authentizität zu verlieren. Im Gegensatz zu Mega Influencern oder Celebrities pflegen sie eine starke Verbindung zu ihrem Publikum und erreichen gleichzeitig eine große Masse.

Ideale Balance zwischen Reichweite und Engagement – Mit einer großen, aber treuen Fangemeinde können Macro-Influencer die Bekanntheit einer Marke steigern und gleichzeitig sinnvolle Interaktionen fördern.

– Mit einer großen, aber treuen Fangemeinde können Macro-Influencer die Bekanntheit einer Marke steigern und gleichzeitig sinnvolle Interaktionen fördern. Etablierte Autorität und Vertrauen – Sie werden oft als Experten in ihrer Nische angesehen, was ihre Empfehlungen glaubwürdiger macht als die von prominenten Influencern.

– Sie werden oft als Experten in ihrer Nische angesehen, was ihre Empfehlungen glaubwürdiger macht als die von prominenten Influencern. Hochwertige Content-Erstellung – Viele Macro-Influencer haben hohe Ansprüche an ihre eigenen Inhalte. Ihre inhaltlichen Standards stellen sicher, dass Markenkooperationen professionell und ansprechend wirken.

– Viele Macro-Influencer haben hohe Ansprüche an ihre eigenen Inhalte. Ihre inhaltlichen Standards stellen sicher, dass Markenkooperationen professionell und ansprechend wirken. Erweiterung der Zielgruppe durch größere Reichweite – Die große Followerschaft von Macro-Influencern setzt sich aus verschiedenen demographischen Gruppen zusammen und hilft Marken, neue potenzielle Kunden in relevanten Märkten zu erreichen.

Durch die Zusammenarbeit mit Macro-Influencern können Marken ein sehr engagiertes Publikum erreichen und gleichzeitig von professioneller, vertrauenswürdiger und skalierbarer Publicity profitieren.

Tipps zur Auswahl der richtigen Macro-Influencer

Beim Influencer Marketing geht es nicht bloß darum, Kleidung, Schuhe und Beauty-Produkte zu promoten. Unternehmen aller Art und Größe nutzen die starke Social Media Präsenz von Influencern, um ihre Markenbekanntheit zu steigern und durch mehr Reichweite ihrer Zielgruppe zu vergrößern. Im Folgenden erfährst du, wie du nach einem Macro-Influencer suchen kannst, der dich mit deiner Zielgruppe zusammenbringt.

Um Influencer in eurer Nische zu finden, kannst du die verschiedenen Social Media-Kanäle manuell durchsuchen. Du kannst dir dein Leben aber auch einfacher machen und spezielle Tools zur Influencer-Suche verwenden.

Mit der Influencer Marketing Plattform Klear von Meltwater lassen sich Influencer beispielsweise anhand bestimmter Kriterien wie Macro-Influencer-Status, Zielgruppengröße, Interaktionsraten, Nische und mehr identifizieren. So kannst du eine Vorauswahl von Macro-Influencern treffen, die gut zu deiner Kampagne passen könnten, und sie anschließend genauer bewerten.

Überprüfe die Engagement-Raten

Achte bei der Auswahl der passenden Influencer nicht nur auf die Anzahl der Follower. Engagement-Raten geben Aufschluss über die Effektivität eines Influencers.

Fake-Follower gibt es wie Sand am Meer, auch bei Macro-Influencern. Manche Influencer erstellen bewusst Fake-Accounts, um den Eindruck einer größeren Followerschaft zu erwecken.

In anderen Fällen sind die Follower vielleicht kaum an den Inhalten des Influencers interessiert.

Eine hohe Engagement-Rate bedeutet in der Regel eine aktive und interessierte Followerschaft – und damit eine Partnerschaft, die von mehr Menschen wahrgenommen wird.

Achte auf die Qualität des Contents

Schau dir die Inhalte des Influencers an, um zu beurteilen, ob sie zu eurer Marke und eurem bevorzugten Stil passen. Die Inhalte müssen hochwertig und professionell sein und vor allem bei eurer Zielgruppe Anklang finden.

Wenn der Influencer beispielsweise Kraftausdrücke in seinen Inhalten verwendet, könnte dies ein schlechtes Licht auf eure Marke werfen. Vielleicht passt die Ausdrucksweise des Influencers aber auch zu eurem Tone of Voice. Steht ihr für bestimmte Werte, wie z. B. vegane Produkte oder familienorientierte Inhalte? Eine hohe Übereinstimmung in Bezug auf Werte und Qualität der Inhalte sorgt dafür, dass eure Marke vom Publikum des Influencers positiv wahrgenommen wird.

Schau dir vergangene Markenkooperationen an

Macro-Influencer sind heiß begehrt und haben wahrscheinlich bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Marken. Schau ihre Inhalte an, um dir einen Überblick über ihre bisherigen Partnerschaften zu verschaffen. Stelle sicher, dass keine Marken darunter sind, mit denen ihr nicht in Verbindung gebracht werden möchtet – denn letztendlich ist der Influencer ein Aushängeschild eurer Marke!

Nimm direkt Kontakt mit dem Influencer auf

Wenn du einige passende Macro-Influencer gefunden hast, stelle dich und deine Marke vor und schaue, in welche Richtung sich die Gespräche entwickeln. Nutze die Gelegenheit, um Fragen zu ihrem Publikum, ihren bevorzugten Inhalten, den Marken, hinter denen sie stehen, und ihren persönlichen Werten zu stellen.

Oft gibt dir ein Blick auf die Inhalte und die Influencer Marketing KPIs einen guten Anhaltspunkt. Es lohnt sich jedoch, die eigenen Daten mit den Worten der Influencer abzugleichen, um ein besseres Bild von deinem potenziellen Kooperationspartner zu erhalten.

Maximierung des Impacts von Macro-Influencer Kampagnen

Die Publikumsgröße allein ist noch längst keine Garantie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du den Impact deiner Kampagne maximieren und gleichzeitig deinen Influencer-Partnern die Führung überlassen kannst.

Kommuniziere deine Ziele im Voraus

Auch wenn du bei der Erstellung von Inhalten in erster Linie auf das Urteilsvermögen deines Influencers angewiesen bist, musst du deine Ziele klar formulieren. Erläutere, was du von der Partnerschaft erwartest, sei es der Aufbau einer eigenen Social Media Followerschaft oder unmittelbare Verkäufe. Das hilft dem Influencer, die beste Möglichkeit zur Bewerbung eurer Marke zu finden.

Erstelle ein Kampagnen-Briefing

Damit der Influencer seine Aufgaben erfolgreich erfüllen kann, benötigt er möglichst viele Informationen. Ein Kampagnen-Briefing kann das Ziel der Kampagne, das beworbene Produkt (falls relevant), das geplante Startdatum, die Dauer der Kampagne, Links zu einer Landingpage oder einem Produkt, spezielle Rabattcodes und weitere Informationen enthalten. Damit gibst du dem Influencer einen Leitfaden an die Hand und lässt ihm gleichzeitig die kreative Freiheit, seine Authentizität zu bewahren.

Tipp: Wir haben eine Vorlage für ein Influencer Kampagnen Briefing erstellt, mit dem du sofort loslegen kannst.

Weitere wichtige Bestandteile des Kampagnen-Briefings sind der Brand Style Guide und weitere Richtlinien. Damit erhält der Influencer einen Einblick in eure Marke und kann euch auf authentische Weise präsentieren. In den Guidelines können beispielsweise bestimmte Wörter oder Formulierungen enthalten sein, die ihr in eurem Marketing verwenden möchtet.

Beobachte die Kampagnen-Performance

Verwende ein Social Media Analytics Tool, um deine Kampagne in Echtzeit zu beobachten. Klear ermöglicht dir beispielsweise das Tracking der Engagement-Raten, der Anzahl der Posts und des Earned-Media-Werts direkt über die Plattform. Durch die Kombination von Insights aus mehreren Analysetools erhältst du ein vollständiges Bild vom Erfolg deiner Kampagne.

Macro-Influencer Best Practices

Die Zusammenarbeit mit Macro-Influencern erfordert etwas mehr Fingerspitzengefühl und strategische Planung als die Zusammenarbeit mit kleineren Influencern. Macro-Influencer arbeiten in der Regel mit mehr als einer Marke gleichzeitig zusammen. Die Vergütung für einen Beitrag ist höher. Und sie gehen bei der Auswahl der Marken, mit denen sie zusammenarbeiten, selektiver vor.

Um das Interesse von Macro-Influencern zu wecken und eine Zusammenarbeit in die Wege zu leiten, empfehlen sich folgende Best Practices:

Gewähre kreative Freiheit

Influencer kennen ihr Publikum besser als alle anderen. Gib ihnen die Freiheit, Inhalte auf ihre eigene Art und Weise zu erstellen. Das wirkt auf ihre Follower natürlicher und authentischer.

Setze einen Vertrag auf

Im Vergleich zu kleineren Influencern verfolgen die meisten Macro-Influencer bei ihren Kooperationen einen geschäftlichen Ansatz. Für viele sind Markenpartnerschaften eine Haupteinnahmequelle. Mit einem Influencer-Vertrag, der sowohl den Influencer als auch eure Marke schützt, untermauert ihr diese professionelle Vorgehensweise. Der Vertrag sollte klare Angaben zu den zu erbringenden Leistungen, dem Zeitrahmen, den Zahlungen und anderen Bedingungen enthalten. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die gleichen Vorstellungen und Erwartungen haben.

Biete ihnen Anreize

Macro-Influencer erwarten bei einer Zusammenarbeit oft mehr als nur eine finanzielle Vergütung pro Post. Sie sind es gewohnt, von Marken mit Influencer-Geschenken und anderen Vorteilen umworben zu werden, also überlege dir, was ihr ihnen sonst noch anbieten könnt. Vielleicht eine Bezahlung plus ein kostenloses Produktmuster, exklusive Inhalte oder ein anderes verlockendes Angebot.

Fallstudien: Erfolgreiche Macro-Influencer-Kampagnen

Marken auf der ganzen Welt feiern mit Macro-Influencer Marketing riesige Erfolge. Sieh dir diese Macro-Influencer Beispiele an, um dich für deine nächste Kampagne inspirieren zu lassen.

Puma

Die globale Sportmarke Puma spricht verschiedene Zielgruppen an und benötigte eine einfache Möglichkeit, ihre Inhalte an lokale Märkte anzupassen. Die beauftragte Agentur nutzte die Daten von Klear, um Nischenzielgruppen in bestimmten Städten auf der ganzen Welt zu identifizieren.

Manuelle Prozesse hätten die Suche für diese Kampagne schwierig gemacht. Mit den verfügbaren Zielgruppendaten war es hingegen ein Leichtes, die passenden Influencer zu finden, insbesondere solche mit einer engagierten Anhängerschaft.

Starlight Children’s Foundation

Die gemeinnützige Organisation Starlight Children's Foundation ist maßgeblich auf Spenden angewiesen. Durch den Einsatz von Influencern zur Förderung von Spenden für wohltätige Zwecke kann die Organisation mehr bedürftigen Kindern und Jugendlichen helfen.

Die Organisation nutzte Klear, um mehr über die einzelnen Influencer zu erfahren, frühere Inhalte und Markenkooperationen einzusehen, die Engagement-Raten zu verfolgen und vieles mehr. Auf diese Weise wird vor dem Eingehen einer Partnerschaft sichergestellt, dass der Influencer gut zur Marke passt.

BBVA Bank

Nicht nur Menschen können Macro-Influencer sein. Laut Definition haben Macro-Influencer mindestens 100.000 Follower – also kann es sich auch um einen Social Media Account handeln, der sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt.

Quelle

Ein Beispiel dafür ist die BBVA, die einen beliebten TikTok Account nutzte, um das Bewusstsein für den CO2-Fußabdruck und die Wichtigkeit des Umweltschutzes zu schärfen. Das Unternehmen schickte 28 Meter lange Fußabdrücke nach Lugo, Barcelona und Madrid, um seine Umweltwerte zu veranschaulichen, und nutzte dann den TikTok-Account von Ac2ality, um seinen PR-Stunt in der Öffentlichkeit zu verbreiten.

Wie Klear eure Macro-Influencer Kampagnen zum Erfolg führt

Meltwaters Influencer Marketing Plattform Klear bietet End-to-End-Influencer-Management auf einer einzigen Plattform. Du kannst Macro-Influencer anhand ausgewählter Kriterien finden, überprüfen und kontaktieren. Sende ihnen Nachrichten, verwalte Verträge, sieh dir den Content an und verfolge die Performance – alles an einem Ort. So erhältst du den besten Überblick über jeden Influencer und jede Kampagne.

