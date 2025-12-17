What's Trending? Aktuelle TikTok Trends 2023

TikTok hat sich von einer reinen Entertainment-Plattform zu einem unverzichtbaren Marketingkanal entwickelt. Für Marken ist es entscheidend, die aktuellen TikTok Trends zu verstehen und zu nutzen, um relevant zu bleiben und ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. Entgegen der Annahme, die App sei nur für die Generation Z relevant, bietet sie Unternehmen jeder Größe enorme Chancen für Wachstum und Engagement.

Dieser Guide zeigt dir die wichtigsten Trends für 2026, erklärt, warum sie für deine Strategie entscheidend sind und wie du sie für deine Marke nutzen kannst.

Inhalt

TikTok-Lesetipps: Der Aufstieg von TikTok: Ein Leitfaden für Marketer, TikTok Statistiken, die du kennen musst, TikTok Scheduler: Die besten TikTok Scheduling Tools, TikTok Verifizieren: Wie bekommt man den blauen Haken?, On-Demand Webinar: Branding auf TikTok

Was sind TikTok Trends?

Ein TikTok Trend ist eine Sammlung von Videos, die durch gemeinsame Merkmale wie einen bestimmten Sound, einen TikTok Hashtag, einen visuellen Effekt oder ein Thema verbunden sind. Diese Trends inspirieren andere Nutzer dazu, eigene Versionen zu erstellen oder sich mit ähnlichen Inhalten auseinanderzusetzen. Sie schaffen ein Gefühl der Gemeinschaft und geben deinem Content einen Anknüpfungspunkt, der die Sichtbarkeit erhöht.

Warum sind TikTok Trends für dein Marketing entscheidend?

Trends sind das Herzstück des TikTok-Algorithmus. Wenn du sie nutzt, signalisierst du der Plattform, dass dein Content aktuell und relevant ist. Das führt zu einer höheren Reichweite, da deine Videos im Kontext ähnlicher, populärer Inhalte ausgespielt werden. Für Marketer ist das Beobachten von Trends essentiell, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Die Teilnahme an Trends hilft dir, deine Zielgruppe auf authentische Weise anzusprechen und das Engagement zu steigern. Anstatt zu versuchen, das Rad neu zu erfinden, kannst du auf bewährte Formate zurückgreifen, die bereits auf Anklang stoßen. Dies gilt nicht nur für TikTok, sondern ist Teil der Beobachtung von allgemeinen Social Media Trends auf allen Kanälen.

Tipp: Das sind die besten Zeiten zum Posten auf TikTok. Und hier erfährst du mehr zum TikTok Creator Fund.

Die Top 14 TikTok Trends für 2026 im Detail

Hier sind die Formate und Themen, die auch 2026 die "For You"-Pages dominieren werden. Nutze sie als Inspiration für deine Content-Strategie.

1. Branded Hashtag Challenges

Hashtag Challenges (HTCs) sind ein mächtiges Werkzeug zur Steigerung der Markenbekanntheit. Du erstellst einen gebrandeten Hashtag und forderst deine Follower auf, Videos zu einem bestimmten Thema zu posten. Erfolgreiche HTCs generieren massenhaft User Generated Content (UGC), der deine Reichweite exponentiell vergrößert.

Lesetipps: Der große Hashtag Guide, Die besten User-Generated Content Beispiele, Die besten Social Media Marketing Beispiele

2. Authentizität durch Personal Branding

Der Aufbau einer starken persönlichen Marke wird immer wichtiger. Creators, aber auch Unternehmenssprecher, die authentisch und nahbar auftreten, bauen eine loyale Community auf. Indem du ein Gesicht hinter der Marke zeigst, schaffst du Vertrauen und steigerst deine Markenbekanntheit nachhaltig.

Content-Empfehlungen: Personal Branding Guide, Webinar: Vom Praktikanten zum CEO - Personal Branding, Die 10 größten Fails im Personal Branding in Social Media

Oddly Satisfying Videos

Videos, die ein Gefühl der Befriedigung auslösen (Oddly Satisfying), sind eine feste Größe. Denke an perfekt aufgetragene Tortenglasur, symmetrische Anordnungen oder ASMR-Sounds. Diese Videos fesseln die Zuschauer, weil sie visuell ansprechend und beruhigend sind. Marken können dies nutzen, um Produktionsprozesse oder die Anwendung ihrer Produkte zu zeigen.

Stelle dir vor, wie jemand einen Raum kunstvoll bemalt oder eine Torte mit perfekter Präzision verziert. Sanft gleitende Kalligrafie-Stifte, die perfekte Kreise zeichnen, oder sogar Hände, die Bausteine auf kreative Art und Weise zusammensetzen. Bonuspunkte gibt für die Untermalung des Videos mit beruhigender Musik.

Kreative Tanz-Challenges

Tanz-Challenges haben TikTok berühmt gemacht und sind auch 2026 noch relevant. Sie funktionieren am besten mit originellen oder wiedererkennbaren Sounds. Marken können eigene Challenges initiieren oder auf bestehende aufspringen, um ihre Agilität und ihren Humor zu beweisen und das Engagement der Community zu fördern.

Klassische Lip-Sync-Videos

Lip-Sync-Videos sind ein zeitloser Klassiker auf TikTok. Sie sind einfach zu produzieren und bieten unendliche kreative Möglichkeiten, um auf humorvolle oder emotionale Weise mit der Community zu interagieren. Nutze bekannte Zitate aus Filmen, viralen Sounds oder Song-Ausschnitte, um deine Markenbotschaft unterhaltsam zu verpacken.

„Ein Tag im Leben von...“-Videos

Diese Videos geben authentische Einblicke in den Alltag einer Person oder eines Unternehmens. Sie bauen Barrieren ab und schaffen eine persönliche Verbindung zu den Zuschauern. Zeige den Alltag in deinem Büro, einen typischen Arbeitstag eines Mitarbeiters oder den Entstehungsprozess eines Produkts, um Transparenz und Nähe zu demonstrieren

Schwarzer oder schräger Humor

TikTok ist bekannt für seinen oft schrägen und unzensierten Humor. Marken, die sich trauen, auch mal eine dreistere oder selbstironische Seite zu zeigen, heben sich von der Masse ab. Dieser Trend eignet sich hervorragend, um eine jüngere, internetaffine Zielgruppe anzusprechen und als Marke menschlicher zu wirken.

Content für Nischen und Subkulturen

Der TikTok-Algorithmus fördert Nischeninhalte. Spezifische Communities wie #BookTok (Bücher), #GymTok (Fitness) oder #CleanTok (Reinigungstipps) ermöglichen es Marken, eine hochgradig relevante Zielgruppe ohne große Streuverluste zu erreichen. Finde die Subkultur, die zu deiner Marke passt, und werde Teil der Konversation.

Anspielungen auf die Popkultur

Inhalte, die sich auf aktuelle Filme, Serien oder virale Momente beziehen, erzeugen sofortige Wiedererkennung und Relevanz. Ob es sich um ein Zitat aus einer beliebten Serie oder die Nachstellung einer berühmten Szene handelt – Popkultur-Referenzen machen deinen Content teilbar und unterhaltsam.

Videos mit der ganzen Familie (oder dem Team)

Videos, in denen Familienmitglieder oder das gesamte Team auftreten, wirken besonders authentisch und sympathisch. Pranks, gemeinsame Challenges oder humorvolle Einblicke in die "Betriebsfamilie" stärken das Image deiner Marke und zeigen eine nahbare, menschliche Seite.

Wenn du diesen Trend für dein TikTok Marketing nutzen möchtest, bietet sich die Möglichkeit, deine KollegInnen als "Betriebsfamilie" in Szene zu setzen.

Glow-Up- und Transformationsvideos

Glow-Up-Videos zeigen eine beeindruckende Vorher-Nachher-Verwandlung. Dieser Trend lässt sich perfekt auf Marken anwenden: Zeige die Transformation eines Produkts, das Redesign eines Logos oder den Umbau eines Büros. Der visuelle Effekt fesselt die Zuschauer und erzeugt Spannung bis zum finalen Ergebnis.

Verletzlichkeit und emotionale Ehrlichkeit

Authentizität bedeutet auch, Verletzlichkeit zu zeigen. Inhalte, in denen über Herausforderungen, Misserfolge oder persönliche Geschichten gesprochen wird, schaffen eine tiefe emotionale Verbindung. Marken können diesen Trend nutzen, um über ihre Gründungsgeschichte, überwundene Hürden oder ihr soziales Engagement zu sprechen.

Interaktive Mitmach-Videos

Fordere deine Community direkt zur Interaktion auf. Stelle eine Frage in deinem Video und bitte um Antworten in den Kommentaren, starte ein "Vervollständige den Satz"-Spiel oder rufe zu Duetten auf. Diese Art von Content steigert nicht nur die Engagement-Rate, sondern liefert dir auch wertvolles Feedback von deiner Zielgruppe.

Behind-The-Scenes („Hinter den Kulissen“)-Videos

Gewähre deinem Publikum einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Zeige, wie ein Produkt hergestellt wird, stelle Teammitglieder vor oder dokumentiere die Vorbereitungen für ein Event. Dieser ungeschliffene Content wirkt authentisch und gibt den Zuschauern das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein.

Tipp: Dieser TikTok Trend eignet sich auch hervorragend für Unternehmensaccounts, die KonsumentInnen einen Einblick in ihre Büroräume, Produktionsstätten oder Arbeitsabläufe geben möchten.

So findest du selbst neue TikTok Trends

Um neue TikTok Trends frühzeitig zu erkennen, musst du aktiv auf der Plattform unterwegs sein. Hier sind die besten Methoden:

Analysiere deine "For You"-Page: Der Algorithmus zeigt dir, was gerade populär ist. Achte auf wiederkehrende Sounds, Formate oder Hashtags.

Der Algorithmus zeigt dir, was gerade populär ist. Achte auf wiederkehrende Sounds, Formate oder Hashtags. Nutze die "Entdecken"-Seite: TikTok kuratiert hier aufstrebende Trends und Hashtags. Schaue dir regelmäßig die Reiter "Trends", "Sounds" und "Effekte" an.

TikTok kuratiert hier aufstrebende Trends und Hashtags. Schaue dir regelmäßig die Reiter "Trends", "Sounds" und "Effekte" an. Folge relevanten Creator: Große Influencer sind oft die ersten, die neue Trends aufgreifen oder selbst setzen. Identifiziere die Meinungsführer in deiner Nische.

Große Influencer sind oft die ersten, die neue Trends aufgreifen oder selbst setzen. Identifiziere die Meinungsführer in deiner Nische. Verwende professionelle Tools: Um Trends datengestützt zu identifizieren, sind spezialisierte Methoden zur Trenderkennung (Trendspotting) notwendig. Social-Listening-Plattformen helfen dir, aufkommende Muster zu erkennen, bevor sie den Mainstream erreichen.

Häufig gestellte Fragen zu TikTok Trends

Wie schnell ändern sich TikTok Trends?

TikTok Trends sind extrem schnelllebig. Einige halten sich nur wenige Tage, während andere über mehrere Wochen oder sogar Monate relevant bleiben. Wichtig ist, schnell zu reagieren, aber nur auf Trends aufzuspringen, die authentisch zu deiner Marke passen.

Muss mein Unternehmen bei jedem TikTok Trend mitmachen?

Nein, auf keinen Fall. Qualität geht vor Quantität. Wähle nur die Trends aus, die zu deiner Markenbotschaft, deinen Werten und deiner Zielgruppe passen. Eine erzwungene Teilnahme kann schnell unauthentisch wirken und nach hinten losgehen.

Wie viel Budget sollte ich für TikTok Trends einplanen?

Das Schöne an TikTok ist, dass viele Trends organisch und mit wenig Budget umgesetzt werden können. Plane Ressourcen für die Zeit zur Content-Erstellung ein. Für größere Kampagnen, wie Branded Hashtag Challenges mit Influencern, ist ein separates Budget für Anzeigenschaltung und Creator-Honorare sinnvoll.

Können auch B2B-Unternehmen TikTok Trends nutzen?

Ja, absolut. B2B-Unternehmen können Trends nutzen, um ihre Arbeitgebermarke zu stärken (z. B. durch "Ein Tag im Leben"-Videos), komplexe Themen einfach zu erklären oder einen Blick hinter die Kulissen ihrer Unternehmenskultur zu gewähren. Der Fokus liegt hier auf Authentizität und dem Aufbau von Vertrauen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Trend und einer viralen Challenge?

Ein Trend ist oft breiter gefasst und kann ein Sound, ein Format oder ein Thema sein. Eine virale Challenge ist eine spezifische Form eines Trends, die Nutzer explizit zur Teilnahme an einer bestimmten Aktion auffordert, meist unter einem definierten Hashtag. Jede Challenge ist Teil eines Trends, aber nicht jeder Trend ist eine Challenge.