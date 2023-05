What's Trending? Aktuelle TikTok Trends 2023

TikTok ist in den letzten Jahren so richtig durchgestartet und eröffnet Marketers eine Fülle von Möglichkeiten, Neues zu lernen und Trends zu entdecken. Entgegen der vorherrschenden Meinung ist TikTok nicht nur für die Generation Z und die Millennials, die auf die virale Verbreitung ihrer Beiträge abzielen, interessant. Auch für Marken, die über die neuesten TikTok-Trends auf dem Laufenden sind, kann die Plattform äußerst wertvoll sein.

TikTok Trends sorgen für das Gemeinschaftsgefühl, für das TikTok so bekannt ist. Eurer Kurzvideo-Content wird mehr Beachtung finden, wenn er an ein bestimmtes Thema anknüpft und geteilt werden kann, als wenn ihr einfach euer eigenes Ding dreht. Die Trends auf TikTok geben dir wertvolle Hinweise darauf, welche Art von Content erstellt werden soll.

Sehen wir uns also an, welche TikTok Trends sich im Jahr 2023 abzeichnen und wie ihr weitere Trends für die Ausrichtung eurer Strategie entdecken könnt.

Was sind TikTok Trends?

TikTok Trends sind Zusammenstellungen von Videoinhalten, die bestimmte Gemeinsamkeiten, Themen, Hashtags, Lieder oder Sounds teilen. Diese Trends ermutigen andere, sich bei TikTok einzubringen, entweder durch das Posten eigener Beiträge oder indem sie sich mit ähnlichen Inhalten beschäftigen.

Ein Blick auf die Videos, die auf TikTok gerade angesagt sind, kann euch Ideen für eure eigene Content-Strategie liefern. Zudem kann es eurem Content, wenn er neben ähnlichen Beiträgen erscheint, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

TikTok Trends ändern sich ständig. Deshalb ist es für Marketers und die Optimierung ihrer Präsenz auf TikTok wichtig, stets über die aktuellen TikTok Trends auf dem Laufenden zu bleiben.

Warum sind TikTok Trends wichtig?

Hast du schon mal versucht, ein bewegliches Ziel zu treffen? Wenn du nicht weißt, wohin sich die Zielscheibe bewegt, ist es schwierig, einen Volltreffer zu landen.

Marketer wissen, dass es sich mit Trends und den Vorlieben der Konsumenten ähnlich verhält. Du weißt nie, was sie als nächstes tun werden oder welcher neue, heiße Trend gerade aufkommt. Es sei denn, ihr habt eine solide Marketingstrategie entwickelt.

Die kontinuierliche Beobachtung von TikTok Trends ist für kontinuierliches Wachstum unverzichtbar. Wenn ihr bewusst die am schnellsten wachsenden TikTok Trends im Auge behaltet, ist euer Content stets relevant und kann auf die angesagten Themen abgestimmt werden.

Die Beobachtung von Social Media Trends gehört dabei zu den bewährten Verfahren und gilt für alle Social Channels, wie Instagram, Facebook, YouTube oder LinkedIn. Influencer, mit denen du heute zusammenarbeitest, sind nächstes Jahr vielleicht schon ein alter Hut, der coole Split-Screen-Effekt in deinem letzten Video Schnee von gestern und durch ein neues Feature ersetzt worden. User verbringen vielleicht mehr oder weniger Zeit in der TikTok App, was sich auf eure Strategie auswirken kann. Influencer Marketing könnte an Glanz verlieren (auch wenn das in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht der Fall sein wird). Ein ungewöhnlicher viraler TikTok Post liefert vielleicht Inspiration für euren nächsten Beitrag.

Ganz gleich, ob du eine Marketingstrategie für ein kleines Unternehmen entwickelst oder für die Markenbekanntheit einer globalen Marke verantwortlich bist - die Entdeckung von TikTok Trends kann euch einen festen Platz in der App einräumen.

14 aktuelle TikTok Trends 2023

Wir haben einige der neuen TikTok Trends zusammengestellt, die bei den Usern besonders beliebt sind - selbstverständlich basierend auf Daten und Recherchen. Sehen wir uns diese also an, um eure Kreativität zu beflügeln:

1. Branded Hashtag Challenges

Hashtag Challenges (HTCs) sind einer der beliebtesten TikTok Trends. Dabei verwendet ihr einen Hashtag eurer Wahl und die Follower werden aufgefordert, ihren eigenen Beitrag in Anlehnung an die Challenge zu erstellen.

Die TeilnehmerInnen binden den gebrandeten Hashtag in ihren Content ein und verhelfen so eurem Hashtag und eurer Marke zu mehr Reichweite.

Dazu fällt uns der Hashtag #TogetherWeGoFar von Peloton ein. Der Hashtag hat nicht nur ein Bild von Verbundenheit und Gruppenzusammenhalt geweckt, sondern auch eine Reihe von nutzergenerierten Inhalten rund um die Kernprodukte der Marke hervorgebracht.

2. Eine starke persönliche Marke (Personal Brand)

Content Creators tragen maßgeblich zum Erfolg von TikTok bei. Deshalb liegt es auf der Hand, dass immer mehr Menschen ihre eigene persönliche Marke etablieren wollen, denn diese sorgt für einen höheren Wiedererkennungswert.

3. Seltsam zufriedenstellende Videos

Zufriedenstellende Videos (auch "Oddly Satisfying Videos" genannt) haben sich zu einer eigenen TikTok-Kategorie entwickelt.

Hierbei handelt es sich um Videos, bei denen du einfach nicht wegschauen kannst, weil sie so, nun ja, zufriedenstellend sind.

Stelle dir vor, wie jemand einen Raum kunstvoll bemalt oder eine Torte mit perfekter Präzision verziert. Sanft gleitende Kalligrafie-Stifte, die perfekte Kreise zeichnen, oder sogar Hände, die Bausteine auf kreative Art und Weise zusammensetzen. Bonuspunkte gibt für die Untermalung des Videos mit beruhigender Musik.

4. Tanz-Challenges

Ein weiterer TikTok Trend, sind Tanz-Challenges (vor allem solche mit Original-Sounds). Diese haben der Plattform zu weltweitem Ruhm verholfen.

TikToker tanzen einen speziellen Tanz und fordern dann andere dazu auf, diesen zu kopieren (natürlich unter Verwendung des Tanz-Challenge-Hashtags). Ein weiteres Beispiel dafür, wie TikTok die Community und das Engagement stärkt.

5. Lip Sync-Videos

Lip Sync-Videos werden auf TikTok wahrscheinlich nie aus der Mode kommen. Ursprünglich diente TikTik sogar als Plattform für Lip Sync, auf der NutzerInnen ihre Lieblingssongs auf skurrile Weise mitsingen konnten.

Sie sind so beliebt wie eh und je und lassen sich zudem kinderleicht erstellen.

Starte einfach ein neues Video Wähle ein Lied aus Gehe zurück zum Aufnahmebildschirm Wähle den Teil des Liedes, den du lipsyncen möchtest Drücke auf "Aufnahme" und dein nächster Post ist bereit!

6. „Ein Tag im Leben von...“ Videos

Während der Pandemie führten Zoom Calls dazu, dass Mauern fielen und wir Orte kennenlernten, die den meisten von uns zuvor fremd waren - das Zuhause unserer Kolleginnen und Kollegen.

Diese Videokonferenzen dürften einiges mit der Beliebtheit von "Ein Tag im Leben" TikTok Videos zu tun haben, in denen NutzerInnen einen kleinen Ausschnitt ihres täglichen Lebens preisgeben.

7. Schwarzer oder schräger Humor

Eines der herausragenden Merkmale von TikTok ist die Freiheit der Meinungsäußerung. Weil sich die angezeigten Videoinhalte nicht ausschließlich auf diejenige deiner TikTok Connections beschränken, ist dein Feed gespickt mit willkürlichem Content, den du sonst vielleicht nie zu Gesicht bekommen würdest.

In Anlehnung an das "Alles ist erlaubt"-Mantra ist das Erstellen von Videos mit schwarzem oder schrägem Humor zu einem der heißesten neuen TikTok Trends geworden. Die Plattform scheut sich nicht vor bissigem Humor und die TikToker haben keine Hemmungen, ihre auch mal etwas dreistere Seite zu zeigen.

8. Nischen- oder Subkulturen-Content

Du weißt nie, was TikTok für dich bereithält.

Das macht es für Marken, die ein Nischenpublikum ansprechen, zur perfekten Plattform. TikTok hat in der Tat verschiedene Subkulturen entwickelt, die ihre NutzerInnen zum Entdecken, Konsumieren und Teilen animieren.

Beispiele für solch spezifischen Content sind #booktok, #cleantok, #gymtok, #dadtok und sogar #swifttok (für die treuen Fans von Taylor Swift).

9. Anspielungen auf die Popkultur

Anspielungen auf die Popkultur prägen viele Social Media Plattformen, einschließlich TikTok.

Erinnerst du dich an den Planking-Wahn von damals, als The Office noch regelmäßig neue Folgen produzierte? Es überrascht nicht, dass die Popkultur auch hier eine Rolle spielt. TikTok NutzerInnen greifen immer wieder beliebte Fernsehsendungen, Filme oder andere Trends auf.

Ein typisches Beispiel: Squid Games. Als die Show 2021 startete, sorgte sie bei Zuschauern auf der ganzen Welt für Begeisterung. Heute findest du Musik-Mashups, Tutorials und andere Inhalte, die direkt von der Serie inspiriert sind.

10. Familien-TikToks

Das einzige, was den Dreh von Videos mit der eigenen Person im Mittelpunkt in Sachen Spaß noch überbietet, ist die Einbeziehung der ganzen Familie. Familien TikToks sind dank der charmanten und authentischen Art der Inhalte immer häufiger zu sehen. Von Tanzwettbewerben in der Familie bis hin zu fiesen Streichen – TikTok Familienvideos schaffen eine echte "Je mehr, desto besser"-Mentalität.

Wenn du diesen Trend für dein TikTok Marketing nutzen möchtest, bietet sich die Möglichkeit, deine KollegInnen als "Betriebsfamilie" in Szene zu setzen.

11. Glow-Ups

Die meisten von uns haben eine "hässliche Entlein-Phase" im Leben durchgemacht. Und manche Menschen sind ganz offen bereit, in Form eines Glow-Up-Videos auf diese Zeit zurückzublicken. Diese Videos zeigen den Vorher-Nachher-Look einer Person und beweisen, dass Schönheit subjektiv ist und kein Alter kennt.

Diese Videos fesseln TikTok NutzerInnen aus verschiedenen Gründen. Sie sind nicht nur äußerst sympathisch, sondern sorgen auch für einen "Wartemoment", bei dem man, gespannt auf das Endergebnis, nicht weiterklicken kann.

12. Verletzlichkeit zeigen

Das Wort "verletzlich" hat sich zu einem eigenständigen Trend entwickelt. Nach der Pandemie äußern immer mehr Menschen ihr Bedürfnis, ihre Verletzlichkeit zu zeigen und echte Beziehungen zu den Mitmenschen aufzubauen. Sie werfen ihre Seele in die Waagschalte, um die Mauern um sich herum niederzureißen - und das funktioniert auf TikTok hervorragend, weil es einfach authentisch rüberkommt.

In dieser Art von Content wird oft über den Tod eines geliebten Menschen gesprochen, vor der Kamera geweint oder ein Geheimnis preisgegeben.

13. Mitmach-Videos

Engagement ist ein Garant für virale Verbreitung, vor allem wenn ihr andere TikTok Creator um Unterstützung bittet. Ihr könnt dazu ein einfaches Video erstellen und mit einem Text versehen, der die Zuschauer um einen bestimmten Beitrag in den Kommentaren auffordert. Das kann etwas sein wie "Stell dich deiner Lieblings-Tanz-Challenge" oder "Gib diesem Video eine Bildunterschrift" – und schon ist ein beeindruckender Videoclip entstanden.

Diese Videos sind die beste Quelle für unterhaltsamen Humor.

14. Behind-The-Scenes („Hinter den Kulissen“) Videos

Ein Blick hinter die Kulissen begeistert Social Media User seit jeher und bei diesem TikTok Trend ist es nicht anders. Aufgrund des authentischen Charakters von TikTok sind Videos hinter den Kulissen extrem beliebt.

Sie sind unterhaltsam, lehrreich und fesselnd und geben den NutzerInnen das Gefühl, in ein Geheimnis eingeweiht zu werden.

Tipp: Dieser TikTok Trend eignet sich auch hervorragend für Unternehmensaccounts, die KonsumentInnen einen Einblick in ihre Büroräume, Produktionsstätten oder Arbeitsabläufe geben möchten.

Wie findet man aktuelle TikTok Trends?

Wenn du dich eine Weile mit der App beschäftigst, wirst du schon bald zum Profi im Erkennen neuer TikTok Trends.

Aber auch wenn TikTok Trends nicht dein Ding sind: Sie werden zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Marketings, den man immer schlechter ignorieren kann.

