90 Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland

Die Welt des Sports in den sozialen Medien umfasst zahlreiche Themen von Fitness und Ernährung bis hin zu Tutorials und Trainingsplänen von ProfisportlerInnen.
Sport- und Fitness Influencer bieten nicht nur Sportartikelmarken und Profiteams eine großartige Möglichkeit, ihre Reichweite mittels Influencer Marketing zu vergrößern und neue Zielgruppen potenzieller Kunden zu gewinnen.
Wir helfen euch, die besten deutschen Sport- und Fitness Influencer zu finden:
Nach welchen Kriterien sind die top Fitness Influencer beurteilt?
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer in Deutschland
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Frauen in Deutschland
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Männer in Deutschland
Häufig gestellte Fragen zu Fitness und Sport Influencern
Finde noch heute deine nächste Fitness Influencer-Kooperation
Nach welchen Kriterien sind die top Fitness Influencer beurteilt?
Wir haben Klear, a Meltwater Offering, verwendet, um nach Top Sport und Fitness Influencern in Deutschland zu suchen und diese anhand wichtiger Kriterien zu identifizieren, die den Klear Influencer Score ausmachen:
- Follower/Fans
- Echte Reichweite (True Reach)
- Durchschnittliches Engagement per Post
- Durchschnittliche Engagement Rate
Tipp: Erfahre mehr über das Meltwater Influencer Marketing Tool und wirf einen Blick auf die besten Influencer Marketing Tools und Influencer Management Plattformen auf dem Markt.
Diese Influencer-KPIs gehören zu den wichtigsten Metriken, auf die Marketer achten sollten, wenn sie entscheiden, ob ein Sport- oder Fitness Influencer am besten für eine Partnerschaft geeignet ist. Kommentare, Likes, Shares, Top-Posts und Marken, mit denen zusammengearbeitet wurde, sind ebenfalls verfügbare Metriken, die mithilfe von Meltwater Social Influencers ausgewertet werden können.
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer in Deutschland
Beginnen wir erstmal mit den Top 30 der deutschen Sport- und Fitness Influencer basierend auf dem Klear Influencer Score:
|#
|Name
|Instagram Username
|Influence Score
|Fans
|True Reach
|Skills
|Location
|Eng./Post
|Eng. Rate
|1
|Serge Gnabry
|sergegnabry
|99
|8,207,015
|1,434,712
|Football
Soccer
|Munich
|110.9K
|3.80%
|2
|Stephanie Davis
|stephaniedavis
|98
|4,730,583*
|811,645
|Fitness
Gym
|Austria
|53K
|3.60%
|3
|Pamela Reif
|pamela_rf
|98
|10,507,625*
|2,911,264*
|Lifestyle
Blogging
|Germany
|148K
|1.60%
|4
|Jo Lindner
|joesthetics
|96
|10,222,688
|3,000,855
|Fitness
Training
|Germany
|434.9K
|4.60%
|5
|Mustafa Yalçın
|yalcnhiphop
|96
|1,354,293
|1,479,224
|Management
|Germany
|50.1K
|5%
|6
|ADVENTURE • SPORTS • LIFESTYLE
|yvonnepferrer
|96
|3,521,395*
|740,224*
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|20.6K
|1.20%
|7
|laura sophie (🇩🇪/🇫🇷)
|laurasophie
|96
|3,416,745*
|468,298*
|Lifestyle
Sophis
|Germany
|18.1K
|2.20%
|8
|𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄
|flyinguwe
|95
|1,997,866
|202,023
|Fitness
Fitnesse
|Hamburg
|7.9K
|1.20%
|
9
|Antonia Elena
|antoniaelena.official
|93
|1,173,064
|439,193
|Lifestyle
Fitness
|Munich
|42.1K
|4.40%
|10
|Benjamin Pavard
|benpavard21
|93
|2,347,182
|1,353,978
|Sports
Lifestyle
|Germany
|162.3K
|6.90%
|11
|Alica Ѕchmidt | Track & Field
|alicasmd
|93
|4,167,665*
|1,181,663*
|Management
Lifestyle
|Germany
|234.4K
|5.60%
|12
|Sarah und Armin
|sarahandarmin
|93
|184,279
|689,117
|ROOT
|Austria
|47.9K
|26%
|13
|Yanita Yancheva
|yanitayancheva
|93
|1,902,884
|358,582
|Fitness
Coaching
|Germany
|43.2K
|2.30%
|14
|Jan Kraume
|jax.vita
|91
|502,718
|553,682
|Fitness
Fitnesse
|Germany
|41.5K
|11.60%
|15
|zagad2_
|zagad2_
|90
|159,160
|240,246
|Football
|Germany
|5.7K
|3.60%
|16
|Sebastian Pannek
|sebastian.pannek
|90
|377,351
|44,718
|Lifestyle
Management
|Germany
|1.7K
|0.50%
|17
|Leo Balerdi ⚡️🇦🇷
|leobalerdi5
|90
|336,755
|100,087
|Villas
Football
|Germany
|28.3K
|8.40%
|18
|Salome Thürigen
|salomeenaa
|89
|428,306
|197,922
|Fitnesse
Fitness
|Germany
|16.5K
|3.90%
|19
|Marcel Tisserand
|tisserand32_officiel
|88
|243,497
|51,218
|RDC
DRC
|Germany
|14.3K
|5.90%
|20
|Jasmin
|jasminjour
|87
|367,982
|103,163
|Lifestyle
Fitness
|Germany
|9.3K
|2.70%
|21
|Gesa Krause
|gesa_krause
|86
|169,211
|69,446
|Running
Athletics
|Germany
|7.8K
|5.50%
|22
|Sara M. Zimmer
|sara_magdalena_
|86
|175,858
|145,454
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|4.6K
|2.80%
|23
|Florian Neuschwander
|runwiththeflow
|85
|188,040*
|42,567*
|Running
Sports
|Frankfurt
|2.3K
|1.90%
|24
|Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food
|trainhard_eatwell
|85
|252,580
|207,552
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|1.4K
|1.10%
|25
|ROXI ☀️
|roxisecke
|85
|191,600
|24,363
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|2.7K
|1.90%
|26
|Sabrina Mockenhaupt
|sabrinamockenhauptofficial
|84
|323,344
|40,069
|Running
Sports
|Germany
|4K
|2.10%
|27
|LAURA MICHELLE 🍉
|lauramichelleee
|84
|270,887
|134,032
|Fashion
Fitness
|Germany
|20.7K
|8%
|28
|ASICS FrontRunner
|asicsfrontrunner
|84
|411,718
|41,120
|Running
Trails
|Germany
|1.6K
|0.60%
|29
|Luisa Madeleine Geigle
|luisa_madeleine_geigle
|83
|142,082
|6,348
|Fitness
Fashion
|Germany
|6.3K
|4.50%
|30
|Wahiba Ribery
|wahibaribery7
|83
|160,273
|77,930
|Sports
Football
|Germany
|9.1K
|5.70%
*ausgenommen YouTube
Schauen wir uns diese Influencer doch noch einmal genauer an, damit ihr besser beurteilen könnt, ob sie zu eurer Brand passen oder nicht.
Ihr könnt auch gleich zu den weiteren Fitness Influencer-Listen springen:
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Frauen in Deutschland
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Männer in Deutschland
Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.
Serge Gnabry
- Instagram Username: @sergegnabry
- Influence Score: 99
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 8,2 Millionen
- True Reach: 1,4 Millionen
- Skills: Fußball
- Location: München
- Engagement per Post: 111 Tausend
- Engagement Rate: 3,80%
Stephanie Davis
- Instagram Username: @stephaniedavis
- Influence Score: 98
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 4,7 Millionen
- True Reach: 812 Tausend
- Skills: Fitness, Gym
- Location: Österreich
- Engagement per Post: 53 Tausend
- Engagement Rate: 3,60%
Pamela Reif
- Instagram Username: @pamela_rf
- Influence Score: 98
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 10,5 Millionen
- True Reach: 2,9 Millionen
- Skills: Lifestyle, Blogging
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 148 Tausend
- Engagement Rate: 1,60%
Jo Lindner
- Instagram Username: @joesthetics
- Influence Score: 96
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 10,2 Millionen
- True Reach: 3,1 Millionen
- Skills: Fitness, Training
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 435 Tausend
- Engagement Rate: 4,60%
laura sophie (🇩🇪/🇫🇷)
- Instagram Username: @laurasophie
- Influence Score: 96
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 3,5 Millionen
- True Reach: 468 Tausend
- Skills: Lifestyle, Fitness
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 18 Tausend
- Engagement Rate: 2,20%
𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄
- Instagram Username: @flyinguwe
- Influence Score: 95
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 2 Millionen
- True Reach: 200 Tausend
- Skills: Fitness
- Location: Hamburg
- Engagement per Post: 8 Tausend
- Engagement Rate: 1,20%
Antonia Elena
- Instagram Username: @antoniaelena.official
- Influence Score: 93
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 1,2 Millionen
- True Reach: 440 Tausend
- Skills: Fitness, Lifestyle, Ernährung
- Location: München
- Engagement per Post: 42 Tausend
- Engagement Rate: 4,40%
Benjamin Pavard
- Instagram Username: @benpavard21
- Influence Score: 93
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 2,3 Millionen
- True Reach: 1,3 Millionen
- Skills: Sport, Fußball, Lifestyle
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 162 Tausend
- Engagement Rate: 6,90%
Alica Ѕchmidt | Track & Field
- Instagram Username: @alicasmd
- Influence Score: 93
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 4,2 Millionen
- True Reach: 1,2 Millionen
- Skills: Sport, Lifestyle, Tracking
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 234 Tausend
- Engagement Rate: 5,60%
Yanita Yancheva
- Instagram Username: @yanitayancheva
- Influence Score: 93
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 1,9 Millionen
- True Reach: 360 Tausend
- Skills: Fitness, Coaching
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 43 Tausend
- Engagement Rate: 2,30%
Jan Kraume
- Instagram Username: @jax.vita
- Influence Score: 91
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 500 Tausend
- True Reach: 550 Tausend
- Skills: Fitness
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 41,5 Tausend
- Engagement Rate: 11,60%
zagad2_
- Instagram Username: @zagad2_
- Influence Score: 90
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 160 Tausend
- True Reach: 240 Tausend
- Skills: Fußball
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 5,7 Tausend
- Engagement Rate: 3,60%
Sebastian Pannek
- Instagram Username: @sebastian.pannek
- Influence Score: 90
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 377 Tausend
- True Reach: 45 Tausend
- Skills: Lifestyle, Management
- Location: Germany
- Engagement per Post: 1,7 Tausend
- Engagement Rate: 0,50%
Leo Balerdi ⚡️🇦🇷
- Instagram Username: @leobalerdi5
- Influence Score: 90
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 337 Tausend
- True Reach: 100 Tausend
- Skills: Fußball
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 28,3 Tausend
- Engagement Rate: 8,40 %
Salome Thürigen
- Instagram Username: @salomeenaa
- Influence Score: 89
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 428 Tausend
- True Reach: 200 Tausend
- Skills: Fitness
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 16,5 Tausend
- Engagement Rate: 3,90%
Marcel Tisserand
- Instagram Username: @tisserand32_officiel
- Influence Score: 88
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 240 Tausend
- True Reach: 51 Tausend
- Skills: Fußball, RDC, DRC
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 14,3 Tausend
- Engagement Rate: 5,90%
Jasmin
- Instagram Username: @jasminjour
- Influence Score: 87
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 368 Tausend
- True Reach: 103 Tausend
- Skills: Lifestyle, Fitness
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 9,3 Tausend
- Engagement Rate: 2,70%
Gesa Krause
- Instagram Username: @gesa_krause
- Influence Score: 86
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 170 Tausend
- True Reach: 70 Tausend
- Skills: Running, Athletics, Fitness, Sport
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 7,8 Tausend
- Engagement Rate: 5,50%
Sara M. Zimmer
- Instagram Username: @sara_magdalena_
- Influence Score: 86
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 175 Tausend
- True Reach: 145 Tausend
- Skills: Fitness, Lifestyle
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 4,6 Tausend
- Engagement Rate: 2,80%
Florian Neuschwander
- Instagram Username: @runwiththeflow
- Influence Score: 85
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 188 Tausend
- True Reach: 42,5 Tausend
- Skills: Running, Sport
- Location: Frankfurt
- Engagement per Post: 2,3 Tausend
- Engagement Rate: 1,90%
Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food
- Instagram Username: @trainhard_eatwell
- Influence Score: 85
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 253 Tausend
- True Reach: 207,5 Tausend
- Skills: Fitness, Lifestyle, Food Influencer
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 1,4 Tausend
- Engagement Rate: 1,10%
ROXI ☀️
- Instagram Username: @roxisecke
- Influence Score: 85
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 192 Tausend
- True Reach: 24,4 Tausend
- Skills: Fitness, Lifestyle
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 2,7 Tausend
- Engagement Rate: 1,90%
Sabrina Mockenhaupt
- Instagram Username: @sabrinamockenhauptofficial
- Influence Score: 84
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 323 Tausend
- True Reach: 40 Tausend
- Skills: Running, Sport
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 4 Tausend
- Engagement Rate: 2,10%
LAURA MICHELLE 🍉
- Instagram Username: @lauramichelleee
- Influence Score: 84
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 271 Tausend
- True Reach: 134 Tausend
- Skills: Fitness, Fashion
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 20,7 Tausend
- Engagement Rate: 8%
ASICS FrontRunner
- Instagram Username: @asicsfrontrunner
- Influence Score: 84
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 412 Tausend
- True Reach: 41 Tausend
- Skills: Running, Trails, Fitness
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 1,6 Tausend
- Engagement Rate: 0,60%
Luisa Madeleine Geigle
- Instagram Username: @luisa_madeleine_geigle
- Influence Score: 83
- Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 142 Tausend
- True Reach: 6,3 Tausend
- Skills: Fitness, Fashion
- Location: Deutschland
- Engagement per Post: 6,3 Tausend
- Engagement Rate: 4,50%
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Frauen in Deutschland
|#
|Name
|Instagram Username
|Influence Score
|Fans
|True Reach
|Skills
|Location
|Eng./Post
|Eng. Rate
|1
|Angelique Kerber
|angie.kerber
|98
|1,984,787
|508,449
|Tennis
Management
|27K
|4%
|2
|Pamela Reif
|pamela_rf
|98
|10,507,723*
|2,911,264*
|Lifestyle
Blogging
|Germany
|148K
|1.60%
|3
|Sarah Harrison
|sarah.harrison.official
|97
|3,859,767*
|901,059*
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|51K
|1.70%
|4
|laura sophie (🇩🇪/🇫🇷)
|laurasophie
|96
|3,416,799*
|466,689*
|Lifestyle
Sophis
|Germany
|18.2K
|2.20%
|5
|Sarah
|sarah.theiler
|95
|1,327,501
|322,493
|Lifestyle
Fashion
|Austria
|8.6K
|2.40%
|6
|Antonia Elena
|antoniaelena.official
|93
|1,173,068
|439,193
|Lifestyle
Fitness
|Munich
|42.1K
|4.40%
|7
|Alica Ѕchmidt | Track & Field
|alicasmd
|93
|4,167,924*
|1,181,663*
|Management
Lifestyle
|Germany
|234.5K
|5.60%
|8
|Sarah und Armin
|sarahandarmin
|93
|184,278
|689,118
|ROOT
|Austria
|47.9K
|26%
|9
|Lisa Del Piero
|lisadelpiero
|92
|1,489,445
|614,847
|Fitness
Fitnesse
|Cologne
|106.4K
|7.10%
|10
|Deborah
|deborah_tmz
|91
|1,062,031
|282,542
|Lifestyle
Management
|Germany
|25K
|2.40%
|11
|Roman Uhr | Fitness meets Piano 🖤
|gymclock
|90
|539,073
|94,352
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|8.9K
|2.80%
|12
|Laura Block
|laura__block
|90
|279,407
|154,708
|Lifestyle
Fashion
|Munich
|5.2K
|4.30%
|13
|Salome Thürigen
|salomeenaa
|89
|428,305
|197,922
|Fitnesse
Fitness
|Germany
|16.5K
|3.90%
|14
|Maren Schiller
|marenschiller
|88
|330,761
|197,081
|Lifestyle
Fitness
|Germany
|8.5K
|3.60%
|15
|Jennifer Lange
|jenniferlange
|88
|308,525
|50,868
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|3K
|1%
|16
|Doreen Petrova
|doreenpetrova_
|88
|377,586
|156,398
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|9.8K
|2.60%
|17
|Jasmin
|jasminjour
|87
|367,980
|103,163
|Lifestyle
Fitness
|Germany
|9.3K
|2.70%
|18
|Gesa Krause
|gesa_krause
|86
|169,210
|69,447
|Running
Athletics
|Germany
|7.8K
|5.50%
|19
|Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food
|trainhard_eatwell
|85
|252,580
|213,323
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|1.4K
|1.10%
|20
|𝑆𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑤𝑖𝑛𝑠 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑑 𝑆𝑡𝑒𝑝ℎ𝑎𝑛𝑖𝑒
|squattwins
|85
|1,249,572
|130,653
|Fitness
Trainers
|Germany
|12.1K
|1.10%
|21
|ROXI ☀️
|roxisecke
|85
|191,598
|24,363
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|2.7K
|1.90%
|22
|Vanessa Hinz
|vanessa_hinz_
|84
|64,026
|48,809
|Olympic
|Germany
|3.3K
|5.10%
|23
|Sabrina Mockenhaupt
|sabrinamockenhauptofficial
|84
|323,348
|40,069
|Running
Sports
|Germany
|4K
|2.10%
|24
|Gina Lückenkemper
|ginalueckenkemper
|84
|212,060
|83,114
|Athletics
Olympic
|Germany
|12.3K
|5.80%
|25
|Laura Philipp | Pro Triathlete
|laura_philipp_tri
|84
|156,701
|49,815
|Triathlon
Swimming
|Germany
|5.3K
|4.40%
|26
|Julia Breuing
|julia.breuing
|84
|121,485
|29,893
|Lifestyle
Fitness
|Germany
|3.3K
|2.80%
|27
|DR. MARY🌻
|fitmedmary
|83
|89,987
|28,776
|Lifestyle
Running
|Germany
|4.1K
|4.70%
|28
|Luisa Madeleine Geigle
|luisa_madeleine_geigle
|83
|142,081
|6,348
|Fitness
Fashion
|Germany
|6.3K
|4.50%
|29
|Kim Klasen - i love the gym as much as i love eating
|kimmieous
|83
|228,824
|42,886
|Fitness
Gym
|Germany
|2.8K
|1.20%
|30
|𝘼𝙡𝙚𝙭𝙞𝙨
|alexisshv
|82
|324,438
|219,703
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|28.3K
|8.70%
*ausgenommen YouTube
Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.
Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Männer in Deutschland
|#
|Name
|Instagram Username
|Influence Score
|Fans
|True Reach
|Skills
|Location
|Eng./Post
|Eng. Rate
|1
|inscope21
|inscopenico
|98
|2,447,920*
|469,390*
|Fitness
Fitnesse
|Germany
|67.2K
|3.20%
|2
|Xabi Alonso
|xabialonso
|98
|21,120,287
|4,471,774
|Football
Soccer
|Germany
|99.6K
|1.10%
|3
|Jo Lindner
|joesthetics
|96
|10,222,723
|3,000,855
|Fitness
Training
|Germany
|434.9K
|4.60%
|4
|𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄
|flyinguwe
|95
|1,997,870
|202,023
|Fitness
Fitnesse
|Hamburg
|7.9K
|1.20%
|5
|Richard Duchon
|richard_duchon
|94
|2,038,402
|937,722
|Fitness
Coaching
|Germany
|45.7K
|2.90%
|6
|Bodyformus
|bodyformus
|93
|860,470
|133,166
|Fitness
Lifestyle
|10.4K
|1.20%
|7
|PATROX
|patrox
|92
|384,665
|90,287
|Modeling
Lifestyle
|Germany
|30.7K
|8%
|8
|Tim Gabel
|tim_gabel
|92
|889,842*
|246,193*
|Fitness
Fitnesse
|Germany
|22.2K
|4.70%
|9
|Stefano Zarrella
|stefanozarrella
|92
|2,708,664
|1,020,766
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|51.2K
|3.40%
|10
|Jan Kraume
|jax.vita
|91
|502,720
|617,875
|Fitness
Fitnesse
|Germany
|41.5K
|11.60%
|11
|999 SID 🖤
|sidneyeweka
|91
|1,030,008
|478,137
|Football
Lifestyle
|Germany
|174.9K
|17%
|12
|Angelo Carlucci
|angelo.carlucci
|91
|1,128,158*
|250,882*
|Lifestyle
Fashion
|Germany
|9.7K
|1.10%
|13
|Richard Heinze
|richard_heinzee
|90
|535,698
|192,219
|Fitness
Lifestyle
|Germany
|26.7K
|5%
|14
|Ron Santo Bielecki
|ronbielecki
|90
|573,686*
|264,604*
|Fitness
Nutrition
|Germany
|36.5K
|6.40%
|15
|Marcel Nguyen ☏
|themarcelnguyen
|89
|393,211
|123,607
|Olympic
Gymnastics
|Germany
|5.3K
|7.40%
|16
|MAURICE ⚓︎ ADVENTURE & TRAVEL
|capitano.maurice
|87
|413,583
|85,761
|Fitness
Gym
|Germany
|6.8K
|1.60%
|17
|#Ehrenpflaume
|kaipflaume
|86
|1,307,024*
|260,785*
|Lifestyle
Straightforward
|Munich
|9.6K
|1.30%
|18
|𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐆𝐑𝐄𝐘 👨🏼🦳
|jan_stuehmer
|86
|836,047
|335,536
|Lifestyle
Fitness
|Germany
|9.9K
|1.80%
|21
|Peter 31
|peterle
|83
|276,064
|80,258
|Football
|Germany
|4.3K
|1.60%
|22
|Timo Zwiesigk
|timozw
|83
|99,128
|33,350
|Swimmer
Modeling
|Germany
|3.3K
|3.30%
|24
|Nico Spedicato
|nico_spedicato
|83
|172,486
|128,275
|Fitness
Coaching
|Germany
|20.6K
|11.90%
|26
|Tobias Timmers
|tobi_ti
|82
|119,590
|67,497
|Fitness
Bodybuilding
|Germany
|8.1K
|6.80%
|27
|Tom🙏 | 📍Hamburg | 🇩🇪
|linus.duro_
|82
|219,808
|51,741
|Fitness
Nutrition
|Germany
|4K
|1.80%
|28
|Ben Mareich 🇦🇹
|benmareich
|81
|98,438
|38,221
|Fitness
Coaching
|Austria
|5.9K
|6%
|29
|Durmus Kizilkaya
|durmus__k
|81
|39,723
|35,625
|Fitness
Lifestyle
|Cologne
|3.1K
|7.80%
|30
|finnrunner
|finnrunner1
|81
|39,550
|32,268
|Running
Trails
|Germany
|2.5K
|6.40%
*ausgenommen YouTube
Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.
Häufig gestellte Fragen zu Fitness und Sport Influencern
Was ist ein Fitness Influencer?
Was ist ein Sport Influencer?
Was sind Primäre Social Media Channel für Fitness Influencer?
Welche Brands sollten mit Fitness Influencern zusammenarbeiten?
Warum sollten Brands mit Sport influencern kooperieren?
Was ist ein Fitness Influencer?
Ein Fitness Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Fitness, Gesundheit und einen aktiven Lebensstil zu fördern. Diese Influencer teilen oft persönliche Erfahrungen, Fitnessübungen, Trainingsroutinen, Ernährungstipps, Rezepte und inspirierende Botschaften, um ihre Follower zu motivieren und zu ermutigen, ein gesundes Leben zu führen.
Typischerweise verfügen Fitness Influencer über Fachwissen in den Bereichen Fitness, Ernährung oder Sport und haben häufig eine besondere Ausbildung oder Erfahrung in der Fitnessbranche. Sie können persönliche Trainer, Fitnesstrainer, Ernährungsberater oder Sportler sein, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für einen gesunden Lebensstil teilen möchten.
Was ist ein Sport Influencer?
Ein Sport Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Sport und sportbezogene Inhalte zu fördern. Diese Influencer teilen oft ihre sportlichen Aktivitäten, Trainingsroutinen, Wettkampferfahrungen, sportliche Leistungen und inspirierende Botschaften rund um das Thema Sport.
Sport Influencer können in verschiedenen Sportarten aktiv sein, sei es Fußball, Basketball, Fitness, Laufen, Yoga, Extremsportarten, E-Sport oder viele andere Disziplinen. Sie können aktive Sportler, ehemalige Athleten, Trainer, Sportkommentatoren oder einfach enthusiastische Sportliebhaber sein, die ihre Leidenschaft für den Sport mit anderen teilen möchten.
Wie bei anderen Influencern ist die Glaubwürdigkeit und Authentizität eines Sport Influencers von großer Bedeutung. Follower suchen nach authentischen Erfahrungen, persönlichen Geschichten und Ratschlägen, die ihnen helfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und sich für den Sport zu begeistern.
Was sind Primäre Social Media Channel für Fitness Influencer?
Fitness Influencer nutzen verschiedene soziale Medien wie
- YouTube
- TikTok
- Blogs,
um ihre Inhalte zu verbreiten und eine Community aufzubauen. Durch ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, sich mit ihren Followern zu verbinden, können sie Einfluss auf das Verhalten, die Einstellungen und die Kaufentscheidungen ihrer Zielgruppe haben.
Welche Brands sollten mit Fitness Influencern zusammenarbeiten?
Brands, die mit Fitness Influencern zusammenarbeiten möchten, sollten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich nahtlos in den Fitness- und Gesundheitsbereich integrieren lassen. Hier sind einige Beispiele von Marken, die gut mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten könnten:
- Sportbekleidung und Sportausrüstung: Marken, die Sportbekleidung, Schuhe, Fitnessgeräte oder Zubehör verkaufen, können von einer Zusammenarbeit mit Fitness Influencern profitieren. Die Influencer könnten die Produkte in ihren Trainingsvideos oder Posts tragen oder verwenden und so ihre Follower dazu ermutigen, die gleichen Artikel zu kaufen.
- Sporternährung: Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel, Proteinriegel, Shakes oder andere sportliche Nahrungsmittel anbieten, können mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten, um ihre Produkte zu bewerben und deren Vorteile hervorzuheben.
- Fitness-Apps und Online-Trainingsplattformen: Brands, die Fitness-Apps oder Online-Trainingsprogramme entwickeln, könnten von einer Partnerschaft mit Influencern profitieren, die die Plattformen nutzen und darüber sprechen, wie sie ihre Fitnessziele erreichen.
- Gesunde Snacks und Lebensmittel: Unternehmen, die gesunde Snacks, Lebensmittel oder Getränke anbieten, könnten Influencer einbeziehen, um ihre Produkte in einer gesunden Ernährungsumgebung zu präsentieren.
- Fitnessstudios und Fitnesseinrichtungen: Fitnessstudios, Fitnessclubs oder Wellnesszentren könnten mit Influencern kooperieren, um ihre Einrichtungen zu bewerben oder gemeinsame Veranstaltungen und Workshops zu organisieren.
- Sportelektronik: Marken, die Sportuhren, Fitness-Tracker oder andere sportliche elektronische Geräte herstellen, könnten mit Influencern zusammenarbeiten, um die Vorteile und Funktionen ihrer Produkte zu präsentieren.
- Sport- und Outdoor-Marken: Unternehmen, die Outdoor-Ausrüstung, Sportbekleidung für spezifische Sportarten oder andere sportliche Produkte anbieten, könnten mit Influencern kooperieren, die diese Aktivitäten gerne ausüben.
Es ist wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen der Marke und dem Sport Influencer authentisch ist und die Werte und Interessen beider Seiten miteinbezieht. Die Auswahl eines Influencers, der zur Zielgruppe der Marke passt und dessen Follower ein echtes Interesse an Fitness und Gesundheit haben, ist entscheidend für den Erfolg einer solchen Partnerschaft. Erfahre hier, wie du den richtigen Influencer finden kannst.
Warum sollten Brands mit Sport influencern kooperieren?
Brands sollten mit Fitness-Influencern kooperieren, weil diese Zusammenarbeit eine Vielzahl von Vorteilen bietet:
- Zielgruppenansprache: Fitness Influencer haben oft eine spezifische Zielgruppe von Menschen, die an Fitness, Gesundheit und einem aktiven Lebensstil interessiert sind. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken gezielt diese Zielgruppe ansprechen und ihre Botschaften direkt an potenzielle Kunden senden.
- Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Sport Influencer haben eine starke Bindung zu ihrer Community und genießen oft ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wenn ein Influencer ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt, nehmen seine Follower dies oft als persönliche Empfehlung wahr, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie dem Produkt Vertrauen schenken und es ausprobieren.
- Reichweite und Sichtbarkeit: Fitness Influencer haben in der Regel eine beträchtliche Anzahl von Followern auf ihren sozialen Medien und anderen Plattformen. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken ihre Reichweite und Sichtbarkeit erweitern und potenziell Tausende oder sogar Millionen von Menschen erreichen.
- Kreative Inhalte: Influencer sind bekannt für ihre Fähigkeit, kreative und ansprechende Inhalte zu erstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Fitness-Influencern können Marken von ihrer Kreativität und Originalität profitieren und so ihre Produkte oder Dienstleistungen auf eine einzigartige Weise präsentieren.
- Engagement und Interaktion: Fitness- und Sport Influencer interagieren regelmäßig mit ihrer Community, sei es durch Kommentare, Likes oder direkte Nachrichten. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken eine engere Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und ein höheres Maß an Engagement erreichen.
- Authentizität und Storytelling: Fitness Influencer teilen oft ihre persönlichen Geschichten, Herausforderungen und Erfolge im Zusammenhang mit Fitness und Gesundheit. Diese Authentizität und das Storytelling können dazu beitragen, eine tiefere Verbindung zwischen der Marke und den Kunden herzustellen.
- Einfluss auf Kaufentscheidungen: Studien haben gezeigt, dass Influencer einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Follower haben. Wenn ein Sport Influencer ein Produkt empfiehlt oder darüber spricht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass seine Follower es ausprobieren oder kaufen.
All diese Gründe machen die Zusammenarbeit mit Fitness Influencern zu einer effektiven Marketingstrategie für Marken, die Produkte oder Dienstleistungen im Fitness- und Gesundheitsbereich anbieten. Es ist jedoch wichtig, dass die Influencer Marketing-Partnerschaft authentisch und für beide Seiten vorteilhaft ist, um das Vertrauen der Follower zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.
Tipp: Bist du auf der Suche nach lokalen Partnerschaften? Dann hilft dir unsere Liste der besten Influencer in der Schweiz. Hier findest du weitere top Fashion Influencer in Deutschland.
Finde noch heute deine nächste Fitness Influencer-Kooperation
Wenn du in Erwägung ziehst, mit einem Fitness Influencer zusammenzuarbeiten, solltest du unbedingt gründlich ihre Beiträge recherchieren.
Viele, die behaupten, Fitnesstraining anzubieten oder ihre Plattform für Inspiration mit Fitnessstudio-Bildern, schnellen Lösungen, "Abnehmtricks" oder unscheinbaren Clickbait-Beiträgen wie "Was ich an einem Tag esse" zu nutzen, haben heftige Kritik von ihrer eigenen Community erfahren.
Auf den ersten Blick mögen diese Beiträge harmlos erscheinen, aber eine wachsende Anzahl von Influencern im Fitnessbereich ermutigen ihre Follower dazu, sich von solchen Beiträgen abzuwenden, da sie potenziell schädliche Ratschläge bieten und in einigen Fällen reine Fehlinformationen verbreiten.
Die Verwendung einer Influencer Marketing Plattform wie Meltwater Influencer Marketing-Plattform hilft dabei, diejenigen Fitness Influencer zu erkennen, die ihre Inhalte sorgfältig gestalten und keine falschen Behauptungen und Versprechungen an ihre Follower verbreiten.
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