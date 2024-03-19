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90 Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland

Influencer Marketing

90 Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland

bySaskia Grote PortraitSaskia Grote

Mar 19, 2024

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90 Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland
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Die Welt des Sports in den sozialen Medien umfasst zahlreiche Themen von Fitness und Ernährung bis hin zu Tutorials und Trainingsplänen von ProfisportlerInnen.

Sport- und Fitness Influencer bieten nicht nur Sportartikelmarken und Profiteams eine großartige Möglichkeit, ihre Reichweite mittels Influencer Marketing zu vergrößern und neue Zielgruppen potenzieller Kunden zu gewinnen.

Wir helfen euch, die besten deutschen Sport- und Fitness Influencer zu finden:

Nach welchen Kriterien sind die top Fitness Influencer beurteilt?

Wir haben Klear, a Meltwater Offering, verwendet, um nach Top Sport und Fitness Influencern in Deutschland zu suchen und diese anhand wichtiger Kriterien zu identifizieren, die den Klear Influencer Score ausmachen:

  • Follower/Fans
  • Echte Reichweite (True Reach)
  • Durchschnittliches Engagement per Post
  • Durchschnittliche Engagement Rate
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Tipp: Erfahre mehr über das Meltwater Influencer Marketing Tool und wirf einen Blick auf die besten Influencer Marketing Tools und Influencer Management Plattformen auf dem Markt.

Diese Influencer-KPIs gehören zu den wichtigsten Metriken, auf die Marketer achten sollten, wenn sie entscheiden, ob ein Sport- oder Fitness Influencer am besten für eine Partnerschaft geeignet ist. Kommentare, Likes, Shares, Top-Posts und Marken, mit denen zusammengearbeitet wurde, sind ebenfalls verfügbare Metriken, die mithilfe von Meltwater Social Influencers ausgewertet werden können.

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer in Deutschland

Beginnen wir erstmal mit den Top 30 der deutschen Sport- und Fitness Influencer basierend auf dem Klear Influencer Score:

# Name Instagram Username Influence Score Fans True Reach Skills Location Eng./Post Eng. Rate
1 Serge Gnabry sergegnabry 99 8,207,015 1,434,712 Football
Soccer		 Munich 110.9K 3.80%
2 Stephanie Davis stephaniedavis 98 4,730,583* 811,645 Fitness
Gym		 Austria 53K 3.60%
3 Pamela Reif pamela_rf 98 10,507,625* 2,911,264* Lifestyle
Blogging		 Germany 148K 1.60%
4 Jo Lindner joesthetics 96 10,222,688 3,000,855 Fitness
Training		 Germany 434.9K 4.60%
5 Mustafa Yalçın yalcnhiphop 96 1,354,293 1,479,224 Management Germany 50.1K 5%
6 ADVENTURE • SPORTS • LIFESTYLE yvonnepferrer 96 3,521,395* 740,224* Lifestyle
Fashion		 Germany 20.6K 1.20%
7 laura sophie (🇩🇪/🇫🇷) laurasophie 96 3,416,745* 468,298* Lifestyle
Sophis		 Germany 18.1K 2.20%
8 𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄 flyinguwe 95 1,997,866 202,023 Fitness
Fitnesse		 Hamburg 7.9K 1.20%
9
 Antonia Elena antoniaelena.official 93 1,173,064 439,193 Lifestyle
Fitness		 Munich 42.1K 4.40%
10 Benjamin Pavard benpavard21 93 2,347,182 1,353,978 Sports
Lifestyle		 Germany 162.3K 6.90%
11 Alica Ѕchmidt | Track & Field alicasmd 93 4,167,665* 1,181,663* Management
Lifestyle		 Germany 234.4K 5.60%
12 Sarah und Armin sarahandarmin 93 184,279 689,117 ROOT Austria 47.9K 26%
13 Yanita Yancheva yanitayancheva 93 1,902,884 358,582 Fitness
Coaching		 Germany 43.2K 2.30%
14 Jan Kraume jax.vita 91 502,718 553,682 Fitness
Fitnesse		 Germany 41.5K 11.60%
15 zagad2_ zagad2_ 90 159,160 240,246 Football Germany 5.7K 3.60%
16 Sebastian Pannek sebastian.pannek 90 377,351 44,718 Lifestyle
Management		 Germany 1.7K 0.50%
17 Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 leobalerdi5 90 336,755 100,087 Villas
Football		 Germany 28.3K 8.40%
18 Salome Thürigen salomeenaa 89 428,306 197,922 Fitnesse
Fitness		 Germany 16.5K 3.90%
19 Marcel Tisserand tisserand32_officiel 88 243,497 51,218 RDC
DRC		 Germany 14.3K 5.90%
20 Jasmin jasminjour 87 367,982 103,163 Lifestyle
Fitness		 Germany 9.3K 2.70%
21 Gesa Krause gesa_krause 86 169,211 69,446 Running
Athletics		 Germany 7.8K 5.50%
22 Sara M. Zimmer sara_magdalena_ 86 175,858 145,454 Fitness
Lifestyle		 Germany 4.6K 2.80%
23 Florian Neuschwander runwiththeflow 85 188,040* 42,567* Running
Sports		 Frankfurt 2.3K 1.90%
24 Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food trainhard_eatwell 85 252,580 207,552 Fitness
Lifestyle		 Germany 1.4K 1.10%
25 ROXI ☀️ roxisecke 85 191,600 24,363 Fitness
Lifestyle		 Germany 2.7K 1.90%
26 Sabrina Mockenhaupt sabrinamockenhauptofficial 84 323,344 40,069 Running
Sports		 Germany 4K 2.10%
27 LAURA MICHELLE 🍉 lauramichelleee 84 270,887 134,032 Fashion
Fitness		 Germany 20.7K 8%
28 ASICS FrontRunner asicsfrontrunner 84 411,718 41,120 Running
Trails		 Germany 1.6K 0.60%
29 Luisa Madeleine Geigle luisa_madeleine_geigle 83 142,082 6,348 Fitness
Fashion		 Germany 6.3K 4.50%
30 Wahiba Ribery wahibaribery7 83 160,273 77,930 Sports
Football		 Germany 9.1K 5.70%

*ausgenommen YouTube

Schauen wir uns diese Influencer doch noch einmal genauer an, damit ihr besser beurteilen könnt, ob sie zu eurer Brand passen oder nicht.

Ihr könnt auch gleich zu den weiteren Fitness Influencer-Listen springen:

Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.

Serge Gnabry

  • Instagram Username: @sergegnabry
  • Influence Score: 99
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 8,2 Millionen
  • True Reach: 1,4 Millionen
  • Skills: Fußball
  • Location: München
  • Engagement per Post: 111 Tausend
  • Engagement Rate: 3,80%

Stephanie Davis

  • Instagram Username: @stephaniedavis
  • Influence Score: 98
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 4,7 Millionen
  • True Reach: 812 Tausend
  • Skills: Fitness, Gym
  • Location: Österreich
  • Engagement per Post: 53 Tausend
  • Engagement Rate: 3,60%

Pamela Reif

  • Instagram Username: @pamela_rf
  • Influence Score: 98
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 10,5 Millionen
  • True Reach: 2,9 Millionen
  • Skills: Lifestyle, Blogging
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 148 Tausend
  • Engagement Rate: 1,60%

Jo Lindner

  • Instagram Username: @joesthetics
  • Influence Score: 96
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 10,2 Millionen
  • True Reach: 3,1 Millionen
  • Skills: Fitness, Training
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 435 Tausend
  • Engagement Rate: 4,60%

laura sophie (🇩🇪/🇫🇷)

  • Instagram Username: @laurasophie
  • Influence Score: 96
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 3,5 Millionen
  • True Reach: 468 Tausend
  • Skills: Lifestyle, Fitness
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 18 Tausend
  • Engagement Rate: 2,20%

𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄

  • Instagram Username: @flyinguwe
  • Influence Score: 95
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 2 Millionen
  • True Reach: 200 Tausend
  • Skills: Fitness
  • Location: Hamburg
  • Engagement per Post: 8 Tausend
  • Engagement Rate: 1,20%

Antonia Elena

  • Instagram Username: @antoniaelena.official
  • Influence Score: 93
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 1,2 Millionen
  • True Reach: 440 Tausend
  • Skills: Fitness, Lifestyle, Ernährung
  • Location: München
  • Engagement per Post: 42 Tausend
  • Engagement Rate: 4,40%

Benjamin Pavard

  • Instagram Username: @benpavard21
  • Influence Score: 93
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 2,3 Millionen
  • True Reach: 1,3 Millionen
  • Skills: Sport, Fußball, Lifestyle
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 162 Tausend
  • Engagement Rate: 6,90%

Alica Ѕchmidt | Track & Field

  • Instagram Username: @alicasmd
  • Influence Score: 93
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 4,2 Millionen
  • True Reach: 1,2 Millionen
  • Skills: Sport, Lifestyle, Tracking
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 234 Tausend
  • Engagement Rate: 5,60%

Yanita Yancheva

  • Instagram Username: @yanitayancheva
  • Influence Score: 93
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 1,9 Millionen
  • True Reach: 360 Tausend
  • Skills: Fitness, Coaching
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 43 Tausend
  • Engagement Rate: 2,30%

Jan Kraume

  • Instagram Username: @jax.vita
  • Influence Score: 91
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 500 Tausend
  • True Reach: 550 Tausend
  • Skills: Fitness
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 41,5 Tausend
  • Engagement Rate: 11,60%

zagad2_

  • Instagram Username: @zagad2_
  • Influence Score: 90
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 160 Tausend
  • True Reach: 240 Tausend
  • Skills: Fußball
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 5,7 Tausend
  • Engagement Rate: 3,60%

Sebastian Pannek

  • Instagram Username: @sebastian.pannek
  • Influence Score: 90
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 377 Tausend
  • True Reach: 45 Tausend
  • Skills: Lifestyle, Management
  • Location: Germany
  • Engagement per Post: 1,7 Tausend
  • Engagement Rate: 0,50%

Leo Balerdi ⚡️🇦🇷

  • Instagram Username: @leobalerdi5
  • Influence Score: 90
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 337 Tausend
  • True Reach: 100 Tausend
  • Skills: Fußball
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 28,3 Tausend
  • Engagement Rate: 8,40 %

Salome Thürigen

  • Instagram Username: @salomeenaa
  • Influence Score: 89
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 428 Tausend
  • True Reach: 200 Tausend
  • Skills: Fitness
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 16,5 Tausend
  • Engagement Rate: 3,90%

Marcel Tisserand

  • Instagram Username: @tisserand32_officiel
  • Influence Score: 88
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 240 Tausend
  • True Reach: 51 Tausend
  • Skills: Fußball, RDC, DRC
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 14,3 Tausend
  • Engagement Rate: 5,90%

Jasmin

  • Instagram Username: @jasminjour
  • Influence Score: 87
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 368 Tausend
  • True Reach: 103 Tausend
  • Skills: Lifestyle, Fitness
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 9,3 Tausend
  • Engagement Rate: 2,70%

Gesa Krause

  • Instagram Username: @gesa_krause
  • Influence Score: 86
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 170 Tausend
  • True Reach: 70 Tausend
  • Skills: Running, Athletics, Fitness, Sport
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 7,8 Tausend
  • Engagement Rate: 5,50%

Sara M. Zimmer

  • Instagram Username: @sara_magdalena_
  • Influence Score: 86
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 175 Tausend
  • True Reach: 145 Tausend
  • Skills: Fitness, Lifestyle
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 4,6 Tausend
  • Engagement Rate: 2,80%

Florian Neuschwander

  • Instagram Username: @runwiththeflow
  • Influence Score: 85
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 188 Tausend
  • True Reach: 42,5 Tausend
  • Skills: Running, Sport
  • Location: Frankfurt
  • Engagement per Post: 2,3 Tausend
  • Engagement Rate: 1,90%

Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food

  • Instagram Username: @trainhard_eatwell
  • Influence Score: 85
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 253 Tausend
  • True Reach: 207,5 Tausend
  • Skills: Fitness, Lifestyle, Food Influencer
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 1,4 Tausend
  • Engagement Rate: 1,10%

ROXI ☀️

  • Instagram Username: @roxisecke
  • Influence Score: 85
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 192 Tausend
  • True Reach: 24,4 Tausend
  • Skills: Fitness, Lifestyle
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 2,7 Tausend
  • Engagement Rate: 1,90%

Sabrina Mockenhaupt

  • Instagram Username: @sabrinamockenhauptofficial
  • Influence Score: 84
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 323 Tausend
  • True Reach: 40 Tausend
  • Skills: Running, Sport
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 4 Tausend
  • Engagement Rate: 2,10%

LAURA MICHELLE 🍉

  • Instagram Username: @lauramichelleee
  • Influence Score: 84
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 271 Tausend
  • True Reach: 134 Tausend
  • Skills: Fitness, Fashion
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 20,7 Tausend
  • Engagement Rate: 8%

ASICS FrontRunner

  • Instagram Username: @asicsfrontrunner
  • Influence Score: 84
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 412 Tausend
  • True Reach: 41 Tausend
  • Skills: Running, Trails, Fitness
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 1,6 Tausend
  • Engagement Rate: 0,60%

Luisa Madeleine Geigle

  • Instagram Username: @luisa_madeleine_geigle
  • Influence Score: 83
  • Fans (Twitter + Instagram + Facebook + Twitch): 142 Tausend
  • True Reach: 6,3 Tausend
  • Skills: Fitness, Fashion
  • Location: Deutschland
  • Engagement per Post: 6,3 Tausend
  • Engagement Rate: 4,50%

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Frauen in Deutschland

# Name Instagram Username Influence Score Fans True Reach Skills Location Eng./Post Eng. Rate
1 Angelique Kerber angie.kerber 98 1,984,787 508,449 Tennis
Management
27K 4%
2 Pamela Reif pamela_rf 98 10,507,723* 2,911,264* Lifestyle
Blogging		 Germany 148K 1.60%
3 Sarah Harrison sarah.harrison.official 97 3,859,767* 901,059* Lifestyle
Fashion		 Germany 51K 1.70%
4 laura sophie (🇩🇪/🇫🇷) laurasophie 96 3,416,799* 466,689* Lifestyle
Sophis		 Germany 18.2K 2.20%
5 Sarah sarah.theiler 95 1,327,501 322,493 Lifestyle
Fashion		 Austria 8.6K 2.40%
6 Antonia Elena antoniaelena.official 93 1,173,068 439,193 Lifestyle
Fitness		 Munich 42.1K 4.40%
7 Alica Ѕchmidt | Track & Field alicasmd 93 4,167,924* 1,181,663* Management
Lifestyle		 Germany 234.5K 5.60%
8 Sarah und Armin sarahandarmin 93 184,278 689,118 ROOT Austria 47.9K 26%
9 Lisa Del Piero lisadelpiero 92 1,489,445 614,847 Fitness
Fitnesse		 Cologne 106.4K 7.10%
10 Deborah deborah_tmz 91 1,062,031 282,542 Lifestyle
Management		 Germany 25K 2.40%
11 Roman Uhr | Fitness meets Piano 🖤 gymclock 90 539,073 94,352 Fitness
Lifestyle		 Germany 8.9K 2.80%
12 Laura Block laura__block 90 279,407 154,708 Lifestyle
Fashion		 Munich 5.2K 4.30%
13 Salome Thürigen salomeenaa 89 428,305 197,922 Fitnesse
Fitness		 Germany 16.5K 3.90%
14 Maren Schiller marenschiller 88 330,761 197,081 Lifestyle
Fitness		 Germany 8.5K 3.60%
15 Jennifer Lange jenniferlange 88 308,525 50,868 Lifestyle
Fashion		 Germany 3K 1%
16 Doreen Petrova doreenpetrova_ 88 377,586 156,398 Lifestyle
Fashion		 Germany 9.8K 2.60%
17 Jasmin jasminjour 87 367,980 103,163 Lifestyle
Fitness		 Germany 9.3K 2.70%
18 Gesa Krause gesa_krause 86 169,210 69,447 Running
Athletics		 Germany 7.8K 5.50%
19 Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food trainhard_eatwell 85 252,580 213,323 Fitness
Lifestyle		 Germany 1.4K 1.10%
20 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑤𝑖𝑛𝑠 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑑 𝑆𝑡𝑒𝑝ℎ𝑎𝑛𝑖𝑒 squattwins 85 1,249,572 130,653 Fitness
Trainers		 Germany 12.1K 1.10%
21 ROXI ☀️ roxisecke 85 191,598 24,363 Fitness
Lifestyle		 Germany 2.7K 1.90%
22 Vanessa Hinz vanessa_hinz_ 84 64,026 48,809 Olympic Germany 3.3K 5.10%
23 Sabrina Mockenhaupt sabrinamockenhauptofficial 84 323,348 40,069 Running
Sports		 Germany 4K 2.10%
24 Gina Lückenkemper ginalueckenkemper 84 212,060 83,114 Athletics
Olympic		 Germany 12.3K 5.80%
25 Laura Philipp | Pro Triathlete laura_philipp_tri 84 156,701 49,815 Triathlon
Swimming		 Germany 5.3K 4.40%
26 Julia Breuing julia.breuing 84 121,485 29,893 Lifestyle
Fitness		 Germany 3.3K 2.80%
27 DR. MARY🌻 fitmedmary 83 89,987 28,776 Lifestyle
Running		 Germany 4.1K 4.70%
28 Luisa Madeleine Geigle luisa_madeleine_geigle 83 142,081 6,348 Fitness
Fashion		 Germany 6.3K 4.50%
29 Kim Klasen - i love the gym as much as i love eating kimmieous 83 228,824 42,886 Fitness
Gym		 Germany 2.8K 1.20%
30 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙞𝙨 alexisshv 82 324,438 219,703 Fitness
Lifestyle		 Germany 28.3K 8.70%

*ausgenommen YouTube

Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Männer in Deutschland

# Name Instagram Username Influence Score Fans True Reach Skills Location Eng./Post Eng. Rate
1 inscope21 inscopenico 98 2,447,920* 469,390* Fitness
Fitnesse		 Germany 67.2K 3.20%
2 Xabi Alonso xabialonso 98 21,120,287 4,471,774 Football
Soccer		 Germany 99.6K 1.10%
3 Jo Lindner joesthetics 96 10,222,723 3,000,855 Fitness
Training		 Germany 434.9K 4.60%
4 𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄 flyinguwe 95 1,997,870 202,023 Fitness
Fitnesse		 Hamburg 7.9K 1.20%
5 Richard Duchon richard_duchon 94 2,038,402 937,722 Fitness
Coaching		 Germany 45.7K 2.90%
6 Bodyformus bodyformus 93 860,470 133,166 Fitness
Lifestyle
10.4K 1.20%
7 PATROX patrox 92 384,665 90,287 Modeling
Lifestyle		 Germany 30.7K 8%
8 Tim Gabel tim_gabel 92 889,842* 246,193* Fitness
Fitnesse		 Germany 22.2K 4.70%
9 Stefano Zarrella stefanozarrella 92 2,708,664 1,020,766 Lifestyle
Fashion		 Germany 51.2K 3.40%
10 Jan Kraume jax.vita 91 502,720 617,875 Fitness
Fitnesse		 Germany 41.5K 11.60%
11 999 SID 🖤 sidneyeweka 91 1,030,008 478,137 Football
Lifestyle		 Germany 174.9K 17%
12 Angelo Carlucci angelo.carlucci 91 1,128,158* 250,882* Lifestyle
Fashion		 Germany 9.7K 1.10%
13 Richard Heinze richard_heinzee 90 535,698 192,219 Fitness
Lifestyle		 Germany 26.7K 5%
14 Ron Santo Bielecki ronbielecki 90 573,686* 264,604* Fitness
Nutrition		 Germany 36.5K 6.40%
15 Marcel Nguyen ☏ themarcelnguyen 89 393,211 123,607 Olympic
Gymnastics		 Germany 5.3K 7.40%
16 MAURICE ⚓︎ ADVENTURE & TRAVEL capitano.maurice 87 413,583 85,761 Fitness
Gym		 Germany 6.8K 1.60%
17 #Ehrenpflaume kaipflaume 86 1,307,024* 260,785* Lifestyle
Straightforward		 Munich 9.6K 1.30%
18 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐆𝐑𝐄𝐘 👨🏼‍🦳 jan_stuehmer 86 836,047 335,536 Lifestyle
Fitness		 Germany 9.9K 1.80%
21 Peter 31 peterle 83 276,064 80,258 Football Germany 4.3K 1.60%
22 Timo Zwiesigk timozw 83 99,128 33,350 Swimmer
Modeling		 Germany 3.3K 3.30%
24 Nico Spedicato nico_spedicato 83 172,486 128,275 Fitness
Coaching		 Germany 20.6K 11.90%
26 Tobias Timmers tobi_ti 82 119,590 67,497 Fitness
Bodybuilding		 Germany 8.1K 6.80%
27 Tom🙏 | 📍Hamburg | 🇩🇪 linus.duro_ 82 219,808 51,741 Fitness
Nutrition		 Germany 4K 1.80%
28 Ben Mareich 🇦🇹 benmareich 81 98,438 38,221 Fitness
Coaching		 Austria 5.9K 6%
29 Durmus Kizilkaya durmus__k 81 39,723 35,625 Fitness
Lifestyle		 Cologne 3.1K 7.80%
30 finnrunner finnrunner1 81 39,550 32,268 Running
Trails		 Germany 2.5K 6.40%

*ausgenommen YouTube

Ihr findet die Daten in der Tabelle hilfreich? Mit Meltwater Social Influencers könnt ihr in nur wenigen Klicks eure eigenen Influencer-Listen erstellen. So stellt ihr sicher, immer die richtigen Influencer für eure Brand zu finden. Des Weiteren verfügt unsere Plattform über eine Chatfunktion, damit ihr direkt Kontakt zu den Influencern aufnehmen könnt. Setzt dann direkt Influencer-Verträge auf, wickelt die Bezahlung ab und trackt den Erfolg eurer Influencer Marketing-Kampagne.

Häufig gestellte Fragen zu Fitness und Sport Influencern

Was ist ein Fitness Influencer?

Ein Fitness Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Fitness, Gesundheit und einen aktiven Lebensstil zu fördern. Diese Influencer teilen oft persönliche Erfahrungen, Fitnessübungen, Trainingsroutinen, Ernährungstipps, Rezepte und inspirierende Botschaften, um ihre Follower zu motivieren und zu ermutigen, ein gesundes Leben zu führen.

Typischerweise verfügen Fitness Influencer über Fachwissen in den Bereichen Fitness, Ernährung oder Sport und haben häufig eine besondere Ausbildung oder Erfahrung in der Fitnessbranche. Sie können persönliche Trainer, Fitnesstrainer, Ernährungsberater oder Sportler sein, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für einen gesunden Lebensstil teilen möchten.

Was ist ein Sport Influencer?

Ein Sport Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Sport und sportbezogene Inhalte zu fördern. Diese Influencer teilen oft ihre sportlichen Aktivitäten, Trainingsroutinen, Wettkampferfahrungen, sportliche Leistungen und inspirierende Botschaften rund um das Thema Sport.

Sport Influencer können in verschiedenen Sportarten aktiv sein, sei es Fußball, Basketball, Fitness, Laufen, Yoga, Extremsportarten, E-Sport oder viele andere Disziplinen. Sie können aktive Sportler, ehemalige Athleten, Trainer, Sportkommentatoren oder einfach enthusiastische Sportliebhaber sein, die ihre Leidenschaft für den Sport mit anderen teilen möchten.

Wie bei anderen Influencern ist die Glaubwürdigkeit und Authentizität eines Sport Influencers von großer Bedeutung. Follower suchen nach authentischen Erfahrungen, persönlichen Geschichten und Ratschlägen, die ihnen helfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und sich für den Sport zu begeistern.

Was sind Primäre Social Media Channel für Fitness Influencer?

Fitness Influencer nutzen verschiedene soziale Medien wie

  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Blogs,

um ihre Inhalte zu verbreiten und eine Community aufzubauen. Durch ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, sich mit ihren Followern zu verbinden, können sie Einfluss auf das Verhalten, die Einstellungen und die Kaufentscheidungen ihrer Zielgruppe haben.

Welche Brands sollten mit Fitness Influencern zusammenarbeiten?

Brands, die mit Fitness Influencern zusammenarbeiten möchten, sollten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich nahtlos in den Fitness- und Gesundheitsbereich integrieren lassen. Hier sind einige Beispiele von Marken, die gut mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten könnten:

  1. Sportbekleidung und Sportausrüstung: Marken, die Sportbekleidung, Schuhe, Fitnessgeräte oder Zubehör verkaufen, können von einer Zusammenarbeit mit Fitness Influencern profitieren. Die Influencer könnten die Produkte in ihren Trainingsvideos oder Posts tragen oder verwenden und so ihre Follower dazu ermutigen, die gleichen Artikel zu kaufen.
  2. Sporternährung: Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel, Proteinriegel, Shakes oder andere sportliche Nahrungsmittel anbieten, können mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten, um ihre Produkte zu bewerben und deren Vorteile hervorzuheben.
  3. Fitness-Apps und Online-Trainingsplattformen: Brands, die Fitness-Apps oder Online-Trainingsprogramme entwickeln, könnten von einer Partnerschaft mit Influencern profitieren, die die Plattformen nutzen und darüber sprechen, wie sie ihre Fitnessziele erreichen.
  4. Gesunde Snacks und Lebensmittel: Unternehmen, die gesunde Snacks, Lebensmittel oder Getränke anbieten, könnten Influencer einbeziehen, um ihre Produkte in einer gesunden Ernährungsumgebung zu präsentieren.
  5. Fitnessstudios und Fitnesseinrichtungen: Fitnessstudios, Fitnessclubs oder Wellnesszentren könnten mit Influencern kooperieren, um ihre Einrichtungen zu bewerben oder gemeinsame Veranstaltungen und Workshops zu organisieren.
  6. Sportelektronik: Marken, die Sportuhren, Fitness-Tracker oder andere sportliche elektronische Geräte herstellen, könnten mit Influencern zusammenarbeiten, um die Vorteile und Funktionen ihrer Produkte zu präsentieren.
  7. Sport- und Outdoor-Marken: Unternehmen, die Outdoor-Ausrüstung, Sportbekleidung für spezifische Sportarten oder andere sportliche Produkte anbieten, könnten mit Influencern kooperieren, die diese Aktivitäten gerne ausüben.

Es ist wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen der Marke und dem Sport Influencer authentisch ist und die Werte und Interessen beider Seiten miteinbezieht. Die Auswahl eines Influencers, der zur Zielgruppe der Marke passt und dessen Follower ein echtes Interesse an Fitness und Gesundheit haben, ist entscheidend für den Erfolg einer solchen Partnerschaft. Erfahre hier, wie du den richtigen Influencer finden kannst.

Warum sollten Brands mit Sport influencern kooperieren?

Brands sollten mit Fitness-Influencern kooperieren, weil diese Zusammenarbeit eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

  1. Zielgruppenansprache: Fitness Influencer haben oft eine spezifische Zielgruppe von Menschen, die an Fitness, Gesundheit und einem aktiven Lebensstil interessiert sind. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken gezielt diese Zielgruppe ansprechen und ihre Botschaften direkt an potenzielle Kunden senden.
  2. Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Sport Influencer haben eine starke Bindung zu ihrer Community und genießen oft ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wenn ein Influencer ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt, nehmen seine Follower dies oft als persönliche Empfehlung wahr, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie dem Produkt Vertrauen schenken und es ausprobieren.
  3. Reichweite und Sichtbarkeit: Fitness Influencer haben in der Regel eine beträchtliche Anzahl von Followern auf ihren sozialen Medien und anderen Plattformen. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken ihre Reichweite und Sichtbarkeit erweitern und potenziell Tausende oder sogar Millionen von Menschen erreichen.
  4. Kreative Inhalte: Influencer sind bekannt für ihre Fähigkeit, kreative und ansprechende Inhalte zu erstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Fitness-Influencern können Marken von ihrer Kreativität und Originalität profitieren und so ihre Produkte oder Dienstleistungen auf eine einzigartige Weise präsentieren.
  5. Engagement und Interaktion: Fitness- und Sport Influencer interagieren regelmäßig mit ihrer Community, sei es durch Kommentare, Likes oder direkte Nachrichten. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken eine engere Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und ein höheres Maß an Engagement erreichen.
  6. Authentizität und Storytelling: Fitness Influencer teilen oft ihre persönlichen Geschichten, Herausforderungen und Erfolge im Zusammenhang mit Fitness und Gesundheit. Diese Authentizität und das Storytelling können dazu beitragen, eine tiefere Verbindung zwischen der Marke und den Kunden herzustellen.
  7. Einfluss auf Kaufentscheidungen: Studien haben gezeigt, dass Influencer einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Follower haben. Wenn ein Sport Influencer ein Produkt empfiehlt oder darüber spricht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass seine Follower es ausprobieren oder kaufen.

All diese Gründe machen die Zusammenarbeit mit Fitness Influencern zu einer effektiven Marketingstrategie für Marken, die Produkte oder Dienstleistungen im Fitness- und Gesundheitsbereich anbieten. Es ist jedoch wichtig, dass die Influencer Marketing-Partnerschaft authentisch und für beide Seiten vorteilhaft ist, um das Vertrauen der Follower zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Tipp: Bist du auf der Suche nach lokalen Partnerschaften? Dann hilft dir unsere Liste der besten Influencer in der Schweiz. Hier findest du weitere top Fashion Influencer in Deutschland.

Finde noch heute deine nächste Fitness Influencer-Kooperation

Wenn du in Erwägung ziehst, mit einem Fitness Influencer zusammenzuarbeiten, solltest du unbedingt gründlich ihre Beiträge recherchieren.

Viele, die behaupten, Fitnesstraining anzubieten oder ihre Plattform für Inspiration mit Fitnessstudio-Bildern, schnellen Lösungen, "Abnehmtricks" oder unscheinbaren Clickbait-Beiträgen wie "Was ich an einem Tag esse" zu nutzen, haben heftige Kritik von ihrer eigenen Community erfahren.

Auf den ersten Blick mögen diese Beiträge harmlos erscheinen, aber eine wachsende Anzahl von Influencern im Fitnessbereich ermutigen ihre Follower dazu, sich von solchen Beiträgen abzuwenden, da sie potenziell schädliche Ratschläge bieten und in einigen Fällen reine Fehlinformationen verbreiten.

Die Verwendung einer Influencer Marketing Plattform wie Meltwater Influencer Marketing-Plattform hilft dabei, diejenigen Fitness Influencer zu erkennen, die ihre Inhalte sorgfältig gestalten und keine falschen Behauptungen und Versprechungen an ihre Follower verbreiten.

Bereit, unsere Suite in Aktion zu sehen und die besten Sport Influencer für deine Brand zu finden?

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