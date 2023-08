90 Top Sport & Fitness Influencer in Deutschland

Die Welt des Sports in den sozialen Medien umfasst zahlreiche Themen von Fitness und Ernährung bis hin zu Tutorials und Trainingsplänen von ProfisportlerInnen.

Sport- und Fitness Influencer bieten nicht nur Sportartikelmarken und Profiteams eine großartige Möglichkeit, ihre Reichweite mittels Influencer Marketing zu vergrößern und neue Zielgruppen potenzieller Kunden zu gewinnen.

Wir helfen euch, die besten deutschen Sport- und Fitness Influencer zu finden:

Nach welchen Kriterien sind die top Fitness Influencer beurteilt?

Wir haben Klear, a Meltwater Offering, verwendet, um nach Top Sport und Fitness Influencern in Deutschland zu suchen und diese anhand wichtiger Kriterien zu identifizieren, die den Klear Influencer Score ausmachen:

Follower/Fans

Echte Reichweite (True Reach)

Durchschnittliches Engagement per Post

Durchschnittliche Engagement Rate

Diese Influencer-KPIs gehören zu den wichtigsten Metriken, auf die Marketer achten sollten, wenn sie entscheiden, ob ein Sport- oder Fitness Influencer am besten für eine Partnerschaft geeignet ist. Kommentare, Likes, Shares, Top-Posts und Marken, mit denen zusammengearbeitet wurde, sind ebenfalls verfügbare Metriken, die mithilfe von Meltwater Social Influencers ausgewertet werden können.

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer in Deutschland

Beginnen wir erstmal mit den Top 30 der deutschen Sport- und Fitness Influencer basierend auf dem Klear Influencer Score:

*ausgenommen YouTube

Schauen wir uns diese Influencer doch noch einmal genauer an, damit ihr besser beurteilen könnt, ob sie zu eurer Brand passen oder nicht.

Ihr könnt auch gleich zu den weiteren Fitness Influencer-Listen springen:

Ihr könnt auch gleich zu den weiteren Fitness Influencer-Listen springen:

Serge Gnabry

Instagram Username: @sergegnabry

@sergegnabry Influence Score: 99

99 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 8,2 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 8,2 Millionen True Reach: 1,4 Millionen

1,4 Millionen Skills: Fußball

Fußball Location: München

München Engagement per Post: 111 Tausend

111 Tausend Engagement Rate: 3,80%

Stephanie Davis

Instagram Username: @stephaniedavis

@stephaniedavis Influence Score: 98

98 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch): 4,7 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch): 4,7 Millionen True Reach: 812 Tausend

812 Tausend Skills: Fitness, Gym

Fitness, Gym Location: Österreich

Österreich Engagement per Post: 53 Tausend

53 Tausend Engagement Rate: 3,60%

Pamela Reif

Instagram Username: @pamela_rf

@pamela_rf Influence Score: 98

98 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 10,5 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 10,5 Millionen True Reach: 2,9 Millionen

2,9 Millionen Skills: Lifestyle, Blogging

Lifestyle, Blogging Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 148 Tausend

148 Tausend Engagement Rate: 1,60%

Jo Lindner

Instagram Username: @joesthetics

@joesthetics Influence Score: 96

96 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 10,2 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 10,2 Millionen True Reach: 3,1 Millionen

3,1 Millionen Skills: Fitness, Training

Fitness, Training Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 435 Tausend

435 Tausend Engagement Rate: 4,60%

laura sophie (🇩🇪/🇫🇷)

Instagram Username: @laurasophie

@laurasophie Influence Score: 96

96 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 3,5 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 3,5 Millionen True Reach: 468 Tausend

468 Tausend Skills: Lifestyle, Fitness

Lifestyle, Fitness Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 18 Tausend

18 Tausend Engagement Rate: 2,20%

𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐔𝐖𝐄

Instagram Username: @flyinguwe

@flyinguwe Influence Score: 95

95 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 2 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 2 Millionen True Reach: 200 Tausend

200 Tausend Skills: Fitness

Fitness Location: Hamburg

Hamburg Engagement per Post: 8 Tausend

8 Tausend Engagement Rate: 1,20%

Antonia Elena

Instagram Username: @antoniaelena.official

@antoniaelena.official Influence Score: 93

93 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 1,2 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 1,2 Millionen True Reach: 440 Tausend

440 Tausend Skills: Fitness, Lifestyle, Ernährung

Fitness, Lifestyle, Ernährung Location: München

München Engagement per Post: 42 Tausend

42 Tausend Engagement Rate: 4,40%

Benjamin Pavard

Instagram Username: @benpavard21

@benpavard21 Influence Score: 93

93 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 2,3 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 2,3 Millionen True Reach: 1,3 Millionen

1,3 Millionen Skills: Sport, Fußball, Lifestyle

Sport, Fußball, Lifestyle Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 162 Tausend

162 Tausend Engagement Rate: 6,90%

Alica Ѕchmidt | Track & Field

Instagram Username: @alicasmd

@alicasmd Influence Score: 93

93 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 4,2 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 4,2 Millionen True Reach: 1,2 Millionen

1,2 Millionen Skills: Sport, Lifestyle, Tracking

Sport, Lifestyle, Tracking Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 234 Tausend

234 Tausend Engagement Rate: 5,60%

Yanita Yancheva

Instagram Username: @yanitayancheva

@yanitayancheva Influence Score: 93

93 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 1,9 Millionen

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 1,9 Millionen True Reach: 360 Tausend

360 Tausend Skills: Fitness, Coaching

Fitness, Coaching Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 43 Tausend

43 Tausend Engagement Rate: 2,30%

Jan Kraume

Instagram Username: @jax.vita

@jax.vita Influence Score: 91

91 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 500 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 500 Tausend True Reach: 550 Tausend

550 Tausend Skills: Fitness

Fitness Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 41,5 Tausend

41,5 Tausend Engagement Rate: 11,60%

zagad2_

Instagram Username: @zagad2_

@zagad2_ Influence Score: 90

90 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 160 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 160 Tausend True Reach: 240 Tausend

240 Tausend Skills: Fußball

Fußball Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 5,7 Tausend

5,7 Tausend Engagement Rate: 3,60%

Sebastian Pannek

Instagram Username: @sebastian.pannek

@sebastian.pannek Influence Score: 90

90 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 377 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 377 Tausend True Reach: 45 Tausend

45 Tausend Skills: Lifestyle, Management

Lifestyle, Management Location: Germany

Germany Engagement per Post: 1,7 Tausend

1,7 Tausend Engagement Rate: 0,50%

Leo Balerdi ⚡️🇦🇷

Instagram Username: @leobalerdi5

@leobalerdi5 Influence Score: 90

90 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 337 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 337 Tausend True Reach: 100 Tausend

100 Tausend Skills: Fußball

Fußball Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 28,3 Tausend

28,3 Tausend Engagement Rate: 8,40 %

Salome Thürigen

Instagram Username: @salomeenaa

@salomeenaa Influence Score: 89

89 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 428 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 428 Tausend True Reach: 200 Tausend

200 Tausend Skills: Fitness

Fitness Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 16,5 Tausend

16,5 Tausend Engagement Rate: 3,90%

Marcel Tisserand

Instagram Username: @tisserand32_officiel

@tisserand32_officiel Influence Score: 88

88 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 240 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 240 Tausend True Reach: 51 Tausend

51 Tausend Skills: Fußball, RDC, DRC

Fußball, RDC, DRC Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 14,3 Tausend

14,3 Tausend Engagement Rate: 5,90%

Jasmin

Instagram Username: @jasminjour

@jasminjour Influence Score: 87

87 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 368 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 368 Tausend True Reach: 103 Tausend

103 Tausend Skills: Lifestyle, Fitness

Lifestyle, Fitness Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 9,3 Tausend

9,3 Tausend Engagement Rate: 2,70%

Gesa Krause

Instagram Username: @gesa_krause

@gesa_krause Influence Score: 86

86 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 170 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 170 Tausend True Reach: 70 Tausend

70 Tausend Skills: Running, Athletics, Fitness, Sport

Running, Athletics, Fitness, Sport Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 7,8 Tausend

7,8 Tausend Engagement Rate: 5,50%

Sara M. Zimmer

Instagram Username: @sara_magdalena_

@sara_magdalena_ Influence Score: 86

86 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 175 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 175 Tausend True Reach: 145 Tausend

145 Tausend Skills: Fitness, Lifestyle

Fitness, Lifestyle Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 4,6 Tausend

4,6 Tausend Engagement Rate: 2,80%

Florian Neuschwander

Instagram Username: @runwiththeflow

@runwiththeflow Influence Score: 85

85 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 188 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 188 Tausend True Reach: 42,5 Tausend

42,5 Tausend Skills: Running, Sport

Running, Sport Location: Frankfurt

Frankfurt Engagement per Post: 2,3 Tausend

2,3 Tausend Engagement Rate: 1,90%

Elena Bulkowski - Sport, Fitness & Food

Instagram Username: @trainhard_eatwell

@trainhard_eatwell Influence Score: 85

85 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 253 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 253 Tausend True Reach: 207,5 Tausend

207,5 Tausend Skills: Fitness, Lifestyle, Food

Fitness, Lifestyle, Food Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 1,4 Tausend

1,4 Tausend Engagement Rate: 1,10%

ROXI ☀️

Instagram Username: @roxisecke

@roxisecke Influence Score: 85

85 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 192 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 192 Tausend True Reach: 24,4 Tausend

24,4 Tausend Skills: Fitness, Lifestyle

Fitness, Lifestyle Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 2,7 Tausend

2,7 Tausend Engagement Rate: 1,90%

Sabrina Mockenhaupt

Instagram Username: @sabrinamockenhauptofficial

@sabrinamockenhauptofficial Influence Score: 84

84 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 323 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 323 Tausend True Reach: 40 Tausend

40 Tausend Skills: Running, Sport

Running, Sport Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 4 Tausend

4 Tausend Engagement Rate: 2,10%

LAURA MICHELLE 🍉

Instagram Username: @lauramichelleee

@lauramichelleee Influence Score: 84

84 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 271 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 271 Tausend True Reach: 134 Tausend

134 Tausend Skills: Fitness, Fashion

Fitness, Fashion Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 20,7 Tausend

20,7 Tausend Engagement Rate: 8%

ASICS FrontRunner

Instagram Username: @asicsfrontrunner

@asicsfrontrunner Influence Score: 84

84 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 412 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 412 Tausend True Reach: 41 Tausend

41 Tausend Skills: Running, Trails, Fitness

Running, Trails, Fitness Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 1,6 Tausend

1,6 Tausend Engagement Rate: 0,60%

Luisa Madeleine Geigle

Instagram Username: @luisa_madeleine_geigle

@luisa_madeleine_geigle Influence Score: 83

83 Fans (Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) : 142 Tausend

(Twitter + Instagram + Facebook + TikTok + Twitch) 142 Tausend True Reach: 6,3 Tausend

6,3 Tausend Skills: Fitness, Fashion

Fitness, Fashion Location: Deutschland

Deutschland Engagement per Post: 6,3 Tausend

6,3 Tausend Engagement Rate: 4,50%

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Frauen in Deutschland

*ausgenommen YouTube

Die Top 30 Sport- & Fitness Influencer Männer in Deutschland

*ausgenommen YouTube

Häufig gestellte Fragen zu Fitness und Sport Influencern

Was ist ein Fitness Influencer?

Ein Fitness Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Fitness, Gesundheit und einen aktiven Lebensstil zu fördern. Diese Influencer teilen oft persönliche Erfahrungen, Fitnessübungen, Trainingsroutinen, Ernährungstipps, Rezepte und inspirierende Botschaften, um ihre Follower zu motivieren und zu ermutigen, ein gesundes Leben zu führen.

Typischerweise verfügen Fitness Influencer über Fachwissen in den Bereichen Fitness, Ernährung oder Sport und haben häufig eine besondere Ausbildung oder Erfahrung in der Fitnessbranche. Sie können persönliche Trainer, Fitnesstrainer, Ernährungsberater oder Sportler sein, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft für einen gesunden Lebensstil teilen möchten.

Was ist ein Sport Influencer?

Ein Sport Influencer ist eine Person, die in den sozialen Medien eine beträchtliche Anhängerschaft hat und ihre Plattform nutzt, um Sport und sportbezogene Inhalte zu fördern. Diese Influencer teilen oft ihre sportlichen Aktivitäten, Trainingsroutinen, Wettkampferfahrungen, sportliche Leistungen und inspirierende Botschaften rund um das Thema Sport.

Sport Influencer können in verschiedenen Sportarten aktiv sein, sei es Fußball, Basketball, Fitness, Laufen, Yoga, Extremsportarten, E-Sport oder viele andere Disziplinen. Sie können aktive Sportler, ehemalige Athleten, Trainer, Sportkommentatoren oder einfach enthusiastische Sportliebhaber sein, die ihre Leidenschaft für den Sport mit anderen teilen möchten.

Wie bei anderen Influencern ist die Glaubwürdigkeit und Authentizität eines Sport Influencers von großer Bedeutung. Follower suchen nach authentischen Erfahrungen, persönlichen Geschichten und Ratschlägen, die ihnen helfen, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und sich für den Sport zu begeistern.

Was sind Primäre Social Media Channel für Fitness Influencer?

Fitness Influencer nutzen verschiedene soziale Medien wie

Instagram

YouTube

TikTok

Twitter

Blogs,

um ihre Inhalte zu verbreiten und eine Community aufzubauen. Durch ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, sich mit ihren Followern zu verbinden, können sie Einfluss auf das Verhalten, die Einstellungen und die Kaufentscheidungen ihrer Zielgruppe haben.

Welche Brands sollten mit Fitness Influencern zusammenarbeiten?

Brands, die mit Fitness Influencern zusammenarbeiten möchten, sollten Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich nahtlos in den Fitness- und Gesundheitsbereich integrieren lassen. Hier sind einige Beispiele von Marken, die gut mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten könnten:

Sportbekleidung und Sportausrüstung: Marken, die Sportbekleidung, Schuhe, Fitnessgeräte oder Zubehör verkaufen, können von einer Zusammenarbeit mit Fitness Influencern profitieren. Die Influencer könnten die Produkte in ihren Trainingsvideos oder Posts tragen oder verwenden und so ihre Follower dazu ermutigen, die gleichen Artikel zu kaufen. Sporternährung: Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel, Proteinriegel, Shakes oder andere sportliche Nahrungsmittel anbieten, können mit Fitness-Influencern zusammenarbeiten, um ihre Produkte zu bewerben und deren Vorteile hervorzuheben. Fitness-Apps und Online-Trainingsplattformen: Brands, die Fitness-Apps oder Online-Trainingsprogramme entwickeln, könnten von einer Partnerschaft mit Influencern profitieren, die die Plattformen nutzen und darüber sprechen, wie sie ihre Fitnessziele erreichen. Gesunde Snacks und Lebensmittel: Unternehmen, die gesunde Snacks, Lebensmittel oder Getränke anbieten, könnten Influencer einbeziehen, um ihre Produkte in einer gesunden Ernährungsumgebung zu präsentieren. Fitnessstudios und Fitnesseinrichtungen: Fitnessstudios, Fitnessclubs oder Wellnesszentren könnten mit Influencern kooperieren, um ihre Einrichtungen zu bewerben oder gemeinsame Veranstaltungen und Workshops zu organisieren. Sportelektronik: Marken, die Sportuhren, Fitness-Tracker oder andere sportliche elektronische Geräte herstellen, könnten mit Influencern zusammenarbeiten, um die Vorteile und Funktionen ihrer Produkte zu präsentieren. Sport- und Outdoor-Marken: Unternehmen, die Outdoor-Ausrüstung, Sportbekleidung für spezifische Sportarten oder andere sportliche Produkte anbieten, könnten mit Influencern kooperieren, die diese Aktivitäten gerne ausüben.

Es ist wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen der Marke und dem Sport Influencer authentisch ist und die Werte und Interessen beider Seiten miteinbezieht. Die Auswahl eines Influencers, der zur Zielgruppe der Marke passt und dessen Follower ein echtes Interesse an Fitness und Gesundheit haben, ist entscheidend für den Erfolg einer solchen Partnerschaft. Erfahre hier, wie du den richtigen Influencer finden kannst.

Warum sollten Brands mit Sport influencern kooperieren?

Brands sollten mit Fitness-Influencern kooperieren, weil diese Zusammenarbeit eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

Zielgruppenansprache: Fitness Influencer haben oft eine spezifische Zielgruppe von Menschen, die an Fitness, Gesundheit und einem aktiven Lebensstil interessiert sind. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken gezielt diese Zielgruppe ansprechen und ihre Botschaften direkt an potenzielle Kunden senden. Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Sport Influencer haben eine starke Bindung zu ihrer Community und genießen oft ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Wenn ein Influencer ein Produkt oder eine Dienstleistung empfiehlt, nehmen seine Follower dies oft als persönliche Empfehlung wahr, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie dem Produkt Vertrauen schenken und es ausprobieren. Reichweite und Sichtbarkeit: Fitness Influencer haben in der Regel eine beträchtliche Anzahl von Followern auf ihren sozialen Medien und anderen Plattformen. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken ihre Reichweite und Sichtbarkeit erweitern und potenziell Tausende oder sogar Millionen von Menschen erreichen. Kreative Inhalte: Influencer sind bekannt für ihre Fähigkeit, kreative und ansprechende Inhalte zu erstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Fitness-Influencern können Marken von ihrer Kreativität und Originalität profitieren und so ihre Produkte oder Dienstleistungen auf eine einzigartige Weise präsentieren. Engagement und Interaktion: Fitness- und Sport Influencer interagieren regelmäßig mit ihrer Community, sei es durch Kommentare, Likes oder direkte Nachrichten. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Marken eine engere Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und ein höheres Maß an Engagement erreichen. Authentizität und Storytelling: Fitness Influencer teilen oft ihre persönlichen Geschichten, Herausforderungen und Erfolge im Zusammenhang mit Fitness und Gesundheit. Diese Authentizität und das Storytelling können dazu beitragen, eine tiefere Verbindung zwischen der Marke und den Kunden herzustellen. Einfluss auf Kaufentscheidungen: Studien haben gezeigt, dass Influencer einen erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Follower haben. Wenn ein Sport Influencer ein Produkt empfiehlt oder darüber spricht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass seine Follower es ausprobieren oder kaufen.

All diese Gründe machen die Zusammenarbeit mit Fitness Influencern zu einer effektiven Marketingstrategie für Marken, die Produkte oder Dienstleistungen im Fitness- und Gesundheitsbereich anbieten. Es ist jedoch wichtig, dass die Influencer Marketing-Partnerschaft authentisch und für beide Seiten vorteilhaft ist, um das Vertrauen der Follower zu gewinnen und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Finde noch heute deine nächste Fitness Influencer-Kooperation

Wenn du in Erwägung ziehst, mit einem Fitness Influencer zusammenzuarbeiten, solltest du unbedingt gründlich ihre Beiträge recherchieren.

Viele, die behaupten, Fitnesstraining anzubieten oder ihre Plattform für Inspiration mit Fitnessstudio-Bildern, schnellen Lösungen, "Abnehmtricks" oder unscheinbaren Clickbait-Beiträgen wie "Was ich an einem Tag esse" zu nutzen, haben heftige Kritik von ihrer eigenen Community erfahren.

Auf den ersten Blick mögen diese Beiträge harmlos erscheinen, aber eine wachsende Anzahl von Influencern im Fitnessbereich ermutigen ihre Follower dazu, sich von solchen Beiträgen abzuwenden, da sie potenziell schädliche Ratschläge bieten und in einigen Fällen reine Fehlinformationen verbreiten.

Die Verwendung einer Influencer Marketing Plattform wie Klear oder der Meltwater Influencer Marketing Suite hilft dabei, diejenigen Fitness Influencer zu erkennen, die ihre Inhalte sorgfältig gestalten und keine falschen Behauptungen und Versprechungen an ihre Follower verbreiten.

Bereit, unsere Suite in Aktion zu sehen und die besten Sport Influencer für deine Brand zu finden?