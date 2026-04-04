Lange bevor der Begriff „Influencer Marketing“ zu einem landläufigen Begriff wurde, ließen sich die Konsumenten von Celebritys und bekannten Persönlichkeiten inspirieren. Heute ist diese Praxis bei Marken aller Größen äußerst beliebt, insbesondere weil sie für kleinere Unternehmen mit geringeren Budgets zu einer erschwinglichen Option geworden ist.

Influencer Marketing beschränkt sich heute längst nicht mehr nur auf Promis und somit bewegen sich die Preise je nach Kanal, Publikumsgröße, Engagement-Rate und anderen Faktoren in einem breiten Rahmen.

Mit welchen Kosten muss man für Influencer Marketing in 2024 rechnen? Schlüsseln wir sie nach Kanal auf:

Wie viel kostet Influencer Marketing?

Die Kosten für Influencer Marketing ändern sich ständig. Unser State of Influencer Marketing Report zeigt, dass gesponserte Feed-Posts um 26,7 % und gesponserte Stories um 33,5 % zugenommen haben. Mit dem Aufkommen neuer Kanäle und neuer Mitbewerber werden Marken ihre Budgets für Influencer Marketing stetig anpassen müssen.

Heutzutage geben die meisten Marketingteams an, dass sie ein spezielles Budget für Influencer Marketing zur Verfügung haben. Mehr als 11% der MarketingexpertInnen geben an, dass sie mehr als 500.000 USD für Influencer Marketing ausgeben. Ein größerer Prozentsatz setzt immer noch erhebliche Mittel für diesen Marketingkanal ein: 22 % geben an, dass sie zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar ausgeben.

Was du bei der Recherche von Influencer Marketing Kosten beachten solltest

Die Art des Influencers oder der Influencerin, mit der du zusammenarbeitest, hat einen großen Einfluss auf die Preise, die mit denen du rechnen solltest. Aber lass dich davon nicht abschrecken. Celebrity Influencer verlangen zwar mehr als Nano- oder Mikro-Influencer, aber es sind die Mikro-Influencer, die das Wachstum der Branche vorantreiben.

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Art der Inhalte, die ein Influencer für eure Marke produziert. Ein Foto in den sozialen Medien zu posten, macht deutlich weniger Arbeit als ein langer Blogbeitrag oder ein Video mit einer Produktvorstellung.

Die Art der produzierten Inhalte hängt weitgehend von der von dir gewählten Social-Media-Plattform ab. Nutzen Sie die einzigartigen Social-Media-Funktionen der einzelnen Plattformen, wie Instagram Reels, Instagram Stories und die Exklusivität von Originalsounds auf TikTok.

Um die Kosten des Influencer Marketings besser einschätzen zu können, ist es hilfreich, den Kanal und den Influencer-Typ gleichzeitig zu betrachten.

Instagram Influencer Kosten & Preise

Instagram gilt als der ursprünglichste aller Influencer Marketing Kanäle und ist zu einem Hotspot für Marken geworden, die ihre Produkte einem engagierten Publikum vorstellen möchten. Von den mehr als 1,1 Milliarden Instagram Nutzern folgen 90 % mindestens einer Marke auf der Plattform. Zudem wird Werbung von den Nutzern dieser Plattform positiv aufgenommen: 70 % der Nutzer geben an, dass sie Werbung gerne sehen oder sich nicht daran stören, wenn sie sich mit IG-Inhalten beschäftigen.

Tipp: Erfahre, wie du Instagram Ads nutzt

Was die Preise für Instagram Influencer angeht, so kann ein einzelner Beitrag zwischen 10 USD (Nano Influencer) und 10.000 USD+ (Celebrity Influencer) kosten.

Für Instagram Stories muss man mit einem Preis zwischen 53 und 1.205 US-Dollar rechnen.

Hier findest du eine visuelle Aufschlüsselung der Preise für Instagram Influencer, basierend auf Funktion und Einflussniveau:

Influencer Tier IG Post Preise Nano Influencer 500-10K Follower $10-$100 Micro & Mid Tier Influencer 10-100K Follower $100-$5.000 Macro Influencer 100-500K Follower $5.000-$10.000 Mega & Celebrity Influencer 500K+ Follower $10.000+

Laut unserem State of Influencer Marketing Report führen 53 % der Marken, die Instagram nutzen, Kampagnen über die Instagram Story-Funktion durch. Die meisten Kampagnen umfassen ein bis vier Instagram-Posts im Feed.

In Anbetracht dessen beträgt das Budget einer Low-End-Kampagne mit einem Nano Influencer durchschnittlich rund 313 USD für vier In-Feed-Posts und eine Instagram Story. Bei der Zusammenarbeit mit Micro Influencern musst du mit ungefähr 780 USD für den gleichen Umfang an Content rechnen.

Für weitere Einzelheiten zu den Preisen bietet Klear einen ausgezeichneten Preisrechner für Instagram-Influencer, der die Kosten basierend auf bestimmten Influencern berechnet.

YouTube Influencer Kosten & Preise

YouTube ist laut dem State of Influencer Marketing Report Teil von rund 32 % aller Influencer Kampagnen. Viele Influencer haben ihre Laufbahn auf dieser Plattform begonnen.

YouTube eignet sich nach wie vor hervorragend für Longform-Content. Viele Marken veröffentlichen ihre Beiträge auf mehr als einer Plattform und der rein videobasierte Ansatz von YouTube macht die Plattform zu einer sinnvollen Wahl für multimediales Engagement. Aufgrund des hohen zeitlichen und finanziellen Aufwands, den ein YouTuber für die Erstellung von Videoinhalten benötigt, ist YouTube jedoch auch einer der teuersten Kanäle für Influencer Marketing.

Basierend auf den Preisen für YouTube Influencer, die sich allein nach der Größe des Publikums richten, müssen Marken mit den folgenden durchschnittlichen Kosten rechnen:

Influencer Tier YouTube Video Preise Nano Influencer500-10K Follower $20-$200 Micro Influencer 10K-100K Follower $200-$10.000 Macro Influencer 100K-500K Follower $10.000-$20.000 Celebrity Influencer 500K+ Follower $20.000+

(Quelle: Influencer Marketing Hub)

TikTok Influencer Kosten & Preise

TikTok hat YouTube im Bereich Video Influencer Content überholt. Rund 13 % der Marken nutzen die Kurzvideo-Plattform im Rahmen ihrer Influencer Marketingkampagnen. TikTok verfügt über ein scheinbar unerschöpfliches Nischenpublikum, das Marken und Influencern viel kreative Freiheit bei der Erstellung von Inhalten bietet.

Die App gewinnt weiter an Fahrt. Im Jahr 2022 war TikTok mit 672 Millionen neuen Downloads die am häufigsten heruntergeladene App weltweit. Sie hat eine neue Ära des Influencer Marketings eingeläutet, insbesondere hinsichtlich des Contents, der sich auf keiner anderen Plattform nachahmen lässt.

Influencer Tier TikTok Preise Nano Influencer500-10K Follower $5-$25 Micro Influencer 10K-100K Follower $25-$1.250 Macro Influencer100K-500K Follower $1.250-$2.500 Celebrity Influencer 500K+ Follower $2.500+

Nano Influencer auf TikTok berechnen zwischen 5 - 25 USD

auf TikTok berechnen Der Preis für Micro Influencer auf TikTok liegt zwischen 25 und 1.250 USD , während Influencer mit größeren Followerzahlen (jedoch nicht in der Größenordnung von Mega) zwischen 125 und 1.200 USD verlangen

auf TikTok liegt , während Influencer mit größeren Followerzahlen (jedoch nicht in der Größenordnung von Mega) verlangen TikTok Macro Influencer haben Preise zwischen 1.250 und 2.500 USD

haben Preise Ein Beitrag eines Mega Influencers auf TikTok kostet ab 2.500 USD und mehr

Bei den Preisen für TikTok Influencer gelten bezüglich der Publikumsgröße ähnliche Regeln. Nach Angaben von Business of Apps verdienen Nano Influencer zwischen 5 und 25 USD pro Beitrag, während es bei Micro Influencern zwischen 25 und 125 USD pro Beitrag sind. Mega Influencer verlangen 2.500 USD oder mehr pro Post.

Facebook Influencer Kosten & Preise

Die durchschnittlichen Kosten für einen Facebook Post eines Nano Influencers : 25-250 USD

: Die durchschnittlichen Kosten für einen Facebook Post eines Micro Influencers : 250-1.250 USD

: Die durchschnittlichen Kosten für einen Facebook Post eines Celebrity Influencers: 25.000 USD

Die Kosten für Influencer Facebook Marketing sind auch von der Kategorie abhängig. Lifestyle und Food Posts sind in der Regel am teuersten.

Tipp: Das sind die bekanntesten Food Influencer in Deutschland.

Snapchat Influencer Kosten & Preise

Snapchat bleibt trotz seines nachlassenden Wachstums ein Begriff im Influencer Marketing. Die Anzahl der Follower auf Snapchat wurde erst vor kurzem öffentlich gemacht. Davor nutzten Marketers Reichweite und Views als Mittel zur Messung des Influencer Marketings.

Die Verwendung von Views ist nach wie vor die bevorzugte Messgröße zur Kostenberechnung von Snapchat Influencer Marketing. Hier findet du eine Aufschlüsselung der View-basierten Preise von Business of Apps:

View-basierte Preise für Snapchat Influencer

Views Preis 1.000-5.000 $500 5.000-10.000 $1.000-$3.000 10.000-20.000 $3.000-5.000 30.000-50.000 $5.000-10.000 50.000-100.000 $10.000-$30.000

Mit der Verfügbarkeit der Follower-Zahlen können Marketer die folgende Aufschlüsselung von Buffer verwenden, um die Marketingkosten abzuschätzen:

Snapchat Macro Influencer Preise

Macro Influencer Follower Preise Kosten per Follower Kosten per 1.000 Follower 3 Millionen $75.000 $0,025 $25 7 Millionen $75.000 $0,011 $11

Snapchat Micro Influencer Preise

Micro Influencer Follower Preise Kosten per Follower Kosten per 1.000 Follower 50.000 $1.000 $0,020 $20 500.000 $1.000 $0,002 $2

Quelle: Business of Apps

Wenn man diese Preise auf die Anzahl der Follower umrechnet, kostet es eine Marke durchschnittlich 2 USD, um 1.000 Follower eines Micro Influencers zu erreichen.

Twitter Influencer Kosten & Preise

Twitter löst in Bezug auf das Influencer Marketing nicht die Begeisterung aus, wie es andere Plattformen tun, und das bleibt auch 2023 nach der Umbenennung in "X" so. Dennoch ist es - wenn die richtigen Influencer ausgewählt werden - für bestimmte Marketing- Aktivitäten eine gute Option.

Das Publikum hier war in der Vergangenheit sehr engagiert, aber Unternehmen sollten sich über die sich verändernde Publikumsdemografie im Klaren sein und sich über die Twitter-Statistiken seit der Umbenennung der Plattform informieren.

Laut den Daten von WebFX zahlen Marken in der Regel 2 USD pro Tweet eines Influencers mit rund 1.000 Followern oder bis zu 2.000 USD pro Tweet von Influencern mit einer Millionen Followern.

Zahlungsoptionen für Influencer

Die Optionen für die Bezahlung von Influencern haben ebenfalls Einfluss auf die Preise. Manche Influencer arbeiten gegen ein Honorar, während andere bereit sind, als Gegenleistung für ihre Arbeit kostenlose Produkte zu erhalten. Je nach Art eurer Kampagne stehen verschiedene Optionen für die Bezahlung zur Verfügung, beispielsweise:

Bezahlung pro Klick

Bezahlung pro Post

Bezahlung pro Akquisition

Performance-basierte Bezahlung (z. B. für Affiliate Marketing Gutscheincodes, Klicks oder Einlösungen)

Bezahlung pro neuem Abonnenten

Die Wahl der richtigen Influencer für eure Strategie

Es gibt natürlich keine einheitlichen Kosten für Influencer Marketing, auf die sich Marken verlassen können, ohne sich vorher zu informieren. Die Preise für Influencer können sich je nach Anzahl der Follower, Abonnentenwachstum, Art der Leistung, Demografie der Zielgruppe und unzähligen anderen Faktoren ändern. Auch wenn Sie eine Influencer Marketing-Agentur beauftragen, um Partnerschaften mit Influencern zu finden, fallen zusätzliche Kosten an.

Die Verwendung eines Influencer-Preisrechners ist ein guter Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit Influencern. Betrachte diese Schätzungen jedoch als Grundlage zur Ermittlung des Wertes, den ein Influencer für eure Marke haben kann.

Die All-in-One Influencer Marketing Plattform von Meltwater hilft euch bei der Verwaltung des Influencer-Marketingprozesses vom Anfang bis zum Ende. Sie stellt sicher, dass ihr von der Erstellung eines Influencer-Vertrags bis zur Bezahlung stets den vollständigen Überblick über eure Influencer Marketing-Strategie behaltet. Zudem können auch nicht-monetäre Prozesse verwaltet werden, beispielsweise die Veröffentlichung der Datenschutzrichtlinien eures Unternehmens, Wettbewerbsverzichtsvereinbarungen, Informationen zum Zielpublikum, Anzeigen-Guidelines und vieles mehr.

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