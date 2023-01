Influencer Marketing Hubs richtig nutzen - so geht's

Influencer Marketing ist zwar ein relativ neues Phänomen, hat jedoch die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden erreichen können, in kürzester Zeit enorm beeinflusst. Die Google-Suchanfragen nach dem Begriff "Influencer Marketing" sind zwischen 2019 und 2020 um 21,6 % gestiegen.

Das zeigt, dass Marken und Unternehmen in ihren Marketingstrategien zunehmend auf Influencer-Kampagnen setzen.

Interesse an Influencer Marketing in Google Suchen in 2019 & 2020

Laut dem Influencer-Medienunternehmen Influencer Marketing Hub beabsichtigen 75 % der Marketingabteilungen, im Jahr 2022 beträchtliche Budgets für das Influencer Marketing einzusetzen. Dies ist durchaus nachvollziehbar, denn die Daten zeigen, dass diese Ausgaben auch tatsächlich zum Erfolg führen.

Für jeden US-Dollar, der für Influencer Marketing ausgegeben wird, verdienen Marken durchschnittlich 5,78 US-Dollar. Es überrascht also nicht, dass die Social Influencer Marketing-Branche bis Ende 2022 einen Wert von 16,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass immer mehr Unternehmen diese Möglichkeit nutzen und "Influencing" für Millionen von Menschen zu einer realistischen beruflichen Perspektive geworden ist. Die Schätzungen variieren, aber gemäß einer Quelle gibt es weltweit zwischen 3,2 Millionen und 37,8 Millionen Influencer, die auf Instagram, TikTok und YouTube aktiv sind.

Je mehr Anbieter sich in der Szene tummeln, desto schwieriger wird es für Marken, die besten Influencer für die Zusammenarbeit und das Erreichen ihrer Marketingziele zu finden. Glücklicherweise machen Tools wie der Influencer Marketing Hub von Meltwater und andere Influencer-Plattformen den Aufbau von Partnerschaften zwischen Marken und Influencern einiges einfacher.

Inhalt

Was ist ein Influencer Marketing Hub?

Influencer Marketing Hubs sind Softwareplattformen, die es Marken und Influencern einfacher machen, sich zu finden und zu vernetzen. Sie werden auch als Influencer Marketing Plattformen , Influencer Marketing Tools oder Influencer Marketing Softwarelösungen bezeichnet.

Kontaktiere uns über das Formular am Ende dieses Artikels , wenn du wissen möchtest, wie die Influencer-Plattform von Meltwater eurem Unternehmen bei der Identifizierung, bei Partnerschaften und bei der Verwaltung von Influencer Marketing Kampagnen helfen kann.

Warum sind Influencer Marketing Hubs wichtig?

Im Gegensatz zu Influencer Marktplätzen, auf denen Marken lediglich nach Influencern suchen können, begleiten Influencer Marketing Hubs die NutzerInnen durch den gesamten Partnerschaftsprozess - von der ersten Kontaktaufnahme bis zum fertiggestellten Content und Monitoring.

Die Funktionen variieren je nach Plattform, aber grundsätzlich sind Influencer Marketing Hubs echte Wegbereiter, wenn es um die Identifikation von Influencern, die Planung von Kampagnen und das Tracking von Ergebnissen geht.

Welcher ist der beste Influencer Marketing Hub?

Es gibt zahlreiche Influencer Marketing Hubs und tagtäglich kommen neue hinzu. Welcher für euch am geeignetsten ist, hängt von euren Marketingbedürfnissen ab.

Das sind unsere Top-Empfehlungen für Social Influencer Marketing Hubs:

1. Klear

Klear ist Teil der Meltwater Media Intelligence Suite und analysiert die Daten der wichtigsten Influencer Channels wie

TikTok

Instagram

YouTube

Klear deckt aber auch andere Kanäle ab, die Marken zur Erreichung ihrer Zielgruppen nutzen können, z. B.

Facebook

Twitch

Twitter

Pinterest

Blogs

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und fortschrittlichen Funktionen wie dem automatischen Reporting ist Klear die erste Wahl für Unternehmen, die umfangreiche Influencer-Kampagnen auf effiziente Art planen möchten.

Überzeuge dich selbst von unserem Klear x Meltwater Influencer Marketing Hub →

2. Grin

Grin ist eine weitere Top-Plattform für Influencer Marketing, die NutzerInnen hilft, sich in der Welt des Influencer Marketings zurechtzufinden.

Im Vergleich zum Klear/Meltwater Influencer Marketing Hub deckt sie jedoch weniger Social Media Kanäle ab und bietet derzeit keine Kollaborations- oder Zahlungstools.

3. Creator.co

Creator.co bietet NutzerInnen die Möglichkeit, sich für automatisierte Influencer-Kampagnen und Affiliate-Programme anzumelden.

Genau wie Klear analysiert Creator.co eine Vielzahl von Social Media Kanälen, darunter auch aufstrebende Channels wie Shopify und WooCommerce.

Eine Influencer Marketing Plattform nutzen, um Influencer zu finden

Für viele Marketer macht die Sicherheit und die Bequemlichkeit, die Influencer Marketing Tools und Hubs bieten, die Beauftragung einer Agentur für diese Aufgabe überflüssig.

Moderne Technologien machen es Brands einfacher, ihre Beziehungen zu Influencern auf den verschiedenen Plattformen direkt zu verwalten.

Tipp: Achte bei der Prüfung der verschiedenen Influencer Plattformen darauf, dass die Software euch Zugang zu Influencern in den für euch wichtigsten Netzwerken bietet. Nicht alle Plattformen decken die gleiche Anzahl von Channels ab.

Mithilfe von KI die richtigen Influencer finden

Die Influencer Marketing Plattform von Meltwater verfügt über eine Datenbank mit über 500 Millionen Influencer Profilen in 60.000 verschiedenen Kategorien auf einer Reihe von Social Media Plattformen.

Unser KI-gestütztes Analysetool vereinfacht den Auswahlprozess, indem es Influencer nach ihrer Content Performance, ihrem Engagement und ihrer Reichweite einstuft.

Das macht es Marken einfacher, die besten Influencer für ihre Kampagnen und die gesetzten Ziele zu finden.

Vertraue auf die Power von True Reach

Die Anzahl der Follower und andere einfache Social Media Metriken reichen beim Scouting von Influencern und bei der Einschätzung einer Kampagnen-Performance nicht aus. Zu oft sind Bots und fingierte Profile in diesen Kennzahlen eingeschlossen – was einen falschen Eindruck über den tatsächlichen Einfluss eines Influencers vermittelt.

Mit True Reach erhalten Marken eine genauere Vorstellung davon, ob ein Influencer die gewünschten Ergebnisse auch wirklich liefern kann oder nicht.

Tipp: Erfahre mehr darüber, wie du Fake Influencer (Fakefluencer) identifizierst.

Ein guter Influencer Marketing Hub ermöglicht dir einen umfassenden Einblick in demografische Daten der Follower eines Influencers.

Berücksichtige Informationen wie

Interessen

Altersgruppen

Standorte

etc.,

damit du auch tatsächlich ein Publikum ansprichst, das eure Marke oder Kampagne relevant und spannend findet.

Baue durch den direkten Kontakt mit Influencern wertvolle Beziehungen auf

Eine lückenlose Kommunikation zwischen Marken und ihren Influencern ist die Voraussetzung für eine starke Partnerschaft.

Nutze die integrierten Messaging-Funktionen deines Influencer Marketing Hubs, um bei der Zusammenarbeit mit Influencern an Kampagnen für reibungslose Arbeitsabläufe zu sorgen.

Schon gewusst? Unsere Influencer Marketing Software bietet eine Chatfunktion, mit der eure Kommunikation reibungslos gestaltet werden kann.

Was ist eine Alternative zu Influencer Marketing Hubs?

Neben dem direkten Durchforsten von Plattformen wie Instagram und TikTok - einem unpräzisen und zeitaufwändigen Prozess - können auch Agenturen als Alternative zur Nutzung einer Influencer Marketing Plattform mit der Suche nach Influencer-Partnerschaften beauftragt werden.

Bedenke aber, dass bei dieser Option auf die Vorteile einer direkten Beziehung zu deinen Influencern verzichtet wird und somit die Gefahr besteht, dass wichtige Details auf der Strecke bleiben.

Influencer Marketing Hubs richtig einsetzen

Nachdem ihr euch für einen Influencer Marketing Hub entschieden habt, gibt es einige weitere Details, auf die ihr bei der Erstellung eurer Kampagne achten müsst:

Verwende Keyword Analytics

Nutze Social Listening, um bei der Planung einer Influencer Kampagne Keywords, Trend-Hashtags und Themen mit Bezug zu eurem Markt zu analysieren. Zeitnahe Social Media Insights - wie beispielsweise Spikes in Facebook-Unterhaltungen oder ein Twitter-Trend - verschaffen euch einen zusätzlichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern.

Tipp: Erfahre in unserem ultimativen Hashtag Guide mehr darüber, welche Hashtags du beobachten solltest.

Social Listening bietet euch zudem die Möglichkeit, eure Mitbewerber und den Erfolg ihrer Influencer-Kampagnen im Auge zu behalten. Diese Informationen sind beim Aufbau von Beziehungen zu Influencern, bei der Ausarbeitung von Content und bei der Durchführung eurer eigenen Kampagnen äußerst hilfreich.

Nutze Media Intelligence, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Nutze Medienbeobachtung, um passende Content Creator zu euren marktrelevanten Themen in den Mainstream-Medien zu recherchieren. Blogger, AnalystInnen und JournalistInnen sind zwar nicht per se Influencer, haben aber durchaus Einfluss auf die Wahrnehmung eurer Marke in der Öffentlichkeit.

Mit Media Intelligence Tools lassen sich Blogs, Medienseiten und sogar die Medienpräsenz eurer Mitbewerber mühelos durchsuchen, um die passenden Markenbotschafter für eure Marke zu finden.

Mit diesem Leitfaden für den Aufbau eines erfolgreichen Influencer Marketing Hubs für eure Marke kann die Suche nach dem passenden Influencer losgehen. Kontaktiere uns über das untenstehende Formular, um zu erfahren, wie die Influencer Marketing Plattform von Meltwater euch dabei helfen kann.