Sowohl Influencer Content als auch alle anderen Arten von Social Media Inhalten sind von geringem Wert, wenn sie kein Engagement hervorrufen. Um nachzuvollziehen, wie gut es euren Influencern gelingt, die Aufmerksamkeit ihres Publikums auf eure Marke zu lenken, empfiehlt sich die Verwendung eines Engagement Rate Calculators.

Engagement Rate Rechner liefern ohne großen Aufwand alle wichtigen Daten. Gib einfach den Namen deines Influencers ein und schon erhältst du detaillierte Insights zum Engagement. Ein zusätzlicher Bonus: Du kannst die durchschnittlichen Engagement Raten (ERs) deiner Influencer überprüfen, bevor du dich für eine Zusammenarbeit entscheidest.

In diesem Artikel erfährst du, wie du einen Engagement Rate Calculator im Influencer Marketing einsetzen kannst, welche Formeln für die Engagement Rate verwendet werden und warum Engagement wichtiger ist, als dir vielleicht bewusst ist.

Was ist die Engagement Rate und was sagt sie aus?

Die Engagement Rate spiegelt den Grad der Interaktion und der Beteiligung eines bestimmten Publikums an Social Media Content wider.

Zu den Arten des Engagements zählen Klicks, Likes, Shares und Kommentare. Influencer Marketer verwenden diese Kennzahl, um zu bestimmen, wie gut es einem Influencer gelingt, mit seinen Inhalten die Aufmerksamkeit seines Publikums zu erregen.

Anhand der Engagement Rate lässt sich ermitteln, wie viele Personen durch einen Beitrag zum Handeln animiert wurden. Wenn Inhalte geliked, geteilt, kommentiert oder angeklickt werden, deutet dies auf ein hohes Interesse hin und zeigt, dass es sich um qualitativ hochwertige Inhalte handelt.

Je höher die Engagement Rate, desto eher können Marketer also davon ausgehen, dass die Zielgruppe an den gesehenen Inhalten interessiert ist.

So wird die Engagement Rate berechnet: Zwei Möglichkeiten

Die durchschnittliche Engagement Rate kann auf verschiedene Arten berechnet werden. Hier sind zwei beliebte Methoden, um zu bestimmen, wie engagiert die Follower eines Influencers sind.

Engagement Rate manuell berechnen

Die Engagement Rate wird berechnet, indem die Gesamtzahl der Engagements (Likes, Kommentare, Shares, Klicks) durch die Gesamtzahl der Impressionen (Views oder Reichweite) geteilt und mit 100 multipliziert wird. Das sieht dann so aus:

(Gesamtzahl der Engagements / Gesamtzahl der Impressionen) x 100 = Engagement Rate %

Dieser Prozentsatz zeigt den Anteil der Personen an, die sich aktiv mit dem Content beschäftigt haben, im Verhältnis zu den Personen, die ihn gesehen haben.

Nehmen wir an, der Beitrag eines Influencers hat 10.000 Follower erreicht und 900 Likes, 200 Kommentare, 50 Shares und 75 Link-Klicks erzielt. In diesem Fall fanden insgesamt 1.225 Engagements statt. Gemäß der obigen Formel beträgt die manuell berechnete Engagement Rate somit 12,25 %.

Tool zur Messung und Analyse der Engagement-Rate: Der Engagement Rate Calculator

Ein Engagement Rate Calculator ist ein datengesteuertes Tool, das die Engagement Raten von Influencern für dich berechnet. Anstatt Daten manuell zu erfassen und die Zahlen in eine Formel einzufügen, kannst du das Profil des Influencers eingeben und so mühelos die Engagement Rate generieren.

Dieser datenbasierte Rechner hilft dir, in Sekundenschnelle mehr über die Engagement Raten eines Influencers zu erfahren. Du kannst sehen:

Wie Influencer im Vergleich zueinander abschneiden

Die durchschnittliche Anzahl der Engagements, die ihre Beiträge erzielen

Welche Art von Interaktionen sie verzeichnen

Wie kann ich Engagement Raten in meinem Influencer Marketing verwenden?

Die Engagement Raten sind zu einer unverzichtbaren Messgröße im Influencer Marketing geworden und bieten wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit einer Kampagne. Wenn Marken die Engagement Raten genau verstehen und im Voraus überprüfen, können sie fundierte Entscheidungen darüber treffen, mit welchen Influencern sie eine Partnerschaft eingehen möchten.

Eine Möglichkeit zur effektiven Nutzung der Engagement Raten ist die Messung der Authentizität der Follower eines Influencers. Hohe Engagement Raten deuten auf echtes Interesse und rege Interaktion der Follower hin. Dies lässt darauf schließen, dass der Influencer eine treue Community aufgebaut hat, die seinen Empfehlungen vertraut. (Es sei darauf hingewiesen, dass Engagement Rate Calculators das Potenzial für Fake-Follower nicht berücksichtigen; es werden lediglich die verfügbaren Daten verwendet.)

Auf der anderen Seite könnte bei einem Influencer mit einem großen Publikum und einer geringen Engagement Rate der Verdacht aufkommen, dass er bei seinem Publikum nicht den richtigen Ton oder die richtigen Interessen trifft. Ebenso könnte es sich beim Publikum um eine Armee von Bot-Followern handeln. Die Ermittlung der Engagement Rate bietet einen guten Ausgangspunkt für weitere Recherchen.

Verwende die Engagement Rate als Teil deines Instagram Influencer Audits. Zusammen mit anderen Metriken wie der Zielgruppengröße und dem Follower-Wachstum kannst du möglicherweise „Fake-Influencer” identifizieren, die dir bei der Erreichung deiner Ziele keine Hilfe sind.

Durch die Analyse der Engagement Rate kann ermittelt werden, welche Influencer bei der Förderung bestimmter Aktionen am effektivsten sind. Wenn du beispielsweise den Website-Traffic steigern oder Produktverkäufe ankurbeln möchtest, bieten sich Influencer mit hohen Klickraten oder Konvertierungsraten an. So erreichst du mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Publikum, das zum Handeln bereit ist.

Was ist eine gute Engagement Rate auf Instagram und warum ist sie wichtig?

Eine gute Engagement Rate auf Instagram liegt irgendwo zwischen 1 und 5 %. Der untere Wert wird als durchschnittlich angesehen, während der obere Wert als großartig gilt.

Bei über 6 % spricht man bei Instagram von einer hervorragenden Engagement Rate.

Generell gilt: Je höher die Engagement Rate, desto besser. Allerdings gilt auch: Je mehr Follower ein Nutzer hat, desto schwieriger ist es, eine hohe Engagement Rate zu erreichen. Die Definition einer „guten“ Engagement Rate kann je nach Größe der Zielgruppe variieren. So kann die Engagement Rate eines Micro Influencers von 11 % als ausgezeichnet gelten, während für die Engagement Rate eines Prominenten von 7 % angesichts seiner Millionen von Followern dasselbe gilt.

Die Engagement Rate kann für einzelne Beiträge oder, wenn ein Influencer auf Instagram besonders aktiv ist, als Durchschnitt über mehrere Beiträge hinweg berechnet werden.

Dazu berechnest du die Gesamtzahl der Interaktionen über einen Zeitraum von 30 Tagen und teilst sie dann durch die Gesamtzahl der erreichten Follower für dieselben Beiträge. Du kannst auch das durchschnittliche Engagement basierend auf den letzten 10 Beiträgen (oder einer beliebigen anderen Anzahl) berechnen.

Mit demselben Vorgehen können auch die durchschnittlichen Likes, Kommentare und Shares eines Influencers ermittelt werden. Dazu wird die Gesamtzahl der gewünschten Messgröße (z. B. Likes) berechnet und durch die Gesamtzahl der Beiträge geteilt.

Doch wie wir alle wissen, ist die Anzahl der Follower nicht der alleinige Indikator für den Erfolg eines Influencers. Im Gegenteil, sie kann sogar ziemlich irreführend sein. Die Engagement Rate liefert den Kontext zur Follower-Zahl und zeigt dir, welcher Prozentsatz des Publikums eines Influencers sich aktiv mit seinen Inhalten auseinandersetzt.

Zusätzlich zur Engagement Rate kann auch festgestellt werden, welche Arten von Interaktionen die Inhalte des Influencers generieren. Wenn sie Hunderte von Likes, jedoch keine Kommentare oder Shares erzielen, sind die Inhalte möglicherweise nicht ganz so überzeugend, wie die Engagement Rate vermuten lässt. Wenn der Content jedoch rege kommentiert und geteilt wird, lässt sich daraus schließen, dass der Influencer sein Publikum mitreißen kann.

Ein Engagement Rate Calculator kann für deine Influencer Marketing Strategie äußerst wertvoll sein. Wenn du die Influencer kennst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, kannst du ihre Profile in den Rechner eingeben und erfahren, welches Maß an Resonanz sie in der Regel erzeugen. Dies ist hilfreich, um realistische Erwartungen für deine Influencer Marketing Kampagnen zu definieren und Partnerschaften mit den richtigen Personen einzugehen.

Welche Art von Content erzielt das höchste Engagement auf Instagram?

Instagram ist eine Plattform, die zum Entdecken und zur Inspiration einlädt. Kein Wunder also, dass Instagrammer sich für authentische Inhalte begeistern, zu denen sie einen Bezug haben.

Beiträge mit Bildern und Bildkarussells sorgen für hohes Engagement. Außerdem sollten Posts mehrere relevante Hashtags enthalten, damit die Inhalte mehr Menschen erreichen, die aktiv nach Inhalten im Zusammenhang mit diesen Hashtags suchen.

Instagram Reels fesseln die Aufmerksamkeit der Nutzer in der Regel besser als andere Funktionen auf IG. Außerdem nehmen sie mehr Zeit für die Betrachtung in Anspruch als ein Standardbild, wodurch sie deiner Marke zu etwas mehr „Bildschirmzeit“ verhelfen.

Auch Instagram Live fördert Engagement und Interesse. Täglich sehen sich mehr als 100 Millionen Menschen Instagram Livestreams an, was etwa einem Fünftel der Instagram-Nutzer entspricht.

Mit einem Call-to-Action in deinem Beitrag kannst du Nutzer zu einer bestimmten Handlung animieren. Das kann zum Beispiel das Hinterlassen eines Kommentars oder das Klicken auf einen Produktlink sein. Dein CTA kann auch ein großartiges Element für einen A/B-Test in deiner Instagram Influencer-Strategie sein und Aufschluss darüber geben, was zu mehr Engagement führt.

Weitere Tipps zur Steigerung des Engagements

1. Unterschiedliche Content-Strategien für höhere Interaktion

Experimentiere mit verschiedenen Formaten wie Reels, Karussells, Infografiken oder Live-Videos.

Nutze Storytelling, um emotionale Verbindungen zum Publikum aufzubauen.

Teile nutzerorientierter Content, z. B. Tipps, Tutorials oder unterhaltsame Inhalte, die deine Zielgruppe ansprechen.

2. Zeitpunkt und Frequenz der Beiträge

Die beste Zeit zum Posten auf Social Media ist die, in welcher deine Zielgruppe online ist (z. B. zu bestimmten Tageszeiten oder Wochentagen). Ein Social Media Engagement Tool hilft dir, diese zu ermitteln.

Achte auf Kontinuität, ohne dabei deine Community mit Beiträgen zu überhäufen - z. B. 3-5 Posts pro Woche, je nach Plattform.

3. Interaktion mit der Zielgruppe fördern

Reagiere aktiv auf Kommentare, DMs und Erwähnungen.

Stelle Fragen, die zum Nachdenken oder Austausch anregen (z. B. „Was ist eure Meinung dazu?“).

„Belohne” aktive Community-Mitglieder mit einer speziellen Erwähnung oder dem Teilen ihrer Inhalte.

4. Content teilbar und speicherbar gestalten

Erstelle Inhalte, die Mehrwert bieten (z. B. Checklisten, Tutorials oder motivierende Zitate).

Gestalte Infografiken oder einfache Visuals, die leicht gespeichert und mit den eigenen Followern geteilt werden können.

Kombiniere beliebte Hashtags mit Nischen-Hashtags, die auf eure Themen zugeschnitten sind.

Nutze Tools wie Hashtag Generatoren, um effektive Hashtags zu finden.

Teste und verwende verschiedene Hashtags, um zu analysieren, welche am besten funktionieren.

6. Ansprechende Beschreibungen zum Content erstellen

Schreibe klare und interessante Captions, die den Leser fesseln und zur Interaktion motivieren.

Verwende Fragen, Geschichten oder Aufforderungen (z. B. „Tagge jemanden, der das bestimmt weiß!“).

7. Sticker in Videos verwenden

Nutze Umfrage- oder Quiz-Sticker in Stories, um Meinungen oder Feedback einzuholen.

Verwende den Fragen-Sticker, um Diskussionen anzustoßen.

Setze den Link-Sticker ein, um auf weitere eigene Inhalte oder Produkte hinzuweisen.

Mit diesen Maßnahmen kannst du das Engagement auf deinen Social Media Kanälen gezielt steigern und eine stärkere Verbindung zu deiner Community aufbauen.

Zusätzliche Metriken, die gemessen werden sollten

Genau wie die Follower-Zahl gibt auch die Engagement Rate nicht immer die ganze Wahrheit wieder. Selbst Influencer mit hohem Engagement passen möglicherweise nicht optimal zu eurer Marke.

Es empfiehlt sich, zur Messung der Social Media Performance die Engagement Rate zusammen mit anderen Influencer Marketing KPIs zu verwenden. Zu diesen gehören:

Demografische Merkmale des Publikums

Follower-Wachstumsrate

Themen der Inhalte

Marken-Keywords

Allgemeines Sentiment

Die Engagement Rate kann zwar einen guten Ausgangspunkt bieten, sollte aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage für die Zusammenarbeit mit Influencern dienen. Eine sorgfältige Prüfung kann zum Schutz der Marke beitragen und gleichzeitig die besten Ergebnisse erzielen.

Weshalb den Instagram Engagement Rate Calculator von Meltwater nutzen?

Der Instagram Engagement Rate Calculator von Meltwaters Influencer Marketing ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in deinem Influencer Marketing Toolkit. Erhalte in Echtzeit aktuelle Daten zu den Engagement Raten jedes Influencers, damit du sehen kannst, wie ihre Inhalte die Menschen beeinflussen und inspirieren.

Meltwater nimmt dir eine der zeitaufwendigsten Aufgaben bei der Bewertung von Influencern ab, damit du dich voll und ganz auf die Strategie und den Aufbau starker Beziehungen konzentrieren kannst.

