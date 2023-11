Die 20 Top Fashion Influencer in Deutschland

Wenn es jemals eine Branche gab, in der sich Influencer Marketing besonders gut eignet, dann ist es die Modebranche. Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok eignen sich perfekt für das Teilen von Outfit-Inspirationen, Sparsamkeitstests und natürlich für die Verlinkung und Markierung Ihrer Lieblingskleidungsstücke und -geschäfte.

Fashion Influencer, auch bekannt als Mode-Influencer, gibt es in allen Formen und Größen (einschließlich der Publikumsgröße!).

Mithilfe unserer Meltwater Social Influencer Marketing Plattform haben wir die top Fashion Influencer in verschiedenen Kategorien auf Grundlage von Daten exportiert.

In unserer Liste unten haben wir sie in grobe Kategorien wie "Body Positivity" und "Nachhaltigkeit" eingeteilt (mit dem Vorbehalt, dass viele der unten aufgeführten Fashion Influencer leicht in mehr als nur eine Kategorie passen könnten).

Lasst uns eintauchen! 👗

Die 20 besten deutschen Fashion Influencer

Schauen wir uns ersteinmal die besten deutschen Fashion Influencer im Allgemeinen an.

Mithilfe unserer Influencer Marketing Suite haben wir Instagram Fashion Influencer nach ihrem Einfluss auf ihre deutschen Follower sortiert. Hier seht ihr das Ergebnis:

Schauen wir uns die besten deutschen Fashion Influencer genauer an:

Stefanie Giesinger

Instagram Handle: @stefaniegiesinger

@stefaniegiesinger Instagram Influencer Score: 99

99 Instagram Reach: 203,2K

203,2K Instagram Followers: 5,3 Mio.

5,3 Mio. Engagement per IG Post: 19,8K

19,8K Instagram Engagement Rate: 0,4%

Stefanie Giesinger ist ein deutsches Model und eine Mode-Influencerin. Sie wurde am 27. August 1996 in Kaiserslautern, Deutschland, geboren. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme und ihren Sieg in der zweiten Staffel der deutschen Ausgabe der Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2014.

Seit ihrem Gewinn hat sie eine erfolgreiche Karriere in der Modebranche verfolgt und ist in verschiedenen internationalen Magazinen und Laufstegshows aufgetreten. Neben ihrer Modelkarriere ist sie auch in den sozialen Medien aktiv und hat eine große Anhängerschaft auf Plattformen wie Instagram. Sie nutzt ihre Präsenz in den sozialen Medien, um über verschiedene Themen, darunter Mode, Beauty und Lifestyle, zu informieren und zu inspirieren.

XLAETA | Julia

Instagram Handle: @xlaeta

@xlaeta Instagram Influencer Score: 99

99 Instagram Reach: 551,2K

551,2K Instagram Followers: 3,1 Mio.

3,1 Mio. Engagement per IG Post: 35,9K

35,9K Instagram Engagement Rate: 1,2%

XLAETA ist der Name einer deutschen YouTuberin und Influencerin mit dem bürgerlichen Namen Julia.

Sie wurde am 23. Juni 1998 in Deutschland geboren und ist besonders bekannt für ihren YouTube Kanal, auf dem sie verschiedene Fashion-, Beauty- und Lifestyle-Inhalte teilt.

XLAETA hat eine beträchtliche Anhängerschaft in den sozialen Medien und hat sich einen Namen in der Beauty-Community gemacht, indem sie Make-up Tutorials, Produktbewertungen und Schönheitstipps teilt.

Ihr Kanal hat eine Vielzahl von Abonnenten und bietet eine Plattform, auf der sie ihre Leidenschaft für Make-up und Schönheit mit ihrer Community teilt.

bella ❤️‍🔥

Instagram Handle: @mrsbella

@mrsbella Instagram Influencer Score: 99

99 Instagram Reach: 453K

453K Instagram Followers: 2,6 Mio

2,6 Mio Engagement per IG Post: 33,7K

33,7K Instagram Engagement Rate: 1,3%

"MRSBELLA" ist der Benutzername von Ebru Dallıkavak, einer deutschen YouTuberin und Fashion Influencerin. Sie wurde am 10. November 1987 in Deutschland geboren.

MRSBELLA ist vor allem für ihre YouTube Videos und ihren Instagram Account bekannt, auf denen sie Beauty-, Lifestyle-, und Mode-Inhalte teilt. Sie hat eine große Anhängerschaft und ist in der Beauty-Community beliebt. Auf ihrem YouTube-Kanal erstellt sie Tutorials zu Make-up, Haarstyling und anderen Beauty-Themen, gibt Produktbewertungen ab und teilt persönliche Erfahrungen. Neben Beauty-Inhalten hat sie auch Videos zu Themen wie Mode, Reisen und persönlicher Lifestyle.

Ischtar Isik

Instagram Handle: @ischtarisik

@ischtarisik Instagram Influencer Score: 99

99 Instagram Reach: 323,9K

323,9K Instagram Followers: 1,9 Mio.

1,9 Mio. Engagement per IG Post: 29,2K

29,2K Instagram Engagement Rate: 1,5%

Ischtar Isik ist eine deutsch-türkische Mode-Influencerin, YouTuberin, und Autorin. Sie wurde am 12. Februar 1996 in Schweden geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Ischtar Isik ist bekannt für ihre Präsenz auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, insbesondere auf YouTube und Instagram.

Auf ihrem YouTube Kanal erstellt sie vielfältige Inhalte, darunter Vlogs, Schönheitstipps, Modeberatung und Lifestyle-Videos. Sie hat eine große Online-Fangemeinde und hat im Laufe der Jahre eine erhebliche Reichweite und Bekanntheit erreicht.

Ischtar Isik hat auch ein Buch namens "Die Pusteblume" veröffentlicht, in dem sie über ihre eigenen Erfahrungen und Herausforderungen im Leben spricht.

P A O L A M A R I

Instagram Handle: @paola

@paola Instagram Influencer Score: 98

98 Instagram Reach: 227,9K

227,9K Instagram Followers: 5,8 Mio.

5,8 Mio. Engagement per IG Post: 21,9K

21,9K Instagram Engagement Rate: 0,4%

Paola ist seit Sezember 2012 auf Instagram unterwegs und hat sich mittlerweile einen richtigen Namen in Sachen Beauty und Fahion gemacht. Damit darf sie auf unserer Liste der besten Mode-Influencer natürlich nicht fehlen.

Dagi Bee

Instagram Handle: @dagibee

@dagibee Instagram Influencer Score: 98

98 Instagram Reach: 626,9K

626,9K Instagram Followers: 6,8 Mio.

6,8 Mio. Engagement per IG Post: 67,2K

67,2K Instagram Engagement Rate: 1%

Dagi Bee ist der Künstlername von Dagmar Nicole Ochmanczyk, einer deutschen YouTuberin, Influencerin und Sängerin. Sie wurde am 21. September 1994 in Düsseldorf, Deutschland, geboren. Dagi Bee ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Mode-Influencerinnen. Sie erlangte zunächst Bekanntheit durch ihren YouTube-Kanal, auf dem sie verschiedene Inhalte, darunter Vlogs, Schönheits- und Lifestyle-Tipps, Produktbewertungen und Challenges, veröffentlichte. Ihr YouTube-Kanal hat eine große Anhängerschaft und verzeichnete hohe Abrufzahlen.

Darüber hinaus hat Dagi Bee auch in der Musikindustrie Fuß gefasst und mehrere Singles veröffentlicht. Sie hat außerdem erfolgreich Kooperationen mit verschiedenen Marken und Unternehmen durchgeführt und ist auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, insbesondere auf Instagram, sehr aktiv.

Leonie Hanne

Instagram Handle: @leoniehanne

@leoniehanne Instagram Influencer Score: 98

98 Instagram Reach: 887,4K

887,4K Instagram Followers: 4,7 Mio.

4,7 Mio. Engagement per IG Post: 56,6K

56,6K Instagram Engagement Rate: 1,2%

Leonie Hanne ist eine deutsche Modebloggerin und Fashion Influencerin, die für ihren einflussreichen Stil in der Modebranche bekannt ist. Sie wurde am 20. Januar 1989 in Deutschland geboren. Leonie Hanne hat sich einen Namen in der Welt der Mode und des Luxussegments gemacht. Sie ist auf Plattformen wie Instagram und ihrem eigenen Blog aktiv und teilt regelmäßig Fotos von Outfits, Stilinspirationen und Mode-Tipps.

Leonie Hanne hat eine große Anhängerschaft in den sozialen Medien und arbeitet oft mit verschiedenen Modemarken und Designern zusammen. Sie ist für ihren eleganten und raffinierten Stil bekannt und inspiriert viele ihrer Follower mit ihren Modewahlen.

S O N N Y 🌙

Instagram Handle: @sonnyloops

@sonnyloops Instagram Influencer Score: 98

98 Instagram Reach: 167,9K

167,9K Instagram Followers: 965K

965K Engagement per IG Post: 14,5K

14,5K Instagram Engagement Rate: 1,5%

Sonny Loops ist der Name einer deutschen Fashion Influencerin und YouTuberin. Ihr bürgerlicher Name ist Sonja Kirschner. Sie wurde am 25. Februar 1997 in Deutschland geboren. Sonny Loops ist in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram und YouTube, aktiv und hat eine beträchtliche Anhängerschaft. Sie teilt Inhalte zu verschiedenen Themen, darunter Mode, Beauty, Lifestyle und persönliche Erfahrungen.

Sonny Loops ist bekannt für ihre Modeberatung, Outfit-Präsentationen, Schönheitstipps und Lifestyle-Vlogs. Sie hat auch über persönliche Themen und Herausforderungen gesprochen, um ihre Community zu inspirieren und zu informieren.

Pamela Reif

Instagram Handle: @pamela_rf

@pamela_rf Instagram Influencer Score: 98

98 Instagram Reach: 1,3 Mio.

1,3 Mio. Instagram Followers: 9,3 Mio.

9,3 Mio. Engagement per IG Post: 114,7K

114,7K Instagram Engagement Rate: 1,2%

Pamela Reif ist eine deutsche Fitness- und Fashion Influencerin, Model und Autorin. Sie wurde am 9. Juli 1996 in Deutschland geboren. Pamela Reif hat eine beträchtliche Online-Präsenz und ist vor allem für ihre Fitnessinhalte in den sozialen Medien bekannt. Sie teilt auf Plattformen wie Instagram, YouTube und ihrem eigenen Blog Fitness-Tipps, Trainingsroutinen, gesunde Ernährungstipps und allgemeine Lifestyle-Inhalte.

Ihr Instagram-Account und YouTube-Kanal haben eine große Anhängerschaft, und sie hat sich als eine der führenden Fitness-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum etabliert. Pamela Reif hat auch ein Buch mit dem Titel "Strong & Beautiful" veröffentlicht, in dem sie ihre Fitnessphilosophie und -tipps weitergibt.

ANDREA

Instagram Handle: @andrea_subotic

@andrea_subotic Instagram Influencer Score: 97

97 Instagram Reach: 510,2K

510,2K Instagram Followers: 1 Mio.

1 Mio. Engagement per IG Post: 110,9K

110,9K Instagram Engagement Rate: 10,8%

Andrea Subotic ist eine aufstrebende Fashion Influencerin in Deutschland, die mehr und mehr Follower gewinnt.

Ihre Instagram Highlights beschäftigen sich hauptsächlich mit Outfits und Beauty.

⠀⠀J A C O B R O T T

Instagram Handle: @jacobrott

@jacobrott Instagram Influencer Score: 96

96 Instagram Reach: 798,7K

798,7K Instagram Followers: 1,7 Mio.

1,7 Mio. Engagement per IG Post: 164,4K

164,4K Instagram Engagement Rate: 9,7%

Jacob Rott ist der erste männliche Fashion Influencer auf unserer Liste, der sich seinen Platz redlich verdient hat.

Nic Kaufmann

Instagram Handle: @nic.kaufmann

@nic.kaufmann Instagram Influencer Score: 96

96 Instagram Reach: 410,4K

410,4K Instagram Followers: 1,7 Mio.

1,7 Mio. Engagement per IG Post: 114,1K

114,1K Instagram Engagement Rate: 6,6%

Tobias Reuter 🇩🇪

Instagram Handle: @tobiasrtr

@tobiasrtr Instagram Influencer Score: 93

93 Instagram Reach: 169,6K

169,6K Instagram Followers: 763K

763K Engagement per IG Post: 18,3K

18,3K Instagram Engagement Rate: 2,4%

Dominic Harrison

Instagram Handle: @dominic.harrison.official

@dominic.harrison.official Instagram Influencer Score: 93

93 Instagram Reach: 240,5K

240,5K Instagram Followers: 1 Mio.

1 Mio. Engagement per IG Post: 19,4K

19,4K Instagram Engagement Rate: 1,9%

Denjiel 🇩🇪

Instagram Handle: @denjiel

@denjiel Instagram Influencer Score: 93

93 Instagram Reach: 437,8K

437,8K Instagram Followers: 270K

270K Engagement per IG Post: 33,9K

33,9K Instagram Engagement Rate: 12,5%

Moritz Di Matteo

Instagram Handle: @moritz.dim

@moritz.dim Instagram Influencer Score: 93

93 Instagram Reach: 316,9K

316,9K Instagram Followers: 268K.

268K. Engagement per IG Post: 196,6K

196,6K Instagram Engagement Rate: 36%

Alperen Sahin

Instagram Handle: @sahalperen

@sahalperen Instagram Influencer Score: 93

93 Instagram Reach: 37,8K

37,8K Instagram Followers: 629K

629K Engagement per IG Post: 32,2K

32,2K Instagram Engagement Rate: 5,1%

S t e f a n

Instagram Handle: @lanmandragoran9

@lanmandragoran9 Instagram Influencer Score: 91

91 Instagram Reach: 6,1K

6,1K Instagram Followers: 825K

825K Engagement per IG Post: 17,5K

17,5K Instagram Engagement Rate: 2,1%

Thomas Chu

Instagram Handle: @thvmxxs

@thvmxxs Instagram Influencer Score: 91

91 Instagram Reach: 248,8K

248,8K Instagram Followers: 427K

427K Engagement per IG Post: 53,6K

53,6K Instagram Engagement Rate: 12,6%

Angelo Carlucci

Instagram Handle: @angelo.carlucci

@angelo.carlucci Instagram Influencer Score: 91

91 Instagram Reach: 210,6K

210,6K Instagram Followers: 871K

871K Engagement per IG Post: 8,8K

8,8K Instagram Engagement Rate: 1%

Die 10 besten weiblichen Mode-Influencerinnen in Deutschland

Wer sind die besten weiblichen Fashion Influencerinnen in Deutschland? Mithilfe unserer Influencer Marketing Suite haben wir die Antwort für euch:

Die 10 besten männlichen Mode-Influencer in Deutschland

Auch Männer haben im Modebereich etwas zu sagen! Wer sind die besten männlichen Fashion Influencer in Deutschland? Mithilfe unserer Influencer Marketing Suite haben wir die Antwort für euch:

Was ist ein Fashion Influencer?

Wen meinen wir, wenn wir von "Fashion Influencern" sprechen? Es gibt viele Möglichkeiten zu definieren, was ein Mode-Influencer eigentlich ist.

Mode-Influencer sind Personen, die sich in den sozialen Medien eine Fangemeinde aufgebaut haben, die sich auf die von ihnen empfohlenen Ausstatter, Styling-Tipps, Trends und viele andere Nischenthemen der Mode wie Nachhaltigkeit, Body Positivity, Vintage usw. stützt. Sie arbeiten mit verschiedenen Marken zusammen, um Kleidungsstücke zu bewerben. Die Bandbreite der Mode-Influencer reicht von Nano- bis zu Makro-Influencern.

Fashion Influencer haben oft begleitende Lifestyle-Websites, Modeblogs oder YouTube-Kanäle und bieten manchmal ihre eigenen Modeartikel oder andere Partnerartikel an. Fashion Influencer haben auch viele Berührungspunkte mit Beauty Influencern und Sport und Fitness Influencern.

Was sind die wichtigsten Kanäle für Mode-Influencer?

Fashion Influencer haben in der Regel eine große Fangemeinde auf Instagram. Einige nutzen auch YouTube für längere Videos. Mode ist auch eine perfekte Nische für Pinterest, und eine Reihe der unten aufgeführten Mode-Influencer sind auch dort vertreten.

Mode-Influencer arbeiten möglicherweise auch als Models, Stylisten oder Designer in der Branche und ergänzen ihre Online-Präsenz regelmäßig als Mode-Blogger sowie als Ersteller von Inhalten in den sozialen Medien.

Warum lohnt sich die Zusammenarbeit mit Fashion Influencern?

Modemarken, die daran interessiert sind, in neue Märkte zu expandieren, ihre Marke bekannter zu machen und letztlich neue Kunden zu finden, sollten unbedingt die Zusammenarbeit mit einem Mode-Influencer in Betracht ziehen. Influencer helfen euch aufgrund der Beziehung, die sie zu ihrer Fangemeinde haben, dabei, mit äußerst relevanten potenziellen Verbrauchern in Kontakt zu kommen.

User folgen Fashion Influencern, deren Meinung sie vertrauen und deren Stil sie mögen. Wenn diese also eure Produkte erwähnen, ist das beinahe so viel wert wie Word-of-Mouth (Mund-zu-Mund-Propaganda) von einem Freund oder einem Familienmitglied.

Finde mit Meltwater die für dich passenden Fashion Influencer

Mithilfe von Klear, einem Angebot von Meltwater, haben wir einige der Top-Influencer aus der ganzen Welt in verschiedenen Modekategorien bewertet. Mit Klear können Sie schnell Influencer in jeder Branche entdecken, von Mode über Fitness bis hin zu Reisen und Technik.

Es gibt mehrere Faktoren, die du berücksichtigen solltest um herauszufinden, ob ein Influencer der Richtige für eure Marke ist.

Hier sind ein paar Dinge, auf die du bei deiner Influencer-Recherche achten solltest:

Prüfe, mit wem sie in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben

Prüfe, ob sie immer wieder mit derselben Marke zusammenarbeiten - das zeigt, dass die Marke gute Ergebnisse erzielt hat!

Prüfe die Profile der Influencer gründlich, um sicherzustellen, dass der Stil zu eurer Marke passt

Influencer Marketing Tools and Influencer Management Plattformen geben dir ein gutes Gefühl dafür, ob ein Influencer gut zu euch passt!

