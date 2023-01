Einst als Nischenform des Marketings angesehen, ist Influencer Marketing heute ein wesentlicher Bestandteil vieler digitaler Marketingstrategien. Influencer haben eine engagierte Followerschaft, sind vertrauenswürdige Informationsquellen und können dir helfen, Engagement in den sozialen Medien zu steigern.

Um von diesen und anderen Vorteilen zu profitieren, musst du jedoch mit den richtigen Influencern zusammenarbeiten und diese Beziehungen ausbauen - ein Unterfangen, das mit den richtigen Influencer Management Plattformen und -Tools einfacher ist.

Eine Influencer Management Software kann Marken dabei helfen, die richtigen Influencer für ihre Kampagne zu identifizieren, die Leistung von Influencer Kampagnen zu verfolgen und die Daten zu analysieren, um die Ergebnisse zu verbessern.

Diese Tools sind von unschätzbarem Wert für den Aufbau von Beziehungen zu Influencern, da sie Funktionen wie das Vertragsmanagement, die Zahlungsabwicklung und Kommunikationstools bieten. Durch den Einsatz einer Influencer Management Plattform können Marketing-Verantwortliche Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig bessere Ergebnisse erzielen.

Das sind die 10 besten Influencer Management Tools auf dem Markt:

Meltwater

Das Meltwater Influencer Management Tool bietet eine Reihe von Vorteilen für Marken, die ihre Influencer-Beziehungen effektiv verwalten möchten. Egal, ob du für eine Agentur, ein großes Unternehmen oder ein kleines Team arbeitest, unsere Influencer Management Plattform bringt Vertrauen in eure Influencer Marketing-Kampagnen.

Meltwater bietet eine umfassende Influencer-Datenbank für alle wichtigen Social Media Plattformen. Damit können Marken schnell und einfach relevante Influencer in ihrer Branche zuverlässig zu identifizieren. Die Influencer Management Plattform von Meltwater bietet detaillierte Einblicke in die Reichweite, das Engagement und den Einfluss der einzelnen Influencer.

Falle nicht mehr auf Fake Influencer mit aufgeblasenen Zahlen oder solche, die keine stark engagierte Followerschaft haben, herein. Beides kann deinen Influencer Marketing ROI schmälern.

Meltwater macht es einfach, mit Influencern in Kontakt zu treten und Interaktionen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Marken können die Plattform nutzen, um Influencer direkt zu kontaktieren und bei der Erstellung von Inhalten oder Produktwerbungen zusammenzuarbeiten. Außerdem kannst du den ROI jeder Influencer-Kampagne dank automatischer Berichte und Analysen direkt auf der Plattform messen.

Als führendes KI-gestütztes Social Listening Tool kann Meltwater dir zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, wie eure Zielgruppe über eure Influencer-Inhalte denkt. Erfahre, welche Influencer eure Zielgruppe bereits kennt, wen sie mag und wen nicht, und ob eine Influencer-Kooperation eurer Marke hilft oder schadet.

Social Listening hilft dabei, einen Großteil des Risikos beim Einsatz von Influencern zu beseitigen. Wenn sie sich negativ auf euer Markenimage auswirken, erfahren Sie das so schnell wie möglich und können Maßnahmen zur Image-Schadensbegrenzung ergreifen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät.

Möchtest du unsere Influencer Management Plattform in Aktion sehen? Fordere eine kostenlose 15-minütige Demo an!

Klear

Klear ist ein führender Anbieter von Full-Service Influencer Management Tools (Influencer Marketing Hubs) und hilft Marken und Unternehmen, mit Influencern in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Plattform rationalisiert jeden Teil des Prozesses, einschließlich der Suche und Überprüfung von Influencer-Partnerschaften, der Messung der Engagement-Rate eines Influencers, der Verfolgung des Kampagnenfortschritts und mehr.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche schmälert jedoch nicht die Leistungsfähigkeit der Plattform. Filtere deine Suchanfragen schnell nach Kategorie, geografischem Standort, Einflussniveau (Nano-Influencer, Mikro-Influencer, Mega-Influencer usw.), sozialem Netzwerk und anderen wichtigen Elementen.

Sobald du eine Verbindung hergestellt hast, kannst du die Beziehung mit dem speziell entwickelten Influencer CRM von Klear verwalten:

Es zentralisiert deine gesamte Kommunikation

deine gesamte Kommunikation Es organisiert deine Influencer-Inhalte

deine Influencer-Inhalte Es verfolgt den Status der Kampagne

den Status der Kampagne Es generiert automatisch Affiliate-Links und Tracking-Codes

und und vieles mehr.

Klear bietet dir praktische Qualität in einer Umgebung mit geringem Aufwand, sodass du dein Influencer Relationship Management mit Leichtigkeit verbessern kannst.

Grin Influencer Management Tool

Grin ist eine der benutzerfreundlichsten Influencer Marketing Softwares auf dieser Liste und wurde ausschließlich für E-Commerce Influencer Marketing entwickelt.

Ähnlich wie andere Influencer Management Plattformen hilft Grin Marketern bei der Entdeckung von Influencern und der Verbindung mit potenziellen Influencern. Grin fungiert als CRM-Software, mit der du alle deine Gespräche, Kontakte und das Produkt-Seeding an einem Ort verwalten kannst.

Wenn du dir bei potentiellen Kooperationspartnern unschlüssig bist, kann das Influencer-Scoring-System von Grin die Content Creator auf der Grundlage ihrer Relevanz für deinen Zielmarkt einstufen. Dank der erweiterten Analyse erfährst du mehr über Zielgruppen als nur die grundlegenden demografischen Daten, sodass du großartige Partnerschaften eingehen und Ergebnisse erzielen kannst.

Grin ist eine großartige Influencer Management Plattform zur Verwaltung von Influencer-Kampagnen, mit der du deine Influencer Marketing-Programme vorantreiben kannst.

CrewFire

Die Chancen stehen gut, dass du viele Kunden hast, die gerne auf ihren Social Media Kanälen für euch werben würden. CrewFire macht es euch leicht, Influencer-Programme zu erstellen, mit denen du diese Kunden finden und zu Markenbotschaftern machen kannst.

Mithilfe der integrierten Social Listening-Technologie kannst du Menschen finden, die bereits über eure Marke sprechen (natürlich auf eine gute Art und Weise). Von dort aus fügst du sie einfach zu eurer CrewFire-Community hinzu und beginnst mit der Zusammenarbeit.

Dieses Influencer Management Tool ist auf die Pflege von Markenbotschaftern spezialisiert. Du kannst innerhalb der App Inhalte hochladen, eure CrewFire Audience segmentieren und euren Markenbotschaftern sogar Anreize bieten.

Aspire

Aspire ist auch unter dem Namen AspireIQ (und davor Revfluence) bekannt und hilft dir dabei, schnell die leistungsstärksten Influencer in deiner Nische zu identifizieren, damit du sie ansprechen und kontaktieren kannst.

Dieses Influencer Management Tool macht dank zeitsparender Funktionen wie Vorlagen für Geschäftsbedingungen und automatisches Produkt-Seeding Kommunikation zum Kinderspiel.

Der riesige Creator Marktplatz hilft deiner Agentur außerdem, Zeit bei der Suche nach Kooperationen zu sparen. Creator können dir Vorschläge schicken, wenn sie mit euch zusammenarbeiten möchten, sodass du einen Teil der Influencer Management-Prozesse auf Autopilot stellen kannst.

Creator.co

Creator.co, ehemals ShopandShout, bietet eine duale Plattform für Creator und Influencer Manager.

Auf der Markenseite können NutzerInnen Influencer-Kampagnen von Anfang bis Ende verwalten oder sie an das Managed Service Center der Plattform auslagern. Marken können die Plattform ebenfalls nutzen, um Affiliate-Programme zu erstellen und diese direkt mit ihren E-Commerce-Shops zu verknüpfen. Creator.co bietet auch einen Marktplatz, auf dem Marken sich selbst eintragen und von Creatorn gefunden werden können.

Die Creator-Datenbank dieses Influencer Management Tools ist im Vergleich zu anderen Plattformen relativ klein - etwa 100.000 registrierte NutzerInnen. Allerdings kannst du über die Plattform auch mehr als 500 Millionen Social-Media-Profile durchsuchen und deine Optionen nach bestimmten Kriterien filtern.

Promoty

Promoty hilft dir, das Beste aus euren Markeninhalten herauszuholen, indem du dort alle deine Influencer-Kooperationen an einem Ort verwaltest. So hast du all deine nutzergenerierten Inhalte stets zur Hand, kannst sie weiterverwenden und ihren Erfolg tracken.

Tipp: Das sind Beispiele für User-Generated Content.

Innerhalb der Influencer Management Plattform findest du das Influencer CRM von Promoty. Es hilft dir, Influencer auf TikTok, YouTube und Instagram zu finden und ihre Daten direkt zur Plattform hinzuzufügen.

Mit der Promoty-Datenbank, die mehr als 100 Millionen Creator umfasst, kannst du deine Suchoptionen nach Audience, Interessen oder anderen Kriterien filtern. Die In-App-Chat-Funktion ermöglicht es dir, mit Influencern in Echtzeit zu sprechen, und zwar direkt auf der Plattform.

Insgesamt ist dieses Influencer Management Tool eine enorme Zeitersparnis und sorgt dafür, dass du stets organisiert und auf Kurs bleibst.

Afluencer

Afluencer ist eines der wenigen Influencer Management Tools auf dieser Liste, das Facebook einbezieht. Während Plattformen wie TikTok und Instagram seit jeher für ihre Rolle im Influencer Marketing bekannt sind, stellt Facebook nach wie vor eine großartige Verbindung zwischen Marken und neuen Zielgruppen dar.

Das Besondere an dieser Plattform ist, dass du bei der Zusammenarbeit mit Influencern einen Inbound-Ansatz verfolgen kannst. Du postest einfach eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit und die Influencer können ihre Bewerbungen einsenden.

Afluencer übernimmt den größten Teil der Rekrutierung für dich, basierend auf euren spezifischen Bedürfnissen und Anwendungsfällen, sodass du dich mehr auf den Aufbau großartiger Beziehungen konzentrieren kannst.

Influencity

Die All-in-One-Plattform von Influencity ist einer der besten Namen im Bereich der Influencer Management Tools und organisiert alle deine Influencer-Marketingaktivitäten.

Workflows einrichten

einrichten Kampagneninhalte verwalten

Ergebnisse analysieren

Alles in einer einzigen Plattform.

Eine der wichtigsten Funktionen von Influencity ist der lokale Einflussfaktor (Influence Factor), mit dem du Influencer in bestimmten geografischen Märkten finden kannst. Prädiktive Analysen sorgen für zusätzliches Vertrauen, indem sie dir helfen, deine Auswahlliste zu überprüfen.

Sobald du Verbindungen hergestellt hast, kannst du Aufgaben zuweisen, Inhalte teilen, Zeitpläne für Kampagnen erstellen und den Fortschritt jeder Kampagne innerhalb der Plattform verfolgen.

Tapfiliate

Tapfiliate wird in erster Linie als Lösung für das Empfehlungsmanagement (Referral Management) verwendet, wird aber zunehmend auch für die Verwaltung von Influencer-Beziehungen genutzt.

Diese Influencer Management Software macht es einfach, Influencern ihre eigenen, einzigartigen Referral Links oder Rabattcodes zu geben, die sie mit ihrer Zielgruppe teilen können. Wenn einer ihrer Fans auf den Link klickt und einen Kauf tätigt, ordnet Tapfiliate diesen Verkauf automatisch dem Influencer zu.

Darüber hinaus können Influencer innerhalb von Tapfiliate auf ihre eigenen, gebrandeten Self-Serve Dashboards zugreifen. Hier finden sie bei Bedarf Self-Service-Links, Codes und andere Marketingmaterialien. Du als Auftragsgeber kannst deine Beiträge ebenfalls über dein eigenes Dashboard verfolgen, deine aktivsten Influencer erkennen und den ROI der Influencer-Kooperationen nachweisen.

Influencer Marketing spielt eine immer größere Rolle und erhält jedes Jahr einen größeren Anteil vom Content Marketing-Budget. Da die Mehrheit der Unternehmen mindestens eine Influencer Marketing-Kampagne getestet hat, ist es wichtig, dass du deine Bemühungen mit den richtigen Influencer Management Tools immer effizienter gestaltest.

Unsere Meltwater Social Influencer Plattform kombiniert KI-gesteuerte Daten, Social Listening und Content Management in einer einzigen Oberfläche. Verwalte alle deine Influencer-Beziehungen, schicke sie durch einen datengesteuerten Prüfungsprozess und setze dein Influencer-Budget sinnvoll ein. Meltwater übernimmt das gesamte Tracking für dich und behält die von euren Influencern geposteten Inhalte im Auge, damit du eure Marke schützen kannst.

Neugierig? Vereinbare einen Termin für eine Demo, um mehr zu erfahren!