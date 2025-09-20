Die Top 10 Influencer Marketing KPIs

Influencer Marketing wird je länger, je mehr zu einem heißen Thema. Die gesamte Branche hat im Jahr 2023 einen geschätzten Wert von 21,1 Milliarden USD (Statista) erreicht. Daten zufolge investieren 17 % der Unternehmen mehr als die Hälfte ihres Budgets in Influencer. Zudem sind 89 % der Marketer der Meinung, dass Influencer mindestens genauso effektiv sind wie andere Kanäle. Influencer Marketing ist eine potenziell lukrative Maßnahme für Marketer, aber wie kannst du feststellen, ob sich der Erfolg auch wirklich einstellt?

Dieser rasant wachsende Akquisitionskanal kann die übrigen Bereiche eurer Marketingstrategie stärken und bereichern. Aber wie bei jeder Art von Marketing gibt es auch hier keinerlei Garantie. Die einzige Möglichkeit, den Erfolg eurer Aktivitäten nachzuvollziehen, ist das Tracking der erzielten Fortschritte.

Weißt du nicht so recht, wo du anfangen sollst? Wir helfen dir in diesem Artikel auf die Sprünge.

Das sind die wichtigsten Influencer Marketing KPIs, die du messen solltest:

Natürlich, hier sind die ausführlichen Beschreibungen der KPIs im Influencer-Marketing sowie die Formeln zur Berechnung:

Influencer Reichweite

Influencer Reichweite = Anzahl der Follower des Influencers oder Anzahl der Impressionen

Die Reichweite ist ein grundlegender Influencer Marketing KPI, der die potenzielle Anzahl der Menschen misst, die die Inhalte eines Influencers gesehen haben.

Diese Reichweite kann auf verschiedene Weisen gemessen werden, beispielsweise über die Anzahl der Follower des Influencers oder die Anzahl der Impressionen, die die Inhalte erzielt haben.

Eine große Reichweite ist wichtig, um die Sichtbarkeit eurer Marke oder eures Produkts zu erhöhen. Wenn ein Influencer eine beträchtliche Reichweite hat, bedeutet dies, dass deine Botschaft vor vielen Augen präsent ist, was sich positiv auf die Markenbekanntheit auswirken kann. Diese Markenbekanntheit lässt sich in Form von Brand Equity messen.

Influencer Engagement Rate

Formel: Influencer Engagement Rate = (Gesamtzahl der Interaktionen / Anzahl der Follower des Influencers) * 100

Die Engagement Rate ist ein entscheidender Influencer Marketing KPI, um die Aktivität und das Interesse des Publikums an den Inhalten eines Influencers zu messen.

Sie umfasst verschiedene Interaktionen, wie Likes, Kommentare, Shares und Klicks auf Links, die in den Posts enthalten sein können. Eine hohe Engagement Rate deutet darauf hin, dass die Zielgruppe nicht nur die Inhalte konsumiert, sondern auch aktiv mit ihnen interagiert.

Dies kann ein Zeichen für eine engagierte und treue Community sein, die auf die Empfehlungen des Influencers reagiert. Eine hohe Engagement Rate deutet außerdem darauf hin, dass die Follower echt sind und es sich nicht um einen Fake Influencer handelt.

Influencer Conversion Rate

Formel: Influencer Conversion Rate = (Anzahl der Conversions / Anzahl der Klicks auf den Link) * 100

Die Conversion Rate ist ein entscheidender Influencer Marketing KPI, der die Effektivität deiner Influencer Marketing Kampagne in Bezug auf die Gewinnung von KundInnen misst.

Sie zeigt, wie viele derjenigen, die die Influencer Inhalte gesehen haben, tatsächlich eine gewünschte Handlung durchgeführt haben, wie beispielsweise den Kauf eines Produkts, das Ausfüllen eines Anmeldeformulars oder das Abonnieren eines Newsletters.

Eine hohe Conversion Rate ist ein Indikator dafür, dass deine Kampagne erfolgreich ist, da sie das Interesse der Zielgruppe in handfeste Aktionen umwandelt.

Influencer Marketing ROI (Return on Investment)

Formel: Influencer Kampagnen ROI = ((Einnahmen - Ausgaben) / Ausgaben) * 100

Der ROI ist ein entscheidender finanzieller KPI, der die Rentabilität deiner Influencer Marketing Kampagne misst. Er gibt an, wie effektiv deine Kampagne war, indem er die erzielten Einnahmen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben für die Kampagne setzt.

Ein positiver ROI zeigt an, dass Ihre Kampagne mehr Einnahmen generiert hat als sie gekostet hat, was auf einen erfolgreichen Einsatz eurer Ressourcen hinweist.

Tipp: Lies unseren ausführlichen Beitrag zum Influencer Marketing ROI, um mehr über die Berechnung, Bedeutung und Herausforderungen zu erfahren.

Influencer Click Through Rate (CTR)

Formel: Influencer CTR = (Anzahl der Klicks auf den Link / Anzahl der Impressionen des Links) * 100

Berechne die Click Through Rate (CTR), um die Effektivität von Links in den Influencer Inhalten zu bewerten.

Sie misst, wie viele Personen auf einen in den Influencer Inhalten platzierten Link geklickt haben. Dies ist besonders nützlich, um den Traffic auf eure Website oder Landing Page zu verfolgen und zu analysieren, wie gut eure Zielgruppe auf den Call-to-Action reagiert.

Markenbekanntheit

Die Steigerung der Markenbekanntheit (Brand Awareness) kann auf verschiedene Weisen gemessen werden. Umfragen, Social-Media-Analysen (mittels Social Media Analyse Tools und Social Listening und Marktforschung mittels Consumer Insights) sind einige der Methoden, mit denen überprüft werden kann, ob die Influencer Kampagne dazu beigetragen hat, die Bekanntheit eurer Marke zu steigern.

Unsere Meltwater Suite hilft dir dabei, deine Markenbekanntheit zu messen. Erhalte noch heute eine kostenlose Demo.

Eine gesteigerte Markenbekanntheit kann dazu führen, dass deine Marke stärker in den Köpfen der Verbraucher verankert ist und in Kaufentscheidungen eine größere Rolle spielt.

Influencer Content Qualität

Die Qualität der von Influencern erstellten Inhalte ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg deiner Kampagne. Deshalb ist dieser Influencer Marketing KPI auch so wichtig.

Die Qualität kann anhand der visuellen Ästhetik, des Textstils und der Einhaltung eurer Markenrichtlinien bewertet werden. Qualitativ hochwertige Inhalte sind ansprechender für die Zielgruppe und können das Markenimage positiv beeinflussen.

Tipp: Schau dir unseren ultimativen Social Media Branding Guide an und erfahre, wie du Social Media Guidelines für Markenbotschafter erstellst.

Influencer Cost per Engagement (CPE)

Formel: Influencer CPE = Gesamtkosten der Kampagne / Anzahl der Engagements

Cost per Engagement (CPE) ist ein KPI, der die Kosten pro Engagement misst.

Er berechnet sich, indem die Gesamtkosten der Kampagne durch die Anzahl der Engagements (z. B. Likes, Kommentare, Shares) geteilt werden.

Ein niedriger CPE zeigt an, dass die Kampagne effizient ist und viele Interaktionen erzielt werden, ohne hohe Kosten zu verursachen.

Loyalität und Dauer der Partnerschaft

Die Loyalität und die Dauer der Partnerschaften mit Influencern sind KPIs, die auf die Nachhaltigkeit eurer Beziehungen im Influencer Marketing hinweisen.

Dies kann anhand der Kontinuität der Zusammenarbeit, der Häufigkeit der Empfehlungen und der Zufriedenheit sowohl eurer Marke als auch des Influencers bewertet werden.

Langfristige Partnerschaften können dazu beitragen, eine treue Fangemeinde aufzubauen und langfristige Erfolge im Influencer Marketing zu erzielen.

Share of Voice (SOV)

Formel: SOV = (Ihre Marke erwähnt / Gesamtzahl der Markenerwähnungen) * 100

Der Share of Voice (SOV) gibt an, wie viel Aufmerksamkeit Ihre Marke im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern im Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem Thema auf sozialen Medien oder anderen Plattformen erhält.

Dieser Influencer Marketing KPI kann dir helfen, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen und festzustellen, wie gut eure Marke in Bezug zur Konkurrenz abschneidet.

Mit der Meltwater Suite lässt sich der Share of Voice automatisiert verfolgen. Fülle einfach das folgende Formular aus, um eine unverbindliche Demo zu erhalten.