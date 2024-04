Die wichtigsten Influencer Marketing Statistiken für 2024

Influencer Marketing ist ein äußerst wirkungsvoller Marketingkanal, der es Unternehmen ermöglicht, ein größeres Publikum zu erreichen und neue Kunden zu zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit Influencern ist für viele Marken zu einem festen Bestandteil der Marketingstrategie geworden und wenn wir uns die Influencer Marketing Statistiken anschauen, gibt es keine Anzeichen für ein Abflauen dieses Trends. Laut einer Umfrage des Influencer Marketing Hub aus dem Jahr 2023 halten 90 % der Marketer Influencer Marketing für wirkungsvoll und 72 % der Marketer sind der Meinung, dass sie durch Influencer Marketing eine höhere Qualität von Kunden erreichen.

Die folgenden Influencer Marketing Statistiken 2024 verdeutlichen den Wert des Influencer Marketings – und wie es euch bei der Steigerung des Umsatzes, der Kundenbindung und den Social Media Followern unterstützen kann. Wenn du noch Zweifel hast, werden diese am Ende dieses Artikels bestimmt verflogen sein!

Legen wir los!

1. Die heutigen KonsumentInnen werden maßgeblich durch Bewertungen und Empfehlungen von vertrauenswürdigen Freunden, Familienmitgliedern, Gleichgesinnten und Influencern beeinflusst

Laut dem Digital Marketing Institute verlassen sich 49 % der Konsumenten auf Empfehlungen von Influencern. Darüber hinaus vertrauen 69 % der Konsumenten dem, was Influencer sagen und empfehlen.

Authentizität, Transparenz und die Möglichkeit, verschiedene Produkte und Meinungen zu vergleichen, sind für die heutigen KäuferInnen nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Influencern für die Förderung von Absatz und Kundenbindung äußerst wichtig für eine Marke.

2. Influencer Marketing gilt heute als legitimer und gängiger Marketingkanal

Vor nicht allzu langer Zeit war Influencer Marketing auf Instagram oder YouTube eher eine Randerscheinung. Inzwischen erklären rund 40 % der Marketer, dass sie Influencer Marketing nutzen oder dies für 2024 planen. (State of Social Media Survey, Meltwater).

Tipp: Hier findest du weitere Instagram Statistiken und YouTube Statistiken.

3. Immer mehr Marketingteams investieren in Influencer Kampagnen

Gemäß dem State of Influencer Marketing Report von 2020 planten 66 % der Marketers, ihre Budgets für Influencer Marketing zu erhöhen. Im Jahr 2021 waren es bereits 75 %, die einen größeren Teil ihres Content Marketing Budgets für Influencer bereitstellen wollten. Mitte des Jahres 2023 planten laut einer Statisa-Studie 78 % der Marketer eine Erhöhung oder Beibehaltung ihres Budgets für Influencer Marketing.

4. Durch Influencer Marketing wird eine relevantere Zielgruppe erreicht

51 % der Marketer erklären, dass sie durch Influencer Marketing bessere Kunden gewinnen. Wenn ihr Influencer für die Promotion eurer Produkte oder Dienstleistungen einbezieht, lassen sich gleich mehrere Hürden der schwierigen Herausforderung, einem „kalten Kunden” den Wert eures Angebots zu beweisen, aus dem Weg räumen. Mit anderen Worten: Du erreichst potenzielle Kunden, die bereits ein gewisses Interesse zeigen.

5. Unternehmen bevorzugen die Zusammenarbeit mit demselben Influencer für mehrere Kampagnen

Im Jahr 2021 arbeiteten laut dem Influencer Marketing Hub 56 % der befragten Marketer mehrfach mit demselben Influencer zusammen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, noch mehr Vertrauen bei den Zielgruppen aufzubauen.

Ein oftmals unterschätzter Aspekt des Influencer Marketings ist, dass sich die Follower eines Influencers weniger von gesponserten Posts oder Videos abwenden, wenn sie wissen, dass

der Influencer Spaß und Freude an der Zusammenarbeit mit einer bestimmten Marke hat die Marke den Influencer insofern unterstützt, dass sie ihm oder ihr freie Hand bei der Produktion von Content lässt, den die Abonnenten und Followern mögen.

Gemäß dem Meltwater State of Social Media Report arbeiten die meisten Marketer, die Influencer Kampagnen durchführen, mit einer kleinen Gruppe von 1-10 Influencern zusammen.

6. Die meisten Marketer bevorzugen kampagnenbasiertes Influencer Marketing

Über die Hälfte (67 %) der Teams, die mit Influencern zusammenarbeiten, bevorzugen kampagnenbasierte Partnerschaften anstelle von kontinuierlichen Projekten – selbst wenn sie mehrmals mit demselben Influencer zusammenarbeiten. Influencer Marketingkampagnen decken ein breites Spektrum an Formen und Influencer Marketing KPIs ab und die Anforderungen und Erwartungen lassen sich etwas leichter steuern als bei einer fortlaufenden Kooperation.

7. E-Mail-Abonnementen werden zu einer immer wichtigeren Messmethode des ROI

Die Zahl der Marketer, die Anmeldungen für E-Mail-Listen als Methode zur Messung des Influencer Marketing ROI nutzen, hat sich von 16 % im Jahr 2022 auf 31 % im Jahr 2023 fast verdoppelt.

8. Die Identifikation mit dem Influencer ist entscheidend

Einer der Hauptgründe für den Erfolg des Influencer Marketings ist die Identifikation mit der Zielgruppe. 61 % der KonsumentInnen geben an, dass Influencer, mit deren Persönlichkeit sie sich identifizieren können, für sie am attraktivsten sind. Das unterstreicht, dass die Stimmen von Celebrities im Influencer-Ecosystem zwar von Bedeutung sein können, aber nicht mehr zwingend notwendig sind.

Wenn du einen Influencer findest, mit dem sich deine Zielgruppe wirklich identifizieren kann, kann dies ebenso viel Erfolg bringen. So findest du die richtigen Influencer.

9. Die richtigen Influencer zu finden, ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für Marketers

34 % der Marken erklären, dass sie Schwierigkeiten haben, die richtigen Influencer zu finden. Das liegt teilweise an der Besorgnis über Fake-Influencers (67 % der Marken haben Bedenken bezüglich Influencer-Betrug), wobei die Berichte über betrügerische Influencer-Aktivitäten laut Shopify seit 2021 massiv zurückgegangen sind – von 68 % auf 38 %.

Wenn dir die Suche nach Influencern und die Betreuung deiner Influencer-Beziehungen Mühe bereitet, bietet dir die Influencer Marketing Plattform von Meltwater Unterstützung! Vereinbare eine Demo und wir zeigen dir, wie. Du kannst zudem die besten Influencer Management Plattformen auf dem Markt vergleichen.

10. Die Steigerung der Markenbekanntheit ist der wertvollste KPI

Laut dem Meltwater State of Social Media Report ist (oder wäre) für über 60 % der Marketer die Steigerung der Markenbekanntheit das wichtigste Ziel ihrer Influencer Kampagnen. Dahinter folgen die Erhöhung der Follower und die Umsatzsteigerung.

11. Kostenlose Produktmuster sind nach wie vor die häufigste Art der Bezahlung für Influencer im Micro- und Nano-Bereich

Im Jahr 2021 gaben 36 % der Befragten des State of Influencer Marketing an, dass sie Influencer mit kostenlosen Produktmustern entschädigen. Diese Praxis ist schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Bei der Zusammenarbeit mit einem neuen Influencer, insbesondere mit einem Nano oder Micro Influencer, ist dies eine angemessene Vorgehensweise, um die Partnerschaft zu testen.

Es gibt allerdings eine starke Tendenz unter den Creators, vor allem unter denjenigen, die ihren Lebensunterhalt als Influencer bestreiten und sich ihrem Wert bewusst sind, „Publicity” und „Sachgeschenke” als alleinig angebotene Zahlungsmethode abzulehnen. Wenn dein Marketingteam einen Großteil des Budgets für Influencer Kampagnen einsetzt, solltest du sicherstellen, dass du die Zeit und den Aufwand der Influencer mit einer angemessenen Vergütung honorierst.

Lesetipp: Influencer Marketing Kosten: Influencer Preise nach Kanal

12. Das übliche Budget für Influencer Marketing liegt unter 10.000 US-Dollar

Laut Influencer Marketing Hub investieren die meisten Unternehmen rund 10.000 US-Dollar oder weniger in ihre Influencer Marketing Strategie.

13. Instagram ist für die meisten Marketer der bevorzugte Influencer Marketingkanal

68 % der Marken bevorzugen gemäß dem State of Influencer Marketing Report Instagram für Influencer Marketing.

14. TikTok folgt dicht dahinter

40 % der Marken halten TikTok für einen wertvollen Kanal für Influencer Marketing, gefolgt von Facebook (35 %) und YouTube (32 %).

TikTok sollten von Marketers aufgrund der starken Engagement-Raten und Aufenthaltsdauer auf der Plattform, die 2023 um 6,6 % gestiegen ist, auf jeden Fall im Auge behalten werden.

Tipp: In diesem Blog findest du weitere TikTok Statistiken.

15. Gen Z ist eine wichtige Zielgruppe

Die Generation Z beschäftigt sich mehr als jede andere Zielgruppe mit Influencer-Content und trifft ihre Kaufentscheidungen häufig anhand von Influencer-Empfehlungen. Sie sind zudem äußerst lernbegierig und wenden sich an Influencer, um ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu erweitern. (State of Influencer Marketing Report)

Fazit zu den Influencer Marketing Statistiken 2024

Influencer Marketing ist eigentlich nichts Neues, sehr wohl aber die Art und Weise, wie es von der Öffentlichkeit wahrgenommen und von den Marken eingesetzt wird. Vor dem Aufkommen des Internets lag die Macht des Influencer Marketings allein in den Händen der Celebrities. Doch Jennifer Anistons Werbung für Aveeno oder Michael Jordans Engagement für Nike haben nur wenig mit dem zu tun, was heute gang und gäbe ist: Der Einsatz von Nano, Micro und Macro Influencern, um gezielte und authentische Botschaften an ein Nischenpublikum zu richten.

Die Reichweite dieser neuen Art von Influencern mag zwar geringer sein, doch ihre Engagement-Rate ist deutlich höher und der Vertrauensfaktor bei den potenziellen, zukünftigen Käufern astronomisch hoch. So geben 70 % der jugendlichen YouTube Abonnenten an, dass sie sich eher mit YouTube Creators identifizieren als mit Prominenten.

Zu Beginn des Online Influencer Marketings galten Impressions als die wichtigste Messgröße. Jeder wünschte sich so viele Augen wie möglich auf seinem Content und dem Produkt und strebte nach möglichst hohen Impressions- und Reichweitenzahlen.

Heute wird die Engagement-Rate als viel wertvoller angesehen, da sie eher zu handfesten ROIs wie Followern, Klicks, Web-Traffic und Verkäufen führt. Sich nur auf die Anzahl der Blicke zu konzentrieren, ist ein strategisch wenig sinnvoller und erfolgversprechender Ansatz.

Nano, Micro und Macro Influencer haben in der Regel eine wesentlich engere Beziehung zu ihrem Publikum und sprechen sich nur für Produkte und Dienstleistungen aus, hinter denen sie auch wirklich stehen können. So behaupten sie ihren Status als vertrauenswürdige Informationsquelle für ihre treue Fangemeinde. Sei also nicht überrascht, wenn ein Influencer, vor allem ein kleinerer, die Zusammenarbeit mit euch dankend ablehnt, weil er oder sie nicht 100 % hinter dem Produkt stehen kann.

Social Media Plattformen geben Content-Erstellern mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Die großen Social Media Plattformen bieten Creators derzeit starke Anreize, damit diese kontinuierlich Content für ihre Plattformen erstellen. Diese werden hauptsächlich in Form von „Creator Funds” und Zertifizierungen angeboten.

Der Einsatz von Micro-Influencern ist im Aufwind

Wie bereits angedeutet, sind Micro-Influencer das Maß aller Dinge in der Welt des Influencer Marketings. Noch nicht ganz überzeugt? Hier sind einige wichtige Statistiken zu Micro Influencern, um es dir zu beweisen!

In unserem ultimativen Leitfaden für Influencer Marketing erfährst du mehr über die verschiedenen Arten von Influencern.

Zusammenfassung: Was bedeutet das für Marken?

Der Influencer-Markt bleibt auch in Zukunft hart umkämpft und Marken müssen genau beobachten, wo sie ihre Zielgruppen mit Influencer-Kampagnen erreichen können. Den Influencern stehen auf diesen Plattformen mittlerweile immer mehr Tools zur Verfügung, um noch ansprechendere und hochwertigere Inhalte zu erstellen.

TikTok, Reddit und Meta haben Creator Funds eingerichtet, um ihre Beziehungen zu Content Creators und Influencer zu pflegen. Pinterest hat den „Creator Code” ins Leben gerufen – ein Fonds, der unterrepräsentierte Kreativ-Communities fördern soll. Snapchat bietet ein Zertifizierungsprogramm an, das Werbekunden zum Erfolg auf seiner Plattform verhelfen soll. YouTube hat eine Media Kit-Funktion in seine Creator-Tools integriert und bietet zudem immer mehr Möglichkeiten, Engagement-Metriken aufzuschlüsseln und zu präsentieren.

Das war das Wichtigste in Kürze! Konnten wir dich mit diesen beeindruckenden Influencer Marketing Statistiken davon überzeugen, wie wichtig die Entwicklung einer Influencer Marketing Strategie im Jahr 2024 ist?